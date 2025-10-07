Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 5 40 665 133.0
T.King, New Mexico St. 1 6 132 132.0
M.Lemon, Southern Cal 5 35 589 117.8
M.Craver, Texas A&M 5 30 557 111.4
D.Wilson, Florida 1 6 111 111.0
C.Brazzell, Tennessee 5 31 531 106.2
I.Strong, Rutgers 4 29 413 103.2
C.Bell, Louisville 5 35 502 100.4
C.Hendricks, Ohio 6 37 585 97.5
T.Walker, Oregon St. 6 43 584 97.3
J.Tyson, Arizona St. 5 39 483 96.6
H.Beatty, Illinois 6 32 569 94.8
E.Messer, FAU 5 48 473 94.6
S.Bell, Uconn 6 48 562 93.7
J.Smith, Ohio St. 5 35 463 92.6
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
C.Harris, Air Force 5 19 446 89.2
J.Napier, San Diego St. 5 32 446 89.2
R.Brinson, SMU 5 26 436 87.2
C.Tate, Ohio St. 5 24 435 87.0
D.Robinson, Florida St. 5 23 433 86.6
O.Cooper, Indiana 5 23 432 86.4
B.Wesco, Clemson 5 26 431 86.2
K.Perry, Miami (Ohio) 5 15 428 85.6
B.Sparks, Texas State 5 31 428 85.6
C.Nimrod, South Florida 5 19 421 84.2
J.Bradley, UNLV 5 25 420 84.0
K.Duff, Rutgers 5 30 420 84.0
R.Williams, Alabama 4 21 336 84.0
D.Voisin, South Alabama 6 37 501 83.5
E.Heidenreich, Navy 5 20 413 82.6
K.Johnson, New Mexico 4 26 326 81.5
E.Henderson, Kansas 6 28 488 81.3
T.Hurst, Georgia St. 5 28 406 81.2
K.Concepcion, Texas A&M 5 24 401 80.2
O.Blake, Arkansas 5 30 399 79.8
C.Barkate, Duke 6 26 475 79.2
C.Roberts, BYU 5 20 395 79.0
G.Bernard, Alabama 5 25 392 78.4
C.Brown, Georgia Southern 5 20 392 78.4
E.Sarratt, Indiana 5 30 388 77.6
J.Thaw, Delaware 3 15 232 77.3
K.Coleman, Missouri 5 39 386 77.2
E.McAlister, TCU 5 17 385 77.0
J.Cameron, Baylor 6 32 456 76.0
J.Vandeross, Toledo 5 31 380 76.0
M.Toney, Miami 5 29 375 75.0
G.Wilde, Northwestern 5 25 375 75.0
M.Matthews, Tennessee 5 22 370 74.0
B.Pegan, Utah St. 5 24 369 73.8
L.Bond, Boston College 5 38 366 73.2
M.Trigg, Baylor 6 29 439 73.2
G.Benyard, Kennesaw St. 5 22 363 72.6
H.Wallace, Mississippi 5 17 361 72.2
I.Sategna, Oklahoma 5 26 359 71.8
J.Gibson, Umass 5 36 358 71.6
A.Smith, East Carolina 5 28 352 70.4
K.Shoels, San Jose St. 5 30 350 70.0
D.Stroman, Appalachian St. 5 18 350 70.0
J.Barney, Nebraska 5 23 348 69.6
R.Davis, Utah 5 36 348 69.6
J.Lane, Southern Cal 4 13 278 69.5
D.Boston, Washington 5 25 346 69.2
B.Farrell, Stanford 5 18 346 69.2
J.Thomas, Old Dominion 5 19 343 68.6
J.Barnes, Appalachian St. 5 25 342 68.4
V.Snow, Buffalo 6 29 410 68.3
N.Cox, Middle Tennessee 5 24 341 68.2
C.Eakin, Texas Tech 5 24 341 68.2
C.Braham, Memphis 6 24 408 68.0
C.Douglas, Texas Tech 5 18 340 68.0
K.Duplessis, Delaware 5 22 340 68.0
C.Cobb, Arkansas St. 6 34 406 67.7
I.Hooks, UAB 5 25 338 67.6
Y.Smith, East Carolina 5 26 338 67.6
C.Goodie, Cincinnati 5 15 334 66.8
Q.Brown, Duke 6 27 400 66.7
T.Grizzell, California 6 24 400 66.7
J.Kanak, Oklahoma 5 20 328 65.6
J.Faison, Notre Dame 5 25 327 65.4
O.Kelly, Michigan St. 5 22 326 65.2
D.Sheffield, Rutgers 5 20 326 65.2
J.Brown, Kansas St. 6 29 390 65.0
J.Cook, Syracuse 6 31 390 65.0
J.Dwyer, TCU 5 23 325 65.0
O.Smith, Maryland 5 19 324 64.8
T.Anderson, NC State 6 21 388 64.7
V.Jacobs, South Carolina 5 18 323 64.6
B.Staley, Tennessee 5 25 322 64.4
T.Harris, Virginia 6 26 384 64.0
B.Spalding, East Carolina 5 22 320 64.0
R.Williams, Pittsburgh 5 18 320 64.0
M.Fields, Notre Dame 5 17 319 63.8
J.Whatley, Arizona 5 22 316 63.2
B.Thompson, Mississippi St. 6 22 378 63.0
M.Henry, W. Kentucky 6 21 377 62.8
D.Alexander, Mississippi 5 17 313 62.6
D.Faupel, New Mexico St. 5 23 312 62.4
D.Luke, Missouri St. 5 22 310 62.0
E.Mason, Charlotte 5 21 310 62.0
D.McCulley, Michigan 5 19 309 61.8
K.Odom, UTEP 4 23 247 61.8
C.Barnes, Wake Forest 5 20 308 61.6
J.Nicholas, Charlotte 5 27 306 61.2
A.Anderson, LSU 5 23 305 61.0
M.Jackson, Purdue 5 32 305 61.0
S.Knotts, Maryland 5 18 305 61.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 1 2 61 61.0
K.Gilmer, UCLA 5 24 304 60.8
A.Evans, Mississippi St. 6 31 364 60.7
T.Brown, Old Dominion 5 17 302 60.4
J.Manjack, TCU 5 20 301 60.2
C.Durr, Wyoming 5 25 297 59.4
D.Moore, Oregon 5 19 296 59.2
P.Ashlock, Hawaii 6 38 355 59.2
C.Allen, Cincinnati 5 26 295 59.0
N.Gladding, Old Dominion 5 22 295 59.0
C.Williams, Stanford 5 28 295 59.0
L.Caples, Boise St. 5 21 292 58.4
K.Johnson, Pittsburgh 5 21 292 58.4
V.Brown, Florida 5 21 291 58.2
J.Hawkins, Memphis 6 20 349 58.2
N.Hunter, Nebraska 5 17 290 58.0
O.Miller, Colorado 5 17 289 57.8
B.Boyd, Utah St. 5 19 288 57.6
C.Lacy, Louisville 5 27 287 57.4
D.Thomas, New Mexico 5 28 287 57.4
D.Gill, Syracuse 6 17 342 57.0
R.Harris, Boston College 5 17 285 57.0
A.Thomas, Houston 5 16 284 56.8
P.Livingstone, Texas 5 13 279 55.8
D.Wright, Mississippi 5 12 279 55.8
C.Rucker, Arkansas St. 6 27 334 55.7
D.McCuin, UTSA 5 28 277 55.4
T.Pena, Penn St. 3 13 166 55.3
D.Burks, Oklahoma 5 25 275 55.0
M.Johnson, Missouri 5 18 275 55.0
D.Lacey, Marshall 5 20 275 55.0
Q.Smith, Air Force 5 10 275 55.0
C.Ross, Virginia 6 28 329 54.8
C.Marshall, Boise St. 5 14 274 54.8
A.Waseem, FAU 5 18 273 54.6
T.Moore, Clemson 5 20 272 54.4
J.Cooper, SMU 5 15 271 54.2
K.Wilson, Baylor 6 24 324 54.0
E.Stowers, Vanderbilt 6 25 323 53.8
T.Carter, Texas Tech 5 20 269 53.8
C.Daniels, Miami 5 23 269 53.8
B.Eskildsen, Iowa St. 6 18 321 53.5
C.Vaughn, West Virginia 6 19 319 53.2
J.Dawson, Air Force 1 1 53 53.0
E.Singleton, Auburn 5 27 265 53.0
D.Rogers, N. Illinois 5 25 264 52.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
N.Marsh, Michigan St. 5 22 263 52.6
R.Wingo, Texas 5 17 263 52.6
S.Johnson, Houston 5 10 261 52.2
D.Lee, Liberty 5 10 261 52.2
C.Dixon, Illinois 6 18 311 51.8
D.Villari, Syracuse 6 27 311 51.8
V.Anthony, Wisconsin 5 21 258 51.6
C.Dawn, Texas State 4 13 206 51.5
J.Tibbs, Kansas St. 6 27 309 51.5
C.Coleman, Auburn 5 17 255 51.0
J.Meredith, Washington St. 5 19 255 51.0
O.Hayes, Tulane 5 18 254 50.8
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 50.7
A.Hawkins, Baylor 6 24 304 50.7
K.Hutchinson, W. Kentucky 6 26 304 50.7
J.Platt, FAU 5 21 253 50.6
R.Virgil, Texas Tech 5 21 252 50.4
J.De Jesus, California 6 34 301 50.2
L.McRee, Southern Cal 5 12 248 49.6
C.Young, Georgia 5 18 247 49.4
D.Bentley, Utah 5 22 246 49.2
Z.Booker, Tulsa 6 35 294 49.0
J.Ross-Simmons, Syracuse 6 18 294 49.0
D.Thomas, UCF 5 21 245 49.0
T.Koziol, Houston 5 25 244 48.8
W.Grimes, NC State 5 14 243 48.6
C.Wolford, Kent St. 5 10 242 48.4
J.Harris, Hawaii 5 17 241 48.2
T.Goins, UTEP 4 11 192 48.0
K.Singleton, South Florida 5 14 240 48.0
B.Brown, LSU 5 25 239 47.8
M.Tease, Tulsa 4 10 191 47.8
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5
D.Moore, Texas 4 14 190 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
I.Horton, Alabama 5 18 236 47.2
S.Wilson, Delaware 5 21 236 47.2
Z.Branch, Georgia 5 18 234 46.8
G.Harris, New Mexico St. 5 16 234 46.8
J.Shipp, North Carolina 5 18 234 46.8
D.Dozier, Appalachian St. 3 4 140 46.7
T.Reddicks, Oregon St. 6 21 280 46.7
J.Farooq, Maryland 5 25 233 46.6
E.Raridon, Notre Dame 5 13 233 46.6
M.Mini, California 6 26 279 46.5
E.Finley, Louisiana Tech 5 14 231 46.2

