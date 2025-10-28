Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

October 28, 2025, 11:13 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 8 7 265 37.86
Notre Dame 7 11 373 33.91
Nebraska 8 14 442 31.57
Miami (Ohio) 8 8 239 29.88
Tennessee 8 4 117 29.25
Texas Tech 8 12 351 29.25
Bowling Green 8 19 535 28.16
Auburn 8 12 337 28.08
Iowa 8 11 306 27.82
Texas A&M 8 12 328 27.33
N. Illinois 8 16 436 27.25
Wake Forest 7 10 271 27.10
Kansas St. 8 22 591 26.86
Kent St. 8 15 401 26.73
Vanderbilt 8 11 289 26.27
Louisville 7 9 236 26.22
Wisconsin 8 14 367 26.21
Kansas 8 15 392 26.13
Delaware 7 13 335 25.77
Colorado 8 21 532 25.33
UCF 7 12 303 25.25
New Mexico 8 16 399 24.94
Louisiana Tech 7 14 347 24.79
BYU 8 14 346 24.71
Duke 7 10 244 24.40
Miami 7 5 122 24.40
Texas State 7 17 411 24.18
W. Kentucky 8 14 336 24.00
Illinois 8 6 143 23.83
Charlotte 8 16 379 23.69
W. Michigan 8 20 473 23.65
Fresno St. 8 12 280 23.33
FIU 7 15 348 23.20
San Diego St. 7 6 139 23.17
TCU 8 16 368 23.00
Washington 8 20 459 22.95
Pittsburgh 8 15 343 22.87
Oregon 8 4 91 22.75
UAB 7 23 521 22.65
Southern Miss. 8 9 203 22.56
Memphis 8 6 135 22.50
Umass 8 4 90 22.50
Cincinnati 8 10 224 22.40
Michigan St. 8 8 179 22.38
Georgia Southern 8 22 491 22.32
Tulane 7 13 289 22.23
Penn St. 7 11 244 22.18
California 8 12 266 22.17
FAU 8 26 572 22.00
Colorado St. 8 11 241 21.91
Liberty 7 15 328 21.87
James Madison 7 16 348 21.75
Rutgers 8 8 174 21.75
Indiana 8 5 108 21.60
San Jose St. 7 14 301 21.50
Akron 9 24 515 21.46
Arkansas St. 8 21 450 21.43
Florida St. 7 6 128 21.33
Navy 7 15 320 21.33
Mississippi 8 4 85 21.25
Nevada 8 10 211 21.10
Baylor 8 26 546 21.00
E. Michigan 9 20 420 21.00
Arkansas 8 9 186 20.67
Purdue 8 13 267 20.54
Uconn 8 19 389 20.47
Kennesaw St. 7 9 184 20.44
Missouri 8 9 184 20.44
SMU 8 7 143 20.43
Clemson 7 10 204 20.40
South Carolina 8 13 264 20.31
LSU 8 16 323 20.19
North Texas 8 13 262 20.15
Appalachian St. 8 15 301 20.07
Air Force 7 6 120 20.00
UTSA 7 11 219 19.91
Missouri St. 7 16 318 19.88
Syracuse 8 19 376 19.79
East Carolina 7 8 158 19.75
Ohio 8 10 197 19.70
Middle Tennessee 7 8 157 19.62
North Carolina 7 17 333 19.59
Iowa St. 8 4 78 19.50
Virginia Tech 8 22 428 19.45
Ball St. 8 21 405 19.29
West Virginia 8 8 154 19.25
Northwestern 8 6 115 19.17
UNLV 7 13 249 19.15
Tulsa 8 20 383 19.15
Louisiana-Lafayette 8 18 343 19.06
Arizona 7 8 152 19.00
Ohio St. 7 3 57 19.00
Houston 8 15 282 18.80
Marshall 7 14 263 18.79
Toledo 8 14 261 18.64
Coastal Carolina 7 13 242 18.62
Boston College 8 16 294 18.38
NC State 8 14 256 18.29
Buffalo 8 10 182 18.20
Georgia 7 5 91 18.20
Southern Cal 7 15 273 18.20
Georgia St. 8 22 400 18.18
Minnesota 8 14 254 18.14
Rice 8 12 216 18.00
Sam Houston St. 7 16 285 17.81
South Florida 8 10 178 17.80
UCLA 8 22 391 17.77
Wyoming 8 6 105 17.50
Florida 7 7 122 17.43
Troy 8 20 346 17.30
Arizona St. 8 11 190 17.27
Boise St. 8 11 190 17.27
Old Dominion 8 8 138 17.25
Stanford 8 15 254 16.93
Utah St. 8 12 203 16.92
Washington St. 8 9 152 16.89
Kentucky 7 11 185 16.82
Hawaii 8 5 84 16.80
Texas 8 10 164 16.40
Cent. Michigan 8 10 162 16.20
New Mexico St. 7 8 129 16.12
Oregon St. 8 17 273 16.06
Alabama 8 10 156 15.60
Jacksonville St. 7 9 138 15.33
Temple 8 16 245 15.31
Mississippi St. 8 4 60 15.00
Michigan 8 10 148 14.80
Georgia Tech 8 7 95 13.57
Maryland 7 11 148 13.45
Oklahoma St. 8 9 121 13.44
UTEP 7 16 213 13.31
Army 7 3 37 12.33
South Alabama 8 5 58 11.60
Utah 8 6 66 11.00
Louisiana-Monroe 8 11 95 8.64
Oklahoma 8 2 16 8.00

Sports
