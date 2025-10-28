NCAA FBS Individual Scoring

Live Radio
October 28, 2025, 11:14 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
T.Butkowski, Pittsburgh 8 36 19 21 92 11.5
J.Coleman, Washington 8 0 0 0 90 11.2
K.Matsuzawa, Hawaii 8 23 20 20 83 10.4
B.Horvath, Navy 7 0 0 0 72 10.3
H.King, Georgia Tech 7 0 0 0 72 10.3
J.Love, Notre Dame 7 0 0 0 72 10.3
A.Birr, Georgia Tech 8 32 16 17 80 10.0
R.Sayeri, Southern Cal 7 33 12 13 69 9.9
W.Ferrin, BYU 8 33 15 18 78 9.8
C.Freeman, Uconn 8 36 14 16 78 9.8
L.Carneiro, Mississippi 8 29 16 18 77 9.6
R.Henry, UTSA 7 0 0 0 66 9.4
J.Price, Notre Dame 7 0 0 0 66 9.4
M.Gilbert, Tennessee 8 44 10 12 74 9.2
D.Stevens, Iowa 8 27 16 21 74 9.2
L.Quinn, Marshall 7 28 12 16 64 9.1
K.Lacy, Mississippi 8 0 0 0 72 9.0
E.Sanchez, Houston 8 24 16 19 72 9.0
W.Bettridge, Virginia 8 35 12 15 71 8.9
N.Gramatica, South Florida 8 38 11 15 71 8.9
K.Nguma, North Texas 8 44 9 10 71 8.9
S.O’Haire, Maryland 7 20 14 16 62 8.9
J.Gomez, Arizona St. 8 19 17 23 70 8.8
S.Rusnak, Cincinnati 8 37 11 11 70 8.8
P.Durkin, Tulane 7 20 14 14 61 8.7
D.Olano, Illinois 8 30 13 14 69 8.6
N.Radicic, Indiana 8 48 7 7 69 8.6
C.Cook, Jacksonville St. 7 0 0 0 60 8.6
C.Hawkins, North Texas 7 0 0 0 60 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
C.Hellums, Army 7 0 0 0 60 8.6
G.Plascencia, San Diego St. 7 21 13 13 60 8.6
R.Villela, UNLV 7 30 10 12 60 8.6
K.Cunanan, Nebraska 8 35 11 13 68 8.5
R.Barker, Penn St. 7 26 11 12 59 8.4
T.Robles, Texas State 7 30 10 12 59 8.4
M.Salgado-Medina, Arizona 7 26 11 16 59 8.4
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 22 12 14 58 8.3
M.Gronowski, Iowa 8 0 0 0 66 8.2
A.Hardy, Missouri 8 0 0 0 66 8.2
A.Raymond, Rutgers 8 0 0 0 66 8.2
C.Ranvier, Louisville 7 26 11 13 57 8.1
T.Sandell, Oklahoma 8 23 14 15 65 8.1
G.Spetic, Memphis 8 35 10 13 65 8.1
C.Hawkins, Baylor 7 29 9 10 56 8.0
N.Ruelas, UCF 7 24 11 12 56 8.0
M.Shipley, Texas 8 28 12 15 64 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
J.Weinberg, Florida St. 7 32 8 10 56 8.0
D.Curtis, Utah 8 40 8 12 63 7.9
C.Dickey, Texas Tech 8 0 0 0 62 7.8
D.Ramos, LSU 8 21 14 17 62 7.8
K.Allen, Penn St. 7 0 0 0 54 7.7
A.Barnett, James Madison 7 0 0 0 54 7.7
M.Fletcher, Miami 7 0 0 0 54 7.7
L.Pare, Texas State 7 0 0 0 54 7.7
G.Rippa, Jacksonville St. 7 21 11 15 54 7.7
L.Szarka, Air Force 7 0 0 0 54 7.7
P.Woodring, Georgia 7 27 9 10 54 7.7
L.Marjan, Kansas 8 28 11 11 61 7.6
K.Konrardy, Iowa St. 5 12 9 11 38 7.6
J.Fielding, Ohio St. 7 29 8 10 53 7.6
T.Pelino, Duke 7 26 9 14 53 7.6
T.Smack, Florida 7 17 12 15 53 7.6
S.Alexander, Vanderbilt 8 0 0 0 60 7.5
J.Cannon, W. Kentucky 8 27 11 13 60 7.5
J.Davison, Oregon 8 0 0 0 60 7.5
E.Johnson, Nebraska 8 0 0 0 60 7.5
J.Love, Virginia Tech 8 18 14 17 60 7.5
L.Rodriguez, Kansas St. 8 30 10 11 60 7.5
E.Sarratt, Indiana 8 0 0 0 60 7.5
S.Starzyk, Arkansas 8 36 8 10 60 7.5
J.Kleather, Bowling Green 8 17 14 16 59 7.4
C.Calvert, Wake Forest 7 18 11 15 51 7.3
R.Hawk, New Mexico St. 7 16 12 17 51 7.3
S.Porath, Purdue 7 21 10 11 51 7.3
D.De Freitas, Appalachian St. 8 25 11 14 58 7.2
C.Graham, Cent. Michigan 8 22 12 14 58 7.2
C.Hardin, Temple 8 34 8 10 58 7.2
L.Lombardo, Boston College 8 25 11 11 58 7.2
A.McPherson, Auburn 8 22 12 15 58 7.2
G.Smith, FAU 8 25 11 13 58 7.2
B.Taylor, Vanderbilt 8 38 7 7 58 7.2
D.Zvada, Michigan 8 28 10 14 58 7.2
M.Bhaghani, UCLA 8 15 14 17 57 7.1
J.Patel, Rutgers 8 29 10 15 57 7.1
C.Talty, Alabama 8 30 9 13 57 7.1
C.Van Andel, Arkansas St. 8 21 12 15 57 7.1
J.Billingsley, Liberty 6 12 10 14 42 7.0
N.Burnette, Notre Dame 5 21 5 6 35 7.0
R.Callaghan, Old Dominion 8 33 8 14 56 7.0
G.Desrosiers, Memphis 6 0 0 0 42 7.0
G.Gross, Washington 8 38 6 8 56 7.0
J.Kauwe, Kentucky 7 19 10 13 49 7.0
R.Kessinger, E. Michigan 9 21 14 19 63 7.0
N.Kirkwood, Navy 7 34 5 6 49 7.0
S.McGowan, Kentucky 6 0 0 0 42 7.0
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 8 20 12 17 56 7.0
K.Ferrie, Mississippi St. 8 31 8 11 55 6.9
D.Claiborne, Wake Forest 7 0 0 0 48 6.9
B.Jackson, Texas State 7 0 0 0 48 6.9
J.Retzlaff, Tulane 7 0 0 0 48 6.9
D.Scudero, San Jose St. 7 0 0 0 48 6.9
J.Smith, Ohio St. 7 0 0 0 48 6.9
J.Thomas, UNLV 7 0 0 0 48 6.9
C.Allen, Cincinnati 8 0 0 0 54 6.8
B.Bachmeier, BYU 8 0 0 0 54 6.8
S.Bangura, Ohio 8 0 0 0 54 6.8
D.Bishop, Tennessee 8 0 0 0 54 6.8
R.Bond, Texas A&M 8 27 9 14 54 6.8
C.Brown, Georgia Southern 8 0 0 0 54 6.8
K.Bullock, South Alabama 8 0 0 0 54 6.8
K.Concepcion, Texas A&M 8 0 0 0 54 6.8
C.Edwards, Uconn 8 0 0 0 54 6.8
R.Meyer, Missouri 8 29 9 12 54 6.8
A.Sappington, Oregon 8 30 8 11 54 6.8
J.Taylor, Virginia 8 0 0 0 54 6.8
Y.Obeid, Missouri St. 7 17 10 16 46 6.6
M.Petro, UTSA 7 28 6 7 46 6.6
B.Denaburg, Minnesota 8 21 10 13 51 6.4
J.Howes, Buffalo 8 21 10 12 51 6.4
N.Hauser, Clemson 7 23 7 9 44 6.3
M.Lemon, Southern Cal 7 0 0 0 44 6.3
T.Bryant, Georgia Southern 8 29 7 8 50 6.2
L.Drzewiecki, New Mexico 8 26 8 9 50 6.2
J.McFadden, Nevada 8 8 14 17 50 6.2
J.Stevens, Washington St. 8 20 10 11 50 6.2
W.Young, North Texas 8 0 0 0 50 6.2
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 6 16 7 7 37 6.2
J.Olsen, Northwestern 7 13 10 12 43 6.1
D.Cunanan, Toledo 8 31 6 7 49 6.1
S.Bell, Uconn 8 0 0 0 48 6.0
G.Bernard, Alabama 8 0 0 0 48 6.0
D.Boston, Washington 8 0 0 0 48 6.0
C.Brazzell, Tennessee 8 0 0 0 48 6.0
B.Brown, South Florida 8 0 0 0 48 6.0
O.Cooper, Indiana 8 0 0 0 48 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 7 0 0 0 42 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
E.Heidenreich, Navy 7 0 0 0 42 6.0
E.McAlister, TCU 8 0 0 0 48 6.0
N.Minicucci, Delaware 7 0 0 0 42 6.0
S.Morgan, Tulsa 8 18 10 13 48 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
J.Nixon, UCF 7 0 0 0 42 6.0
K.Owens, FIU 7 0 0 0 42 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 6 0 0 0 36 6.0
A.Randall, Clemson 7 0 0 0 42 6.0
K.Raphael, California 8 0 0 0 48 6.0
S.Renfroe, Troy 8 28 7 9 48 6.0
T.Richard, Boston College 7 0 0 0 42 6.0
D.Riley, Boise St. 8 0 0 0 48 6.0
T.Rinker, Utah St. 8 28 7 7 48 6.0
G.Sawchuk, Florida St. 7 0 0 0 42 6.0
V.Snow, Buffalo 8 0 0 0 48 6.0
G.Stockton, Georgia 7 0 0 0 42 6.0
L.Sutton, San Diego St. 7 0 0 0 42 6.0
J.Vandeross, Toledo 8 0 0 0 48 6.0
C.Weigman, Houston 8 0 0 0 48 6.0
L.Williams, Kansas 7 0 0 0 42 6.0
C.Boomer, Boise St. 8 33 5 6 47 5.9
D.Lynch, Fresno St. 8 23 8 12 47 5.9
C.Davis, Miami 7 23 6 7 41 5.9
D.Jones, Army 7 20 7 12 41 5.9
J.Medina, Air Force 6 26 3 6 35 5.8
M.Suarez, James Madison 7 31 3 6 40 5.7
S.Harrington, Texas Tech 8 21 8 11 45 5.6
K.Drones, Virginia Tech 8 0 0 0 44 5.5
S.Keltner, SMU 8 19 9 13 44 5.5
E.Kenney, Stanford 8 14 10 12 44 5.5
B.Lewis, Memphis 8 0 0 0 44 5.5
B.Lowry, W. Michigan 8 0 0 0 44 5.5
L.Ward, Oklahoma St. 8 11 11 13 44 5.5
B.Williams, Kennesaw St. 6 22 4 7 33 5.5
S.Beebe, UAB 7 0 0 0 38 5.4
M.Connington, Michigan St. 7 18 7 9 38 5.4
C.Daniels, Miami 7 0 0 0 38 5.4
J.Delange, UAB 7 20 6 9 38 5.4
C.Harris, Air Force 7 0 0 0 38 5.4
M.Moss, Louisville 7 0 0 0 38 5.4
A.Tecza, Navy 7 0 0 0 38 5.4
W.Joyce, South Carolina 8 19 8 11 43 5.4
N.McCashland, TCU 8 31 4 6 43 5.4
T.Woody, Syracuse 8 19 8 9 43 5.4
J.Arnold, Auburn 8 0 0 0 42 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 8 0 0 0 42 5.2
B.Barnes, Utah St. 8 0 0 0 42 5.2
R.Becht, Iowa St. 8 0 0 0 42 5.2
D.Booth, Mississippi St. 8 0 0 0 42 5.2
C.Braham, Memphis 8 0 0 0 42 5.2
M.Davis, Utah St. 8 0 0 0 42 5.2
J.Ducker, Temple 8 0 0 0 42 5.2
B.Foley, Tulsa 8 0 0 0 42 5.2
Q.Jackson, Rice 8 0 0 0 42 5.2
C.Komolafe, Northwestern 8 0 0 0 42 5.2
R.Luke, Fresno St. 8 0 0 0 42 5.2
J.Raynor, Arkansas St. 8 0 0 0 42 5.2
N.Rogers, Utah 8 0 0 0 42 5.2
S.Smith, Memphis 8 0 0 0 42 5.2

