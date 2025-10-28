NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|T.Butkowski, Pittsburgh
|8
|36
|19
|21
|92
|11.5
|J.Coleman, Washington
|8
|0
|0
|0
|90
|11.2
|K.Matsuzawa, Hawaii
|8
|23
|20
|20
|83
|10.4
|B.Horvath, Navy
|7
|0
|0
|0
|72
|10.3
|H.King, Georgia Tech
|7
|0
|0
|0
|72
|10.3
|J.Love, Notre Dame
|7
|0
|0
|0
|72
|10.3
|A.Birr, Georgia Tech
|8
|32
|16
|17
|80
|10.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|7
|33
|12
|13
|69
|9.9
|W.Ferrin, BYU
|8
|33
|15
|18
|78
|9.8
|C.Freeman, Uconn
|8
|36
|14
|16
|78
|9.8
|L.Carneiro, Mississippi
|8
|29
|16
|18
|77
|9.6
|R.Henry, UTSA
|7
|0
|0
|0
|66
|9.4
|J.Price, Notre Dame
|7
|0
|0
|0
|66
|9.4
|M.Gilbert, Tennessee
|8
|44
|10
|12
|74
|9.2
|D.Stevens, Iowa
|8
|27
|16
|21
|74
|9.2
|L.Quinn, Marshall
|7
|28
|12
|16
|64
|9.1
|K.Lacy, Mississippi
|8
|0
|0
|0
|72
|9.0
|E.Sanchez, Houston
|8
|24
|16
|19
|72
|9.0
|W.Bettridge, Virginia
|8
|35
|12
|15
|71
|8.9
|N.Gramatica, South Florida
|8
|38
|11
|15
|71
|8.9
|K.Nguma, North Texas
|8
|44
|9
|10
|71
|8.9
|S.O’Haire, Maryland
|7
|20
|14
|16
|62
|8.9
|J.Gomez, Arizona St.
|8
|19
|17
|23
|70
|8.8
|S.Rusnak, Cincinnati
|8
|37
|11
|11
|70
|8.8
|P.Durkin, Tulane
|7
|20
|14
|14
|61
|8.7
|D.Olano, Illinois
|8
|30
|13
|14
|69
|8.6
|N.Radicic, Indiana
|8
|48
|7
|7
|69
|8.6
|C.Cook, Jacksonville St.
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|C.Hawkins, North Texas
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|J.Haynes, Michigan
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|C.Hellums, Army
|7
|0
|0
|0
|60
|8.6
|G.Plascencia, San Diego St.
|7
|21
|13
|13
|60
|8.6
|R.Villela, UNLV
|7
|30
|10
|12
|60
|8.6
|K.Cunanan, Nebraska
|8
|35
|11
|13
|68
|8.5
|R.Barker, Penn St.
|7
|26
|11
|12
|59
|8.4
|T.Robles, Texas State
|7
|30
|10
|12
|59
|8.4
|M.Salgado-Medina, Arizona
|7
|26
|11
|16
|59
|8.4
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|7
|22
|12
|14
|58
|8.3
|M.Gronowski, Iowa
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|A.Hardy, Missouri
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|A.Raymond, Rutgers
|8
|0
|0
|0
|66
|8.2
|C.Ranvier, Louisville
|7
|26
|11
|13
|57
|8.1
|T.Sandell, Oklahoma
|8
|23
|14
|15
|65
|8.1
|G.Spetic, Memphis
|8
|35
|10
|13
|65
|8.1
|C.Hawkins, Baylor
|7
|29
|9
|10
|56
|8.0
|N.Ruelas, UCF
|7
|24
|11
|12
|56
|8.0
|M.Shipley, Texas
|8
|28
|12
|15
|64
|8.0
|D.Trayanum, Toledo
|6
|0
|0
|0
|48
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|0
|0
|0
|56
|8.0
|J.Weinberg, Florida St.
|7
|32
|8
|10
|56
|8.0
|D.Curtis, Utah
|8
|40
|8
|12
|63
|7.9
|C.Dickey, Texas Tech
|8
|0
|0
|0
|62
|7.8
|D.Ramos, LSU
|8
|21
|14
|17
|62
|7.8
|K.Allen, Penn St.
|7
|0
|0
|0
|54
|7.7
|A.Barnett, James Madison
|7
|0
|0
|0
|54
|7.7
|M.Fletcher, Miami
|7
|0
|0
|0
|54
|7.7
|L.Pare, Texas State
|7
|0
|0
|0
|54
|7.7
|G.Rippa, Jacksonville St.
|7
|21
|11
|15
|54
|7.7
|L.Szarka, Air Force
|7
|0
|0
|0
|54
|7.7
|P.Woodring, Georgia
|7
|27
|9
|10
|54
|7.7
|L.Marjan, Kansas
|8
|28
|11
|11
|61
|7.6
|K.Konrardy, Iowa St.
|5
|12
|9
|11
|38
|7.6
|J.Fielding, Ohio St.
|7
|29
|8
|10
|53
|7.6
|T.Pelino, Duke
|7
|26
|9
|14
|53
|7.6
|T.Smack, Florida
|7
|17
|12
|15
|53
|7.6
|S.Alexander, Vanderbilt
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|J.Cannon, W. Kentucky
|8
|27
|11
|13
|60
|7.5
|J.Davison, Oregon
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|E.Johnson, Nebraska
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|J.Love, Virginia Tech
|8
|18
|14
|17
|60
|7.5
|L.Rodriguez, Kansas St.
|8
|30
|10
|11
|60
|7.5
|E.Sarratt, Indiana
|8
|0
|0
|0
|60
|7.5
|S.Starzyk, Arkansas
|8
|36
|8
|10
|60
|7.5
|J.Kleather, Bowling Green
|8
|17
|14
|16
|59
|7.4
|C.Calvert, Wake Forest
|7
|18
|11
|15
|51
|7.3
|R.Hawk, New Mexico St.
|7
|16
|12
|17
|51
|7.3
|S.Porath, Purdue
|7
|21
|10
|11
|51
|7.3
|D.De Freitas, Appalachian St.
|8
|25
|11
|14
|58
|7.2
|C.Graham, Cent. Michigan
|8
|22
|12
|14
|58
|7.2
|C.Hardin, Temple
|8
|34
|8
|10
|58
|7.2
|L.Lombardo, Boston College
|8
|25
|11
|11
|58
|7.2
|A.McPherson, Auburn
|8
|22
|12
|15
|58
|7.2
|G.Smith, FAU
|8
|25
|11
|13
|58
|7.2
|B.Taylor, Vanderbilt
|8
|38
|7
|7
|58
|7.2
|D.Zvada, Michigan
|8
|28
|10
|14
|58
|7.2
|M.Bhaghani, UCLA
|8
|15
|14
|17
|57
|7.1
|J.Patel, Rutgers
|8
|29
|10
|15
|57
|7.1
|C.Talty, Alabama
|8
|30
|9
|13
|57
|7.1
|C.Van Andel, Arkansas St.
|8
|21
|12
|15
|57
|7.1
|J.Billingsley, Liberty
|6
|12
|10
|14
|42
|7.0
|N.Burnette, Notre Dame
|5
|21
|5
|6
|35
|7.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|8
|33
|8
|14
|56
|7.0
|G.Desrosiers, Memphis
|6
|0
|0
|0
|42
|7.0
|G.Gross, Washington
|8
|38
|6
|8
|56
|7.0
|J.Kauwe, Kentucky
|7
|19
|10
|13
|49
|7.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|9
|21
|14
|19
|63
|7.0
|N.Kirkwood, Navy
|7
|34
|5
|6
|49
|7.0
|S.McGowan, Kentucky
|6
|0
|0
|0
|42
|7.0
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|8
|20
|12
|17
|56
|7.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|8
|31
|8
|11
|55
|6.9
|D.Claiborne, Wake Forest
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|B.Jackson, Texas State
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|J.Retzlaff, Tulane
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|J.Smith, Ohio St.
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|J.Thomas, UNLV
|7
|0
|0
|0
|48
|6.9
|C.Allen, Cincinnati
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|B.Bachmeier, BYU
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|S.Bangura, Ohio
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|D.Bishop, Tennessee
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|R.Bond, Texas A&M
|8
|27
|9
|14
|54
|6.8
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|K.Bullock, South Alabama
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|C.Edwards, Uconn
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|R.Meyer, Missouri
|8
|29
|9
|12
|54
|6.8
|A.Sappington, Oregon
|8
|30
|8
|11
|54
|6.8
|J.Taylor, Virginia
|8
|0
|0
|0
|54
|6.8
|Y.Obeid, Missouri St.
|7
|17
|10
|16
|46
|6.6
|M.Petro, UTSA
|7
|28
|6
|7
|46
|6.6
|B.Denaburg, Minnesota
|8
|21
|10
|13
|51
|6.4
|J.Howes, Buffalo
|8
|21
|10
|12
|51
|6.4
|N.Hauser, Clemson
|7
|23
|7
|9
|44
|6.3
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|0
|0
|0
|44
|6.3
|T.Bryant, Georgia Southern
|8
|29
|7
|8
|50
|6.2
|L.Drzewiecki, New Mexico
|8
|26
|8
|9
|50
|6.2
|J.McFadden, Nevada
|8
|8
|14
|17
|50
|6.2
|J.Stevens, Washington St.
|8
|20
|10
|11
|50
|6.2
|W.Young, North Texas
|8
|0
|0
|0
|50
|6.2
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|6
|16
|7
|7
|37
|6.2
|J.Olsen, Northwestern
|7
|13
|10
|12
|43
|6.1
|D.Cunanan, Toledo
|8
|31
|6
|7
|49
|6.1
|S.Bell, Uconn
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|G.Bernard, Alabama
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|D.Boston, Washington
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|C.Brazzell, Tennessee
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|B.Brown, South Florida
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|O.Cooper, Indiana
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|C.Donaldson, Ohio St.
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|E.Heidenreich, Navy
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|E.McAlister, TCU
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|N.Minicucci, Delaware
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|S.Morgan, Tulsa
|8
|18
|10
|13
|48
|6.0
|L.Moss, Texas A&M
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|J.Nixon, UCF
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|K.Owens, FIU
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|0
|0
|0
|36
|6.0
|A.Randall, Clemson
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|K.Raphael, California
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|S.Renfroe, Troy
|8
|28
|7
|9
|48
|6.0
|T.Richard, Boston College
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|D.Riley, Boise St.
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|T.Rinker, Utah St.
|8
|28
|7
|7
|48
|6.0
|G.Sawchuk, Florida St.
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|V.Snow, Buffalo
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|G.Stockton, Georgia
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|L.Sutton, San Diego St.
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|J.Vandeross, Toledo
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|C.Weigman, Houston
|8
|0
|0
|0
|48
|6.0
|L.Williams, Kansas
|7
|0
|0
|0
|42
|6.0
|C.Boomer, Boise St.
|8
|33
|5
|6
|47
|5.9
|D.Lynch, Fresno St.
|8
|23
|8
|12
|47
|5.9
|C.Davis, Miami
|7
|23
|6
|7
|41
|5.9
|D.Jones, Army
|7
|20
|7
|12
|41
|5.9
|J.Medina, Air Force
|6
|26
|3
|6
|35
|5.8
|M.Suarez, James Madison
|7
|31
|3
|6
|40
|5.7
|S.Harrington, Texas Tech
|8
|21
|8
|11
|45
|5.6
|K.Drones, Virginia Tech
|8
|0
|0
|0
|44
|5.5
|S.Keltner, SMU
|8
|19
|9
|13
|44
|5.5
|E.Kenney, Stanford
|8
|14
|10
|12
|44
|5.5
|B.Lewis, Memphis
|8
|0
|0
|0
|44
|5.5
|B.Lowry, W. Michigan
|8
|0
|0
|0
|44
|5.5
|L.Ward, Oklahoma St.
|8
|11
|11
|13
|44
|5.5
|B.Williams, Kennesaw St.
|6
|22
|4
|7
|33
|5.5
|S.Beebe, UAB
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|M.Connington, Michigan St.
|7
|18
|7
|9
|38
|5.4
|C.Daniels, Miami
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|J.Delange, UAB
|7
|20
|6
|9
|38
|5.4
|C.Harris, Air Force
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|M.Moss, Louisville
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|A.Tecza, Navy
|7
|0
|0
|0
|38
|5.4
|W.Joyce, South Carolina
|8
|19
|8
|11
|43
|5.4
|N.McCashland, TCU
|8
|31
|4
|6
|43
|5.4
|T.Woody, Syracuse
|8
|19
|8
|9
|43
|5.4
|J.Arnold, Auburn
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|B.Barnes, Utah St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|R.Becht, Iowa St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|D.Booth, Mississippi St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|C.Braham, Memphis
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|M.Davis, Utah St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Ducker, Temple
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|B.Foley, Tulsa
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|Q.Jackson, Rice
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|C.Komolafe, Northwestern
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|R.Luke, Fresno St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|J.Raynor, Arkansas St.
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|N.Rogers, Utah
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
|S.Smith, Memphis
|8
|0
|0
|0
|42
|5.2
