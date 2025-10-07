Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punting

NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

Punting

G Punts Avg
R.Eckley, Michigan St. 5 17 52.5
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
C.Maynard, W. Kentucky 6 25 50.2
G.Miller, Oklahoma 4 16 49.8
E.Crenshaw, Troy 5 25 48.9
P.Williams, Baylor 6 14 48.6
J.Stonehouse, Syracuse 6 25 48.5
E.Pulliam, Mississippi St. 6 20 48.3
N.Haberer, Vanderbilt 6 10 48.0
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 4 6 48.0
B.McFerson, Maryland 5 25 47.8
J.McCallister, Purdue 5 16 47.6
L.Freer, Air Force 5 9 47.6
M.Tomasek, E. Michigan 6 24 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 5 2 47.5
B.Hansen, Colorado St. 5 19 47.4
D.Bale, Arkansas 5 13 47.2
L.Lupo, FAU 5 13 47.0
M.Nichols, Georgia Tech 5 13 47.0
F.Lappin, Kansas 5 19 46.7
J.Bouwmeester, Texas 5 21 46.7
G.Chadwick, LSU 5 21 46.7
G.Nwosu, Penn St. 5 11 46.6
L.Akers, Northwestern 5 13 46.6
O.Bird, Mississippi 5 13 46.6
R.Chandley, Georgia St. 5 25 46.4
M.Fletcher, Cincinnati 5 14 46.4
A.Laros, Kentucky 5 21 46.3
D.Drennan, Buffalo 6 30 46.3
K.Andrews, Umass 5 32 46.2
T.Perkins, Iowa St. 6 17 46.2
E.Slibeck, Virginia 5 11 46.2
C.Weselman, Missouri 5 11 46.2
B.Thorson, Georgia 4 12 46.2
S.McDonald, Missouri St. 5 14 46.1
N.Botsford, UTEP 5 25 46.1
C.Leon, South Florida 5 19 46.0
D.Sparks, Virginia 6 4 46.0
D.Hughes, New Mexico 5 12 45.9
J.Chance, Louisiana Tech 5 34 45.9
C.Noonkester, NC State 6 21 45.9
N.Totten, Marshall 5 26 45.8
T.Carrizosa, San Jose St. 5 17 45.8
H.Green, San Diego St. 5 25 45.6
T.Weston, Minnesota 5 19 45.6
A.Clark, Tulane 5 23 45.6
L.Dougherty, Houston 5 25 45.6
B.Gowers, Hawaii 6 22 45.5
A.Winsor, Oregon St. 6 28 45.5
K.Crimmins, Illinois 6 20 45.5
M.Love, South Carolina 5 20 45.4
L.Rehkow, Utah St. 5 27 45.3
S.Johnson, Southern Cal 5 5 45.2
R.Dakin, Iowa 5 13 45.2
J.Anderson, Rutgers 4 9 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
J.Rendell, Notre Dame 4 9 45.0
A.Bacchetta, Rice 6 28 45.0
O.Doyle, Boise St. 5 16 44.8
C.Gerrand, Sam Houston St. 5 25 44.8
C.Junko, Pittsburgh 5 18 44.7
C.Hogan, UTSA 5 26 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 5 28 44.6
W.Pahl, Oklahoma St. 5 32 44.6
I.Lovison, Arizona 3 9 44.6
T.Doman, Florida 5 22 44.5
K.Floyd, Arizona St. 5 11 44.4
J.Castle, Akron 6 26 44.3
S.McClannan, Kansas St. 6 23 44.3
L.Carrigan, Memphis 6 18 44.3
B.Ettridge, Nevada 5 17 44.2
T.White, Texas A&M 5 22 44.2
A.Davies, Tulsa 6 28 44.0
N.Veltsistas, Virginia Tech 6 24 44.0
J.Wagenseller, Army 4 14 43.9
B.Johnson, Akron 6 8 43.9
O.Phillips, Utah 5 12 43.8
A.Bertrams, Wisconsin 5 24 43.8
T.O’Halloran, East Carolina 1 3 43.7
S.Vander Haar, BYU 5 12 43.6
J.Ross, Tennessee 5 14 43.6
J.Smith, Clemson 5 15 43.5
I.Ratliff, Appalachian St. 5 20 43.4
M.Haines, Ohio 6 23 43.4
E.Sebafundi, Coastal Carolina 5 28 43.4
M.Kern, California 1 5 43.4
B.Long, Charlotte 5 25 43.4
M.Kern, California 5 17 43.4
H.Kaak, Auburn 5 23 43.3
J.Burgess, Texas Tech 5 12 43.3
H.Hollenbeck, Michigan 5 18 43.3
N.Torney, Louisiana-Lafayette 5 19 43.3
C.Durkin, Kent St. 5 21 43.2
M.Dean, New Mexico St. 5 26 43.2
B.Edmiston, Wyoming 5 24 43.2
C.Brown, UNLV 5 16 43.2
D.Greaves, Colorado 6 28 43.1
K.Reynoldson, Duke 6 16 43.1
T.Wilhoit, FIU 5 21 43.1
G.Addison, Kansas 6 3 43.0
M.Chiumento, Florida St. 5 8 42.9
D.Vuckovic, N. Illinois 3 14 42.8
I.Brandt, Old Dominion 5 15 42.7
B.Doud, Alabama 5 9 42.7
D.Joyce, Miami 5 17 42.6
W.McSparron, SMU 5 18 42.6
O.Straw, West Virginia 6 31 42.5
C.Stutz, Uconn 6 25 42.4
J.McGuire, Ohio St. 5 9 42.3
A.Saul, Ball St. 5 28 42.3
J.Waller, Arkansas St. 6 27 42.3
A.Flintoft, Stanford 5 24 42.2
M.Morgan, Liberty 5 21 42.0
A.Quinn, Boston College 3 1 42.0
R.Harradine, Southern Miss. 5 10 41.9
B.Honore, California 6 3 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 5 6 41.7
A.Smith, Georgia Southern 5 27 41.7
D.Vuckovic, N. Illinois 2 11 41.6
R.Leavy, East Carolina 5 13 41.5
J.Huiet, Kennesaw St. 5 23 41.5
A.Venneri, UCF 5 16 41.4
P.Foley, UAB 5 13 41.3
W.Karoll, UCLA 5 14 41.3
C.Schwartz, Louisville 5 8 41.2
R.Millmore, W. Michigan 6 29 41.2
S.Evans, North Texas 5 12 41.1
D.Duley, Cent. Michigan 6 24 41.0
R.Harris, Washington St. 5 20 41.0
P.Stainton, Miami (Ohio) 5 25 41.0
S.Florio, Boston College 5 22 40.7
T.Maginness, North Carolina 5 23 40.5
E.Craw, TCU 5 15 40.5
E.Duran, Toledo 5 24 40.5
M.McCarthy, Indiana 3 5 40.4
A.Pulkkinen, South Alabama 6 19 40.4
J.Carlson, Navy 5 11 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 3 3 40.3
C.Donaghy, Jacksonville St. 5 15 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 4 7 40.3
J.Henderson, Bowling Green 5 24 40.2
N.Verdugo, Fresno St. 6 17 40.1
D.Atton, Temple 5 29 40.0
P.Rea, James Madison 5 16 39.9
D.Nunez, Texas State 5 17 39.9
J.McFadden, Nevada 5 2 39.5
B.Lach, Delaware 5 12 39.2
M.Ryan, Louisiana-Monroe 5 24 39.0
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 5 8 38.8
L.Dunne, Washington 5 7 38.7
A.Wilson, Nebraska 4 12 38.7
J.Murley, Southern Miss. 4 12 38.1
C.Joseph, Wake Forest 5 26 38.0
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
R.Kessinger, E. Michigan 6 1 36.0
L.Goater, South Florida 2 2 35.5
N.Tiyce, Mississippi St. 5 6 34.8
J.Gilbert, Iowa St. 2 1 33.0
M.McKenzie, Arizona St. 3 5 33.0
D.Chapeau, Louisville 5 10 32.6
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
N.Hauser, Clemson 5 2 27.5
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 4 0 0.0
M.Aquino, Hawaii 0 0 0.0
R.Armstrong, Baylor 6 0 0.0
C.Arreola, UTEP 5 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
A.Astone, Army 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 5 0 0.0
D.Barker, New Mexico St. 0 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
W.Bettridge, Virginia 6 0 0.0
L.Bironas, Stanford 0 0 0.0
C.Birtwistle, NC State 6 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 0 0 0.0
J.Bogdan, Syracuse 0 0 0.0
R.Bond, Texas A&M 5 0 0.0
E.Bowman, Arkansas St. 0 0 0.0
L.Boyd, Charlotte 5 0 0.0
M.Brown, San Jose St. 5 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0.0
C.Buhr, Iowa 1 0 0.0
A.Bui, Charlotte 0 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 5 0 0.0
R.Capriotti, Maryland 0 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 5 0 0.0
J.Cheek, Utah 1 0 0.0
C.Chmelar, Texas A&M 0 0 0.0
R.Collins, SMU 0 0 0.0
M.Connington, Michigan St. 4 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0
J.Courville, Ohio St. 2 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 1 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
D.Dempsey, Georgia Southern 0 0 0.0
T.Dorje, San Diego St. 0 0 0.0
N.Dugandzic, Northwestern 1 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
N.Eichner, Old Dominion 3 0 0.0
C.Everett, Appalachian St. 0 0 0.0
M.Faulk, Army 0 0 0.0
O.Fehr, NC State 0 0 0.0
W.Fendley, Louisiana Tech 0 0 0.0
W.Ferrin, BYU 5 0 0.0
C.Forrest, Jacksonville St. 0 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 5 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 5 0 0.0
J.Gomez, Arizona St. 5 0 0.0
N.Grant, FIU 5 0 0.0
G.Gross, Washington 5 0 0.0
E.Guenthner, Tulsa 0 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 2 0 0.0
R.Hammond, Toledo 3 0 0.0
R.Hammond, Toledo 2 0 0.0
C.Hardin, Temple 5 0 0.0
B.Hargett, LSU 0 0 0.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 5 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 6 0 0.0
E.Head, West Virginia 6 0 0.0
G.Heil, Texas 0 0 0.0
I.Hershey, Texas Tech 3 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
B.Hosea, Army 0 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 5 0 0.0
R.Hyland, Navy 0 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 5 0 0.0
M.Kelley, South Carolina 5 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 3 0 0.0
N.Kirkwood, Navy 5 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 4 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
S.Leonard, Kent St. 0 0 0.0
D.Little, South Alabama 0 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 4 0 0.0
K.Lowe, Virginia Tech 6 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 2 0 0.0
T.McKee, Bowling Green 0 0 0.0
A.McPherson, Auburn 5 0 0.0
E.Moczulski, Washington 5 0 0.0
S.Morgan, Tulsa 6 0 0.0
J.Murphy, UTSA 5 0 0.0
A.Nelms, FAU 5 0 0.0
T.Newcomb, Kent St. 0 0 0.0
J.Nicolas, Virginia 0 0 0.0
T.Nissen, Iowa 5 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 4 0 0.0
C.Pavon, Sam Houston St. 5 0 0.0
T.Pelino, Duke 6 0 0.0
J.Placzek, Indiana 1 0 0.0
E.Post, Florida St. 2 0 0.0
D.Ramos, LSU 5 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
O.Robbins, Missouri 5 0 0.0
T.Robles, Texas State 5 0 0.0
L.Rodriguez, Kansas St. 6 0 0.0
C.Rogers, SMU 2 0 0.0
C.Rosa, James Madison 5 0 0.0
C.Salas, Duke 0 0 0.0
C.Salas, Duke 0 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 5 0 0.0
J.Schlenhardt, N. Illinois 0 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 3 0 0.0
Z.Schreiner, Kentucky 0 0 0.0
E.Scruggs, Georgia Southern 5 0 0.0
L.Shaffer, Georgia Tech 1 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
O.Simpson, UAB 5 0 0.0
J.Smith, W. Kentucky 0 0 0.0
A.Stire, West Virginia 0 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
P.Todd, Louisiana-Monroe 4 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 5 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
E.Warner, Bowling Green 0 0 0.0
J.Weinberg, Florida St. 5 0 0.0
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
S.West, Wisconsin 0 0 0.0
O.Wiley, Akron 6 0 0.0
W.Wilkinson, Mississippi St. 1 0 0.0
B.Williams, Kennesaw St. 4 0 0.0
P.Woodring, Georgia 5 0 0.0
T.Woody, Syracuse 6 0 0.0
D.Wu, Temple 0 0 0.0
A.Zamani, Duke 0 0 0.0
C.Zilmer, Tulsa 1 0 0.0
J.Zirkel, Texas A&M 2 0 0.0
D.Zvada, Michigan 5 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up