NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
A.Flora, Iowa St. 5 2 117 58.5
J.Kinnard, Colorado St. 6 2 101 50.5
S.Phillips, Iowa 7 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 6 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 6 1 42 42.0
J.Bradley, UNLV 7 1 36 36.0
L.Styles, Ohio St. 5 1 36 36.0
K.Duplessis, Delaware 6 2 68 34.0
D.Ponds, Indiana 6 1 33 33.0
L.McCoy, Florida St. 5 1 32 32.0
K.Sanders, Rutgers 7 2 63 31.5
C.Hendricks, Ohio 7 3 92 30.7
K.McGee, UNLV 6 1 29 29.0
J.Stokes, South Florida 7 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 7 1 27 27.0
M.Singleton, Louisiana Tech 6 1 26 26.0
K.Wetjen, Iowa 7 12 311 25.9
R.Niblett, Texas 7 12 304 25.3
J.Conn, Nebraska 6 1 25 25.0
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 7 1 24 24.0
E.Butler, San Diego St. 5 1 22 22.0
I.Mozee, Nebraska 7 2 43 21.5
C.Lacy, Louisville 6 15 316 21.1
J.Curtis, Vanderbilt 3 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 7 6 126 21.0
D.Reid, Pittsburgh 5 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 6 1 21 21.0
K.Valsin, Texas Tech 6 1 21 21.0
V.Swain, South Carolina 7 14 281 20.1
C.Comella, Boston College 6 1 20 20.0
T.Johnson, Notre Dame 6 1 20 20.0
C.Eakin, Texas Tech 7 6 119 19.8
O.Kelly, Michigan St. 7 6 118 19.7
E.Williams, Toledo 6 1 19 19.0
H.Beatty, Illinois 7 9 170 18.9
E.Messer, FAU 7 10 188 18.8
D.Boston, Washington 7 6 111 18.5
J.Brady, Indiana 7 14 254 18.1
D.Dennis-Sutton, Penn St. 7 2 36 18.0
D.DeBlanc, Wyoming 6 9 155 17.2
J.Agee, Miami (Ohio) 6 1 17 17.0
R.Clark, Washington 6 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 7 1 17 17.0
Z.Sample, Arizona St. 5 2 34 17.0
L.Thomas, Notre Dame 5 1 17 17.0
T.Bussey, Texas A&M 7 3 48 16.0
D.Voisin, South Alabama 7 7 109 15.6
Q.Brown, Duke 7 6 93 15.5
R.Brown, Arizona St. 7 2 31 15.5
K.Concepcion, Texas A&M 7 12 185 15.4
R.Glover, Utah 7 5 77 15.4
K.Courtney, Virginia 7 1 15 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 5 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 6 1 15 15.0
J.Bermudez, Temple 7 9 132 14.7
K.Johnson, Pittsburgh 7 10 143 14.3
M.Greer, Buffalo 7 1 14 14.0
G.Harstad, Kansas St. 7 1 14 14.0
C.Ryan, BYU 7 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 6 1 14 14.0
D.Lacey, Marshall 7 12 167 13.9
V.Brown, Florida 7 10 139 13.9
B.Carter, Tennessee 7 10 137 13.7
J.Franklin, W. Michigan 7 6 82 13.7
E.Rivers, Georgia Tech 7 6 80 13.3
A.Evans, Mississippi St. 7 10 132 13.2
L.Benson, Army 7 6 78 13.0
P.Plott, Georgia Southern 6 4 52 13.0
C.Robinson, Navy 5 1 13 13.0
J.Barney, Nebraska 7 17 217 12.8
B.Inniss, Ohio St. 7 9 112 12.4
J.Abdullah, Virginia 3 1 12 12.0
P.Kingston, BYU 7 10 120 12.0
T.Stewart, Temple 7 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 7 1 12 12.0
Y.Knight, SMU 7 10 119 11.9
Z.Thomas, LSU 7 8 95 11.9
J.Nicholas, Charlotte 7 7 82 11.7
G.Benyard, Kennesaw St. 6 9 103 11.4
Z.Branch, Georgia 7 5 57 11.4
I.Hooks, UAB 7 5 57 11.4
B.Stockton, Georgia Tech 7 5 57 11.4
J.De Jesus, California 7 15 168 11.2
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 7 5 56 11.2
I.Sategna, Oklahoma 7 18 201 11.2
S.Smith, Memphis 7 10 111 11.1
B.Hammer, Toledo 7 18 199 11.1
K.Beasley, Miami (Ohio) 7 1 11 11.0
M. Jackson, Indiana 3 1 11 11.0
D.Moore, Oregon 7 4 44 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
D.Rogers, N. Illinois 7 5 54 10.8
T.Henry, Wisconsin 6 4 43 10.8
J.Faison, Notre Dame 7 8 85 10.6
C.Spann, Cent. Michigan 7 6 63 10.5
C.Hernandez, Wake Forest 6 10 104 10.4
S.White, Florida St. 5 6 62 10.3
J.Barnes, Appalachian St. 7 15 154 10.3
J.Napier, San Diego St. 6 16 162 10.1
T.Freeman, Washington St. 7 9 91 10.1
C.Byrd, Clemson 2 1 10 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 7 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 7 1 10 10.0
A.Jackson, UCF 7 9 90 10.0
C.Regan, James Madison 7 1 10 10.0
T.Uiliata, Hawaii 8 3 30 10.0
H.Wallace, Mississippi 7 10 100 10.0
M.Bellon, Nevada 5 6 59 9.8
I.Farris, Boston College 7 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
T.Walker, Oregon St. 8 7 68 9.7
D.Fowlkes, Missouri 7 3 29 9.7
S.Patrick, Akron 6 3 29 9.7
L.Thorpe, Stanford 6 3 29 9.7
T.Bachmeier, BYU 7 5 48 9.6
K.Coleman, Missouri 7 10 96 9.6
C.Adams, Alabama 7 8 76 9.5
M.Delhomme, Maryland 7 2 19 9.5
I.Spencer, Virginia Tech 7 6 57 9.5
W.Hardy, North Carolina 6 5 47 9.4
L.Wysong, Arizona 7 5 47 9.4
W.Knight, James Madison 7 13 121 9.3
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 7 10 93 9.3
C.Ross, Virginia 7 12 111 9.2
M.Carvalho, Utah 3 5 46 9.2
J.Salas, E. Michigan 8 6 55 9.2
P.Fox, West Virginia 6 8 73 9.1
B.Chatman, Navy 6 5 45 9.0
D.DeLuca, Penn St. 7 1 9 9.0
B.Graves, Coastal Carolina 7 7 63 9.0
C.Jnopierre, FIU 6 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
B.Rowe, South Carolina 6 1 9 9.0
D.Ross, Penn St. 7 8 71 8.9
J.Thomas, San Jose St. 7 4 35 8.8
M.Hight, Vanderbilt 7 7 61 8.7
W.Harris, Kent St. 7 9 78 8.7
M.Toney, Miami 6 5 43 8.6
T.Maher, Colorado St. 7 7 59 8.4
V.Snow, Buffalo 7 14 118 8.4
N.Gladding, Old Dominion 7 4 33 8.2
K.Pearson, East Carolina 4 9 73 8.1
B.Wesco, Clemson 7 10 81 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 7 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 7 1 8 8.0
M.Lemon, Southern Cal 7 4 32 8.0
D.Morris, Tennessee 3 3 24 8.0
B.Richardson, UCF 5 1 8 8.0
M.Welsh, San Diego St. 5 2 16 8.0
T.Nagy, Kansas 7 14 111 7.9
D.Luke, Missouri St. 6 7 55 7.9
T.Gentry, Texas Tech 4 6 47 7.8
D.Latulas, Louisiana Tech 6 13 101 7.8
J.Farooq, Maryland 7 6 46 7.7
B.Ridley, Bowling Green 7 9 69 7.7
P.Higgins, Troy 7 11 84 7.6
J.Malau’ulu, Fresno St. 7 12 91 7.6
D.Roche, Old Dominion 5 7 53 7.6
S.Evans, North Texas 7 2 15 7.5
G.Bryant, Oregon 7 11 82 7.5
J.Harper, Uconn 7 11 80 7.3
Q.Gibson, Colorado 7 4 29 7.2
E.Metcalf, Southern Miss. 7 11 78 7.1
E.Brow, UTSA 6 6 42 7.0
C.Harris, Air Force 7 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 6 1 7 7.0
J.Thaw, Delaware 4 3 21 7.0
K.Perich, Minnesota 7 12 82 6.8
B.Sparks, Texas State 7 6 39 6.5
D.Thomas, UCF 7 2 13 6.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 5 32 6.4
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
Z.Booker, Tulsa 7 7 44 6.3
M.Mews, Houston 7 12 73 6.1
J.Ballard, Wisconsin 7 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 6 1 6 6.0
C.Coenen, Wyoming 7 3 18 6.0
D.Kerr, Syracuse 7 5 30 6.0
K.Kubecka, Kansas 7 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 7 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 7 1 6 6.0
D.Sheffield, Rutgers 7 2 12 6.0
T.Anderson, NC State 7 3 17 5.7
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
O.Hayes, Tulane 7 9 50 5.6
G.Robinson, Nevada 1 2 11 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
M.Matthews, UCLA 7 7 37 5.3
A.Blancas, Arkansas St. 7 15 79 5.3
E.Willis, UTEP 7 13 68 5.2
J.Porter, South Florida 6 5 26 5.2
T.Bryant, Kentucky 6 7 36 5.1
K.Brown, UAB 6 1 5 5.0
J.Mack, W. Kentucky 5 2 10 5.0
C.Neptune, South Florida 7 1 5 5.0
T.Pena, Penn St. 2 2 10 5.0
A.Waseem, FAU 7 1 5 5.0
M.Coleman, North Texas 6 6 29 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
J.Cameron, Baylor 7 12 57 4.8
M.Sherrod, Boise St. 7 7 32 4.6
G.Freeman, Oklahoma St. 7 9 41 4.6
E.Allen, Sam Houston St. 7 4 18 4.5
B.Golden, Louisville 3 2 9 4.5
S.Lockett, Kansas St. 7 8 36 4.5
L.Sides, North Texas 6 4 18 4.5
R.Cooper, Maryland 7 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 7 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 7 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 7 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 7 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 7 1 4 4.0
Q.Henicle, Old Dominion 4 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 7 8 32 4.0
Q.Magwood, Ball St. 7 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 6 1 4 4.0
M.Pettway, Jacksonville St. 5 3 12 4.0
D.Samuel, Syracuse 7 1 4 4.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 3 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 7 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 7 8 31 3.9
M.Covey, Cincinnati 7 8 30 3.8
R.Williams, Louisiana-Lafayette 6 6 22 3.7
M.Simmons, Auburn 6 12 43 3.6
K.Shanks, Arkansas 7 13 46 3.5
J.Green, North Carolina 5 2 7 3.5
J.Lewis, Ball St. 7 2 7 3.5
K.Massey, Umass 6 2 7 3.5
T.Thompson, Rice 7 4 13 3.2
P.Gladney, Georgia Southern 7 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 7 1 3 3.0
T.Pride, New Mexico St. 6 8 24 3.0
L.Struck, Old Dominion 7 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 7 1 3 3.0
S.Morgan, Michigan 7 9 25 2.8
X.Townsend, Iowa St. 7 2 5 2.5
R.Smith, Liberty 7 9 22 2.4
J.Dwyer, TCU 7 5 11 2.2
K.Bolden, Georgia 7 1 2 2.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 7 8 16 2.0
C.Henderson, Buffalo 7 1 2 2.0
J.Lewis, UTSA 6 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 3 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 7 1 2 2.0
M.Jackson, Purdue 7 6 11 1.8
S.Baddoo, Umass 6 4 7 1.8
D.Wagner, Northwestern 7 12 20 1.7
D.Irvin, UNLV 7 5 8 1.6
D.Amador, UTSA 6 3 3 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 2 1 1 1.0
J.Robinson, Georgia St. 7 3 2 0.7
C.Abshire, Oklahoma St. 7 0 0 0.0
A.Ajani, Indiana 2 0 0 0.0
J.Asbeck, Navy 0 0 0 0.0
C.Barela, New Mexico 0 0 0 0.0
J.Bland, Army 0 0 0 0.0
M.Bredeson, Michigan 7 0 0 0.0
T.Brown, Oklahoma 0 0 0 0.0
C.Bryson, North Carolina 6 0 0 0.0
J.Butler, Old Dominion 7 0 0 0.0
F.Carmona, Arkansas 7 0 0 0.0
K.Christian, Toledo 7 0 0 0.0
N.Cleveland, Minnesota 2 0 0 0.0
D.Darby, South Alabama 6 0 0 0.0
D.Darden, South Carolina 5 0 0 0.0
K.Dolby, Oklahoma 4 0 0 0.0
P.Douglas, NC State 1 0 0 0.0
B.Dunn, South Carolina 4 0 0 0.0
E.Fisk, Utah St. 5 0 0 0.0
T.Gibson, Charlotte 7 0 0 0.0
J.Gillis, South Florida 1 0 0 0.0
B.Green, Liberty 5 0 0 0.0
E.Houston, Ohio St. 6 0 0 0.0
S.Jackson, Appalachian St. 7 0 0 0.0
J.Jean-Louis, North Texas 7 0 0 0.0
K.Kaio, Utah St. 7 0 0 0.0
C.Martineau, Boise St. 3 0 0 0.0
D.Mathis, Buffalo 1 0 0 0.0
T.Merritt, Tennessee 5 0 0 0.0
L.Miller, UCLA 0 0 0 0.0
R.Murdock, Buffalo 7 0 0 0.0
M.Parker, Baylor 1 0 0 0.0
C.Perry-Smith, California 2 0 0 0.0
D.Phelps, Colorado St. 4 0 0 0.0
H.Pikus, Miami 0 0 0 0.0
S.Pizzella, Wake Forest 1 0 0 0.0
E.Porter, N. Illinois 7 0 0 0.0
N.Prater, Syracuse 2 0 0 0.0
J.Rawls, Florida St. 5 0 0 0.0
T.Shelton, TCU 2 0 0 0.0
J.Sims, Arizona St. 4 0 0 0.0
K.Soares, NC State 7 0 0 0.0
T.Thomas, NC State 7 0 0 0.0
G.Vaccaro, Purdue 6 0 0 0.0
E.Vasko, Liberty 6 0 0 0.0
V.Wilkins, Boston College 6 0 0 0.0
D.Williams, Ohio St. 1 0 0 0.0

