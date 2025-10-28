Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receptions…

NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 8 68 631 8.5
S.Bell, Uconn 8 66 845 8.2
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 8.1
D.Scudero, San Jose St. 7 56 870 8.0
M.Tucker, North Carolina 1 8 41 8.0
C.Hendricks, Ohio 8 57 805 7.1
L.Bond, Boston College 8 56 547 7.0
J.Smith, Ohio St. 7 49 602 7.0
J.De Jesus, California 8 55 492 6.9
C.Bell, Louisville 7 48 687 6.9
M.Lemon, Southern Cal 7 48 758 6.9
B.Sparks, Texas State 7 47 674 6.7
C.Cobb, Arkansas St. 8 52 555 6.5
J.Vandeross, Toledo 8 52 608 6.5
K.Coleman, Missouri 8 51 558 6.4
I.Strong, Rutgers 6 37 543 6.2
M.Toney, Miami 7 43 562 6.1
P.Ashlock, Hawaii 8 48 494 6.0
O.Blake, Arkansas 8 48 643 6.0
R.Davis, Utah 8 48 518 6.0
J.Gibson, Umass 6 36 358 6.0
K.Odom, UTEP 6 36 367 6.0
D.Voisin, South Alabama 8 48 642 6.0
T.Walker, Oregon St. 8 48 609 6.0
A.Evans, Mississippi St. 8 47 542 5.9
T.Hurst, Georgia St. 8 47 689 5.9
B.Staley, Tennessee 8 47 628 5.9
I.Hooks, UAB 7 41 560 5.9
J.Napier, San Diego St. 7 41 567 5.9
K.Shoels, San Jose St. 7 41 478 5.9
Z.Booker, Tulsa 8 46 418 5.8
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
H.Beatty, Illinois 8 45 690 5.6
E.Sarratt, Indiana 8 45 609 5.6
C.Barkate, Duke 7 39 647 5.6
K.Johnson, New Mexico 7 39 415 5.6
D.Boston, Washington 8 44 668 5.5
J.Cameron, Baylor 8 44 576 5.5
M.Jackson, Purdue 8 44 398 5.5
T.Pena, Penn St. 2 11 134 5.5
V.Snow, Buffalo 8 44 578 5.5
C.Lacy, Louisville 7 38 369 5.4
C.Brazzell, Tennessee 8 43 740 5.4
T.Koziol, Houston 8 43 450 5.4
I.Sategna, Oklahoma 8 43 624 5.4
K.Duff, Rutgers 8 42 761 5.2
N.Marsh, Michigan St. 8 42 479 5.2
A.Smith, East Carolina 4 21 253 5.2
D.Faupel, New Mexico St. 7 36 447 5.1
J.Barnes, Appalachian St. 8 41 445 5.1
J.Nicholas, Charlotte 8 41 541 5.1
Z.Branch, Georgia 7 35 362 5.0
C.Brown, Georgia Southern 8 40 642 5.0
M.Coleman, North Texas 6 30 320 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duplessis, Delaware 7 35 495 5.0
J.Faison, Notre Dame 7 35 436 5.0
D.Lacey, Marshall 7 35 484 5.0
D.McCuin, UTSA 7 35 364 5.0
J.Robinson, Georgia St. 8 40 386 5.0
C.Rucker, Arkansas St. 8 40 469 5.0
C.Williams, Stanford 8 40 476 5.0
J.Cook, Syracuse 8 39 501 4.9
O.Cooper, Indiana 8 39 583 4.9
M.Craver, Texas A&M 8 39 710 4.9
B.Pegan, Utah St. 8 39 654 4.9
D.Thomas, New Mexico 8 39 423 4.9
G.Wilde, Northwestern 8 39 570 4.9
G.Benyard, Kennesaw St. 7 34 495 4.9
C.Tate, Ohio St. 7 34 587 4.9
G.Bernard, Alabama 8 38 526 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 8 38 333 4.8
N.Gladding, Old Dominion 8 38 518 4.8
D.Rogers, N. Illinois 8 38 439 4.8
E.Singleton, Auburn 8 38 367 4.8
C.Daniels, Miami 7 33 351 4.7
R.Williams, Alabama 7 33 495 4.7
R.Brinson, SMU 8 37 515 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
C.Durr, Wyoming 8 37 398 4.6
E.McAlister, TCU 8 37 727 4.6
A.Williams, Clemson 5 23 225 4.6
V.Brown, Florida 7 32 463 4.6
J.Whatley, Arizona 7 32 370 4.6
C.Braham, Memphis 8 36 566 4.5
J.Brown, Kansas St. 8 36 577 4.5
B.Brown, LSU 8 36 361 4.5
D.Burks, Oklahoma 8 36 390 4.5
N.Cenacle, Hawaii 4 18 157 4.5
K.Concepcion, Texas A&M 8 36 545 4.5
K.Hutchinson, W. Kentucky 8 36 407 4.5
J.Joly, NC State 8 36 365 4.5
Q.Brown, Duke 7 31 443 4.4
N.Cox, Middle Tennessee 7 31 390 4.4
J.Farooq, Maryland 7 31 277 4.4
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
J.Dwyer, TCU 8 35 494 4.4
M.Matthews, Tennessee 8 35 562 4.4
J.Meredith, Washington St. 8 35 474 4.4
B.Thompson, Mississippi St. 8 35 609 4.4
M.Trigg, Baylor 8 35 525 4.4
A.Waseem, FAU 8 35 439 4.4
W.Young, North Texas 8 35 586 4.4
J.Hudson, SMU 6 26 355 4.3
T.King, New Mexico St. 3 13 222 4.3
A.Smith, East Carolina 3 13 303 4.3
Y.Smith, East Carolina 7 30 374 4.3
D.Thomas, UCF 7 30 316 4.3
C.Eakin, Texas Tech 8 34 455 4.2
A.Hawkins, Baylor 8 34 426 4.2
E.Henderson, Kansas 8 34 554 4.2
P.Kingston, BYU 8 34 516 4.2
N.McMillan, Buffalo 8 34 485 4.2
C.Dawn, Texas State 6 25 505 4.2
A.Anderson, LSU 7 29 382 4.1
J.Bradley, UNLV 7 29 528 4.1
L.Brown, Sam Houston St. 7 29 160 4.1
J.Harris, Hawaii 7 29 467 4.1
D.Robinson, Florida St. 7 29 541 4.1
J.Shipp, North Carolina 7 29 320 4.1
S.Wilson, Delaware 7 29 309 4.1
C.Allen, Cincinnati 8 33 367 4.1
C.Douglas, Texas Tech 8 33 512 4.1
N.Hunter, Nebraska 8 33 525 4.1
K.Johnson, Pittsburgh 8 33 505 4.1
C.Barnes, Wake Forest 7 28 476 4.0
C.Coleman, Auburn 8 32 440 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
C.Dorner, North Texas 8 32 466 4.0
J.Edrine, Virginia 8 32 410 4.0
D.Fleming, Maryland 7 28 214 4.0
T.Freeman, Washington St. 8 32 322 4.0
T.Harris, Virginia 8 32 477 4.0
K.Hutson, Arizona 6 24 318 4.0
J.Lane, Southern Cal 6 24 424 4.0
M.Mini, California 8 32 348 4.0
C.Roberts, BYU 8 32 591 4.0
C.Ross, Virginia 7 28 329 4.0
D.Sheffield, Rutgers 8 32 444 4.0
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 4.0
J.Thomas, Old Dominion 7 28 467 4.0
J.Tibbs, Kansas St. 8 32 403 4.0
R.Virgil, Texas Tech 8 32 363 4.0
R.Williams, Pittsburgh 8 32 488 4.0
L.Brockington, Minnesota 8 31 339 3.9
J.Franklin, Boston College 8 31 321 3.9
K.Gilmer, UCLA 8 31 382 3.9
K.Hollawayne, Temple 8 31 426 3.9
E.Johnson, Nebraska 8 31 182 3.9
J.Platt, FAU 8 31 471 3.9
E.Stowers, Vanderbilt 8 31 397 3.9
D.Villari, Syracuse 8 31 365 3.9
J.Freeman, Fresno St. 7 27 326 3.9
O.Smith, Maryland 7 27 378 3.9
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Thaw, Delaware 5 19 249 3.8
J.Barney, Nebraska 8 30 378 3.8
D.Bentley, Utah 8 30 369 3.8
O.Kelly, Michigan St. 8 30 435 3.8
C.Pickett, Kansas 8 30 349 3.8
A.Thomas, Houston 8 30 535 3.8
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 4 15 162 3.8
M.Butler, Middle Tennessee 7 26 248 3.7
B.Hawkins, UAB 7 26 255 3.7
S.Knotts, Maryland 7 26 421 3.7
J.Middlebrook, Middle Tennessee 7 26 218 3.7
D.Moore, Texas 7 26 330 3.7
T.Moore, Clemson 7 26 407 3.7
A.Perry, FIU 7 26 355 3.7
D.Wilson, Florida 3 11 155 3.7
B.Boyd, Utah St. 8 29 431 3.6
B.Brahmer, Iowa St. 8 29 317 3.6
G.Freeman, Oklahoma St. 8 29 280 3.6
S.Roush, Stanford 8 29 305 3.6
K.Singleton, South Florida 8 29 451 3.6
R.Wingo, Texas 8 29 504 3.6
B.Caufield, Oregon St. 5 18 136 3.6
L.Ellis, James Madison 7 25 400 3.6
E.Heidenreich, Navy 7 25 507 3.6
D.Luke, Missouri St. 7 25 339 3.6
J.Bermudez, Temple 8 28 371 3.5
D.Dickmann, Rice 8 28 292 3.5
T.Green, LSU 6 21 264 3.5
M.Henry, W. Kentucky 8 28 487 3.5
M.Johnson, Missouri 8 28 345 3.5
D.Miller, Kentucky 2 7 133 3.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 3.5
M.Parrish, W. Kentucky 8 28 177 3.5
R.Pittman, Florida St. 4 14 97 3.5
E.Rivers, Georgia Tech 8 28 300 3.5
T.Rudolph, Toledo 8 28 333 3.5
H.Smothers, NC State 8 28 170 3.5
A.Turner, Rice 8 28 185 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
E.Williams, Indiana 2 7 72 3.5
S.Hagans, Duke 7 24 313 3.4
G.Harris, New Mexico St. 7 24 352 3.4
C.Lacy, Middle Tennessee 7 24 308 3.4
K.Law, Kentucky 7 24 302 3.4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up