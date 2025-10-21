Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 7 304 2499 357.0
S.Robertson, Baylor 7 327 2375 339.3
N.Minicucci, Delaware 6 296 1942 323.7
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
J.Maiava, Southern Cal 7 236 2221 317.3
D.Williams, Washington 7 269 2200 314.3
C.Joseph, Old Dominion 7 246 2188 312.6
B.Brown, South Florida 7 301 2170 310.0
B.Jackson, Texas State 7 278 2170 310.0
W.Eget, San Jose St. 7 298 2169 309.9
D.Mensah, Duke 7 276 2150 307.1
M.Alejado, Hawaii 6 310 1831 305.2
J.Hoover, TCU 7 279 2131 304.4
K.Houser, East Carolina 6 242 1778 296.3
J.Mateer, Oklahoma 6 270 1776 296.0
C.Veltkamp, FAU 7 351 2067 295.3
B.Sorsby, Cincinnati 7 240 2058 294.0
J.Aguilar, Tennessee 7 260 2045 292.1
A.Colandrea, UNLV 7 267 2028 289.7
H.King, Georgia Tech 6 254 1736 289.3
J.Kitna, UAB 6 251 1732 288.7
J.Fagnano, Uconn 7 253 2012 287.4
M.Reed, Texas A&M 7 253 2011 287.3
B.Barnes, Utah St. 7 283 2007 286.7
D.Pavia, Vanderbilt 7 260 2007 286.7
T.Simpson, Alabama 7 263 1997 285.3
K.Jennings, SMU 7 277 1974 282.0
R.Ashford, Wake Forest 5 209 1405 281.0
J.Daniels, Kansas 7 251 1951 278.7
D.Mestemaker, North Texas 7 269 1932 276.0
J.Raynor, Arkansas St. 7 355 1932 276.0
T.Castellanos, Florida St. 7 245 1926 275.1
S.Leavitt, Arizona St. 6 271 1642 273.7
P.Navarro, Ohio 7 253 1912 273.1
C.Bailey, NC State 7 264 1910 272.9
N.Fifita, Arizona 7 293 1907 272.4
C.Klubnik, Clemson 6 249 1634 272.3
F.Mendoza, Indiana 7 222 1906 272.3
B.Braxton, Southern Miss. 7 278 1905 272.1
M.McIvor, W. Kentucky 7 285 1891 270.1
B.Horvath, Navy 6 178 1620 270.0
J.Sayin, Ohio St. 7 214 1889 269.9
M.Madsen, Boise St. 7 264 1884 269.1
J.Retzlaff, Tulane 7 260 1878 268.3
T.Chambliss, Mississippi 7 236 1872 267.4
A.Kaliakmanis, Rutgers 7 292 1867 266.7
B.Pribula, Missouri 7 280 1832 261.7
D.Moore, Oregon 7 224 1830 261.4
M.Washington, Maryland 7 291 1828 261.1
G.Stockton, Georgia 7 257 1827 261.0
D.Dampier, Utah 7 281 1817 259.6
C.Morris, Virginia 7 244 1798 256.9
A.Johnson, Kansas St. 7 283 1794 256.3
L.Altmyer, Illinois 7 237 1793 256.1
L.Fife, New Mexico St. 6 260 1532 255.3
L.Szarka, Air Force 7 219 1783 254.7
B.Lewis, Memphis 7 250 1777 253.9
M.Moss, Louisville 6 240 1519 253.2
C.Carr, Notre Dame 7 213 1767 252.4
C.Beck, Miami 6 192 1510 251.7
B.Morton, Texas Tech 6 172 1499 249.8
B.Bachmeier, BYU 7 248 1745 249.3
T.Roberson, Buffalo 6 228 1482 247.0
C.Del Rio-Wilson, Marshall 6 205 1480 246.7
R.Browne, Purdue 7 271 1725 246.4
N.Iamaleava, UCLA 7 281 1715 245.0
R.Becht, Iowa St. 7 256 1708 244.0
J.Clark, Missouri St. 5 173 1218 243.6
A.Swann, Appalachian St. 4 139 968 242.0
D.Raiola, Nebraska 7 253 1683 240.4
K.Drones, Virginia Tech 7 310 1674 239.1
J.Sagapolutele, California 7 280 1669 238.4
N.Kim, E. Michigan 8 318 1905 238.1
K.Salter, Colorado 6 207 1426 237.7
A.Manning, Texas 7 247 1642 234.6
B.Underwood, Michigan 7 220 1642 234.6
M.Heintschel, Pittsburgh 4 136 938 234.5
G.Nussmeier, LSU 7 253 1638 234.0
J.French, Georgia Southern 7 274 1632 233.1
N.Vattiato, Middle Tennessee 6 272 1392 232.0
C.Weigman, Houston 7 237 1623 231.9
E.Vasko, Liberty 6 232 1377 229.5
A.Odom, Kennesaw St. 4 120 916 229.0
E.Holstein, Pittsburgh 5 152 1141 228.2
D.Lonergan, Boston College 6 220 1347 224.5
E.Warner, Fresno St. 7 233 1555 222.1
D.Finn, Miami (Ohio) 6 196 1329 221.5
B.Shapen, Mississippi St. 7 245 1545 220.7
B.Hayes, Tulsa 5 213 1102 220.4
T.Gleason, Toledo 7 206 1541 220.1
D.Lagway, Florida 7 257 1525 217.9
A.Barnett, James Madison 7 234 1518 216.9
E.Simon, Temple 7 226 1516 216.6
A.Chiles, Michigan St. 7 241 1496 213.7
J.Layne, New Mexico 7 228 1488 212.6
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
B.Finley, Akron 7 262 1478 211.1
M.Murphy, Oregon St. 8 284 1683 210.4
K.Anderson, Wyoming 7 250 1456 208.0
T.Jackson, UCF 6 187 1248 208.0
J.Arnold, Auburn 7 295 1451 207.3
Z.Eckhaus, Washington St. 5 174 1033 206.6
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
B.Lowry, W. Michigan 7 224 1419 202.7
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
D.Lindsey, Minnesota 7 223 1403 200.4
B.Gulbranson, Stanford 7 237 1383 197.6
T.Kilcrease, Troy 6 202 1181 196.8
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
B.Davenport, South Alabama 7 240 1357 193.9
J.Denegal, San Diego St. 6 159 1156 192.7
M.Nelson, UTEP 6 213 1150 191.7
O.McCown, UTSA 7 242 1337 191.0
H.Watson, Sam Houston St. 6 214 1126 187.7
C.Boley, Kentucky 5 158 932 186.4
L.Sellers, South Carolina 7 223 1242 177.4
P.Stone, Northwestern 7 218 1228 175.4
J.Kohl, Appalachian St. 5 123 868 173.6
D.Pyne, Bowling Green 5 160 846 169.2
K.Jenkins, FIU 6 200 1014 169.0
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
K.Kelly, Ball St. 7 259 1177 168.1
C.Fancher, UCF 3 103 503 167.7
D.DeShields, Kent St. 5 127 837 167.4
K.Francis, Tulsa 3 97 494 164.7
B.Baker, Louisiana Tech 5 136 819 163.8
A.Simmons, Mississippi 4 72 649 162.2
Z.Flores, Oklahoma St. 5 170 810 162.0
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
M.Gronowski, Iowa 7 213 1100 157.1
D.Williams, Kennesaw St. 4 114 617 154.2
T.Finley, Georgia St. 5 151 770 154.0
C.Brown, Georgia St. 7 166 1066 152.3
J.Brousseau, Colorado St. 5 146 750 150.0
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
D.Bailey, Missouri St. 3 74 416 138.7
R.Collins, Syracuse 6 158 830 138.3
G.Wimsatt, Jacksonville St. 6 156 829 138.2
A.Armenta, Louisiana-Monroe 7 188 963 137.6
S.Locklear, UTEP 4 77 549 137.2
C.Cook, Jacksonville St. 7 160 949 135.6
G.Lopez, North Carolina 5 140 677 135.4
M.Johnson, North Carolina 3 77 388 129.3
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
J.Holst, N. Illinois 5 150 642 128.4
C.Hellums, Army 7 185 879 125.6
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 6 123 753 125.5
R.Henry, UTSA 7 104 868 124.0
W.Hammond, Texas Tech 7 133 856 122.3
A.Hardy, Missouri 7 139 840 120.0
C.Jenkins, Rice 7 169 828 118.3
C.Creel, Jacksonville St. 7 127 824 117.7
J.Haynes, Michigan 6 95 705 117.5
D.Coleman, Army 5 119 569 113.8
C.Purdy, Nevada 7 138 787 112.4
M.Morris, Coastal Carolina 3 71 335 111.7
J.Labas, Cent. Michigan 7 108 779 111.3
L.Martin, BYU 7 127 774 110.6
D.O’Neil, Wisconsin 6 135 663 110.5
K.Owens, FIU 6 98 658 109.7
J.Love, Notre Dame 7 124 758 108.3
H.Smothers, NC State 7 113 735 105.0
C.Jones, Nevada 5 95 521 104.2
E.Johnson, Nebraska 7 119 713 101.9
R.Dubinion, Appalachian St. 7 129 705 100.7
D.Trayanum, Toledo 6 103 601 100.2
D.Riley, Boise St. 7 86 695 99.3
C.Edwards, Uconn 7 113 694 99.1
W.Jordan, Southern Cal 6 88 576 96.0
M.Washington, Arkansas 7 96 671 95.9
A.Hairston, Umass 6 151 569 94.8
C.Vizzina, Clemson 4 78 379 94.8
R.Brown, Arizona St. 7 110 642 91.7
C.Dickey, Texas Tech 7 101 633 90.4
D.Claiborne, Wake Forest 6 69 539 89.8
S.Bangura, Ohio 7 121 628 89.7
K.Lacy, Mississippi 7 138 618 88.3
A.Raymond, Rutgers 7 120 615 87.9
J.Thomas, UNLV 7 83 615 87.9
L.Sutton, San Diego St. 6 104 526 87.7
K.Allen, Penn St. 7 98 612 87.4
J.Baugh, Florida 7 117 611 87.3
W.Knight, James Madison 7 93 611 87.3
L.Pare, Texas State 7 118 608 86.9
D.Bishop, Tennessee 7 77 604 86.3
D.Richardson, Tulsa 7 129 597 85.3
T.Kukuk, Louisiana Tech 4 68 337 84.2
D.McMillan, E. Michigan 8 116 674 84.2
A.Hankerson, Oregon St. 8 154 671 83.9
K.Wilkins, West Virginia 5 85 419 83.8
C.Hawkins, North Texas 6 75 499 83.2
B.Washington, Baylor 7 113 580 82.9
A.Flores, Cent. Michigan 7 120 576 82.3
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 94 411 82.2
L.Anderson, Bowling Green 5 70 406 81.2
K.Bullock, South Alabama 7 124 568 81.1
J.Coleman, Washington 7 112 568 81.1
J.Cobb, Auburn 7 89 564 80.6
J.Ducker, Temple 7 99 560 80.0
S.McGowan, Kentucky 6 93 476 79.3

