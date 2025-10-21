NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|S.West, Wisconsin
|1
|6
|56.2
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|R.Eckley, Michigan St.
|7
|21
|51.3
|D.Sparks, Virginia
|7
|10
|50.2
|C.Maynard, W. Kentucky
|7
|30
|49.9
|P.Williams, Baylor
|7
|17
|49.0
|E.Crenshaw, Troy
|7
|31
|48.8
|E.Pulliam, Mississippi St.
|7
|22
|48.6
|L.Freer, Air Force
|7
|13
|48.2
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|4
|6
|48.0
|R.Chandley, Georgia St.
|7
|30
|47.9
|N.Haberer, Vanderbilt
|7
|12
|47.9
|J.Stonehouse, Syracuse
|7
|32
|47.9
|G.Chadwick, LSU
|7
|27
|47.9
|B.Thorson, Georgia
|5
|15
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|7
|2
|47.5
|J.McCallister, Purdue
|7
|24
|47.3
|T.Carrizosa, San Jose St.
|7
|26
|47.3
|D.Bale, Arkansas
|7
|17
|47.2
|M.Nichols, Georgia Tech
|7
|18
|47.2
|L.Akers, Northwestern
|7
|17
|47.1
|D.Hughes, New Mexico
|6
|15
|46.7
|M.Tomasek, E. Michigan
|8
|33
|46.7
|K.Andrews, Umass
|7
|48
|46.7
|B.Hansen, Colorado St.
|7
|31
|46.6
|L.Lupo, FAU
|7
|19
|46.5
|G.Miller, Oklahoma
|6
|25
|46.5
|O.Bird, Mississippi
|7
|18
|46.5
|B.McFerson, Maryland
|7
|38
|46.5
|A.Clark, Tulane
|7
|26
|46.4
|N.Botsford, UTEP
|7
|36
|46.4
|B.Gowers, Hawaii
|8
|30
|46.3
|J.Chance, Louisiana Tech
|6
|40
|46.3
|E.Slibeck, Virginia
|6
|11
|46.2
|H.Green, San Diego St.
|6
|28
|46.2
|S.McDonald, Missouri St.
|6
|18
|45.9
|S.Johnson, Southern Cal
|7
|9
|45.9
|F.Lappin, Kansas
|6
|27
|45.8
|J.Rendell, Notre Dame
|6
|16
|45.8
|C.Noonkester, NC State
|7
|28
|45.8
|A.Laros, Kentucky
|6
|27
|45.6
|J.Bouwmeester, Texas
|7
|31
|45.6
|C.Leon, South Florida
|7
|25
|45.6
|D.Drennan, Buffalo
|7
|36
|45.6
|C.Hogan, UTSA
|7
|34
|45.3
|W.Pahl, Oklahoma St.
|7
|39
|45.2
|G.Nwosu, Penn St.
|7
|17
|45.2
|R.Dakin, Iowa
|7
|19
|45.1
|K.Crimmins, Illinois
|7
|22
|45.1
|C.Junko, Pittsburgh
|7
|26
|45.0
|T.White, Texas A&M
|7
|28
|45.0
|M.Love, South Carolina
|7
|29
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|A.Bacchetta, Rice
|7
|33
|45.0
|L.Dougherty, Houston
|7
|28
|44.9
|A.Flintoft, Stanford
|7
|35
|44.9
|N.Totten, Marshall
|7
|35
|44.9
|T.Weston, Minnesota
|7
|31
|44.8
|M.Kern, California
|3
|9
|44.8
|M.Fletcher, Cincinnati
|7
|21
|44.8
|O.Doyle, Boise St.
|7
|21
|44.7
|A.Winsor, Oregon St.
|8
|37
|44.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|6
|32
|44.7
|J.Carlson, Navy
|6
|15
|44.6
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|7
|28
|44.5
|J.Anderson, Rutgers
|6
|18
|44.4
|B.Edmiston, Wyoming
|7
|32
|44.4
|J.Ross, Tennessee
|7
|22
|44.4
|B.Ettridge, Nevada
|7
|25
|44.3
|I.Lovison, Arizona
|5
|15
|44.3
|S.Florio, Boston College
|2
|9
|44.2
|T.Doman, Florida
|7
|32
|44.1
|L.Carrigan, Memphis
|7
|19
|44.0
|A.Davies, Tulsa
|7
|34
|44.0
|B.Johnson, Akron
|8
|8
|43.9
|T.Perkins, Iowa St.
|7
|23
|43.9
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|7
|36
|43.9
|M.Chiumento, Florida St.
|7
|17
|43.8
|D.Joyce, Miami
|6
|20
|43.8
|C.Weselman, Missouri
|7
|20
|43.8
|J.Burgess, Texas Tech
|7
|22
|43.7
|S.Vander Haar, BYU
|7
|19
|43.5
|B.Long, Charlotte
|7
|35
|43.5
|M.Haines, Ohio
|7
|23
|43.4
|L.Rehkow, Utah St.
|7
|37
|43.4
|O.Straw, West Virginia
|7
|40
|43.4
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|7
|36
|43.4
|S.McClannan, Kansas St.
|7
|28
|43.3
|J.Castle, Akron
|8
|34
|43.3
|W.McSparron, SMU
|6
|27
|43.3
|M.Morgan, Liberty
|7
|28
|43.0
|C.Stutz, Uconn
|7
|28
|43.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|7
|31
|43.0
|G.Addison, Kansas
|7
|3
|43.0
|K.Floyd, Arizona St.
|7
|15
|43.0
|O.Phillips, Utah
|7
|15
|43.0
|K.Reynoldson, Duke
|7
|19
|43.0
|D.Greaves, Colorado
|7
|34
|42.9
|W.Karoll, UCLA
|7
|23
|42.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|5
|14
|42.8
|I.Ratliff, Appalachian St.
|7
|25
|42.8
|J.Waller, Arkansas St.
|7
|32
|42.7
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|7
|12
|42.6
|J.Smith, Clemson
|7
|23
|42.6
|E.Craw, TCU
|7
|24
|42.5
|A.Bertrams, Wisconsin
|7
|31
|42.5
|M.Dean, New Mexico St.
|6
|30
|42.5
|A.Saul, Ball St.
|7
|42
|42.5
|A.Smith, Georgia Southern
|7
|32
|42.4
|C.Brown, UNLV
|7
|25
|42.4
|J.Huiet, Kennesaw St.
|6
|28
|42.4
|H.Hollenbeck, Michigan
|7
|24
|42.3
|R.Millmore, W. Michigan
|7
|32
|42.3
|J.Wagenseller, Army
|6
|18
|42.2
|H.Kaak, Auburn
|7
|31
|42.1
|A.Quinn, Boston College
|5
|1
|42.0
|T.Wilhoit, FIU
|6
|25
|42.0
|M.Salgado-Medina, Arizona
|7
|6
|41.7
|D.Vuckovic, N. Illinois
|2
|11
|41.6
|P.Foley, UAB
|7
|19
|41.6
|C.Durkin, Kent St.
|7
|32
|41.6
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|7
|31
|41.5
|I.Brandt, Old Dominion
|7
|25
|41.4
|A.Pulkkinen, South Alabama
|7
|27
|41.3
|E.Duran, Toledo
|7
|35
|41.3
|S.Evans, North Texas
|7
|19
|41.2
|J.McGuire, Ohio St.
|7
|14
|41.0
|C.Schwartz, Louisville
|6
|10
|41.0
|R.Harradine, Southern Miss.
|7
|16
|40.9
|T.Maginness, North Carolina
|6
|29
|40.8
|J.Ference, N. Illinois
|2
|9
|40.8
|B.Doud, Alabama
|7
|16
|40.8
|D.Atton, Temple
|7
|35
|40.7
|R.Leavy, East Carolina
|3
|11
|40.6
|R.Harris, Washington St.
|7
|29
|40.6
|M.Kern, California
|4
|20
|40.5
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|3
|3
|40.3
|J.Henderson, Bowling Green
|7
|36
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|6
|7
|40.3
|A.Venneri, UCF
|7
|22
|40.2
|L.Dunne, Washington
|7
|13
|40.0
|B.Honore, California
|7
|4
|40.0
|D.Duley, Cent. Michigan
|7
|29
|40.0
|P.Rea, James Madison
|7
|23
|40.0
|N.Verdugo, Fresno St.
|7
|19
|39.9
|B.Lach, Delaware
|6
|17
|39.9
|S.Florio, Boston College
|5
|21
|39.9
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|7
|23
|39.9
|D.Nunez, Texas State
|7
|21
|39.9
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|39.8
|J.McFadden, Nevada
|7
|2
|39.5
|M.McCarthy, Indiana
|5
|10
|39.4
|A.Wilson, Nebraska
|6
|18
|39.3
|R.Leavy, East Carolina
|4
|8
|39.0
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|7
|35
|37.6
|C.Joseph, Wake Forest
|6
|32
|37.4
|J.Murley, Southern Miss.
|6
|17
|36.9
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|R.Kessinger, E. Michigan
|8
|1
|36.0
|L.Goater, South Florida
|1
|2
|35.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|6
|7
|34.9
|M.McKenzie, Arizona St.
|4
|8
|34.2
|D.Chapeau, Louisville
|6
|14
|34.1
|J.Gilbert, Iowa St.
|2
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|5
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|7
|2
|27.5
|D.Dellenbach, Ohio
|7
|1
|21.0
|B.Abbe, Umass
|0
|0
|0.0
|C.Allen, Rice
|3
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|7
|0
|0.0
|M.Arenas, North Texas
|3
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|D.Bajric, Navy
|0
|0
|0.0
|J.Ballard, Mississippi
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|7
|0
|0.0
|C.Barnett, Army
|1
|0
|0.0
|A.Bennett, Charlotte
|0
|0
|0.0
|W.Bettridge, Virginia
|7
|0
|0.0
|T.Black, Liberty
|0
|0
|0.0
|B.Boehm, Ball St.
|0
|0
|0.0
|R.Bond, Texas A&M
|7
|0
|0.0
|M.Brown, San Jose St.
|7
|0
|0.0
|A.Bui, Charlotte
|0
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|A.Caine, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|L.Carneiro, Mississippi
|7
|0
|0.0
|S.Carpenter, Pittsburgh
|7
|0
|0.0
|C.Carr, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|Q.Castner, Clemson
|1
|0
|0.0
|B.Chambers, UTSA
|0
|0
|0.0
|C.Chmelar, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|J.Cleaver, UTEP
|5
|0
|0.0
|N.Clegg, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|M.Connington, Michigan St.
|6
|0
|0.0
|B.Craig, Missouri
|1
|0
|0.0
|D.Cunanan, Toledo
|7
|0
|0.0
|R.Czeremcha, FIU
|3
|0
|0.0
|G.Dangerfield, Tennessee
|1
|0
|0.0
|B.Denaburg, Minnesota
|7
|0
|0.0
|P.Domschke, W. Michigan
|7
|0
|0.0
|J.DuPont, Iowa St.
|0
|0
|0.0
|P.Durkin, Tulane
|7
|0
|0.0
|O.Fehr, NC State
|0
|0
|0.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|7
|0
|0.0
|J.Fielding, Ohio St.
|7
|0
|0.0
|D. Frausto, UTEP
|0
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|7
|0
|0.0
|M.Gilbert, Tennessee
|7
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|2
|0
|0.0
|J.Gomez, Arizona St.
|7
|0
|0.0
|R.Graziano, Oregon
|0
|0
|0.0
|J.Green, Louisiana-Monroe
|2
|0
|0.0
|L.Gregory, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|G.Gross, Washington
|7
|0
|0.0
|E.Guenthner, Tulsa
|0
|0
|0.0
|A.Hadzisabic, North Texas
|0
|0
|0.0
|J.Hamel, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|3
|0
|0.0
|C.Hardin, Temple
|7
|0
|0.0
|T.Hartley, Georgia Southern
|1
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|7
|0
|0.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|6
|0
|0.0
|G.Heil, Texas
|0
|0
|0.0
|A.Hemelt, FIU
|0
|0
|0.0
|E.Herranen, San Diego St.
|5
|0
|0.0
|I.Hershey, Texas Tech
|3
|0
|0.0
|C.Holmer, Ball St.
|7
|0
|0.0
|C.Horton, Georgia
|0
|0
|0.0
|D.Jackson, Minnesota
|1
|0
|0.0
|M.James, Texas State
|7
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|7
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|0
|0
|0.0
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|0
|0.0
|N.Kirkwood, Navy
|6
|0
|0.0
|R.Kocan, West Virginia
|2
|0
|0.0
|K.Koch, Nebraska
|7
|0
|0.0
|S.Leonard, Kent St.
|0
|0
|0.0
|M.Lipinski, James Madison
|0
|0
|0.0
|T.Manship, Nevada
|0
|0
|0.0
|L.Matthews, Louisiana Tech
|2
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|1
|0
|0.0
|A.McPherson, Auburn
|7
|0
|0.0
|J.Medina, Air Force
|6
|0
|0.0
|C.Munguia, New Mexico
|0
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|7
|0
|0.0
|T.Newcomb, Kent St.
|0
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|7
|0
|0.0
|D.Olano, Illinois
|7
|0
|0.0
|L.Padron, Texas A&M
|1
|0
|0.0
|M.Parker, Penn St.
|1
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|N.Perez, East Carolina
|1
|0
|0.0
|E.Peters, California
|0
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|E.Phillipson, Umass
|0
|0
|0.0
|D.Pizzaro, Rutgers
|2
|0
|0.0
|D.Ramos, LSU
|7
|0
|0.0
|C.Reed, Clemson
|0
|0
|0.0
|B.Reus, Florida St.
|4
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|T.Rinker, Utah St.
|7
|0
|0.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|7
|0
|0.0
|T.Robles, Texas State
|7
|0
|0.0
|G.Rush, Arkansas
|1
|0
|0.0
|E.Sanchez, Houston
|7
|0
|0.0
|E.Sandvik, Wyoming
|7
|0
|0.0
|A.Sappington, Oregon
|7
|0
|0.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|7
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|7
|0
|0.0
|B.Sislo, Michigan St.
|3
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|5
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|E.Stumpf, Buffalo
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Indiana
|0
|0
|0.0
|K.Tijerina, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|C.Tripp, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|R.Villela, UNLV
|7
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|7
|0
|0.0
|E.Warner, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|B.Watts, Ohio
|0
|0
|0.0
|J.Welch, Navy
|1
|0
|0.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|5
|0
|0.0
|O.Wiley, Akron
|8
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|B.Woodman, Middle Tennessee
|6
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|7
|0
|0.0
|D.Wu, Temple
|0
|0
|0.0
|Z.Yoakam, Houston
|7
|0
|0.0
|A.Zamani, Duke
|0
|0
|0.0
|J.Zirkel, Texas A&M
|3
|0
|0.0
|A.Zouagui, South Florida
|7
|0
|0.0
