NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|8
|7
|265
|37.86
|Notre Dame
|7
|11
|373
|33.91
|Nebraska
|8
|14
|442
|31.57
|Miami (Ohio)
|8
|8
|239
|29.88
|Tennessee
|8
|4
|117
|29.25
|Texas Tech
|8
|12
|351
|29.25
|Bowling Green
|8
|19
|535
|28.16
|Auburn
|8
|12
|337
|28.08
|Iowa
|8
|11
|306
|27.82
|Texas A&M
|8
|12
|328
|27.33
|N. Illinois
|8
|16
|436
|27.25
|Wake Forest
|7
|10
|271
|27.10
|Kansas St.
|8
|22
|591
|26.86
|Kent St.
|8
|15
|401
|26.73
|Vanderbilt
|8
|11
|289
|26.27
|Louisville
|7
|9
|236
|26.22
|Wisconsin
|8
|14
|367
|26.21
|Kansas
|8
|15
|392
|26.13
|Delaware
|7
|13
|335
|25.77
|Colorado
|8
|21
|532
|25.33
|UCF
|7
|12
|303
|25.25
|New Mexico
|8
|16
|399
|24.94
|Louisiana Tech
|7
|14
|347
|24.79
|BYU
|8
|14
|346
|24.71
|Duke
|7
|10
|244
|24.40
|Miami
|7
|5
|122
|24.40
|Texas State
|7
|17
|411
|24.18
|W. Kentucky
|8
|14
|336
|24.00
|Illinois
|8
|6
|143
|23.83
|Charlotte
|8
|16
|379
|23.69
|W. Michigan
|8
|20
|473
|23.65
|Fresno St.
|8
|12
|280
|23.33
|FIU
|7
|15
|348
|23.20
|San Diego St.
|7
|6
|139
|23.17
|TCU
|8
|16
|368
|23.00
|Washington
|8
|20
|459
|22.95
|Pittsburgh
|8
|15
|343
|22.87
|Oregon
|8
|4
|91
|22.75
|UAB
|7
|23
|521
|22.65
|Southern Miss.
|8
|9
|203
|22.56
|Memphis
|8
|6
|135
|22.50
|Umass
|8
|4
|90
|22.50
|Cincinnati
|8
|10
|224
|22.40
|Michigan St.
|8
|8
|179
|22.38
|Georgia Southern
|8
|22
|491
|22.32
|Tulane
|7
|13
|289
|22.23
|Penn St.
|7
|11
|244
|22.18
|California
|8
|12
|266
|22.17
|FAU
|8
|26
|572
|22.00
|Colorado St.
|8
|11
|241
|21.91
|Liberty
|7
|15
|328
|21.87
|James Madison
|7
|16
|348
|21.75
|Rutgers
|8
|8
|174
|21.75
|Indiana
|8
|5
|108
|21.60
|San Jose St.
|7
|14
|301
|21.50
|Akron
|9
|24
|515
|21.46
|Arkansas St.
|8
|21
|450
|21.43
|Florida St.
|7
|6
|128
|21.33
|Navy
|7
|15
|320
|21.33
|Mississippi
|8
|4
|85
|21.25
|Nevada
|8
|10
|211
|21.10
|Baylor
|8
|26
|546
|21.00
|E. Michigan
|9
|20
|420
|21.00
|Arkansas
|8
|9
|186
|20.67
|Purdue
|8
|13
|267
|20.54
|Uconn
|8
|19
|389
|20.47
|Kennesaw St.
|7
|9
|184
|20.44
|Missouri
|8
|9
|184
|20.44
|SMU
|8
|7
|143
|20.43
|Clemson
|7
|10
|204
|20.40
|South Carolina
|8
|13
|264
|20.31
|LSU
|8
|16
|323
|20.19
|North Texas
|8
|13
|262
|20.15
|Appalachian St.
|8
|15
|301
|20.07
|Air Force
|7
|6
|120
|20.00
|UTSA
|7
|11
|219
|19.91
|Missouri St.
|7
|16
|318
|19.88
|Syracuse
|8
|19
|376
|19.79
|East Carolina
|7
|8
|158
|19.75
|Ohio
|8
|10
|197
|19.70
|Middle Tennessee
|7
|8
|157
|19.62
|North Carolina
|7
|17
|333
|19.59
|Iowa St.
|8
|4
|78
|19.50
|Virginia Tech
|8
|22
|428
|19.45
|Ball St.
|8
|21
|405
|19.29
|West Virginia
|8
|8
|154
|19.25
|Northwestern
|8
|6
|115
|19.17
|UNLV
|7
|13
|249
|19.15
|Tulsa
|8
|20
|383
|19.15
|Louisiana-Lafayette
|8
|18
|343
|19.06
|Arizona
|7
|8
|152
|19.00
|Ohio St.
|7
|3
|57
|19.00
|Houston
|8
|15
|282
|18.80
|Marshall
|7
|14
|263
|18.79
|Toledo
|8
|14
|261
|18.64
|Coastal Carolina
|7
|13
|242
|18.62
|Boston College
|8
|16
|294
|18.38
|NC State
|8
|14
|256
|18.29
|Buffalo
|8
|10
|182
|18.20
|Georgia
|7
|5
|91
|18.20
|Southern Cal
|7
|15
|273
|18.20
|Georgia St.
|8
|22
|400
|18.18
|Minnesota
|8
|14
|254
|18.14
|Rice
|8
|12
|216
|18.00
|Sam Houston St.
|7
|16
|285
|17.81
|South Florida
|8
|10
|178
|17.80
|UCLA
|8
|22
|391
|17.77
|Wyoming
|8
|6
|105
|17.50
|Florida
|7
|7
|122
|17.43
|Troy
|8
|20
|346
|17.30
|Arizona St.
|8
|11
|190
|17.27
|Boise St.
|8
|11
|190
|17.27
|Old Dominion
|8
|8
|138
|17.25
|Stanford
|8
|15
|254
|16.93
|Utah St.
|8
|12
|203
|16.92
|Washington St.
|8
|9
|152
|16.89
|Kentucky
|7
|11
|185
|16.82
|Hawaii
|8
|5
|84
|16.80
|Texas
|8
|10
|164
|16.40
|Cent. Michigan
|8
|10
|162
|16.20
|New Mexico St.
|7
|8
|129
|16.12
|Oregon St.
|8
|17
|273
|16.06
|Alabama
|8
|10
|156
|15.60
|Jacksonville St.
|7
|9
|138
|15.33
|Temple
|8
|16
|245
|15.31
|Mississippi St.
|8
|4
|60
|15.00
|Michigan
|8
|10
|148
|14.80
|Georgia Tech
|8
|7
|95
|13.57
|Maryland
|7
|11
|148
|13.45
|Oklahoma St.
|8
|9
|121
|13.44
|UTEP
|7
|16
|213
|13.31
|Army
|7
|3
|37
|12.33
|South Alabama
|8
|5
|58
|11.60
|Utah
|8
|6
|66
|11.00
|Louisiana-Monroe
|8
|11
|95
|8.64
|Oklahoma
|8
|2
|16
|8.00
