NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 5 48 473 9.6
S.Bell, Uconn 6 48 562 8.0
D.Scudero, San Jose St. 5 40 665 8.0
K.Coleman, Missouri 5 39 386 7.8
J.Tyson, Arizona St. 5 39 483 7.8
L.Bond, Boston College 5 38 366 7.6
I.Strong, Rutgers 4 29 413 7.2
R.Davis, Utah 5 36 348 7.2
J.Gibson, Umass 5 36 358 7.2
T.Walker, Oregon St. 6 43 584 7.2
C.Bell, Louisville 5 35 502 7.0
M.Lemon, Southern Cal 5 35 589 7.0
J.Smith, Ohio St. 5 35 463 7.0
K.Johnson, New Mexico 4 26 326 6.5
M.Jackson, Purdue 5 32 305 6.4
J.Napier, San Diego St. 5 32 446 6.4
P.Ashlock, Hawaii 6 38 355 6.3
C.Brazzell, Tennessee 5 31 531 6.2
B.Sparks, Texas State 5 31 428 6.2
J.Vandeross, Toledo 5 31 380 6.2
C.Hendricks, Ohio 6 37 585 6.2
D.Voisin, South Alabama 6 37 501 6.2
O.Blake, Arkansas 5 30 399 6.0
M.Craver, Texas A&M 5 30 557 6.0
K.Duff, Rutgers 5 30 420 6.0
T.King, New Mexico St. 1 6 132 6.0
E.Sarratt, Indiana 5 30 388 6.0
K.Shoels, San Jose St. 5 30 350 6.0
D.Wilson, Florida 1 6 111 6.0
Z.Booker, Tulsa 6 35 294 5.8
M.Toney, Miami 5 29 375 5.8
K.Odom, UTEP 4 23 247 5.8
C.Cobb, Arkansas St. 6 34 406 5.7
J.De Jesus, California 6 34 301 5.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
T.Hurst, Georgia St. 5 28 406 5.6
D.McCuin, UTSA 5 28 277 5.6
A.Smith, East Carolina 5 28 352 5.6
D.Thomas, New Mexico 5 28 287 5.6
C.Williams, Stanford 5 28 295 5.6
C.Lacy, Louisville 5 27 287 5.4
J.Nicholas, Charlotte 5 27 306 5.4
E.Singleton, Auburn 5 27 265 5.4
H.Beatty, Illinois 6 32 569 5.3
J.Cameron, Baylor 6 32 456 5.3
R.Williams, Alabama 4 21 336 5.2
C.Allen, Cincinnati 5 26 295 5.2
R.Brinson, SMU 5 26 436 5.2
I.Sategna, Oklahoma 5 26 359 5.2
Y.Smith, East Carolina 5 26 338 5.2
B.Wesco, Clemson 5 26 431 5.2
J.Cook, Syracuse 6 31 390 5.2
A.Evans, Mississippi St. 6 31 364 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 5 25 342 5.0
G.Bernard, Alabama 5 25 392 5.0
D.Boston, Washington 5 25 346 5.0
J.Bradley, UNLV 5 25 420 5.0
B.Brown, LSU 5 25 239 5.0
D.Burks, Oklahoma 5 25 275 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
C.Durr, Wyoming 5 25 297 5.0
J.Faison, Notre Dame 5 25 327 5.0
J.Farooq, Maryland 5 25 233 5.0
I.Hooks, UAB 5 25 338 5.0
T.Koziol, Houston 5 25 244 5.0
D.Rogers, N. Illinois 5 25 264 5.0
B.Staley, Tennessee 5 25 322 5.0
J.Thaw, Delaware 3 15 232 5.0
G.Wilde, Northwestern 5 25 375 5.0
J.Brown, Kansas St. 6 29 390 4.8
V.Snow, Buffalo 6 29 410 4.8
M.Trigg, Baylor 6 29 439 4.8
K.Concepcion, Texas A&M 5 24 401 4.8
N.Cox, Middle Tennessee 5 24 341 4.8
C.Eakin, Texas Tech 5 24 341 4.8
K.Gilmer, UCLA 5 24 304 4.8
B.Pegan, Utah St. 5 24 369 4.8
C.Tate, Ohio St. 5 24 435 4.8
E.Henderson, Kansas 6 28 488 4.7
J.Joly, NC State 6 28 256 4.7
C.Ross, Virginia 6 28 329 4.7
A.Anderson, LSU 5 23 305 4.6
J.Barney, Nebraska 5 23 348 4.6
D.Cobb, Georgia Southern 5 23 218 4.6
M.Coleman, North Texas 5 23 219 4.6
O.Cooper, Indiana 5 23 432 4.6
C.Daniels, Miami 5 23 269 4.6
J.Dwyer, TCU 5 23 325 4.6
D.Faupel, New Mexico St. 5 23 312 4.6
D.Robinson, Florida St. 5 23 433 4.6
Q.Brown, Duke 6 27 400 4.5
C.Rucker, Arkansas St. 6 27 334 4.5
J.Tibbs, Kansas St. 6 27 309 4.5
D.Villari, Syracuse 6 27 311 4.5
D.Bentley, Utah 5 22 246 4.4
G.Benyard, Kennesaw St. 5 22 363 4.4
K.Duplessis, Delaware 5 22 340 4.4
J.Franklin, Boston College 5 22 224 4.4
N.Gladding, Old Dominion 5 22 295 4.4
E.Johnson, Nebraska 5 22 110 4.4
O.Kelly, Michigan St. 5 22 326 4.4
D.Luke, Missouri St. 5 22 310 4.4
N.Marsh, Michigan St. 5 22 263 4.4
M.Matthews, Tennessee 5 22 370 4.4
B.Spalding, East Carolina 5 22 320 4.4
J.Whatley, Arizona 5 22 316 4.4
C.Barkate, Duke 6 26 475 4.3
T.Harris, Virginia 6 26 384 4.3
K.Hutchinson, W. Kentucky 6 26 304 4.3
M.Mini, California 6 26 279 4.3
T.Pena, Penn St. 3 13 166 4.3
V.Anthony, Wisconsin 5 21 258 4.2
V.Brown, Florida 5 21 291 4.2
L.Caples, Boise St. 5 21 292 4.2
I.Cummings, Appalachian St. 5 21 202 4.2
D.Fleming, Maryland 5 21 171 4.2
T.Freeman, Washington St. 5 21 212 4.2
K.Johnson, Pittsburgh 5 21 292 4.2
E.Mason, Charlotte 5 21 310 4.2
J.Platt, FAU 5 21 253 4.2
J.Robinson, Georgia St. 5 21 212 4.2
D.Thomas, UCF 5 21 245 4.2
R.Virgil, Texas Tech 5 21 252 4.2
S.Wilson, Delaware 5 21 236 4.2
E.Stowers, Vanderbilt 6 25 323 4.2
C.Barnes, Wake Forest 5 20 308 4.0
C.Braham, Memphis 6 24 408 4.0
C.Brown, Georgia Southern 5 20 392 4.0
L.Brown, Sam Houston St. 5 20 107 4.0
T.Carter, Texas Tech 5 20 269 4.0
S.Clower, North Carolina 2 8 58 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
R.Flores, UCLA 2 8 68 4.0
T.Grizzell, California 6 24 400 4.0
A.Hawkins, Baylor 6 24 304 4.0
E.Heidenreich, Navy 5 20 413 4.0
J.Kanak, Oklahoma 5 20 328 4.0
D.Lacey, Marshall 5 20 275 4.0
J.Manjack, TCU 5 20 301 4.0
T.Moore, Clemson 5 20 272 4.0
B.Norfleet, Missouri 5 20 174 4.0
C.Roberts, BYU 5 20 395 4.0
J.Schuchts, UTEP 1 4 21 4.0
D.Sheffield, Rutgers 5 20 326 4.0
K.Wilson, Baylor 6 24 324 4.0
M.Parrish, W. Kentucky 6 23 149 3.8
J.Sherrill, Vanderbilt 6 23 274 3.8
B.Boyd, Utah St. 5 19 288 3.8
L.Brockington, Minnesota 5 19 192 3.8
R.Brown, Arizona St. 5 19 107 3.8
M.Butler, Middle Tennessee 5 19 180 3.8
J.Coleman, Washington 5 19 223 3.8
C.Harris, Air Force 5 19 446 3.8
B.Hawkins, UAB 5 19 202 3.8
K.Law, Kentucky 5 19 174 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
D.McCulley, Michigan 5 19 309 3.8
J.Meredith, Washington St. 5 19 255 3.8
D.Moore, Oregon 5 19 296 3.8
C.Nimrod, South Florida 5 19 421 3.8
O.Smith, Maryland 5 19 324 3.8
T.Tate, UTEP 5 19 220 3.8
J.Thomas, Old Dominion 5 19 343 3.8
D.Amador, UTSA 4 15 104 3.8
D.Dickmann, Rice 6 22 229 3.7
A.Eager, South Alabama 6 22 153 3.7
R.Pittman, Florida St. 3 11 73 3.7
L.Sims, Hawaii 6 22 195 3.7
B.Thompson, Mississippi St. 6 22 378 3.7
Z.Branch, Georgia 5 18 234 3.6
B.Caufield, Oregon St. 5 18 136 3.6
C.Douglas, Texas Tech 5 18 340 3.6
B.Farrell, Stanford 5 18 346 3.6
O.Hayes, Tulane 5 18 254 3.6
I.Horton, Alabama 5 18 236 3.6
K.Hudson, Penn St. 5 18 208 3.6
V.Jacobs, South Carolina 5 18 323 3.6
M.Johnson, Missouri 5 18 275 3.6
P.Kingston, BYU 5 18 216 3.6
S.Knotts, Maryland 5 18 305 3.6
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 18 146 3.6
L.Reynolds, Penn St. 5 18 197 3.6
J.Shipp, North Carolina 5 18 234 3.6
D.Stroman, Appalachian St. 5 18 350 3.6
A.Waseem, FAU 5 18 273 3.6
R.Williams, Pittsburgh 5 18 320 3.6
C.Young, Georgia 5 18 247 3.6
T.Anderson, NC State 6 21 388 3.5
J.Bray, West Virginia 2 7 95 3.5
J.Edrine, Virginia 6 21 233 3.5
R.Fields, Oklahoma St. 4 14 125 3.5
M.Henry, W. Kentucky 6 21 377 3.5
D.Moore, Texas 4 14 190 3.5
G.Oakley, Kansas St. 6 21 200 3.5
T.Reddicks, Oregon St. 6 21 280 3.5
H.Smothers, NC State 6 21 124 3.5
T.Uiliata, Hawaii 6 21 191 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
B.White, Hawaii 6 21 192 3.5
D.Alexander, Mississippi 5 17 313 3.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

