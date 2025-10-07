Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 5 212 1839 367.8
J.Mateer, Oklahoma 4 184 1405 351.2
S.Robertson, Baylor 6 271 2069 344.8
C.Joseph, Old Dominion 5 176 1648 329.6
J.Maiava, Southern Cal 5 159 1644 328.8
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
K.Houser, East Carolina 5 213 1560 312.0
B.Sorsby, Cincinnati 5 176 1548 309.6
C.Veltkamp, FAU 5 257 1544 308.8
W.Eget, San Jose St. 5 207 1534 306.8
J.Hoover, TCU 5 194 1529 305.8
T.Simpson, Alabama 5 188 1529 305.8
J.Aguilar, Tennessee 5 178 1517 303.4
N.Minicucci, Delaware 5 239 1507 301.4
J.Kitna, UAB 5 205 1499 299.8
D.Mensah, Duke 6 228 1790 298.3
B.Brown, South Florida 5 214 1476 295.2
D.Williams, Washington 5 192 1472 294.4
D.Pavia, Vanderbilt 6 222 1761 293.5
C.Bailey, NC State 6 225 1738 289.7
J.Daniels, Kansas 6 203 1736 289.3
K.Jennings, SMU 5 194 1436 287.2
M.McIvor, W. Kentucky 6 248 1720 286.7
R.Browne, Purdue 5 212 1427 285.4
H.King, Georgia Tech 4 181 1138 284.5
B.Morton, Texas Tech 5 158 1408 281.6
B.Lewis, Memphis 6 233 1689 281.5
R.Ashford, Wake Forest 5 209 1405 281.0
B.Braxton, Southern Miss. 5 219 1405 281.0
M.Reed, Texas A&M 5 182 1405 281.0
M.Madsen, Boise St. 5 198 1401 280.2
T.Castellanos, Florida St. 5 172 1394 278.8
A.Kaliakmanis, Rutgers 5 200 1392 278.4
B.Barnes, Utah St. 5 198 1388 277.6
P.Navarro, Ohio 6 221 1664 277.3
N.Fifita, Arizona 5 206 1386 277.2
M.Alejado, Hawaii 4 199 1100 275.0
J.Raynor, Arkansas St. 6 296 1647 274.5
J.Fagnano, Uconn 6 216 1625 270.8
B.Jackson, Texas State 5 181 1353 270.6
C.Morris, Virginia 6 215 1604 267.3
D.Moore, Oregon 5 158 1332 266.4
B.Horvath, Navy 5 143 1324 264.8
B.Pribula, Missouri 5 185 1324 264.8
S.Leavitt, Arizona St. 5 212 1320 264.0
J.Sayin, Ohio St. 5 138 1320 264.0
D.Mestemaker, North Texas 5 178 1312 262.4
A.Manning, Texas 5 178 1311 262.2
F.Mendoza, Indiana 5 152 1310 262.0
C.Carr, Notre Dame 5 148 1306 261.2
C.Klubnik, Clemson 5 210 1306 261.2
A.Johnson, Kansas St. 6 244 1567 261.2
L.Altmyer, Illinois 6 187 1565 260.8
A.Colandrea, UNLV 5 185 1303 260.6
T.Chambliss, Mississippi 5 151 1299 259.8
L.Szarka, Air Force 5 141 1298 259.6
N.Iamaleava, UCLA 5 208 1286 257.2
D.Dampier, Utah 5 208 1285 257.0
D.Raiola, Nebraska 5 184 1284 256.8
M.Moss, Louisville 5 200 1280 256.0
M.Washington, Maryland 5 194 1279 255.8
L.Fife, New Mexico St. 5 217 1272 254.4
B.Bachmeier, BYU 5 164 1254 250.8
M.Murphy, Oregon St. 6 240 1500 250.0
D.Lonergan, Boston College 5 196 1246 249.2
G.Stockton, Georgia 5 171 1241 248.2
C.Beck, Miami 5 152 1231 246.2
R.Becht, Iowa St. 6 216 1472 245.3
J.Sagapolutele, California 6 236 1468 244.7
J.Clark, Missouri St. 5 173 1218 243.6
A.Swann, Appalachian St. 4 139 968 242.0
J.Retzlaff, Tulane 5 183 1188 237.6
B.Underwood, Michigan 5 157 1184 236.8
N.Kim, E. Michigan 6 236 1419 236.5
K.Drones, Virginia Tech 6 273 1410 235.0
J.Layne, New Mexico 5 176 1168 233.6
A.Odom, Kennesaw St. 4 120 916 229.0
M.Nelson, UTEP 5 200 1143 228.6
G.Nussmeier, LSU 5 186 1142 228.4
E.Holstein, Pittsburgh 5 152 1141 228.2
E.Vasko, Liberty 4 147 905 226.2
A.Chiles, Michigan St. 5 177 1130 226.0
N.Vattiato, Middle Tennessee 5 224 1126 225.2
K.Salter, Colorado 5 173 1114 222.8
D.Allar, Penn St. 5 169 1110 222.0
T.Roberson, Buffalo 5 168 1084 216.8
A.Simmons, Mississippi 3 72 649 216.3
B.Gulbranson, Stanford 5 175 1067 213.4
C.Weigman, Houston 5 164 1058 211.6
D.Finn, Miami (Ohio) 4 127 844 211.0
B.Davenport, South Alabama 6 211 1250 208.3
J.Arnold, Auburn 5 204 1038 207.6
B.Hayes, Tulsa 4 156 828 207.0
O.McCown, UTSA 5 192 1030 206.0
J.French, Georgia Southern 5 181 1026 205.2
D.Lindsey, Minnesota 5 152 1021 204.2
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
B.Shapen, Mississippi St. 6 200 1221 203.5
D.Lagway, Florida 5 177 1011 202.2
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
C.Del Rio-Wilson, Marshall 4 115 802 200.5
E.Warner, Fresno St. 6 176 1203 200.5
R.Staub, Colorado 2 58 396 198.0
L.Sellers, South Carolina 5 135 984 196.8
T.Gleason, Toledo 5 139 981 196.2
Z.Eckhaus, Washington St. 3 96 583 194.3
T.Jackson, UCF 5 152 971 194.2
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
M.Heintschel, Pittsburgh 2 55 387 193.5
H.Watson, Sam Houston St. 4 159 774 193.5
B.Finley, Akron 5 169 959 191.8
E.Simon, Temple 5 157 941 188.2
P.Stone, Northwestern 5 158 932 186.4
K.Anderson, Wyoming 5 174 930 186.0
D.DeShields, Kent St. 3 80 556 185.3
K.Kelly, Ball St. 5 187 923 184.6
B.Baker, Louisiana Tech 4 119 738 184.5
J.Denegal, San Diego St. 5 137 913 182.6
B.Lowry, W. Michigan 6 184 1070 178.3
T.Finley, Georgia St. 4 124 687 171.8
D.Pyne, Bowling Green 5 160 846 169.2
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
K.Jenkins, FIU 5 173 829 165.8
K.Francis, Tulsa 3 97 494 164.7
G.Wimsatt, Jacksonville St. 5 150 814 162.8
Z.Flores, Oklahoma St. 5 170 810 162.0
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
C.Boley, Kentucky 4 105 629 157.2
M.Gronowski, Iowa 5 160 786 157.2
C.Purdy, Nevada 5 137 786 157.2
A.Barnett, James Madison 5 147 752 150.4
J.Brousseau, Colorado St. 3 85 441 147.0
A.Hardy, Missouri 5 103 730 146.0
M.Morris, Coastal Carolina 2 68 286 143.0
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
T.Kilcrease, Troy 4 121 550 137.5
D.Coleman, Army 4 110 547 136.8
R.Collins, Syracuse 5 117 667 133.4
R.Henry, UTSA 5 80 666 133.2
D.O’Neil, Wisconsin 5 129 664 132.8
C.Jenkins, Rice 6 163 788 131.3
M.Johnson, North Carolina 3 77 393 131.0
J.Haynes, Michigan 5 85 654 130.8
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 5 118 636 127.2
G.Lopez, North Carolina 4 100 499 124.8
C.Cook, Jacksonville St. 5 111 614 122.8
R.Dubinion, Appalachian St. 5 107 611 122.2
H.Smothers, NC State 6 100 693 115.5
J.Labas, Cent. Michigan 6 99 669 111.5
J.Holst, N. Illinois 4 110 433 108.2
T.Kukuk, Louisiana Tech 3 64 324 108.0
W.Hammond, Texas Tech 5 57 539 107.8
W.Jordan, Southern Cal 5 77 537 107.4
D.Williams, Kennesaw St. 3 72 322 107.3
C.Edwards, Uconn 6 101 637 106.2
R.Brown, Arizona St. 5 77 506 101.2
L.Martin, BYU 5 76 490 98.0
J.Thomas, UNLV 5 61 489 97.8
Z.Turner, Marshall 3 48 293 97.7
D.Trayanum, Toledo 5 76 476 95.2
J.Coleman, Washington 5 82 474 94.8
E.Johnson, Nebraska 5 84 474 94.8
A.Raymond, Rutgers 5 87 471 94.2
L.Pare, Texas State 5 82 468 93.6
B.Rose, Umass 3 73 280 93.3
B.Washington, Baylor 6 102 557 92.8
K.Owens, FIU 5 76 463 92.6
T.Jones, Old Dominion 5 48 451 90.2
B.Jackson, Ohio St. 4 48 360 90.0
L.Sutton, San Diego St. 5 88 450 90.0
D.Richardson, Tulsa 6 112 538 89.7
C.Brown, Georgia St. 5 71 448 89.6
K.Lacy, Mississippi 5 102 445 89.0
D.McMillan, E. Michigan 6 82 533 88.8
J.Love, Notre Dame 5 82 444 88.8
T.Hudson, Coastal Carolina 5 124 434 86.8
S.McGowan, Kentucky 5 79 431 86.2
M.Fletcher, Miami 5 78 428 85.6
W.Knight, James Madison 5 61 426 85.2
K.Wilkins, West Virginia 4 60 339 84.8
A.Flores, Cent. Michigan 6 101 503 83.8
T.Meadows, Troy 5 75 416 83.2
K.Bullock, South Alabama 6 108 496 82.7
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 94 411 82.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 59 411 82.2
M.Mettauer, Sam Houston St. 3 60 245 81.7
C.Hellums, Army 5 111 406 81.2
J.Cobb, Auburn 5 58 403 80.6
S.Bangura, Ohio 6 99 481 80.2
Q.Jackson, Rice 6 92 481 80.2
J.Gant, Akron 6 83 476 79.3
J.Baugh, Florida 5 76 396 79.2
D.Claiborne, Wake Forest 5 53 395 79.0
D.Riley, Boise St. 5 53 393 78.6
M.Washington, Arkansas 5 61 393 78.6
C.Creel, Jacksonville St. 5 53 390 78.0
F.Bothwell, Mississippi St. 6 84 465 77.5
J.Taylor, Virginia 6 91 465 77.5
I.Mahdi, Arizona 5 64 382 76.4

