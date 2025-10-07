Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

October 7, 2025, 11:12 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 6 5 214 42.80
Umass 5 2 78 39.00
Bowling Green 5 10 367 36.70
Wake Forest 5 5 182 36.40
Wisconsin 5 7 227 32.43
Notre Dame 5 7 221 31.57
Miami (Ohio) 5 5 153 30.60
Penn St. 5 5 153 30.60
Auburn 5 8 237 29.62
UCF 5 9 263 29.22
Kansas 6 11 321 29.18
Tennessee 5 3 86 28.67
Kansas St. 6 17 486 28.59
Iowa 5 9 257 28.56
BYU 5 8 221 27.62
Vanderbilt 6 7 193 27.57
Southern Miss. 5 4 110 27.50
Texas A&M 5 9 247 27.44
N. Illinois 5 8 215 26.88
Delaware 5 11 295 26.82
Indiana 5 3 79 26.33
Louisville 5 9 236 26.22
James Madison 5 11 280 25.45
Georgia Southern 5 13 330 25.38
Charlotte 5 6 152 25.33
Cincinnati 5 6 152 25.33
Miami 5 3 76 25.33
W. Kentucky 6 10 252 25.20
Pittsburgh 5 11 276 25.09
Texas State 5 10 250 25.00
Colorado 6 15 373 24.87
Iowa St. 6 3 74 24.67
Kennesaw St. 5 4 97 24.25
Michigan St. 5 7 169 24.14
UAB 5 20 481 24.05
Fresno St. 6 9 213 23.67
Illinois 6 2 47 23.50
Duke 6 9 209 23.22
Middle Tennessee 5 5 116 23.20
TCU 5 9 207 23.00
E. Michigan 6 15 344 22.93
Oregon 5 4 91 22.75
Washington 5 15 338 22.53
Colorado St. 5 6 135 22.50
San Diego St. 5 4 89 22.25
California 6 9 200 22.22
Houston 5 11 243 22.09
Akron 6 19 416 21.89
Louisiana Tech 5 7 153 21.86
LSU 5 9 196 21.78
Arkansas St. 6 17 370 21.76
Toledo 5 7 152 21.71
FIU 5 11 237 21.55
East Carolina 5 6 129 21.50
Kent St. 5 10 215 21.50
West Virginia 6 6 129 21.50
Baylor 6 19 407 21.42
South Carolina 5 9 192 21.33
Nevada 5 7 148 21.14
Nebraska 5 6 126 21.00
Uconn 6 16 335 20.94
Clemson 5 6 125 20.83
Rutgers 5 6 125 20.83
South Florida 5 6 125 20.83
Missouri 5 7 145 20.71
Virginia Tech 6 16 330 20.62
Appalachian St. 5 9 184 20.44
SMU 5 7 143 20.43
Arizona 5 5 102 20.40
UTSA 5 6 122 20.33
Ohio 6 9 182 20.22
FAU 5 16 321 20.06
Texas Tech 5 7 140 20.00
Wyoming 5 1 20 20.00
W. Michigan 6 12 239 19.92
Missouri St. 5 10 198 19.80
Tulane 5 9 178 19.78
Purdue 5 8 158 19.75
Marshall 5 10 197 19.70
North Carolina 5 12 235 19.58
Air Force 5 5 96 19.20
Navy 5 10 191 19.10
New Mexico 5 12 229 19.08
Arkansas 5 4 76 19.00
Minnesota 5 8 152 19.00
Washington St. 5 8 152 19.00
Tulsa 6 11 208 18.91
UNLV 5 9 169 18.78
North Texas 5 8 150 18.75
Northwestern 5 4 75 18.75
Syracuse 6 11 204 18.55
Coastal Carolina 5 10 184 18.40
Georgia St. 5 13 239 18.38
Florida St. 5 3 55 18.33
Buffalo 6 7 128 18.29
Louisiana-Lafayette 5 11 200 18.18
Ball St. 5 13 235 18.08
NC State 6 5 90 18.00
Rice 6 9 162 18.00
Utah St. 5 5 90 18.00
Boston College 5 13 231 17.77
UCLA 5 13 229 17.62
Southern Cal 5 12 209 17.42
Memphis 6 2 34 17.00
Sam Houston St. 5 8 135 16.88
Hawaii 6 5 84 16.80
Georgia 5 4 67 16.75
Oregon St. 6 15 250 16.67
Texas 5 7 116 16.57
Liberty 5 12 198 16.50
Stanford 5 12 198 16.50
Alabama 5 4 65 16.25
Florida 5 6 96 16.00
Mississippi 5 2 32 16.00
Michigan 5 8 126 15.75
Boise St. 5 7 110 15.71
Mississippi St. 6 2 31 15.50
Kentucky 5 9 139 15.44
Old Dominion 5 5 77 15.40
Troy 5 12 182 15.17
Jacksonville St. 5 8 121 15.12
Arizona St. 5 8 119 14.88
New Mexico St. 5 6 89 14.83
San Jose St. 5 10 145 14.50
Maryland 5 7 99 14.14
Temple 5 10 141 14.10
Oklahoma St. 5 7 97 13.86
Cent. Michigan 6 9 122 13.56
UTEP 5 13 166 12.77
Georgia Tech 5 5 63 12.60
Army 5 3 37 12.33
South Alabama 6 5 58 11.60
Utah 5 4 42 10.50
Ohio St. 5 2 20 10.00
Oklahoma 5 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 5 6 40 6.67

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

