NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

October 21, 2025, 11:16 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 7 59 556 8.4
S.Bell, Uconn 7 58 687 8.3
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 8.1
D.Scudero, San Jose St. 7 56 870 8.0
C.Bell, Louisville 6 44 638 7.3
J.Gibson, Umass 5 36 358 7.2
L.Bond, Boston College 7 50 505 7.1
J.Smith, Ohio St. 7 49 602 7.0
M.Lemon, Southern Cal 7 48 758 6.9
J.De Jesus, California 7 47 406 6.7
C.Hendricks, Ohio 7 47 693 6.7
B.Sparks, Texas State 7 47 674 6.7
R.Davis, Utah 7 46 482 6.6
J.Vandeross, Toledo 7 45 556 6.4
M.Toney, Miami 6 38 510 6.3
Z.Booker, Tulsa 7 44 349 6.3
K.Coleman, Missouri 7 44 449 6.3
J.Napier, San Diego St. 6 37 553 6.2
I.Strong, Rutgers 6 37 543 6.2
P.Ashlock, Hawaii 8 48 494 6.0
O.Blake, Arkansas 7 42 582 6.0
A.Evans, Mississippi St. 7 42 471 6.0
T.Hurst, Georgia St. 7 42 579 6.0
K.Johnson, New Mexico 6 36 390 6.0
K.Odom, UTEP 6 36 367 6.0
E.Sarratt, Indiana 7 42 579 6.0
T.Walker, Oregon St. 8 48 609 6.0
I.Hooks, UAB 7 41 560 5.9
M.Jackson, Purdue 7 41 390 5.9
K.Shoels, San Jose St. 7 41 478 5.9
B.Staley, Tennessee 7 41 523 5.9
D.Voisin, South Alabama 7 41 544 5.9
J.Cameron, Baylor 7 40 542 5.7
C.Cobb, Arkansas St. 7 40 474 5.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
C.Barkate, Duke 7 39 647 5.6
H.Beatty, Illinois 7 39 617 5.6
C.Brazzell, Tennessee 7 39 602 5.6
C.Williams, Stanford 7 39 465 5.6
T.King, New Mexico St. 2 11 200 5.5
T.Pena, Penn St. 2 11 134 5.5
O.Cooper, Indiana 7 38 605 5.4
C.Lacy, Louisville 6 32 326 5.3
J.Cook, Syracuse 7 37 456 5.3
J.Robinson, Georgia St. 7 37 368 5.3
I.Sategna, Oklahoma 7 37 493 5.3
V.Snow, Buffalo 7 37 522 5.3
D.Thomas, New Mexico 7 37 404 5.3
A.Smith, East Carolina 4 21 253 5.2
K.Duff, Rutgers 7 36 520 5.1
T.Koziol, Houston 7 36 350 5.1
N.Marsh, Michigan St. 7 36 404 5.1
E.Singleton, Auburn 7 36 311 5.1
G.Wilde, Northwestern 7 36 516 5.1
Z.Branch, Georgia 7 35 362 5.0
C.Brown, Georgia Southern 7 35 598 5.0
M.Coleman, North Texas 6 30 320 5.0
M.Craver, Texas A&M 7 35 668 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
C.Daniels, Miami 6 30 343 5.0
J.Faison, Notre Dame 7 35 436 5.0
D.Lacey, Marshall 7 35 484 5.0
D.McCuin, UTSA 7 35 364 5.0
D.Rogers, N. Illinois 7 35 396 5.0
C.Rucker, Arkansas St. 7 35 392 5.0
D.Boston, Washington 7 34 515 4.9
R.Brinson, SMU 7 34 502 4.9
D.Cobb, Georgia Southern 7 34 301 4.9
J.Nicholas, Charlotte 7 34 354 4.9
B.Pegan, Utah St. 7 34 546 4.9
C.Tate, Ohio St. 7 34 587 4.9
G.Benyard, Kennesaw St. 6 29 398 4.8
G.Bernard, Alabama 7 33 472 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 7 33 500 4.7
I.Cummings, Appalachian St. 7 33 356 4.7
A.Waseem, FAU 7 33 434 4.7
N.Cox, Middle Tennessee 6 28 353 4.7
K.Duplessis, Delaware 6 28 430 4.7
A.Williams, Clemson 5 23 225 4.6
J.Barnes, Appalachian St. 7 32 382 4.6
V.Brown, Florida 7 32 463 4.6
B.Brown, LSU 7 32 301 4.6
J.Brown, Kansas St. 7 32 417 4.6
D.Burks, Oklahoma 7 32 358 4.6
J.Dwyer, TCU 7 32 468 4.6
M.Trigg, Baylor 7 32 495 4.6
J.Whatley, Arizona 7 32 370 4.6
N.Cenacle, Hawaii 4 18 157 4.5
J.Farooq, Maryland 7 31 277 4.4
T.Freeman, Washington St. 7 31 307 4.4
A.Hawkins, Baylor 7 31 399 4.4
E.Henderson, Kansas 7 31 530 4.4
J.Meredith, Washington St. 7 31 393 4.4
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
J.Hudson, SMU 5 22 334 4.4
D.Faupel, New Mexico St. 6 26 363 4.3
A.Smith, East Carolina 3 13 303 4.3
R.Williams, Alabama 6 26 423 4.3
C.Allen, Cincinnati 7 30 331 4.3
Q.Brown, Duke 7 30 439 4.3
C.Coleman, Auburn 7 30 413 4.3
C.Durr, Wyoming 7 30 331 4.3
K.Gilmer, UCLA 7 30 369 4.3
N.Gladding, Old Dominion 7 30 413 4.3
K.Hutchinson, W. Kentucky 7 30 330 4.3
J.Joly, NC State 7 30 264 4.3
Y.Smith, East Carolina 7 30 374 4.3
D.Thomas, UCF 7 30 316 4.3
J.Tibbs, Kansas St. 7 30 360 4.3
D.Villari, Syracuse 7 30 330 4.3
R.Virgil, Texas Tech 7 30 336 4.3
J.Thaw, Delaware 4 17 236 4.2
C.Dawn, Texas State 6 25 505 4.2
J.Bradley, UNLV 7 29 528 4.1
C.Braham, Memphis 7 29 491 4.1
L.Brown, Sam Houston St. 7 29 160 4.1
C.Eakin, Texas Tech 7 29 407 4.1
J.Harris, Hawaii 7 29 467 4.1
E.Johnson, Nebraska 7 29 167 4.1
M.Matthews, Tennessee 7 29 455 4.1
D.Robinson, Florida St. 7 29 541 4.1
D.Sheffield, Rutgers 7 29 420 4.1
B.Thompson, Mississippi St. 7 29 533 4.1
A.Anderson, LSU 6 24 323 4.0
D.Bentley, Utah 7 28 335 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
C.Douglas, Texas Tech 7 28 414 4.0
D.Fleming, Maryland 7 28 214 4.0
J.Freeman, Fresno St. 6 24 300 4.0
T.Harris, Virginia 7 28 405 4.0
K.Hutson, Arizona 6 24 318 4.0
J.Lane, Southern Cal 6 24 424 4.0
D.Luke, Missouri St. 6 24 335 4.0
E.McAlister, TCU 7 28 603 4.0
C.Ross, Virginia 7 28 329 4.0
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 4.0
E.Stowers, Vanderbilt 7 28 355 4.0
S.Wilson, Delaware 6 24 253 4.0
J.Barney, Nebraska 7 27 365 3.9
B.Boyd, Utah St. 7 27 404 3.9
N.Hunter, Nebraska 7 27 455 3.9
O.Kelly, Michigan St. 7 27 406 3.9
P.Kingston, BYU 7 27 383 3.9
M.Mini, California 7 27 287 3.9
O.Smith, Maryland 7 27 378 3.9
A.Thomas, Houston 7 27 510 3.9
R.Williams, Pittsburgh 7 27 426 3.9
K.Wilson, Baylor 7 27 377 3.9
C.Barnes, Wake Forest 6 23 410 3.8
E.Heidenreich, Navy 6 23 485 3.8
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Edrine, Virginia 7 26 335 3.7
J.Franklin, Boston College 7 26 266 3.7
B.Hawkins, UAB 7 26 255 3.7
K.Johnson, Pittsburgh 7 26 393 3.7
S.Knotts, Maryland 7 26 421 3.7
N.McMillan, Buffalo 7 26 308 3.7
T.Moore, Clemson 7 26 407 3.7
M.Parrish, W. Kentucky 7 26 159 3.7
J.Platt, FAU 7 26 350 3.7
W.Young, North Texas 7 26 396 3.7
M.Butler, Middle Tennessee 6 22 217 3.7
S.Clower, North Carolina 3 11 91 3.7
K.Law, Kentucky 6 22 199 3.7
J.Shipp, North Carolina 6 22 253 3.7
J.Thomas, Old Dominion 6 22 397 3.7
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 3 11 143 3.7
D.Wilson, Florida 3 11 155 3.7
B.Caufield, Oregon St. 5 18 136 3.6
V.Anthony, Wisconsin 7 25 279 3.6
L.Brockington, Minnesota 7 25 285 3.6
R.Brown, Arizona St. 7 25 139 3.6
C.Dorner, North Texas 7 25 349 3.6
L.Ellis, James Madison 7 25 400 3.6
B.Groen, Kansas 7 25 310 3.6
S.Hagans, Duke 7 25 317 3.6
M.Johnson, Missouri 7 25 327 3.6
D.Moore, Oregon 7 25 398 3.6
B.Norfleet, Missouri 7 25 221 3.6
G.Oakley, Kansas St. 7 25 271 3.6
J.Sherrill, Vanderbilt 7 25 304 3.6
H.Smothers, NC State 7 25 145 3.6
E.Mason, Charlotte 6 21 310 3.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 21 165 3.5
R.Pittman, Florida St. 4 14 97 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
T.Anderson, NC State 7 24 445 3.4
J.Bermudez, Temple 7 24 313 3.4
B.Brahmer, Iowa St. 7 24 242 3.4
D.Dickmann, Rice 7 24 262 3.4
A.Eager, South Alabama 7 24 160 3.4
T.Grizzell, California 7 24 400 3.4
J.Kanak, Oklahoma 7 24 364 3.4
Y.Knight, SMU 7 24 219 3.4
D.McCulley, Michigan 7 24 369 3.4
C.Pickett, Kansas 7 24 282 3.4
A.Randall, Clemson 7 24 182 3.4
K.Reynolds, Miami (Ohio) 7 24 230 3.4
E.Rivers, Georgia Tech 7 24 270 3.4

