NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|6
|5
|214
|42.80
|Bowling Green
|6
|14
|456
|32.57
|Wake Forest
|6
|8
|245
|30.62
|Miami (Ohio)
|6
|5
|153
|30.60
|Auburn
|6
|8
|237
|29.62
|Notre Dame
|6
|9
|260
|28.89
|Nebraska
|6
|10
|288
|28.80
|Tennessee
|6
|3
|86
|28.67
|Kansas St.
|7
|18
|507
|28.17
|Iowa
|6
|10
|280
|28.00
|Wisconsin
|6
|10
|279
|27.90
|Kent St.
|6
|11
|306
|27.82
|Kansas
|7
|12
|333
|27.75
|BYU
|6
|8
|221
|27.62
|Vanderbilt
|6
|7
|193
|27.57
|Texas A&M
|6
|9
|247
|27.44
|UCF
|6
|10
|273
|27.30
|Delaware
|5
|11
|295
|26.82
|Indiana
|6
|3
|79
|26.33
|N. Illinois
|6
|10
|263
|26.30
|Louisville
|5
|9
|236
|26.22
|Umass
|6
|3
|78
|26.00
|Cincinnati
|6
|6
|152
|25.33
|Miami
|5
|3
|76
|25.33
|Penn St.
|6
|8
|202
|25.25
|W. Kentucky
|6
|10
|252
|25.20
|Pittsburgh
|6
|11
|276
|25.09
|Colorado
|7
|19
|476
|25.05
|New Mexico
|6
|14
|347
|24.79
|Iowa St.
|7
|3
|74
|24.67
|Georgia Southern
|6
|15
|364
|24.27
|Southern Miss.
|6
|5
|121
|24.20
|Texas State
|6
|16
|387
|24.19
|Fresno St.
|7
|10
|237
|23.70
|TCU
|6
|13
|305
|23.46
|James Madison
|6
|14
|326
|23.29
|Duke
|6
|9
|209
|23.22
|Charlotte
|6
|8
|184
|23.00
|UAB
|6
|22
|503
|22.86
|Oregon
|6
|4
|91
|22.75
|Colorado St.
|6
|6
|135
|22.50
|San Diego St.
|6
|5
|112
|22.40
|Michigan St.
|6
|8
|179
|22.38
|California
|6
|9
|200
|22.22
|Akron
|7
|22
|488
|22.18
|Washington
|6
|17
|377
|22.18
|FAU
|6
|20
|441
|22.05
|E. Michigan
|7
|16
|351
|21.94
|San Jose St.
|6
|12
|263
|21.92
|LSU
|6
|10
|218
|21.80
|Arkansas St.
|6
|17
|370
|21.76
|Nevada
|6
|8
|173
|21.62
|Appalachian St.
|6
|10
|216
|21.60
|FIU
|5
|11
|237
|21.55
|West Virginia
|6
|6
|129
|21.50
|Baylor
|6
|19
|407
|21.42
|Kennesaw St.
|6
|5
|107
|21.40
|South Carolina
|6
|11
|235
|21.36
|Rutgers
|6
|7
|149
|21.29
|Tulane
|6
|12
|254
|21.17
|East Carolina
|6
|7
|147
|21.00
|Uconn
|6
|16
|335
|20.94
|Virginia Tech
|7
|17
|352
|20.71
|Louisiana Tech
|6
|11
|227
|20.64
|Florida St.
|6
|5
|103
|20.60
|Missouri
|6
|9
|184
|20.44
|SMU
|6
|7
|143
|20.43
|UTSA
|6
|7
|143
|20.43
|Middle Tennessee
|6
|6
|122
|20.33
|Wyoming
|6
|3
|61
|20.33
|Illinois
|7
|4
|81
|20.25
|Houston
|6
|13
|263
|20.23
|Ohio
|6
|9
|182
|20.22
|Clemson
|6
|8
|161
|20.12
|Texas Tech
|6
|7
|140
|20.00
|Arkansas
|6
|6
|119
|19.83
|Purdue
|6
|8
|158
|19.75
|Navy
|6
|12
|236
|19.67
|W. Michigan
|7
|13
|255
|19.62
|North Carolina
|5
|12
|235
|19.58
|Marshall
|6
|11
|214
|19.45
|Missouri St.
|6
|14
|271
|19.36
|Air Force
|6
|5
|96
|19.20
|UNLV
|6
|12
|230
|19.17
|Ohio St.
|6
|3
|57
|19.00
|Washington St.
|6
|8
|152
|19.00
|Tulsa
|6
|11
|208
|18.91
|Northwestern
|6
|4
|75
|18.75
|Toledo
|6
|10
|187
|18.70
|Louisiana-Lafayette
|6
|13
|242
|18.62
|Syracuse
|6
|11
|204
|18.55
|Minnesota
|6
|10
|185
|18.50
|Rice
|7
|11
|202
|18.36
|Buffalo
|6
|7
|128
|18.29
|Georgia
|6
|5
|91
|18.20
|Southern Cal
|6
|14
|254
|18.14
|South Florida
|6
|9
|161
|17.89
|Georgia St.
|6
|14
|250
|17.86
|NC State
|7
|6
|107
|17.83
|Boston College
|6
|13
|231
|17.77
|North Texas
|6
|10
|177
|17.70
|UCLA
|6
|13
|229
|17.62
|Florida
|6
|7
|122
|17.43
|Coastal Carolina
|6
|12
|208
|17.33
|Texas
|6
|8
|138
|17.25
|Arizona
|6
|6
|102
|17.00
|Memphis
|6
|2
|34
|17.00
|Stanford
|6
|14
|237
|16.93
|Sam Houston St.
|6
|11
|186
|16.91
|Alabama
|6
|6
|101
|16.83
|Hawaii
|7
|5
|84
|16.80
|Oregon St.
|7
|15
|250
|16.67
|Utah St.
|6
|11
|183
|16.64
|Liberty
|6
|12
|198
|16.50
|Boise St.
|6
|8
|129
|16.12
|Ball St.
|6
|16
|257
|16.06
|Mississippi
|6
|2
|32
|16.00
|Arizona St.
|6
|9
|142
|15.78
|Michigan
|6
|8
|126
|15.75
|Mississippi St.
|6
|2
|31
|15.50
|Kentucky
|5
|9
|139
|15.44
|Old Dominion
|6
|5
|77
|15.40
|Jacksonville St.
|6
|9
|138
|15.33
|Cent. Michigan
|6
|8
|122
|15.25
|Troy
|6
|12
|182
|15.17
|Temple
|6
|11
|166
|15.09
|Maryland
|6
|9
|134
|14.89
|New Mexico St.
|5
|6
|89
|14.83
|Oklahoma St.
|6
|7
|97
|13.86
|Georgia Tech
|6
|6
|81
|13.50
|UTEP
|6
|15
|191
|12.73
|Army
|6
|3
|37
|12.33
|South Alabama
|6
|5
|58
|11.60
|Utah
|6
|5
|48
|9.60
|Louisiana-Monroe
|6
|8
|70
|8.75
|Oklahoma
|6
|2
|16
|8.00
