NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

October 14, 2025, 11:16 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 6 50 845 140.8
T.King, New Mexico St. 1 6 132 132.0
M.Lemon, Southern Cal 6 44 682 113.7
I.Strong, Rutgers 5 36 537 107.4
M.Craver, Texas A&M 6 32 634 105.7
C.Bell, Louisville 5 35 502 100.4
C.Hendricks, Ohio 6 37 585 97.5
S.Bell, Uconn 6 48 562 93.7
J.Napier, San Diego St. 6 37 553 92.2
C.Brown, Georgia Southern 6 32 550 91.7
E.McAlister, TCU 6 21 541 90.2
B.Wesco, Clemson 6 31 537 89.5
C.Brazzell, Tennessee 6 32 536 89.3
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
H.Beatty, Illinois 7 39 617 88.1
J.Tyson, Arizona St. 6 47 523 87.2
T.Walker, Oregon St. 7 45 598 85.4
T.Hurst, Georgia St. 6 37 511 85.2
E.Sarratt, Indiana 6 38 509 84.8
B.Sparks, Texas State 6 38 506 84.3
K.Perry, Miami (Ohio) 6 17 505 84.2
J.Smith, Ohio St. 6 40 505 84.2
E.Messer, FAU 6 52 502 83.7
D.Voisin, South Alabama 6 37 501 83.5
J.Bradley, UNLV 6 28 493 82.2
C.Harris, Air Force 6 23 492 82.0
O.Cooper, Indiana 6 30 490 81.7
E.Heidenreich, Navy 6 23 485 80.8
R.Brinson, SMU 6 32 484 80.7
J.Vandeross, Toledo 6 37 480 80.0
K.Duff, Rutgers 6 33 479 79.8
C.Tate, Ohio St. 6 28 476 79.3
C.Barkate, Duke 6 26 475 79.2
G.Wilde, Northwestern 6 32 469 78.2
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 77.7
O.Blake, Arkansas 6 35 464 77.3
J.Thaw, Delaware 3 15 232 77.3
J.Cameron, Baylor 6 32 456 76.0
E.Henderson, Kansas 7 31 530 75.7
B.Pegan, Utah St. 6 27 453 75.5
M.Toney, Miami 5 29 375 75.0
K.Concepcion, Texas A&M 6 28 447 74.5
D.Boston, Washington 6 30 444 74.0
D.Robinson, Florida St. 6 25 443 73.8
A.Thomas, Houston 6 23 441 73.5
M.Trigg, Baylor 6 29 439 73.2
K.Johnson, New Mexico 5 31 364 72.8
L.Bond, Boston College 6 45 436 72.7
B.Staley, Tennessee 6 31 431 71.8
J.Gibson, Umass 5 36 358 71.6
C.Roberts, BYU 6 22 420 70.0
I.Sategna, Oklahoma 6 30 420 70.0
R.Davis, Utah 6 39 416 69.3
M.Matthews, Tennessee 6 25 416 69.3
N.Hunter, Nebraska 6 22 415 69.2
G.Bernard, Alabama 6 28 412 68.7
C.Barnes, Wake Forest 6 23 410 68.3
V.Snow, Buffalo 6 29 410 68.3
C.Braham, Memphis 6 24 408 68.0
K.Duplessis, Delaware 5 22 340 68.0
C.Cobb, Arkansas St. 6 34 406 67.7
A.Smith, East Carolina 6 30 406 67.7
C.Williams, Stanford 6 35 404 67.3
R.Williams, Alabama 5 21 336 67.2
T.Pena, Penn St. 2 11 134 67.0
P.Ashlock, Hawaii 7 46 468 66.9
Q.Brown, Duke 6 27 400 66.7
T.Grizzell, California 6 24 400 66.7
G.Benyard, Kennesaw St. 6 29 398 66.3
R.Williams, Pittsburgh 6 24 398 66.3
J.Thomas, Old Dominion 6 22 397 66.2
J.Dawson, Air Force 2 4 132 66.0
D.Lacey, Marshall 6 28 396 66.0
C.Douglas, Texas Tech 6 24 395 65.8
D.Sheffield, Rutgers 6 26 394 65.7
D.Wilson, Florida 2 9 131 65.5
J.Cook, Syracuse 6 31 390 65.0
C.Dawn, Texas State 5 20 325 65.0
B.Farrell, Stanford 6 20 389 64.8
K.Coleman, Missouri 6 40 388 64.7
I.Hooks, UAB 6 30 388 64.7
T.Harris, Virginia 6 26 384 64.0
T.Anderson, NC State 7 24 445 63.6
B.Thompson, Mississippi St. 6 22 378 63.0
A.Waseem, FAU 6 25 378 63.0
M.Henry, W. Kentucky 6 21 377 62.8
J.Faison, Notre Dame 6 29 376 62.7
J.Lane, Southern Cal 5 18 313 62.6
D.Faupel, New Mexico St. 5 23 312 62.4
K.Shoels, San Jose St. 6 34 374 62.3
T.Brown, Old Dominion 6 18 373 62.2
O.Miller, Colorado 6 20 371 61.8
Y.Smith, East Carolina 6 29 370 61.7
D.Stroman, Appalachian St. 6 21 369 61.5
V.Brown, Florida 6 27 368 61.3
S.Knotts, Maryland 6 23 367 61.2
A.Anderson, LSU 5 23 305 61.0
N.Gladding, Old Dominion 6 25 366 61.0
J.Barney, Nebraska 6 26 364 60.7
A.Evans, Mississippi St. 6 31 364 60.7
H.Wallace, Mississippi 6 17 361 60.2
K.Odom, UTEP 5 26 300 60.0
O.Smith, Maryland 6 22 359 59.8
D.Wright, Mississippi 6 16 359 59.8
J.Harris, Hawaii 6 24 358 59.7
J.Brown, Kansas St. 7 32 417 59.6
J.Dwyer, TCU 6 25 357 59.5
B.Boyd, Utah St. 6 24 356 59.3
J.Barnes, Appalachian St. 6 27 355 59.2
C.Goodie, Cincinnati 6 17 354 59.0
M.Jackson, Purdue 6 36 354 59.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 2 7 118 59.0
N.Cox, Middle Tennessee 6 28 353 58.8
D.Alexander, Mississippi 6 20 349 58.2
J.Hawkins, Memphis 6 20 349 58.2
J.Kanak, Oklahoma 6 23 348 58.0
D.McCulley, Michigan 6 22 348 58.0
D.Thomas, New Mexico 6 32 348 58.0
O.Kelly, Michigan St. 6 24 347 57.8
C.Lacy, Louisville 5 27 287 57.4
C.Marshall, Boise St. 6 19 344 57.3
D.Gill, Syracuse 6 17 342 57.0
E.Raridon, Notre Dame 6 20 342 57.0
C.Eakin, Texas Tech 6 24 341 56.8
V.Jacobs, South Carolina 6 20 341 56.8
D.McCuin, UTSA 6 31 341 56.8
N.Marsh, Michigan St. 6 29 340 56.7
D.Burks, Oklahoma 6 30 339 56.5
M.Fields, Notre Dame 6 18 339 56.5
D.Reid, Pittsburgh 4 14 226 56.5
B.Spalding, East Carolina 6 25 337 56.2
D.Luke, Missouri St. 6 24 335 55.8
D.Moore, Oregon 6 23 335 55.8
K.Johnson, Pittsburgh 6 22 334 55.7
C.Rucker, Arkansas St. 6 27 334 55.7
P.Kingston, BYU 6 23 333 55.5
D.Roebuck, Washington 6 18 331 55.2
M.Danzy, Florida St. 6 16 330 55.0
Q.Smith, Air Force 5 10 275 55.0
C.Ross, Virginia 6 28 329 54.8
J.Whatley, Arizona 6 25 328 54.7
J.Platt, FAU 6 23 327 54.5
K.Wilson, Baylor 6 24 324 54.0
E.Stowers, Vanderbilt 6 25 323 53.8
C.Daniels, Miami 5 23 269 53.8
M.Coleman, North Texas 6 30 320 53.3
C.Vaughn, West Virginia 6 19 319 53.2
C.Durr, Wyoming 6 28 318 53.0
J.Williams, Colorado 7 24 370 52.9
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
K.Hutson, Arizona 5 20 262 52.4
K.Gilmer, UCLA 6 26 313 52.2
D.Villari, Syracuse 6 27 311 51.8
T.Koziol, Houston 6 30 310 51.7
E.Mason, Charlotte 6 21 310 51.7
J.Manjack, TCU 6 21 309 51.5
J.Tibbs, Kansas St. 7 30 360 51.4
P.Livingstone, Texas 6 15 308 51.3
C.Dixon, Illinois 7 22 357 51.0
C.Coleman, Auburn 6 24 305 50.8
J.Hudson, SMU 4 15 203 50.8
A.Hawkins, Baylor 6 24 304 50.7
K.Hutchinson, W. Kentucky 6 26 304 50.7
J.Nicholas, Charlotte 6 29 304 50.7
L.Ellis, James Madison 6 19 303 50.5
T.Freeman, Washington St. 6 30 302 50.3
J.De Jesus, California 6 34 301 50.2
M.Johnson, Missouri 6 21 301 50.2
J.Freeman, Fresno St. 6 24 300 50.0
A.Wilson, UTSA 6 12 300 50.0
B.Ford, Boise St. 6 20 299 49.8
R.Wingo, Texas 6 22 298 49.7
T.Carter, Texas Tech 6 23 297 49.5
J.Robinson, Georgia St. 6 30 297 49.5
I.Cummings, Appalachian St. 6 27 296 49.3
C.Young, Georgia 6 21 295 49.2
C.Allen, Cincinnati 6 27 294 49.0
Z.Booker, Tulsa 6 35 294 49.0
J.Ross-Simmons, Syracuse 6 18 294 49.0
K.Singleton, South Florida 6 17 294 49.0
W.Young, North Texas 6 20 294 49.0
L.Caples, Boise St. 6 21 292 48.7
Z.Branch, Georgia 6 27 291 48.5
D.Lee, Liberty 6 12 289 48.2
L.McRee, Southern Cal 6 14 289 48.2
D.Rogers, N. Illinois 6 28 289 48.2
D.Moore, Texas 5 17 240 48.0
M.Tease, Tulsa 4 10 191 47.8
B.Eskildsen, Iowa St. 7 20 334 47.7
R.Virgil, Texas Tech 6 23 286 47.7
J.Bermudez, Temple 6 22 285 47.5
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5
R.Harris, Boston College 6 17 285 47.5
J.Meredith, Washington St. 6 24 285 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
A.Greene, Virginia Tech 7 21 331 47.3
S.Wilson, Delaware 5 21 236 47.2
T.Moore, Clemson 6 21 283 47.2
C.Lee, Mississippi 6 15 282 47.0
G.Harris, New Mexico St. 5 16 234 46.8

