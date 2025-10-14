NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|6
|52
|502
|8.7
|D.Scudero, San Jose St.
|6
|50
|845
|8.3
|S.Bell, Uconn
|6
|48
|562
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|6
|47
|523
|7.8
|L.Bond, Boston College
|6
|45
|436
|7.5
|M.Lemon, Southern Cal
|6
|44
|682
|7.3
|J.Gibson, Umass
|5
|36
|358
|7.2
|I.Strong, Rutgers
|5
|36
|537
|7.2
|C.Bell, Louisville
|5
|35
|502
|7.0
|K.Coleman, Missouri
|6
|40
|388
|6.7
|J.Smith, Ohio St.
|6
|40
|505
|6.7
|P.Ashlock, Hawaii
|7
|46
|468
|6.6
|R.Davis, Utah
|6
|39
|416
|6.5
|T.Walker, Oregon St.
|7
|45
|598
|6.4
|E.Sarratt, Indiana
|6
|38
|509
|6.3
|B.Sparks, Texas State
|6
|38
|506
|6.3
|K.Johnson, New Mexico
|5
|31
|364
|6.2
|C.Hendricks, Ohio
|6
|37
|585
|6.2
|T.Hurst, Georgia St.
|6
|37
|511
|6.2
|J.Napier, San Diego St.
|6
|37
|553
|6.2
|J.Vandeross, Toledo
|6
|37
|480
|6.2
|D.Voisin, South Alabama
|6
|37
|501
|6.2
|M.Jackson, Purdue
|6
|36
|354
|6.0
|T.King, New Mexico St.
|1
|6
|132
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|6
|35
|464
|5.8
|Z.Booker, Tulsa
|6
|35
|294
|5.8
|C.Williams, Stanford
|6
|35
|404
|5.8
|M.Toney, Miami
|5
|29
|375
|5.8
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|34
|406
|5.7
|J.De Jesus, California
|6
|34
|301
|5.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|K.Shoels, San Jose St.
|6
|34
|374
|5.7
|H.Beatty, Illinois
|7
|39
|617
|5.6
|K.Duff, Rutgers
|6
|33
|479
|5.5
|T.Pena, Penn St.
|2
|11
|134
|5.5
|C.Lacy, Louisville
|5
|27
|287
|5.4
|C.Brazzell, Tennessee
|6
|32
|536
|5.3
|R.Brinson, SMU
|6
|32
|484
|5.3
|C.Brown, Georgia Southern
|6
|32
|550
|5.3
|J.Cameron, Baylor
|6
|32
|456
|5.3
|M.Craver, Texas A&M
|6
|32
|634
|5.3
|D.Thomas, New Mexico
|6
|32
|348
|5.3
|G.Wilde, Northwestern
|6
|32
|469
|5.3
|K.Odom, UTEP
|5
|26
|300
|5.2
|J.Cook, Syracuse
|6
|31
|390
|5.2
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|31
|364
|5.2
|D.McCuin, UTSA
|6
|31
|341
|5.2
|B.Staley, Tennessee
|6
|31
|431
|5.2
|B.Wesco, Clemson
|6
|31
|537
|5.2
|D.Boston, Washington
|6
|30
|444
|5.0
|D.Burks, Oklahoma
|6
|30
|339
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|6
|30
|320
|5.0
|O.Cooper, Indiana
|6
|30
|490
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|T.Freeman, Washington St.
|6
|30
|302
|5.0
|I.Hooks, UAB
|6
|30
|388
|5.0
|T.Koziol, Houston
|6
|30
|310
|5.0
|J.Robinson, Georgia St.
|6
|30
|297
|5.0
|I.Sategna, Oklahoma
|6
|30
|420
|5.0
|E.Singleton, Auburn
|6
|30
|279
|5.0
|A.Smith, East Carolina
|6
|30
|406
|5.0
|J.Thaw, Delaware
|3
|15
|232
|5.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|6
|29
|398
|4.8
|J.Faison, Notre Dame
|6
|29
|376
|4.8
|N.Marsh, Michigan St.
|6
|29
|340
|4.8
|J.Nicholas, Charlotte
|6
|29
|304
|4.8
|Y.Smith, East Carolina
|6
|29
|370
|4.8
|V.Snow, Buffalo
|6
|29
|410
|4.8
|M.Trigg, Baylor
|6
|29
|439
|4.8
|G.Bernard, Alabama
|6
|28
|412
|4.7
|J.Bradley, UNLV
|6
|28
|493
|4.7
|K.Concepcion, Texas A&M
|6
|28
|447
|4.7
|N.Cox, Middle Tennessee
|6
|28
|353
|4.7
|C.Durr, Wyoming
|6
|28
|318
|4.7
|D.Lacey, Marshall
|6
|28
|396
|4.7
|D.Rogers, N. Illinois
|6
|28
|289
|4.7
|C.Ross, Virginia
|6
|28
|329
|4.7
|C.Tate, Ohio St.
|6
|28
|476
|4.7
|A.Anderson, LSU
|5
|23
|305
|4.6
|C.Daniels, Miami
|5
|23
|269
|4.6
|D.Faupel, New Mexico St.
|5
|23
|312
|4.6
|J.Brown, Kansas St.
|7
|32
|417
|4.6
|C.Allen, Cincinnati
|6
|27
|294
|4.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|6
|27
|355
|4.5
|Z.Branch, Georgia
|6
|27
|291
|4.5
|B.Brown, LSU
|6
|27
|261
|4.5
|Q.Brown, Duke
|6
|27
|400
|4.5
|V.Brown, Florida
|6
|27
|368
|4.5
|D.Cobb, Georgia Southern
|6
|27
|258
|4.5
|I.Cummings, Appalachian St.
|6
|27
|296
|4.5
|J.Farooq, Maryland
|6
|27
|248
|4.5
|B.Pegan, Utah St.
|6
|27
|453
|4.5
|C.Rucker, Arkansas St.
|6
|27
|334
|4.5
|D.Villari, Syracuse
|6
|27
|311
|4.5
|D.Wilson, Florida
|2
|9
|131
|4.5
|E.Henderson, Kansas
|7
|31
|530
|4.4
|K.Duplessis, Delaware
|5
|22
|340
|4.4
|C.Barkate, Duke
|6
|26
|475
|4.3
|J.Barney, Nebraska
|6
|26
|364
|4.3
|D.Fleming, Maryland
|6
|26
|204
|4.3
|K.Gilmer, UCLA
|6
|26
|313
|4.3
|T.Harris, Virginia
|6
|26
|384
|4.3
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|6
|26
|304
|4.3
|M.Mini, California
|6
|26
|279
|4.3
|D.Sheffield, Rutgers
|6
|26
|394
|4.3
|D.Thomas, UCF
|6
|26
|272
|4.3
|J.Joly, NC State
|7
|30
|264
|4.3
|J.Tibbs, Kansas St.
|7
|30
|360
|4.3
|A.Williams, Clemson
|4
|17
|171
|4.2
|R.Williams, Alabama
|5
|21
|336
|4.2
|S.Wilson, Delaware
|5
|21
|236
|4.2
|J.Dwyer, TCU
|6
|25
|357
|4.2
|N.Gladding, Old Dominion
|6
|25
|366
|4.2
|M.Matthews, Tennessee
|6
|25
|416
|4.2
|D.Robinson, Florida St.
|6
|25
|443
|4.2
|B.Spalding, East Carolina
|6
|25
|337
|4.2
|E.Stowers, Vanderbilt
|6
|25
|323
|4.2
|A.Waseem, FAU
|6
|25
|378
|4.2
|J.Whatley, Arizona
|6
|25
|328
|4.2
|V.Anthony, Wisconsin
|6
|24
|274
|4.0
|D.Bentley, Utah
|6
|24
|270
|4.0
|B.Boyd, Utah St.
|6
|24
|356
|4.0
|C.Braham, Memphis
|6
|24
|408
|4.0
|S.Clower, North Carolina
|2
|8
|58
|4.0
|C.Coleman, Auburn
|6
|24
|305
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|C.Dawn, Texas State
|5
|20
|325
|4.0
|C.Douglas, Texas Tech
|6
|24
|395
|4.0
|C.Eakin, Texas Tech
|6
|24
|341
|4.0
|J.Franklin, Boston College
|6
|24
|240
|4.0
|J.Freeman, Fresno St.
|6
|24
|300
|4.0
|T.Grizzell, California
|6
|24
|400
|4.0
|J.Harris, Hawaii
|6
|24
|358
|4.0
|A.Hawkins, Baylor
|6
|24
|304
|4.0
|K.Hutson, Arizona
|5
|20
|262
|4.0
|E.Johnson, Nebraska
|6
|24
|130
|4.0
|O.Kelly, Michigan St.
|6
|24
|347
|4.0
|D.Luke, Missouri St.
|6
|24
|335
|4.0
|J.Meredith, Washington St.
|6
|24
|285
|4.0
|R.Williams, Pittsburgh
|6
|24
|398
|4.0
|K.Wilson, Baylor
|6
|24
|324
|4.0
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|23
|410
|3.8
|L.Brockington, Minnesota
|6
|23
|253
|3.8
|L.Brown, Sam Houston St.
|6
|23
|121
|3.8
|T.Carter, Texas Tech
|6
|23
|297
|3.8
|C.Harris, Air Force
|6
|23
|492
|3.8
|E.Heidenreich, Navy
|6
|23
|485
|3.8
|J.Kanak, Oklahoma
|6
|23
|348
|3.8
|P.Kingston, BYU
|6
|23
|333
|3.8
|S.Knotts, Maryland
|6
|23
|367
|3.8
|D.Moore, Oregon
|6
|23
|335
|3.8
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|3.8
|B.Norfleet, Missouri
|6
|23
|212
|3.8
|M.Parrish, W. Kentucky
|6
|23
|149
|3.8
|J.Platt, FAU
|6
|23
|327
|3.8
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|6
|23
|216
|3.8
|J.Sherrill, Vanderbilt
|6
|23
|274
|3.8
|A.Thomas, Houston
|6
|23
|441
|3.8
|R.Virgil, Texas Tech
|6
|23
|286
|3.8
|K.Law, Kentucky
|5
|19
|174
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|J.Hudson, SMU
|4
|15
|203
|3.8
|S.Beebe, UAB
|6
|22
|236
|3.7
|J.Bermudez, Temple
|6
|22
|285
|3.7
|M.Butler, Middle Tennessee
|6
|22
|217
|3.7
|N.Cenacle, Hawaii
|3
|11
|87
|3.7
|A.Eager, South Alabama
|6
|22
|153
|3.7
|B.Hawkins, UAB
|6
|22
|216
|3.7
|N.Hunter, Nebraska
|6
|22
|415
|3.7
|K.Johnson, Pittsburgh
|6
|22
|334
|3.7
|D.McCulley, Michigan
|6
|22
|348
|3.7
|R.Pittman, Florida St.
|3
|11
|73
|3.7
|C.Roberts, BYU
|6
|22
|420
|3.7
|M.Rutherford, Georgia Tech
|6
|22
|204
|3.7
|O.Smith, Maryland
|6
|22
|359
|3.7
|J.Thomas, Old Dominion
|6
|22
|397
|3.7
|B.Thompson, Mississippi St.
|6
|22
|378
|3.7
|R.Wingo, Texas
|6
|22
|298
|3.7
|B.Caufield, Oregon St.
|5
|18
|136
|3.6
|J.Lane, Southern Cal
|5
|18
|313
|3.6
|J.Shipp, North Carolina
|5
|18
|234
|3.6
|B.Groen, Kansas
|7
|25
|310
|3.6
|G.Oakley, Kansas St.
|7
|25
|271
|3.6
|H.Smothers, NC State
|7
|25
|145
|3.6
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|3.5
|R.Brown, Arizona St.
|6
|21
|124
|3.5
|L.Caples, Boise St.
|6
|21
|292
|3.5
|J.Edrine, Virginia
|6
|21
|233
|3.5
|M.Henry, W. Kentucky
|6
|21
|377
|3.5
|I.Horton, Alabama
|6
|21
|270
|3.5
|M.Johnson, Missouri
|6
|21
|301
|3.5
|W.Knight, James Madison
|6
|21
|138
|3.5
|Y.Knight, SMU
|6
|21
|190
|3.5
|J.Manjack, TCU
|6
|21
|309
|3.5
|E.Mason, Charlotte
|6
|21
|310
|3.5
|E.McAlister, TCU
|6
|21
|541
|3.5
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|6
|21
|165
|3.5
|T.Moore, Clemson
|6
|21
|283
|3.5
|D.Reid, Pittsburgh
|4
|14
|226
|3.5
|E.Rivers, Georgia Tech
|6
|21
|249
|3.5
