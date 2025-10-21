NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|56
|870
|124.3
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|48
|758
|108.3
|C.Bell, Louisville
|6
|44
|638
|106.3
|A.Smith, East Carolina
|3
|13
|303
|101.0
|T.King, New Mexico St.
|2
|11
|200
|100.0
|C.Hendricks, Ohio
|7
|47
|693
|99.0
|S.Bell, Uconn
|7
|58
|687
|98.1
|B.Sparks, Texas State
|7
|47
|674
|96.3
|M.Craver, Texas A&M
|7
|35
|668
|95.4
|C.Barkate, Duke
|7
|39
|647
|92.4
|J.Napier, San Diego St.
|6
|37
|553
|92.2
|I.Strong, Rutgers
|6
|37
|543
|90.5
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|89.7
|H.Mack, E. Michigan
|2
|6
|179
|89.5
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|H.Beatty, Illinois
|7
|39
|617
|88.1
|O.Cooper, Indiana
|7
|38
|605
|86.4
|E.McAlister, TCU
|7
|28
|603
|86.1
|C.Brazzell, Tennessee
|7
|39
|602
|86.0
|J.Smith, Ohio St.
|7
|49
|602
|86.0
|C.Brown, Georgia Southern
|7
|35
|598
|85.4
|M.Toney, Miami
|6
|38
|510
|85.0
|C.Dawn, Texas State
|6
|25
|505
|84.2
|C.Tate, Ohio St.
|7
|34
|587
|83.9
|O.Blake, Arkansas
|7
|42
|582
|83.1
|T.Hurst, Georgia St.
|7
|42
|579
|82.7
|E.Sarratt, Indiana
|7
|42
|579
|82.7
|E.Heidenreich, Navy
|6
|23
|485
|80.8
|I.Hooks, UAB
|7
|41
|560
|80.0
|E.Messer, FAU
|7
|59
|556
|79.4
|J.Vandeross, Toledo
|7
|45
|556
|79.4
|B.Pegan, Utah St.
|7
|34
|546
|78.0
|D.Voisin, South Alabama
|7
|41
|544
|77.7
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|77.7
|J.Cameron, Baylor
|7
|40
|542
|77.4
|D.Robinson, Florida St.
|7
|29
|541
|77.3
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|B.Thompson, Mississippi St.
|7
|29
|533
|76.1
|T.Walker, Oregon St.
|8
|48
|609
|76.1
|E.Henderson, Kansas
|7
|31
|530
|75.7
|J.Bradley, UNLV
|7
|29
|528
|75.4
|B.Staley, Tennessee
|7
|41
|523
|74.7
|V.Snow, Buffalo
|7
|37
|522
|74.6
|K.Duff, Rutgers
|7
|36
|520
|74.3
|G.Wilde, Northwestern
|7
|36
|516
|73.7
|D.Boston, Washington
|7
|34
|515
|73.6
|K.Perry, Miami (Ohio)
|7
|18
|514
|73.4
|T.Brown, Old Dominion
|7
|22
|511
|73.0
|A.Thomas, Houston
|7
|27
|510
|72.9
|L.Bond, Boston College
|7
|50
|505
|72.1
|R.Brinson, SMU
|7
|34
|502
|71.7
|K.Duplessis, Delaware
|6
|28
|430
|71.7
|J.Gibson, Umass
|5
|36
|358
|71.6
|K.Concepcion, Texas A&M
|7
|33
|500
|71.4
|M.Trigg, Baylor
|7
|32
|495
|70.7
|J.Lane, Southern Cal
|6
|24
|424
|70.7
|R.Williams, Alabama
|6
|26
|423
|70.5
|I.Sategna, Oklahoma
|7
|37
|493
|70.4
|C.Harris, Air Force
|7
|23
|492
|70.3
|C.Braham, Memphis
|7
|29
|491
|70.1
|D.Lacey, Marshall
|7
|35
|484
|69.1
|R.Davis, Utah
|7
|46
|482
|68.9
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|23
|410
|68.3
|K.Shoels, San Jose St.
|7
|41
|478
|68.3
|C.Cobb, Arkansas St.
|7
|40
|474
|67.7
|G.Bernard, Alabama
|7
|33
|472
|67.4
|A.Evans, Mississippi St.
|7
|42
|471
|67.3
|T.Pena, Penn St.
|2
|11
|134
|67.0
|J.Dwyer, TCU
|7
|32
|468
|66.9
|J.Hudson, SMU
|5
|22
|334
|66.8
|J.Harris, Hawaii
|7
|29
|467
|66.7
|C.Williams, Stanford
|7
|39
|465
|66.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|6
|29
|398
|66.3
|J.Thomas, Old Dominion
|6
|22
|397
|66.2
|V.Brown, Florida
|7
|32
|463
|66.1
|C.Roberts, BYU
|7
|24
|463
|66.1
|J.Cook, Syracuse
|7
|37
|456
|65.1
|N.Hunter, Nebraska
|7
|27
|455
|65.0
|K.Johnson, New Mexico
|6
|36
|390
|65.0
|M.Matthews, Tennessee
|7
|29
|455
|65.0
|K.Coleman, Missouri
|7
|44
|449
|64.1
|T.Anderson, NC State
|7
|24
|445
|63.6
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|63.2
|C.Marshall, Boise St.
|7
|22
|440
|62.9
|Q.Brown, Duke
|7
|30
|439
|62.7
|M.Danzy, Florida St.
|7
|19
|436
|62.3
|J.Faison, Notre Dame
|7
|35
|436
|62.3
|M.Henry, W. Kentucky
|7
|23
|435
|62.1
|A.Waseem, FAU
|7
|33
|434
|62.0
|O.Miller, Colorado
|6
|20
|371
|61.8
|P.Ashlock, Hawaii
|8
|48
|494
|61.8
|K.Odom, UTEP
|6
|36
|367
|61.2
|R.Williams, Pittsburgh
|7
|27
|426
|60.9
|D.Faupel, New Mexico St.
|6
|26
|363
|60.5
|S.Knotts, Maryland
|7
|26
|421
|60.1
|D.Sheffield, Rutgers
|7
|29
|420
|60.0
|J.Brown, Kansas St.
|7
|32
|417
|59.6
|C.Douglas, Texas Tech
|7
|28
|414
|59.1
|C.Coleman, Auburn
|7
|30
|413
|59.0
|N.Gladding, Old Dominion
|7
|30
|413
|59.0
|J.Thaw, Delaware
|4
|17
|236
|59.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|6
|28
|353
|58.8
|C.Eakin, Texas Tech
|7
|29
|407
|58.1
|T.Moore, Clemson
|7
|26
|407
|58.1
|J.De Jesus, California
|7
|47
|406
|58.0
|O.Kelly, Michigan St.
|7
|27
|406
|58.0
|T.Harris, Virginia
|7
|28
|405
|57.9
|B.Boyd, Utah St.
|7
|27
|404
|57.7
|N.Marsh, Michigan St.
|7
|36
|404
|57.7
|D.Thomas, New Mexico
|7
|37
|404
|57.7
|C.Daniels, Miami
|6
|30
|343
|57.2
|L.Ellis, James Madison
|7
|25
|400
|57.1
|T.Grizzell, California
|7
|24
|400
|57.1
|H.Wallace, Mississippi
|7
|21
|400
|57.1
|A.Hawkins, Baylor
|7
|31
|399
|57.0
|D.Moore, Oregon
|7
|25
|398
|56.9
|D.Rogers, N. Illinois
|7
|35
|396
|56.6
|W.Young, North Texas
|7
|26
|396
|56.6
|K.Johnson, Pittsburgh
|7
|26
|393
|56.1
|J.Meredith, Washington St.
|7
|31
|393
|56.1
|L.Smith, San Jose St.
|7
|24
|393
|56.1
|D.Stroman, Appalachian St.
|7
|23
|393
|56.1
|D.Wright, Mississippi
|7
|19
|393
|56.1
|C.Rucker, Arkansas St.
|7
|35
|392
|56.0
|D.Luke, Missouri St.
|6
|24
|335
|55.8
|M.Jackson, Purdue
|7
|41
|390
|55.7
|B.Farrell, Stanford
|7
|20
|389
|55.6
|Q.Smith, Air Force
|5
|10
|275
|55.0
|P.Kingston, BYU
|7
|27
|383
|54.7
|D.Alexander, Mississippi
|7
|22
|382
|54.6
|J.Barnes, Appalachian St.
|7
|32
|382
|54.6
|C.Lacy, Louisville
|6
|32
|326
|54.3
|O.Smith, Maryland
|7
|27
|378
|54.0
|B.Spalding, East Carolina
|3
|10
|162
|54.0
|K.Wilson, Baylor
|7
|27
|377
|53.9
|A.Anderson, LSU
|6
|24
|323
|53.8
|D.Gill, Syracuse
|7
|21
|376
|53.7
|Y.Smith, East Carolina
|7
|30
|374
|53.4
|M.Coleman, North Texas
|6
|30
|320
|53.3
|K.Hutson, Arizona
|6
|24
|318
|53.0
|J.Whatley, Arizona
|7
|32
|370
|52.9
|J.Williams, Colorado
|7
|24
|370
|52.9
|K.Gilmer, UCLA
|7
|30
|369
|52.7
|D.McCulley, Michigan
|7
|24
|369
|52.7
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|J.Robinson, Georgia St.
|7
|37
|368
|52.6
|J.Barney, Nebraska
|7
|27
|365
|52.1
|J.Kanak, Oklahoma
|7
|24
|364
|52.0
|D.McCuin, UTSA
|7
|35
|364
|52.0
|K.Singleton, South Florida
|7
|22
|363
|51.9
|Z.Branch, Georgia
|7
|35
|362
|51.7
|E.Mason, Charlotte
|6
|21
|310
|51.7
|D.Wilson, Florida
|3
|11
|155
|51.7
|J.Tibbs, Kansas St.
|7
|30
|360
|51.4
|C.Goodie, Cincinnati
|7
|18
|359
|51.3
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|51.2
|D.Burks, Oklahoma
|7
|32
|358
|51.1
|D.Roebuck, Washington
|7
|21
|358
|51.1
|C.Dixon, Illinois
|7
|22
|357
|51.0
|I.Cummings, Appalachian St.
|7
|33
|356
|50.9
|E.Stowers, Vanderbilt
|7
|28
|355
|50.7
|J.Nicholas, Charlotte
|7
|34
|354
|50.6
|J.Dawson, Air Force
|3
|5
|150
|50.0
|J.Freeman, Fresno St.
|6
|24
|300
|50.0
|T.Koziol, Houston
|7
|36
|350
|50.0
|J.Platt, FAU
|7
|26
|350
|50.0
|Z.Booker, Tulsa
|7
|44
|349
|49.9
|C.Dorner, North Texas
|7
|25
|349
|49.9
|M.Fields, Notre Dame
|7
|19
|348
|49.7
|E.Raridon, Notre Dame
|7
|21
|347
|49.6
|B.Foley, Tulsa
|7
|18
|346
|49.4
|J.Hawkins, Memphis
|7
|21
|346
|49.4
|G.Harris, New Mexico St.
|6
|20
|296
|49.3
|D.Lee, Liberty
|7
|18
|344
|49.1
|V.Jacobs, South Carolina
|7
|21
|343
|49.0
|K.Hollawayne, Temple
|7
|21
|341
|48.7
|R.Harris, Boston College
|7
|20
|337
|48.1
|D.Dozier, Appalachian St.
|5
|10
|240
|48.0
|R.Virgil, Texas Tech
|7
|30
|336
|48.0
|D.Bentley, Utah
|7
|28
|335
|47.9
|J.Edrine, Virginia
|7
|26
|335
|47.9
|A.Wilson, UTSA
|7
|16
|335
|47.9
|B.Eskildsen, Iowa St.
|7
|20
|334
|47.7
|C.Vaughn, West Virginia
|7
|21
|334
|47.7
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|3
|11
|143
|47.7
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|J.Caldwell, Cincinnati
|7
|19
|332
|47.4
|C.Allen, Cincinnati
|7
|30
|331
|47.3
|C.Durr, Wyoming
|7
|30
|331
|47.3
|A.Greene, Virginia Tech
|7
|21
|331
|47.3
|C.Young, Georgia
|7
|22
|331
|47.3
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|7
|30
|330
|47.1
|T.Taylor, Troy
|7
|15
|330
|47.1
|D.Villari, Syracuse
|7
|30
|330
|47.1
|J.Conner, East Carolina
|3
|6
|141
|47.0
|C.Ross, Virginia
|7
|28
|329
|47.0
|C.Wolford, Kent St.
|7
|13
|329
|47.0
|J.Royer, Cincinnati
|7
|21
|328
|46.9
|M.Johnson, Missouri
|7
|25
|327
|46.7
|A.Perry, FIU
|6
|19
|280
|46.7
