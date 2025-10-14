NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|6
|260
|2158
|359.7
|S.Robertson, Baylor
|6
|271
|2069
|344.8
|D.Williams, Washington
|6
|232
|2010
|335.0
|C.Joseph, Old Dominion
|6
|216
|1964
|327.3
|J.Mateer, Oklahoma
|5
|236
|1612
|322.4
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|J.Hoover, TCU
|6
|246
|1902
|317.0
|J.Maiava, Southern Cal
|6
|192
|1902
|317.0
|K.Houser, East Carolina
|3
|134
|927
|309.0
|C.Veltkamp, FAU
|6
|290
|1846
|307.7
|W.Eget, San Jose St.
|6
|246
|1811
|301.8
|M.Alejado, Hawaii
|5
|263
|1509
|301.8
|N.Minicucci, Delaware
|5
|239
|1507
|301.4
|B.Brown, South Florida
|6
|263
|1803
|300.5
|J.Aguilar, Tennessee
|6
|208
|1797
|299.5
|D.Mensah, Duke
|6
|228
|1790
|298.3
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|6
|261
|1789
|298.2
|B.Sorsby, Cincinnati
|6
|205
|1775
|295.8
|D.Pavia, Vanderbilt
|6
|221
|1761
|293.5
|T.Simpson, Alabama
|6
|229
|1736
|289.3
|J.Kitna, UAB
|6
|251
|1732
|288.7
|A.Colandrea, UNLV
|6
|224
|1726
|287.7
|M.McIvor, W. Kentucky
|6
|248
|1720
|286.7
|B.Lewis, Memphis
|6
|233
|1694
|282.3
|H.King, Georgia Tech
|5
|219
|1411
|282.2
|R.Browne, Purdue
|6
|260
|1691
|281.8
|R.Ashford, Wake Forest
|5
|209
|1405
|281.0
|B.Jackson, Texas State
|6
|221
|1678
|279.7
|M.Reed, Texas A&M
|6
|215
|1676
|279.3
|J.Daniels, Kansas
|7
|251
|1951
|278.7
|K.Jennings, SMU
|6
|228
|1664
|277.3
|P.Navarro, Ohio
|6
|221
|1664
|277.3
|B.Braxton, Southern Miss.
|6
|255
|1659
|276.5
|T.Castellanos, Florida St.
|6
|203
|1651
|275.2
|K.Houser, East Carolina
|3
|117
|825
|275.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|6
|296
|1647
|274.5
|C.Carr, Notre Dame
|6
|182
|1638
|273.0
|D.Mestemaker, North Texas
|6
|230
|1638
|273.0
|C.Bailey, NC State
|7
|264
|1910
|272.9
|C.Klubnik, Clemson
|6
|249
|1634
|272.3
|B.Barnes, Utah St.
|6
|236
|1627
|271.2
|J.Fagnano, Uconn
|6
|216
|1625
|270.8
|N.Fifita, Arizona
|6
|257
|1620
|270.0
|B.Horvath, Navy
|6
|178
|1620
|270.0
|L.Szarka, Air Force
|6
|185
|1609
|268.2
|M.Madsen, Boise St.
|6
|236
|1608
|268.0
|C.Morris, Virginia
|6
|215
|1604
|267.3
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|212
|1320
|264.0
|T.Chambliss, Mississippi
|6
|191
|1567
|261.2
|F.Mendoza, Indiana
|6
|189
|1556
|259.3
|J.Retzlaff, Tulane
|6
|223
|1555
|259.2
|B.Pribula, Missouri
|6
|224
|1552
|258.7
|M.Washington, Maryland
|6
|237
|1551
|258.5
|M.Heintschel, Pittsburgh
|3
|100
|772
|257.3
|D.Raiola, Nebraska
|6
|215
|1540
|256.7
|A.Johnson, Kansas St.
|7
|283
|1794
|256.3
|L.Altmyer, Illinois
|7
|237
|1793
|256.1
|M.Moss, Louisville
|5
|200
|1280
|256.0
|L.Fife, New Mexico St.
|5
|217
|1274
|254.8
|B.Bachmeier, BYU
|6
|215
|1515
|252.5
|A.Manning, Texas
|6
|209
|1511
|251.8
|D.Dampier, Utah
|6
|230
|1509
|251.5
|B.Morton, Texas Tech
|6
|172
|1499
|249.8
|D.Moore, Oregon
|6
|201
|1491
|248.5
|J.Sayin, Ohio St.
|6
|167
|1489
|248.2
|G.Stockton, Georgia
|6
|216
|1479
|246.5
|C.Beck, Miami
|5
|152
|1231
|246.2
|N.Iamaleava, UCLA
|6
|238
|1469
|244.8
|J.Sagapolutele, California
|6
|236
|1468
|244.7
|R.Becht, Iowa St.
|7
|256
|1708
|244.0
|J.Clark, Missouri St.
|5
|173
|1218
|243.6
|A.Swann, Appalachian St.
|4
|139
|968
|242.0
|K.Drones, Virginia Tech
|7
|310
|1674
|239.1
|G.Nussmeier, LSU
|6
|223
|1426
|237.7
|K.Salter, Colorado
|6
|207
|1426
|237.7
|E.Vasko, Liberty
|5
|194
|1179
|235.8
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|6
|272
|1392
|232.0
|M.Murphy, Oregon St.
|7
|271
|1620
|231.4
|B.Underwood, Michigan
|6
|186
|1387
|231.2
|A.Odom, Kennesaw St.
|4
|120
|916
|229.0
|N.Kim, E. Michigan
|7
|277
|1598
|228.3
|E.Holstein, Pittsburgh
|5
|152
|1141
|228.2
|C.Weigman, Houston
|6
|200
|1361
|226.8
|D.Lonergan, Boston College
|6
|220
|1347
|224.5
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|5
|156
|1115
|223.0
|J.French, Georgia Southern
|6
|237
|1337
|222.8
|D.Finn, Miami (Ohio)
|5
|165
|1112
|222.4
|E.Warner, Fresno St.
|7
|233
|1555
|222.1
|E.Simon, Temple
|6
|198
|1306
|217.7
|B.Gulbranson, Stanford
|6
|223
|1305
|217.5
|T.Roberson, Buffalo
|5
|168
|1084
|216.8
|A.Simmons, Mississippi
|3
|72
|649
|216.3
|J.Layne, New Mexico
|6
|198
|1279
|213.2
|D.Allar, Penn St.
|6
|195
|1272
|212.0
|O.McCown, UTSA
|6
|216
|1259
|209.8
|D.Lindsey, Minnesota
|6
|201
|1251
|208.5
|B.Davenport, South Alabama
|6
|211
|1250
|208.3
|T.Gleason, Toledo
|6
|175
|1246
|207.7
|B.Hayes, Tulsa
|4
|156
|828
|207.0
|K.Anderson, Wyoming
|6
|218
|1240
|206.7
|D.Lagway, Florida
|6
|217
|1237
|206.2
|J.Arnold, Auburn
|6
|248
|1230
|205.0
|Z.Eckhaus, Washington St.
|4
|137
|817
|204.2
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|B.Shapen, Mississippi St.
|6
|199
|1220
|203.3
|B.Lowry, W. Michigan
|7
|224
|1419
|202.7
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|A.Chiles, Michigan St.
|6
|200
|1205
|200.8
|R.Staub, Colorado
|2
|58
|396
|198.0
|B.Finley, Akron
|6
|213
|1177
|196.2
|T.Jackson, UCF
|5
|152
|971
|194.2
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|J.Denegal, San Diego St.
|6
|159
|1156
|192.7
|H.Watson, Sam Houston St.
|5
|191
|962
|192.4
|T.Kilcrease, Troy
|5
|174
|961
|192.2
|M.Nelson, UTEP
|6
|213
|1150
|191.7
|L.Sellers, South Carolina
|6
|184
|1127
|187.8
|P.Stone, Northwestern
|6
|189
|1087
|181.2
|A.Barnett, James Madison
|6
|192
|1070
|178.3
|D.DeShields, Kent St.
|4
|102
|698
|174.5
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|160
|846
|169.2
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|C.Fancher, UCF
|3
|103
|503
|167.7
|K.Kelly, Ball St.
|6
|221
|998
|166.3
|K.Jenkins, FIU
|5
|173
|829
|165.8
|K.Francis, Tulsa
|3
|97
|494
|164.7
|B.Baker, Louisiana Tech
|5
|136
|819
|163.8
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|5
|150
|814
|162.8
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|170
|810
|162.0
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|C.Boley, Kentucky
|4
|105
|629
|157.2
|D.Williams, Kennesaw St.
|4
|114
|617
|154.2
|T.Finley, Georgia St.
|5
|151
|770
|154.0
|M.Gronowski, Iowa
|6
|188
|902
|150.3
|J.Brousseau, Colorado St.
|4
|107
|590
|147.5
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|68
|286
|143.0
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|J.Kohl, Appalachian St.
|4
|73
|561
|140.2
|D.Bailey, Missouri St.
|3
|74
|416
|138.7
|C.Cook, Jacksonville St.
|6
|142
|832
|138.7
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|6
|150
|814
|135.7
|R.Collins, Syracuse
|5
|117
|667
|133.4
|D.O’Neil, Wisconsin
|5
|129
|664
|132.8
|M.Johnson, North Carolina
|3
|77
|393
|131.0
|C.Purdy, Nevada
|6
|137
|786
|131.0
|A.Hardy, Missouri
|6
|115
|782
|130.3
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|G.Lopez, North Carolina
|4
|100
|499
|124.8
|R.Henry, UTSA
|6
|92
|730
|121.7
|C.Jenkins, Rice
|7
|169
|828
|118.3
|J.Haynes, Michigan
|6
|95
|705
|117.5
|D.Coleman, Army
|5
|119
|569
|113.8
|J.Labas, Cent. Michigan
|6
|99
|669
|111.5
|R.Dubinion, Appalachian St.
|6
|119
|667
|111.2
|C.Brown, Georgia St.
|6
|113
|666
|111.0
|L.Martin, BYU
|6
|101
|652
|108.7
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|5
|83
|543
|108.6
|C.Creel, Jacksonville St.
|6
|94
|651
|108.5
|E.Johnson, Nebraska
|6
|105
|650
|108.3
|J.Holst, N. Illinois
|4
|110
|433
|108.2
|W.Hammond, Texas Tech
|6
|81
|642
|107.0
|C.Edwards, Uconn
|6
|101
|637
|106.2
|H.Smothers, NC State
|7
|113
|735
|105.0
|D.Trayanum, Toledo
|6
|103
|601
|100.2
|C.Hellums, Army
|6
|136
|599
|99.8
|C.Dickey, Texas Tech
|6
|92
|593
|98.8
|K.Lacy, Mississippi
|6
|126
|587
|97.8
|L.Pare, Texas State
|6
|104
|581
|96.8
|J.Thomas, UNLV
|6
|72
|577
|96.2
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|88
|576
|96.0
|R.Brown, Arizona St.
|6
|91
|573
|95.5
|A.Raymond, Rutgers
|6
|102
|560
|93.3
|B.Washington, Baylor
|6
|102
|557
|92.8
|K.Owens, FIU
|5
|76
|463
|92.6
|D.McMillan, E. Michigan
|7
|105
|637
|91.0
|A.Hairston, Umass
|5
|124
|450
|90.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|6
|69
|539
|89.8
|D.Richardson, Tulsa
|6
|112
|538
|89.7
|W.Knight, James Madison
|6
|81
|537
|89.5
|J.Miller, Alabama
|3
|58
|267
|89.0
|J.Love, Notre Dame
|6
|100
|530
|88.3
|L.Sutton, San Diego St.
|6
|104
|526
|87.7
|M.Washington, Arkansas
|6
|80
|524
|87.3
|J.Coleman, Washington
|6
|96
|518
|86.3
|S.McGowan, Kentucky
|5
|79
|431
|86.2
|M.Fletcher, Miami
|5
|78
|428
|85.6
|K.Wilkins, West Virginia
|4
|60
|339
|84.8
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|4
|68
|337
|84.2
|A.Flores, Cent. Michigan
|6
|101
|503
|83.8
|K.Bullock, South Alabama
|6
|108
|496
|82.7
|D.Riley, Boise St.
|6
|71
|494
|82.3
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|94
|411
|82.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|59
|411
|82.2
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|3
|60
|245
|81.7
|B.Jackson, Ohio St.
|5
|58
|407
|81.4
|H.Simmons, Wisconsin
|4
|63
|321
|80.2
|S.Bangura, Ohio
|6
|99
|481
|80.2
|D.Bishop, Tennessee
|6
|63
|481
|80.2
|T.Hudson, Coastal Carolina
|6
|132
|472
|78.7
|K.Allen, Penn St.
|6
|70
|467
|77.8
