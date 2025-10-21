NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|7
|7
|265
|37.86
|Notre Dame
|7
|11
|373
|33.91
|Miami (Ohio)
|7
|7
|215
|30.71
|Wake Forest
|6
|8
|245
|30.62
|Bowling Green
|7
|17
|497
|29.24
|N. Illinois
|7
|14
|402
|28.71
|Auburn
|7
|9
|258
|28.67
|Tennessee
|7
|3
|86
|28.67
|Kansas St.
|7
|18
|507
|28.17
|Vanderbilt
|7
|9
|252
|28.00
|Iowa
|7
|11
|306
|27.82
|Kansas
|7
|12
|333
|27.75
|Kent St.
|7
|14
|384
|27.43
|Nebraska
|7
|11
|300
|27.27
|Memphis
|7
|5
|135
|27.00
|Wisconsin
|7
|11
|295
|26.82
|BYU
|7
|9
|240
|26.67
|Louisville
|6
|9
|236
|26.22
|Texas A&M
|7
|10
|260
|26.00
|Umass
|7
|3
|78
|26.00
|Delaware
|6
|13
|335
|25.77
|UCF
|7
|12
|303
|25.25
|Pittsburgh
|7
|11
|276
|25.09
|Colorado
|7
|19
|476
|25.05
|Iowa St.
|7
|3
|74
|24.67
|New Mexico
|7
|15
|368
|24.53
|Duke
|7
|10
|244
|24.40
|Georgia Southern
|7
|16
|387
|24.19
|Texas State
|7
|17
|411
|24.18
|Southern Miss.
|7
|6
|145
|24.17
|W. Kentucky
|7
|14
|336
|24.00
|Miami
|6
|4
|95
|23.75
|Fresno St.
|7
|10
|237
|23.70
|TCU
|7
|15
|354
|23.60
|Charlotte
|7
|8
|184
|23.00
|Texas Tech
|7
|11
|252
|22.91
|Cincinnati
|7
|9
|206
|22.89
|Oregon
|7
|4
|91
|22.75
|UAB
|7
|23
|521
|22.65
|FIU
|6
|12
|271
|22.58
|San Diego St.
|6
|5
|112
|22.40
|Michigan St.
|7
|8
|179
|22.38
|FAU
|7
|22
|491
|22.32
|Tulane
|7
|13
|289
|22.23
|Penn St.
|7
|11
|244
|22.18
|Washington
|7
|17
|377
|22.18
|Colorado St.
|7
|7
|154
|22.00
|California
|7
|10
|219
|21.90
|Liberty
|7
|15
|328
|21.87
|James Madison
|7
|16
|348
|21.75
|Rutgers
|7
|8
|174
|21.75
|Arkansas St.
|7
|19
|409
|21.53
|San Jose St.
|7
|14
|301
|21.50
|West Virginia
|7
|6
|129
|21.50
|Akron
|8
|24
|515
|21.46
|Baylor
|7
|22
|472
|21.45
|Kennesaw St.
|6
|5
|107
|21.40
|South Carolina
|7
|11
|235
|21.36
|Florida St.
|7
|6
|128
|21.33
|LSU
|7
|12
|254
|21.17
|E. Michigan
|8
|18
|380
|21.11
|Nevada
|7
|10
|211
|21.10
|Indiana
|7
|4
|84
|21.00
|Uconn
|7
|18
|378
|21.00
|Virginia Tech
|7
|17
|352
|20.71
|Louisiana Tech
|6
|11
|227
|20.64
|Appalachian St.
|7
|12
|246
|20.50
|Missouri
|7
|9
|184
|20.44
|SMU
|7
|7
|143
|20.43
|Clemson
|7
|10
|204
|20.40
|Middle Tennessee
|6
|6
|122
|20.33
|Illinois
|7
|4
|81
|20.25
|Houston
|7
|13
|263
|20.23
|Ohio
|7
|9
|182
|20.22
|Syracuse
|7
|16
|323
|20.19
|Arkansas
|7
|7
|141
|20.14
|Air Force
|7
|6
|120
|20.00
|UTSA
|7
|11
|219
|19.91
|North Carolina
|6
|16
|318
|19.88
|East Carolina
|7
|8
|158
|19.75
|Toledo
|7
|12
|237
|19.75
|Navy
|6
|12
|236
|19.67
|W. Michigan
|7
|13
|255
|19.62
|Ball St.
|7
|18
|349
|19.39
|Buffalo
|7
|8
|155
|19.38
|Missouri St.
|6
|14
|271
|19.36
|Tulsa
|7
|18
|346
|19.22
|UNLV
|7
|13
|249
|19.15
|Georgia St.
|7
|19
|362
|19.05
|Arizona
|7
|8
|152
|19.00
|Ohio St.
|7
|3
|57
|19.00
|Marshall
|7
|14
|263
|18.79
|Northwestern
|7
|4
|75
|18.75
|Coastal Carolina
|7
|13
|242
|18.62
|UCLA
|7
|17
|314
|18.47
|Rice
|7
|11
|202
|18.36
|Boston College
|7
|15
|273
|18.20
|Georgia
|7
|5
|91
|18.20
|Louisiana-Lafayette
|7
|15
|273
|18.20
|Southern Cal
|7
|15
|273
|18.20
|Minnesota
|7
|12
|218
|18.17
|Purdue
|7
|11
|198
|18.00
|North Texas
|7
|11
|197
|17.91
|NC State
|7
|6
|107
|17.83
|Sam Houston St.
|7
|16
|285
|17.81
|South Florida
|7
|10
|178
|17.80
|Wyoming
|7
|6
|105
|17.50
|Florida
|7
|7
|122
|17.43
|Old Dominion
|7
|6
|104
|17.33
|Boise St.
|7
|11
|190
|17.27
|Alabama
|7
|7
|119
|17.00
|Stanford
|7
|15
|254
|16.93
|Utah St.
|7
|12
|203
|16.92
|Washington St.
|7
|9
|152
|16.89
|Kentucky
|6
|11
|185
|16.82
|Hawaii
|8
|5
|84
|16.80
|Troy
|7
|15
|251
|16.73
|Texas
|7
|9
|149
|16.56
|New Mexico St.
|6
|8
|129
|16.12
|Oregon St.
|8
|17
|273
|16.06
|Cent. Michigan
|7
|9
|143
|15.89
|Arizona St.
|7
|9
|142
|15.78
|Michigan
|7
|8
|126
|15.75
|Mississippi
|7
|3
|47
|15.67
|Mississippi St.
|7
|2
|31
|15.50
|Jacksonville St.
|7
|9
|138
|15.33
|Temple
|7
|12
|178
|14.83
|Georgia Tech
|7
|7
|95
|13.57
|Maryland
|7
|11
|148
|13.45
|Oklahoma St.
|7
|8
|107
|13.38
|UTEP
|7
|16
|213
|13.31
|Army
|7
|3
|37
|12.33
|South Alabama
|7
|5
|58
|11.60
|Utah
|7
|5
|48
|9.60
|Louisiana-Monroe
|7
|10
|82
|8.20
|Oklahoma
|7
|2
|16
|8.00
