NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 7 56 870 124.3
M.Lemon, Southern Cal 7 48 758 108.3
S.Bell, Uconn 8 66 845 105.6
A.Smith, East Carolina 3 13 303 101.0
C.Hendricks, Ohio 8 57 805 100.6
C.Bell, Louisville 7 48 687 98.1
B.Sparks, Texas State 7 47 674 96.3
K.Duff, Rutgers 8 42 761 95.1
C.Brazzell, Tennessee 8 43 740 92.5
C.Barkate, Duke 7 39 647 92.4
E.McAlister, TCU 8 37 727 90.9
I.Strong, Rutgers 6 37 543 90.5
J.Tyson, Arizona St. 7 57 628 89.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
M.Craver, Texas A&M 8 39 710 88.8
H.Beatty, Illinois 8 45 690 86.2
T.Hurst, Georgia St. 8 47 689 86.1
J.Smith, Ohio St. 7 49 602 86.0
C.Dawn, Texas State 6 25 505 84.2
C.Tate, Ohio St. 7 34 587 83.9
D.Boston, Washington 8 44 668 83.5
B.Pegan, Utah St. 8 39 654 81.8
J.Napier, San Diego St. 7 41 567 81.0
O.Blake, Arkansas 8 48 643 80.4
M.Toney, Miami 7 43 562 80.3
C.Brown, Georgia Southern 8 40 642 80.2
D.Voisin, South Alabama 8 48 642 80.2
I.Hooks, UAB 7 41 560 80.0
E.Messer, FAU 8 68 631 78.9
B.Staley, Tennessee 8 47 628 78.5
I.Sategna, Oklahoma 8 43 624 78.0
C.Nimrod, South Florida 6 23 466 77.7
D.Robinson, Florida St. 7 29 541 77.3
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
K.Perry, Miami (Ohio) 8 22 612 76.5
E.Sarratt, Indiana 8 45 609 76.1
B.Thompson, Mississippi St. 8 35 609 76.1
T.Walker, Oregon St. 8 48 609 76.1
J.Vandeross, Toledo 8 52 608 76.0
J.Bradley, UNLV 7 29 528 75.4
T.King, New Mexico St. 3 13 222 74.0
C.Roberts, BYU 8 32 591 73.9
W.Young, North Texas 8 35 586 73.2
O.Cooper, Indiana 8 39 583 72.9
E.Heidenreich, Navy 7 25 507 72.4
V.Snow, Buffalo 8 44 578 72.2
J.Brown, Kansas St. 8 36 577 72.1
J.Cameron, Baylor 8 44 576 72.0
H.Mack, E. Michigan 3 9 215 71.7
G.Wilde, Northwestern 8 39 570 71.2
C.Braham, Memphis 8 36 566 70.8
G.Benyard, Kennesaw St. 7 34 495 70.7
K.Duplessis, Delaware 7 35 495 70.7
R.Williams, Alabama 7 33 495 70.7
J.Lane, Southern Cal 6 24 424 70.7
C.Harris, Air Force 7 23 492 70.3
M.Matthews, Tennessee 8 35 562 70.2
K.Coleman, Missouri 8 51 558 69.8
C.Cobb, Arkansas St. 8 52 555 69.4
E.Henderson, Kansas 8 34 554 69.2
D.Lacey, Marshall 7 35 484 69.1
L.Bond, Boston College 8 56 547 68.4
K.Shoels, San Jose St. 7 41 478 68.3
K.Concepcion, Texas A&M 8 36 545 68.1
C.Barnes, Wake Forest 7 28 476 68.0
A.Evans, Mississippi St. 8 47 542 67.8
J.Nicholas, Charlotte 8 41 541 67.6
T.Brown, Old Dominion 8 24 540 67.5
T.Pena, Penn St. 2 11 134 67.0
A.Thomas, Houston 8 30 535 66.9
J.Harris, Hawaii 7 29 467 66.7
J.Thomas, Old Dominion 7 28 467 66.7
D.Miller, Kentucky 2 7 133 66.5
V.Brown, Florida 7 32 463 66.1
G.Bernard, Alabama 8 38 526 65.8
N.Hunter, Nebraska 8 33 525 65.6
M.Trigg, Baylor 8 35 525 65.6
R.Davis, Utah 8 48 518 64.8
N.Gladding, Old Dominion 8 38 518 64.8
P.Kingston, BYU 8 34 516 64.5
R.Brinson, SMU 8 37 515 64.4
C.Douglas, Texas Tech 8 33 512 64.0
D.Faupel, New Mexico St. 7 36 447 63.9
Q.Brown, Duke 7 31 443 63.3
A.Smith, East Carolina 4 21 253 63.2
K.Johnson, Pittsburgh 8 33 505 63.1
R.Wingo, Texas 8 29 504 63.0
J.Cook, Syracuse 8 39 501 62.6
M.Danzy, Florida St. 7 19 436 62.3
J.Faison, Notre Dame 7 35 436 62.3
P.Ashlock, Hawaii 8 48 494 61.8
J.Dwyer, TCU 8 35 494 61.8
J.De Jesus, California 8 55 492 61.5
O.Miller, Colorado 7 23 430 61.4
K.Odom, UTEP 6 36 367 61.2
R.Williams, Pittsburgh 8 32 488 61.0
M.Henry, W. Kentucky 8 28 487 60.9
N.McMillan, Buffalo 8 34 485 60.6
S.Knotts, Maryland 7 26 421 60.1
N.Marsh, Michigan St. 8 42 479 59.9
J.Gibson, Umass 6 36 358 59.7
T.Harris, Virginia 8 32 477 59.6
C.Williams, Stanford 8 40 476 59.5
K.Johnson, New Mexico 7 39 415 59.3
J.Meredith, Washington St. 8 35 474 59.2
J.Hudson, SMU 6 26 355 59.2
J.Platt, FAU 8 31 471 58.9
C.Rucker, Arkansas St. 8 40 469 58.6
T.Anderson, NC State 8 26 468 58.5
C.Marshall, Boise St. 8 24 467 58.4
C.Dorner, North Texas 8 32 466 58.2
T.Moore, Clemson 7 26 407 58.1
H.Wallace, Mississippi 8 26 464 58.0
L.Ellis, James Madison 7 25 400 57.1
C.Eakin, Texas Tech 8 34 455 56.9
D.Gill, Syracuse 8 26 455 56.9
K.Singleton, South Florida 8 29 451 56.4
T.Koziol, Houston 8 43 450 56.2
L.Smith, San Jose St. 7 24 393 56.1
T.Grizzell, California 8 26 448 56.0
N.Cox, Middle Tennessee 7 31 390 55.7
J.Barnes, Appalachian St. 8 41 445 55.6
D.Sheffield, Rutgers 8 32 444 55.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 55.4
C.Coleman, Auburn 8 32 440 55.0
Q.Smith, Air Force 5 10 275 55.0
D.Rogers, N. Illinois 8 38 439 54.9
A.Waseem, FAU 8 35 439 54.9
A.Anderson, LSU 7 29 382 54.6
O.Kelly, Michigan St. 8 30 435 54.4
O.Smith, Maryland 7 27 378 54.0
B.Spalding, East Carolina 3 10 162 54.0
B.Boyd, Utah St. 8 29 431 53.9
J.Hawkins, Memphis 8 24 431 53.9
Y.Smith, East Carolina 7 30 374 53.4
M.Coleman, North Texas 6 30 320 53.3
A.Hawkins, Baylor 8 34 426 53.2
K.Hollawayne, Temple 8 31 426 53.2
K.Hutson, Arizona 6 24 318 53.0
D.Thomas, New Mexico 8 39 423 52.9
J.Whatley, Arizona 7 32 370 52.9
J.Williams, Colorado 7 24 370 52.9
C.Lacy, Louisville 7 38 369 52.7
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
D.Dozier, Appalachian St. 6 14 315 52.5
C.Vaughn, West Virginia 8 27 419 52.4
Z.Booker, Tulsa 8 46 418 52.2
D.McCuin, UTSA 7 35 364 52.0
Z.Branch, Georgia 7 35 362 51.7
D.Wilson, Florida 3 11 155 51.7
D.Lewis, Delaware 3 9 154 51.3
J.Edrine, Virginia 8 32 410 51.2
B.Spalding, East Carolina 4 16 205 51.2
D.Stroman, Appalachian St. 8 24 410 51.2
B.Eskildsen, Iowa St. 8 21 409 51.1
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
R.Jones, Arkansas 8 12 408 51.0
C.Moss, Kennesaw St. 7 22 357 51.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 8 36 407 50.9
A.Perry, FIU 7 26 355 50.7
D.Wright, Mississippi 8 22 404 50.5
J.Tibbs, Kansas St. 8 32 403 50.4
G.Harris, New Mexico St. 7 24 352 50.3
C.Daniels, Miami 7 33 351 50.1
J.Dawson, Air Force 3 5 150 50.0
B.Farrell, Stanford 8 22 400 50.0
J.Thaw, Delaware 5 19 249 49.8
C.Durr, Wyoming 8 37 398 49.8
M.Jackson, Purdue 8 44 398 49.8
M.Fields, Notre Dame 7 19 348 49.7
E.Stowers, Vanderbilt 8 31 397 49.6
E.Raridon, Notre Dame 7 21 347 49.6
C.Wolford, Kent St. 8 15 395 49.4
D.Alexander, Mississippi 8 25 394 49.2
J.Kanak, Oklahoma 8 27 394 49.2
D.Roebuck, Washington 8 24 394 49.2
D.Lee, Liberty 7 18 344 49.1
D.Burks, Oklahoma 8 36 390 48.8
R.Harris, Boston College 8 24 390 48.8
D.Luke, Missouri St. 7 25 339 48.4
B.Foley, Tulsa 8 24 387 48.4
C.Dixon, Illinois 8 25 386 48.2
J.Robinson, Georgia St. 8 40 386 48.2
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
A.Wilson, UTSA 7 16 335 47.9
K.Gilmer, UCLA 8 31 382 47.8
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
E.Mason, Charlotte 7 23 332 47.4
J.Barney, Nebraska 8 30 378 47.2
P.Clarke, Temple 8 23 378 47.2
D.McCulley, Michigan 8 25 378 47.2
D.Moore, Texas 7 26 330 47.1
K.Wilson, Baylor 8 27 377 47.1
J.Conner, East Carolina 3 6 141 47.0
C.Ross, Virginia 7 28 329 47.0
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
J.Freeman, Fresno St. 7 27 326 46.6
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
J.Bermudez, Temple 8 28 371 46.4
D.Bentley, Utah 8 30 369 46.1

