NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

October 14, 2025, 11:16 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 6 260 2158 359.7
S.Robertson, Baylor 6 271 2069 344.8
D.Williams, Washington 6 232 2010 335.0
C.Joseph, Old Dominion 6 216 1964 327.3
J.Mateer, Oklahoma 5 236 1612 322.4
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
J.Hoover, TCU 6 246 1902 317.0
J.Maiava, Southern Cal 6 192 1902 317.0
K.Houser, East Carolina 3 134 927 309.0
C.Veltkamp, FAU 6 290 1846 307.7
W.Eget, San Jose St. 6 246 1811 301.8
M.Alejado, Hawaii 5 263 1509 301.8
N.Minicucci, Delaware 5 239 1507 301.4
B.Brown, South Florida 6 263 1803 300.5
J.Aguilar, Tennessee 6 208 1797 299.5
D.Mensah, Duke 6 228 1790 298.3
A.Kaliakmanis, Rutgers 6 261 1789 298.2
B.Sorsby, Cincinnati 6 205 1775 295.8
D.Pavia, Vanderbilt 6 221 1761 293.5
T.Simpson, Alabama 6 229 1736 289.3
J.Kitna, UAB 6 251 1732 288.7
A.Colandrea, UNLV 6 224 1726 287.7
M.McIvor, W. Kentucky 6 248 1720 286.7
B.Lewis, Memphis 6 233 1694 282.3
H.King, Georgia Tech 5 219 1411 282.2
R.Browne, Purdue 6 260 1691 281.8
R.Ashford, Wake Forest 5 209 1405 281.0
B.Jackson, Texas State 6 221 1678 279.7
M.Reed, Texas A&M 6 215 1676 279.3
J.Daniels, Kansas 7 251 1951 278.7
K.Jennings, SMU 6 228 1664 277.3
P.Navarro, Ohio 6 221 1664 277.3
B.Braxton, Southern Miss. 6 255 1659 276.5
T.Castellanos, Florida St. 6 203 1651 275.2
K.Houser, East Carolina 3 117 825 275.0
J.Raynor, Arkansas St. 6 296 1647 274.5
C.Carr, Notre Dame 6 182 1638 273.0
D.Mestemaker, North Texas 6 230 1638 273.0
C.Bailey, NC State 7 264 1910 272.9
C.Klubnik, Clemson 6 249 1634 272.3
B.Barnes, Utah St. 6 236 1627 271.2
J.Fagnano, Uconn 6 216 1625 270.8
N.Fifita, Arizona 6 257 1620 270.0
B.Horvath, Navy 6 178 1620 270.0
L.Szarka, Air Force 6 185 1609 268.2
M.Madsen, Boise St. 6 236 1608 268.0
C.Morris, Virginia 6 215 1604 267.3
S.Leavitt, Arizona St. 5 212 1320 264.0
T.Chambliss, Mississippi 6 191 1567 261.2
F.Mendoza, Indiana 6 189 1556 259.3
J.Retzlaff, Tulane 6 223 1555 259.2
B.Pribula, Missouri 6 224 1552 258.7
M.Washington, Maryland 6 237 1551 258.5
M.Heintschel, Pittsburgh 3 100 772 257.3
D.Raiola, Nebraska 6 215 1540 256.7
A.Johnson, Kansas St. 7 283 1794 256.3
L.Altmyer, Illinois 7 237 1793 256.1
M.Moss, Louisville 5 200 1280 256.0
L.Fife, New Mexico St. 5 217 1274 254.8
B.Bachmeier, BYU 6 215 1515 252.5
A.Manning, Texas 6 209 1511 251.8
D.Dampier, Utah 6 230 1509 251.5
B.Morton, Texas Tech 6 172 1499 249.8
D.Moore, Oregon 6 201 1491 248.5
J.Sayin, Ohio St. 6 167 1489 248.2
G.Stockton, Georgia 6 216 1479 246.5
C.Beck, Miami 5 152 1231 246.2
N.Iamaleava, UCLA 6 238 1469 244.8
J.Sagapolutele, California 6 236 1468 244.7
R.Becht, Iowa St. 7 256 1708 244.0
J.Clark, Missouri St. 5 173 1218 243.6
A.Swann, Appalachian St. 4 139 968 242.0
K.Drones, Virginia Tech 7 310 1674 239.1
G.Nussmeier, LSU 6 223 1426 237.7
K.Salter, Colorado 6 207 1426 237.7
E.Vasko, Liberty 5 194 1179 235.8
N.Vattiato, Middle Tennessee 6 272 1392 232.0
M.Murphy, Oregon St. 7 271 1620 231.4
B.Underwood, Michigan 6 186 1387 231.2
A.Odom, Kennesaw St. 4 120 916 229.0
N.Kim, E. Michigan 7 277 1598 228.3
E.Holstein, Pittsburgh 5 152 1141 228.2
C.Weigman, Houston 6 200 1361 226.8
D.Lonergan, Boston College 6 220 1347 224.5
C.Del Rio-Wilson, Marshall 5 156 1115 223.0
J.French, Georgia Southern 6 237 1337 222.8
D.Finn, Miami (Ohio) 5 165 1112 222.4
E.Warner, Fresno St. 7 233 1555 222.1
E.Simon, Temple 6 198 1306 217.7
B.Gulbranson, Stanford 6 223 1305 217.5
T.Roberson, Buffalo 5 168 1084 216.8
A.Simmons, Mississippi 3 72 649 216.3
J.Layne, New Mexico 6 198 1279 213.2
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
O.McCown, UTSA 6 216 1259 209.8
D.Lindsey, Minnesota 6 201 1251 208.5
B.Davenport, South Alabama 6 211 1250 208.3
T.Gleason, Toledo 6 175 1246 207.7
B.Hayes, Tulsa 4 156 828 207.0
K.Anderson, Wyoming 6 218 1240 206.7
D.Lagway, Florida 6 217 1237 206.2
J.Arnold, Auburn 6 248 1230 205.0
Z.Eckhaus, Washington St. 4 137 817 204.2
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
B.Shapen, Mississippi St. 6 199 1220 203.3
B.Lowry, W. Michigan 7 224 1419 202.7
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
A.Chiles, Michigan St. 6 200 1205 200.8
R.Staub, Colorado 2 58 396 198.0
B.Finley, Akron 6 213 1177 196.2
T.Jackson, UCF 5 152 971 194.2
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
J.Denegal, San Diego St. 6 159 1156 192.7
H.Watson, Sam Houston St. 5 191 962 192.4
T.Kilcrease, Troy 5 174 961 192.2
M.Nelson, UTEP 6 213 1150 191.7
L.Sellers, South Carolina 6 184 1127 187.8
P.Stone, Northwestern 6 189 1087 181.2
A.Barnett, James Madison 6 192 1070 178.3
D.DeShields, Kent St. 4 102 698 174.5
D.Pyne, Bowling Green 5 160 846 169.2
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
C.Fancher, UCF 3 103 503 167.7
K.Kelly, Ball St. 6 221 998 166.3
K.Jenkins, FIU 5 173 829 165.8
K.Francis, Tulsa 3 97 494 164.7
B.Baker, Louisiana Tech 5 136 819 163.8
G.Wimsatt, Jacksonville St. 5 150 814 162.8
Z.Flores, Oklahoma St. 5 170 810 162.0
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
C.Boley, Kentucky 4 105 629 157.2
D.Williams, Kennesaw St. 4 114 617 154.2
T.Finley, Georgia St. 5 151 770 154.0
M.Gronowski, Iowa 6 188 902 150.3
J.Brousseau, Colorado St. 4 107 590 147.5
M.Morris, Coastal Carolina 2 68 286 143.0
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
J.Kohl, Appalachian St. 4 73 561 140.2
D.Bailey, Missouri St. 3 74 416 138.7
C.Cook, Jacksonville St. 6 142 832 138.7
A.Armenta, Louisiana-Monroe 6 150 814 135.7
R.Collins, Syracuse 5 117 667 133.4
D.O’Neil, Wisconsin 5 129 664 132.8
M.Johnson, North Carolina 3 77 393 131.0
C.Purdy, Nevada 6 137 786 131.0
A.Hardy, Missouri 6 115 782 130.3
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
G.Lopez, North Carolina 4 100 499 124.8
R.Henry, UTSA 6 92 730 121.7
C.Jenkins, Rice 7 169 828 118.3
J.Haynes, Michigan 6 95 705 117.5
D.Coleman, Army 5 119 569 113.8
J.Labas, Cent. Michigan 6 99 669 111.5
R.Dubinion, Appalachian St. 6 119 667 111.2
C.Brown, Georgia St. 6 113 666 111.0
L.Martin, BYU 6 101 652 108.7
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 5 83 543 108.6
C.Creel, Jacksonville St. 6 94 651 108.5
E.Johnson, Nebraska 6 105 650 108.3
J.Holst, N. Illinois 4 110 433 108.2
W.Hammond, Texas Tech 6 81 642 107.0
C.Edwards, Uconn 6 101 637 106.2
H.Smothers, NC State 7 113 735 105.0
D.Trayanum, Toledo 6 103 601 100.2
C.Hellums, Army 6 136 599 99.8
C.Dickey, Texas Tech 6 92 593 98.8
K.Lacy, Mississippi 6 126 587 97.8
L.Pare, Texas State 6 104 581 96.8
J.Thomas, UNLV 6 72 577 96.2
W.Jordan, Southern Cal 6 88 576 96.0
R.Brown, Arizona St. 6 91 573 95.5
A.Raymond, Rutgers 6 102 560 93.3
B.Washington, Baylor 6 102 557 92.8
K.Owens, FIU 5 76 463 92.6
D.McMillan, E. Michigan 7 105 637 91.0
A.Hairston, Umass 5 124 450 90.0
D.Claiborne, Wake Forest 6 69 539 89.8
D.Richardson, Tulsa 6 112 538 89.7
W.Knight, James Madison 6 81 537 89.5
J.Miller, Alabama 3 58 267 89.0
J.Love, Notre Dame 6 100 530 88.3
L.Sutton, San Diego St. 6 104 526 87.7
M.Washington, Arkansas 6 80 524 87.3
J.Coleman, Washington 6 96 518 86.3
S.McGowan, Kentucky 5 79 431 86.2
M.Fletcher, Miami 5 78 428 85.6
K.Wilkins, West Virginia 4 60 339 84.8
T.Kukuk, Louisiana Tech 4 68 337 84.2
A.Flores, Cent. Michigan 6 101 503 83.8
K.Bullock, South Alabama 6 108 496 82.7
D.Riley, Boise St. 6 71 494 82.3
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 94 411 82.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 59 411 82.2
M.Mettauer, Sam Houston St. 3 60 245 81.7
B.Jackson, Ohio St. 5 58 407 81.4
H.Simmons, Wisconsin 4 63 321 80.2
S.Bangura, Ohio 6 99 481 80.2
D.Bishop, Tennessee 6 63 481 80.2
T.Hudson, Coastal Carolina 6 132 472 78.7
K.Allen, Penn St. 6 70 467 77.8

