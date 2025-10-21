Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

October 21, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 7 7 265 37.86
Notre Dame 7 11 373 33.91
Miami (Ohio) 7 7 215 30.71
Wake Forest 6 8 245 30.62
Bowling Green 7 17 497 29.24
N. Illinois 7 14 402 28.71
Auburn 7 9 258 28.67
Tennessee 7 3 86 28.67
Kansas St. 7 18 507 28.17
Vanderbilt 7 9 252 28.00
Iowa 7 11 306 27.82
Kansas 7 12 333 27.75
Kent St. 7 14 384 27.43
Nebraska 7 11 300 27.27
Memphis 7 5 135 27.00
Wisconsin 7 11 295 26.82
BYU 7 9 240 26.67
Louisville 6 9 236 26.22
Texas A&M 7 10 260 26.00
Umass 7 3 78 26.00
Delaware 6 13 335 25.77
UCF 7 12 303 25.25
Pittsburgh 7 11 276 25.09
Colorado 7 19 476 25.05
Iowa St. 7 3 74 24.67
New Mexico 7 15 368 24.53
Duke 7 10 244 24.40
Georgia Southern 7 16 387 24.19
Texas State 7 17 411 24.18
Southern Miss. 7 6 145 24.17
W. Kentucky 7 14 336 24.00
Miami 6 4 95 23.75
Fresno St. 7 10 237 23.70
TCU 7 15 354 23.60
Charlotte 7 8 184 23.00
Texas Tech 7 11 252 22.91
Cincinnati 7 9 206 22.89
Oregon 7 4 91 22.75
UAB 7 23 521 22.65
FIU 6 12 271 22.58
San Diego St. 6 5 112 22.40
Michigan St. 7 8 179 22.38
FAU 7 22 491 22.32
Tulane 7 13 289 22.23
Penn St. 7 11 244 22.18
Washington 7 17 377 22.18
Colorado St. 7 7 154 22.00
California 7 10 219 21.90
Liberty 7 15 328 21.87
James Madison 7 16 348 21.75
Rutgers 7 8 174 21.75
Arkansas St. 7 19 409 21.53
San Jose St. 7 14 301 21.50
West Virginia 7 6 129 21.50
Akron 8 24 515 21.46
Baylor 7 22 472 21.45
Kennesaw St. 6 5 107 21.40
South Carolina 7 11 235 21.36
Florida St. 7 6 128 21.33
LSU 7 12 254 21.17
E. Michigan 8 18 380 21.11
Nevada 7 10 211 21.10
Indiana 7 4 84 21.00
Uconn 7 18 378 21.00
Virginia Tech 7 17 352 20.71
Louisiana Tech 6 11 227 20.64
Appalachian St. 7 12 246 20.50
Missouri 7 9 184 20.44
SMU 7 7 143 20.43
Clemson 7 10 204 20.40
Middle Tennessee 6 6 122 20.33
Illinois 7 4 81 20.25
Houston 7 13 263 20.23
Ohio 7 9 182 20.22
Syracuse 7 16 323 20.19
Arkansas 7 7 141 20.14
Air Force 7 6 120 20.00
UTSA 7 11 219 19.91
North Carolina 6 16 318 19.88
East Carolina 7 8 158 19.75
Toledo 7 12 237 19.75
Navy 6 12 236 19.67
W. Michigan 7 13 255 19.62
Ball St. 7 18 349 19.39
Buffalo 7 8 155 19.38
Missouri St. 6 14 271 19.36
Tulsa 7 18 346 19.22
UNLV 7 13 249 19.15
Georgia St. 7 19 362 19.05
Arizona 7 8 152 19.00
Ohio St. 7 3 57 19.00
Marshall 7 14 263 18.79
Northwestern 7 4 75 18.75
Coastal Carolina 7 13 242 18.62
UCLA 7 17 314 18.47
Rice 7 11 202 18.36
Boston College 7 15 273 18.20
Georgia 7 5 91 18.20
Louisiana-Lafayette 7 15 273 18.20
Southern Cal 7 15 273 18.20
Minnesota 7 12 218 18.17
Purdue 7 11 198 18.00
North Texas 7 11 197 17.91
NC State 7 6 107 17.83
Sam Houston St. 7 16 285 17.81
South Florida 7 10 178 17.80
Wyoming 7 6 105 17.50
Florida 7 7 122 17.43
Old Dominion 7 6 104 17.33
Boise St. 7 11 190 17.27
Alabama 7 7 119 17.00
Stanford 7 15 254 16.93
Utah St. 7 12 203 16.92
Washington St. 7 9 152 16.89
Kentucky 6 11 185 16.82
Hawaii 8 5 84 16.80
Troy 7 15 251 16.73
Texas 7 9 149 16.56
New Mexico St. 6 8 129 16.12
Oregon St. 8 17 273 16.06
Cent. Michigan 7 9 143 15.89
Arizona St. 7 9 142 15.78
Michigan 7 8 126 15.75
Mississippi 7 3 47 15.67
Mississippi St. 7 2 31 15.50
Jacksonville St. 7 9 138 15.33
Temple 7 12 178 14.83
Georgia Tech 7 7 95 13.57
Maryland 7 11 148 13.45
Oklahoma St. 7 8 107 13.38
UTEP 7 16 213 13.31
Army 7 3 37 12.33
South Alabama 7 5 58 11.60
Utah 7 5 48 9.60
Louisiana-Monroe 7 10 82 8.20
Oklahoma 7 2 16 8.00

Sports
