Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Scoring

NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 5 0 0 0 66 13.2
C.Hawkins, North Texas 4 0 0 0 48 12.0
M.Gilbert, Tennessee 5 30 8 10 54 10.8
A.Hardy, Missouri 5 0 0 0 54 10.8
R.Henry, UTSA 5 0 0 0 54 10.8
J.Love, Notre Dame 5 0 0 0 54 10.8
J.Price, Notre Dame 5 0 0 0 54 10.8
A.Raymond, Rutgers 5 0 0 0 54 10.8
T.Butkowski, Pittsburgh 5 24 10 11 53 10.6
H.King, Georgia Tech 4 0 0 0 42 10.5
L.Carneiro, Mississippi 5 19 11 12 52 10.4
W.Ferrin, BYU 5 22 10 12 52 10.4
S.O’Haire, Maryland 5 16 12 14 52 10.4
R.Sayeri, Southern Cal 5 28 8 9 52 10.4
K.Matsuzawa, Hawaii 6 14 16 16 62 10.3
A.Birr, Georgia Tech 5 21 10 10 51 10.2
R.Barker, Penn St. 5 20 10 11 50 10.0
C.Freeman, Uconn 6 27 11 12 60 10.0
D.Olano, Illinois 6 27 11 12 60 10.0
W.Bettridge, Virginia 6 31 9 12 58 9.7
K.Cunanan, Nebraska 5 27 7 8 48 9.6
J.Gomez, Arizona St. 5 15 11 14 48 9.6
J.Haynes, Michigan 5 0 0 0 48 9.6
E.Johnson, Nebraska 5 0 0 0 48 9.6
K.Lacy, Mississippi 5 0 0 0 48 9.6
N.Radicic, Indiana 5 32 5 5 47 9.4
J.Kleather, Bowling Green 5 10 12 13 46 9.2
M.Salgado-Medina, Arizona 5 19 9 14 46 9.2
S.Alexander, Vanderbilt 6 0 0 0 54 9.0
T.Sandell, Oklahoma 5 18 9 10 45 9.0
N.Ruelas, UCF 5 18 9 10 44 8.8
S.Rusnak, Cincinnati 5 23 7 7 44 8.8
E.Sanchez, Houston 5 14 10 12 44 8.8
J.Tyson, Arizona St. 5 0 0 0 44 8.8
D.Zvada, Michigan 5 20 8 11 44 8.8
J.Cannon, W. Kentucky 6 25 9 10 52 8.7
N.Gramatica, South Florida 5 19 8 10 43 8.6
C.Ranvier, Louisville 5 18 9 10 43 8.6
D.Stevens, Iowa 5 17 9 12 43 8.6
L.Marjan, Kansas 6 24 9 9 51 8.5
G.Spetic, Memphis 6 30 7 9 51 8.5
C.Brazzell, Tennessee 5 0 0 0 42 8.4
D.Claiborne, Wake Forest 5 0 0 0 42 8.4
O.Cooper, Indiana 5 0 0 0 42 8.4
J.Davison, Oregon 5 0 0 0 42 8.4
C.Dickey, Texas Tech 5 0 0 0 42 8.4
M.Gronowski, Iowa 5 0 0 0 42 8.4
E.Heidenreich, Navy 5 0 0 0 42 8.4
S.McGowan, Kentucky 5 0 0 0 42 8.4
N.Minicucci, Delaware 5 0 0 0 42 8.4
K.Nguma, North Texas 5 27 5 6 42 8.4
J.Retzlaff, Tulane 5 0 0 0 42 8.4
G.Sawchuk, Florida St. 5 0 0 0 42 8.4
J.Smith, Ohio St. 5 0 0 0 42 8.4
D.Trayanum, Toledo 5 0 0 0 42 8.4
J.Weinberg, Florida St. 5 27 5 6 42 8.4
R.Callaghan, Old Dominion 5 23 6 9 41 8.2
P.Durkin, Tulane 5 15 9 9 41 8.2
G.Gross, Washington 5 26 5 5 41 8.2
T.Pelino, Duke 6 25 8 12 49 8.2
D.Dzioban, Miami (Ohio) 4 14 6 8 32 8.0
C.Hawkins, Baylor 6 27 7 8 48 8.0
R.Kessinger, E. Michigan 6 15 11 15 48 8.0
J.Love, Virginia Tech 6 12 12 14 48 8.0
C.Talty, Alabama 5 19 7 10 40 8.0
J.Taylor, Virginia 6 0 0 0 48 8.0
R.Villela, UNLV 5 22 6 8 40 8.0
D.Curtis, Utah 5 25 5 8 39 7.8
R.Meyer, Missouri 5 23 6 7 39 7.8
D.Ramos, LSU 5 15 8 10 39 7.8
A.Sappington, Oregon 5 21 6 8 39 7.8
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 5 15 8 11 39 7.8
N.Burnette, Notre Dame 3 14 3 3 23 7.7
B.Taylor, Vanderbilt 6 32 5 5 46 7.7
J.Kauwe, Kentucky 5 14 8 9 38 7.6
M.Lemon, Southern Cal 5 0 0 0 38 7.6
L.Quinn, Marshall 5 20 6 9 38 7.6
G.Desrosiers, Memphis 4 0 0 0 30 7.5
J.Mateer, Oklahoma 4 0 0 0 30 7.5
C.Calvert, Wake Forest 5 13 8 11 37 7.4
R.Hawk, New Mexico St. 5 11 9 12 37 7.4
N.Kirkwood, Navy 5 25 4 5 37 7.4
L.Lombardo, Boston College 5 19 6 6 37 7.4
J.Patel, Rutgers 5 24 5 8 37 7.4
S.Porath, Purdue 5 16 7 7 37 7.4
T.Smack, Florida 5 13 8 11 37 7.4
S.Starzyk, Arkansas 5 25 4 6 37 7.4
K.Ferrie, Mississippi St. 6 23 7 8 44 7.3
D.Lynch, Fresno St. 6 20 8 12 44 7.3
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
K.Allen, Penn St. 5 0 0 0 36 7.2
B.Barnes, Utah St. 5 0 0 0 36 7.2
G.Bernard, Alabama 5 0 0 0 36 7.2
K.Concepcion, Texas A&M 5 0 0 0 36 7.2
D.Cunanan, Toledo 5 21 5 6 36 7.2
C.Hardin, Temple 5 18 6 7 36 7.2
S.Harrington, Texas Tech 5 15 7 9 36 7.2
C.Hellums, Army 5 0 0 0 36 7.2
B.Horvath, Navy 5 0 0 0 36 7.2
B.Jackson, Texas State 5 0 0 0 36 7.2
A.Randall, Clemson 5 0 0 0 36 7.2
T.Richard, Boston College 5 0 0 0 36 7.2
D.Riley, Boise St. 5 0 0 0 36 7.2
E.Sarratt, Indiana 5 0 0 0 36 7.2
L.Szarka, Air Force 5 0 0 0 36 7.2
J.Thomas, UNLV 5 0 0 0 36 7.2
S.Thomas, Tennessee 5 0 0 0 36 7.2
J.Vandeross, Toledo 5 0 0 0 36 7.2
L.Williams, Kansas 5 0 0 0 36 7.2
L.Rodriguez, Kansas St. 6 19 8 9 43 7.2
R.Becht, Iowa St. 6 0 0 0 42 7.0
M.Bhaghani, UCLA 5 8 9 10 35 7.0
M.Connington, Michigan St. 4 13 5 6 28 7.0
C.Edwards, Uconn 6 0 0 0 42 7.0
B.Lewis, Memphis 6 0 0 0 42 7.0
G.Plascencia, San Diego St. 5 14 7 7 35 7.0
G.Rippa, Jacksonville St. 5 14 7 8 35 7.0
T.Robles, Texas State 5 21 5 6 35 7.0
J.Stevens, Washington St. 5 11 8 8 35 7.0
C.Graham, Cent. Michigan 6 14 9 11 41 6.8
M.Shipley, Texas 5 19 5 5 34 6.8
G.Smith, FAU 5 16 6 6 34 6.8
L.Ward, Oklahoma St. 5 7 9 10 34 6.8
B.Denaburg, Minnesota 5 15 6 9 33 6.6
J.Fielding, Ohio St. 5 21 4 5 33 6.6
J.McFadden, Nevada 5 6 9 12 33 6.6
P.Woodring, Georgia 5 21 4 4 33 6.6
L.Drzewiecki, New Mexico 5 17 5 5 32 6.4
B.Lowry, W. Michigan 6 0 0 0 38 6.3
C.Van Andel, Arkansas St. 6 17 7 9 38 6.3
T.Woody, Syracuse 6 17 7 8 38 6.3
U.Bellenfant, Texas Tech 4 11 5 5 25 6.2
D.De Freitas, Appalachian St. 5 13 6 8 31 6.2
E.Kenney, Stanford 5 10 7 9 31 6.2
J.Howes, Buffalo 6 19 6 8 37 6.2
C.Allen, Cincinnati 5 0 0 0 30 6.0
J.Arnold, Auburn 5 0 0 0 30 6.0
B.Bachmeier, BYU 5 0 0 0 30 6.0
A.Barnett, James Madison 5 0 0 0 30 6.0
S.Bell, Uconn 6 0 0 0 36 6.0
D.Boston, Washington 5 0 0 0 30 6.0
F.Bothwell, Mississippi St. 6 0 0 0 36 6.0
C.Brown, Georgia Southern 5 0 0 0 30 6.0
C.Brown, Miami 5 0 0 0 30 6.0
K.Bullock, South Alabama 6 0 0 0 36 6.0
A.Castle, Duke 6 0 0 0 36 6.0
C.Cook, Jacksonville St. 5 0 0 0 30 6.0
M.Craver, Texas A&M 5 0 0 0 30 6.0
C.Daniels, Miami 5 0 0 0 30 6.0
M.Davis, Utah St. 5 0 0 0 30 6.0
C.Davis, Miami 5 18 4 4 30 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 5 0 0 0 30 6.0
K.Feagin, Illinois 6 0 0 0 36 6.0
M.Fletcher, Miami 5 0 0 0 30 6.0
N.Gladding, Old Dominion 5 0 0 0 30 6.0
T.Harden, SMU 5 0 0 0 30 6.0
S.Humphrey, New Mexico 5 0 0 0 30 6.0
D.Jones, Army 5 15 5 7 30 6.0
W.Jordan, Southern Cal 5 0 0 0 30 6.0
C.Joseph, Old Dominion 5 0 0 0 30 6.0
S.Knotts, Maryland 5 0 0 0 30 6.0
S.Leavitt, Arizona St. 5 0 0 0 30 6.0
R.Luke, Fresno St. 6 0 0 0 36 6.0
A.Manning, Texas 5 0 0 0 30 6.0
N.Mazzie, East Carolina 4 12 4 6 24 6.0
E.McAlister, TCU 5 0 0 0 30 6.0
A.McPherson, Auburn 5 18 4 4 30 6.0
L.Moss, Texas A&M 5 0 0 0 30 6.0
J.Nixon, UCF 5 0 0 0 30 6.0
Y.Obeid, Missouri St. 5 12 6 10 30 6.0
K.Owens, FIU 5 0 0 0 30 6.0
L.Pare, Texas State 5 0 0 0 30 6.0
W.Parker, Utah 5 0 0 0 30 6.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 0 0 0 30 6.0
M.Petro, UTSA 5 18 4 5 30 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 4 0 0 0 24 6.0
K.Prentice, Baylor 6 0 0 0 36 6.0
K.Salter, Colorado 5 0 0 0 30 6.0
J.Sherrill, Vanderbilt 6 0 0 0 36 6.0
N.Singleton, Penn St. 5 0 0 0 30 6.0
S.Smith, Memphis 6 0 0 0 36 6.0
H.Smothers, NC State 6 0 0 0 36 6.0
V.Snow, Buffalo 6 0 0 0 36 6.0
B.Sorsby, Cincinnati 5 0 0 0 30 6.0
B.Sparks, Texas State 5 0 0 0 30 6.0
G.Stockton, Georgia 5 0 0 0 30 6.0
L.Sutton, San Diego St. 5 0 0 0 30 6.0
B.Washington, Baylor 6 0 0 0 36 6.0
M.Washington, Arkansas 5 0 0 0 30 6.0
B.Wesco, Clemson 5 0 0 0 30 6.0
J.Williams, Texas Tech 5 0 0 0 30 6.0
J.Medina, Air Force 5 20 3 5 29 5.8
K.Vinesett, NC State 5 24 2 3 29 5.8
R.Bond, Texas A&M 5 10 6 10 28 5.6
T.Bryant, Georgia Southern 5 16 4 5 28 5.6
J.Delange, UAB 5 16 4 7 28 5.6
R.Harradine, Southern Miss. 5 13 5 8 28 5.6
W.Joyce, South Carolina 5 16 4 5 28 5.6
N.Reed, Delaware 5 19 3 7 28 5.6
R.Verhoff, North Carolina 5 10 6 7 28 5.6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up