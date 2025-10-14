Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
A.Flora, Iowa St. 5 2 117 58.5
S.Phillips, Iowa 6 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 5 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 6 1 42 42.0
J.Bradley, UNLV 6 1 36 36.0
K.Duplessis, Delaware 5 2 68 34.0
D.Ponds, Indiana 5 1 33 33.0
K.Sanders, Rutgers 6 2 63 31.5
K.McGee, UNLV 5 1 29 29.0
J.Stokes, South Florida 6 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 6 1 27 27.0
M.Singleton, Louisiana Tech 6 1 26 26.0
K.Wetjen, Iowa 6 11 286 26.0
J.Conn, Nebraska 5 1 25 25.0
C.Lacy, Louisville 5 12 292 24.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 6 1 24 24.0
E.Butler, San Diego St. 5 1 22 22.0
R.Niblett, Texas 6 10 216 21.6
I.Mozee, Nebraska 6 2 43 21.5
D.Boston, Washington 6 5 107 21.4
J.Curtis, Vanderbilt 3 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 6 6 126 21.0
D.Reid, Pittsburgh 4 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 5 1 21 21.0
C.Eakin, Texas Tech 6 4 83 20.8
V.Swain, South Carolina 6 11 226 20.5
C.Comella, Boston College 5 1 20 20.0
C.Hendricks, Ohio 6 2 40 20.0
T.Johnson, Notre Dame 6 1 20 20.0
O.Kelly, Michigan St. 6 6 118 19.7
H.Beatty, Illinois 7 9 170 18.9
J.Brady, Indiana 6 13 238 18.3
D.Dennis-Sutton, Penn St. 6 2 36 18.0
D.Voisin, South Alabama 6 6 108 18.0
D.DeBlanc, Wyoming 5 9 155 17.2
J.Agee, Miami (Ohio) 5 1 17 17.0
R.Clark, Washington 5 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 6 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 5 1 17 17.0
E.Messer, FAU 6 8 135 16.9
T.Bussey, Texas A&M 6 3 48 16.0
Q.Brown, Duke 6 6 93 15.5
R.Brown, Arizona St. 6 2 31 15.5
V.Brown, Florida 6 9 139 15.4
K.Concepcion, Texas A&M 6 12 185 15.4
R.Glover, Utah 6 5 77 15.4
K.Courtney, Virginia 6 1 15 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 5 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 6 1 15 15.0
D.Moore, Oregon 6 3 44 14.7
B.Carter, Tennessee 6 9 130 14.4
Y.Knight, SMU 6 8 114 14.2
J.Bermudez, Temple 6 7 98 14.0
M.Greer, Buffalo 6 1 14 14.0
W.Hardy, North Carolina 5 2 28 14.0
G.Harstad, Kansas St. 7 1 14 14.0
D.Lacey, Marshall 6 10 140 14.0
C.Ryan, BYU 6 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 5 1 14 14.0
J.Nicholas, Charlotte 6 6 83 13.8
J.Franklin, W. Michigan 7 6 82 13.7
E.Rivers, Georgia Tech 6 6 80 13.3
A.Evans, Mississippi St. 6 10 132 13.2
P.Kingston, BYU 6 9 118 13.1
J.Barney, Nebraska 6 15 195 13.0
L.Benson, Army 6 6 78 13.0
C.Robinson, Navy 5 1 13 13.0
C.Spann, Cent. Michigan 6 5 63 12.6
J.Abdullah, Virginia 3 1 12 12.0
J.De Jesus, California 6 13 156 12.0
T.Stewart, Temple 6 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 6 1 12 12.0
Z.Thomas, LSU 6 8 95 11.9
I.Sategna, Oklahoma 6 16 189 11.8
B.Hammer, Toledo 6 17 197 11.6
C.Adams, Alabama 6 7 81 11.6
G.Benyard, Kennesaw St. 6 9 103 11.4
Z.Branch, Georgia 6 5 57 11.4
I.Hooks, UAB 6 5 57 11.4
B.Stockton, Georgia Tech 6 5 57 11.4
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 6 5 56 11.2
T.Freeman, Washington St. 6 6 67 11.2
S.Smith, Memphis 6 10 111 11.1
K.Beasley, Miami (Ohio) 6 1 11 11.0
M. Jackson, Indiana 3 1 11 11.0
M.Pettway, Jacksonville St. 4 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
D.Rogers, N. Illinois 6 5 54 10.8
T.Henry, Wisconsin 6 4 43 10.8
J.Faison, Notre Dame 6 8 85 10.6
B.Inniss, Ohio St. 6 7 74 10.6
C.Hernandez, Wake Forest 6 10 104 10.4
K.Coleman, Missouri 6 9 93 10.3
J.Salas, E. Michigan 7 5 51 10.2
J.Napier, San Diego St. 6 16 162 10.1
C.Byrd, Clemson 2 1 10 10.0
M.Carvalho, Utah 2 3 30 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 6 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 6 1 10 10.0
P.Plott, Georgia Southern 5 3 30 10.0
C.Regan, James Madison 6 1 10 10.0
T.Uiliata, Hawaii 7 3 30 10.0
H.Wallace, Mississippi 6 10 100 10.0
B.Wesco, Clemson 6 6 60 10.0
M.Bellon, Nevada 5 6 59 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Fowlkes, Missouri 6 3 29 9.7
S.Patrick, Akron 5 3 29 9.7
T.Bachmeier, BYU 6 5 48 9.6
M.Delhomme, Maryland 6 2 19 9.5
I.Spencer, Virginia Tech 7 6 57 9.5
V.Snow, Buffalo 6 12 113 9.4
L.Wysong, Arizona 6 5 47 9.4
W.Knight, James Madison 6 13 121 9.3
C.Ross, Virginia 6 11 101 9.2
A.Jackson, UCF 6 7 64 9.1
P.Fox, West Virginia 5 8 73 9.1
B.Chatman, Navy 6 5 45 9.0
D.DeLuca, Penn St. 6 1 9 9.0
C.Jnopierre, FIU 5 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
B.Rowe, South Carolina 6 1 9 9.0
S.White, Florida St. 4 3 27 9.0
D.Ross, Penn St. 6 8 71 8.9
J.Thomas, San Jose St. 6 4 35 8.8
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 6 9 78 8.7
M.Toney, Miami 5 5 43 8.6
K.Johnson, Pittsburgh 6 9 77 8.6
W.Harris, Kent St. 6 7 59 8.4
P.Higgins, Troy 6 10 83 8.3
N.Gladding, Old Dominion 6 4 33 8.2
G.Bryant, Oregon 6 10 82 8.2
B.Graves, Coastal Carolina 6 6 49 8.2
I.Farris, Boston College 6 7 57 8.1
K.Pearson, East Carolina 6 9 73 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 6 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 6 1 8 8.0
M.Lemon, Southern Cal 6 4 32 8.0
D.Morris, Tennessee 3 3 24 8.0
M.Welsh, San Diego St. 5 2 16 8.0
T.Nagy, Kansas 7 14 111 7.9
D.Luke, Missouri St. 6 7 55 7.9
T.Gentry, Texas Tech 4 6 47 7.8
D.Latulas, Louisiana Tech 6 13 101 7.8
B.Ridley, Bowling Green 6 9 69 7.7
J.Malau’ulu, Fresno St. 7 12 91 7.6
D.Roche, Old Dominion 4 7 53 7.6
S.Evans, North Texas 6 2 15 7.5
M.Hight, Vanderbilt 6 6 44 7.3
T.Maher, Colorado St. 6 6 44 7.3
Q.Gibson, Colorado 7 4 29 7.2
E.Brow, UTSA 4 6 42 7.0
J.Harper, Uconn 6 10 70 7.0
C.Harris, Air Force 6 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 5 1 7 7.0
K.Perich, Minnesota 6 11 77 7.0
E.Metcalf, Southern Miss. 6 10 67 6.7
Z.Booker, Tulsa 6 6 39 6.5
B.Sparks, Texas State 6 6 39 6.5
J.Thaw, Delaware 3 2 13 6.5
E.Willis, UTEP 6 10 65 6.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 5 32 6.4
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
O.Hayes, Tulane 6 7 44 6.3
T.Bryant, Kentucky 5 4 25 6.2
M.Matthews, UCLA 6 6 37 6.2
M.Mews, Houston 6 12 73 6.1
J.Ballard, Wisconsin 6 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 5 1 6 6.0
D.Kerr, Syracuse 6 4 24 6.0
K.Kubecka, Kansas 7 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 6 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 7 1 6 6.0
D.Sheffield, Rutgers 6 2 12 6.0
M.Sherrod, Boise St. 6 5 30 6.0
T.Anderson, NC State 7 3 17 5.7
J.Cameron, Baylor 6 8 45 5.6
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
A.Blancas, Arkansas St. 6 9 50 5.6
C.Coenen, Wyoming 6 2 11 5.5
G.Robinson, Nevada 1 2 11 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
T.Walker, Oregon St. 7 5 27 5.4
G.Freeman, Oklahoma St. 6 8 42 5.2
J.Porter, South Florida 6 5 26 5.2
K.Brown, UAB 5 1 5 5.0
J.Mack, W. Kentucky 5 2 10 5.0
T.Pena, Penn St. 2 2 10 5.0
A.Waseem, FAU 6 1 5 5.0
M.Coleman, North Texas 6 6 29 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
J.Farooq, Maryland 6 4 19 4.8
T.Pride, New Mexico St. 5 7 32 4.6
E.Allen, Sam Houston St. 6 4 18 4.5
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
S.Lockett, Kansas St. 7 8 36 4.5
M.Simmons, Auburn 5 10 44 4.4
R.Williams, Louisiana-Lafayette 5 5 22 4.4
J.Barnes, Appalachian St. 6 13 54 4.2
R.Cooper, Maryland 6 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 6 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 6 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 6 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 6 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 6 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 7 8 32 4.0
Q.Magwood, Ball St. 6 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 6 1 4 4.0
D.Samuel, Syracuse 6 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 6 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 6 8 31 3.9
M.Covey, Cincinnati 6 7 27 3.9
K.Shanks, Arkansas 6 11 42 3.8
J.Green, North Carolina 5 2 7 3.5
T.Thompson, Rice 7 4 13 3.2
P.Gladney, Georgia Southern 6 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 7 1 3 3.0
L.Struck, Old Dominion 6 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 6 1 3 3.0
R.Smith, Liberty 6 8 23 2.9
D.Amador, UTSA 5 2 5 2.5
S.Morgan, Michigan 6 8 20 2.5
X.Townsend, Iowa St. 7 2 5 2.5
M.Jackson, Purdue 6 5 11 2.2
K.Bolden, Georgia 6 1 2 2.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 7 8 16 2.0
C.Henderson, Buffalo 6 1 2 2.0
J.Lewis, UTSA 5 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 2 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 6 1 2 2.0
S.Baddoo, Umass 6 4 7 1.8
D.Irvin, UNLV 6 5 8 1.6
L.Thorpe, Stanford 5 2 3 1.5
D.Wagner, Northwestern 6 8 11 1.4
J.Dwyer, TCU 6 3 3 1.0
D.Thomas, UCF 6 1 1 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 2 1 1 1.0
J.Robinson, Georgia St. 6 3 2 0.7
A.Adams, Akron 3 0 0 0.0
J.Allen, Georgia Tech 3 0 0 0.0
S.Alvarez, Minnesota 0 0 0 0.0
O.Anderson, Umass 6 0 0 0.0
R.Barnes, Iowa St. 5 0 0 0.0
G.Bartolomeo, North Carolina 0 0 0 0.0
J.Becks, North Texas 4 0 0 0.0
G.Bernard, Alabama 6 0 0 0.0
M.Boganowski, Oklahoma 6 0 0 0.0
E.Bork, Wisconsin 1 0 0 0.0
C.Brown, Nevada 6 0 0 0.0
J.Brown, Toledo 6 0 0 0.0
B.Carter, Texas State 6 0 0 0.0
K.Chambers, SMU 6 0 0 0.0
K. Chen, Air Force 0 0 0 0.0
A.Chiles, Florida 6 0 0 0.0
J.Cobb, Auburn 6 0 0 0.0
A.Cole, Rice 3 0 0 0.0
M.Coleman, San Jose St. 4 0 0 0.0
B.Crosby, Texas State 6 0 0 0.0
S.Crossan, Liberty 0 0 0 0.0
J.Dunn, Arkansas St. 0 0 0 0.0
W.Felder, Duke 1 0 0 0.0
J.Flaker, Memphis 6 0 0 0.0
A.Gant, UTEP 2 0 0 0.0
G.Gough, Ohio St. 1 0 0 0.0
X.Gray, Northwestern 1 0 0 0.0
L.Hardy, Wake Forest 6 0 0 0.0
E.Harvey, New Mexico St. 0 0 0 0.0
T.Heath, Virginia Tech 4 0 0 0.0
I.Ibraheem, Southern Miss. 1 0 0 0.0
B.Jobe, Miami (Ohio) 6 0 0 0.0
J.Johnson, South Florida 1 0 0 0.0
M.Jones, Vanderbilt 5 0 0 0.0
D.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0.0
D.Kelley, Nevada 3 0 0 0.0
T.King, Uconn 6 0 0 0.0
B.Malone-Bradford, New Mexico St. 5 0 0 0.0
M.Mathis, Sam Houston St. 4 0 0 0.0
K.Milton, Georgia St. 4 0 0 0.0
D.Moon, W. Michigan 4 0 0 0.0
M.Oxley, West Virginia 6 0 0 0.0
L.Pace, Wyoming 0 0 0 0.0
T.Payne, Marshall 6 0 0 0.0
J.Porter, Army 3 0 0 0.0
L.Rawls, Kansas 6 0 0 0.0
Z.Sample, Arizona St. 4 0 0 0.0
K.Scanlan, UNLV 1 0 0 0.0
J.Scullion, Rutgers 6 0 0 0.0
C.Smith, Washington 0 0 0 0.0
P.Stainton, Miami (Ohio) 6 0 0 0.0
G.Stewart, UTEP 0 0 0 0.0
D.Townsend, Mississippi 5 0 0 0.0
E.Utley, Tennessee 5 0 0 0.0
E.Walton, Georgia Southern 0 0 0 0.0
J.Washington, Washington 4 0 0 0.0
C.Wilhelmi, Toledo 0 0 0 0.0
A.Williams, Auburn 5 0 0 0.0
C.Wydra, UTEP 0 0 0 0.0

