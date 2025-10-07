NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|5
|212
|1839
|367.8
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|184
|1405
|351.2
|S.Robertson, Baylor
|6
|271
|2069
|344.8
|C.Joseph, Old Dominion
|5
|176
|1648
|329.6
|J.Maiava, Southern Cal
|5
|159
|1644
|328.8
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|K.Houser, East Carolina
|5
|213
|1560
|312.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|5
|176
|1548
|309.6
|C.Veltkamp, FAU
|5
|257
|1544
|308.8
|W.Eget, San Jose St.
|5
|207
|1534
|306.8
|J.Hoover, TCU
|5
|194
|1529
|305.8
|T.Simpson, Alabama
|5
|188
|1529
|305.8
|J.Aguilar, Tennessee
|5
|178
|1517
|303.4
|N.Minicucci, Delaware
|5
|239
|1507
|301.4
|J.Kitna, UAB
|5
|205
|1499
|299.8
|D.Mensah, Duke
|6
|228
|1790
|298.3
|B.Brown, South Florida
|5
|214
|1476
|295.2
|D.Williams, Washington
|5
|192
|1472
|294.4
|D.Pavia, Vanderbilt
|6
|222
|1761
|293.5
|C.Bailey, NC State
|6
|225
|1738
|289.7
|J.Daniels, Kansas
|6
|203
|1736
|289.3
|K.Jennings, SMU
|5
|194
|1436
|287.2
|M.McIvor, W. Kentucky
|6
|248
|1720
|286.7
|R.Browne, Purdue
|5
|212
|1427
|285.4
|H.King, Georgia Tech
|4
|181
|1138
|284.5
|B.Morton, Texas Tech
|5
|158
|1408
|281.6
|B.Lewis, Memphis
|6
|233
|1689
|281.5
|R.Ashford, Wake Forest
|5
|209
|1405
|281.0
|B.Braxton, Southern Miss.
|5
|219
|1405
|281.0
|M.Reed, Texas A&M
|5
|182
|1405
|281.0
|M.Madsen, Boise St.
|5
|198
|1401
|280.2
|T.Castellanos, Florida St.
|5
|172
|1394
|278.8
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|5
|200
|1392
|278.4
|B.Barnes, Utah St.
|5
|198
|1388
|277.6
|P.Navarro, Ohio
|6
|221
|1664
|277.3
|N.Fifita, Arizona
|5
|206
|1386
|277.2
|M.Alejado, Hawaii
|4
|199
|1100
|275.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|6
|296
|1647
|274.5
|J.Fagnano, Uconn
|6
|216
|1625
|270.8
|B.Jackson, Texas State
|5
|181
|1353
|270.6
|C.Morris, Virginia
|6
|215
|1604
|267.3
|D.Moore, Oregon
|5
|158
|1332
|266.4
|B.Horvath, Navy
|5
|143
|1324
|264.8
|B.Pribula, Missouri
|5
|185
|1324
|264.8
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|212
|1320
|264.0
|J.Sayin, Ohio St.
|5
|138
|1320
|264.0
|D.Mestemaker, North Texas
|5
|178
|1312
|262.4
|A.Manning, Texas
|5
|178
|1311
|262.2
|F.Mendoza, Indiana
|5
|152
|1310
|262.0
|C.Carr, Notre Dame
|5
|148
|1306
|261.2
|C.Klubnik, Clemson
|5
|210
|1306
|261.2
|A.Johnson, Kansas St.
|6
|244
|1567
|261.2
|L.Altmyer, Illinois
|6
|187
|1565
|260.8
|A.Colandrea, UNLV
|5
|185
|1303
|260.6
|T.Chambliss, Mississippi
|5
|151
|1299
|259.8
|L.Szarka, Air Force
|5
|141
|1298
|259.6
|N.Iamaleava, UCLA
|5
|208
|1286
|257.2
|D.Dampier, Utah
|5
|208
|1285
|257.0
|D.Raiola, Nebraska
|5
|184
|1284
|256.8
|M.Moss, Louisville
|5
|200
|1280
|256.0
|M.Washington, Maryland
|5
|194
|1279
|255.8
|L.Fife, New Mexico St.
|5
|217
|1272
|254.4
|B.Bachmeier, BYU
|5
|164
|1254
|250.8
|M.Murphy, Oregon St.
|6
|240
|1500
|250.0
|D.Lonergan, Boston College
|5
|196
|1246
|249.2
|G.Stockton, Georgia
|5
|171
|1241
|248.2
|C.Beck, Miami
|5
|152
|1231
|246.2
|R.Becht, Iowa St.
|6
|216
|1472
|245.3
|J.Sagapolutele, California
|6
|236
|1468
|244.7
|J.Clark, Missouri St.
|5
|173
|1218
|243.6
|A.Swann, Appalachian St.
|4
|139
|968
|242.0
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|183
|1188
|237.6
|B.Underwood, Michigan
|5
|157
|1184
|236.8
|N.Kim, E. Michigan
|6
|236
|1419
|236.5
|K.Drones, Virginia Tech
|6
|273
|1410
|235.0
|J.Layne, New Mexico
|5
|176
|1168
|233.6
|A.Odom, Kennesaw St.
|4
|120
|916
|229.0
|M.Nelson, UTEP
|5
|200
|1143
|228.6
|G.Nussmeier, LSU
|5
|186
|1142
|228.4
|E.Holstein, Pittsburgh
|5
|152
|1141
|228.2
|E.Vasko, Liberty
|4
|147
|905
|226.2
|A.Chiles, Michigan St.
|5
|177
|1130
|226.0
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|5
|224
|1126
|225.2
|K.Salter, Colorado
|5
|173
|1114
|222.8
|D.Allar, Penn St.
|5
|169
|1110
|222.0
|T.Roberson, Buffalo
|5
|168
|1084
|216.8
|A.Simmons, Mississippi
|3
|72
|649
|216.3
|B.Gulbranson, Stanford
|5
|175
|1067
|213.4
|C.Weigman, Houston
|5
|164
|1058
|211.6
|D.Finn, Miami (Ohio)
|4
|127
|844
|211.0
|B.Davenport, South Alabama
|6
|211
|1250
|208.3
|J.Arnold, Auburn
|5
|204
|1038
|207.6
|B.Hayes, Tulsa
|4
|156
|828
|207.0
|O.McCown, UTSA
|5
|192
|1030
|206.0
|J.French, Georgia Southern
|5
|181
|1026
|205.2
|D.Lindsey, Minnesota
|5
|152
|1021
|204.2
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|B.Shapen, Mississippi St.
|6
|200
|1221
|203.5
|D.Lagway, Florida
|5
|177
|1011
|202.2
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|4
|115
|802
|200.5
|E.Warner, Fresno St.
|6
|176
|1203
|200.5
|R.Staub, Colorado
|2
|58
|396
|198.0
|L.Sellers, South Carolina
|5
|135
|984
|196.8
|T.Gleason, Toledo
|5
|139
|981
|196.2
|Z.Eckhaus, Washington St.
|3
|96
|583
|194.3
|T.Jackson, UCF
|5
|152
|971
|194.2
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|M.Heintschel, Pittsburgh
|2
|55
|387
|193.5
|H.Watson, Sam Houston St.
|4
|159
|774
|193.5
|B.Finley, Akron
|5
|169
|959
|191.8
|E.Simon, Temple
|5
|157
|941
|188.2
|P.Stone, Northwestern
|5
|158
|932
|186.4
|K.Anderson, Wyoming
|5
|174
|930
|186.0
|D.DeShields, Kent St.
|3
|80
|556
|185.3
|K.Kelly, Ball St.
|5
|187
|923
|184.6
|B.Baker, Louisiana Tech
|4
|119
|738
|184.5
|J.Denegal, San Diego St.
|5
|137
|913
|182.6
|B.Lowry, W. Michigan
|6
|184
|1070
|178.3
|T.Finley, Georgia St.
|4
|124
|687
|171.8
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|160
|846
|169.2
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|K.Jenkins, FIU
|5
|173
|829
|165.8
|K.Francis, Tulsa
|3
|97
|494
|164.7
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|5
|150
|814
|162.8
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|170
|810
|162.0
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|C.Boley, Kentucky
|4
|105
|629
|157.2
|M.Gronowski, Iowa
|5
|160
|786
|157.2
|C.Purdy, Nevada
|5
|137
|786
|157.2
|A.Barnett, James Madison
|5
|147
|752
|150.4
|J.Brousseau, Colorado St.
|3
|85
|441
|147.0
|A.Hardy, Missouri
|5
|103
|730
|146.0
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|68
|286
|143.0
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|T.Kilcrease, Troy
|4
|121
|550
|137.5
|D.Coleman, Army
|4
|110
|547
|136.8
|R.Collins, Syracuse
|5
|117
|667
|133.4
|R.Henry, UTSA
|5
|80
|666
|133.2
|D.O’Neil, Wisconsin
|5
|129
|664
|132.8
|C.Jenkins, Rice
|6
|163
|788
|131.3
|M.Johnson, North Carolina
|3
|77
|393
|131.0
|J.Haynes, Michigan
|5
|85
|654
|130.8
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|5
|118
|636
|127.2
|G.Lopez, North Carolina
|4
|100
|499
|124.8
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|111
|614
|122.8
|R.Dubinion, Appalachian St.
|5
|107
|611
|122.2
|H.Smothers, NC State
|6
|100
|693
|115.5
|J.Labas, Cent. Michigan
|6
|99
|669
|111.5
|J.Holst, N. Illinois
|4
|110
|433
|108.2
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|3
|64
|324
|108.0
|W.Hammond, Texas Tech
|5
|57
|539
|107.8
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|77
|537
|107.4
|D.Williams, Kennesaw St.
|3
|72
|322
|107.3
|C.Edwards, Uconn
|6
|101
|637
|106.2
|R.Brown, Arizona St.
|5
|77
|506
|101.2
|L.Martin, BYU
|5
|76
|490
|98.0
|J.Thomas, UNLV
|5
|61
|489
|97.8
|Z.Turner, Marshall
|3
|48
|293
|97.7
|D.Trayanum, Toledo
|5
|76
|476
|95.2
|J.Coleman, Washington
|5
|82
|474
|94.8
|E.Johnson, Nebraska
|5
|84
|474
|94.8
|A.Raymond, Rutgers
|5
|87
|471
|94.2
|L.Pare, Texas State
|5
|82
|468
|93.6
|B.Rose, Umass
|3
|73
|280
|93.3
|B.Washington, Baylor
|6
|102
|557
|92.8
|K.Owens, FIU
|5
|76
|463
|92.6
|T.Jones, Old Dominion
|5
|48
|451
|90.2
|B.Jackson, Ohio St.
|4
|48
|360
|90.0
|L.Sutton, San Diego St.
|5
|88
|450
|90.0
|D.Richardson, Tulsa
|6
|112
|538
|89.7
|C.Brown, Georgia St.
|5
|71
|448
|89.6
|K.Lacy, Mississippi
|5
|102
|445
|89.0
|D.McMillan, E. Michigan
|6
|82
|533
|88.8
|J.Love, Notre Dame
|5
|82
|444
|88.8
|T.Hudson, Coastal Carolina
|5
|124
|434
|86.8
|S.McGowan, Kentucky
|5
|79
|431
|86.2
|M.Fletcher, Miami
|5
|78
|428
|85.6
|W.Knight, James Madison
|5
|61
|426
|85.2
|K.Wilkins, West Virginia
|4
|60
|339
|84.8
|A.Flores, Cent. Michigan
|6
|101
|503
|83.8
|T.Meadows, Troy
|5
|75
|416
|83.2
|K.Bullock, South Alabama
|6
|108
|496
|82.7
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|94
|411
|82.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|59
|411
|82.2
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|3
|60
|245
|81.7
|C.Hellums, Army
|5
|111
|406
|81.2
|J.Cobb, Auburn
|5
|58
|403
|80.6
|S.Bangura, Ohio
|6
|99
|481
|80.2
|Q.Jackson, Rice
|6
|92
|481
|80.2
|J.Gant, Akron
|6
|83
|476
|79.3
|J.Baugh, Florida
|5
|76
|396
|79.2
|D.Claiborne, Wake Forest
|5
|53
|395
|79.0
|D.Riley, Boise St.
|5
|53
|393
|78.6
|M.Washington, Arkansas
|5
|61
|393
|78.6
|C.Creel, Jacksonville St.
|5
|53
|390
|78.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|6
|84
|465
|77.5
|J.Taylor, Virginia
|6
|91
|465
|77.5
|I.Mahdi, Arizona
|5
|64
|382
|76.4
