NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

October 28, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
D.McKinney, New Mexico 8 1 49 49.0
S.Phillips, Iowa 8 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 7 1 45 45.0
A.Flora, Iowa St. 6 3 127 42.3
J.Carrillo, Fresno St. 7 1 42 42.0
J.Kinnard, Colorado St. 7 3 110 36.7
J.Bradley, UNLV 7 1 36 36.0
K.Duplessis, Delaware 7 2 68 34.0
D.Ponds, Indiana 7 1 33 33.0
L.McCoy, Florida St. 5 1 32 32.0
K.Sanders, Rutgers 8 2 63 31.5
K.McGee, UNLV 6 1 29 29.0
J.Stokes, South Florida 7 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 8 1 27 27.0
M.Singleton, Louisiana Tech 6 1 26 26.0
R.Niblett, Texas 8 16 408 25.5
J.Conn, Nebraska 7 1 25 25.0
K.Wetjen, Iowa 8 16 391 24.4
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 8 1 24 24.0
E.Butler, San Diego St. 6 1 22 22.0
I.Mozee, Nebraska 8 2 43 21.5
C.Hendricks, Ohio 8 6 128 21.3
K.Concepcion, Texas A&M 8 15 317 21.1
C.Lacy, Louisville 7 15 316 21.1
J.Curtis, Vanderbilt 3 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 8 6 126 21.0
D.Reid, Pittsburgh 6 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 7 1 21 21.0
K.Valsin, Texas Tech 7 1 21 21.0
C.Comella, Boston College 7 1 20 20.0
T.Johnson, Notre Dame 7 1 20 20.0
E.Williams, Toledo 7 1 19 19.0
H.Beatty, Illinois 8 9 170 18.9
E.Messer, FAU 8 10 188 18.8
V.Swain, South Carolina 8 16 298 18.6
O.Kelly, Michigan St. 8 7 130 18.6
D.Dennis-Sutton, Penn St. 7 2 36 18.0
J.Brady, Indiana 8 16 281 17.6
D.DeBlanc, Wyoming 7 9 155 17.2
J.Agee, Miami (Ohio) 7 1 17 17.0
R.Clark, Washington 7 1 17 17.0
C.Eakin, Texas Tech 8 7 119 17.0
I.Hartrup, Mississippi 8 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 5 1 17 17.0
M.Toney, Miami 7 7 116 16.6
Q.Brown, Duke 7 6 93 15.5
R.Brown, Arizona St. 8 2 31 15.5
J.Bermudez, Temple 8 10 150 15.0
K.Courtney, Virginia 8 1 15 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 5 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 6 1 15 15.0
D.Boston, Washington 8 7 103 14.7
J.Thomas, Virginia 8 4 58 14.5
M.Greer, Buffalo 8 1 14 14.0
G.Harstad, Kansas St. 8 1 14 14.0
T.King, New Mexico St. 3 2 28 14.0
E.Rivers, Georgia Tech 8 6 84 14.0
C.Ryan, BYU 8 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 7 1 14 14.0
D.Lacey, Marshall 7 12 167 13.9
V.Brown, Florida 7 10 139 13.9
B.Carter, Tennessee 8 10 137 13.7
J.Franklin, W. Michigan 8 6 82 13.7
K.Johnson, Pittsburgh 8 13 177 13.6
R.Glover, Utah 8 6 81 13.5
T.Bussey, Texas A&M 8 4 53 13.2
D.Voisin, South Alabama 8 9 119 13.2
A.Evans, Mississippi St. 8 10 132 13.2
L.Benson, Army 7 6 78 13.0
P.Plott, Georgia Southern 7 4 52 13.0
C.Robinson, Navy 6 1 13 13.0
J.Barney, Nebraska 8 17 217 12.8
Z.Sample, Arizona St. 6 4 51 12.8
J.Abdullah, Virginia 4 1 12 12.0
P.Kingston, BYU 8 10 120 12.0
T.Stewart, Temple 7 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 7 1 12 12.0
Z.Thomas, LSU 8 8 95 11.9
J.Nicholas, Charlotte 8 7 82 11.7
J.De Jesus, California 8 16 183 11.4
Z.Branch, Georgia 7 5 57 11.4
I.Hooks, UAB 7 5 57 11.4
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 7 5 56 11.2
B.Inniss, Ohio St. 7 10 112 11.2
I.Sategna, Oklahoma 8 20 224 11.2
S.Smith, Memphis 8 10 111 11.1
K.Beasley, Miami (Ohio) 8 1 11 11.0
J.Bennee, Utah 8 1 11 11.0
M. Jackson, Indiana 2 1 11 11.0
D.Moore, Oregon 8 4 44 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
T.Henry, Wisconsin 6 4 43 10.8
B.Hammer, Toledo 8 19 204 10.7
J.Faison, Notre Dame 7 8 85 10.6
M.Carvalho, Utah 4 10 106 10.6
Y.Knight, SMU 8 12 124 10.3
S.White, Florida St. 5 6 62 10.3
J.Napier, San Diego St. 7 17 172 10.1
G.Benyard, Kennesaw St. 7 11 110 10.0
C.Byrd, Clemson 3 1 10 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 8 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 8 1 10 10.0
A.Jackson, UCF 7 9 90 10.0
C.Regan, James Madison 7 1 10 10.0
T.Uiliata, Hawaii 8 3 30 10.0
H.Wallace, Mississippi 8 10 100 10.0
C.Woods, Louisiana Tech 5 1 10 10.0
I.Farris, Boston College 8 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
T.Walker, Oregon St. 8 7 68 9.7
D.Fowlkes, Missouri 8 3 29 9.7
J.Middlebrook, Middle Tennessee 7 6 58 9.7
B.Stockton, Georgia Tech 8 6 58 9.7
L.Thorpe, Stanford 7 3 29 9.7
J.Barnes, Appalachian St. 8 16 154 9.6
T.Bachmeier, BYU 8 5 48 9.6
K.Coleman, Missouri 8 11 105 9.5
C.Adams, Alabama 8 8 76 9.5
M.Delhomme, Maryland 7 2 19 9.5
L.Wysong, Arizona 7 5 47 9.4
W.Knight, James Madison 7 13 122 9.4
C.Ross, Virginia 7 12 111 9.2
J.Salas, E. Michigan 9 6 55 9.2
C.Spann, Cent. Michigan 8 7 64 9.1
P.Fox, West Virginia 7 8 73 9.1
B.Chatman, Navy 7 5 45 9.0
D.DeLuca, Penn St. 7 1 9 9.0
B.Graves, Coastal Carolina 7 7 63 9.0
C.Jnopierre, FIU 7 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
B.Rowe, South Carolina 7 1 9 9.0
I.Spencer, Virginia Tech 8 8 72 9.0
D.Ross, Penn St. 7 8 71 8.9
M.Bellon, Nevada 6 7 62 8.9
J.Thomas, San Jose St. 7 4 35 8.8
D.Rogers, N. Illinois 8 7 61 8.7
T.Maher, Colorado St. 8 7 59 8.4
J.Green, North Carolina 6 6 50 8.3
W.Hardy, North Carolina 7 6 50 8.3
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 8 11 91 8.3
N.Gladding, Old Dominion 8 4 33 8.2
D.Roche, Old Dominion 6 10 82 8.2
V.Snow, Buffalo 8 15 123 8.2
T.Freeman, Washington St. 8 11 90 8.2
K.Pearson, East Carolina 4 9 73 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 7 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 8 1 8 8.0
T.Gentry, Texas Tech 5 8 64 8.0
M.Hight, Vanderbilt 8 8 64 8.0
M.Lemon, Southern Cal 7 4 32 8.0
O.Miles, Texas Tech 7 1 8 8.0
D.Morris, Tennessee 3 3 24 8.0
B.Richardson, UCF 5 1 8 8.0
M.Welsh, San Diego St. 6 2 16 8.0
D.Luke, Missouri St. 7 7 55 7.9
D.Latulas, Louisiana Tech 7 15 117 7.8
L.Sides, North Texas 7 5 39 7.8
B.Wesco, Clemson 7 10 78 7.8
J.Harper, Uconn 8 13 101 7.8
C.Hernandez, Wake Forest 7 12 93 7.8
E.Metcalf, Southern Miss. 8 12 93 7.8
T.Nagy, Kansas 8 15 116 7.7
J.Farooq, Maryland 7 6 46 7.7
W.Harris, Kent St. 8 10 76 7.6
S.Evans, North Texas 8 2 15 7.5
K.Perich, Minnesota 8 11 82 7.5
Q.Gibson, Colorado 8 4 29 7.2
S.Patrick, Akron 7 4 29 7.2
G.Bryant, Oregon 8 13 93 7.2
E.Brow, UTSA 6 6 42 7.0
C.Harris, Air Force 7 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 7 1 7 7.0
P.Higgins, Troy 8 12 84 7.0
J.Thaw, Delaware 5 3 21 7.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 8 13 90 6.9
B.Sparks, Texas State 7 6 39 6.5
D.Thomas, UCF 7 2 13 6.5
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
M.Mews, Houston 8 12 73 6.1
J.Ballard, Wisconsin 8 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 7 1 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 8 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 7 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 8 1 6 6.0
D.Sheffield, Rutgers 8 2 12 6.0
B.Ridley, Bowling Green 8 12 69 5.8
T.Anderson, NC State 8 3 17 5.7
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
O.Hayes, Tulane 7 9 50 5.6
Z.Booker, Tulsa 8 8 44 5.5
G.Robinson, Nevada 1 2 11 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
M.Matthews, UCLA 8 8 43 5.4
A.Blancas, Arkansas St. 8 15 79 5.3
E.Willis, UTEP 7 13 68 5.2
J.Porter, South Florida 6 5 26 5.2
T.Bryant, Kentucky 7 7 36 5.1
K.Brown, UAB 6 1 5 5.0
J.Mack, W. Kentucky 5 2 10 5.0
J.Maclin, Kentucky 7 1 5 5.0
C.Neptune, South Florida 8 1 5 5.0
T.Pena, Penn St. 2 2 10 5.0
A.Waseem, FAU 8 1 5 5.0
M.Coleman, North Texas 6 6 29 4.8
G.Freeman, Oklahoma St. 8 10 48 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
J.Cameron, Baylor 8 12 57 4.8
M.Sherrod, Boise St. 8 7 32 4.6
E.Allen, Sam Houston St. 7 4 18 4.5
B.Golden, Louisville 3 2 9 4.5
C.Coenen, Wyoming 8 5 22 4.4
S.Lockett, Kansas St. 8 11 47 4.3
R.Cooper, Maryland 7 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 7 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 8 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 8 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 8 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 8 1 4 4.0
Q.Henicle, Old Dominion 4 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 8 8 32 4.0
Q.Magwood, Ball St. 8 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 7 1 4 4.0
M.Pettway, Jacksonville St. 5 3 12 4.0
D.Samuel, Syracuse 8 1 4 4.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 4 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 8 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 8 8 31 3.9
M.Simmons, Auburn 7 12 43 3.6
M.Covey, Cincinnati 8 9 32 3.6
K.Shanks, Arkansas 8 13 46 3.5
T.Thompson, Rice 8 5 17 3.4
T.Pride, New Mexico St. 7 10 32 3.2
D.Kerr, Syracuse 8 6 19 3.2
P.Gladney, Georgia Southern 8 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 8 1 3 3.0
K.Massey, Umass 7 3 9 3.0
L.Struck, Old Dominion 8 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 8 1 3 3.0
R.Williams, Louisiana-Lafayette 7 7 21 3.0
W.Yates, Ball St. 7 1 3 3.0
X.Townsend, Iowa St. 8 2 5 2.5
S.Morgan, Michigan 8 11 27 2.5
R.Smith, Liberty 7 9 22 2.4
J.Dwyer, TCU 8 5 11 2.2
K.Bolden, Georgia 7 1 2 2.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 8 8 16 2.0
C.Henderson, Buffalo 8 1 2 2.0
R.Johnson, Missouri St. 7 2 4 2.0
J.Lewis, UTSA 6 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 4 1 2 2.0
J.Robinson, Georgia St. 8 5 10 2.0
M.Scott, James Madison 7 1 2 2.0
M.Jackson, Purdue 8 6 11 1.8
S.Baddoo, Umass 6 4 7 1.8
D.Irvin, UNLV 7 5 8 1.6
D.Wagner, Northwestern 8 13 20 1.5
D.Amador, UTSA 6 3 3 1.0
J.Coulter, Louisiana-Monroe 8 1 1 1.0
J.Lewis, Ball St. 8 3 3 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 3 1 1 1.0
S.Amar, Boston College 2 0 0 0.0
J.Badie, San Diego St. 7 0 0 0.0
M.Barlow, Navy 0 0 0 0.0
R. Beltran, UTEP 0 0 0 0.0
J.Boatwright, Florida St. 2 0 0 0.0
P.Broomfield, Mississippi 3 0 0 0.0
C.Butler, Georgia Southern 4 0 0 0.0
A.Cobb, Fresno St. 7 0 0 0.0
G.Collins, Boston College 4 0 0 0.0
K.Faulk, Auburn 8 0 0 0.0
J.Fetu, Hawaii 0 0 0 0.0
N.Flaskamp, Missouri 1 0 0 0.0
K.Flowers, Maryland 3 0 0 0.0
J.Gilchrist, Maryland 1 0 0 0.0
J.Green, Louisiana-Monroe 3 0 0 0.0
B.Hawkins, UAB 7 0 0 0.0
C.Hornsby, Tulsa 7 0 0 0.0
D.Hughes, Ball St. 8 0 0 0.0
D.Ingrassia, California 0 0 0 0.0
J.Ishmael, Southern Miss. 6 0 0 0.0
K.Johnson, Cent. Michigan 1 0 0 0.0
Q.Johnson, Georgia 7 0 0 0.0
D.Maiava, Cent. Michigan 6 0 0 0.0
K.McDonald, Arizona St. 4 0 0 0.0
L.McRee, Southern Cal 7 0 0 0.0
R.Mitchell, Missouri St. 2 0 0 0.0
I.Nixon, UCF 6 0 0 0.0
K.Oatis, Arkansas 3 0 0 0.0
D.Pierro, Louisiana Tech 7 0 0 0.0
L.Raab, Purdue 8 0 0 0.0
T.Randle, Minnesota 0 0 0 0.0
T.Shackelford, Tulane 6 0 0 0.0
K.Smith, Cincinnati 1 0 0 0.0
J.Stone, Rutgers 8 0 0 0.0
U.Taukiuvea, Hawaii 0 0 0 0.0
C.Weaver, Duke 7 0 0 0.0
J.Young, Memphis 8 0 0 0.0

