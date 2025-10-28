NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|56
|870
|124.3
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|48
|758
|108.3
|S.Bell, Uconn
|8
|66
|845
|105.6
|A.Smith, East Carolina
|3
|13
|303
|101.0
|C.Hendricks, Ohio
|8
|57
|805
|100.6
|C.Bell, Louisville
|7
|48
|687
|98.1
|B.Sparks, Texas State
|7
|47
|674
|96.3
|K.Duff, Rutgers
|8
|42
|761
|95.1
|C.Brazzell, Tennessee
|8
|43
|740
|92.5
|C.Barkate, Duke
|7
|39
|647
|92.4
|E.McAlister, TCU
|8
|37
|727
|90.9
|I.Strong, Rutgers
|6
|37
|543
|90.5
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|57
|628
|89.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|M.Craver, Texas A&M
|8
|39
|710
|88.8
|H.Beatty, Illinois
|8
|45
|690
|86.2
|T.Hurst, Georgia St.
|8
|47
|689
|86.1
|J.Smith, Ohio St.
|7
|49
|602
|86.0
|C.Dawn, Texas State
|6
|25
|505
|84.2
|C.Tate, Ohio St.
|7
|34
|587
|83.9
|D.Boston, Washington
|8
|44
|668
|83.5
|B.Pegan, Utah St.
|8
|39
|654
|81.8
|J.Napier, San Diego St.
|7
|41
|567
|81.0
|O.Blake, Arkansas
|8
|48
|643
|80.4
|M.Toney, Miami
|7
|43
|562
|80.3
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|40
|642
|80.2
|D.Voisin, South Alabama
|8
|48
|642
|80.2
|I.Hooks, UAB
|7
|41
|560
|80.0
|E.Messer, FAU
|8
|68
|631
|78.9
|B.Staley, Tennessee
|8
|47
|628
|78.5
|I.Sategna, Oklahoma
|8
|43
|624
|78.0
|C.Nimrod, South Florida
|6
|23
|466
|77.7
|D.Robinson, Florida St.
|7
|29
|541
|77.3
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|76.7
|K.Perry, Miami (Ohio)
|8
|22
|612
|76.5
|E.Sarratt, Indiana
|8
|45
|609
|76.1
|B.Thompson, Mississippi St.
|8
|35
|609
|76.1
|T.Walker, Oregon St.
|8
|48
|609
|76.1
|J.Vandeross, Toledo
|8
|52
|608
|76.0
|J.Bradley, UNLV
|7
|29
|528
|75.4
|T.King, New Mexico St.
|3
|13
|222
|74.0
|C.Roberts, BYU
|8
|32
|591
|73.9
|W.Young, North Texas
|8
|35
|586
|73.2
|O.Cooper, Indiana
|8
|39
|583
|72.9
|E.Heidenreich, Navy
|7
|25
|507
|72.4
|V.Snow, Buffalo
|8
|44
|578
|72.2
|J.Brown, Kansas St.
|8
|36
|577
|72.1
|J.Cameron, Baylor
|8
|44
|576
|72.0
|H.Mack, E. Michigan
|3
|9
|215
|71.7
|G.Wilde, Northwestern
|8
|39
|570
|71.2
|C.Braham, Memphis
|8
|36
|566
|70.8
|G.Benyard, Kennesaw St.
|7
|34
|495
|70.7
|K.Duplessis, Delaware
|7
|35
|495
|70.7
|R.Williams, Alabama
|7
|33
|495
|70.7
|J.Lane, Southern Cal
|6
|24
|424
|70.7
|C.Harris, Air Force
|7
|23
|492
|70.3
|M.Matthews, Tennessee
|8
|35
|562
|70.2
|K.Coleman, Missouri
|8
|51
|558
|69.8
|C.Cobb, Arkansas St.
|8
|52
|555
|69.4
|E.Henderson, Kansas
|8
|34
|554
|69.2
|D.Lacey, Marshall
|7
|35
|484
|69.1
|L.Bond, Boston College
|8
|56
|547
|68.4
|K.Shoels, San Jose St.
|7
|41
|478
|68.3
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|36
|545
|68.1
|C.Barnes, Wake Forest
|7
|28
|476
|68.0
|A.Evans, Mississippi St.
|8
|47
|542
|67.8
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|41
|541
|67.6
|T.Brown, Old Dominion
|8
|24
|540
|67.5
|T.Pena, Penn St.
|2
|11
|134
|67.0
|A.Thomas, Houston
|8
|30
|535
|66.9
|J.Harris, Hawaii
|7
|29
|467
|66.7
|J.Thomas, Old Dominion
|7
|28
|467
|66.7
|D.Miller, Kentucky
|2
|7
|133
|66.5
|V.Brown, Florida
|7
|32
|463
|66.1
|G.Bernard, Alabama
|8
|38
|526
|65.8
|N.Hunter, Nebraska
|8
|33
|525
|65.6
|M.Trigg, Baylor
|8
|35
|525
|65.6
|R.Davis, Utah
|8
|48
|518
|64.8
|N.Gladding, Old Dominion
|8
|38
|518
|64.8
|P.Kingston, BYU
|8
|34
|516
|64.5
|R.Brinson, SMU
|8
|37
|515
|64.4
|C.Douglas, Texas Tech
|8
|33
|512
|64.0
|D.Faupel, New Mexico St.
|7
|36
|447
|63.9
|Q.Brown, Duke
|7
|31
|443
|63.3
|A.Smith, East Carolina
|4
|21
|253
|63.2
|K.Johnson, Pittsburgh
|8
|33
|505
|63.1
|R.Wingo, Texas
|8
|29
|504
|63.0
|J.Cook, Syracuse
|8
|39
|501
|62.6
|M.Danzy, Florida St.
|7
|19
|436
|62.3
|J.Faison, Notre Dame
|7
|35
|436
|62.3
|P.Ashlock, Hawaii
|8
|48
|494
|61.8
|J.Dwyer, TCU
|8
|35
|494
|61.8
|J.De Jesus, California
|8
|55
|492
|61.5
|O.Miller, Colorado
|7
|23
|430
|61.4
|K.Odom, UTEP
|6
|36
|367
|61.2
|R.Williams, Pittsburgh
|8
|32
|488
|61.0
|M.Henry, W. Kentucky
|8
|28
|487
|60.9
|N.McMillan, Buffalo
|8
|34
|485
|60.6
|S.Knotts, Maryland
|7
|26
|421
|60.1
|N.Marsh, Michigan St.
|8
|42
|479
|59.9
|J.Gibson, Umass
|6
|36
|358
|59.7
|T.Harris, Virginia
|8
|32
|477
|59.6
|C.Williams, Stanford
|8
|40
|476
|59.5
|K.Johnson, New Mexico
|7
|39
|415
|59.3
|J.Meredith, Washington St.
|8
|35
|474
|59.2
|J.Hudson, SMU
|6
|26
|355
|59.2
|J.Platt, FAU
|8
|31
|471
|58.9
|C.Rucker, Arkansas St.
|8
|40
|469
|58.6
|T.Anderson, NC State
|8
|26
|468
|58.5
|C.Marshall, Boise St.
|8
|24
|467
|58.4
|C.Dorner, North Texas
|8
|32
|466
|58.2
|T.Moore, Clemson
|7
|26
|407
|58.1
|H.Wallace, Mississippi
|8
|26
|464
|58.0
|L.Ellis, James Madison
|7
|25
|400
|57.1
|C.Eakin, Texas Tech
|8
|34
|455
|56.9
|D.Gill, Syracuse
|8
|26
|455
|56.9
|K.Singleton, South Florida
|8
|29
|451
|56.4
|T.Koziol, Houston
|8
|43
|450
|56.2
|L.Smith, San Jose St.
|7
|24
|393
|56.1
|T.Grizzell, California
|8
|26
|448
|56.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|7
|31
|390
|55.7
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|41
|445
|55.6
|D.Sheffield, Rutgers
|8
|32
|444
|55.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|55.4
|C.Coleman, Auburn
|8
|32
|440
|55.0
|Q.Smith, Air Force
|5
|10
|275
|55.0
|D.Rogers, N. Illinois
|8
|38
|439
|54.9
|A.Waseem, FAU
|8
|35
|439
|54.9
|A.Anderson, LSU
|7
|29
|382
|54.6
|O.Kelly, Michigan St.
|8
|30
|435
|54.4
|O.Smith, Maryland
|7
|27
|378
|54.0
|B.Spalding, East Carolina
|3
|10
|162
|54.0
|B.Boyd, Utah St.
|8
|29
|431
|53.9
|J.Hawkins, Memphis
|8
|24
|431
|53.9
|Y.Smith, East Carolina
|7
|30
|374
|53.4
|M.Coleman, North Texas
|6
|30
|320
|53.3
|A.Hawkins, Baylor
|8
|34
|426
|53.2
|K.Hollawayne, Temple
|8
|31
|426
|53.2
|K.Hutson, Arizona
|6
|24
|318
|53.0
|D.Thomas, New Mexico
|8
|39
|423
|52.9
|J.Whatley, Arizona
|7
|32
|370
|52.9
|J.Williams, Colorado
|7
|24
|370
|52.9
|C.Lacy, Louisville
|7
|38
|369
|52.7
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|D.Dozier, Appalachian St.
|6
|14
|315
|52.5
|C.Vaughn, West Virginia
|8
|27
|419
|52.4
|Z.Booker, Tulsa
|8
|46
|418
|52.2
|D.McCuin, UTSA
|7
|35
|364
|52.0
|Z.Branch, Georgia
|7
|35
|362
|51.7
|D.Wilson, Florida
|3
|11
|155
|51.7
|D.Lewis, Delaware
|3
|9
|154
|51.3
|J.Edrine, Virginia
|8
|32
|410
|51.2
|B.Spalding, East Carolina
|4
|16
|205
|51.2
|D.Stroman, Appalachian St.
|8
|24
|410
|51.2
|B.Eskildsen, Iowa St.
|8
|21
|409
|51.1
|M.Fox, E. Michigan
|1
|1
|51
|51.0
|R.Jones, Arkansas
|8
|12
|408
|51.0
|C.Moss, Kennesaw St.
|7
|22
|357
|51.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|8
|36
|407
|50.9
|A.Perry, FIU
|7
|26
|355
|50.7
|D.Wright, Mississippi
|8
|22
|404
|50.5
|J.Tibbs, Kansas St.
|8
|32
|403
|50.4
|G.Harris, New Mexico St.
|7
|24
|352
|50.3
|C.Daniels, Miami
|7
|33
|351
|50.1
|J.Dawson, Air Force
|3
|5
|150
|50.0
|B.Farrell, Stanford
|8
|22
|400
|50.0
|J.Thaw, Delaware
|5
|19
|249
|49.8
|C.Durr, Wyoming
|8
|37
|398
|49.8
|M.Jackson, Purdue
|8
|44
|398
|49.8
|M.Fields, Notre Dame
|7
|19
|348
|49.7
|E.Stowers, Vanderbilt
|8
|31
|397
|49.6
|E.Raridon, Notre Dame
|7
|21
|347
|49.6
|C.Wolford, Kent St.
|8
|15
|395
|49.4
|D.Alexander, Mississippi
|8
|25
|394
|49.2
|J.Kanak, Oklahoma
|8
|27
|394
|49.2
|D.Roebuck, Washington
|8
|24
|394
|49.2
|D.Lee, Liberty
|7
|18
|344
|49.1
|D.Burks, Oklahoma
|8
|36
|390
|48.8
|R.Harris, Boston College
|8
|24
|390
|48.8
|D.Luke, Missouri St.
|7
|25
|339
|48.4
|B.Foley, Tulsa
|8
|24
|387
|48.4
|C.Dixon, Illinois
|8
|25
|386
|48.2
|J.Robinson, Georgia St.
|8
|40
|386
|48.2
|C.Young, Georgia
|7
|23
|336
|48.0
|A.Wilson, UTSA
|7
|16
|335
|47.9
|K.Gilmer, UCLA
|8
|31
|382
|47.8
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|E.Mason, Charlotte
|7
|23
|332
|47.4
|J.Barney, Nebraska
|8
|30
|378
|47.2
|P.Clarke, Temple
|8
|23
|378
|47.2
|D.McCulley, Michigan
|8
|25
|378
|47.2
|D.Moore, Texas
|7
|26
|330
|47.1
|K.Wilson, Baylor
|8
|27
|377
|47.1
|J.Conner, East Carolina
|3
|6
|141
|47.0
|C.Ross, Virginia
|7
|28
|329
|47.0
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|46.8
|J.Freeman, Fresno St.
|7
|27
|326
|46.6
|B.Ford, Boise St.
|7
|21
|325
|46.4
|J.Bermudez, Temple
|8
|28
|371
|46.4
|D.Bentley, Utah
|8
|30
|369
|46.1
