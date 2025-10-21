Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
S.West, Wisconsin 1 6 56.2
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
R.Eckley, Michigan St. 7 21 51.3
D.Sparks, Virginia 7 10 50.2
C.Maynard, W. Kentucky 7 30 49.9
P.Williams, Baylor 7 17 49.0
E.Crenshaw, Troy 7 31 48.8
E.Pulliam, Mississippi St. 7 22 48.6
L.Freer, Air Force 7 13 48.2
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 4 6 48.0
R.Chandley, Georgia St. 7 30 47.9
N.Haberer, Vanderbilt 7 12 47.9
J.Stonehouse, Syracuse 7 32 47.9
G.Chadwick, LSU 7 27 47.9
B.Thorson, Georgia 5 15 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 7 2 47.5
J.McCallister, Purdue 7 24 47.3
T.Carrizosa, San Jose St. 7 26 47.3
D.Bale, Arkansas 7 17 47.2
M.Nichols, Georgia Tech 7 18 47.2
L.Akers, Northwestern 7 17 47.1
D.Hughes, New Mexico 6 15 46.7
M.Tomasek, E. Michigan 8 33 46.7
K.Andrews, Umass 7 48 46.7
B.Hansen, Colorado St. 7 31 46.6
L.Lupo, FAU 7 19 46.5
G.Miller, Oklahoma 6 25 46.5
O.Bird, Mississippi 7 18 46.5
B.McFerson, Maryland 7 38 46.5
A.Clark, Tulane 7 26 46.4
N.Botsford, UTEP 7 36 46.4
B.Gowers, Hawaii 8 30 46.3
J.Chance, Louisiana Tech 6 40 46.3
E.Slibeck, Virginia 6 11 46.2
H.Green, San Diego St. 6 28 46.2
S.McDonald, Missouri St. 6 18 45.9
S.Johnson, Southern Cal 7 9 45.9
F.Lappin, Kansas 6 27 45.8
J.Rendell, Notre Dame 6 16 45.8
C.Noonkester, NC State 7 28 45.8
A.Laros, Kentucky 6 27 45.6
J.Bouwmeester, Texas 7 31 45.6
C.Leon, South Florida 7 25 45.6
D.Drennan, Buffalo 7 36 45.6
C.Hogan, UTSA 7 34 45.3
W.Pahl, Oklahoma St. 7 39 45.2
G.Nwosu, Penn St. 7 17 45.2
R.Dakin, Iowa 7 19 45.1
K.Crimmins, Illinois 7 22 45.1
C.Junko, Pittsburgh 7 26 45.0
T.White, Texas A&M 7 28 45.0
M.Love, South Carolina 7 29 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
A.Bacchetta, Rice 7 33 45.0
L.Dougherty, Houston 7 28 44.9
A.Flintoft, Stanford 7 35 44.9
N.Totten, Marshall 7 35 44.9
T.Weston, Minnesota 7 31 44.8
M.Kern, California 3 9 44.8
M.Fletcher, Cincinnati 7 21 44.8
O.Doyle, Boise St. 7 21 44.7
A.Winsor, Oregon St. 8 37 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 6 32 44.7
J.Carlson, Navy 6 15 44.6
N.Veltsistas, Virginia Tech 7 28 44.5
J.Anderson, Rutgers 6 18 44.4
B.Edmiston, Wyoming 7 32 44.4
J.Ross, Tennessee 7 22 44.4
B.Ettridge, Nevada 7 25 44.3
I.Lovison, Arizona 5 15 44.3
S.Florio, Boston College 2 9 44.2
T.Doman, Florida 7 32 44.1
L.Carrigan, Memphis 7 19 44.0
A.Davies, Tulsa 7 34 44.0
B.Johnson, Akron 8 8 43.9
T.Perkins, Iowa St. 7 23 43.9
C.Gerrand, Sam Houston St. 7 36 43.9
M.Chiumento, Florida St. 7 17 43.8
D.Joyce, Miami 6 20 43.8
C.Weselman, Missouri 7 20 43.8
J.Burgess, Texas Tech 7 22 43.7
S.Vander Haar, BYU 7 19 43.5
B.Long, Charlotte 7 35 43.5
M.Haines, Ohio 7 23 43.4
L.Rehkow, Utah St. 7 37 43.4
O.Straw, West Virginia 7 40 43.4
E.Sebafundi, Coastal Carolina 7 36 43.4
S.McClannan, Kansas St. 7 28 43.3
J.Castle, Akron 8 34 43.3
W.McSparron, SMU 6 27 43.3
M.Morgan, Liberty 7 28 43.0
C.Stutz, Uconn 7 28 43.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 7 31 43.0
G.Addison, Kansas 7 3 43.0
K.Floyd, Arizona St. 7 15 43.0
O.Phillips, Utah 7 15 43.0
K.Reynoldson, Duke 7 19 43.0
D.Greaves, Colorado 7 34 42.9
W.Karoll, UCLA 7 23 42.8
D.Vuckovic, N. Illinois 5 14 42.8
I.Ratliff, Appalachian St. 7 25 42.8
J.Waller, Arkansas St. 7 32 42.7
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 7 12 42.6
J.Smith, Clemson 7 23 42.6
E.Craw, TCU 7 24 42.5
A.Bertrams, Wisconsin 7 31 42.5
M.Dean, New Mexico St. 6 30 42.5
A.Saul, Ball St. 7 42 42.5
A.Smith, Georgia Southern 7 32 42.4
C.Brown, UNLV 7 25 42.4
J.Huiet, Kennesaw St. 6 28 42.4
H.Hollenbeck, Michigan 7 24 42.3
R.Millmore, W. Michigan 7 32 42.3
J.Wagenseller, Army 6 18 42.2
H.Kaak, Auburn 7 31 42.1
A.Quinn, Boston College 5 1 42.0
T.Wilhoit, FIU 6 25 42.0
M.Salgado-Medina, Arizona 7 6 41.7
D.Vuckovic, N. Illinois 2 11 41.6
P.Foley, UAB 7 19 41.6
C.Durkin, Kent St. 7 32 41.6
P.Stainton, Miami (Ohio) 7 31 41.5
I.Brandt, Old Dominion 7 25 41.4
A.Pulkkinen, South Alabama 7 27 41.3
E.Duran, Toledo 7 35 41.3
S.Evans, North Texas 7 19 41.2
J.McGuire, Ohio St. 7 14 41.0
C.Schwartz, Louisville 6 10 41.0
R.Harradine, Southern Miss. 7 16 40.9
T.Maginness, North Carolina 6 29 40.8
J.Ference, N. Illinois 2 9 40.8
B.Doud, Alabama 7 16 40.8
D.Atton, Temple 7 35 40.7
R.Leavy, East Carolina 3 11 40.6
R.Harris, Washington St. 7 29 40.6
M.Kern, California 4 20 40.5
Z.Chapeau, Cent. Michigan 3 3 40.3
J.Henderson, Bowling Green 7 36 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 6 7 40.3
A.Venneri, UCF 7 22 40.2
L.Dunne, Washington 7 13 40.0
B.Honore, California 7 4 40.0
D.Duley, Cent. Michigan 7 29 40.0
P.Rea, James Madison 7 23 40.0
N.Verdugo, Fresno St. 7 19 39.9
B.Lach, Delaware 6 17 39.9
S.Florio, Boston College 5 21 39.9
C.Donaghy, Jacksonville St. 7 23 39.9
D.Nunez, Texas State 7 21 39.9
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 39.8
J.McFadden, Nevada 7 2 39.5
M.McCarthy, Indiana 5 10 39.4
A.Wilson, Nebraska 6 18 39.3
R.Leavy, East Carolina 4 8 39.0
M.Ryan, Louisiana-Monroe 7 35 37.6
C.Joseph, Wake Forest 6 32 37.4
J.Murley, Southern Miss. 6 17 36.9
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
R.Kessinger, E. Michigan 8 1 36.0
L.Goater, South Florida 1 2 35.5
N.Tiyce, Mississippi St. 6 7 34.9
M.McKenzie, Arizona St. 4 8 34.2
D.Chapeau, Louisville 6 14 34.1
J.Gilbert, Iowa St. 2 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 5 1 28.0
N.Hauser, Clemson 7 2 27.5
D.Dellenbach, Ohio 7 1 21.0
B.Abbe, Umass 0 0 0.0
C.Allen, Rice 3 0 0.0
C.Amaya, Arkansas St. 7 0 0.0
M.Arenas, North Texas 3 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
D.Bajric, Navy 0 0 0.0
J.Ballard, Mississippi 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 7 0 0.0
C.Barnett, Army 1 0 0.0
A.Bennett, Charlotte 0 0 0.0
W.Bettridge, Virginia 7 0 0.0
T.Black, Liberty 0 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 0 0 0.0
R.Bond, Texas A&M 7 0 0.0
M.Brown, San Jose St. 7 0 0.0
A.Bui, Charlotte 0 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
A.Caine, Middle Tennessee 0 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 7 0 0.0
S.Carpenter, Pittsburgh 7 0 0.0
C.Carr, Colorado St. 0 0 0.0
Q.Castner, Clemson 1 0 0.0
B.Chambers, UTSA 0 0 0.0
C.Chmelar, Texas A&M 0 0 0.0
J.Cleaver, UTEP 5 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
M.Connington, Michigan St. 6 0 0.0
B.Craig, Missouri 1 0 0.0
D.Cunanan, Toledo 7 0 0.0
R.Czeremcha, FIU 3 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 1 0 0.0
B.Denaburg, Minnesota 7 0 0.0
P.Domschke, W. Michigan 7 0 0.0
J.DuPont, Iowa St. 0 0 0.0
P.Durkin, Tulane 7 0 0.0
O.Fehr, NC State 0 0 0.0
K.Ferrie, Mississippi St. 7 0 0.0
J.Fielding, Ohio St. 7 0 0.0
D. Frausto, UTEP 0 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 7 0 0.0
M.Gilbert, Tennessee 7 0 0.0
L.Glassburn, Temple 2 0 0.0
J.Gomez, Arizona St. 7 0 0.0
R.Graziano, Oregon 0 0 0.0
J.Green, Louisiana-Monroe 2 0 0.0
L.Gregory, Southern Miss. 0 0 0.0
G.Gross, Washington 7 0 0.0
E.Guenthner, Tulsa 0 0 0.0
A.Hadzisabic, North Texas 0 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 3 0 0.0
R.Hammond, Toledo 3 0 0.0
R.Hammond, Toledo 3 0 0.0
C.Hardin, Temple 7 0 0.0
T.Hartley, Georgia Southern 1 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 7 0 0.0
R.Hawk, New Mexico St. 6 0 0.0
G.Heil, Texas 0 0 0.0
A.Hemelt, FIU 0 0 0.0
E.Herranen, San Diego St. 5 0 0.0
I.Hershey, Texas Tech 3 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 7 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
M.James, Texas State 7 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0.0
S.Keltner, SMU 7 0 0.0
D.Kemp, Minnesota 0 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 3 0 0.0
N.Kirkwood, Navy 6 0 0.0
R.Kocan, West Virginia 2 0 0.0
K.Koch, Nebraska 7 0 0.0
S.Leonard, Kent St. 0 0 0.0
M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0
T.Manship, Nevada 0 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 2 0 0.0
N.McGough, UCF 1 0 0.0
A.McPherson, Auburn 7 0 0.0
J.Medina, Air Force 6 0 0.0
C.Munguia, New Mexico 0 0 0.0
A.Nelms, FAU 7 0 0.0
T.Newcomb, Kent St. 0 0 0.0
T.Nissen, Iowa 7 0 0.0
D.Olano, Illinois 7 0 0.0
L.Padron, Texas A&M 1 0 0.0
M.Parker, Penn St. 1 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
N.Perez, East Carolina 1 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
T.Petz, Washington St. 0 0 0.0
E.Phillipson, Umass 0 0 0.0
D.Pizzaro, Rutgers 2 0 0.0
D.Ramos, LSU 7 0 0.0
C.Reed, Clemson 0 0 0.0
B.Reus, Florida St. 4 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
T.Rinker, Utah St. 7 0 0.0
G.Rippa, Jacksonville St. 7 0 0.0
T.Robles, Texas State 7 0 0.0
G.Rush, Arkansas 1 0 0.0
E.Sanchez, Houston 7 0 0.0
E.Sandvik, Wyoming 7 0 0.0
A.Sappington, Oregon 7 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 7 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
O.Simpson, UAB 7 0 0.0
B.Sislo, Michigan St. 3 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 5 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
E.Stumpf, Buffalo 0 0 0.0
B.Taylor, Indiana 0 0 0.0
K.Tijerina, Pittsburgh 0 0 0.0
C.Tripp, Fresno St. 0 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
A.VanSlyke, James Madison 0 0 0.0
R.Villela, UNLV 7 0 0.0
I.Wagner, Arizona 7 0 0.0
E.Warner, Bowling Green 0 0 0.0
B.Watts, Ohio 0 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 5 0 0.0
O.Wiley, Akron 8 0 0.0
C.Willis, Liberty 0 0 0.0
B.Woodman, Middle Tennessee 6 0 0.0
T.Woody, Syracuse 7 0 0.0
D.Wu, Temple 0 0 0.0
Z.Yoakam, Houston 7 0 0.0
A.Zamani, Duke 0 0 0.0
J.Zirkel, Texas A&M 3 0 0.0
A.Zouagui, South Florida 7 0 0.0

