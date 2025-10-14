NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|6
|50
|845
|140.8
|T.King, New Mexico St.
|1
|6
|132
|132.0
|M.Lemon, Southern Cal
|6
|44
|682
|113.7
|I.Strong, Rutgers
|5
|36
|537
|107.4
|M.Craver, Texas A&M
|6
|32
|634
|105.7
|C.Bell, Louisville
|5
|35
|502
|100.4
|C.Hendricks, Ohio
|6
|37
|585
|97.5
|S.Bell, Uconn
|6
|48
|562
|93.7
|J.Napier, San Diego St.
|6
|37
|553
|92.2
|C.Brown, Georgia Southern
|6
|32
|550
|91.7
|E.McAlister, TCU
|6
|21
|541
|90.2
|B.Wesco, Clemson
|6
|31
|537
|89.5
|C.Brazzell, Tennessee
|6
|32
|536
|89.3
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|H.Beatty, Illinois
|7
|39
|617
|88.1
|J.Tyson, Arizona St.
|6
|47
|523
|87.2
|T.Walker, Oregon St.
|7
|45
|598
|85.4
|T.Hurst, Georgia St.
|6
|37
|511
|85.2
|E.Sarratt, Indiana
|6
|38
|509
|84.8
|B.Sparks, Texas State
|6
|38
|506
|84.3
|K.Perry, Miami (Ohio)
|6
|17
|505
|84.2
|J.Smith, Ohio St.
|6
|40
|505
|84.2
|E.Messer, FAU
|6
|52
|502
|83.7
|D.Voisin, South Alabama
|6
|37
|501
|83.5
|J.Bradley, UNLV
|6
|28
|493
|82.2
|C.Harris, Air Force
|6
|23
|492
|82.0
|O.Cooper, Indiana
|6
|30
|490
|81.7
|E.Heidenreich, Navy
|6
|23
|485
|80.8
|R.Brinson, SMU
|6
|32
|484
|80.7
|J.Vandeross, Toledo
|6
|37
|480
|80.0
|K.Duff, Rutgers
|6
|33
|479
|79.8
|C.Tate, Ohio St.
|6
|28
|476
|79.3
|C.Barkate, Duke
|6
|26
|475
|79.2
|G.Wilde, Northwestern
|6
|32
|469
|78.2
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|77.7
|O.Blake, Arkansas
|6
|35
|464
|77.3
|J.Thaw, Delaware
|3
|15
|232
|77.3
|J.Cameron, Baylor
|6
|32
|456
|76.0
|E.Henderson, Kansas
|7
|31
|530
|75.7
|B.Pegan, Utah St.
|6
|27
|453
|75.5
|M.Toney, Miami
|5
|29
|375
|75.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|6
|28
|447
|74.5
|D.Boston, Washington
|6
|30
|444
|74.0
|D.Robinson, Florida St.
|6
|25
|443
|73.8
|A.Thomas, Houston
|6
|23
|441
|73.5
|M.Trigg, Baylor
|6
|29
|439
|73.2
|K.Johnson, New Mexico
|5
|31
|364
|72.8
|L.Bond, Boston College
|6
|45
|436
|72.7
|B.Staley, Tennessee
|6
|31
|431
|71.8
|J.Gibson, Umass
|5
|36
|358
|71.6
|C.Roberts, BYU
|6
|22
|420
|70.0
|I.Sategna, Oklahoma
|6
|30
|420
|70.0
|R.Davis, Utah
|6
|39
|416
|69.3
|M.Matthews, Tennessee
|6
|25
|416
|69.3
|N.Hunter, Nebraska
|6
|22
|415
|69.2
|G.Bernard, Alabama
|6
|28
|412
|68.7
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|23
|410
|68.3
|V.Snow, Buffalo
|6
|29
|410
|68.3
|C.Braham, Memphis
|6
|24
|408
|68.0
|K.Duplessis, Delaware
|5
|22
|340
|68.0
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|34
|406
|67.7
|A.Smith, East Carolina
|6
|30
|406
|67.7
|C.Williams, Stanford
|6
|35
|404
|67.3
|R.Williams, Alabama
|5
|21
|336
|67.2
|T.Pena, Penn St.
|2
|11
|134
|67.0
|P.Ashlock, Hawaii
|7
|46
|468
|66.9
|Q.Brown, Duke
|6
|27
|400
|66.7
|T.Grizzell, California
|6
|24
|400
|66.7
|G.Benyard, Kennesaw St.
|6
|29
|398
|66.3
|R.Williams, Pittsburgh
|6
|24
|398
|66.3
|J.Thomas, Old Dominion
|6
|22
|397
|66.2
|J.Dawson, Air Force
|2
|4
|132
|66.0
|D.Lacey, Marshall
|6
|28
|396
|66.0
|C.Douglas, Texas Tech
|6
|24
|395
|65.8
|D.Sheffield, Rutgers
|6
|26
|394
|65.7
|D.Wilson, Florida
|2
|9
|131
|65.5
|J.Cook, Syracuse
|6
|31
|390
|65.0
|C.Dawn, Texas State
|5
|20
|325
|65.0
|B.Farrell, Stanford
|6
|20
|389
|64.8
|K.Coleman, Missouri
|6
|40
|388
|64.7
|I.Hooks, UAB
|6
|30
|388
|64.7
|T.Harris, Virginia
|6
|26
|384
|64.0
|T.Anderson, NC State
|7
|24
|445
|63.6
|B.Thompson, Mississippi St.
|6
|22
|378
|63.0
|A.Waseem, FAU
|6
|25
|378
|63.0
|M.Henry, W. Kentucky
|6
|21
|377
|62.8
|J.Faison, Notre Dame
|6
|29
|376
|62.7
|J.Lane, Southern Cal
|5
|18
|313
|62.6
|D.Faupel, New Mexico St.
|5
|23
|312
|62.4
|K.Shoels, San Jose St.
|6
|34
|374
|62.3
|T.Brown, Old Dominion
|6
|18
|373
|62.2
|O.Miller, Colorado
|6
|20
|371
|61.8
|Y.Smith, East Carolina
|6
|29
|370
|61.7
|D.Stroman, Appalachian St.
|6
|21
|369
|61.5
|V.Brown, Florida
|6
|27
|368
|61.3
|S.Knotts, Maryland
|6
|23
|367
|61.2
|A.Anderson, LSU
|5
|23
|305
|61.0
|N.Gladding, Old Dominion
|6
|25
|366
|61.0
|J.Barney, Nebraska
|6
|26
|364
|60.7
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|31
|364
|60.7
|H.Wallace, Mississippi
|6
|17
|361
|60.2
|K.Odom, UTEP
|5
|26
|300
|60.0
|O.Smith, Maryland
|6
|22
|359
|59.8
|D.Wright, Mississippi
|6
|16
|359
|59.8
|J.Harris, Hawaii
|6
|24
|358
|59.7
|J.Brown, Kansas St.
|7
|32
|417
|59.6
|J.Dwyer, TCU
|6
|25
|357
|59.5
|B.Boyd, Utah St.
|6
|24
|356
|59.3
|J.Barnes, Appalachian St.
|6
|27
|355
|59.2
|C.Goodie, Cincinnati
|6
|17
|354
|59.0
|M.Jackson, Purdue
|6
|36
|354
|59.0
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|2
|7
|118
|59.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|6
|28
|353
|58.8
|D.Alexander, Mississippi
|6
|20
|349
|58.2
|J.Hawkins, Memphis
|6
|20
|349
|58.2
|J.Kanak, Oklahoma
|6
|23
|348
|58.0
|D.McCulley, Michigan
|6
|22
|348
|58.0
|D.Thomas, New Mexico
|6
|32
|348
|58.0
|O.Kelly, Michigan St.
|6
|24
|347
|57.8
|C.Lacy, Louisville
|5
|27
|287
|57.4
|C.Marshall, Boise St.
|6
|19
|344
|57.3
|D.Gill, Syracuse
|6
|17
|342
|57.0
|E.Raridon, Notre Dame
|6
|20
|342
|57.0
|C.Eakin, Texas Tech
|6
|24
|341
|56.8
|V.Jacobs, South Carolina
|6
|20
|341
|56.8
|D.McCuin, UTSA
|6
|31
|341
|56.8
|N.Marsh, Michigan St.
|6
|29
|340
|56.7
|D.Burks, Oklahoma
|6
|30
|339
|56.5
|M.Fields, Notre Dame
|6
|18
|339
|56.5
|D.Reid, Pittsburgh
|4
|14
|226
|56.5
|B.Spalding, East Carolina
|6
|25
|337
|56.2
|D.Luke, Missouri St.
|6
|24
|335
|55.8
|D.Moore, Oregon
|6
|23
|335
|55.8
|K.Johnson, Pittsburgh
|6
|22
|334
|55.7
|C.Rucker, Arkansas St.
|6
|27
|334
|55.7
|P.Kingston, BYU
|6
|23
|333
|55.5
|D.Roebuck, Washington
|6
|18
|331
|55.2
|M.Danzy, Florida St.
|6
|16
|330
|55.0
|Q.Smith, Air Force
|5
|10
|275
|55.0
|C.Ross, Virginia
|6
|28
|329
|54.8
|J.Whatley, Arizona
|6
|25
|328
|54.7
|J.Platt, FAU
|6
|23
|327
|54.5
|K.Wilson, Baylor
|6
|24
|324
|54.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|6
|25
|323
|53.8
|C.Daniels, Miami
|5
|23
|269
|53.8
|M.Coleman, North Texas
|6
|30
|320
|53.3
|C.Vaughn, West Virginia
|6
|19
|319
|53.2
|C.Durr, Wyoming
|6
|28
|318
|53.0
|J.Williams, Colorado
|7
|24
|370
|52.9
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|K.Hutson, Arizona
|5
|20
|262
|52.4
|K.Gilmer, UCLA
|6
|26
|313
|52.2
|D.Villari, Syracuse
|6
|27
|311
|51.8
|T.Koziol, Houston
|6
|30
|310
|51.7
|E.Mason, Charlotte
|6
|21
|310
|51.7
|J.Manjack, TCU
|6
|21
|309
|51.5
|J.Tibbs, Kansas St.
|7
|30
|360
|51.4
|P.Livingstone, Texas
|6
|15
|308
|51.3
|C.Dixon, Illinois
|7
|22
|357
|51.0
|C.Coleman, Auburn
|6
|24
|305
|50.8
|J.Hudson, SMU
|4
|15
|203
|50.8
|A.Hawkins, Baylor
|6
|24
|304
|50.7
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|6
|26
|304
|50.7
|J.Nicholas, Charlotte
|6
|29
|304
|50.7
|L.Ellis, James Madison
|6
|19
|303
|50.5
|T.Freeman, Washington St.
|6
|30
|302
|50.3
|J.De Jesus, California
|6
|34
|301
|50.2
|M.Johnson, Missouri
|6
|21
|301
|50.2
|J.Freeman, Fresno St.
|6
|24
|300
|50.0
|A.Wilson, UTSA
|6
|12
|300
|50.0
|B.Ford, Boise St.
|6
|20
|299
|49.8
|R.Wingo, Texas
|6
|22
|298
|49.7
|T.Carter, Texas Tech
|6
|23
|297
|49.5
|J.Robinson, Georgia St.
|6
|30
|297
|49.5
|I.Cummings, Appalachian St.
|6
|27
|296
|49.3
|C.Young, Georgia
|6
|21
|295
|49.2
|C.Allen, Cincinnati
|6
|27
|294
|49.0
|Z.Booker, Tulsa
|6
|35
|294
|49.0
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|6
|18
|294
|49.0
|K.Singleton, South Florida
|6
|17
|294
|49.0
|W.Young, North Texas
|6
|20
|294
|49.0
|L.Caples, Boise St.
|6
|21
|292
|48.7
|Z.Branch, Georgia
|6
|27
|291
|48.5
|D.Lee, Liberty
|6
|12
|289
|48.2
|L.McRee, Southern Cal
|6
|14
|289
|48.2
|D.Rogers, N. Illinois
|6
|28
|289
|48.2
|D.Moore, Texas
|5
|17
|240
|48.0
|M.Tease, Tulsa
|4
|10
|191
|47.8
|B.Eskildsen, Iowa St.
|7
|20
|334
|47.7
|R.Virgil, Texas Tech
|6
|23
|286
|47.7
|J.Bermudez, Temple
|6
|22
|285
|47.5
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|47.5
|R.Harris, Boston College
|6
|17
|285
|47.5
|J.Meredith, Washington St.
|6
|24
|285
|47.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|A.Greene, Virginia Tech
|7
|21
|331
|47.3
|S.Wilson, Delaware
|5
|21
|236
|47.2
|T.Moore, Clemson
|6
|21
|283
|47.2
|C.Lee, Mississippi
|6
|15
|282
|47.0
|G.Harris, New Mexico St.
|5
|16
|234
|46.8
