NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|5
|40
|665
|133.0
|T.King, New Mexico St.
|1
|6
|132
|132.0
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|35
|589
|117.8
|M.Craver, Texas A&M
|5
|30
|557
|111.4
|D.Wilson, Florida
|1
|6
|111
|111.0
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|31
|531
|106.2
|I.Strong, Rutgers
|4
|29
|413
|103.2
|C.Bell, Louisville
|5
|35
|502
|100.4
|C.Hendricks, Ohio
|6
|37
|585
|97.5
|T.Walker, Oregon St.
|6
|43
|584
|97.3
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|39
|483
|96.6
|H.Beatty, Illinois
|6
|32
|569
|94.8
|E.Messer, FAU
|5
|48
|473
|94.6
|S.Bell, Uconn
|6
|48
|562
|93.7
|J.Smith, Ohio St.
|5
|35
|463
|92.6
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|C.Harris, Air Force
|5
|19
|446
|89.2
|J.Napier, San Diego St.
|5
|32
|446
|89.2
|R.Brinson, SMU
|5
|26
|436
|87.2
|C.Tate, Ohio St.
|5
|24
|435
|87.0
|D.Robinson, Florida St.
|5
|23
|433
|86.6
|O.Cooper, Indiana
|5
|23
|432
|86.4
|B.Wesco, Clemson
|5
|26
|431
|86.2
|K.Perry, Miami (Ohio)
|5
|15
|428
|85.6
|B.Sparks, Texas State
|5
|31
|428
|85.6
|C.Nimrod, South Florida
|5
|19
|421
|84.2
|J.Bradley, UNLV
|5
|25
|420
|84.0
|K.Duff, Rutgers
|5
|30
|420
|84.0
|R.Williams, Alabama
|4
|21
|336
|84.0
|D.Voisin, South Alabama
|6
|37
|501
|83.5
|E.Heidenreich, Navy
|5
|20
|413
|82.6
|K.Johnson, New Mexico
|4
|26
|326
|81.5
|E.Henderson, Kansas
|6
|28
|488
|81.3
|T.Hurst, Georgia St.
|5
|28
|406
|81.2
|K.Concepcion, Texas A&M
|5
|24
|401
|80.2
|O.Blake, Arkansas
|5
|30
|399
|79.8
|C.Barkate, Duke
|6
|26
|475
|79.2
|C.Roberts, BYU
|5
|20
|395
|79.0
|G.Bernard, Alabama
|5
|25
|392
|78.4
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|20
|392
|78.4
|E.Sarratt, Indiana
|5
|30
|388
|77.6
|J.Thaw, Delaware
|3
|15
|232
|77.3
|K.Coleman, Missouri
|5
|39
|386
|77.2
|E.McAlister, TCU
|5
|17
|385
|77.0
|J.Cameron, Baylor
|6
|32
|456
|76.0
|J.Vandeross, Toledo
|5
|31
|380
|76.0
|M.Toney, Miami
|5
|29
|375
|75.0
|G.Wilde, Northwestern
|5
|25
|375
|75.0
|M.Matthews, Tennessee
|5
|22
|370
|74.0
|B.Pegan, Utah St.
|5
|24
|369
|73.8
|L.Bond, Boston College
|5
|38
|366
|73.2
|M.Trigg, Baylor
|6
|29
|439
|73.2
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|22
|363
|72.6
|H.Wallace, Mississippi
|5
|17
|361
|72.2
|I.Sategna, Oklahoma
|5
|26
|359
|71.8
|J.Gibson, Umass
|5
|36
|358
|71.6
|A.Smith, East Carolina
|5
|28
|352
|70.4
|K.Shoels, San Jose St.
|5
|30
|350
|70.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|5
|18
|350
|70.0
|J.Barney, Nebraska
|5
|23
|348
|69.6
|R.Davis, Utah
|5
|36
|348
|69.6
|J.Lane, Southern Cal
|4
|13
|278
|69.5
|D.Boston, Washington
|5
|25
|346
|69.2
|B.Farrell, Stanford
|5
|18
|346
|69.2
|J.Thomas, Old Dominion
|5
|19
|343
|68.6
|J.Barnes, Appalachian St.
|5
|25
|342
|68.4
|V.Snow, Buffalo
|6
|29
|410
|68.3
|N.Cox, Middle Tennessee
|5
|24
|341
|68.2
|C.Eakin, Texas Tech
|5
|24
|341
|68.2
|C.Braham, Memphis
|6
|24
|408
|68.0
|C.Douglas, Texas Tech
|5
|18
|340
|68.0
|K.Duplessis, Delaware
|5
|22
|340
|68.0
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|34
|406
|67.7
|I.Hooks, UAB
|5
|25
|338
|67.6
|Y.Smith, East Carolina
|5
|26
|338
|67.6
|C.Goodie, Cincinnati
|5
|15
|334
|66.8
|Q.Brown, Duke
|6
|27
|400
|66.7
|T.Grizzell, California
|6
|24
|400
|66.7
|J.Kanak, Oklahoma
|5
|20
|328
|65.6
|J.Faison, Notre Dame
|5
|25
|327
|65.4
|O.Kelly, Michigan St.
|5
|22
|326
|65.2
|D.Sheffield, Rutgers
|5
|20
|326
|65.2
|J.Brown, Kansas St.
|6
|29
|390
|65.0
|J.Cook, Syracuse
|6
|31
|390
|65.0
|J.Dwyer, TCU
|5
|23
|325
|65.0
|O.Smith, Maryland
|5
|19
|324
|64.8
|T.Anderson, NC State
|6
|21
|388
|64.7
|V.Jacobs, South Carolina
|5
|18
|323
|64.6
|B.Staley, Tennessee
|5
|25
|322
|64.4
|T.Harris, Virginia
|6
|26
|384
|64.0
|B.Spalding, East Carolina
|5
|22
|320
|64.0
|R.Williams, Pittsburgh
|5
|18
|320
|64.0
|M.Fields, Notre Dame
|5
|17
|319
|63.8
|J.Whatley, Arizona
|5
|22
|316
|63.2
|B.Thompson, Mississippi St.
|6
|22
|378
|63.0
|M.Henry, W. Kentucky
|6
|21
|377
|62.8
|D.Alexander, Mississippi
|5
|17
|313
|62.6
|D.Faupel, New Mexico St.
|5
|23
|312
|62.4
|D.Luke, Missouri St.
|5
|22
|310
|62.0
|E.Mason, Charlotte
|5
|21
|310
|62.0
|D.McCulley, Michigan
|5
|19
|309
|61.8
|K.Odom, UTEP
|4
|23
|247
|61.8
|C.Barnes, Wake Forest
|5
|20
|308
|61.6
|J.Nicholas, Charlotte
|5
|27
|306
|61.2
|A.Anderson, LSU
|5
|23
|305
|61.0
|M.Jackson, Purdue
|5
|32
|305
|61.0
|S.Knotts, Maryland
|5
|18
|305
|61.0
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|1
|2
|61
|61.0
|K.Gilmer, UCLA
|5
|24
|304
|60.8
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|31
|364
|60.7
|T.Brown, Old Dominion
|5
|17
|302
|60.4
|J.Manjack, TCU
|5
|20
|301
|60.2
|C.Durr, Wyoming
|5
|25
|297
|59.4
|D.Moore, Oregon
|5
|19
|296
|59.2
|P.Ashlock, Hawaii
|6
|38
|355
|59.2
|C.Allen, Cincinnati
|5
|26
|295
|59.0
|N.Gladding, Old Dominion
|5
|22
|295
|59.0
|C.Williams, Stanford
|5
|28
|295
|59.0
|L.Caples, Boise St.
|5
|21
|292
|58.4
|K.Johnson, Pittsburgh
|5
|21
|292
|58.4
|V.Brown, Florida
|5
|21
|291
|58.2
|J.Hawkins, Memphis
|6
|20
|349
|58.2
|N.Hunter, Nebraska
|5
|17
|290
|58.0
|O.Miller, Colorado
|5
|17
|289
|57.8
|B.Boyd, Utah St.
|5
|19
|288
|57.6
|C.Lacy, Louisville
|5
|27
|287
|57.4
|D.Thomas, New Mexico
|5
|28
|287
|57.4
|D.Gill, Syracuse
|6
|17
|342
|57.0
|R.Harris, Boston College
|5
|17
|285
|57.0
|A.Thomas, Houston
|5
|16
|284
|56.8
|P.Livingstone, Texas
|5
|13
|279
|55.8
|D.Wright, Mississippi
|5
|12
|279
|55.8
|C.Rucker, Arkansas St.
|6
|27
|334
|55.7
|D.McCuin, UTSA
|5
|28
|277
|55.4
|T.Pena, Penn St.
|3
|13
|166
|55.3
|D.Burks, Oklahoma
|5
|25
|275
|55.0
|M.Johnson, Missouri
|5
|18
|275
|55.0
|D.Lacey, Marshall
|5
|20
|275
|55.0
|Q.Smith, Air Force
|5
|10
|275
|55.0
|C.Ross, Virginia
|6
|28
|329
|54.8
|C.Marshall, Boise St.
|5
|14
|274
|54.8
|A.Waseem, FAU
|5
|18
|273
|54.6
|T.Moore, Clemson
|5
|20
|272
|54.4
|J.Cooper, SMU
|5
|15
|271
|54.2
|K.Wilson, Baylor
|6
|24
|324
|54.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|6
|25
|323
|53.8
|T.Carter, Texas Tech
|5
|20
|269
|53.8
|C.Daniels, Miami
|5
|23
|269
|53.8
|B.Eskildsen, Iowa St.
|6
|18
|321
|53.5
|C.Vaughn, West Virginia
|6
|19
|319
|53.2
|J.Dawson, Air Force
|1
|1
|53
|53.0
|E.Singleton, Auburn
|5
|27
|265
|53.0
|D.Rogers, N. Illinois
|5
|25
|264
|52.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|N.Marsh, Michigan St.
|5
|22
|263
|52.6
|R.Wingo, Texas
|5
|17
|263
|52.6
|S.Johnson, Houston
|5
|10
|261
|52.2
|D.Lee, Liberty
|5
|10
|261
|52.2
|C.Dixon, Illinois
|6
|18
|311
|51.8
|D.Villari, Syracuse
|6
|27
|311
|51.8
|V.Anthony, Wisconsin
|5
|21
|258
|51.6
|C.Dawn, Texas State
|4
|13
|206
|51.5
|J.Tibbs, Kansas St.
|6
|27
|309
|51.5
|C.Coleman, Auburn
|5
|17
|255
|51.0
|J.Meredith, Washington St.
|5
|19
|255
|51.0
|O.Hayes, Tulane
|5
|18
|254
|50.8
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|50.7
|A.Hawkins, Baylor
|6
|24
|304
|50.7
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|6
|26
|304
|50.7
|J.Platt, FAU
|5
|21
|253
|50.6
|R.Virgil, Texas Tech
|5
|21
|252
|50.4
|J.De Jesus, California
|6
|34
|301
|50.2
|L.McRee, Southern Cal
|5
|12
|248
|49.6
|C.Young, Georgia
|5
|18
|247
|49.4
|D.Bentley, Utah
|5
|22
|246
|49.2
|Z.Booker, Tulsa
|6
|35
|294
|49.0
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|6
|18
|294
|49.0
|D.Thomas, UCF
|5
|21
|245
|49.0
|T.Koziol, Houston
|5
|25
|244
|48.8
|W.Grimes, NC State
|5
|14
|243
|48.6
|C.Wolford, Kent St.
|5
|10
|242
|48.4
|J.Harris, Hawaii
|5
|17
|241
|48.2
|T.Goins, UTEP
|4
|11
|192
|48.0
|K.Singleton, South Florida
|5
|14
|240
|48.0
|B.Brown, LSU
|5
|25
|239
|47.8
|M.Tease, Tulsa
|4
|10
|191
|47.8
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|47.5
|D.Moore, Texas
|4
|14
|190
|47.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|I.Horton, Alabama
|5
|18
|236
|47.2
|S.Wilson, Delaware
|5
|21
|236
|47.2
|Z.Branch, Georgia
|5
|18
|234
|46.8
|G.Harris, New Mexico St.
|5
|16
|234
|46.8
|J.Shipp, North Carolina
|5
|18
|234
|46.8
|D.Dozier, Appalachian St.
|3
|4
|140
|46.7
|T.Reddicks, Oregon St.
|6
|21
|280
|46.7
|J.Farooq, Maryland
|5
|25
|233
|46.6
|E.Raridon, Notre Dame
|5
|13
|233
|46.6
|M.Mini, California
|6
|26
|279
|46.5
|E.Finley, Louisiana Tech
|5
|14
|231
|46.2
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.