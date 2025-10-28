NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|D.McKinney, New Mexico
|8
|1
|49
|49.0
|S.Phillips, Iowa
|8
|1
|46
|46.0
|J.Berchal, Appalachian St.
|7
|1
|45
|45.0
|A.Flora, Iowa St.
|6
|3
|127
|42.3
|J.Carrillo, Fresno St.
|7
|1
|42
|42.0
|J.Kinnard, Colorado St.
|7
|3
|110
|36.7
|J.Bradley, UNLV
|7
|1
|36
|36.0
|K.Duplessis, Delaware
|7
|2
|68
|34.0
|D.Ponds, Indiana
|7
|1
|33
|33.0
|L.McCoy, Florida St.
|5
|1
|32
|32.0
|K.Sanders, Rutgers
|8
|2
|63
|31.5
|K.McGee, UNLV
|6
|1
|29
|29.0
|J.Stokes, South Florida
|7
|1
|28
|28.0
|K.Dia-Johnson, Umass
|8
|1
|27
|27.0
|M.Singleton, Louisiana Tech
|6
|1
|26
|26.0
|R.Niblett, Texas
|8
|16
|408
|25.5
|J.Conn, Nebraska
|7
|1
|25
|25.0
|K.Wetjen, Iowa
|8
|16
|391
|24.4
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|J.Roberts, FAU
|8
|1
|24
|24.0
|E.Butler, San Diego St.
|6
|1
|22
|22.0
|I.Mozee, Nebraska
|8
|2
|43
|21.5
|C.Hendricks, Ohio
|8
|6
|128
|21.3
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|15
|317
|21.1
|C.Lacy, Louisville
|7
|15
|316
|21.1
|J.Curtis, Vanderbilt
|3
|1
|21
|21.0
|A.Isaac, South Florida
|8
|6
|126
|21.0
|D.Reid, Pittsburgh
|6
|5
|105
|21.0
|D.Rogers, FAU
|7
|1
|21
|21.0
|K.Valsin, Texas Tech
|7
|1
|21
|21.0
|C.Comella, Boston College
|7
|1
|20
|20.0
|T.Johnson, Notre Dame
|7
|1
|20
|20.0
|E.Williams, Toledo
|7
|1
|19
|19.0
|H.Beatty, Illinois
|8
|9
|170
|18.9
|E.Messer, FAU
|8
|10
|188
|18.8
|V.Swain, South Carolina
|8
|16
|298
|18.6
|O.Kelly, Michigan St.
|8
|7
|130
|18.6
|D.Dennis-Sutton, Penn St.
|7
|2
|36
|18.0
|J.Brady, Indiana
|8
|16
|281
|17.6
|D.DeBlanc, Wyoming
|7
|9
|155
|17.2
|J.Agee, Miami (Ohio)
|7
|1
|17
|17.0
|R.Clark, Washington
|7
|1
|17
|17.0
|C.Eakin, Texas Tech
|8
|7
|119
|17.0
|I.Hartrup, Mississippi
|8
|1
|17
|17.0
|L.Thomas, Notre Dame
|5
|1
|17
|17.0
|M.Toney, Miami
|7
|7
|116
|16.6
|Q.Brown, Duke
|7
|6
|93
|15.5
|R.Brown, Arizona St.
|8
|2
|31
|15.5
|J.Bermudez, Temple
|8
|10
|150
|15.0
|K.Courtney, Virginia
|8
|1
|15
|15.0
|J.Gaston, Middle Tennessee
|5
|1
|15
|15.0
|D.Myers, Colorado St.
|6
|1
|15
|15.0
|D.Boston, Washington
|8
|7
|103
|14.7
|J.Thomas, Virginia
|8
|4
|58
|14.5
|M.Greer, Buffalo
|8
|1
|14
|14.0
|G.Harstad, Kansas St.
|8
|1
|14
|14.0
|T.King, New Mexico St.
|3
|2
|28
|14.0
|E.Rivers, Georgia Tech
|8
|6
|84
|14.0
|C.Ryan, BYU
|8
|1
|14
|14.0
|K.Taylor, Arkansas St.
|7
|1
|14
|14.0
|D.Lacey, Marshall
|7
|12
|167
|13.9
|V.Brown, Florida
|7
|10
|139
|13.9
|B.Carter, Tennessee
|8
|10
|137
|13.7
|J.Franklin, W. Michigan
|8
|6
|82
|13.7
|K.Johnson, Pittsburgh
|8
|13
|177
|13.6
|R.Glover, Utah
|8
|6
|81
|13.5
|T.Bussey, Texas A&M
|8
|4
|53
|13.2
|D.Voisin, South Alabama
|8
|9
|119
|13.2
|A.Evans, Mississippi St.
|8
|10
|132
|13.2
|L.Benson, Army
|7
|6
|78
|13.0
|P.Plott, Georgia Southern
|7
|4
|52
|13.0
|C.Robinson, Navy
|6
|1
|13
|13.0
|J.Barney, Nebraska
|8
|17
|217
|12.8
|Z.Sample, Arizona St.
|6
|4
|51
|12.8
|J.Abdullah, Virginia
|4
|1
|12
|12.0
|P.Kingston, BYU
|8
|10
|120
|12.0
|T.Stewart, Temple
|7
|2
|24
|12.0
|S.White-Helton, Georgia
|7
|1
|12
|12.0
|Z.Thomas, LSU
|8
|8
|95
|11.9
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|7
|82
|11.7
|J.De Jesus, California
|8
|16
|183
|11.4
|Z.Branch, Georgia
|7
|5
|57
|11.4
|I.Hooks, UAB
|7
|5
|57
|11.4
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|7
|5
|56
|11.2
|B.Inniss, Ohio St.
|7
|10
|112
|11.2
|I.Sategna, Oklahoma
|8
|20
|224
|11.2
|S.Smith, Memphis
|8
|10
|111
|11.1
|K.Beasley, Miami (Ohio)
|8
|1
|11
|11.0
|J.Bennee, Utah
|8
|1
|11
|11.0
|M. Jackson, Indiana
|2
|1
|11
|11.0
|D.Moore, Oregon
|8
|4
|44
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|11
|11.0
|T.Henry, Wisconsin
|6
|4
|43
|10.8
|B.Hammer, Toledo
|8
|19
|204
|10.7
|J.Faison, Notre Dame
|7
|8
|85
|10.6
|M.Carvalho, Utah
|4
|10
|106
|10.6
|Y.Knight, SMU
|8
|12
|124
|10.3
|S.White, Florida St.
|5
|6
|62
|10.3
|J.Napier, San Diego St.
|7
|17
|172
|10.1
|G.Benyard, Kennesaw St.
|7
|11
|110
|10.0
|C.Byrd, Clemson
|3
|1
|10
|10.0
|L.Cleveland, Oklahoma St.
|8
|1
|10
|10.0
|J.Elad, Rutgers
|8
|1
|10
|10.0
|A.Jackson, UCF
|7
|9
|90
|10.0
|C.Regan, James Madison
|7
|1
|10
|10.0
|T.Uiliata, Hawaii
|8
|3
|30
|10.0
|H.Wallace, Mississippi
|8
|10
|100
|10.0
|C.Woods, Louisiana Tech
|5
|1
|10
|10.0
|I.Farris, Boston College
|8
|8
|78
|9.8
|J.Patterson, Arizona
|4
|8
|78
|9.8
|T.Walker, Oregon St.
|8
|7
|68
|9.7
|D.Fowlkes, Missouri
|8
|3
|29
|9.7
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|7
|6
|58
|9.7
|B.Stockton, Georgia Tech
|8
|6
|58
|9.7
|L.Thorpe, Stanford
|7
|3
|29
|9.7
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|16
|154
|9.6
|T.Bachmeier, BYU
|8
|5
|48
|9.6
|K.Coleman, Missouri
|8
|11
|105
|9.5
|C.Adams, Alabama
|8
|8
|76
|9.5
|M.Delhomme, Maryland
|7
|2
|19
|9.5
|L.Wysong, Arizona
|7
|5
|47
|9.4
|W.Knight, James Madison
|7
|13
|122
|9.4
|C.Ross, Virginia
|7
|12
|111
|9.2
|J.Salas, E. Michigan
|9
|6
|55
|9.2
|C.Spann, Cent. Michigan
|8
|7
|64
|9.1
|P.Fox, West Virginia
|7
|8
|73
|9.1
|B.Chatman, Navy
|7
|5
|45
|9.0
|D.DeLuca, Penn St.
|7
|1
|9
|9.0
|B.Graves, Coastal Carolina
|7
|7
|63
|9.0
|C.Jnopierre, FIU
|7
|5
|45
|9.0
|R.Joseph, Miami
|3
|1
|9
|9.0
|C.Martinez, Boston College
|5
|1
|9
|9.0
|B.Rowe, South Carolina
|7
|1
|9
|9.0
|I.Spencer, Virginia Tech
|8
|8
|72
|9.0
|D.Ross, Penn St.
|7
|8
|71
|8.9
|M.Bellon, Nevada
|6
|7
|62
|8.9
|J.Thomas, San Jose St.
|7
|4
|35
|8.8
|D.Rogers, N. Illinois
|8
|7
|61
|8.7
|T.Maher, Colorado St.
|8
|7
|59
|8.4
|J.Green, North Carolina
|6
|6
|50
|8.3
|W.Hardy, North Carolina
|7
|6
|50
|8.3
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|8
|11
|91
|8.3
|N.Gladding, Old Dominion
|8
|4
|33
|8.2
|D.Roche, Old Dominion
|6
|10
|82
|8.2
|V.Snow, Buffalo
|8
|15
|123
|8.2
|T.Freeman, Washington St.
|8
|11
|90
|8.2
|K.Pearson, East Carolina
|4
|9
|73
|8.1
|T.Burns, Sam Houston St.
|7
|1
|8
|8.0
|A.Foster, Southern Miss.
|8
|1
|8
|8.0
|T.Gentry, Texas Tech
|5
|8
|64
|8.0
|M.Hight, Vanderbilt
|8
|8
|64
|8.0
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|4
|32
|8.0
|O.Miles, Texas Tech
|7
|1
|8
|8.0
|D.Morris, Tennessee
|3
|3
|24
|8.0
|B.Richardson, UCF
|5
|1
|8
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|6
|2
|16
|8.0
|D.Luke, Missouri St.
|7
|7
|55
|7.9
|D.Latulas, Louisiana Tech
|7
|15
|117
|7.8
|L.Sides, North Texas
|7
|5
|39
|7.8
|B.Wesco, Clemson
|7
|10
|78
|7.8
|J.Harper, Uconn
|8
|13
|101
|7.8
|C.Hernandez, Wake Forest
|7
|12
|93
|7.8
|E.Metcalf, Southern Miss.
|8
|12
|93
|7.8
|T.Nagy, Kansas
|8
|15
|116
|7.7
|J.Farooq, Maryland
|7
|6
|46
|7.7
|W.Harris, Kent St.
|8
|10
|76
|7.6
|S.Evans, North Texas
|8
|2
|15
|7.5
|K.Perich, Minnesota
|8
|11
|82
|7.5
|Q.Gibson, Colorado
|8
|4
|29
|7.2
|S.Patrick, Akron
|7
|4
|29
|7.2
|G.Bryant, Oregon
|8
|13
|93
|7.2
|E.Brow, UTSA
|6
|6
|42
|7.0
|C.Harris, Air Force
|7
|1
|7
|7.0
|M.Harrison-Pilot, Texas Tech
|7
|1
|7
|7.0
|P.Higgins, Troy
|8
|12
|84
|7.0
|J.Thaw, Delaware
|5
|3
|21
|7.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|8
|13
|90
|6.9
|B.Sparks, Texas State
|7
|6
|39
|6.5
|D.Thomas, UCF
|7
|2
|13
|6.5
|M.Rodarte, Ohio
|4
|3
|19
|6.3
|M.Mews, Houston
|8
|12
|73
|6.1
|J.Ballard, Wisconsin
|8
|1
|6
|6.0
|T.Brown, Vanderbilt
|7
|1
|6
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|8
|3
|18
|6.0
|J.Lucas, Florida St.
|7
|3
|18
|6.0
|K.Mikell, Colorado
|8
|1
|6
|6.0
|D.Sheffield, Rutgers
|8
|2
|12
|6.0
|B.Ridley, Bowling Green
|8
|12
|69
|5.8
|T.Anderson, NC State
|8
|3
|17
|5.7
|J.McLaurin, Maryland
|3
|5
|28
|5.6
|O.Hayes, Tulane
|7
|9
|50
|5.6
|Z.Booker, Tulsa
|8
|8
|44
|5.5
|G.Robinson, Nevada
|1
|2
|11
|5.5
|T.Holloway, Virginia Tech
|4
|5
|27
|5.4
|M.Matthews, UCLA
|8
|8
|43
|5.4
|A.Blancas, Arkansas St.
|8
|15
|79
|5.3
|E.Willis, UTEP
|7
|13
|68
|5.2
|J.Porter, South Florida
|6
|5
|26
|5.2
|T.Bryant, Kentucky
|7
|7
|36
|5.1
|K.Brown, UAB
|6
|1
|5
|5.0
|J.Mack, W. Kentucky
|5
|2
|10
|5.0
|J.Maclin, Kentucky
|7
|1
|5
|5.0
|C.Neptune, South Florida
|8
|1
|5
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|2
|2
|10
|5.0
|A.Waseem, FAU
|8
|1
|5
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|6
|6
|29
|4.8
|G.Freeman, Oklahoma St.
|8
|10
|48
|4.8
|K.Thomas, UTEP
|2
|5
|24
|4.8
|J.Cameron, Baylor
|8
|12
|57
|4.8
|M.Sherrod, Boise St.
|8
|7
|32
|4.6
|E.Allen, Sam Houston St.
|7
|4
|18
|4.5
|B.Golden, Louisville
|3
|2
|9
|4.5
|C.Coenen, Wyoming
|8
|5
|22
|4.4
|S.Lockett, Kansas St.
|8
|11
|47
|4.3
|R.Cooper, Maryland
|7
|2
|8
|4.0
|C.Creel, Jacksonville St.
|7
|1
|4
|4.0
|J.DaCosta, Wyoming
|8
|1
|4
|4.0
|C.DeVries, BYU
|8
|1
|4
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|8
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|8
|1
|4
|4.0
|Q.Henicle, Old Dominion
|4
|1
|4
|4.0
|T.Hoffmann, NC State
|8
|8
|32
|4.0
|Q.Magwood, Ball St.
|8
|3
|12
|4.0
|A.Muhammad, Middle Tennessee
|7
|1
|4
|4.0
|M.Pettway, Jacksonville St.
|5
|3
|12
|4.0
|D.Samuel, Syracuse
|8
|1
|4
|4.0
|N.Trujillo, Louisiana-Monroe
|4
|1
|4
|4.0
|I.Zay, Toledo
|8
|1
|4
|4.0
|J.Jacobs, Utah St.
|8
|8
|31
|3.9
|M.Simmons, Auburn
|7
|12
|43
|3.6
|M.Covey, Cincinnati
|8
|9
|32
|3.6
|K.Shanks, Arkansas
|8
|13
|46
|3.5
|T.Thompson, Rice
|8
|5
|17
|3.4
|T.Pride, New Mexico St.
|7
|10
|32
|3.2
|D.Kerr, Syracuse
|8
|6
|19
|3.2
|P.Gladney, Georgia Southern
|8
|1
|3
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|8
|1
|3
|3.0
|K.Massey, Umass
|7
|3
|9
|3.0
|L.Struck, Old Dominion
|8
|1
|3
|3.0
|T.Thomas, Akron
|8
|1
|3
|3.0
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|7
|7
|21
|3.0
|W.Yates, Ball St.
|7
|1
|3
|3.0
|X.Townsend, Iowa St.
|8
|2
|5
|2.5
|S.Morgan, Michigan
|8
|11
|27
|2.5
|R.Smith, Liberty
|7
|9
|22
|2.4
|J.Dwyer, TCU
|8
|5
|11
|2.2
|K.Bolden, Georgia
|7
|1
|2
|2.0
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|8
|8
|16
|2.0
|C.Henderson, Buffalo
|8
|1
|2
|2.0
|R.Johnson, Missouri St.
|7
|2
|4
|2.0
|J.Lewis, UTSA
|6
|1
|2
|2.0
|Q.Redding, Minnesota
|4
|1
|2
|2.0
|J.Robinson, Georgia St.
|8
|5
|10
|2.0
|M.Scott, James Madison
|7
|1
|2
|2.0
|M.Jackson, Purdue
|8
|6
|11
|1.8
|S.Baddoo, Umass
|6
|4
|7
|1.8
|D.Irvin, UNLV
|7
|5
|8
|1.6
|D.Wagner, Northwestern
|8
|13
|20
|1.5
|D.Amador, UTSA
|6
|3
|3
|1.0
|J.Coulter, Louisiana-Monroe
|8
|1
|1
|1.0
|J.Lewis, Ball St.
|8
|3
|3
|1.0
|S.White, Marshall
|1
|1
|1
|1.0
|K.Wilson, Mississippi St.
|3
|1
|1
|1.0
|S.Amar, Boston College
|2
|0
|0
|0.0
|J.Badie, San Diego St.
|7
|0
|0
|0.0
|M.Barlow, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|R. Beltran, UTEP
|0
|0
|0
|0.0
|J.Boatwright, Florida St.
|2
|0
|0
|0.0
|P.Broomfield, Mississippi
|3
|0
|0
|0.0
|C.Butler, Georgia Southern
|4
|0
|0
|0.0
|A.Cobb, Fresno St.
|7
|0
|0
|0.0
|G.Collins, Boston College
|4
|0
|0
|0.0
|K.Faulk, Auburn
|8
|0
|0
|0.0
|J.Fetu, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|N.Flaskamp, Missouri
|1
|0
|0
|0.0
|K.Flowers, Maryland
|3
|0
|0
|0.0
|J.Gilchrist, Maryland
|1
|0
|0
|0.0
|J.Green, Louisiana-Monroe
|3
|0
|0
|0.0
|B.Hawkins, UAB
|7
|0
|0
|0.0
|C.Hornsby, Tulsa
|7
|0
|0
|0.0
|D.Hughes, Ball St.
|8
|0
|0
|0.0
|D.Ingrassia, California
|0
|0
|0
|0.0
|J.Ishmael, Southern Miss.
|6
|0
|0
|0.0
|K.Johnson, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|0.0
|Q.Johnson, Georgia
|7
|0
|0
|0.0
|D.Maiava, Cent. Michigan
|6
|0
|0
|0.0
|K.McDonald, Arizona St.
|4
|0
|0
|0.0
|L.McRee, Southern Cal
|7
|0
|0
|0.0
|R.Mitchell, Missouri St.
|2
|0
|0
|0.0
|I.Nixon, UCF
|6
|0
|0
|0.0
|K.Oatis, Arkansas
|3
|0
|0
|0.0
|D.Pierro, Louisiana Tech
|7
|0
|0
|0.0
|L.Raab, Purdue
|8
|0
|0
|0.0
|T.Randle, Minnesota
|0
|0
|0
|0.0
|T.Shackelford, Tulane
|6
|0
|0
|0.0
|K.Smith, Cincinnati
|1
|0
|0
|0.0
|J.Stone, Rutgers
|8
|0
|0
|0.0
|U.Taukiuvea, Hawaii
|0
|0
|0
|0.0
|C.Weaver, Duke
|7
|0
|0
|0.0
|J.Young, Memphis
|8
|0
|0
|0.0
