NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

Punting

G Punts Avg
S.West, Wisconsin 2 9 53.3
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
R.Eckley, Michigan St. 8 28 50.4
D.Sparks, Virginia 8 18 49.6
C.Maynard, W. Kentucky 8 34 49.3
E.Pulliam, Mississippi St. 8 28 49.0
E.Crenshaw, Troy 8 33 48.9
M.Nichols, Georgia Tech 8 20 48.2
L.Freer, Air Force 7 13 48.2
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 5 6 48.0
R.Chandley, Georgia St. 8 32 47.9
B.Hansen, Colorado St. 8 37 47.7
J.Stonehouse, Syracuse 8 36 47.6
B.Thorson, Georgia 5 15 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 8 2 47.5
G.Chadwick, LSU 8 34 47.4
P.Williams, Baylor 8 19 47.4
T.Carrizosa, San Jose St. 7 26 47.3
D.Hughes, New Mexico 7 19 47.3
G.Miller, Oklahoma 7 29 47.1
M.Tomasek, E. Michigan 9 39 47.0
N.Haberer, Vanderbilt 8 17 46.9
K.Andrews, Umass 8 53 46.8
H.Green, San Diego St. 7 31 46.6
B.McFerson, Maryland 7 38 46.5
N.Botsford, UTEP 7 36 46.4
A.Clark, Tulane 7 26 46.4
B.Gowers, Hawaii 8 30 46.3
L.Lupo, FAU 8 20 46.2
E.Slibeck, Virginia 7 11 46.2
D.Bale, Arkansas 8 18 46.2
W.Pahl, Oklahoma St. 8 48 46.1
J.Chance, Louisiana Tech 7 42 46.0
F.Lappin, Kansas 7 30 46.0
S.Johnson, Southern Cal 7 9 45.9
O.Bird, Mississippi 8 23 45.9
L.Akers, Northwestern 8 19 45.8
J.Rendell, Notre Dame 6 16 45.8
J.McCallister, Purdue 8 29 45.6
C.Noonkester, NC State 8 33 45.6
J.Bouwmeester, Texas 8 39 45.4
C.Junko, Pittsburgh 8 28 45.4
B.Edmiston, Wyoming 8 38 45.3
K.Crimmins, Illinois 8 23 45.3
T.White, Texas A&M 8 29 45.3
C.Hogan, UTSA 7 34 45.3
M.Love, South Carolina 8 33 45.2
L.Dougherty, Houston 8 33 45.2
G.Nwosu, Penn St. 7 17 45.2
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
N.Totten, Marshall 7 35 44.9
M.Fletcher, Cincinnati 8 22 44.7
A.Winsor, Oregon St. 8 37 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 7 39 44.7
M.Haines, Ohio 8 25 44.6
J.Carlson, Navy 7 15 44.6
A.Bacchetta, Rice 8 40 44.6
A.Flintoft, Stanford 8 40 44.6
B.Ettridge, Nevada 8 29 44.5
A.Laros, Kentucky 7 30 44.5
J.Ross, Tennessee 8 25 44.4
O.Doyle, Boise St. 8 26 44.3
I.Lovison, Arizona 5 15 44.3
N.Veltsistas, Virginia Tech 8 30 44.3
B.Doud, Alabama 8 21 44.2
S.Florio, Boston College 2 9 44.2
D.Drennan, Buffalo 8 42 44.1
T.Doman, Florida 7 32 44.1
T.Perkins, Iowa St. 8 24 44.0
A.Davies, Tulsa 8 39 44.0
C.Stutz, Uconn 8 35 44.0
D.Joyce, Miami 7 21 44.0
O.Phillips, Utah 8 20 44.0
C.Gerrand, Sam Houston St. 7 36 43.9
J.Anderson, Rutgers 7 21 43.9
M.Chiumento, Florida St. 7 17 43.8
C.Leon, South Florida 8 29 43.8
R.Dakin, Iowa 8 24 43.7
W.Karoll, UCLA 8 27 43.7
C.Weselman, Missouri 8 24 43.7
S.McDonald, Missouri St. 7 23 43.6
L.Rehkow, Utah St. 8 43 43.5
H.Hollenbeck, Michigan 8 30 43.5
J.Burgess, Texas Tech 8 25 43.4
T.Weston, Minnesota 8 38 43.4
E.Sebafundi, Coastal Carolina 7 36 43.4
S.Vander Haar, BYU 8 23 43.2
L.Carrigan, Memphis 8 24 43.2
J.Castle, Akron 9 40 43.1
M.Morgan, Liberty 7 28 43.0
G.Addison, Kansas 8 3 43.0
M.Dean, New Mexico St. 7 34 43.0
K.Reynoldson, Duke 7 19 43.0
D.Greaves, Colorado 8 42 43.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 8 34 42.8
D.Vuckovic, N. Illinois 7 20 42.7
O.Straw, West Virginia 8 43 42.7
J.Smith, Clemson 7 23 42.6
A.Saul, Ball St. 8 47 42.5
T.Wilhoit, FIU 7 29 42.5
B.Long, Charlotte 8 43 42.5
C.Brown, UNLV 7 25 42.4
B.Honore, California 8 8 42.4
I.Ratliff, Appalachian St. 8 30 42.4
J.Waller, Arkansas St. 8 35 42.3
A.Bertrams, Wisconsin 8 33 42.3
A.Smith, Georgia Southern 8 38 42.2
J.Wagenseller, Army 6 18 42.2
K.Floyd, Arizona St. 8 19 42.2
R.Millmore, W. Michigan 8 36 42.2
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 8 17 42.2
W.McSparron, SMU 8 36 42.2
E.Craw, TCU 8 28 42.0
A.Quinn, Boston College 6 1 42.0
P.Stainton, Miami (Ohio) 8 34 41.9
J.Huiet, Kennesaw St. 7 32 41.9
M.Kern, California 8 30 41.9
I.Brandt, Old Dominion 8 28 41.8
H.Kaak, Auburn 8 32 41.8
C.Durkin, Kent St. 8 38 41.7
A.Pulkkinen, South Alabama 8 30 41.7
S.McClannan, Kansas St. 8 32 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 7 6 41.7
P.Foley, UAB 7 19 41.6
T.Maginness, North Carolina 7 36 41.6
B.Johnson, Akron 9 9 41.4
R.Harradine, Southern Miss. 8 18 41.3
S.Evans, North Texas 8 21 41.1
R.Harris, Washington St. 8 33 41.0
J.Ference, N. Illinois 3 13 41.0
J.McGuire, Ohio St. 7 14 41.0
D.Atton, Temple 8 40 40.9
A.Wilson, Nebraska 7 20 40.9
R.Leavy, East Carolina 3 11 40.6
D.Vuckovic, N. Illinois 1 5 40.6
L.Dunne, Washington 8 14 40.5
E.Duran, Toledo 8 41 40.5
D.Duley, Cent. Michigan 8 32 40.4
M.McCarthy, Indiana 6 11 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 3 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 6 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 7 13 40.2
A.Venneri, UCF 7 22 40.2
S.Florio, Boston College 6 27 40.0
P.Rea, James Madison 7 23 40.0
C.Donaghy, Jacksonville St. 7 23 39.9
D.Nunez, Texas State 7 21 39.9
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 39.8
J.Henderson, Bowling Green 8 40 39.8
N.Verdugo, Fresno St. 8 25 39.6
J.McFadden, Nevada 8 2 39.5
B.Lach, Delaware 7 22 39.3
R.Leavy, East Carolina 4 8 39.0
M.Ryan, Louisiana-Monroe 8 39 38.6
C.Joseph, Wake Forest 7 40 37.9
N.Tiyce, Mississippi St. 7 8 37.2
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
D.Chapeau, Louisville 7 17 36.2
J.Murley, Southern Miss. 7 19 36.1
R.Kessinger, E. Michigan 9 1 36.0
L.Goater, South Florida 1 2 35.5
M.McKenzie, Arizona St. 4 8 34.2
J.Gilbert, Iowa St. 2 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 6 1 28.0
N.Hauser, Clemson 7 2 27.5
D.Dellenbach, Ohio 8 1 21.0
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 6 0 0.0
C.Allan, Army 6 0 0.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
J.Armbruster, Navy 0 0 0.0
H.Arnold, Baylor 1 0 0.0
B.Auburn, Miami 3 0 0.0
S.Barnett, Texas 1 0 0.0
H.Bates, Georgia 0 0 0.0
B.Beck, Liberty 2 0 0.0
Z.Benedict, Middle Tennessee 0 0 0.0
W.Bettridge, Virginia 8 0 0.0
L.Bironas, Stanford 0 0 0.0
C.Birtwistle, NC State 7 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 0 0 0.0
R.Bond, Texas A&M 8 0 0.0
L.Boyd, Charlotte 8 0 0.0
M.Brown, San Jose St. 7 0 0.0
T.Bryant, Georgia Southern 8 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0.0
A.Bullock, N. Illinois 0 0 0.0
A.Burrell, LSU 8 0 0.0
L.Carneiro, Mississippi 8 0 0.0
O.Castaneda, Memphis 0 0 0.0
J.Chambliss, Louisiana-Monroe 1 0 0.0
C.Chmelar, Texas A&M 0 0 0.0
M.Choules, Kennesaw St. 0 0 0.0
L.Connor, Boston College 0 0 0.0
A.Conrad, East Carolina 1 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0
R.D’Angelo, Air Force 0 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 1 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
C.Davis, Miami 7 0 0.0
T.Dorje, San Diego St. 0 0 0.0
N.Dugandzic, Northwestern 2 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 0 0.0
L.Evans, Oklahoma 0 0 0.0
B.Franke, Indiana 6 0 0.0
B.Franke, Indiana 2 0 0.0
C.Gibbs, Auburn 7 0 0.0
T.Gillis, Memphis 8 0 0.0
G.Glasgow, New Mexico 5 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 8 0 0.0
E.Gota, Rice 8 0 0.0
A.Grace, FAU 0 0 0.0
N.Grant, FIU 7 0 0.0
E.Guenthner, Tulsa 0 0 0.0
R.Gunn, Clemson 7 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 3 0 0.0
R.Hammond, Toledo 1 0 0.0
R.Hammond, Toledo 7 0 0.0
I.Hankins, Colorado St. 8 0 0.0
S.Harrington, Texas Tech 8 0 0.0
G.Heil, Texas 0 0 0.0
G.Helm, Wyoming 7 0 0.0
J.Hohl, Nebraska 7 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
B.Hosea, Army 0 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 8 0 0.0
W.Hutchison, North Texas 1 0 0.0
M.Iakovlev, Old Dominion 3 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 0 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 7 0 0.0
T.Kenner, Bowling Green 8 0 0.0
E.Kenney, Stanford 8 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 0 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 3 0 0.0
N.Kirkwood, Navy 7 0 0.0
J.Kleather, Bowling Green 8 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
L.Lombardo, Boston College 8 0 0.0
L.Marjan, Kansas 8 0 0.0
P.McAteer, Troy 8 0 0.0
L.McCreery, Oregon St. 0 0 0.0
T.McGough, Auburn 2 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
C.McVay, Appalachian St. 8 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
B.Munson, South Alabama 0 0 0.0
T.Newcomb, Kent St. 0 0 0.0
J.Nicolas, Virginia 0 0 0.0
T.Nissen, Iowa 8 0 0.0
C.Ojeda, Oregon St. 8 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 4 0 0.0
L.Osada, Illinois 1 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
C.Pavon, Sam Houston St. 7 0 0.0
T.Pelino, Duke 7 0 0.0
J.Perez, UTSA 0 0 0.0
S.Perret, LSU 0 0 0.0
J.Ploszay, Wake Forest 0 0 0.0
S.Porath, Purdue 7 0 0.0
T.Prasuhn, Arizona 1 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 7 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 2 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
B.Richter, Minnesota 0 0 0.0
L.Rickman, Georgia St. 5 0 0.0
H.Robertson, Michigan 0 0 0.0
C.Rogers, SMU 2 0 0.0
C.Salas, Duke 1 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 8 0 0.0
R.Schuback, Alabama 1 0 0.0
C.Schwinger, Auburn 0 0 0.0
C.Sempebwa, TCU 0 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0.0
O.Simpson, UAB 7 0 0.0
G.Smith, FAU 8 0 0.0
S.Starzyk, Arkansas 8 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 7 0 0.0
B.Sunderland, Michigan 8 0 0.0
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
B.Taylor, Vanderbilt 8 0 0.0
R.Thompson, Penn St. 7 0 0.0
J.Turbyville, Tennessee 8 0 0.0
R.Verhoff, North Carolina 7 0 0.0
M.Walker, Oregon St. 2 0 0.0
E.Warner, Bowling Green 0 0 0.0
C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0
A.Welch, Oklahoma 2 0 0.0
O.Wiley, Akron 9 0 0.0
W.Wilkinson, Mississippi St. 1 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
B.Williams, Kennesaw St. 6 0 0.0
T.Woody, Syracuse 8 0 0.0
D.Wu, Temple 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

