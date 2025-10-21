Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

October 21, 2025, 11:16 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 7 0 0 0 78 11.1
T.Butkowski, Pittsburgh 7 31 15 16 75 10.7
K.Matsuzawa, Hawaii 8 23 20 20 83 10.4
J.Love, Notre Dame 7 0 0 0 72 10.3
H.King, Georgia Tech 6 0 0 0 60 10.0
A.Birr, Georgia Tech 7 27 14 15 69 9.9
R.Sayeri, Southern Cal 7 33 12 13 69 9.9
C.Freeman, Uconn 7 32 12 13 68 9.7
W.Ferrin, BYU 7 28 13 16 67 9.6
W.Bettridge, Virginia 7 33 11 14 66 9.4
M.Gilbert, Tennessee 7 36 10 12 66 9.4
J.Gomez, Arizona St. 7 18 16 20 66 9.4
A.Hardy, Missouri 7 0 0 0 66 9.4
R.Henry, UTSA 7 0 0 0 66 9.4
J.Price, Notre Dame 7 0 0 0 66 9.4
E.Sanchez, Houston 7 21 15 18 66 9.4
K.Cunanan, Nebraska 7 31 11 12 64 9.1
N.Gramatica, South Florida 7 34 10 13 64 9.1
D.Olano, Illinois 7 28 12 13 64 9.1
L.Quinn, Marshall 7 28 12 16 64 9.1
L.Carneiro, Mississippi 7 27 12 14 63 9.0
D.Stevens, Iowa 7 22 14 19 63 9.0
S.O’Haire, Maryland 7 20 14 16 62 8.9
P.Durkin, Tulane 7 20 14 14 61 8.7
N.Radicic, Indiana 7 40 7 7 61 8.7
S.Alexander, Vanderbilt 7 0 0 0 60 8.6
C.Cook, Jacksonville St. 7 0 0 0 60 8.6
M.Gronowski, Iowa 7 0 0 0 60 8.6
C.Hellums, Army 7 0 0 0 60 8.6
K.Lacy, Mississippi 7 0 0 0 60 8.6
A.Raymond, Rutgers 7 0 0 0 60 8.6
R.Villela, UNLV 7 30 10 12 60 8.6
R.Barker, Penn St. 7 26 11 12 59 8.4
K.Nguma, North Texas 7 38 7 8 59 8.4
T.Robles, Texas State 7 30 10 12 59 8.4
S.Rusnak, Cincinnati 7 32 9 9 59 8.4
M.Salgado-Medina, Arizona 7 26 11 16 59 8.4
G.Plascencia, San Diego St. 6 19 10 10 49 8.2
C.Ranvier, Louisville 6 21 10 11 49 8.2
D.Ramos, LSU 7 18 13 16 57 8.1
T.Sandell, Oklahoma 7 21 12 13 57 8.1
G.Spetic, Memphis 7 33 8 10 57 8.1
D.Claiborne, Wake Forest 6 0 0 0 48 8.0
C.Hawkins, Baylor 7 29 9 10 56 8.0
C.Hawkins, North Texas 6 0 0 0 48 8.0
J.Haynes, Michigan 6 0 0 0 48 8.0
B.Horvath, Navy 6 0 0 0 48 8.0
J.Kleather, Bowling Green 7 14 14 15 56 8.0
L.Marjan, Kansas 7 26 10 10 56 8.0
N.Ruelas, UCF 7 24 11 12 56 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
J.Weinberg, Florida St. 7 32 8 10 56 8.0
J.Cannon, W. Kentucky 7 25 10 11 55 7.9
D.De Freitas, Appalachian St. 7 22 11 14 55 7.9
M.Shipley, Texas 7 22 11 13 55 7.9
K.Allen, Penn St. 7 0 0 0 54 7.7
A.Barnett, James Madison 7 0 0 0 54 7.7
C.Dickey, Texas Tech 7 0 0 0 54 7.7
L.Pare, Texas State 7 0 0 0 54 7.7
G.Rippa, Jacksonville St. 7 21 11 15 54 7.7
L.Rodriguez, Kansas St. 7 24 10 11 54 7.7
E.Sarratt, Indiana 7 0 0 0 54 7.7
S.Starzyk, Arkansas 7 33 7 9 54 7.7
L.Szarka, Air Force 7 0 0 0 54 7.7
C.Talty, Alabama 7 27 9 13 54 7.7
P.Woodring, Georgia 7 27 9 10 54 7.7
D.Dzioban, Miami (Ohio) 6 22 8 10 46 7.7
R.Hawk, New Mexico St. 6 14 11 15 46 7.7
J.Fielding, Ohio St. 7 29 8 10 53 7.6
T.Pelino, Duke 7 26 9 14 53 7.6
T.Smack, Florida 7 17 12 15 53 7.6
B.Taylor, Vanderbilt 7 36 6 6 53 7.6
J.Kauwe, Kentucky 6 15 10 12 45 7.5
R.Kessinger, E. Michigan 8 18 14 18 60 7.5
S.Porath, Purdue 6 18 9 10 45 7.5
L.Lombardo, Boston College 7 22 10 10 52 7.4
C.Calvert, Wake Forest 6 17 9 12 44 7.3
M.Bhaghani, UCLA 7 15 12 15 51 7.3
A.Sappington, Oregon 7 27 8 11 51 7.3
D.Zvada, Michigan 7 24 9 13 51 7.3
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
G.Desrosiers, Memphis 5 0 0 0 36 7.2
N.Kirkwood, Navy 6 28 5 6 43 7.2
R.Callaghan, Old Dominion 7 30 7 10 50 7.1
C.Graham, Cent. Michigan 7 17 11 13 50 7.1
G.Gross, Washington 7 32 6 8 50 7.1
C.Hardin, Temple 7 29 7 9 50 7.1
J.Love, Virginia Tech 7 14 12 14 50 7.1
R.Meyer, Missouri 7 28 8 10 50 7.1
G.Smith, FAU 7 23 9 10 50 7.1
J.Billingsley, Liberty 6 12 10 14 42 7.0
N.Burnette, Notre Dame 5 21 5 6 35 7.0
E.Heidenreich, Navy 6 0 0 0 42 7.0
S.McGowan, Kentucky 6 0 0 0 42 7.0
N.Minicucci, Delaware 6 0 0 0 42 7.0
L.Williams, Kansas 6 0 0 0 42 7.0
C.Allen, Cincinnati 7 0 0 0 48 6.9
B.Bachmeier, BYU 7 0 0 0 48 6.9
C.Brown, Georgia Southern 7 0 0 0 48 6.9
O.Cooper, Indiana 7 0 0 0 48 6.9
D.Cunanan, Toledo 7 30 6 7 48 6.9
D.Curtis, Utah 7 34 5 8 48 6.9
J.Davison, Oregon 7 0 0 0 48 6.9
B.Denaburg, Minnesota 7 21 9 12 48 6.9
B.Jackson, Texas State 7 0 0 0 48 6.9
E.Johnson, Nebraska 7 0 0 0 48 6.9
J.Patel, Rutgers 7 26 8 12 48 6.9
J.Retzlaff, Tulane 7 0 0 0 48 6.9
D.Scudero, San Jose St. 7 0 0 0 48 6.9
J.Smith, Ohio St. 7 0 0 0 48 6.9
V.Snow, Buffalo 7 0 0 0 48 6.9
J.Taylor, Virginia 7 0 0 0 48 6.9
J.Thomas, UNLV 7 0 0 0 48 6.9
R.Bond, Texas A&M 7 20 9 14 47 6.7
K.Ferrie, Mississippi St. 7 26 7 9 47 6.7
D.Lynch, Fresno St. 7 23 8 12 47 6.7
J.McFadden, Nevada 7 8 13 16 47 6.7
C.Van Andel, Arkansas St. 7 17 10 13 47 6.7
Y.Obeid, Missouri St. 6 14 9 14 40 6.7
M.Petro, UTSA 7 28 6 7 46 6.6
T.Rinker, Utah St. 7 26 7 7 46 6.6
J.Stevens, Washington St. 7 16 10 11 46 6.6
J.Howes, Buffalo 7 21 8 10 45 6.4
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 7 18 9 14 45 6.4
T.Bryant, Georgia Southern 7 26 6 7 44 6.3
N.Hauser, Clemson 7 23 7 9 44 6.3
M.Lemon, Southern Cal 7 0 0 0 44 6.3
B.Lowry, W. Michigan 7 0 0 0 44 6.3
L.Ward, Oklahoma St. 7 11 11 13 44 6.3
W.Young, North Texas 7 0 0 0 44 6.3
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 6 16 7 7 37 6.2
C.Davis, Miami 6 19 6 6 37 6.2
L.Drzewiecki, New Mexico 7 22 7 8 43 6.1
E.Kenney, Stanford 7 13 10 12 43 6.1
S.Renfroe, Troy 7 23 7 8 43 6.1
J.Arnold, Auburn 7 0 0 0 42 6.0
S.Bangura, Ohio 7 0 0 0 42 6.0
B.Barnes, Utah St. 7 0 0 0 42 6.0
R.Becht, Iowa St. 7 0 0 0 42 6.0
S.Bell, Uconn 7 0 0 0 42 6.0
C.Bell, Louisville 6 0 0 0 36 6.0
D.Bishop, Tennessee 7 0 0 0 42 6.0
D.Boston, Washington 7 0 0 0 42 6.0
C.Brazzell, Tennessee 7 0 0 0 42 6.0
K.Bullock, South Alabama 7 0 0 0 42 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 7 0 0 0 42 6.0
M.Connington, Michigan St. 6 16 7 9 36 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 7 0 0 0 42 6.0
C.Edwards, Uconn 7 0 0 0 42 6.0
M.Fletcher, Miami 6 0 0 0 36 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 7 0 0 0 42 6.0
S.Harrington, Texas Tech 7 18 8 10 42 6.0
B.Lewis, Memphis 7 0 0 0 42 6.0
R.Luke, Fresno St. 7 0 0 0 42 6.0
E.McAlister, TCU 7 0 0 0 42 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
J.Nixon, UCF 7 0 0 0 42 6.0
J.Olsen, Northwestern 6 12 8 10 36 6.0
K.Owens, FIU 6 0 0 0 36 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 6 0 0 0 36 6.0
A.Randall, Clemson 7 0 0 0 42 6.0
T.Richard, Boston College 7 0 0 0 42 6.0
D.Riley, Boise St. 7 0 0 0 42 6.0
G.Sawchuk, Florida St. 7 0 0 0 42 6.0
S.Smith, Memphis 7 0 0 0 42 6.0
G.Stockton, Georgia 7 0 0 0 42 6.0
L.Sutton, San Diego St. 6 0 0 0 36 6.0
J.Vandeross, Toledo 7 0 0 0 42 6.0
B.Washington, Baylor 7 0 0 0 42 6.0
N.Whittington, Oregon 5 0 0 0 30 6.0
C.Boomer, Boise St. 7 30 4 5 41 5.9
D.Jones, Army 7 20 7 12 41 5.9
S.Morgan, Tulsa 7 14 9 12 41 5.9
J.Medina, Air Force 6 26 3 6 35 5.8
M.Suarez, James Madison 7 31 3 6 40 5.7
A.McPherson, Auburn 7 21 6 9 39 5.6
T.Woody, Syracuse 7 18 7 8 39 5.6
S.Beebe, UAB 7 0 0 0 38 5.4
J.Delange, UAB 7 20 6 9 38 5.4
C.Harris, Air Force 7 0 0 0 38 5.4
S.Keltner, SMU 7 18 7 10 38 5.4
D.Lynch, San Jose St. 5 9 6 12 27 5.4
C.Daniels, Miami 6 0 0 0 32 5.3
A.Tecza, Navy 6 0 0 0 32 5.3
R.Verhoff, North Carolina 6 11 7 8 32 5.3
U.Bellenfant, Texas Tech 6 14 6 6 31 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 7 0 0 0 36 5.1
G.Bernard, Alabama 7 0 0 0 36 5.1
D.Booth, Mississippi St. 7 0 0 0 36 5.1
F.Bothwell, Mississippi St. 7 0 0 0 36 5.1
B.Brown, South Florida 7 0 0 0 36 5.1
D.Brune, Ohio 7 0 0 0 36 5.1
A.Castle, Duke 7 0 0 0 36 5.1
M.Davis, Utah St. 7 0 0 0 36 5.1
K.Feagin, Illinois 7 0 0 0 36 5.1
M.Hosley, Georgia Tech 7 0 0 0 36 5.1
S.Humphrey, New Mexico 7 0 0 0 36 5.1
C.Joseph, Old Dominion 7 0 0 0 36 5.1
K.Kelly, Ball St. 7 0 0 0 36 5.1

