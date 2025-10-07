NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|A.Flora, Iowa St.
|4
|2
|117
|58.5
|S.Phillips, Iowa
|5
|1
|46
|46.0
|J.Berchal, Appalachian St.
|4
|1
|45
|45.0
|J.Carrillo, Fresno St.
|6
|1
|42
|42.0
|J.Bradley, UNLV
|5
|1
|36
|36.0
|K.Duplessis, Delaware
|5
|2
|68
|34.0
|D.Ponds, Indiana
|4
|1
|33
|33.0
|K.Sanders, Rutgers
|5
|2
|63
|31.5
|K.Wetjen, Iowa
|5
|8
|252
|31.5
|C.Eakin, Texas Tech
|5
|1
|30
|30.0
|K.McGee, UNLV
|4
|1
|29
|29.0
|J.Stokes, South Florida
|5
|1
|28
|28.0
|D.Dennis-Sutton, Penn St.
|5
|1
|27
|27.0
|K.Dia-Johnson, Umass
|5
|1
|27
|27.0
|D.Boston, Washington
|5
|4
|104
|26.0
|M.Singleton, Louisiana Tech
|5
|1
|26
|26.0
|V.Swain, South Carolina
|5
|8
|206
|25.8
|J.Conn, Nebraska
|5
|1
|25
|25.0
|C.Lacy, Louisville
|5
|12
|292
|24.3
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|J.Roberts, FAU
|5
|1
|24
|24.0
|E.Butler, San Diego St.
|4
|1
|22
|22.0
|A.Isaac, South Florida
|5
|5
|110
|22.0
|I.Mozee, Nebraska
|5
|2
|43
|21.5
|J.Curtis, Vanderbilt
|3
|1
|21
|21.0
|D.Reid, Pittsburgh
|3
|5
|105
|21.0
|D.Rogers, FAU
|4
|1
|21
|21.0
|C.Comella, Boston College
|4
|1
|20
|20.0
|C.Hendricks, Ohio
|6
|2
|40
|20.0
|T.Johnson, Notre Dame
|4
|1
|20
|20.0
|J.Brady, Indiana
|5
|12
|238
|19.8
|O.Kelly, Michigan St.
|5
|6
|118
|19.7
|H.Beatty, Illinois
|6
|9
|170
|18.9
|Y.Knight, SMU
|5
|6
|110
|18.3
|D.Voisin, South Alabama
|6
|6
|108
|18.0
|J.Agee, Miami (Ohio)
|4
|1
|17
|17.0
|R.Clark, Washington
|4
|1
|17
|17.0
|I.Hartrup, Mississippi
|5
|1
|17
|17.0
|L.Thomas, Notre Dame
|4
|1
|17
|17.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|5
|11
|185
|16.8
|V.Brown, Florida
|5
|8
|131
|16.4
|T.Bussey, Texas A&M
|5
|3
|48
|16.0
|R.Niblett, Texas
|5
|9
|141
|15.7
|R.Brown, Arizona St.
|5
|2
|31
|15.5
|Q.Brown, Duke
|6
|6
|93
|15.5
|R.Glover, Utah
|5
|5
|77
|15.4
|J.Franklin, W. Michigan
|6
|5
|76
|15.2
|K.Courtney, Virginia
|6
|1
|15
|15.0
|J.Gaston, Middle Tennessee
|4
|1
|15
|15.0
|D.Myers, Colorado St.
|5
|1
|15
|15.0
|J.Barney, Nebraska
|5
|13
|192
|14.8
|Z.Thomas, LSU
|5
|7
|103
|14.7
|D.Moore, Oregon
|5
|3
|44
|14.7
|J.Bermudez, Temple
|5
|5
|73
|14.6
|B.Carter, Tennessee
|5
|9
|130
|14.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|6
|84
|14.0
|M.Greer, Buffalo
|6
|1
|14
|14.0
|W.Hardy, North Carolina
|5
|2
|28
|14.0
|D.Lacey, Marshall
|5
|10
|140
|14.0
|C.Ryan, BYU
|5
|1
|14
|14.0
|K.Taylor, Arkansas St.
|5
|1
|14
|14.0
|J.Nicholas, Charlotte
|5
|6
|83
|13.8
|D.DeBlanc, Wyoming
|4
|5
|69
|13.8
|E.Messer, FAU
|5
|6
|82
|13.7
|T.Uiliata, Hawaii
|6
|2
|27
|13.5
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|10
|132
|13.2
|C.Robinson, Navy
|4
|1
|13
|13.0
|B.Inniss, Ohio St.
|5
|6
|76
|12.7
|T.Freeman, Washington St.
|5
|5
|63
|12.6
|C.Spann, Cent. Michigan
|6
|5
|63
|12.6
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|2
|25
|12.5
|A.Jackson, UCF
|5
|5
|62
|12.4
|J.Abdullah, Virginia
|3
|1
|12
|12.0
|J.De Jesus, California
|6
|13
|156
|12.0
|T.Stewart, Temple
|5
|2
|24
|12.0
|S.White-Helton, Georgia
|5
|1
|12
|12.0
|B.Hammer, Toledo
|5
|16
|188
|11.8
|I.Sategna, Oklahoma
|5
|15
|176
|11.7
|L.Benson, Army
|5
|5
|58
|11.6
|P.Kingston, BYU
|5
|8
|92
|11.5
|Z.Branch, Georgia
|5
|5
|57
|11.4
|I.Hooks, UAB
|5
|5
|57
|11.4
|B.Stockton, Georgia Tech
|5
|5
|57
|11.4
|B.Wesco, Clemson
|5
|5
|57
|11.4
|S.Smith, Memphis
|6
|10
|111
|11.1
|C.Adams, Alabama
|5
|6
|66
|11.0
|K.Beasley, Miami (Ohio)
|5
|1
|11
|11.0
|M. Jackson, Indiana
|3
|1
|11
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|11
|11.0
|T.Henry, Wisconsin
|5
|4
|43
|10.8
|K.Coleman, Missouri
|5
|8
|85
|10.6
|D.Ross, Penn St.
|5
|7
|74
|10.6
|D.Rogers, N. Illinois
|5
|2
|21
|10.5
|J.Salas, E. Michigan
|6
|5
|51
|10.2
|C.Byrd, Clemson
|1
|1
|10
|10.0
|J.Elad, Rutgers
|5
|1
|10
|10.0
|P.Plott, Georgia Southern
|4
|3
|30
|10.0
|C.Regan, James Madison
|5
|1
|10
|10.0
|D.Roche, Old Dominion
|3
|5
|50
|10.0
|H.Wallace, Mississippi
|5
|10
|100
|10.0
|J.Patterson, Arizona
|4
|8
|78
|9.8
|D.Fowlkes, Missouri
|5
|3
|29
|9.7
|S.Patrick, Akron
|4
|3
|29
|9.7
|T.Bachmeier, BYU
|5
|5
|48
|9.6
|M.Delhomme, Maryland
|5
|2
|19
|9.5
|V.Snow, Buffalo
|6
|12
|113
|9.4
|L.Wysong, Arizona
|5
|5
|47
|9.4
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|5
|3
|28
|9.3
|G.Bryant, Oregon
|5
|8
|74
|9.2
|C.Ross, Virginia
|6
|11
|101
|9.2
|P.Fox, West Virginia
|5
|8
|73
|9.1
|W.Knight, James Madison
|5
|9
|82
|9.1
|B.Chatman, Navy
|5
|5
|45
|9.0
|D.DeLuca, Penn St.
|5
|1
|9
|9.0
|C.Hernandez, Wake Forest
|5
|6
|54
|9.0
|C.Jnopierre, FIU
|5
|5
|45
|9.0
|R.Joseph, Miami
|3
|1
|9
|9.0
|C.Martinez, Boston College
|4
|1
|9
|9.0
|B.Rowe, South Carolina
|5
|1
|9
|9.0
|S.White, Florida St.
|4
|3
|27
|9.0
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|5
|8
|71
|8.9
|J.Faison, Notre Dame
|5
|7
|62
|8.9
|M.Bellon, Nevada
|5
|6
|53
|8.8
|W.Harris, Kent St.
|5
|5
|44
|8.8
|M.Toney, Miami
|5
|5
|43
|8.6
|K.Johnson, Pittsburgh
|5
|9
|77
|8.6
|B.Ridley, Bowling Green
|5
|5
|42
|8.4
|J.Thomas, San Jose St.
|5
|3
|25
|8.3
|P.Higgins, Troy
|5
|10
|83
|8.3
|N.Gladding, Old Dominion
|5
|4
|33
|8.2
|I.Farris, Boston College
|5
|7
|57
|8.1
|E.Willis, UTEP
|5
|8
|65
|8.1
|T.Burns, Sam Houston St.
|5
|1
|8
|8.0
|A.Foster, Southern Miss.
|5
|1
|8
|8.0
|D.Morris, Tennessee
|3
|3
|24
|8.0
|K.Pearson, East Carolina
|5
|7
|56
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|4
|2
|16
|8.0
|D.Latulas, Louisiana Tech
|5
|12
|95
|7.9
|D.Luke, Missouri St.
|5
|7
|55
|7.9
|T.Gentry, Texas Tech
|4
|6
|47
|7.8
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|6
|9
|70
|7.8
|K.Perich, Minnesota
|5
|8
|61
|7.6
|E.Rivers, Georgia Tech
|5
|5
|38
|7.6
|T.Anderson, NC State
|6
|2
|15
|7.5
|S.Evans, North Texas
|5
|2
|15
|7.5
|B.Sparks, Texas State
|5
|4
|30
|7.5
|M.Hight, Vanderbilt
|6
|6
|44
|7.3
|T.Maher, Colorado St.
|5
|6
|44
|7.3
|T.Nagy, Kansas
|6
|13
|95
|7.3
|Q.Gibson, Colorado
|6
|4
|29
|7.2
|I.Spencer, Virginia Tech
|6
|4
|29
|7.2
|J.Harper, Uconn
|6
|10
|70
|7.0
|C.Harris, Air Force
|5
|1
|7
|7.0
|Q.Magwood, Ball St.
|5
|2
|14
|7.0
|E.Metcalf, Southern Miss.
|5
|9
|60
|6.7
|Z.Booker, Tulsa
|6
|6
|39
|6.5
|J.Thaw, Delaware
|3
|2
|13
|6.5
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|5
|32
|6.4
|E.Allen, Sam Houston St.
|5
|3
|19
|6.3
|M.Rodarte, Ohio
|4
|3
|19
|6.3
|O.Hayes, Tulane
|5
|7
|44
|6.3
|T.Bryant, Kentucky
|5
|4
|25
|6.2
|T.Brown, Vanderbilt
|5
|1
|6
|6.0
|D.Kerr, Syracuse
|6
|4
|24
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|6
|3
|18
|6.0
|J.Lucas, Florida St.
|5
|3
|18
|6.0
|K.Mikell, Colorado
|6
|1
|6
|6.0
|D.Sheffield, Rutgers
|5
|2
|12
|6.0
|M.Coleman, North Texas
|5
|5
|29
|5.8
|M.Sherrod, Boise St.
|5
|4
|23
|5.8
|J.Cameron, Baylor
|6
|8
|45
|5.6
|J.McLaurin, Maryland
|3
|5
|28
|5.6
|A.Blancas, Arkansas St.
|6
|9
|50
|5.6
|M.Mews, Houston
|5
|9
|50
|5.6
|C.Coenen, Wyoming
|5
|2
|11
|5.5
|J.Napier, San Diego St.
|5
|14
|77
|5.5
|T.Holloway, Virginia Tech
|4
|5
|27
|5.4
|T.Walker, Oregon St.
|6
|5
|27
|5.4
|G.Freeman, Oklahoma St.
|5
|8
|42
|5.2
|J.Porter, South Florida
|5
|5
|26
|5.2
|K.Brown, UAB
|4
|1
|5
|5.0
|R.Cooper, Maryland
|5
|2
|10
|5.0
|J.Mack, W. Kentucky
|5
|2
|10
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|3
|2
|10
|5.0
|A.Waseem, FAU
|5
|1
|5
|5.0
|K.Thomas, UTEP
|2
|5
|24
|4.8
|J.Farooq, Maryland
|5
|4
|19
|4.8
|R.Smith, Liberty
|5
|4
|19
|4.8
|S.Lockett, Kansas St.
|6
|7
|32
|4.6
|T.Pride, New Mexico St.
|5
|7
|32
|4.6
|B.Golden, Louisville
|1
|2
|9
|4.5
|B.Graves, Coastal Carolina
|5
|4
|18
|4.5
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|4
|5
|22
|4.4
|M.Covey, Cincinnati
|5
|6
|25
|4.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|5
|13
|54
|4.2
|C.Creel, Jacksonville St.
|5
|1
|4
|4.0
|J.DaCosta, Wyoming
|5
|1
|4
|4.0
|C.DeVries, BYU
|5
|1
|4
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|5
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|6
|1
|4
|4.0
|T.Hoffmann, NC State
|6
|8
|32
|4.0
|A.Muhammad, Middle Tennessee
|5
|1
|4
|4.0
|D.Samuel, Syracuse
|6
|1
|4
|4.0
|I.Zay, Toledo
|5
|1
|4
|4.0
|K.Shanks, Arkansas
|5
|9
|35
|3.9
|J.Jacobs, Utah St.
|5
|8
|31
|3.9
|J.Green, North Carolina
|5
|2
|7
|3.5
|M.Simmons, Auburn
|4
|9
|31
|3.4
|T.Thompson, Rice
|6
|4
|13
|3.2
|M.Carvalho, Utah
|1
|2
|6
|3.0
|P.Gladney, Georgia Southern
|5
|1
|3
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|6
|1
|3
|3.0
|M.Matthews, UCLA
|5
|3
|9
|3.0
|T.Thomas, Akron
|5
|1
|3
|3.0
|L.Thorpe, Stanford
|4
|1
|3
|3.0
|D.Amador, UTSA
|4
|2
|5
|2.5
|E.Brow, UTSA
|3
|4
|10
|2.5
|S.Morgan, Michigan
|5
|8
|20
|2.5
|X.Townsend, Iowa St.
|6
|2
|5
|2.5
|D.Irvin, UNLV
|5
|3
|7
|2.3
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|6
|6
|13
|2.2
|K.Bolden, Georgia
|5
|1
|2
|2.0
|C.Henderson, Buffalo
|6
|1
|2
|2.0
|J.Lewis, UTSA
|4
|1
|2
|2.0
|Q.Redding, Minnesota
|1
|1
|2
|2.0
|M.Scott, James Madison
|5
|1
|2
|2.0
|M.Jackson, Purdue
|5
|4
|7
|1.8
|S.Baddoo, Umass
|5
|3
|5
|1.7
|D.Wagner, Northwestern
|5
|7
|9
|1.3
|J.Dwyer, TCU
|5
|3
|3
|1.0
|D.Thomas, UCF
|5
|1
|1
|1.0
|S.White, Marshall
|1
|1
|1
|1.0
|K.Wilson, Mississippi St.
|2
|1
|1
|1.0
|K.Abraham, Navy
|2
|0
|0
|0.0
|N.Adejokun, Army
|0
|0
|0
|0.0
|J.Anderson, Illinois
|5
|0
|0
|0.0
|D.Anderson, Northwestern
|2
|0
|0
|0.0
|K.Beavers, Mississippi
|2
|0
|0
|0.0
|R.Blossom, Arkansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Braceful, Toledo
|3
|0
|0
|0.0
|T.Brown, Coastal Carolina
|5
|0
|0
|0.0
|A.Carlisle, Houston
|0
|0
|0
|0.0
|A.Clary, Virginia
|3
|0
|0
|0.0
|J.Clemons, Kansas St.
|6
|0
|0
|0.0
|J.Clemons, FIU
|1
|0
|0
|0.0
|R.Collins, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Coombs, Maryland
|0
|0
|0
|0.0
|A.Corbello, LSU
|0
|0
|0
|0.0
|T.Cotton, Washington St.
|0
|0
|0
|0.0
|E.Davis, Tennessee
|3
|0
|0
|0.0
|C.Driver, Minnesota
|0
|0
|0
|0.0
|K.Emmett, Nevada
|5
|0
|0
|0.0
|L.Fano, Utah
|4
|0
|0
|0.0
|A.Fesenmaier, Nevada
|0
|0
|0
|0.0
|L.Fisher, Air Force
|5
|0
|0
|0.0
|A.Green, Louisville
|5
|0
|0
|0.0
|A.Jaffe, Mississippi
|5
|0
|0
|0.0
|I.Jarmon, Akron
|2
|0
|0
|0.0
|F.Johnson, Louisville
|0
|0
|0
|0.0
|K.Johnson, Temple
|3
|0
|0
|0.0
|D.Jones, Georgia
|4
|0
|0
|0.0
|M.Kelley, Clemson
|4
|0
|0
|0.0
|M.Kitt-Denton, San Diego St.
|2
|0
|0
|0.0
|A.Laing, Temple
|4
|0
|0
|0.0
|Z.Lawrence, Umass
|0
|0
|0
|0.0
|W.Love, Temple
|2
|0
|0
|0.0
|D.Malone, Iowa St.
|1
|0
|0
|0.0
|M.Malotumau, W. Kentucky
|6
|0
|0
|0.0
|L.Martinez, Cent. Michigan
|6
|0
|0
|0.0
|P.Matthews, Rice
|2
|0
|0
|0.0
|K.Moore, Hawaii
|5
|0
|0
|0.0
|T.Nelson, Bowling Green
|4
|0
|0
|0.0
|D.Nichols, Michigan
|5
|0
|0
|0.0
|T.Osunsanmi, Kansas St.
|6
|0
|0
|0.0
|N.Ottomanelli, Sam Houston St.
|4
|0
|0
|0.0
|A.Porter, Oregon
|4
|0
|0
|0.0
|J.Reid, Tulane
|5
|0
|0
|0.0
|E.Richmond, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|M.Senegal, Colorado St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Sims, FIU
|0
|0
|0
|0.0
|S.Smalls, Colorado
|5
|0
|0
|0.0
|D.Smith, Middle Tennessee
|5
|0
|0
|0.0
|T.Smith, Arkansas St.
|6
|0
|0
|0.0
|A.Sprague, Michigan
|5
|0
|0
|0.0
|S.Sullins, Uconn
|2
|0
|0
|0.0
|D.Taylor, Minnesota
|3
|0
|0
|0.0
|T.Teasdell, NC State
|6
|0
|0
|0.0
|J.Thomas, Texas A&M
|5
|0
|0
|0.0
|C.Tollison, Missouri
|5
|0
|0
|0.0
|T.Tremba, Army
|1
|0
|0
|0.0
|B.Trimble, Illinois
|1
|0
|0
|0.0
|T.Tuitama, New Mexico St.
|4
|0
|0
|0.0
|H.Waylee, Virginia
|6
|0
|0
|0.0
|D.White, Bowling Green
|2
|0
|0
|0.0
|M.Williams, Navy
|5
|0
|0
|0.0
|B.Williams, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|M.Williams, Miami
|0
|0
|0
|0.0
|E.Winters, Auburn
|5
|0
|0
|0.0
|S.Winton, Northwestern
|0
|0
|0
|0.0
|S.Young, Louisville
|1
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.