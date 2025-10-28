NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|S.West, Wisconsin
|2
|9
|53.3
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|R.Eckley, Michigan St.
|8
|28
|50.4
|D.Sparks, Virginia
|8
|18
|49.6
|C.Maynard, W. Kentucky
|8
|34
|49.3
|E.Pulliam, Mississippi St.
|8
|28
|49.0
|E.Crenshaw, Troy
|8
|33
|48.9
|M.Nichols, Georgia Tech
|8
|20
|48.2
|L.Freer, Air Force
|7
|13
|48.2
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|5
|6
|48.0
|R.Chandley, Georgia St.
|8
|32
|47.9
|B.Hansen, Colorado St.
|8
|37
|47.7
|J.Stonehouse, Syracuse
|8
|36
|47.6
|B.Thorson, Georgia
|5
|15
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|8
|2
|47.5
|G.Chadwick, LSU
|8
|34
|47.4
|P.Williams, Baylor
|8
|19
|47.4
|T.Carrizosa, San Jose St.
|7
|26
|47.3
|D.Hughes, New Mexico
|7
|19
|47.3
|G.Miller, Oklahoma
|7
|29
|47.1
|M.Tomasek, E. Michigan
|9
|39
|47.0
|N.Haberer, Vanderbilt
|8
|17
|46.9
|K.Andrews, Umass
|8
|53
|46.8
|H.Green, San Diego St.
|7
|31
|46.6
|B.McFerson, Maryland
|7
|38
|46.5
|N.Botsford, UTEP
|7
|36
|46.4
|A.Clark, Tulane
|7
|26
|46.4
|B.Gowers, Hawaii
|8
|30
|46.3
|L.Lupo, FAU
|8
|20
|46.2
|E.Slibeck, Virginia
|7
|11
|46.2
|D.Bale, Arkansas
|8
|18
|46.2
|W.Pahl, Oklahoma St.
|8
|48
|46.1
|J.Chance, Louisiana Tech
|7
|42
|46.0
|F.Lappin, Kansas
|7
|30
|46.0
|S.Johnson, Southern Cal
|7
|9
|45.9
|O.Bird, Mississippi
|8
|23
|45.9
|L.Akers, Northwestern
|8
|19
|45.8
|J.Rendell, Notre Dame
|6
|16
|45.8
|J.McCallister, Purdue
|8
|29
|45.6
|C.Noonkester, NC State
|8
|33
|45.6
|J.Bouwmeester, Texas
|8
|39
|45.4
|C.Junko, Pittsburgh
|8
|28
|45.4
|B.Edmiston, Wyoming
|8
|38
|45.3
|K.Crimmins, Illinois
|8
|23
|45.3
|T.White, Texas A&M
|8
|29
|45.3
|C.Hogan, UTSA
|7
|34
|45.3
|M.Love, South Carolina
|8
|33
|45.2
|L.Dougherty, Houston
|8
|33
|45.2
|G.Nwosu, Penn St.
|7
|17
|45.2
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|N.Totten, Marshall
|7
|35
|44.9
|M.Fletcher, Cincinnati
|8
|22
|44.7
|A.Winsor, Oregon St.
|8
|37
|44.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|7
|39
|44.7
|M.Haines, Ohio
|8
|25
|44.6
|J.Carlson, Navy
|7
|15
|44.6
|A.Bacchetta, Rice
|8
|40
|44.6
|A.Flintoft, Stanford
|8
|40
|44.6
|B.Ettridge, Nevada
|8
|29
|44.5
|A.Laros, Kentucky
|7
|30
|44.5
|J.Ross, Tennessee
|8
|25
|44.4
|O.Doyle, Boise St.
|8
|26
|44.3
|I.Lovison, Arizona
|5
|15
|44.3
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|8
|30
|44.3
|B.Doud, Alabama
|8
|21
|44.2
|S.Florio, Boston College
|2
|9
|44.2
|D.Drennan, Buffalo
|8
|42
|44.1
|T.Doman, Florida
|7
|32
|44.1
|T.Perkins, Iowa St.
|8
|24
|44.0
|A.Davies, Tulsa
|8
|39
|44.0
|C.Stutz, Uconn
|8
|35
|44.0
|D.Joyce, Miami
|7
|21
|44.0
|O.Phillips, Utah
|8
|20
|44.0
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|7
|36
|43.9
|J.Anderson, Rutgers
|7
|21
|43.9
|M.Chiumento, Florida St.
|7
|17
|43.8
|C.Leon, South Florida
|8
|29
|43.8
|R.Dakin, Iowa
|8
|24
|43.7
|W.Karoll, UCLA
|8
|27
|43.7
|C.Weselman, Missouri
|8
|24
|43.7
|S.McDonald, Missouri St.
|7
|23
|43.6
|L.Rehkow, Utah St.
|8
|43
|43.5
|H.Hollenbeck, Michigan
|8
|30
|43.5
|J.Burgess, Texas Tech
|8
|25
|43.4
|T.Weston, Minnesota
|8
|38
|43.4
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|7
|36
|43.4
|S.Vander Haar, BYU
|8
|23
|43.2
|L.Carrigan, Memphis
|8
|24
|43.2
|J.Castle, Akron
|9
|40
|43.1
|M.Morgan, Liberty
|7
|28
|43.0
|G.Addison, Kansas
|8
|3
|43.0
|M.Dean, New Mexico St.
|7
|34
|43.0
|K.Reynoldson, Duke
|7
|19
|43.0
|D.Greaves, Colorado
|8
|42
|43.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|8
|34
|42.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|7
|20
|42.7
|O.Straw, West Virginia
|8
|43
|42.7
|J.Smith, Clemson
|7
|23
|42.6
|A.Saul, Ball St.
|8
|47
|42.5
|T.Wilhoit, FIU
|7
|29
|42.5
|B.Long, Charlotte
|8
|43
|42.5
|C.Brown, UNLV
|7
|25
|42.4
|B.Honore, California
|8
|8
|42.4
|I.Ratliff, Appalachian St.
|8
|30
|42.4
|J.Waller, Arkansas St.
|8
|35
|42.3
|A.Bertrams, Wisconsin
|8
|33
|42.3
|A.Smith, Georgia Southern
|8
|38
|42.2
|J.Wagenseller, Army
|6
|18
|42.2
|K.Floyd, Arizona St.
|8
|19
|42.2
|R.Millmore, W. Michigan
|8
|36
|42.2
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|8
|17
|42.2
|W.McSparron, SMU
|8
|36
|42.2
|E.Craw, TCU
|8
|28
|42.0
|A.Quinn, Boston College
|6
|1
|42.0
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|8
|34
|41.9
|J.Huiet, Kennesaw St.
|7
|32
|41.9
|M.Kern, California
|8
|30
|41.9
|I.Brandt, Old Dominion
|8
|28
|41.8
|H.Kaak, Auburn
|8
|32
|41.8
|C.Durkin, Kent St.
|8
|38
|41.7
|A.Pulkkinen, South Alabama
|8
|30
|41.7
|S.McClannan, Kansas St.
|8
|32
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|7
|6
|41.7
|P.Foley, UAB
|7
|19
|41.6
|T.Maginness, North Carolina
|7
|36
|41.6
|B.Johnson, Akron
|9
|9
|41.4
|R.Harradine, Southern Miss.
|8
|18
|41.3
|S.Evans, North Texas
|8
|21
|41.1
|R.Harris, Washington St.
|8
|33
|41.0
|J.Ference, N. Illinois
|3
|13
|41.0
|J.McGuire, Ohio St.
|7
|14
|41.0
|D.Atton, Temple
|8
|40
|40.9
|A.Wilson, Nebraska
|7
|20
|40.9
|R.Leavy, East Carolina
|3
|11
|40.6
|D.Vuckovic, N. Illinois
|1
|5
|40.6
|L.Dunne, Washington
|8
|14
|40.5
|E.Duran, Toledo
|8
|41
|40.5
|D.Duley, Cent. Michigan
|8
|32
|40.4
|M.McCarthy, Indiana
|6
|11
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|3
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|6
|7
|40.3
|C.Schwartz, Louisville
|7
|13
|40.2
|A.Venneri, UCF
|7
|22
|40.2
|S.Florio, Boston College
|6
|27
|40.0
|P.Rea, James Madison
|7
|23
|40.0
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|7
|23
|39.9
|D.Nunez, Texas State
|7
|21
|39.9
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|39.8
|J.Henderson, Bowling Green
|8
|40
|39.8
|N.Verdugo, Fresno St.
|8
|25
|39.6
|J.McFadden, Nevada
|8
|2
|39.5
|B.Lach, Delaware
|7
|22
|39.3
|R.Leavy, East Carolina
|4
|8
|39.0
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|8
|39
|38.6
|C.Joseph, Wake Forest
|7
|40
|37.9
|N.Tiyce, Mississippi St.
|7
|8
|37.2
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|D.Chapeau, Louisville
|7
|17
|36.2
|J.Murley, Southern Miss.
|7
|19
|36.1
|R.Kessinger, E. Michigan
|9
|1
|36.0
|L.Goater, South Florida
|1
|2
|35.5
|M.McKenzie, Arizona St.
|4
|8
|34.2
|J.Gilbert, Iowa St.
|2
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|6
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|7
|2
|27.5
|D.Dellenbach, Ohio
|8
|1
|21.0
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|6
|0
|0.0
|C.Allan, Army
|6
|0
|0.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|J.Armbruster, Navy
|0
|0
|0.0
|H.Arnold, Baylor
|1
|0
|0.0
|B.Auburn, Miami
|3
|0
|0.0
|S.Barnett, Texas
|1
|0
|0.0
|H.Bates, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Beck, Liberty
|2
|0
|0.0
|Z.Benedict, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|W.Bettridge, Virginia
|8
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|0
|0
|0.0
|C.Birtwistle, NC State
|7
|0
|0.0
|B.Boehm, Ball St.
|0
|0
|0.0
|R.Bond, Texas A&M
|8
|0
|0.0
|L.Boyd, Charlotte
|8
|0
|0.0
|M.Brown, San Jose St.
|7
|0
|0.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|8
|0
|0.0
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|A.Bullock, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|A.Burrell, LSU
|8
|0
|0.0
|L.Carneiro, Mississippi
|8
|0
|0.0
|O.Castaneda, Memphis
|0
|0
|0.0
|J.Chambliss, Louisiana-Monroe
|1
|0
|0.0
|C.Chmelar, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|M.Choules, Kennesaw St.
|0
|0
|0.0
|L.Connor, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Conrad, East Carolina
|1
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|0
|0
|0.0
|R.D’Angelo, Air Force
|0
|0
|0.0
|G.Dangerfield, Tennessee
|1
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Miami
|7
|0
|0.0
|T.Dorje, San Diego St.
|0
|0
|0.0
|N.Dugandzic, Northwestern
|2
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|7
|0
|0.0
|L.Evans, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|6
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|2
|0
|0.0
|C.Gibbs, Auburn
|7
|0
|0.0
|T.Gillis, Memphis
|8
|0
|0.0
|G.Glasgow, New Mexico
|5
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|8
|0
|0.0
|E.Gota, Rice
|8
|0
|0.0
|A.Grace, FAU
|0
|0
|0.0
|N.Grant, FIU
|7
|0
|0.0
|E.Guenthner, Tulsa
|0
|0
|0.0
|R.Gunn, Clemson
|7
|0
|0.0
|J.Hamel, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|1
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|7
|0
|0.0
|I.Hankins, Colorado St.
|8
|0
|0.0
|S.Harrington, Texas Tech
|8
|0
|0.0
|G.Heil, Texas
|0
|0
|0.0
|G.Helm, Wyoming
|7
|0
|0.0
|J.Hohl, Nebraska
|7
|0
|0.0
|C.Horton, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Hosea, Army
|0
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|8
|0
|0.0
|W.Hutchison, North Texas
|1
|0
|0.0
|M.Iakovlev, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0.0
|W.Joyce, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|J.Kauwe, Kentucky
|7
|0
|0.0
|T.Kenner, Bowling Green
|8
|0
|0.0
|E.Kenney, Stanford
|8
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|0
|0.0
|N.Kirkwood, Navy
|7
|0
|0.0
|J.Kleather, Bowling Green
|8
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|M.Larson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0.0
|L.Lombardo, Boston College
|8
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|8
|0
|0.0
|P.McAteer, Troy
|8
|0
|0.0
|L.McCreery, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|T.McGough, Auburn
|2
|0
|0.0
|C.McGrath, Minnesota
|0
|0
|0.0
|C.McVay, Appalachian St.
|8
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|B.Munson, South Alabama
|0
|0
|0.0
|T.Newcomb, Kent St.
|0
|0
|0.0
|J.Nicolas, Virginia
|0
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|8
|0
|0.0
|C.Ojeda, Oregon St.
|8
|0
|0.0
|S.Olvera-Harle, Hawaii
|4
|0
|0.0
|L.Osada, Illinois
|1
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|C.Pavon, Sam Houston St.
|7
|0
|0.0
|T.Pelino, Duke
|7
|0
|0.0
|J.Perez, UTSA
|0
|0
|0.0
|S.Perret, LSU
|0
|0
|0.0
|J.Ploszay, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|S.Porath, Purdue
|7
|0
|0.0
|T.Prasuhn, Arizona
|1
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|7
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|2
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|B.Richter, Minnesota
|0
|0
|0.0
|L.Rickman, Georgia St.
|5
|0
|0.0
|H.Robertson, Michigan
|0
|0
|0.0
|C.Rogers, SMU
|2
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|1
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|8
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|1
|0
|0.0
|C.Schwinger, Auburn
|0
|0
|0.0
|C.Sempebwa, TCU
|0
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|7
|0
|0.0
|G.Smith, FAU
|8
|0
|0.0
|S.Starzyk, Arkansas
|8
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Stoyanovich, Colorado
|0
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|7
|0
|0.0
|B.Sunderland, Michigan
|8
|0
|0.0
|N.Sutcliffe, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|P.Tarpley, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|8
|0
|0.0
|R.Thompson, Penn St.
|7
|0
|0.0
|J.Turbyville, Tennessee
|8
|0
|0.0
|R.Verhoff, North Carolina
|7
|0
|0.0
|M.Walker, Oregon St.
|2
|0
|0.0
|E.Warner, Bowling Green
|0
|0
|0.0
|C.Weasler, Vanderbilt
|0
|0
|0.0
|A.Welch, Oklahoma
|2
|0
|0.0
|O.Wiley, Akron
|9
|0
|0.0
|W.Wilkinson, Mississippi St.
|1
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|B.Williams, Kennesaw St.
|6
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|8
|0
|0.0
|D.Wu, Temple
|0
|0
|0.0
