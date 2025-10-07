NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|R.Eckley, Michigan St.
|5
|17
|52.5
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|C.Maynard, W. Kentucky
|6
|25
|50.2
|G.Miller, Oklahoma
|4
|16
|49.8
|E.Crenshaw, Troy
|5
|25
|48.9
|P.Williams, Baylor
|6
|14
|48.6
|J.Stonehouse, Syracuse
|6
|25
|48.5
|E.Pulliam, Mississippi St.
|6
|20
|48.3
|N.Haberer, Vanderbilt
|6
|10
|48.0
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|4
|6
|48.0
|B.McFerson, Maryland
|5
|25
|47.8
|J.McCallister, Purdue
|5
|16
|47.6
|L.Freer, Air Force
|5
|9
|47.6
|M.Tomasek, E. Michigan
|6
|24
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|5
|2
|47.5
|B.Hansen, Colorado St.
|5
|19
|47.4
|D.Bale, Arkansas
|5
|13
|47.2
|L.Lupo, FAU
|5
|13
|47.0
|M.Nichols, Georgia Tech
|5
|13
|47.0
|F.Lappin, Kansas
|5
|19
|46.7
|J.Bouwmeester, Texas
|5
|21
|46.7
|G.Chadwick, LSU
|5
|21
|46.7
|G.Nwosu, Penn St.
|5
|11
|46.6
|L.Akers, Northwestern
|5
|13
|46.6
|O.Bird, Mississippi
|5
|13
|46.6
|R.Chandley, Georgia St.
|5
|25
|46.4
|M.Fletcher, Cincinnati
|5
|14
|46.4
|A.Laros, Kentucky
|5
|21
|46.3
|D.Drennan, Buffalo
|6
|30
|46.3
|K.Andrews, Umass
|5
|32
|46.2
|T.Perkins, Iowa St.
|6
|17
|46.2
|E.Slibeck, Virginia
|5
|11
|46.2
|C.Weselman, Missouri
|5
|11
|46.2
|B.Thorson, Georgia
|4
|12
|46.2
|S.McDonald, Missouri St.
|5
|14
|46.1
|N.Botsford, UTEP
|5
|25
|46.1
|C.Leon, South Florida
|5
|19
|46.0
|D.Sparks, Virginia
|6
|4
|46.0
|D.Hughes, New Mexico
|5
|12
|45.9
|J.Chance, Louisiana Tech
|5
|34
|45.9
|C.Noonkester, NC State
|6
|21
|45.9
|N.Totten, Marshall
|5
|26
|45.8
|T.Carrizosa, San Jose St.
|5
|17
|45.8
|H.Green, San Diego St.
|5
|25
|45.6
|T.Weston, Minnesota
|5
|19
|45.6
|A.Clark, Tulane
|5
|23
|45.6
|L.Dougherty, Houston
|5
|25
|45.6
|B.Gowers, Hawaii
|6
|22
|45.5
|A.Winsor, Oregon St.
|6
|28
|45.5
|K.Crimmins, Illinois
|6
|20
|45.5
|M.Love, South Carolina
|5
|20
|45.4
|L.Rehkow, Utah St.
|5
|27
|45.3
|S.Johnson, Southern Cal
|5
|5
|45.2
|R.Dakin, Iowa
|5
|13
|45.2
|J.Anderson, Rutgers
|4
|9
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|J.Rendell, Notre Dame
|4
|9
|45.0
|A.Bacchetta, Rice
|6
|28
|45.0
|O.Doyle, Boise St.
|5
|16
|44.8
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|5
|25
|44.8
|C.Junko, Pittsburgh
|5
|18
|44.7
|C.Hogan, UTSA
|5
|26
|44.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|5
|28
|44.6
|W.Pahl, Oklahoma St.
|5
|32
|44.6
|I.Lovison, Arizona
|3
|9
|44.6
|T.Doman, Florida
|5
|22
|44.5
|K.Floyd, Arizona St.
|5
|11
|44.4
|J.Castle, Akron
|6
|26
|44.3
|S.McClannan, Kansas St.
|6
|23
|44.3
|L.Carrigan, Memphis
|6
|18
|44.3
|B.Ettridge, Nevada
|5
|17
|44.2
|T.White, Texas A&M
|5
|22
|44.2
|A.Davies, Tulsa
|6
|28
|44.0
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|6
|24
|44.0
|J.Wagenseller, Army
|4
|14
|43.9
|B.Johnson, Akron
|6
|8
|43.9
|O.Phillips, Utah
|5
|12
|43.8
|A.Bertrams, Wisconsin
|5
|24
|43.8
|T.O’Halloran, East Carolina
|1
|3
|43.7
|S.Vander Haar, BYU
|5
|12
|43.6
|J.Ross, Tennessee
|5
|14
|43.6
|J.Smith, Clemson
|5
|15
|43.5
|I.Ratliff, Appalachian St.
|5
|20
|43.4
|M.Haines, Ohio
|6
|23
|43.4
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|5
|28
|43.4
|M.Kern, California
|1
|5
|43.4
|B.Long, Charlotte
|5
|25
|43.4
|M.Kern, California
|5
|17
|43.4
|H.Kaak, Auburn
|5
|23
|43.3
|J.Burgess, Texas Tech
|5
|12
|43.3
|H.Hollenbeck, Michigan
|5
|18
|43.3
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|5
|19
|43.3
|C.Durkin, Kent St.
|5
|21
|43.2
|M.Dean, New Mexico St.
|5
|26
|43.2
|B.Edmiston, Wyoming
|5
|24
|43.2
|C.Brown, UNLV
|5
|16
|43.2
|D.Greaves, Colorado
|6
|28
|43.1
|K.Reynoldson, Duke
|6
|16
|43.1
|T.Wilhoit, FIU
|5
|21
|43.1
|G.Addison, Kansas
|6
|3
|43.0
|M.Chiumento, Florida St.
|5
|8
|42.9
|D.Vuckovic, N. Illinois
|3
|14
|42.8
|I.Brandt, Old Dominion
|5
|15
|42.7
|B.Doud, Alabama
|5
|9
|42.7
|D.Joyce, Miami
|5
|17
|42.6
|W.McSparron, SMU
|5
|18
|42.6
|O.Straw, West Virginia
|6
|31
|42.5
|C.Stutz, Uconn
|6
|25
|42.4
|J.McGuire, Ohio St.
|5
|9
|42.3
|A.Saul, Ball St.
|5
|28
|42.3
|J.Waller, Arkansas St.
|6
|27
|42.3
|A.Flintoft, Stanford
|5
|24
|42.2
|M.Morgan, Liberty
|5
|21
|42.0
|A.Quinn, Boston College
|3
|1
|42.0
|R.Harradine, Southern Miss.
|5
|10
|41.9
|B.Honore, California
|6
|3
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|5
|6
|41.7
|A.Smith, Georgia Southern
|5
|27
|41.7
|D.Vuckovic, N. Illinois
|2
|11
|41.6
|R.Leavy, East Carolina
|5
|13
|41.5
|J.Huiet, Kennesaw St.
|5
|23
|41.5
|A.Venneri, UCF
|5
|16
|41.4
|P.Foley, UAB
|5
|13
|41.3
|W.Karoll, UCLA
|5
|14
|41.3
|C.Schwartz, Louisville
|5
|8
|41.2
|R.Millmore, W. Michigan
|6
|29
|41.2
|S.Evans, North Texas
|5
|12
|41.1
|D.Duley, Cent. Michigan
|6
|24
|41.0
|R.Harris, Washington St.
|5
|20
|41.0
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|5
|25
|41.0
|S.Florio, Boston College
|5
|22
|40.7
|T.Maginness, North Carolina
|5
|23
|40.5
|E.Craw, TCU
|5
|15
|40.5
|E.Duran, Toledo
|5
|24
|40.5
|M.McCarthy, Indiana
|3
|5
|40.4
|A.Pulkkinen, South Alabama
|6
|19
|40.4
|J.Carlson, Navy
|5
|11
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|3
|3
|40.3
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|5
|15
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|4
|7
|40.3
|J.Henderson, Bowling Green
|5
|24
|40.2
|N.Verdugo, Fresno St.
|6
|17
|40.1
|D.Atton, Temple
|5
|29
|40.0
|P.Rea, James Madison
|5
|16
|39.9
|D.Nunez, Texas State
|5
|17
|39.9
|J.McFadden, Nevada
|5
|2
|39.5
|B.Lach, Delaware
|5
|12
|39.2
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|5
|24
|39.0
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|5
|8
|38.8
|L.Dunne, Washington
|5
|7
|38.7
|A.Wilson, Nebraska
|4
|12
|38.7
|J.Murley, Southern Miss.
|4
|12
|38.1
|C.Joseph, Wake Forest
|5
|26
|38.0
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|R.Kessinger, E. Michigan
|6
|1
|36.0
|L.Goater, South Florida
|2
|2
|35.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|5
|6
|34.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|2
|1
|33.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|3
|5
|33.0
|D.Chapeau, Louisville
|5
|10
|32.6
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|N.Hauser, Clemson
|5
|2
|27.5
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|4
|0
|0.0
|M.Aquino, Hawaii
|0
|0
|0.0
|R.Armstrong, Baylor
|6
|0
|0.0
|C.Arreola, UTEP
|5
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|A.Astone, Army
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|5
|0
|0.0
|D.Barker, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|W.Bettridge, Virginia
|6
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|0
|0
|0.0
|C.Birtwistle, NC State
|6
|0
|0.0
|B.Boehm, Ball St.
|0
|0
|0.0
|J.Bogdan, Syracuse
|0
|0
|0.0
|R.Bond, Texas A&M
|5
|0
|0.0
|E.Bowman, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|L.Boyd, Charlotte
|5
|0
|0.0
|M.Brown, San Jose St.
|5
|0
|0.0
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|C.Buhr, Iowa
|1
|0
|0.0
|A.Bui, Charlotte
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|5
|0
|0.0
|R.Capriotti, Maryland
|0
|0
|0.0
|L.Carneiro, Mississippi
|5
|0
|0.0
|J.Cheek, Utah
|1
|0
|0.0
|C.Chmelar, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|R.Collins, SMU
|0
|0
|0.0
|M.Connington, Michigan St.
|4
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|0
|0
|0.0
|J.Courville, Ohio St.
|2
|0
|0.0
|G.Dangerfield, Tennessee
|1
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|D.Dempsey, Georgia Southern
|0
|0
|0.0
|T.Dorje, San Diego St.
|0
|0
|0.0
|N.Dugandzic, Northwestern
|1
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|C.Everett, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|M.Faulk, Army
|0
|0
|0.0
|O.Fehr, NC State
|0
|0
|0.0
|W.Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|W.Ferrin, BYU
|5
|0
|0.0
|C.Forrest, Jacksonville St.
|0
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|5
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|5
|0
|0.0
|J.Gomez, Arizona St.
|5
|0
|0.0
|N.Grant, FIU
|5
|0
|0.0
|G.Gross, Washington
|5
|0
|0.0
|E.Guenthner, Tulsa
|0
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|J.Hamel, Old Dominion
|2
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|2
|0
|0.0
|C.Hardin, Temple
|5
|0
|0.0
|B.Hargett, LSU
|0
|0
|0.0
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|5
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|6
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|6
|0
|0.0
|G.Heil, Texas
|0
|0
|0.0
|I.Hershey, Texas Tech
|3
|0
|0.0
|C.Horton, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Hosea, Army
|0
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|5
|0
|0.0
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0.0
|D.Jackson, Minnesota
|1
|0
|0.0
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0.0
|J.Kauwe, Kentucky
|5
|0
|0.0
|M.Kelley, South Carolina
|5
|0
|0.0
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|0
|0.0
|N.Kirkwood, Navy
|5
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|S.Leonard, Kent St.
|0
|0
|0.0
|D.Little, South Alabama
|0
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|4
|0
|0.0
|K.Lowe, Virginia Tech
|6
|0
|0.0
|L.Matthews, Louisiana Tech
|2
|0
|0.0
|T.McKee, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|A.McPherson, Auburn
|5
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|5
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|6
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|5
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|5
|0
|0.0
|T.Newcomb, Kent St.
|0
|0
|0.0
|J.Nicolas, Virginia
|0
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|5
|0
|0.0
|K.Olson, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|S.Olvera-Harle, Hawaii
|4
|0
|0.0
|C.Pavon, Sam Houston St.
|5
|0
|0.0
|T.Pelino, Duke
|6
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|1
|0
|0.0
|E.Post, Florida St.
|2
|0
|0.0
|D.Ramos, LSU
|5
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|O.Robbins, Missouri
|5
|0
|0.0
|T.Robles, Texas State
|5
|0
|0.0
|L.Rodriguez, Kansas St.
|6
|0
|0.0
|C.Rogers, SMU
|2
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|5
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|0
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|0
|0
|0.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|5
|0
|0.0
|J.Schlenhardt, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|3
|0
|0.0
|Z.Schreiner, Kentucky
|0
|0
|0.0
|E.Scruggs, Georgia Southern
|5
|0
|0.0
|L.Shaffer, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|5
|0
|0.0
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|A.Stire, West Virginia
|0
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Stoyanovich, Colorado
|0
|0
|0.0
|P.Tarpley, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|P.Todd, Louisiana-Monroe
|4
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|5
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|E.Warner, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|J.Weinberg, Florida St.
|5
|0
|0.0
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|J.Welch, Navy
|1
|0
|0.0
|S.West, Wisconsin
|0
|0
|0.0
|O.Wiley, Akron
|6
|0
|0.0
|W.Wilkinson, Mississippi St.
|1
|0
|0.0
|B.Williams, Kennesaw St.
|4
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|5
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|6
|0
|0.0
|D.Wu, Temple
|0
|0
|0.0
|A.Zamani, Duke
|0
|0
|0.0
|C.Zilmer, Tulsa
|1
|0
|0.0
|J.Zirkel, Texas A&M
|2
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|5
|0
|0.0
