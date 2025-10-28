Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 8 333 2781 347.6
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
B.Brown, South Florida 8 365 2560 320.0
C.Joseph, Old Dominion 8 299 2559 319.9
D.Williams, Washington 8 312 2546 318.2
J.Maiava, Southern Cal 7 236 2221 317.3
D.Mestemaker, North Texas 8 323 2533 316.6
N.Minicucci, Delaware 7 342 2209 315.6
S.Robertson, Baylor 8 361 2518 314.8
B.Jackson, Texas State 7 278 2170 310.0
W.Eget, San Jose St. 7 298 2169 309.9
D.Mensah, Duke 7 276 2150 307.1
M.Alejado, Hawaii 6 310 1831 305.2
H.King, Georgia Tech 7 297 2131 304.4
J.Aguilar, Tennessee 8 289 2435 304.4
C.Veltkamp, FAU 8 406 2382 297.8
J.Hoover, TCU 8 320 2375 296.9
K.Houser, East Carolina 6 242 1778 296.3
J.Fagnano, Uconn 8 304 2366 295.8
M.Reed, Texas A&M 8 287 2321 290.1
A.Colandrea, UNLV 7 267 2028 289.7
J.Kitna, UAB 6 251 1732 288.7
J.Mateer, Oklahoma 7 314 2016 288.0
P.Navarro, Ohio 8 298 2290 286.2
T.Simpson, Alabama 8 312 2263 282.9
B.Sorsby, Cincinnati 8 272 2254 281.8
T.Chambliss, Mississippi 8 292 2240 280.0
A.Kaliakmanis, Rutgers 8 330 2216 277.0
S.Leavitt, Arizona St. 7 312 1934 276.3
J.Raynor, Arkansas St. 8 407 2202 275.2
T.Castellanos, Florida St. 7 245 1926 275.1
M.Heintschel, Pittsburgh 5 187 1368 273.6
N.Fifita, Arizona 7 293 1907 272.4
C.Klubnik, Clemson 6 249 1634 272.3
B.Barnes, Utah St. 8 313 2175 271.9
C.Bailey, NC State 8 310 2174 271.8
B.Braxton, Southern Miss. 8 312 2173 271.6
M.McIvor, W. Kentucky 7 285 1891 270.1
J.Sayin, Ohio St. 7 214 1889 269.9
D.Pavia, Vanderbilt 8 287 2156 269.5
K.Jennings, SMU 8 319 2152 269.0
J.Retzlaff, Tulane 7 260 1878 268.3
B.Horvath, Navy 7 212 1877 268.1
J.Daniels, Kansas 8 303 2124 265.5
B.Lewis, Memphis 8 305 2119 264.9
F.Mendoza, Indiana 8 249 2119 264.9
B.Bachmeier, BYU 8 295 2101 262.6
G.Stockton, Georgia 7 258 1832 261.7
M.Washington, Maryland 7 292 1828 261.1
D.Dampier, Utah 7 281 1817 259.6
M.Madsen, Boise St. 8 300 2073 259.1
A.Johnson, Kansas St. 8 306 2047 255.9
L.Altmyer, Illinois 8 278 2040 255.0
L.Szarka, Air Force 7 219 1783 254.7
C.Carr, Notre Dame 7 213 1767 252.4
B.Morton, Texas Tech 6 172 1499 249.8
T.Roberson, Buffalo 7 275 1745 249.3
A.Manning, Texas 8 303 1994 249.2
R.Becht, Iowa St. 8 299 1993 249.1
L.Fife, New Mexico St. 7 300 1742 248.9
J.Clark, Missouri St. 6 221 1484 247.3
C.Morris, Virginia 8 288 1977 247.1
C.Del Rio-Wilson, Marshall 6 205 1480 246.7
M.Moss, Louisville 7 271 1716 245.1
C.Beck, Miami 7 221 1707 243.9
N.Kim, E. Michigan 9 356 2194 243.8
C.Weigman, Houston 8 280 1935 241.9
K.Drones, Virginia Tech 8 349 1930 241.2
J.Sagapolutele, California 8 323 1928 241.0
N.Vattiato, Middle Tennessee 7 326 1678 239.7
R.Ashford, Wake Forest 6 221 1433 238.8
B.Pribula, Missouri 8 298 1910 238.8
D.Moore, Oregon 8 243 1903 237.9
B.Hayes, Tulsa 6 256 1416 236.0
B.Shapen, Mississippi St. 8 302 1887 235.9
J.French, Georgia Southern 8 316 1879 234.9
D.Finn, Miami (Ohio) 7 237 1641 234.4
N.Iamaleava, UCLA 8 315 1856 232.0
R.Browne, Purdue 8 293 1854 231.8
A.Odom, Kennesaw St. 5 144 1157 231.4
E.Vasko, Liberty 6 232 1377 229.5
D.Raiola, Nebraska 8 278 1823 227.9
E.Simon, Temple 8 266 1800 225.0
D.Lonergan, Boston College 6 220 1347 224.5
T.Gleason, Toledo 8 253 1792 224.0
E.Warner, Fresno St. 7 233 1555 222.1
A.Swann, Appalachian St. 5 155 1108 221.6
G.Nussmeier, LSU 8 294 1762 220.2
B.Underwood, Michigan 8 242 1754 219.2
D.Lagway, Florida 7 257 1525 217.9
A.Barnett, James Madison 7 234 1518 216.9
C.Boley, Kentucky 6 200 1293 215.5
B.Finley, Akron 8 299 1720 215.0
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
J.Layne, New Mexico 8 254 1689 211.1
Z.Eckhaus, Washington St. 6 211 1266 211.0
M.Murphy, Oregon St. 8 284 1683 210.4
B.Lowry, W. Michigan 8 272 1673 209.1
K.Salter, Colorado 7 243 1459 208.4
T.Jackson, UCF 6 187 1248 208.0
B.Davenport, South Alabama 8 270 1650 206.2
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
A.Chiles, Michigan St. 8 284 1619 202.4
B.Baker, Louisiana Tech 6 191 1208 201.3
K.Anderson, Wyoming 8 275 1610 201.2
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
T.Kilcrease, Troy 7 237 1386 198.0
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
M.Nelson, UTEP 6 213 1150 191.7
J.Arnold, Auburn 8 313 1533 191.6
L.Sellers, South Carolina 8 273 1531 191.4
O.McCown, UTSA 7 242 1337 191.0
E.Holstein, Pittsburgh 6 154 1145 190.8
K.Jenkins, FIU 7 240 1330 190.0
H.Watson, Sam Houston St. 6 214 1126 187.7
J.Denegal, San Diego St. 7 186 1305 186.4
D.Lindsey, Minnesota 8 255 1483 185.4
G.James, Boston College 4 119 729 182.2
B.Gulbranson, Stanford 8 260 1413 176.6
K.Kelly, Ball St. 8 309 1399 174.9
P.Stone, Northwestern 8 251 1392 174.0
C.Brown, Georgia St. 8 209 1374 171.8
D.Pyne, Bowling Green 5 160 846 169.2
J.Kohl, Appalachian St. 6 165 1011 168.5
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
C.Fancher, UCF 3 103 503 167.7
K.Francis, Tulsa 3 97 494 164.7
D.DeShields, Kent St. 7 175 1150 164.3
Z.Flores, Oklahoma St. 5 170 810 162.0
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
M.Gronowski, Iowa 8 241 1259 157.4
R.Collins, Syracuse 7 201 1095 156.4
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 7 168 1079 154.1
T.Finley, Georgia St. 5 151 770 154.0
R.Staub, Colorado 3 72 457 152.3
G.Lopez, North Carolina 6 189 897 149.5
D.Williams, Kennesaw St. 5 120 726 145.2
J.Brousseau, Colorado St. 6 170 862 143.7
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
D.Bailey, Missouri St. 3 74 416 138.7
G.Wimsatt, Jacksonville St. 6 156 829 138.2
A.Armenta, Louisiana-Monroe 7 188 963 137.6
S.Locklear, UTEP 4 77 549 137.2
C.Cook, Jacksonville St. 7 160 949 135.6
C.Jenkins, Rice 8 208 1076 134.5
A.Simmons, Mississippi 5 74 649 129.8
M.Johnson, North Carolina 3 77 388 129.3
C.Hellums, Army 7 184 887 126.7
R.Henry, UTSA 7 104 868 124.0
J.Holst, N. Illinois 6 164 743 123.8
J.Haynes, Michigan 7 121 857 122.4
W.Hammond, Texas Tech 8 152 979 122.4
C.Creel, Jacksonville St. 7 127 824 117.7
K.Owens, FIU 7 118 824 117.7
A.Hardy, Missouri 8 159 937 117.1
J.Labas, Cent. Michigan 8 124 932 116.5
D.Coleman, Army 5 119 569 113.8
C.Jones, Nevada 6 128 677 112.8
M.Morris, Coastal Carolina 3 71 335 111.7
A.Hairston, Umass 7 211 774 110.6
D.O’Neil, Wisconsin 6 135 663 110.5
J.Love, Notre Dame 7 124 758 108.3
G.Loftis, Charlotte 7 151 754 107.7
E.Johnson, Nebraska 8 146 837 104.6
H.Smothers, NC State 8 121 821 102.6
D.Trayanum, Toledo 6 103 601 100.2
C.Purdy, Nevada 8 142 792 99.0
L.Martin, BYU 8 132 789 98.6
W.Jordan, Southern Cal 6 88 576 96.0
C.Vizzina, Clemson 4 78 379 94.8
L.Sutton, San Diego St. 7 126 662 94.6
R.Dubinion, Appalachian St. 8 138 756 94.5
C.Edwards, Uconn 8 129 753 94.1
I.Brown, Louisville 7 75 652 93.1
A.Raymond, Rutgers 8 149 731 91.4
D.Riley, Boise St. 8 98 729 91.1
S.Bangura, Ohio 8 139 728 91.0
S.Fox, West Virginia 6 100 546 91.0
J.Cobb, Auburn 8 117 717 89.6
A.Flores, Cent. Michigan 8 130 714 89.2
M.Washington, Arkansas 8 108 712 89.0
R.Brown, Arizona St. 8 121 706 88.2
J.Thomas, UNLV 7 83 615 87.9
K.Allen, Penn St. 7 98 612 87.4
D.Claiborne, Wake Forest 7 92 612 87.4
J.Baugh, Florida 7 117 611 87.3
W.Knight, James Madison 7 93 611 87.3
K.Lacy, Mississippi 8 165 696 87.0
L.Pare, Texas State 7 118 608 86.9
K.Bullock, South Alabama 8 144 681 85.1
C.Dickey, Texas Tech 8 114 680 85.0
D.Richardson, Tulsa 8 148 675 84.4
A.Hankerson, Oregon St. 8 154 671 83.9
K.Wilkins, West Virginia 5 85 419 83.8
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 94 411 82.2
Q.Jackson, Rice 8 117 655 81.9
D.Bishop, Tennessee 8 91 652 81.5
J.Coleman, Washington 8 126 643 80.4
D.McMillan, E. Michigan 9 126 723 80.3
J.Ducker, Temple 8 115 638 79.8

