NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|8
|333
|2781
|347.6
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|B.Brown, South Florida
|8
|365
|2560
|320.0
|C.Joseph, Old Dominion
|8
|299
|2559
|319.9
|D.Williams, Washington
|8
|312
|2546
|318.2
|J.Maiava, Southern Cal
|7
|236
|2221
|317.3
|D.Mestemaker, North Texas
|8
|323
|2533
|316.6
|N.Minicucci, Delaware
|7
|342
|2209
|315.6
|S.Robertson, Baylor
|8
|361
|2518
|314.8
|B.Jackson, Texas State
|7
|278
|2170
|310.0
|W.Eget, San Jose St.
|7
|298
|2169
|309.9
|D.Mensah, Duke
|7
|276
|2150
|307.1
|M.Alejado, Hawaii
|6
|310
|1831
|305.2
|H.King, Georgia Tech
|7
|297
|2131
|304.4
|J.Aguilar, Tennessee
|8
|289
|2435
|304.4
|C.Veltkamp, FAU
|8
|406
|2382
|297.8
|J.Hoover, TCU
|8
|320
|2375
|296.9
|K.Houser, East Carolina
|6
|242
|1778
|296.3
|J.Fagnano, Uconn
|8
|304
|2366
|295.8
|M.Reed, Texas A&M
|8
|287
|2321
|290.1
|A.Colandrea, UNLV
|7
|267
|2028
|289.7
|J.Kitna, UAB
|6
|251
|1732
|288.7
|J.Mateer, Oklahoma
|7
|314
|2016
|288.0
|P.Navarro, Ohio
|8
|298
|2290
|286.2
|T.Simpson, Alabama
|8
|312
|2263
|282.9
|B.Sorsby, Cincinnati
|8
|272
|2254
|281.8
|T.Chambliss, Mississippi
|8
|292
|2240
|280.0
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|8
|330
|2216
|277.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|312
|1934
|276.3
|J.Raynor, Arkansas St.
|8
|407
|2202
|275.2
|T.Castellanos, Florida St.
|7
|245
|1926
|275.1
|M.Heintschel, Pittsburgh
|5
|187
|1368
|273.6
|N.Fifita, Arizona
|7
|293
|1907
|272.4
|C.Klubnik, Clemson
|6
|249
|1634
|272.3
|B.Barnes, Utah St.
|8
|313
|2175
|271.9
|C.Bailey, NC State
|8
|310
|2174
|271.8
|B.Braxton, Southern Miss.
|8
|312
|2173
|271.6
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|285
|1891
|270.1
|J.Sayin, Ohio St.
|7
|214
|1889
|269.9
|D.Pavia, Vanderbilt
|8
|287
|2156
|269.5
|K.Jennings, SMU
|8
|319
|2152
|269.0
|J.Retzlaff, Tulane
|7
|260
|1878
|268.3
|B.Horvath, Navy
|7
|212
|1877
|268.1
|J.Daniels, Kansas
|8
|303
|2124
|265.5
|B.Lewis, Memphis
|8
|305
|2119
|264.9
|F.Mendoza, Indiana
|8
|249
|2119
|264.9
|B.Bachmeier, BYU
|8
|295
|2101
|262.6
|G.Stockton, Georgia
|7
|258
|1832
|261.7
|M.Washington, Maryland
|7
|292
|1828
|261.1
|D.Dampier, Utah
|7
|281
|1817
|259.6
|M.Madsen, Boise St.
|8
|300
|2073
|259.1
|A.Johnson, Kansas St.
|8
|306
|2047
|255.9
|L.Altmyer, Illinois
|8
|278
|2040
|255.0
|L.Szarka, Air Force
|7
|219
|1783
|254.7
|C.Carr, Notre Dame
|7
|213
|1767
|252.4
|B.Morton, Texas Tech
|6
|172
|1499
|249.8
|T.Roberson, Buffalo
|7
|275
|1745
|249.3
|A.Manning, Texas
|8
|303
|1994
|249.2
|R.Becht, Iowa St.
|8
|299
|1993
|249.1
|L.Fife, New Mexico St.
|7
|300
|1742
|248.9
|J.Clark, Missouri St.
|6
|221
|1484
|247.3
|C.Morris, Virginia
|8
|288
|1977
|247.1
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|6
|205
|1480
|246.7
|M.Moss, Louisville
|7
|271
|1716
|245.1
|C.Beck, Miami
|7
|221
|1707
|243.9
|N.Kim, E. Michigan
|9
|356
|2194
|243.8
|C.Weigman, Houston
|8
|280
|1935
|241.9
|K.Drones, Virginia Tech
|8
|349
|1930
|241.2
|J.Sagapolutele, California
|8
|323
|1928
|241.0
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|7
|326
|1678
|239.7
|R.Ashford, Wake Forest
|6
|221
|1433
|238.8
|B.Pribula, Missouri
|8
|298
|1910
|238.8
|D.Moore, Oregon
|8
|243
|1903
|237.9
|B.Hayes, Tulsa
|6
|256
|1416
|236.0
|B.Shapen, Mississippi St.
|8
|302
|1887
|235.9
|J.French, Georgia Southern
|8
|316
|1879
|234.9
|D.Finn, Miami (Ohio)
|7
|237
|1641
|234.4
|N.Iamaleava, UCLA
|8
|315
|1856
|232.0
|R.Browne, Purdue
|8
|293
|1854
|231.8
|A.Odom, Kennesaw St.
|5
|144
|1157
|231.4
|E.Vasko, Liberty
|6
|232
|1377
|229.5
|D.Raiola, Nebraska
|8
|278
|1823
|227.9
|E.Simon, Temple
|8
|266
|1800
|225.0
|D.Lonergan, Boston College
|6
|220
|1347
|224.5
|T.Gleason, Toledo
|8
|253
|1792
|224.0
|E.Warner, Fresno St.
|7
|233
|1555
|222.1
|A.Swann, Appalachian St.
|5
|155
|1108
|221.6
|G.Nussmeier, LSU
|8
|294
|1762
|220.2
|B.Underwood, Michigan
|8
|242
|1754
|219.2
|D.Lagway, Florida
|7
|257
|1525
|217.9
|A.Barnett, James Madison
|7
|234
|1518
|216.9
|C.Boley, Kentucky
|6
|200
|1293
|215.5
|B.Finley, Akron
|8
|299
|1720
|215.0
|D.Allar, Penn St.
|6
|195
|1272
|212.0
|J.Layne, New Mexico
|8
|254
|1689
|211.1
|Z.Eckhaus, Washington St.
|6
|211
|1266
|211.0
|M.Murphy, Oregon St.
|8
|284
|1683
|210.4
|B.Lowry, W. Michigan
|8
|272
|1673
|209.1
|K.Salter, Colorado
|7
|243
|1459
|208.4
|T.Jackson, UCF
|6
|187
|1248
|208.0
|B.Davenport, South Alabama
|8
|270
|1650
|206.2
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|A.Chiles, Michigan St.
|8
|284
|1619
|202.4
|B.Baker, Louisiana Tech
|6
|191
|1208
|201.3
|K.Anderson, Wyoming
|8
|275
|1610
|201.2
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|T.Kilcrease, Troy
|7
|237
|1386
|198.0
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|M.Nelson, UTEP
|6
|213
|1150
|191.7
|J.Arnold, Auburn
|8
|313
|1533
|191.6
|L.Sellers, South Carolina
|8
|273
|1531
|191.4
|O.McCown, UTSA
|7
|242
|1337
|191.0
|E.Holstein, Pittsburgh
|6
|154
|1145
|190.8
|K.Jenkins, FIU
|7
|240
|1330
|190.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|6
|214
|1126
|187.7
|J.Denegal, San Diego St.
|7
|186
|1305
|186.4
|D.Lindsey, Minnesota
|8
|255
|1483
|185.4
|G.James, Boston College
|4
|119
|729
|182.2
|B.Gulbranson, Stanford
|8
|260
|1413
|176.6
|K.Kelly, Ball St.
|8
|309
|1399
|174.9
|P.Stone, Northwestern
|8
|251
|1392
|174.0
|C.Brown, Georgia St.
|8
|209
|1374
|171.8
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|160
|846
|169.2
|J.Kohl, Appalachian St.
|6
|165
|1011
|168.5
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|C.Fancher, UCF
|3
|103
|503
|167.7
|K.Francis, Tulsa
|3
|97
|494
|164.7
|D.DeShields, Kent St.
|7
|175
|1150
|164.3
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|170
|810
|162.0
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|M.Gronowski, Iowa
|8
|241
|1259
|157.4
|R.Collins, Syracuse
|7
|201
|1095
|156.4
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|7
|168
|1079
|154.1
|T.Finley, Georgia St.
|5
|151
|770
|154.0
|R.Staub, Colorado
|3
|72
|457
|152.3
|G.Lopez, North Carolina
|6
|189
|897
|149.5
|D.Williams, Kennesaw St.
|5
|120
|726
|145.2
|J.Brousseau, Colorado St.
|6
|170
|862
|143.7
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|D.Bailey, Missouri St.
|3
|74
|416
|138.7
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|6
|156
|829
|138.2
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|7
|188
|963
|137.6
|S.Locklear, UTEP
|4
|77
|549
|137.2
|C.Cook, Jacksonville St.
|7
|160
|949
|135.6
|C.Jenkins, Rice
|8
|208
|1076
|134.5
|A.Simmons, Mississippi
|5
|74
|649
|129.8
|M.Johnson, North Carolina
|3
|77
|388
|129.3
|C.Hellums, Army
|7
|184
|887
|126.7
|R.Henry, UTSA
|7
|104
|868
|124.0
|J.Holst, N. Illinois
|6
|164
|743
|123.8
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|122.4
|W.Hammond, Texas Tech
|8
|152
|979
|122.4
|C.Creel, Jacksonville St.
|7
|127
|824
|117.7
|K.Owens, FIU
|7
|118
|824
|117.7
|A.Hardy, Missouri
|8
|159
|937
|117.1
|J.Labas, Cent. Michigan
|8
|124
|932
|116.5
|D.Coleman, Army
|5
|119
|569
|113.8
|C.Jones, Nevada
|6
|128
|677
|112.8
|M.Morris, Coastal Carolina
|3
|71
|335
|111.7
|A.Hairston, Umass
|7
|211
|774
|110.6
|D.O’Neil, Wisconsin
|6
|135
|663
|110.5
|J.Love, Notre Dame
|7
|124
|758
|108.3
|G.Loftis, Charlotte
|7
|151
|754
|107.7
|E.Johnson, Nebraska
|8
|146
|837
|104.6
|H.Smothers, NC State
|8
|121
|821
|102.6
|D.Trayanum, Toledo
|6
|103
|601
|100.2
|C.Purdy, Nevada
|8
|142
|792
|99.0
|L.Martin, BYU
|8
|132
|789
|98.6
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|88
|576
|96.0
|C.Vizzina, Clemson
|4
|78
|379
|94.8
|L.Sutton, San Diego St.
|7
|126
|662
|94.6
|R.Dubinion, Appalachian St.
|8
|138
|756
|94.5
|C.Edwards, Uconn
|8
|129
|753
|94.1
|I.Brown, Louisville
|7
|75
|652
|93.1
|A.Raymond, Rutgers
|8
|149
|731
|91.4
|D.Riley, Boise St.
|8
|98
|729
|91.1
|S.Bangura, Ohio
|8
|139
|728
|91.0
|S.Fox, West Virginia
|6
|100
|546
|91.0
|J.Cobb, Auburn
|8
|117
|717
|89.6
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|130
|714
|89.2
|M.Washington, Arkansas
|8
|108
|712
|89.0
|R.Brown, Arizona St.
|8
|121
|706
|88.2
|J.Thomas, UNLV
|7
|83
|615
|87.9
|K.Allen, Penn St.
|7
|98
|612
|87.4
|D.Claiborne, Wake Forest
|7
|92
|612
|87.4
|J.Baugh, Florida
|7
|117
|611
|87.3
|W.Knight, James Madison
|7
|93
|611
|87.3
|K.Lacy, Mississippi
|8
|165
|696
|87.0
|L.Pare, Texas State
|7
|118
|608
|86.9
|K.Bullock, South Alabama
|8
|144
|681
|85.1
|C.Dickey, Texas Tech
|8
|114
|680
|85.0
|D.Richardson, Tulsa
|8
|148
|675
|84.4
|A.Hankerson, Oregon St.
|8
|154
|671
|83.9
|K.Wilkins, West Virginia
|5
|85
|419
|83.8
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|94
|411
|82.2
|Q.Jackson, Rice
|8
|117
|655
|81.9
|D.Bishop, Tennessee
|8
|91
|652
|81.5
|J.Coleman, Washington
|8
|126
|643
|80.4
|D.McMillan, E. Michigan
|9
|126
|723
|80.3
|J.Ducker, Temple
|8
|115
|638
|79.8
