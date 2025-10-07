NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|J.Coleman, Washington
|5
|0
|0
|0
|66
|13.2
|C.Hawkins, North Texas
|4
|0
|0
|0
|48
|12.0
|M.Gilbert, Tennessee
|5
|30
|8
|10
|54
|10.8
|A.Hardy, Missouri
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|R.Henry, UTSA
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|J.Love, Notre Dame
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|J.Price, Notre Dame
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|A.Raymond, Rutgers
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|T.Butkowski, Pittsburgh
|5
|24
|10
|11
|53
|10.6
|H.King, Georgia Tech
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|L.Carneiro, Mississippi
|5
|19
|11
|12
|52
|10.4
|W.Ferrin, BYU
|5
|22
|10
|12
|52
|10.4
|S.O’Haire, Maryland
|5
|16
|12
|14
|52
|10.4
|R.Sayeri, Southern Cal
|5
|28
|8
|9
|52
|10.4
|K.Matsuzawa, Hawaii
|6
|14
|16
|16
|62
|10.3
|A.Birr, Georgia Tech
|5
|21
|10
|10
|51
|10.2
|R.Barker, Penn St.
|5
|20
|10
|11
|50
|10.0
|C.Freeman, Uconn
|6
|27
|11
|12
|60
|10.0
|D.Olano, Illinois
|6
|27
|11
|12
|60
|10.0
|W.Bettridge, Virginia
|6
|31
|9
|12
|58
|9.7
|K.Cunanan, Nebraska
|5
|27
|7
|8
|48
|9.6
|J.Gomez, Arizona St.
|5
|15
|11
|14
|48
|9.6
|J.Haynes, Michigan
|5
|0
|0
|0
|48
|9.6
|E.Johnson, Nebraska
|5
|0
|0
|0
|48
|9.6
|K.Lacy, Mississippi
|5
|0
|0
|0
|48
|9.6
|N.Radicic, Indiana
|5
|32
|5
|5
|47
|9.4
|J.Kleather, Bowling Green
|5
|10
|12
|13
|46
|9.2
|M.Salgado-Medina, Arizona
|5
|19
|9
|14
|46
|9.2
|S.Alexander, Vanderbilt
|6
|0
|0
|0
|54
|9.0
|T.Sandell, Oklahoma
|5
|18
|9
|10
|45
|9.0
|N.Ruelas, UCF
|5
|18
|9
|10
|44
|8.8
|S.Rusnak, Cincinnati
|5
|23
|7
|7
|44
|8.8
|E.Sanchez, Houston
|5
|14
|10
|12
|44
|8.8
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|0
|0
|0
|44
|8.8
|D.Zvada, Michigan
|5
|20
|8
|11
|44
|8.8
|J.Cannon, W. Kentucky
|6
|25
|9
|10
|52
|8.7
|N.Gramatica, South Florida
|5
|19
|8
|10
|43
|8.6
|C.Ranvier, Louisville
|5
|18
|9
|10
|43
|8.6
|D.Stevens, Iowa
|5
|17
|9
|12
|43
|8.6
|L.Marjan, Kansas
|6
|24
|9
|9
|51
|8.5
|G.Spetic, Memphis
|6
|30
|7
|9
|51
|8.5
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|D.Claiborne, Wake Forest
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|O.Cooper, Indiana
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|J.Davison, Oregon
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|C.Dickey, Texas Tech
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|M.Gronowski, Iowa
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|E.Heidenreich, Navy
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|S.McGowan, Kentucky
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|N.Minicucci, Delaware
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|K.Nguma, North Texas
|5
|27
|5
|6
|42
|8.4
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|G.Sawchuk, Florida St.
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|J.Smith, Ohio St.
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|D.Trayanum, Toledo
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|J.Weinberg, Florida St.
|5
|27
|5
|6
|42
|8.4
|R.Callaghan, Old Dominion
|5
|23
|6
|9
|41
|8.2
|P.Durkin, Tulane
|5
|15
|9
|9
|41
|8.2
|G.Gross, Washington
|5
|26
|5
|5
|41
|8.2
|T.Pelino, Duke
|6
|25
|8
|12
|49
|8.2
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|4
|14
|6
|8
|32
|8.0
|C.Hawkins, Baylor
|6
|27
|7
|8
|48
|8.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|6
|15
|11
|15
|48
|8.0
|J.Love, Virginia Tech
|6
|12
|12
|14
|48
|8.0
|C.Talty, Alabama
|5
|19
|7
|10
|40
|8.0
|J.Taylor, Virginia
|6
|0
|0
|0
|48
|8.0
|R.Villela, UNLV
|5
|22
|6
|8
|40
|8.0
|D.Curtis, Utah
|5
|25
|5
|8
|39
|7.8
|R.Meyer, Missouri
|5
|23
|6
|7
|39
|7.8
|D.Ramos, LSU
|5
|15
|8
|10
|39
|7.8
|A.Sappington, Oregon
|5
|21
|6
|8
|39
|7.8
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|5
|15
|8
|11
|39
|7.8
|N.Burnette, Notre Dame
|3
|14
|3
|3
|23
|7.7
|B.Taylor, Vanderbilt
|6
|32
|5
|5
|46
|7.7
|J.Kauwe, Kentucky
|5
|14
|8
|9
|38
|7.6
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|0
|0
|0
|38
|7.6
|L.Quinn, Marshall
|5
|20
|6
|9
|38
|7.6
|G.Desrosiers, Memphis
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|C.Calvert, Wake Forest
|5
|13
|8
|11
|37
|7.4
|R.Hawk, New Mexico St.
|5
|11
|9
|12
|37
|7.4
|N.Kirkwood, Navy
|5
|25
|4
|5
|37
|7.4
|L.Lombardo, Boston College
|5
|19
|6
|6
|37
|7.4
|J.Patel, Rutgers
|5
|24
|5
|8
|37
|7.4
|S.Porath, Purdue
|5
|16
|7
|7
|37
|7.4
|T.Smack, Florida
|5
|13
|8
|11
|37
|7.4
|S.Starzyk, Arkansas
|5
|25
|4
|6
|37
|7.4
|K.Ferrie, Mississippi St.
|6
|23
|7
|8
|44
|7.3
|D.Lynch, Fresno St.
|6
|20
|8
|12
|44
|7.3
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|9
|7
|9
|29
|7.2
|K.Allen, Penn St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|B.Barnes, Utah St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|G.Bernard, Alabama
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|K.Concepcion, Texas A&M
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|D.Cunanan, Toledo
|5
|21
|5
|6
|36
|7.2
|C.Hardin, Temple
|5
|18
|6
|7
|36
|7.2
|S.Harrington, Texas Tech
|5
|15
|7
|9
|36
|7.2
|C.Hellums, Army
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|B.Horvath, Navy
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|B.Jackson, Texas State
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|A.Randall, Clemson
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|T.Richard, Boston College
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|D.Riley, Boise St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|E.Sarratt, Indiana
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|L.Szarka, Air Force
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|J.Thomas, UNLV
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|S.Thomas, Tennessee
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|J.Vandeross, Toledo
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|L.Williams, Kansas
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|L.Rodriguez, Kansas St.
|6
|19
|8
|9
|43
|7.2
|R.Becht, Iowa St.
|6
|0
|0
|0
|42
|7.0
|M.Bhaghani, UCLA
|5
|8
|9
|10
|35
|7.0
|M.Connington, Michigan St.
|4
|13
|5
|6
|28
|7.0
|C.Edwards, Uconn
|6
|0
|0
|0
|42
|7.0
|B.Lewis, Memphis
|6
|0
|0
|0
|42
|7.0
|G.Plascencia, San Diego St.
|5
|14
|7
|7
|35
|7.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|5
|14
|7
|8
|35
|7.0
|T.Robles, Texas State
|5
|21
|5
|6
|35
|7.0
|J.Stevens, Washington St.
|5
|11
|8
|8
|35
|7.0
|C.Graham, Cent. Michigan
|6
|14
|9
|11
|41
|6.8
|M.Shipley, Texas
|5
|19
|5
|5
|34
|6.8
|G.Smith, FAU
|5
|16
|6
|6
|34
|6.8
|L.Ward, Oklahoma St.
|5
|7
|9
|10
|34
|6.8
|B.Denaburg, Minnesota
|5
|15
|6
|9
|33
|6.6
|J.Fielding, Ohio St.
|5
|21
|4
|5
|33
|6.6
|J.McFadden, Nevada
|5
|6
|9
|12
|33
|6.6
|P.Woodring, Georgia
|5
|21
|4
|4
|33
|6.6
|L.Drzewiecki, New Mexico
|5
|17
|5
|5
|32
|6.4
|B.Lowry, W. Michigan
|6
|0
|0
|0
|38
|6.3
|C.Van Andel, Arkansas St.
|6
|17
|7
|9
|38
|6.3
|T.Woody, Syracuse
|6
|17
|7
|8
|38
|6.3
|U.Bellenfant, Texas Tech
|4
|11
|5
|5
|25
|6.2
|D.De Freitas, Appalachian St.
|5
|13
|6
|8
|31
|6.2
|E.Kenney, Stanford
|5
|10
|7
|9
|31
|6.2
|J.Howes, Buffalo
|6
|19
|6
|8
|37
|6.2
|C.Allen, Cincinnati
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Arnold, Auburn
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|B.Bachmeier, BYU
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|A.Barnett, James Madison
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|S.Bell, Uconn
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|D.Boston, Washington
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|C.Brown, Miami
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|K.Bullock, South Alabama
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|A.Castle, Duke
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|M.Craver, Texas A&M
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|C.Daniels, Miami
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|M.Davis, Utah St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|C.Davis, Miami
|5
|18
|4
|4
|30
|6.0
|C.Donaldson, Ohio St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|K.Feagin, Illinois
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|M.Fletcher, Miami
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|N.Gladding, Old Dominion
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|T.Harden, SMU
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|S.Humphrey, New Mexico
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|D.Jones, Army
|5
|15
|5
|7
|30
|6.0
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|C.Joseph, Old Dominion
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|S.Knotts, Maryland
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|R.Luke, Fresno St.
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|A.Manning, Texas
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|N.Mazzie, East Carolina
|4
|12
|4
|6
|24
|6.0
|E.McAlister, TCU
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|A.McPherson, Auburn
|5
|18
|4
|4
|30
|6.0
|L.Moss, Texas A&M
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Nixon, UCF
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|Y.Obeid, Missouri St.
|5
|12
|6
|10
|30
|6.0
|K.Owens, FIU
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|L.Pare, Texas State
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|W.Parker, Utah
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|M.Petro, UTSA
|5
|18
|4
|5
|30
|6.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Prentice, Baylor
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|K.Salter, Colorado
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Sherrill, Vanderbilt
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|N.Singleton, Penn St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|S.Smith, Memphis
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|H.Smothers, NC State
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|V.Snow, Buffalo
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|B.Sparks, Texas State
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|G.Stockton, Georgia
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|L.Sutton, San Diego St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|B.Washington, Baylor
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|M.Washington, Arkansas
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|B.Wesco, Clemson
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Williams, Texas Tech
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Medina, Air Force
|5
|20
|3
|5
|29
|5.8
|K.Vinesett, NC State
|5
|24
|2
|3
|29
|5.8
|R.Bond, Texas A&M
|5
|10
|6
|10
|28
|5.6
|T.Bryant, Georgia Southern
|5
|16
|4
|5
|28
|5.6
|J.Delange, UAB
|5
|16
|4
|7
|28
|5.6
|R.Harradine, Southern Miss.
|5
|13
|5
|8
|28
|5.6
|W.Joyce, South Carolina
|5
|16
|4
|5
|28
|5.6
|N.Reed, Delaware
|5
|19
|3
|7
|28
|5.6
|R.Verhoff, North Carolina
|5
|10
|6
|7
|28
|5.6
