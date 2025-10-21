NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|7
|304
|2499
|357.0
|S.Robertson, Baylor
|7
|327
|2375
|339.3
|N.Minicucci, Delaware
|6
|296
|1942
|323.7
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|J.Maiava, Southern Cal
|7
|236
|2221
|317.3
|D.Williams, Washington
|7
|269
|2200
|314.3
|C.Joseph, Old Dominion
|7
|246
|2188
|312.6
|B.Brown, South Florida
|7
|301
|2170
|310.0
|B.Jackson, Texas State
|7
|278
|2170
|310.0
|W.Eget, San Jose St.
|7
|298
|2169
|309.9
|D.Mensah, Duke
|7
|276
|2150
|307.1
|M.Alejado, Hawaii
|6
|310
|1831
|305.2
|J.Hoover, TCU
|7
|279
|2131
|304.4
|K.Houser, East Carolina
|6
|242
|1778
|296.3
|J.Mateer, Oklahoma
|6
|270
|1776
|296.0
|C.Veltkamp, FAU
|7
|351
|2067
|295.3
|B.Sorsby, Cincinnati
|7
|240
|2058
|294.0
|J.Aguilar, Tennessee
|7
|260
|2045
|292.1
|A.Colandrea, UNLV
|7
|267
|2028
|289.7
|H.King, Georgia Tech
|6
|254
|1736
|289.3
|J.Kitna, UAB
|6
|251
|1732
|288.7
|J.Fagnano, Uconn
|7
|253
|2012
|287.4
|M.Reed, Texas A&M
|7
|253
|2011
|287.3
|B.Barnes, Utah St.
|7
|283
|2007
|286.7
|D.Pavia, Vanderbilt
|7
|260
|2007
|286.7
|T.Simpson, Alabama
|7
|263
|1997
|285.3
|K.Jennings, SMU
|7
|277
|1974
|282.0
|R.Ashford, Wake Forest
|5
|209
|1405
|281.0
|J.Daniels, Kansas
|7
|251
|1951
|278.7
|D.Mestemaker, North Texas
|7
|269
|1932
|276.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|7
|355
|1932
|276.0
|T.Castellanos, Florida St.
|7
|245
|1926
|275.1
|S.Leavitt, Arizona St.
|6
|271
|1642
|273.7
|P.Navarro, Ohio
|7
|253
|1912
|273.1
|C.Bailey, NC State
|7
|264
|1910
|272.9
|N.Fifita, Arizona
|7
|293
|1907
|272.4
|C.Klubnik, Clemson
|6
|249
|1634
|272.3
|F.Mendoza, Indiana
|7
|222
|1906
|272.3
|B.Braxton, Southern Miss.
|7
|278
|1905
|272.1
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|285
|1891
|270.1
|B.Horvath, Navy
|6
|178
|1620
|270.0
|J.Sayin, Ohio St.
|7
|214
|1889
|269.9
|M.Madsen, Boise St.
|7
|264
|1884
|269.1
|J.Retzlaff, Tulane
|7
|260
|1878
|268.3
|T.Chambliss, Mississippi
|7
|236
|1872
|267.4
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|7
|292
|1867
|266.7
|B.Pribula, Missouri
|7
|280
|1832
|261.7
|D.Moore, Oregon
|7
|224
|1830
|261.4
|M.Washington, Maryland
|7
|291
|1828
|261.1
|G.Stockton, Georgia
|7
|257
|1827
|261.0
|D.Dampier, Utah
|7
|281
|1817
|259.6
|C.Morris, Virginia
|7
|244
|1798
|256.9
|A.Johnson, Kansas St.
|7
|283
|1794
|256.3
|L.Altmyer, Illinois
|7
|237
|1793
|256.1
|L.Fife, New Mexico St.
|6
|260
|1532
|255.3
|L.Szarka, Air Force
|7
|219
|1783
|254.7
|B.Lewis, Memphis
|7
|250
|1777
|253.9
|M.Moss, Louisville
|6
|240
|1519
|253.2
|C.Carr, Notre Dame
|7
|213
|1767
|252.4
|C.Beck, Miami
|6
|192
|1510
|251.7
|B.Morton, Texas Tech
|6
|172
|1499
|249.8
|B.Bachmeier, BYU
|7
|248
|1745
|249.3
|T.Roberson, Buffalo
|6
|228
|1482
|247.0
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|6
|205
|1480
|246.7
|R.Browne, Purdue
|7
|271
|1725
|246.4
|N.Iamaleava, UCLA
|7
|281
|1715
|245.0
|R.Becht, Iowa St.
|7
|256
|1708
|244.0
|J.Clark, Missouri St.
|5
|173
|1218
|243.6
|A.Swann, Appalachian St.
|4
|139
|968
|242.0
|D.Raiola, Nebraska
|7
|253
|1683
|240.4
|K.Drones, Virginia Tech
|7
|310
|1674
|239.1
|J.Sagapolutele, California
|7
|280
|1669
|238.4
|N.Kim, E. Michigan
|8
|318
|1905
|238.1
|K.Salter, Colorado
|6
|207
|1426
|237.7
|A.Manning, Texas
|7
|247
|1642
|234.6
|B.Underwood, Michigan
|7
|220
|1642
|234.6
|M.Heintschel, Pittsburgh
|4
|136
|938
|234.5
|G.Nussmeier, LSU
|7
|253
|1638
|234.0
|J.French, Georgia Southern
|7
|274
|1632
|233.1
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|6
|272
|1392
|232.0
|C.Weigman, Houston
|7
|237
|1623
|231.9
|E.Vasko, Liberty
|6
|232
|1377
|229.5
|A.Odom, Kennesaw St.
|4
|120
|916
|229.0
|E.Holstein, Pittsburgh
|5
|152
|1141
|228.2
|D.Lonergan, Boston College
|6
|220
|1347
|224.5
|E.Warner, Fresno St.
|7
|233
|1555
|222.1
|D.Finn, Miami (Ohio)
|6
|196
|1329
|221.5
|B.Shapen, Mississippi St.
|7
|245
|1545
|220.7
|B.Hayes, Tulsa
|5
|213
|1102
|220.4
|T.Gleason, Toledo
|7
|206
|1541
|220.1
|D.Lagway, Florida
|7
|257
|1525
|217.9
|A.Barnett, James Madison
|7
|234
|1518
|216.9
|E.Simon, Temple
|7
|226
|1516
|216.6
|A.Chiles, Michigan St.
|7
|241
|1496
|213.7
|J.Layne, New Mexico
|7
|228
|1488
|212.6
|D.Allar, Penn St.
|6
|195
|1272
|212.0
|B.Finley, Akron
|7
|262
|1478
|211.1
|M.Murphy, Oregon St.
|8
|284
|1683
|210.4
|K.Anderson, Wyoming
|7
|250
|1456
|208.0
|T.Jackson, UCF
|6
|187
|1248
|208.0
|J.Arnold, Auburn
|7
|295
|1451
|207.3
|Z.Eckhaus, Washington St.
|5
|174
|1033
|206.6
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|B.Lowry, W. Michigan
|7
|224
|1419
|202.7
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|D.Lindsey, Minnesota
|7
|223
|1403
|200.4
|B.Gulbranson, Stanford
|7
|237
|1383
|197.6
|T.Kilcrease, Troy
|6
|202
|1181
|196.8
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|B.Davenport, South Alabama
|7
|240
|1357
|193.9
|J.Denegal, San Diego St.
|6
|159
|1156
|192.7
|M.Nelson, UTEP
|6
|213
|1150
|191.7
|O.McCown, UTSA
|7
|242
|1337
|191.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|6
|214
|1126
|187.7
|C.Boley, Kentucky
|5
|158
|932
|186.4
|L.Sellers, South Carolina
|7
|223
|1242
|177.4
|P.Stone, Northwestern
|7
|218
|1228
|175.4
|J.Kohl, Appalachian St.
|5
|123
|868
|173.6
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|160
|846
|169.2
|K.Jenkins, FIU
|6
|200
|1014
|169.0
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|K.Kelly, Ball St.
|7
|259
|1177
|168.1
|C.Fancher, UCF
|3
|103
|503
|167.7
|D.DeShields, Kent St.
|5
|127
|837
|167.4
|K.Francis, Tulsa
|3
|97
|494
|164.7
|B.Baker, Louisiana Tech
|5
|136
|819
|163.8
|A.Simmons, Mississippi
|4
|72
|649
|162.2
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|170
|810
|162.0
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|M.Gronowski, Iowa
|7
|213
|1100
|157.1
|D.Williams, Kennesaw St.
|4
|114
|617
|154.2
|T.Finley, Georgia St.
|5
|151
|770
|154.0
|C.Brown, Georgia St.
|7
|166
|1066
|152.3
|J.Brousseau, Colorado St.
|5
|146
|750
|150.0
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|D.Bailey, Missouri St.
|3
|74
|416
|138.7
|R.Collins, Syracuse
|6
|158
|830
|138.3
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|6
|156
|829
|138.2
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|7
|188
|963
|137.6
|S.Locklear, UTEP
|4
|77
|549
|137.2
|C.Cook, Jacksonville St.
|7
|160
|949
|135.6
|G.Lopez, North Carolina
|5
|140
|677
|135.4
|M.Johnson, North Carolina
|3
|77
|388
|129.3
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|J.Holst, N. Illinois
|5
|150
|642
|128.4
|C.Hellums, Army
|7
|185
|879
|125.6
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|6
|123
|753
|125.5
|R.Henry, UTSA
|7
|104
|868
|124.0
|W.Hammond, Texas Tech
|7
|133
|856
|122.3
|A.Hardy, Missouri
|7
|139
|840
|120.0
|C.Jenkins, Rice
|7
|169
|828
|118.3
|C.Creel, Jacksonville St.
|7
|127
|824
|117.7
|J.Haynes, Michigan
|6
|95
|705
|117.5
|D.Coleman, Army
|5
|119
|569
|113.8
|C.Purdy, Nevada
|7
|138
|787
|112.4
|M.Morris, Coastal Carolina
|3
|71
|335
|111.7
|J.Labas, Cent. Michigan
|7
|108
|779
|111.3
|L.Martin, BYU
|7
|127
|774
|110.6
|D.O’Neil, Wisconsin
|6
|135
|663
|110.5
|K.Owens, FIU
|6
|98
|658
|109.7
|J.Love, Notre Dame
|7
|124
|758
|108.3
|H.Smothers, NC State
|7
|113
|735
|105.0
|C.Jones, Nevada
|5
|95
|521
|104.2
|E.Johnson, Nebraska
|7
|119
|713
|101.9
|R.Dubinion, Appalachian St.
|7
|129
|705
|100.7
|D.Trayanum, Toledo
|6
|103
|601
|100.2
|D.Riley, Boise St.
|7
|86
|695
|99.3
|C.Edwards, Uconn
|7
|113
|694
|99.1
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|88
|576
|96.0
|M.Washington, Arkansas
|7
|96
|671
|95.9
|A.Hairston, Umass
|6
|151
|569
|94.8
|C.Vizzina, Clemson
|4
|78
|379
|94.8
|R.Brown, Arizona St.
|7
|110
|642
|91.7
|C.Dickey, Texas Tech
|7
|101
|633
|90.4
|D.Claiborne, Wake Forest
|6
|69
|539
|89.8
|S.Bangura, Ohio
|7
|121
|628
|89.7
|K.Lacy, Mississippi
|7
|138
|618
|88.3
|A.Raymond, Rutgers
|7
|120
|615
|87.9
|J.Thomas, UNLV
|7
|83
|615
|87.9
|L.Sutton, San Diego St.
|6
|104
|526
|87.7
|K.Allen, Penn St.
|7
|98
|612
|87.4
|J.Baugh, Florida
|7
|117
|611
|87.3
|W.Knight, James Madison
|7
|93
|611
|87.3
|L.Pare, Texas State
|7
|118
|608
|86.9
|D.Bishop, Tennessee
|7
|77
|604
|86.3
|D.Richardson, Tulsa
|7
|129
|597
|85.3
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|4
|68
|337
|84.2
|D.McMillan, E. Michigan
|8
|116
|674
|84.2
|A.Hankerson, Oregon St.
|8
|154
|671
|83.9
|K.Wilkins, West Virginia
|5
|85
|419
|83.8
|C.Hawkins, North Texas
|6
|75
|499
|83.2
|B.Washington, Baylor
|7
|113
|580
|82.9
|A.Flores, Cent. Michigan
|7
|120
|576
|82.3
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|94
|411
|82.2
|L.Anderson, Bowling Green
|5
|70
|406
|81.2
|K.Bullock, South Alabama
|7
|124
|568
|81.1
|J.Coleman, Washington
|7
|112
|568
|81.1
|J.Cobb, Auburn
|7
|89
|564
|80.6
|J.Ducker, Temple
|7
|99
|560
|80.0
|S.McGowan, Kentucky
|6
|93
|476
|79.3
