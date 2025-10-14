Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

October 14, 2025, 11:16 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 6 52 502 8.7
D.Scudero, San Jose St. 6 50 845 8.3
S.Bell, Uconn 6 48 562 8.0
J.Tyson, Arizona St. 6 47 523 7.8
L.Bond, Boston College 6 45 436 7.5
M.Lemon, Southern Cal 6 44 682 7.3
J.Gibson, Umass 5 36 358 7.2
I.Strong, Rutgers 5 36 537 7.2
C.Bell, Louisville 5 35 502 7.0
K.Coleman, Missouri 6 40 388 6.7
J.Smith, Ohio St. 6 40 505 6.7
P.Ashlock, Hawaii 7 46 468 6.6
R.Davis, Utah 6 39 416 6.5
T.Walker, Oregon St. 7 45 598 6.4
E.Sarratt, Indiana 6 38 509 6.3
B.Sparks, Texas State 6 38 506 6.3
K.Johnson, New Mexico 5 31 364 6.2
C.Hendricks, Ohio 6 37 585 6.2
T.Hurst, Georgia St. 6 37 511 6.2
J.Napier, San Diego St. 6 37 553 6.2
J.Vandeross, Toledo 6 37 480 6.2
D.Voisin, South Alabama 6 37 501 6.2
M.Jackson, Purdue 6 36 354 6.0
T.King, New Mexico St. 1 6 132 6.0
O.Blake, Arkansas 6 35 464 5.8
Z.Booker, Tulsa 6 35 294 5.8
C.Williams, Stanford 6 35 404 5.8
M.Toney, Miami 5 29 375 5.8
C.Cobb, Arkansas St. 6 34 406 5.7
J.De Jesus, California 6 34 301 5.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
K.Shoels, San Jose St. 6 34 374 5.7
H.Beatty, Illinois 7 39 617 5.6
K.Duff, Rutgers 6 33 479 5.5
T.Pena, Penn St. 2 11 134 5.5
C.Lacy, Louisville 5 27 287 5.4
C.Brazzell, Tennessee 6 32 536 5.3
R.Brinson, SMU 6 32 484 5.3
C.Brown, Georgia Southern 6 32 550 5.3
J.Cameron, Baylor 6 32 456 5.3
M.Craver, Texas A&M 6 32 634 5.3
D.Thomas, New Mexico 6 32 348 5.3
G.Wilde, Northwestern 6 32 469 5.3
K.Odom, UTEP 5 26 300 5.2
J.Cook, Syracuse 6 31 390 5.2
A.Evans, Mississippi St. 6 31 364 5.2
D.McCuin, UTSA 6 31 341 5.2
B.Staley, Tennessee 6 31 431 5.2
B.Wesco, Clemson 6 31 537 5.2
D.Boston, Washington 6 30 444 5.0
D.Burks, Oklahoma 6 30 339 5.0
M.Coleman, North Texas 6 30 320 5.0
O.Cooper, Indiana 6 30 490 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
T.Freeman, Washington St. 6 30 302 5.0
I.Hooks, UAB 6 30 388 5.0
T.Koziol, Houston 6 30 310 5.0
J.Robinson, Georgia St. 6 30 297 5.0
I.Sategna, Oklahoma 6 30 420 5.0
E.Singleton, Auburn 6 30 279 5.0
A.Smith, East Carolina 6 30 406 5.0
J.Thaw, Delaware 3 15 232 5.0
G.Benyard, Kennesaw St. 6 29 398 4.8
J.Faison, Notre Dame 6 29 376 4.8
N.Marsh, Michigan St. 6 29 340 4.8
J.Nicholas, Charlotte 6 29 304 4.8
Y.Smith, East Carolina 6 29 370 4.8
V.Snow, Buffalo 6 29 410 4.8
M.Trigg, Baylor 6 29 439 4.8
G.Bernard, Alabama 6 28 412 4.7
J.Bradley, UNLV 6 28 493 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 6 28 447 4.7
N.Cox, Middle Tennessee 6 28 353 4.7
C.Durr, Wyoming 6 28 318 4.7
D.Lacey, Marshall 6 28 396 4.7
D.Rogers, N. Illinois 6 28 289 4.7
C.Ross, Virginia 6 28 329 4.7
C.Tate, Ohio St. 6 28 476 4.7
A.Anderson, LSU 5 23 305 4.6
C.Daniels, Miami 5 23 269 4.6
D.Faupel, New Mexico St. 5 23 312 4.6
J.Brown, Kansas St. 7 32 417 4.6
C.Allen, Cincinnati 6 27 294 4.5
J.Barnes, Appalachian St. 6 27 355 4.5
Z.Branch, Georgia 6 27 291 4.5
B.Brown, LSU 6 27 261 4.5
Q.Brown, Duke 6 27 400 4.5
V.Brown, Florida 6 27 368 4.5
D.Cobb, Georgia Southern 6 27 258 4.5
I.Cummings, Appalachian St. 6 27 296 4.5
J.Farooq, Maryland 6 27 248 4.5
B.Pegan, Utah St. 6 27 453 4.5
C.Rucker, Arkansas St. 6 27 334 4.5
D.Villari, Syracuse 6 27 311 4.5
D.Wilson, Florida 2 9 131 4.5
E.Henderson, Kansas 7 31 530 4.4
K.Duplessis, Delaware 5 22 340 4.4
C.Barkate, Duke 6 26 475 4.3
J.Barney, Nebraska 6 26 364 4.3
D.Fleming, Maryland 6 26 204 4.3
K.Gilmer, UCLA 6 26 313 4.3
T.Harris, Virginia 6 26 384 4.3
K.Hutchinson, W. Kentucky 6 26 304 4.3
M.Mini, California 6 26 279 4.3
D.Sheffield, Rutgers 6 26 394 4.3
D.Thomas, UCF 6 26 272 4.3
J.Joly, NC State 7 30 264 4.3
J.Tibbs, Kansas St. 7 30 360 4.3
A.Williams, Clemson 4 17 171 4.2
R.Williams, Alabama 5 21 336 4.2
S.Wilson, Delaware 5 21 236 4.2
J.Dwyer, TCU 6 25 357 4.2
N.Gladding, Old Dominion 6 25 366 4.2
M.Matthews, Tennessee 6 25 416 4.2
D.Robinson, Florida St. 6 25 443 4.2
B.Spalding, East Carolina 6 25 337 4.2
E.Stowers, Vanderbilt 6 25 323 4.2
A.Waseem, FAU 6 25 378 4.2
J.Whatley, Arizona 6 25 328 4.2
V.Anthony, Wisconsin 6 24 274 4.0
D.Bentley, Utah 6 24 270 4.0
B.Boyd, Utah St. 6 24 356 4.0
C.Braham, Memphis 6 24 408 4.0
S.Clower, North Carolina 2 8 58 4.0
C.Coleman, Auburn 6 24 305 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
C.Dawn, Texas State 5 20 325 4.0
C.Douglas, Texas Tech 6 24 395 4.0
C.Eakin, Texas Tech 6 24 341 4.0
J.Franklin, Boston College 6 24 240 4.0
J.Freeman, Fresno St. 6 24 300 4.0
T.Grizzell, California 6 24 400 4.0
J.Harris, Hawaii 6 24 358 4.0
A.Hawkins, Baylor 6 24 304 4.0
K.Hutson, Arizona 5 20 262 4.0
E.Johnson, Nebraska 6 24 130 4.0
O.Kelly, Michigan St. 6 24 347 4.0
D.Luke, Missouri St. 6 24 335 4.0
J.Meredith, Washington St. 6 24 285 4.0
R.Williams, Pittsburgh 6 24 398 4.0
K.Wilson, Baylor 6 24 324 4.0
C.Barnes, Wake Forest 6 23 410 3.8
L.Brockington, Minnesota 6 23 253 3.8
L.Brown, Sam Houston St. 6 23 121 3.8
T.Carter, Texas Tech 6 23 297 3.8
C.Harris, Air Force 6 23 492 3.8
E.Heidenreich, Navy 6 23 485 3.8
J.Kanak, Oklahoma 6 23 348 3.8
P.Kingston, BYU 6 23 333 3.8
S.Knotts, Maryland 6 23 367 3.8
D.Moore, Oregon 6 23 335 3.8
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 3.8
B.Norfleet, Missouri 6 23 212 3.8
M.Parrish, W. Kentucky 6 23 149 3.8
J.Platt, FAU 6 23 327 3.8
K.Reynolds, Miami (Ohio) 6 23 216 3.8
J.Sherrill, Vanderbilt 6 23 274 3.8
A.Thomas, Houston 6 23 441 3.8
R.Virgil, Texas Tech 6 23 286 3.8
K.Law, Kentucky 5 19 174 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Hudson, SMU 4 15 203 3.8
S.Beebe, UAB 6 22 236 3.7
J.Bermudez, Temple 6 22 285 3.7
M.Butler, Middle Tennessee 6 22 217 3.7
N.Cenacle, Hawaii 3 11 87 3.7
A.Eager, South Alabama 6 22 153 3.7
B.Hawkins, UAB 6 22 216 3.7
N.Hunter, Nebraska 6 22 415 3.7
K.Johnson, Pittsburgh 6 22 334 3.7
D.McCulley, Michigan 6 22 348 3.7
R.Pittman, Florida St. 3 11 73 3.7
C.Roberts, BYU 6 22 420 3.7
M.Rutherford, Georgia Tech 6 22 204 3.7
O.Smith, Maryland 6 22 359 3.7
J.Thomas, Old Dominion 6 22 397 3.7
B.Thompson, Mississippi St. 6 22 378 3.7
R.Wingo, Texas 6 22 298 3.7
B.Caufield, Oregon St. 5 18 136 3.6
J.Lane, Southern Cal 5 18 313 3.6
J.Shipp, North Carolina 5 18 234 3.6
B.Groen, Kansas 7 25 310 3.6
G.Oakley, Kansas St. 7 25 271 3.6
H.Smothers, NC State 7 25 145 3.6
J.Bray, West Virginia 2 7 95 3.5
R.Brown, Arizona St. 6 21 124 3.5
L.Caples, Boise St. 6 21 292 3.5
J.Edrine, Virginia 6 21 233 3.5
M.Henry, W. Kentucky 6 21 377 3.5
I.Horton, Alabama 6 21 270 3.5
M.Johnson, Missouri 6 21 301 3.5
W.Knight, James Madison 6 21 138 3.5
Y.Knight, SMU 6 21 190 3.5
J.Manjack, TCU 6 21 309 3.5
E.Mason, Charlotte 6 21 310 3.5
E.McAlister, TCU 6 21 541 3.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 21 165 3.5
T.Moore, Clemson 6 21 283 3.5
D.Reid, Pittsburgh 4 14 226 3.5
E.Rivers, Georgia Tech 6 21 249 3.5

