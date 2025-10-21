Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 7 56 870 124.3
M.Lemon, Southern Cal 7 48 758 108.3
C.Bell, Louisville 6 44 638 106.3
A.Smith, East Carolina 3 13 303 101.0
T.King, New Mexico St. 2 11 200 100.0
C.Hendricks, Ohio 7 47 693 99.0
S.Bell, Uconn 7 58 687 98.1
B.Sparks, Texas State 7 47 674 96.3
M.Craver, Texas A&M 7 35 668 95.4
C.Barkate, Duke 7 39 647 92.4
J.Napier, San Diego St. 6 37 553 92.2
I.Strong, Rutgers 6 37 543 90.5
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 89.7
H.Mack, E. Michigan 2 6 179 89.5
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
H.Beatty, Illinois 7 39 617 88.1
O.Cooper, Indiana 7 38 605 86.4
E.McAlister, TCU 7 28 603 86.1
C.Brazzell, Tennessee 7 39 602 86.0
J.Smith, Ohio St. 7 49 602 86.0
C.Brown, Georgia Southern 7 35 598 85.4
M.Toney, Miami 6 38 510 85.0
C.Dawn, Texas State 6 25 505 84.2
C.Tate, Ohio St. 7 34 587 83.9
O.Blake, Arkansas 7 42 582 83.1
T.Hurst, Georgia St. 7 42 579 82.7
E.Sarratt, Indiana 7 42 579 82.7
E.Heidenreich, Navy 6 23 485 80.8
I.Hooks, UAB 7 41 560 80.0
E.Messer, FAU 7 59 556 79.4
J.Vandeross, Toledo 7 45 556 79.4
B.Pegan, Utah St. 7 34 546 78.0
D.Voisin, South Alabama 7 41 544 77.7
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 77.7
J.Cameron, Baylor 7 40 542 77.4
D.Robinson, Florida St. 7 29 541 77.3
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
B.Thompson, Mississippi St. 7 29 533 76.1
T.Walker, Oregon St. 8 48 609 76.1
E.Henderson, Kansas 7 31 530 75.7
J.Bradley, UNLV 7 29 528 75.4
B.Staley, Tennessee 7 41 523 74.7
V.Snow, Buffalo 7 37 522 74.6
K.Duff, Rutgers 7 36 520 74.3
G.Wilde, Northwestern 7 36 516 73.7
D.Boston, Washington 7 34 515 73.6
K.Perry, Miami (Ohio) 7 18 514 73.4
T.Brown, Old Dominion 7 22 511 73.0
A.Thomas, Houston 7 27 510 72.9
L.Bond, Boston College 7 50 505 72.1
R.Brinson, SMU 7 34 502 71.7
K.Duplessis, Delaware 6 28 430 71.7
J.Gibson, Umass 5 36 358 71.6
K.Concepcion, Texas A&M 7 33 500 71.4
M.Trigg, Baylor 7 32 495 70.7
J.Lane, Southern Cal 6 24 424 70.7
R.Williams, Alabama 6 26 423 70.5
I.Sategna, Oklahoma 7 37 493 70.4
C.Harris, Air Force 7 23 492 70.3
C.Braham, Memphis 7 29 491 70.1
D.Lacey, Marshall 7 35 484 69.1
R.Davis, Utah 7 46 482 68.9
C.Barnes, Wake Forest 6 23 410 68.3
K.Shoels, San Jose St. 7 41 478 68.3
C.Cobb, Arkansas St. 7 40 474 67.7
G.Bernard, Alabama 7 33 472 67.4
A.Evans, Mississippi St. 7 42 471 67.3
T.Pena, Penn St. 2 11 134 67.0
J.Dwyer, TCU 7 32 468 66.9
J.Hudson, SMU 5 22 334 66.8
J.Harris, Hawaii 7 29 467 66.7
C.Williams, Stanford 7 39 465 66.4
G.Benyard, Kennesaw St. 6 29 398 66.3
J.Thomas, Old Dominion 6 22 397 66.2
V.Brown, Florida 7 32 463 66.1
C.Roberts, BYU 7 24 463 66.1
J.Cook, Syracuse 7 37 456 65.1
N.Hunter, Nebraska 7 27 455 65.0
K.Johnson, New Mexico 6 36 390 65.0
M.Matthews, Tennessee 7 29 455 65.0
K.Coleman, Missouri 7 44 449 64.1
T.Anderson, NC State 7 24 445 63.6
A.Smith, East Carolina 4 21 253 63.2
C.Marshall, Boise St. 7 22 440 62.9
Q.Brown, Duke 7 30 439 62.7
M.Danzy, Florida St. 7 19 436 62.3
J.Faison, Notre Dame 7 35 436 62.3
M.Henry, W. Kentucky 7 23 435 62.1
A.Waseem, FAU 7 33 434 62.0
O.Miller, Colorado 6 20 371 61.8
P.Ashlock, Hawaii 8 48 494 61.8
K.Odom, UTEP 6 36 367 61.2
R.Williams, Pittsburgh 7 27 426 60.9
D.Faupel, New Mexico St. 6 26 363 60.5
S.Knotts, Maryland 7 26 421 60.1
D.Sheffield, Rutgers 7 29 420 60.0
J.Brown, Kansas St. 7 32 417 59.6
C.Douglas, Texas Tech 7 28 414 59.1
C.Coleman, Auburn 7 30 413 59.0
N.Gladding, Old Dominion 7 30 413 59.0
J.Thaw, Delaware 4 17 236 59.0
N.Cox, Middle Tennessee 6 28 353 58.8
C.Eakin, Texas Tech 7 29 407 58.1
T.Moore, Clemson 7 26 407 58.1
J.De Jesus, California 7 47 406 58.0
O.Kelly, Michigan St. 7 27 406 58.0
T.Harris, Virginia 7 28 405 57.9
B.Boyd, Utah St. 7 27 404 57.7
N.Marsh, Michigan St. 7 36 404 57.7
D.Thomas, New Mexico 7 37 404 57.7
C.Daniels, Miami 6 30 343 57.2
L.Ellis, James Madison 7 25 400 57.1
T.Grizzell, California 7 24 400 57.1
H.Wallace, Mississippi 7 21 400 57.1
A.Hawkins, Baylor 7 31 399 57.0
D.Moore, Oregon 7 25 398 56.9
D.Rogers, N. Illinois 7 35 396 56.6
W.Young, North Texas 7 26 396 56.6
K.Johnson, Pittsburgh 7 26 393 56.1
J.Meredith, Washington St. 7 31 393 56.1
L.Smith, San Jose St. 7 24 393 56.1
D.Stroman, Appalachian St. 7 23 393 56.1
D.Wright, Mississippi 7 19 393 56.1
C.Rucker, Arkansas St. 7 35 392 56.0
D.Luke, Missouri St. 6 24 335 55.8
M.Jackson, Purdue 7 41 390 55.7
B.Farrell, Stanford 7 20 389 55.6
Q.Smith, Air Force 5 10 275 55.0
P.Kingston, BYU 7 27 383 54.7
D.Alexander, Mississippi 7 22 382 54.6
J.Barnes, Appalachian St. 7 32 382 54.6
C.Lacy, Louisville 6 32 326 54.3
O.Smith, Maryland 7 27 378 54.0
B.Spalding, East Carolina 3 10 162 54.0
K.Wilson, Baylor 7 27 377 53.9
A.Anderson, LSU 6 24 323 53.8
D.Gill, Syracuse 7 21 376 53.7
Y.Smith, East Carolina 7 30 374 53.4
M.Coleman, North Texas 6 30 320 53.3
K.Hutson, Arizona 6 24 318 53.0
J.Whatley, Arizona 7 32 370 52.9
J.Williams, Colorado 7 24 370 52.9
K.Gilmer, UCLA 7 30 369 52.7
D.McCulley, Michigan 7 24 369 52.7
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
J.Robinson, Georgia St. 7 37 368 52.6
J.Barney, Nebraska 7 27 365 52.1
J.Kanak, Oklahoma 7 24 364 52.0
D.McCuin, UTSA 7 35 364 52.0
K.Singleton, South Florida 7 22 363 51.9
Z.Branch, Georgia 7 35 362 51.7
E.Mason, Charlotte 6 21 310 51.7
D.Wilson, Florida 3 11 155 51.7
J.Tibbs, Kansas St. 7 30 360 51.4
C.Goodie, Cincinnati 7 18 359 51.3
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 51.2
D.Burks, Oklahoma 7 32 358 51.1
D.Roebuck, Washington 7 21 358 51.1
C.Dixon, Illinois 7 22 357 51.0
I.Cummings, Appalachian St. 7 33 356 50.9
E.Stowers, Vanderbilt 7 28 355 50.7
J.Nicholas, Charlotte 7 34 354 50.6
J.Dawson, Air Force 3 5 150 50.0
J.Freeman, Fresno St. 6 24 300 50.0
T.Koziol, Houston 7 36 350 50.0
J.Platt, FAU 7 26 350 50.0
Z.Booker, Tulsa 7 44 349 49.9
C.Dorner, North Texas 7 25 349 49.9
M.Fields, Notre Dame 7 19 348 49.7
E.Raridon, Notre Dame 7 21 347 49.6
B.Foley, Tulsa 7 18 346 49.4
J.Hawkins, Memphis 7 21 346 49.4
G.Harris, New Mexico St. 6 20 296 49.3
D.Lee, Liberty 7 18 344 49.1
V.Jacobs, South Carolina 7 21 343 49.0
K.Hollawayne, Temple 7 21 341 48.7
R.Harris, Boston College 7 20 337 48.1
D.Dozier, Appalachian St. 5 10 240 48.0
R.Virgil, Texas Tech 7 30 336 48.0
D.Bentley, Utah 7 28 335 47.9
J.Edrine, Virginia 7 26 335 47.9
A.Wilson, UTSA 7 16 335 47.9
B.Eskildsen, Iowa St. 7 20 334 47.7
C.Vaughn, West Virginia 7 21 334 47.7
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 3 11 143 47.7
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
J.Caldwell, Cincinnati 7 19 332 47.4
C.Allen, Cincinnati 7 30 331 47.3
C.Durr, Wyoming 7 30 331 47.3
A.Greene, Virginia Tech 7 21 331 47.3
C.Young, Georgia 7 22 331 47.3
K.Hutchinson, W. Kentucky 7 30 330 47.1
T.Taylor, Troy 7 15 330 47.1
D.Villari, Syracuse 7 30 330 47.1
J.Conner, East Carolina 3 6 141 47.0
C.Ross, Virginia 7 28 329 47.0
C.Wolford, Kent St. 7 13 329 47.0
J.Royer, Cincinnati 7 21 328 46.9
M.Johnson, Missouri 7 25 327 46.7
A.Perry, FIU 6 19 280 46.7

