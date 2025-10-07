Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punt Returns

NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
A.Flora, Iowa St. 4 2 117 58.5
S.Phillips, Iowa 5 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 4 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 6 1 42 42.0
J.Bradley, UNLV 5 1 36 36.0
K.Duplessis, Delaware 5 2 68 34.0
D.Ponds, Indiana 4 1 33 33.0
K.Sanders, Rutgers 5 2 63 31.5
K.Wetjen, Iowa 5 8 252 31.5
C.Eakin, Texas Tech 5 1 30 30.0
K.McGee, UNLV 4 1 29 29.0
J.Stokes, South Florida 5 1 28 28.0
D.Dennis-Sutton, Penn St. 5 1 27 27.0
K.Dia-Johnson, Umass 5 1 27 27.0
D.Boston, Washington 5 4 104 26.0
M.Singleton, Louisiana Tech 5 1 26 26.0
V.Swain, South Carolina 5 8 206 25.8
J.Conn, Nebraska 5 1 25 25.0
C.Lacy, Louisville 5 12 292 24.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 5 1 24 24.0
E.Butler, San Diego St. 4 1 22 22.0
A.Isaac, South Florida 5 5 110 22.0
I.Mozee, Nebraska 5 2 43 21.5
J.Curtis, Vanderbilt 3 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 3 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 4 1 21 21.0
C.Comella, Boston College 4 1 20 20.0
C.Hendricks, Ohio 6 2 40 20.0
T.Johnson, Notre Dame 4 1 20 20.0
J.Brady, Indiana 5 12 238 19.8
O.Kelly, Michigan St. 5 6 118 19.7
H.Beatty, Illinois 6 9 170 18.9
Y.Knight, SMU 5 6 110 18.3
D.Voisin, South Alabama 6 6 108 18.0
J.Agee, Miami (Ohio) 4 1 17 17.0
R.Clark, Washington 4 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 5 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 4 1 17 17.0
K.Concepcion, Texas A&M 5 11 185 16.8
V.Brown, Florida 5 8 131 16.4
T.Bussey, Texas A&M 5 3 48 16.0
R.Niblett, Texas 5 9 141 15.7
R.Brown, Arizona St. 5 2 31 15.5
Q.Brown, Duke 6 6 93 15.5
R.Glover, Utah 5 5 77 15.4
J.Franklin, W. Michigan 6 5 76 15.2
K.Courtney, Virginia 6 1 15 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 4 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 5 1 15 15.0
J.Barney, Nebraska 5 13 192 14.8
Z.Thomas, LSU 5 7 103 14.7
D.Moore, Oregon 5 3 44 14.7
J.Bermudez, Temple 5 5 73 14.6
B.Carter, Tennessee 5 9 130 14.4
G.Benyard, Kennesaw St. 5 6 84 14.0
M.Greer, Buffalo 6 1 14 14.0
W.Hardy, North Carolina 5 2 28 14.0
D.Lacey, Marshall 5 10 140 14.0
C.Ryan, BYU 5 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 5 1 14 14.0
J.Nicholas, Charlotte 5 6 83 13.8
D.DeBlanc, Wyoming 4 5 69 13.8
E.Messer, FAU 5 6 82 13.7
T.Uiliata, Hawaii 6 2 27 13.5
A.Evans, Mississippi St. 6 10 132 13.2
C.Robinson, Navy 4 1 13 13.0
B.Inniss, Ohio St. 5 6 76 12.7
T.Freeman, Washington St. 5 5 63 12.6
C.Spann, Cent. Michigan 6 5 63 12.6
M.Lemon, Southern Cal 5 2 25 12.5
A.Jackson, UCF 5 5 62 12.4
J.Abdullah, Virginia 3 1 12 12.0
J.De Jesus, California 6 13 156 12.0
T.Stewart, Temple 5 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 5 1 12 12.0
B.Hammer, Toledo 5 16 188 11.8
I.Sategna, Oklahoma 5 15 176 11.7
L.Benson, Army 5 5 58 11.6
P.Kingston, BYU 5 8 92 11.5
Z.Branch, Georgia 5 5 57 11.4
I.Hooks, UAB 5 5 57 11.4
B.Stockton, Georgia Tech 5 5 57 11.4
B.Wesco, Clemson 5 5 57 11.4
S.Smith, Memphis 6 10 111 11.1
C.Adams, Alabama 5 6 66 11.0
K.Beasley, Miami (Ohio) 5 1 11 11.0
M. Jackson, Indiana 3 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
T.Henry, Wisconsin 5 4 43 10.8
K.Coleman, Missouri 5 8 85 10.6
D.Ross, Penn St. 5 7 74 10.6
D.Rogers, N. Illinois 5 2 21 10.5
J.Salas, E. Michigan 6 5 51 10.2
C.Byrd, Clemson 1 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 5 1 10 10.0
P.Plott, Georgia Southern 4 3 30 10.0
C.Regan, James Madison 5 1 10 10.0
D.Roche, Old Dominion 3 5 50 10.0
H.Wallace, Mississippi 5 10 100 10.0
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Fowlkes, Missouri 5 3 29 9.7
S.Patrick, Akron 4 3 29 9.7
T.Bachmeier, BYU 5 5 48 9.6
M.Delhomme, Maryland 5 2 19 9.5
V.Snow, Buffalo 6 12 113 9.4
L.Wysong, Arizona 5 5 47 9.4
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 5 3 28 9.3
G.Bryant, Oregon 5 8 74 9.2
C.Ross, Virginia 6 11 101 9.2
P.Fox, West Virginia 5 8 73 9.1
W.Knight, James Madison 5 9 82 9.1
B.Chatman, Navy 5 5 45 9.0
D.DeLuca, Penn St. 5 1 9 9.0
C.Hernandez, Wake Forest 5 6 54 9.0
C.Jnopierre, FIU 5 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 4 1 9 9.0
B.Rowe, South Carolina 5 1 9 9.0
S.White, Florida St. 4 3 27 9.0
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 5 8 71 8.9
J.Faison, Notre Dame 5 7 62 8.9
M.Bellon, Nevada 5 6 53 8.8
W.Harris, Kent St. 5 5 44 8.8
M.Toney, Miami 5 5 43 8.6
K.Johnson, Pittsburgh 5 9 77 8.6
B.Ridley, Bowling Green 5 5 42 8.4
J.Thomas, San Jose St. 5 3 25 8.3
P.Higgins, Troy 5 10 83 8.3
N.Gladding, Old Dominion 5 4 33 8.2
I.Farris, Boston College 5 7 57 8.1
E.Willis, UTEP 5 8 65 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 5 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 5 1 8 8.0
D.Morris, Tennessee 3 3 24 8.0
K.Pearson, East Carolina 5 7 56 8.0
M.Welsh, San Diego St. 4 2 16 8.0
D.Latulas, Louisiana Tech 5 12 95 7.9
D.Luke, Missouri St. 5 7 55 7.9
T.Gentry, Texas Tech 4 6 47 7.8
J.Malau’ulu, Fresno St. 6 9 70 7.8
K.Perich, Minnesota 5 8 61 7.6
E.Rivers, Georgia Tech 5 5 38 7.6
T.Anderson, NC State 6 2 15 7.5
S.Evans, North Texas 5 2 15 7.5
B.Sparks, Texas State 5 4 30 7.5
M.Hight, Vanderbilt 6 6 44 7.3
T.Maher, Colorado St. 5 6 44 7.3
T.Nagy, Kansas 6 13 95 7.3
Q.Gibson, Colorado 6 4 29 7.2
I.Spencer, Virginia Tech 6 4 29 7.2
J.Harper, Uconn 6 10 70 7.0
C.Harris, Air Force 5 1 7 7.0
Q.Magwood, Ball St. 5 2 14 7.0
E.Metcalf, Southern Miss. 5 9 60 6.7
Z.Booker, Tulsa 6 6 39 6.5
J.Thaw, Delaware 3 2 13 6.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 5 32 6.4
E.Allen, Sam Houston St. 5 3 19 6.3
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
O.Hayes, Tulane 5 7 44 6.3
T.Bryant, Kentucky 5 4 25 6.2
T.Brown, Vanderbilt 5 1 6 6.0
D.Kerr, Syracuse 6 4 24 6.0
K.Kubecka, Kansas 6 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 5 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 6 1 6 6.0
D.Sheffield, Rutgers 5 2 12 6.0
M.Coleman, North Texas 5 5 29 5.8
M.Sherrod, Boise St. 5 4 23 5.8
J.Cameron, Baylor 6 8 45 5.6
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
A.Blancas, Arkansas St. 6 9 50 5.6
M.Mews, Houston 5 9 50 5.6
C.Coenen, Wyoming 5 2 11 5.5
J.Napier, San Diego St. 5 14 77 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
T.Walker, Oregon St. 6 5 27 5.4
G.Freeman, Oklahoma St. 5 8 42 5.2
J.Porter, South Florida 5 5 26 5.2
K.Brown, UAB 4 1 5 5.0
R.Cooper, Maryland 5 2 10 5.0
J.Mack, W. Kentucky 5 2 10 5.0
T.Pena, Penn St. 3 2 10 5.0
A.Waseem, FAU 5 1 5 5.0
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
J.Farooq, Maryland 5 4 19 4.8
R.Smith, Liberty 5 4 19 4.8
S.Lockett, Kansas St. 6 7 32 4.6
T.Pride, New Mexico St. 5 7 32 4.6
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
B.Graves, Coastal Carolina 5 4 18 4.5
R.Williams, Louisiana-Lafayette 4 5 22 4.4
M.Covey, Cincinnati 5 6 25 4.2
J.Barnes, Appalachian St. 5 13 54 4.2
C.Creel, Jacksonville St. 5 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 5 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 5 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 5 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 6 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 6 8 32 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 5 1 4 4.0
D.Samuel, Syracuse 6 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 5 1 4 4.0
K.Shanks, Arkansas 5 9 35 3.9
J.Jacobs, Utah St. 5 8 31 3.9
J.Green, North Carolina 5 2 7 3.5
M.Simmons, Auburn 4 9 31 3.4
T.Thompson, Rice 6 4 13 3.2
M.Carvalho, Utah 1 2 6 3.0
P.Gladney, Georgia Southern 5 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 6 1 3 3.0
M.Matthews, UCLA 5 3 9 3.0
T.Thomas, Akron 5 1 3 3.0
L.Thorpe, Stanford 4 1 3 3.0
D.Amador, UTSA 4 2 5 2.5
E.Brow, UTSA 3 4 10 2.5
S.Morgan, Michigan 5 8 20 2.5
X.Townsend, Iowa St. 6 2 5 2.5
D.Irvin, UNLV 5 3 7 2.3
K.Boone-Nelson, W. Michigan 6 6 13 2.2
K.Bolden, Georgia 5 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 6 1 2 2.0
J.Lewis, UTSA 4 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 1 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 5 1 2 2.0
M.Jackson, Purdue 5 4 7 1.8
S.Baddoo, Umass 5 3 5 1.7
D.Wagner, Northwestern 5 7 9 1.3
J.Dwyer, TCU 5 3 3 1.0
D.Thomas, UCF 5 1 1 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 2 1 1 1.0
K.Abraham, Navy 2 0 0 0.0
N.Adejokun, Army 0 0 0 0.0
J.Anderson, Illinois 5 0 0 0.0
D.Anderson, Northwestern 2 0 0 0.0
K.Beavers, Mississippi 2 0 0 0.0
R.Blossom, Arkansas St. 0 0 0 0.0
T.Braceful, Toledo 3 0 0 0.0
T.Brown, Coastal Carolina 5 0 0 0.0
A.Carlisle, Houston 0 0 0 0.0
A.Clary, Virginia 3 0 0 0.0
J.Clemons, Kansas St. 6 0 0 0.0
J.Clemons, FIU 1 0 0 0.0
R.Collins, Kansas St. 0 0 0 0.0
B.Coombs, Maryland 0 0 0 0.0
A.Corbello, LSU 0 0 0 0.0
T.Cotton, Washington St. 0 0 0 0.0
E.Davis, Tennessee 3 0 0 0.0
C.Driver, Minnesota 0 0 0 0.0
K.Emmett, Nevada 5 0 0 0.0
L.Fano, Utah 4 0 0 0.0
A.Fesenmaier, Nevada 0 0 0 0.0
L.Fisher, Air Force 5 0 0 0.0
A.Green, Louisville 5 0 0 0.0
A.Jaffe, Mississippi 5 0 0 0.0
I.Jarmon, Akron 2 0 0 0.0
F.Johnson, Louisville 0 0 0 0.0
K.Johnson, Temple 3 0 0 0.0
D.Jones, Georgia 4 0 0 0.0
M.Kelley, Clemson 4 0 0 0.0
M.Kitt-Denton, San Diego St. 2 0 0 0.0
A.Laing, Temple 4 0 0 0.0
Z.Lawrence, Umass 0 0 0 0.0
W.Love, Temple 2 0 0 0.0
D.Malone, Iowa St. 1 0 0 0.0
M.Malotumau, W. Kentucky 6 0 0 0.0
L.Martinez, Cent. Michigan 6 0 0 0.0
P.Matthews, Rice 2 0 0 0.0
K.Moore, Hawaii 5 0 0 0.0
T.Nelson, Bowling Green 4 0 0 0.0
D.Nichols, Michigan 5 0 0 0.0
T.Osunsanmi, Kansas St. 6 0 0 0.0
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 4 0 0 0.0
A.Porter, Oregon 4 0 0 0.0
J.Reid, Tulane 5 0 0 0.0
E.Richmond, Kansas 1 0 0 0.0
M.Senegal, Colorado St. 0 0 0 0.0
T.Sims, FIU 0 0 0 0.0
S.Smalls, Colorado 5 0 0 0.0
D.Smith, Middle Tennessee 5 0 0 0.0
T.Smith, Arkansas St. 6 0 0 0.0
A.Sprague, Michigan 5 0 0 0.0
S.Sullins, Uconn 2 0 0 0.0
D.Taylor, Minnesota 3 0 0 0.0
T.Teasdell, NC State 6 0 0 0.0
J.Thomas, Texas A&M 5 0 0 0.0
C.Tollison, Missouri 5 0 0 0.0
T.Tremba, Army 1 0 0 0.0
B.Trimble, Illinois 1 0 0 0.0
T.Tuitama, New Mexico St. 4 0 0 0.0
H.Waylee, Virginia 6 0 0 0.0
D.White, Bowling Green 2 0 0 0.0
M.Williams, Navy 5 0 0 0.0
B.Williams, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
M.Williams, Miami 0 0 0 0.0
E.Winters, Auburn 5 0 0 0.0
S.Winton, Northwestern 0 0 0 0.0
S.Young, Louisville 1 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up