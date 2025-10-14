Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Scoring

NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

October 14, 2025, 11:16 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 6 0 0 0 72 12.0
J.Love, Notre Dame 6 0 0 0 66 11.0
K.Matsuzawa, Hawaii 7 19 19 19 76 10.9
H.King, Georgia Tech 5 0 0 0 54 10.8
M.Gilbert, Tennessee 6 34 10 12 64 10.7
T.Butkowski, Pittsburgh 6 28 12 13 63 10.5
W.Ferrin, BYU 6 25 12 15 61 10.2
A.Birr, Georgia Tech 6 24 12 13 60 10.0
C.Freeman, Uconn 6 27 11 12 60 10.0
R.Henry, UTSA 6 0 0 0 60 10.0
A.Raymond, Rutgers 6 0 0 0 60 10.0
S.O’Haire, Maryland 6 20 13 15 59 9.8
E.Sanchez, Houston 6 17 14 16 59 9.8
R.Sayeri, Southern Cal 6 32 9 10 59 9.8
W.Bettridge, Virginia 6 31 9 12 58 9.7
L.Carneiro, Mississippi 6 22 12 14 58 9.7
K.Cunanan, Nebraska 6 31 9 10 58 9.7
C.Hawkins, North Texas 5 0 0 0 48 9.6
D.Stevens, Iowa 6 21 12 15 56 9.3
P.Durkin, Tulane 6 17 13 13 55 9.2
M.Salgado-Medina, Arizona 6 22 11 16 55 9.2
D.Olano, Illinois 7 28 12 13 64 9.1
S.Alexander, Vanderbilt 6 0 0 0 54 9.0
C.Dickey, Texas Tech 6 0 0 0 54 9.0
A.Hardy, Missouri 6 0 0 0 54 9.0
J.Price, Notre Dame 6 0 0 0 54 9.0
R.Barker, Penn St. 6 23 10 11 53 8.8
N.Radicic, Indiana 6 35 6 6 53 8.8
R.Villela, UNLV 6 26 9 11 53 8.8
J.Cannon, W. Kentucky 6 25 9 10 52 8.7
J.Gomez, Arizona St. 6 16 12 16 52 8.7
N.Gramatica, South Florida 6 28 8 10 52 8.7
S.Rusnak, Cincinnati 6 25 9 9 52 8.7
C.Ranvier, Louisville 5 18 9 10 43 8.6
T.Sandell, Oklahoma 6 18 11 12 51 8.5
G.Spetic, Memphis 6 30 7 9 51 8.5
S.McGowan, Kentucky 5 0 0 0 42 8.4
N.Minicucci, Delaware 5 0 0 0 42 8.4
J.Kleather, Bowling Green 6 14 12 13 50 8.3
L.Quinn, Marshall 6 26 8 12 50 8.3
J.Tyson, Arizona St. 6 0 0 0 50 8.3
R.Kessinger, E. Michigan 7 16 14 18 58 8.3
G.Gross, Washington 6 31 6 7 49 8.2
T.Pelino, Duke 6 25 8 12 49 8.2
G.Plascencia, San Diego St. 6 19 10 10 49 8.2
C.Talty, Alabama 6 22 9 13 49 8.2
J.Weinberg, Florida St. 6 31 6 7 49 8.2
D.Claiborne, Wake Forest 6 0 0 0 48 8.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 5 16 8 10 40 8.0
M.Gronowski, Iowa 6 0 0 0 48 8.0
C.Hawkins, Baylor 6 27 7 8 48 8.0
J.Haynes, Michigan 6 0 0 0 48 8.0
C.Hellums, Army 6 0 0 0 48 8.0
B.Horvath, Navy 6 0 0 0 48 8.0
E.Johnson, Nebraska 6 0 0 0 48 8.0
K.Lacy, Mississippi 6 0 0 0 48 8.0
L.Marjan, Kansas 7 26 10 10 56 8.0
L.Pare, Texas State 6 0 0 0 48 8.0
D.Scudero, San Jose St. 6 0 0 0 48 8.0
J.Smith, Ohio St. 6 0 0 0 48 8.0
L.Szarka, Air Force 6 0 0 0 48 8.0
J.Taylor, Virginia 6 0 0 0 48 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
R.Callaghan, Old Dominion 6 26 7 10 47 7.8
D.Ramos, LSU 6 17 10 12 47 7.8
N.Ruelas, UCF 6 18 10 11 47 7.8
A.Sappington, Oregon 6 23 8 11 47 7.8
N.Burnette, Notre Dame 4 16 5 5 31 7.8
L.Rodriguez, Kansas St. 7 24 10 11 54 7.7
K.Nguma, North Texas 6 31 5 6 46 7.7
G.Rippa, Jacksonville St. 6 16 10 12 46 7.7
T.Robles, Texas State 6 26 7 9 46 7.7
B.Taylor, Vanderbilt 6 32 5 5 46 7.7
J.Kauwe, Kentucky 5 14 8 9 38 7.6
D.Curtis, Utah 6 31 5 8 45 7.5
G.Desrosiers, Memphis 4 0 0 0 30 7.5
R.Meyer, Missouri 6 26 7 8 45 7.5
S.Porath, Purdue 6 18 9 10 45 7.5
M.Shipley, Texas 6 21 8 10 45 7.5
D.Zvada, Michigan 6 21 8 11 45 7.5
R.Hawk, New Mexico St. 5 11 9 12 37 7.4
C.Calvert, Wake Forest 6 17 9 12 44 7.3
K.Ferrie, Mississippi St. 6 23 7 8 44 7.3
M.Lemon, Southern Cal 6 0 0 0 44 7.3
J.Patel, Rutgers 6 25 7 11 44 7.3
S.Starzyk, Arkansas 6 29 5 7 44 7.3
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
J.Pittman, Southern Miss. 5 0 0 0 36 7.2
M.Bhaghani, UCLA 6 13 10 12 43 7.2
J.Fielding, Ohio St. 6 25 6 7 43 7.2
C.Hardin, Temple 6 22 7 9 43 7.2
N.Kirkwood, Navy 6 28 5 6 43 7.2
G.Smith, FAU 6 22 7 7 43 7.2
J.Love, Virginia Tech 7 14 12 14 50 7.1
K.Allen, Penn St. 6 0 0 0 42 7.0
B.Bachmeier, BYU 6 0 0 0 42 7.0
D.Boston, Washington 6 0 0 0 42 7.0
C.Brazzell, Tennessee 6 0 0 0 42 7.0
C.Cook, Jacksonville St. 6 0 0 0 42 7.0
O.Cooper, Indiana 6 0 0 0 42 7.0
J.Davison, Oregon 6 0 0 0 42 7.0
D.De Freitas, Appalachian St. 6 18 8 11 42 7.0
B.Denaburg, Minnesota 6 18 8 11 42 7.0
C.Donaldson, Ohio St. 6 0 0 0 42 7.0
C.Edwards, Uconn 6 0 0 0 42 7.0
E.Heidenreich, Navy 6 0 0 0 42 7.0
B.Jackson, Texas State 6 0 0 0 42 7.0
B.Lewis, Memphis 6 0 0 0 42 7.0
E.McAlister, TCU 6 0 0 0 42 7.0
A.Randall, Clemson 6 0 0 0 42 7.0
J.Retzlaff, Tulane 6 0 0 0 42 7.0
T.Richard, Boston College 6 0 0 0 42 7.0
E.Sarratt, Indiana 6 0 0 0 42 7.0
G.Sawchuk, Florida St. 6 0 0 0 42 7.0
T.Smack, Florida 6 15 9 12 42 7.0
J.Thomas, UNLV 6 0 0 0 42 7.0
L.Williams, Kansas 6 0 0 0 42 7.0
C.Graham, Cent. Michigan 6 14 9 11 41 6.8
S.Harrington, Texas Tech 6 17 8 10 41 6.8
L.Lombardo, Boston College 6 20 7 7 41 6.8
M.Petro, UTSA 6 26 5 6 41 6.8
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 6 17 8 12 41 6.8
P.Woodring, Georgia 6 23 6 7 41 6.8
D.Lynch, Fresno St. 7 23 8 12 47 6.7
Y.Obeid, Missouri St. 6 14 9 14 40 6.7
D.Cunanan, Toledo 6 24 5 6 39 6.5
L.Ward, Oklahoma St. 6 9 10 12 39 6.5
R.Bond, Texas A&M 6 14 8 13 38 6.3
C.Harris, Air Force 6 0 0 0 38 6.3
N.Hauser, Clemson 6 20 6 8 38 6.3
J.Stevens, Washington St. 6 14 8 9 38 6.3
C.Van Andel, Arkansas St. 6 17 7 9 38 6.3
T.Woody, Syracuse 6 17 7 8 38 6.3
B.Lowry, W. Michigan 7 0 0 0 44 6.3
N.Mazzie, East Carolina 5 13 6 8 31 6.2
L.Drzewiecki, New Mexico 6 19 6 6 37 6.2
J.Howes, Buffalo 6 19 6 8 37 6.2
J.McFadden, Nevada 6 7 10 13 37 6.2
J.Arnold, Auburn 6 0 0 0 36 6.0
B.Barnes, Utah St. 6 0 0 0 36 6.0
R.Becht, Iowa St. 7 0 0 0 42 6.0
S.Bell, Uconn 6 0 0 0 36 6.0
U.Bellenfant, Texas Tech 5 13 6 6 30 6.0
G.Bernard, Alabama 6 0 0 0 36 6.0
J.Billingsley, Liberty 5 9 7 11 30 6.0
F.Bothwell, Mississippi St. 6 0 0 0 36 6.0
C.Brown, Georgia Southern 6 0 0 0 36 6.0
C.Brown, Miami 5 0 0 0 30 6.0
K.Bullock, South Alabama 6 0 0 0 36 6.0
A.Castle, Duke 6 0 0 0 36 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
C.Daniels, Miami 5 0 0 0 30 6.0
M.Davis, Utah St. 6 0 0 0 36 6.0
C.Davis, Miami 5 18 4 4 30 6.0
M.Fletcher, Miami 5 0 0 0 30 6.0
D.Jones, Army 6 18 6 10 36 6.0
C.Joseph, Old Dominion 6 0 0 0 36 6.0
S.Leavitt, Arizona St. 5 0 0 0 30 6.0
R.Luke, Fresno St. 7 0 0 0 42 6.0
J.Mateer, Oklahoma 5 0 0 0 30 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
K.Owens, FIU 5 0 0 0 30 6.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 0 0 0 30 6.0
K.Prentice, Baylor 6 0 0 0 36 6.0
D.Riley, Boise St. 6 0 0 0 36 6.0
N.Rogers, Utah 6 0 0 0 36 6.0
J.Sherrill, Vanderbilt 6 0 0 0 36 6.0
N.Singleton, Penn St. 6 0 0 0 36 6.0
S.Smith, Memphis 6 0 0 0 36 6.0
V.Snow, Buffalo 6 0 0 0 36 6.0
G.Stockton, Georgia 6 0 0 0 36 6.0
L.Sutton, San Diego St. 6 0 0 0 36 6.0
S.Thomas, Tennessee 6 0 0 0 36 6.0
J.Vandeross, Toledo 6 0 0 0 36 6.0
B.Washington, Baylor 6 0 0 0 36 6.0
M.Washington, Arkansas 6 0 0 0 36 6.0
B.Wesco, Clemson 6 0 0 0 36 6.0
E.Kenney, Stanford 6 11 8 10 35 5.8
J.Medina, Air Force 6 26 3 6 35 5.8
M.Connington, Michigan St. 5 15 5 6 29 5.8
J.Olsen, Northwestern 5 11 6 7 29 5.8
A.McPherson, Auburn 6 19 5 5 34 5.7
T.Rinker, Utah St. 6 23 4 4 34 5.7
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 5 10 6 6 28 5.6
N.Reed, Delaware 5 19 3 7 28 5.6
R.Verhoff, North Carolina 5 10 6 7 28 5.6
C.Boomer, Boise St. 6 22 4 5 33 5.5
T.Bryant, Georgia Southern 6 21 4 5 33 5.5
S.Beebe, UAB 6 0 0 0 32 5.3
M.Danzy, Florida St. 6 0 0 0 32 5.3
H.DiBoyan, South Alabama 6 16 6 7 32 5.3
K.Hensley, West Virginia 6 17 5 6 32 5.3
W.Joyce, South Carolina 6 17 5 7 32 5.3
S.Morgan, Tulsa 6 11 7 10 32 5.3
N.Sheppard, Duke 6 0 0 0 32 5.3
A.Tecza, Navy 6 0 0 0 32 5.3
A.Waseem, FAU 6 0 0 0 32 5.3
J.Delange, UAB 6 16 5 8 31 5.2
M.Suarez, James Madison 6 22 3 6 31 5.2
P.Ashlock, Hawaii 7 0 0 0 36 5.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up