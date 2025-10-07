NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|6
|5
|214
|42.80
|Umass
|5
|2
|78
|39.00
|Bowling Green
|5
|10
|367
|36.70
|Wake Forest
|5
|5
|182
|36.40
|Wisconsin
|5
|7
|227
|32.43
|Notre Dame
|5
|7
|221
|31.57
|Miami (Ohio)
|5
|5
|153
|30.60
|Penn St.
|5
|5
|153
|30.60
|Auburn
|5
|8
|237
|29.62
|UCF
|5
|9
|263
|29.22
|Kansas
|6
|11
|321
|29.18
|Tennessee
|5
|3
|86
|28.67
|Kansas St.
|6
|17
|486
|28.59
|Iowa
|5
|9
|257
|28.56
|BYU
|5
|8
|221
|27.62
|Vanderbilt
|6
|7
|193
|27.57
|Southern Miss.
|5
|4
|110
|27.50
|Texas A&M
|5
|9
|247
|27.44
|N. Illinois
|5
|8
|215
|26.88
|Delaware
|5
|11
|295
|26.82
|Indiana
|5
|3
|79
|26.33
|Louisville
|5
|9
|236
|26.22
|James Madison
|5
|11
|280
|25.45
|Georgia Southern
|5
|13
|330
|25.38
|Charlotte
|5
|6
|152
|25.33
|Cincinnati
|5
|6
|152
|25.33
|Miami
|5
|3
|76
|25.33
|W. Kentucky
|6
|10
|252
|25.20
|Pittsburgh
|5
|11
|276
|25.09
|Texas State
|5
|10
|250
|25.00
|Colorado
|6
|15
|373
|24.87
|Iowa St.
|6
|3
|74
|24.67
|Kennesaw St.
|5
|4
|97
|24.25
|Michigan St.
|5
|7
|169
|24.14
|UAB
|5
|20
|481
|24.05
|Fresno St.
|6
|9
|213
|23.67
|Illinois
|6
|2
|47
|23.50
|Duke
|6
|9
|209
|23.22
|Middle Tennessee
|5
|5
|116
|23.20
|TCU
|5
|9
|207
|23.00
|E. Michigan
|6
|15
|344
|22.93
|Oregon
|5
|4
|91
|22.75
|Washington
|5
|15
|338
|22.53
|Colorado St.
|5
|6
|135
|22.50
|San Diego St.
|5
|4
|89
|22.25
|California
|6
|9
|200
|22.22
|Houston
|5
|11
|243
|22.09
|Akron
|6
|19
|416
|21.89
|Louisiana Tech
|5
|7
|153
|21.86
|LSU
|5
|9
|196
|21.78
|Arkansas St.
|6
|17
|370
|21.76
|Toledo
|5
|7
|152
|21.71
|FIU
|5
|11
|237
|21.55
|East Carolina
|5
|6
|129
|21.50
|Kent St.
|5
|10
|215
|21.50
|West Virginia
|6
|6
|129
|21.50
|Baylor
|6
|19
|407
|21.42
|South Carolina
|5
|9
|192
|21.33
|Nevada
|5
|7
|148
|21.14
|Nebraska
|5
|6
|126
|21.00
|Uconn
|6
|16
|335
|20.94
|Clemson
|5
|6
|125
|20.83
|Rutgers
|5
|6
|125
|20.83
|South Florida
|5
|6
|125
|20.83
|Missouri
|5
|7
|145
|20.71
|Virginia Tech
|6
|16
|330
|20.62
|Appalachian St.
|5
|9
|184
|20.44
|SMU
|5
|7
|143
|20.43
|Arizona
|5
|5
|102
|20.40
|UTSA
|5
|6
|122
|20.33
|Ohio
|6
|9
|182
|20.22
|FAU
|5
|16
|321
|20.06
|Texas Tech
|5
|7
|140
|20.00
|Wyoming
|5
|1
|20
|20.00
|W. Michigan
|6
|12
|239
|19.92
|Missouri St.
|5
|10
|198
|19.80
|Tulane
|5
|9
|178
|19.78
|Purdue
|5
|8
|158
|19.75
|Marshall
|5
|10
|197
|19.70
|North Carolina
|5
|12
|235
|19.58
|Air Force
|5
|5
|96
|19.20
|Navy
|5
|10
|191
|19.10
|New Mexico
|5
|12
|229
|19.08
|Arkansas
|5
|4
|76
|19.00
|Minnesota
|5
|8
|152
|19.00
|Washington St.
|5
|8
|152
|19.00
|Tulsa
|6
|11
|208
|18.91
|UNLV
|5
|9
|169
|18.78
|North Texas
|5
|8
|150
|18.75
|Northwestern
|5
|4
|75
|18.75
|Syracuse
|6
|11
|204
|18.55
|Coastal Carolina
|5
|10
|184
|18.40
|Georgia St.
|5
|13
|239
|18.38
|Florida St.
|5
|3
|55
|18.33
|Buffalo
|6
|7
|128
|18.29
|Louisiana-Lafayette
|5
|11
|200
|18.18
|Ball St.
|5
|13
|235
|18.08
|NC State
|6
|5
|90
|18.00
|Rice
|6
|9
|162
|18.00
|Utah St.
|5
|5
|90
|18.00
|Boston College
|5
|13
|231
|17.77
|UCLA
|5
|13
|229
|17.62
|Southern Cal
|5
|12
|209
|17.42
|Memphis
|6
|2
|34
|17.00
|Sam Houston St.
|5
|8
|135
|16.88
|Hawaii
|6
|5
|84
|16.80
|Georgia
|5
|4
|67
|16.75
|Oregon St.
|6
|15
|250
|16.67
|Texas
|5
|7
|116
|16.57
|Liberty
|5
|12
|198
|16.50
|Stanford
|5
|12
|198
|16.50
|Alabama
|5
|4
|65
|16.25
|Florida
|5
|6
|96
|16.00
|Mississippi
|5
|2
|32
|16.00
|Michigan
|5
|8
|126
|15.75
|Boise St.
|5
|7
|110
|15.71
|Mississippi St.
|6
|2
|31
|15.50
|Kentucky
|5
|9
|139
|15.44
|Old Dominion
|5
|5
|77
|15.40
|Troy
|5
|12
|182
|15.17
|Jacksonville St.
|5
|8
|121
|15.12
|Arizona St.
|5
|8
|119
|14.88
|New Mexico St.
|5
|6
|89
|14.83
|San Jose St.
|5
|10
|145
|14.50
|Maryland
|5
|7
|99
|14.14
|Temple
|5
|10
|141
|14.10
|Oklahoma St.
|5
|7
|97
|13.86
|Cent. Michigan
|6
|9
|122
|13.56
|UTEP
|5
|13
|166
|12.77
|Georgia Tech
|5
|5
|63
|12.60
|Army
|5
|3
|37
|12.33
|South Alabama
|6
|5
|58
|11.60
|Utah
|5
|4
|42
|10.50
|Ohio St.
|5
|2
|20
|10.00
|Oklahoma
|5
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|5
|6
|40
|6.67
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.