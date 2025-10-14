Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

October 14, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 6 5 214 42.80
Bowling Green 6 14 456 32.57
Wake Forest 6 8 245 30.62
Miami (Ohio) 6 5 153 30.60
Auburn 6 8 237 29.62
Notre Dame 6 9 260 28.89
Nebraska 6 10 288 28.80
Tennessee 6 3 86 28.67
Kansas St. 7 18 507 28.17
Iowa 6 10 280 28.00
Wisconsin 6 10 279 27.90
Kent St. 6 11 306 27.82
Kansas 7 12 333 27.75
BYU 6 8 221 27.62
Vanderbilt 6 7 193 27.57
Texas A&M 6 9 247 27.44
UCF 6 10 273 27.30
Delaware 5 11 295 26.82
Indiana 6 3 79 26.33
N. Illinois 6 10 263 26.30
Louisville 5 9 236 26.22
Umass 6 3 78 26.00
Cincinnati 6 6 152 25.33
Miami 5 3 76 25.33
Penn St. 6 8 202 25.25
W. Kentucky 6 10 252 25.20
Pittsburgh 6 11 276 25.09
Colorado 7 19 476 25.05
New Mexico 6 14 347 24.79
Iowa St. 7 3 74 24.67
Georgia Southern 6 15 364 24.27
Southern Miss. 6 5 121 24.20
Texas State 6 16 387 24.19
Fresno St. 7 10 237 23.70
TCU 6 13 305 23.46
James Madison 6 14 326 23.29
Duke 6 9 209 23.22
Charlotte 6 8 184 23.00
UAB 6 22 503 22.86
Oregon 6 4 91 22.75
Colorado St. 6 6 135 22.50
San Diego St. 6 5 112 22.40
Michigan St. 6 8 179 22.38
California 6 9 200 22.22
Akron 7 22 488 22.18
Washington 6 17 377 22.18
FAU 6 20 441 22.05
E. Michigan 7 16 351 21.94
San Jose St. 6 12 263 21.92
LSU 6 10 218 21.80
Arkansas St. 6 17 370 21.76
Nevada 6 8 173 21.62
Appalachian St. 6 10 216 21.60
FIU 5 11 237 21.55
West Virginia 6 6 129 21.50
Baylor 6 19 407 21.42
Kennesaw St. 6 5 107 21.40
South Carolina 6 11 235 21.36
Rutgers 6 7 149 21.29
Tulane 6 12 254 21.17
East Carolina 6 7 147 21.00
Uconn 6 16 335 20.94
Virginia Tech 7 17 352 20.71
Louisiana Tech 6 11 227 20.64
Florida St. 6 5 103 20.60
Missouri 6 9 184 20.44
SMU 6 7 143 20.43
UTSA 6 7 143 20.43
Middle Tennessee 6 6 122 20.33
Wyoming 6 3 61 20.33
Illinois 7 4 81 20.25
Houston 6 13 263 20.23
Ohio 6 9 182 20.22
Clemson 6 8 161 20.12
Texas Tech 6 7 140 20.00
Arkansas 6 6 119 19.83
Purdue 6 8 158 19.75
Navy 6 12 236 19.67
W. Michigan 7 13 255 19.62
North Carolina 5 12 235 19.58
Marshall 6 11 214 19.45
Missouri St. 6 14 271 19.36
Air Force 6 5 96 19.20
UNLV 6 12 230 19.17
Ohio St. 6 3 57 19.00
Washington St. 6 8 152 19.00
Tulsa 6 11 208 18.91
Northwestern 6 4 75 18.75
Toledo 6 10 187 18.70
Louisiana-Lafayette 6 13 242 18.62
Syracuse 6 11 204 18.55
Minnesota 6 10 185 18.50
Rice 7 11 202 18.36
Buffalo 6 7 128 18.29
Georgia 6 5 91 18.20
Southern Cal 6 14 254 18.14
South Florida 6 9 161 17.89
Georgia St. 6 14 250 17.86
NC State 7 6 107 17.83
Boston College 6 13 231 17.77
North Texas 6 10 177 17.70
UCLA 6 13 229 17.62
Florida 6 7 122 17.43
Coastal Carolina 6 12 208 17.33
Texas 6 8 138 17.25
Arizona 6 6 102 17.00
Memphis 6 2 34 17.00
Stanford 6 14 237 16.93
Sam Houston St. 6 11 186 16.91
Alabama 6 6 101 16.83
Hawaii 7 5 84 16.80
Oregon St. 7 15 250 16.67
Utah St. 6 11 183 16.64
Liberty 6 12 198 16.50
Boise St. 6 8 129 16.12
Ball St. 6 16 257 16.06
Mississippi 6 2 32 16.00
Arizona St. 6 9 142 15.78
Michigan 6 8 126 15.75
Mississippi St. 6 2 31 15.50
Kentucky 5 9 139 15.44
Old Dominion 6 5 77 15.40
Jacksonville St. 6 9 138 15.33
Cent. Michigan 6 8 122 15.25
Troy 6 12 182 15.17
Temple 6 11 166 15.09
Maryland 6 9 134 14.89
New Mexico St. 5 6 89 14.83
Oklahoma St. 6 7 97 13.86
Georgia Tech 6 6 81 13.50
UTEP 6 15 191 12.73
Army 6 3 37 12.33
South Alabama 6 5 58 11.60
Utah 6 5 48 9.60
Louisiana-Monroe 6 8 70 8.75
Oklahoma 6 2 16 8.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

