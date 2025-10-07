NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|5
|48
|473
|9.6
|S.Bell, Uconn
|6
|48
|562
|8.0
|D.Scudero, San Jose St.
|5
|40
|665
|8.0
|K.Coleman, Missouri
|5
|39
|386
|7.8
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|39
|483
|7.8
|L.Bond, Boston College
|5
|38
|366
|7.6
|I.Strong, Rutgers
|4
|29
|413
|7.2
|R.Davis, Utah
|5
|36
|348
|7.2
|J.Gibson, Umass
|5
|36
|358
|7.2
|T.Walker, Oregon St.
|6
|43
|584
|7.2
|C.Bell, Louisville
|5
|35
|502
|7.0
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|35
|589
|7.0
|J.Smith, Ohio St.
|5
|35
|463
|7.0
|K.Johnson, New Mexico
|4
|26
|326
|6.5
|M.Jackson, Purdue
|5
|32
|305
|6.4
|J.Napier, San Diego St.
|5
|32
|446
|6.4
|P.Ashlock, Hawaii
|6
|38
|355
|6.3
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|31
|531
|6.2
|B.Sparks, Texas State
|5
|31
|428
|6.2
|J.Vandeross, Toledo
|5
|31
|380
|6.2
|C.Hendricks, Ohio
|6
|37
|585
|6.2
|D.Voisin, South Alabama
|6
|37
|501
|6.2
|O.Blake, Arkansas
|5
|30
|399
|6.0
|M.Craver, Texas A&M
|5
|30
|557
|6.0
|K.Duff, Rutgers
|5
|30
|420
|6.0
|T.King, New Mexico St.
|1
|6
|132
|6.0
|E.Sarratt, Indiana
|5
|30
|388
|6.0
|K.Shoels, San Jose St.
|5
|30
|350
|6.0
|D.Wilson, Florida
|1
|6
|111
|6.0
|Z.Booker, Tulsa
|6
|35
|294
|5.8
|M.Toney, Miami
|5
|29
|375
|5.8
|K.Odom, UTEP
|4
|23
|247
|5.8
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|34
|406
|5.7
|J.De Jesus, California
|6
|34
|301
|5.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|T.Hurst, Georgia St.
|5
|28
|406
|5.6
|D.McCuin, UTSA
|5
|28
|277
|5.6
|A.Smith, East Carolina
|5
|28
|352
|5.6
|D.Thomas, New Mexico
|5
|28
|287
|5.6
|C.Williams, Stanford
|5
|28
|295
|5.6
|C.Lacy, Louisville
|5
|27
|287
|5.4
|J.Nicholas, Charlotte
|5
|27
|306
|5.4
|E.Singleton, Auburn
|5
|27
|265
|5.4
|H.Beatty, Illinois
|6
|32
|569
|5.3
|J.Cameron, Baylor
|6
|32
|456
|5.3
|R.Williams, Alabama
|4
|21
|336
|5.2
|C.Allen, Cincinnati
|5
|26
|295
|5.2
|R.Brinson, SMU
|5
|26
|436
|5.2
|I.Sategna, Oklahoma
|5
|26
|359
|5.2
|Y.Smith, East Carolina
|5
|26
|338
|5.2
|B.Wesco, Clemson
|5
|26
|431
|5.2
|J.Cook, Syracuse
|6
|31
|390
|5.2
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|31
|364
|5.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|5
|25
|342
|5.0
|G.Bernard, Alabama
|5
|25
|392
|5.0
|D.Boston, Washington
|5
|25
|346
|5.0
|J.Bradley, UNLV
|5
|25
|420
|5.0
|B.Brown, LSU
|5
|25
|239
|5.0
|D.Burks, Oklahoma
|5
|25
|275
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|C.Durr, Wyoming
|5
|25
|297
|5.0
|J.Faison, Notre Dame
|5
|25
|327
|5.0
|J.Farooq, Maryland
|5
|25
|233
|5.0
|I.Hooks, UAB
|5
|25
|338
|5.0
|T.Koziol, Houston
|5
|25
|244
|5.0
|D.Rogers, N. Illinois
|5
|25
|264
|5.0
|B.Staley, Tennessee
|5
|25
|322
|5.0
|J.Thaw, Delaware
|3
|15
|232
|5.0
|G.Wilde, Northwestern
|5
|25
|375
|5.0
|J.Brown, Kansas St.
|6
|29
|390
|4.8
|V.Snow, Buffalo
|6
|29
|410
|4.8
|M.Trigg, Baylor
|6
|29
|439
|4.8
|K.Concepcion, Texas A&M
|5
|24
|401
|4.8
|N.Cox, Middle Tennessee
|5
|24
|341
|4.8
|C.Eakin, Texas Tech
|5
|24
|341
|4.8
|K.Gilmer, UCLA
|5
|24
|304
|4.8
|B.Pegan, Utah St.
|5
|24
|369
|4.8
|C.Tate, Ohio St.
|5
|24
|435
|4.8
|E.Henderson, Kansas
|6
|28
|488
|4.7
|J.Joly, NC State
|6
|28
|256
|4.7
|C.Ross, Virginia
|6
|28
|329
|4.7
|A.Anderson, LSU
|5
|23
|305
|4.6
|J.Barney, Nebraska
|5
|23
|348
|4.6
|D.Cobb, Georgia Southern
|5
|23
|218
|4.6
|M.Coleman, North Texas
|5
|23
|219
|4.6
|O.Cooper, Indiana
|5
|23
|432
|4.6
|C.Daniels, Miami
|5
|23
|269
|4.6
|J.Dwyer, TCU
|5
|23
|325
|4.6
|D.Faupel, New Mexico St.
|5
|23
|312
|4.6
|D.Robinson, Florida St.
|5
|23
|433
|4.6
|Q.Brown, Duke
|6
|27
|400
|4.5
|C.Rucker, Arkansas St.
|6
|27
|334
|4.5
|J.Tibbs, Kansas St.
|6
|27
|309
|4.5
|D.Villari, Syracuse
|6
|27
|311
|4.5
|D.Bentley, Utah
|5
|22
|246
|4.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|22
|363
|4.4
|K.Duplessis, Delaware
|5
|22
|340
|4.4
|J.Franklin, Boston College
|5
|22
|224
|4.4
|N.Gladding, Old Dominion
|5
|22
|295
|4.4
|E.Johnson, Nebraska
|5
|22
|110
|4.4
|O.Kelly, Michigan St.
|5
|22
|326
|4.4
|D.Luke, Missouri St.
|5
|22
|310
|4.4
|N.Marsh, Michigan St.
|5
|22
|263
|4.4
|M.Matthews, Tennessee
|5
|22
|370
|4.4
|B.Spalding, East Carolina
|5
|22
|320
|4.4
|J.Whatley, Arizona
|5
|22
|316
|4.4
|C.Barkate, Duke
|6
|26
|475
|4.3
|T.Harris, Virginia
|6
|26
|384
|4.3
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|6
|26
|304
|4.3
|M.Mini, California
|6
|26
|279
|4.3
|T.Pena, Penn St.
|3
|13
|166
|4.3
|V.Anthony, Wisconsin
|5
|21
|258
|4.2
|V.Brown, Florida
|5
|21
|291
|4.2
|L.Caples, Boise St.
|5
|21
|292
|4.2
|I.Cummings, Appalachian St.
|5
|21
|202
|4.2
|D.Fleming, Maryland
|5
|21
|171
|4.2
|T.Freeman, Washington St.
|5
|21
|212
|4.2
|K.Johnson, Pittsburgh
|5
|21
|292
|4.2
|E.Mason, Charlotte
|5
|21
|310
|4.2
|J.Platt, FAU
|5
|21
|253
|4.2
|J.Robinson, Georgia St.
|5
|21
|212
|4.2
|D.Thomas, UCF
|5
|21
|245
|4.2
|R.Virgil, Texas Tech
|5
|21
|252
|4.2
|S.Wilson, Delaware
|5
|21
|236
|4.2
|E.Stowers, Vanderbilt
|6
|25
|323
|4.2
|C.Barnes, Wake Forest
|5
|20
|308
|4.0
|C.Braham, Memphis
|6
|24
|408
|4.0
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|20
|392
|4.0
|L.Brown, Sam Houston St.
|5
|20
|107
|4.0
|T.Carter, Texas Tech
|5
|20
|269
|4.0
|S.Clower, North Carolina
|2
|8
|58
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|R.Flores, UCLA
|2
|8
|68
|4.0
|T.Grizzell, California
|6
|24
|400
|4.0
|A.Hawkins, Baylor
|6
|24
|304
|4.0
|E.Heidenreich, Navy
|5
|20
|413
|4.0
|J.Kanak, Oklahoma
|5
|20
|328
|4.0
|D.Lacey, Marshall
|5
|20
|275
|4.0
|J.Manjack, TCU
|5
|20
|301
|4.0
|T.Moore, Clemson
|5
|20
|272
|4.0
|B.Norfleet, Missouri
|5
|20
|174
|4.0
|C.Roberts, BYU
|5
|20
|395
|4.0
|J.Schuchts, UTEP
|1
|4
|21
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|5
|20
|326
|4.0
|K.Wilson, Baylor
|6
|24
|324
|4.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|6
|23
|149
|3.8
|J.Sherrill, Vanderbilt
|6
|23
|274
|3.8
|B.Boyd, Utah St.
|5
|19
|288
|3.8
|L.Brockington, Minnesota
|5
|19
|192
|3.8
|R.Brown, Arizona St.
|5
|19
|107
|3.8
|M.Butler, Middle Tennessee
|5
|19
|180
|3.8
|J.Coleman, Washington
|5
|19
|223
|3.8
|C.Harris, Air Force
|5
|19
|446
|3.8
|B.Hawkins, UAB
|5
|19
|202
|3.8
|K.Law, Kentucky
|5
|19
|174
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|D.McCulley, Michigan
|5
|19
|309
|3.8
|J.Meredith, Washington St.
|5
|19
|255
|3.8
|D.Moore, Oregon
|5
|19
|296
|3.8
|C.Nimrod, South Florida
|5
|19
|421
|3.8
|O.Smith, Maryland
|5
|19
|324
|3.8
|T.Tate, UTEP
|5
|19
|220
|3.8
|J.Thomas, Old Dominion
|5
|19
|343
|3.8
|D.Amador, UTSA
|4
|15
|104
|3.8
|D.Dickmann, Rice
|6
|22
|229
|3.7
|A.Eager, South Alabama
|6
|22
|153
|3.7
|R.Pittman, Florida St.
|3
|11
|73
|3.7
|L.Sims, Hawaii
|6
|22
|195
|3.7
|B.Thompson, Mississippi St.
|6
|22
|378
|3.7
|Z.Branch, Georgia
|5
|18
|234
|3.6
|B.Caufield, Oregon St.
|5
|18
|136
|3.6
|C.Douglas, Texas Tech
|5
|18
|340
|3.6
|B.Farrell, Stanford
|5
|18
|346
|3.6
|O.Hayes, Tulane
|5
|18
|254
|3.6
|I.Horton, Alabama
|5
|18
|236
|3.6
|K.Hudson, Penn St.
|5
|18
|208
|3.6
|V.Jacobs, South Carolina
|5
|18
|323
|3.6
|M.Johnson, Missouri
|5
|18
|275
|3.6
|P.Kingston, BYU
|5
|18
|216
|3.6
|S.Knotts, Maryland
|5
|18
|305
|3.6
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|18
|146
|3.6
|L.Reynolds, Penn St.
|5
|18
|197
|3.6
|J.Shipp, North Carolina
|5
|18
|234
|3.6
|D.Stroman, Appalachian St.
|5
|18
|350
|3.6
|A.Waseem, FAU
|5
|18
|273
|3.6
|R.Williams, Pittsburgh
|5
|18
|320
|3.6
|C.Young, Georgia
|5
|18
|247
|3.6
|T.Anderson, NC State
|6
|21
|388
|3.5
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|3.5
|J.Edrine, Virginia
|6
|21
|233
|3.5
|R.Fields, Oklahoma St.
|4
|14
|125
|3.5
|M.Henry, W. Kentucky
|6
|21
|377
|3.5
|D.Moore, Texas
|4
|14
|190
|3.5
|G.Oakley, Kansas St.
|6
|21
|200
|3.5
|T.Reddicks, Oregon St.
|6
|21
|280
|3.5
|H.Smothers, NC State
|6
|21
|124
|3.5
|T.Uiliata, Hawaii
|6
|21
|191
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|B.White, Hawaii
|6
|21
|192
|3.5
|D.Alexander, Mississippi
|5
|17
|313
|3.4
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.