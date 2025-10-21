NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|7
|59
|556
|8.4
|S.Bell, Uconn
|7
|58
|687
|8.3
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|8.1
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|56
|870
|8.0
|C.Bell, Louisville
|6
|44
|638
|7.3
|J.Gibson, Umass
|5
|36
|358
|7.2
|L.Bond, Boston College
|7
|50
|505
|7.1
|J.Smith, Ohio St.
|7
|49
|602
|7.0
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|48
|758
|6.9
|J.De Jesus, California
|7
|47
|406
|6.7
|C.Hendricks, Ohio
|7
|47
|693
|6.7
|B.Sparks, Texas State
|7
|47
|674
|6.7
|R.Davis, Utah
|7
|46
|482
|6.6
|J.Vandeross, Toledo
|7
|45
|556
|6.4
|M.Toney, Miami
|6
|38
|510
|6.3
|Z.Booker, Tulsa
|7
|44
|349
|6.3
|K.Coleman, Missouri
|7
|44
|449
|6.3
|J.Napier, San Diego St.
|6
|37
|553
|6.2
|I.Strong, Rutgers
|6
|37
|543
|6.2
|P.Ashlock, Hawaii
|8
|48
|494
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|7
|42
|582
|6.0
|A.Evans, Mississippi St.
|7
|42
|471
|6.0
|T.Hurst, Georgia St.
|7
|42
|579
|6.0
|K.Johnson, New Mexico
|6
|36
|390
|6.0
|K.Odom, UTEP
|6
|36
|367
|6.0
|E.Sarratt, Indiana
|7
|42
|579
|6.0
|T.Walker, Oregon St.
|8
|48
|609
|6.0
|I.Hooks, UAB
|7
|41
|560
|5.9
|M.Jackson, Purdue
|7
|41
|390
|5.9
|K.Shoels, San Jose St.
|7
|41
|478
|5.9
|B.Staley, Tennessee
|7
|41
|523
|5.9
|D.Voisin, South Alabama
|7
|41
|544
|5.9
|J.Cameron, Baylor
|7
|40
|542
|5.7
|C.Cobb, Arkansas St.
|7
|40
|474
|5.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|C.Barkate, Duke
|7
|39
|647
|5.6
|H.Beatty, Illinois
|7
|39
|617
|5.6
|C.Brazzell, Tennessee
|7
|39
|602
|5.6
|C.Williams, Stanford
|7
|39
|465
|5.6
|T.King, New Mexico St.
|2
|11
|200
|5.5
|T.Pena, Penn St.
|2
|11
|134
|5.5
|O.Cooper, Indiana
|7
|38
|605
|5.4
|C.Lacy, Louisville
|6
|32
|326
|5.3
|J.Cook, Syracuse
|7
|37
|456
|5.3
|J.Robinson, Georgia St.
|7
|37
|368
|5.3
|I.Sategna, Oklahoma
|7
|37
|493
|5.3
|V.Snow, Buffalo
|7
|37
|522
|5.3
|D.Thomas, New Mexico
|7
|37
|404
|5.3
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|5.2
|K.Duff, Rutgers
|7
|36
|520
|5.1
|T.Koziol, Houston
|7
|36
|350
|5.1
|N.Marsh, Michigan St.
|7
|36
|404
|5.1
|E.Singleton, Auburn
|7
|36
|311
|5.1
|G.Wilde, Northwestern
|7
|36
|516
|5.1
|Z.Branch, Georgia
|7
|35
|362
|5.0
|C.Brown, Georgia Southern
|7
|35
|598
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|6
|30
|320
|5.0
|M.Craver, Texas A&M
|7
|35
|668
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|C.Daniels, Miami
|6
|30
|343
|5.0
|J.Faison, Notre Dame
|7
|35
|436
|5.0
|D.Lacey, Marshall
|7
|35
|484
|5.0
|D.McCuin, UTSA
|7
|35
|364
|5.0
|D.Rogers, N. Illinois
|7
|35
|396
|5.0
|C.Rucker, Arkansas St.
|7
|35
|392
|5.0
|D.Boston, Washington
|7
|34
|515
|4.9
|R.Brinson, SMU
|7
|34
|502
|4.9
|D.Cobb, Georgia Southern
|7
|34
|301
|4.9
|J.Nicholas, Charlotte
|7
|34
|354
|4.9
|B.Pegan, Utah St.
|7
|34
|546
|4.9
|C.Tate, Ohio St.
|7
|34
|587
|4.9
|G.Benyard, Kennesaw St.
|6
|29
|398
|4.8
|G.Bernard, Alabama
|7
|33
|472
|4.7
|K.Concepcion, Texas A&M
|7
|33
|500
|4.7
|I.Cummings, Appalachian St.
|7
|33
|356
|4.7
|A.Waseem, FAU
|7
|33
|434
|4.7
|N.Cox, Middle Tennessee
|6
|28
|353
|4.7
|K.Duplessis, Delaware
|6
|28
|430
|4.7
|A.Williams, Clemson
|5
|23
|225
|4.6
|J.Barnes, Appalachian St.
|7
|32
|382
|4.6
|V.Brown, Florida
|7
|32
|463
|4.6
|B.Brown, LSU
|7
|32
|301
|4.6
|J.Brown, Kansas St.
|7
|32
|417
|4.6
|D.Burks, Oklahoma
|7
|32
|358
|4.6
|J.Dwyer, TCU
|7
|32
|468
|4.6
|M.Trigg, Baylor
|7
|32
|495
|4.6
|J.Whatley, Arizona
|7
|32
|370
|4.6
|N.Cenacle, Hawaii
|4
|18
|157
|4.5
|J.Farooq, Maryland
|7
|31
|277
|4.4
|T.Freeman, Washington St.
|7
|31
|307
|4.4
|A.Hawkins, Baylor
|7
|31
|399
|4.4
|E.Henderson, Kansas
|7
|31
|530
|4.4
|J.Meredith, Washington St.
|7
|31
|393
|4.4
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|J.Hudson, SMU
|5
|22
|334
|4.4
|D.Faupel, New Mexico St.
|6
|26
|363
|4.3
|A.Smith, East Carolina
|3
|13
|303
|4.3
|R.Williams, Alabama
|6
|26
|423
|4.3
|C.Allen, Cincinnati
|7
|30
|331
|4.3
|Q.Brown, Duke
|7
|30
|439
|4.3
|C.Coleman, Auburn
|7
|30
|413
|4.3
|C.Durr, Wyoming
|7
|30
|331
|4.3
|K.Gilmer, UCLA
|7
|30
|369
|4.3
|N.Gladding, Old Dominion
|7
|30
|413
|4.3
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|7
|30
|330
|4.3
|J.Joly, NC State
|7
|30
|264
|4.3
|Y.Smith, East Carolina
|7
|30
|374
|4.3
|D.Thomas, UCF
|7
|30
|316
|4.3
|J.Tibbs, Kansas St.
|7
|30
|360
|4.3
|D.Villari, Syracuse
|7
|30
|330
|4.3
|R.Virgil, Texas Tech
|7
|30
|336
|4.3
|J.Thaw, Delaware
|4
|17
|236
|4.2
|C.Dawn, Texas State
|6
|25
|505
|4.2
|J.Bradley, UNLV
|7
|29
|528
|4.1
|C.Braham, Memphis
|7
|29
|491
|4.1
|L.Brown, Sam Houston St.
|7
|29
|160
|4.1
|C.Eakin, Texas Tech
|7
|29
|407
|4.1
|J.Harris, Hawaii
|7
|29
|467
|4.1
|E.Johnson, Nebraska
|7
|29
|167
|4.1
|M.Matthews, Tennessee
|7
|29
|455
|4.1
|D.Robinson, Florida St.
|7
|29
|541
|4.1
|D.Sheffield, Rutgers
|7
|29
|420
|4.1
|B.Thompson, Mississippi St.
|7
|29
|533
|4.1
|A.Anderson, LSU
|6
|24
|323
|4.0
|D.Bentley, Utah
|7
|28
|335
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|C.Douglas, Texas Tech
|7
|28
|414
|4.0
|D.Fleming, Maryland
|7
|28
|214
|4.0
|J.Freeman, Fresno St.
|6
|24
|300
|4.0
|T.Harris, Virginia
|7
|28
|405
|4.0
|K.Hutson, Arizona
|6
|24
|318
|4.0
|J.Lane, Southern Cal
|6
|24
|424
|4.0
|D.Luke, Missouri St.
|6
|24
|335
|4.0
|E.McAlister, TCU
|7
|28
|603
|4.0
|C.Ross, Virginia
|7
|28
|329
|4.0
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|4.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|7
|28
|355
|4.0
|S.Wilson, Delaware
|6
|24
|253
|4.0
|J.Barney, Nebraska
|7
|27
|365
|3.9
|B.Boyd, Utah St.
|7
|27
|404
|3.9
|N.Hunter, Nebraska
|7
|27
|455
|3.9
|O.Kelly, Michigan St.
|7
|27
|406
|3.9
|P.Kingston, BYU
|7
|27
|383
|3.9
|M.Mini, California
|7
|27
|287
|3.9
|O.Smith, Maryland
|7
|27
|378
|3.9
|A.Thomas, Houston
|7
|27
|510
|3.9
|R.Williams, Pittsburgh
|7
|27
|426
|3.9
|K.Wilson, Baylor
|7
|27
|377
|3.9
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|23
|410
|3.8
|E.Heidenreich, Navy
|6
|23
|485
|3.8
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|J.Edrine, Virginia
|7
|26
|335
|3.7
|J.Franklin, Boston College
|7
|26
|266
|3.7
|B.Hawkins, UAB
|7
|26
|255
|3.7
|K.Johnson, Pittsburgh
|7
|26
|393
|3.7
|S.Knotts, Maryland
|7
|26
|421
|3.7
|N.McMillan, Buffalo
|7
|26
|308
|3.7
|T.Moore, Clemson
|7
|26
|407
|3.7
|M.Parrish, W. Kentucky
|7
|26
|159
|3.7
|J.Platt, FAU
|7
|26
|350
|3.7
|W.Young, North Texas
|7
|26
|396
|3.7
|M.Butler, Middle Tennessee
|6
|22
|217
|3.7
|S.Clower, North Carolina
|3
|11
|91
|3.7
|K.Law, Kentucky
|6
|22
|199
|3.7
|J.Shipp, North Carolina
|6
|22
|253
|3.7
|J.Thomas, Old Dominion
|6
|22
|397
|3.7
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|3
|11
|143
|3.7
|D.Wilson, Florida
|3
|11
|155
|3.7
|B.Caufield, Oregon St.
|5
|18
|136
|3.6
|V.Anthony, Wisconsin
|7
|25
|279
|3.6
|L.Brockington, Minnesota
|7
|25
|285
|3.6
|R.Brown, Arizona St.
|7
|25
|139
|3.6
|C.Dorner, North Texas
|7
|25
|349
|3.6
|L.Ellis, James Madison
|7
|25
|400
|3.6
|B.Groen, Kansas
|7
|25
|310
|3.6
|S.Hagans, Duke
|7
|25
|317
|3.6
|M.Johnson, Missouri
|7
|25
|327
|3.6
|D.Moore, Oregon
|7
|25
|398
|3.6
|B.Norfleet, Missouri
|7
|25
|221
|3.6
|G.Oakley, Kansas St.
|7
|25
|271
|3.6
|J.Sherrill, Vanderbilt
|7
|25
|304
|3.6
|H.Smothers, NC State
|7
|25
|145
|3.6
|E.Mason, Charlotte
|6
|21
|310
|3.5
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|6
|21
|165
|3.5
|R.Pittman, Florida St.
|4
|14
|97
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|T.Anderson, NC State
|7
|24
|445
|3.4
|J.Bermudez, Temple
|7
|24
|313
|3.4
|B.Brahmer, Iowa St.
|7
|24
|242
|3.4
|D.Dickmann, Rice
|7
|24
|262
|3.4
|A.Eager, South Alabama
|7
|24
|160
|3.4
|T.Grizzell, California
|7
|24
|400
|3.4
|J.Kanak, Oklahoma
|7
|24
|364
|3.4
|Y.Knight, SMU
|7
|24
|219
|3.4
|D.McCulley, Michigan
|7
|24
|369
|3.4
|C.Pickett, Kansas
|7
|24
|282
|3.4
|A.Randall, Clemson
|7
|24
|182
|3.4
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|7
|24
|230
|3.4
|E.Rivers, Georgia Tech
|7
|24
|270
|3.4
