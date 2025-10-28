NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|8
|68
|631
|8.5
|S.Bell, Uconn
|8
|66
|845
|8.2
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|8.1
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|56
|870
|8.0
|M.Tucker, North Carolina
|1
|8
|41
|8.0
|C.Hendricks, Ohio
|8
|57
|805
|7.1
|L.Bond, Boston College
|8
|56
|547
|7.0
|J.Smith, Ohio St.
|7
|49
|602
|7.0
|J.De Jesus, California
|8
|55
|492
|6.9
|C.Bell, Louisville
|7
|48
|687
|6.9
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|48
|758
|6.9
|B.Sparks, Texas State
|7
|47
|674
|6.7
|C.Cobb, Arkansas St.
|8
|52
|555
|6.5
|J.Vandeross, Toledo
|8
|52
|608
|6.5
|K.Coleman, Missouri
|8
|51
|558
|6.4
|I.Strong, Rutgers
|6
|37
|543
|6.2
|M.Toney, Miami
|7
|43
|562
|6.1
|P.Ashlock, Hawaii
|8
|48
|494
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|8
|48
|643
|6.0
|R.Davis, Utah
|8
|48
|518
|6.0
|J.Gibson, Umass
|6
|36
|358
|6.0
|K.Odom, UTEP
|6
|36
|367
|6.0
|D.Voisin, South Alabama
|8
|48
|642
|6.0
|T.Walker, Oregon St.
|8
|48
|609
|6.0
|A.Evans, Mississippi St.
|8
|47
|542
|5.9
|T.Hurst, Georgia St.
|8
|47
|689
|5.9
|B.Staley, Tennessee
|8
|47
|628
|5.9
|I.Hooks, UAB
|7
|41
|560
|5.9
|J.Napier, San Diego St.
|7
|41
|567
|5.9
|K.Shoels, San Jose St.
|7
|41
|478
|5.9
|Z.Booker, Tulsa
|8
|46
|418
|5.8
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|H.Beatty, Illinois
|8
|45
|690
|5.6
|E.Sarratt, Indiana
|8
|45
|609
|5.6
|C.Barkate, Duke
|7
|39
|647
|5.6
|K.Johnson, New Mexico
|7
|39
|415
|5.6
|D.Boston, Washington
|8
|44
|668
|5.5
|J.Cameron, Baylor
|8
|44
|576
|5.5
|M.Jackson, Purdue
|8
|44
|398
|5.5
|T.Pena, Penn St.
|2
|11
|134
|5.5
|V.Snow, Buffalo
|8
|44
|578
|5.5
|C.Lacy, Louisville
|7
|38
|369
|5.4
|C.Brazzell, Tennessee
|8
|43
|740
|5.4
|T.Koziol, Houston
|8
|43
|450
|5.4
|I.Sategna, Oklahoma
|8
|43
|624
|5.4
|K.Duff, Rutgers
|8
|42
|761
|5.2
|N.Marsh, Michigan St.
|8
|42
|479
|5.2
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|5.2
|D.Faupel, New Mexico St.
|7
|36
|447
|5.1
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|41
|445
|5.1
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|41
|541
|5.1
|Z.Branch, Georgia
|7
|35
|362
|5.0
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|40
|642
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|6
|30
|320
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|K.Duplessis, Delaware
|7
|35
|495
|5.0
|J.Faison, Notre Dame
|7
|35
|436
|5.0
|D.Lacey, Marshall
|7
|35
|484
|5.0
|D.McCuin, UTSA
|7
|35
|364
|5.0
|J.Robinson, Georgia St.
|8
|40
|386
|5.0
|C.Rucker, Arkansas St.
|8
|40
|469
|5.0
|C.Williams, Stanford
|8
|40
|476
|5.0
|J.Cook, Syracuse
|8
|39
|501
|4.9
|O.Cooper, Indiana
|8
|39
|583
|4.9
|M.Craver, Texas A&M
|8
|39
|710
|4.9
|B.Pegan, Utah St.
|8
|39
|654
|4.9
|D.Thomas, New Mexico
|8
|39
|423
|4.9
|G.Wilde, Northwestern
|8
|39
|570
|4.9
|G.Benyard, Kennesaw St.
|7
|34
|495
|4.9
|C.Tate, Ohio St.
|7
|34
|587
|4.9
|G.Bernard, Alabama
|8
|38
|526
|4.8
|D.Cobb, Georgia Southern
|8
|38
|333
|4.8
|N.Gladding, Old Dominion
|8
|38
|518
|4.8
|D.Rogers, N. Illinois
|8
|38
|439
|4.8
|E.Singleton, Auburn
|8
|38
|367
|4.8
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|4.7
|R.Williams, Alabama
|7
|33
|495
|4.7
|R.Brinson, SMU
|8
|37
|515
|4.6
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|4.6
|C.Durr, Wyoming
|8
|37
|398
|4.6
|E.McAlister, TCU
|8
|37
|727
|4.6
|A.Williams, Clemson
|5
|23
|225
|4.6
|V.Brown, Florida
|7
|32
|463
|4.6
|J.Whatley, Arizona
|7
|32
|370
|4.6
|C.Braham, Memphis
|8
|36
|566
|4.5
|J.Brown, Kansas St.
|8
|36
|577
|4.5
|B.Brown, LSU
|8
|36
|361
|4.5
|D.Burks, Oklahoma
|8
|36
|390
|4.5
|N.Cenacle, Hawaii
|4
|18
|157
|4.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|36
|545
|4.5
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|8
|36
|407
|4.5
|J.Joly, NC State
|8
|36
|365
|4.5
|Q.Brown, Duke
|7
|31
|443
|4.4
|N.Cox, Middle Tennessee
|7
|31
|390
|4.4
|J.Farooq, Maryland
|7
|31
|277
|4.4
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|J.Dwyer, TCU
|8
|35
|494
|4.4
|M.Matthews, Tennessee
|8
|35
|562
|4.4
|J.Meredith, Washington St.
|8
|35
|474
|4.4
|B.Thompson, Mississippi St.
|8
|35
|609
|4.4
|M.Trigg, Baylor
|8
|35
|525
|4.4
|A.Waseem, FAU
|8
|35
|439
|4.4
|W.Young, North Texas
|8
|35
|586
|4.4
|J.Hudson, SMU
|6
|26
|355
|4.3
|T.King, New Mexico St.
|3
|13
|222
|4.3
|A.Smith, East Carolina
|3
|13
|303
|4.3
|Y.Smith, East Carolina
|7
|30
|374
|4.3
|D.Thomas, UCF
|7
|30
|316
|4.3
|C.Eakin, Texas Tech
|8
|34
|455
|4.2
|A.Hawkins, Baylor
|8
|34
|426
|4.2
|E.Henderson, Kansas
|8
|34
|554
|4.2
|P.Kingston, BYU
|8
|34
|516
|4.2
|N.McMillan, Buffalo
|8
|34
|485
|4.2
|C.Dawn, Texas State
|6
|25
|505
|4.2
|A.Anderson, LSU
|7
|29
|382
|4.1
|J.Bradley, UNLV
|7
|29
|528
|4.1
|L.Brown, Sam Houston St.
|7
|29
|160
|4.1
|J.Harris, Hawaii
|7
|29
|467
|4.1
|D.Robinson, Florida St.
|7
|29
|541
|4.1
|J.Shipp, North Carolina
|7
|29
|320
|4.1
|S.Wilson, Delaware
|7
|29
|309
|4.1
|C.Allen, Cincinnati
|8
|33
|367
|4.1
|C.Douglas, Texas Tech
|8
|33
|512
|4.1
|N.Hunter, Nebraska
|8
|33
|525
|4.1
|K.Johnson, Pittsburgh
|8
|33
|505
|4.1
|C.Barnes, Wake Forest
|7
|28
|476
|4.0
|C.Coleman, Auburn
|8
|32
|440
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|C.Dorner, North Texas
|8
|32
|466
|4.0
|J.Edrine, Virginia
|8
|32
|410
|4.0
|D.Fleming, Maryland
|7
|28
|214
|4.0
|T.Freeman, Washington St.
|8
|32
|322
|4.0
|T.Harris, Virginia
|8
|32
|477
|4.0
|K.Hutson, Arizona
|6
|24
|318
|4.0
|J.Lane, Southern Cal
|6
|24
|424
|4.0
|M.Mini, California
|8
|32
|348
|4.0
|C.Roberts, BYU
|8
|32
|591
|4.0
|C.Ross, Virginia
|7
|28
|329
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|8
|32
|444
|4.0
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|4.0
|J.Thomas, Old Dominion
|7
|28
|467
|4.0
|J.Tibbs, Kansas St.
|8
|32
|403
|4.0
|R.Virgil, Texas Tech
|8
|32
|363
|4.0
|R.Williams, Pittsburgh
|8
|32
|488
|4.0
|L.Brockington, Minnesota
|8
|31
|339
|3.9
|J.Franklin, Boston College
|8
|31
|321
|3.9
|K.Gilmer, UCLA
|8
|31
|382
|3.9
|K.Hollawayne, Temple
|8
|31
|426
|3.9
|E.Johnson, Nebraska
|8
|31
|182
|3.9
|J.Platt, FAU
|8
|31
|471
|3.9
|E.Stowers, Vanderbilt
|8
|31
|397
|3.9
|D.Villari, Syracuse
|8
|31
|365
|3.9
|J.Freeman, Fresno St.
|7
|27
|326
|3.9
|O.Smith, Maryland
|7
|27
|378
|3.9
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|J.Thaw, Delaware
|5
|19
|249
|3.8
|J.Barney, Nebraska
|8
|30
|378
|3.8
|D.Bentley, Utah
|8
|30
|369
|3.8
|O.Kelly, Michigan St.
|8
|30
|435
|3.8
|C.Pickett, Kansas
|8
|30
|349
|3.8
|A.Thomas, Houston
|8
|30
|535
|3.8
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|4
|15
|162
|3.8
|M.Butler, Middle Tennessee
|7
|26
|248
|3.7
|B.Hawkins, UAB
|7
|26
|255
|3.7
|S.Knotts, Maryland
|7
|26
|421
|3.7
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|7
|26
|218
|3.7
|D.Moore, Texas
|7
|26
|330
|3.7
|T.Moore, Clemson
|7
|26
|407
|3.7
|A.Perry, FIU
|7
|26
|355
|3.7
|D.Wilson, Florida
|3
|11
|155
|3.7
|B.Boyd, Utah St.
|8
|29
|431
|3.6
|B.Brahmer, Iowa St.
|8
|29
|317
|3.6
|G.Freeman, Oklahoma St.
|8
|29
|280
|3.6
|S.Roush, Stanford
|8
|29
|305
|3.6
|K.Singleton, South Florida
|8
|29
|451
|3.6
|R.Wingo, Texas
|8
|29
|504
|3.6
|B.Caufield, Oregon St.
|5
|18
|136
|3.6
|L.Ellis, James Madison
|7
|25
|400
|3.6
|E.Heidenreich, Navy
|7
|25
|507
|3.6
|D.Luke, Missouri St.
|7
|25
|339
|3.6
|J.Bermudez, Temple
|8
|28
|371
|3.5
|D.Dickmann, Rice
|8
|28
|292
|3.5
|T.Green, LSU
|6
|21
|264
|3.5
|M.Henry, W. Kentucky
|8
|28
|487
|3.5
|M.Johnson, Missouri
|8
|28
|345
|3.5
|D.Miller, Kentucky
|2
|7
|133
|3.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|3.5
|M.Parrish, W. Kentucky
|8
|28
|177
|3.5
|R.Pittman, Florida St.
|4
|14
|97
|3.5
|E.Rivers, Georgia Tech
|8
|28
|300
|3.5
|T.Rudolph, Toledo
|8
|28
|333
|3.5
|H.Smothers, NC State
|8
|28
|170
|3.5
|A.Turner, Rice
|8
|28
|185
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|E.Williams, Indiana
|2
|7
|72
|3.5
|S.Hagans, Duke
|7
|24
|313
|3.4
|G.Harris, New Mexico St.
|7
|24
|352
|3.4
|C.Lacy, Middle Tennessee
|7
|24
|308
|3.4
|K.Law, Kentucky
|7
|24
|302
|3.4
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.