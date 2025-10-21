Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 7 160 949 10 135.6
R.Henry, UTSA 7 104 868 9 124.0
A.Hardy, Missouri 7 139 840 11 120.0
J.Haynes, Michigan 6 95 705 8 117.5
L.Martin, BYU 7 127 774 4 110.6
K.Owens, FIU 6 98 658 6 109.7
J.Love, Notre Dame 7 124 758 9 108.3
B.Horvath, Navy 6 98 640 8 106.7
H.Smothers, NC State 7 112 739 5 105.6
L.Szarka, Air Force 7 129 725 9 103.6
E.Johnson, Nebraska 7 119 713 7 101.9
R.Dubinion, Appalachian St. 7 129 705 4 100.7
D.Trayanum, Toledo 6 103 601 7 100.2
D.Riley, Boise St. 7 86 695 6 99.3
C.Edwards, Uconn 7 113 694 7 99.1
W.Jordan, Southern Cal 6 88 576 5 96.0
M.Washington, Arkansas 7 96 671 5 95.9
H.King, Georgia Tech 6 101 560 10 93.3
R.Brown, Arizona St. 7 110 642 3 91.7
C.Dickey, Texas Tech 7 101 633 8 90.4
D.Claiborne, Wake Forest 6 69 539 8 89.8
S.Bangura, Ohio 7 121 628 7 89.7
K.Lacy, Mississippi 7 138 618 10 88.3
A.Raymond, Rutgers 7 120 615 9 87.9
J.Thomas, UNLV 7 83 615 7 87.9
L.Sutton, San Diego St. 6 104 526 6 87.7
K.Allen, Penn St. 7 98 612 9 87.4
J.Baugh, Florida 7 117 611 4 87.3
W.Knight, James Madison 7 93 611 5 87.3
L.Pare, Texas State 7 118 608 9 86.9
C.Hellums, Army 7 148 605 10 86.4
D.Bishop, Tennessee 7 77 604 7 86.3
D.Richardson, Tulsa 7 129 597 2 85.3
D.McMillan, E. Michigan 8 116 674 2 84.2
T.Green, Arkansas 7 83 589 5 84.1
A.Hankerson, Oregon St. 8 154 671 6 83.9
C.Hawkins, North Texas 6 75 499 7 83.2
B.Washington, Baylor 7 113 580 6 82.9
K.Bullock, South Alabama 7 124 568 6 81.1
J.Coleman, Washington 7 112 568 12 81.1
J.Cobb, Auburn 7 89 564 4 80.6
J.Ducker, Temple 7 99 560 5 80.0
S.McGowan, Kentucky 6 93 476 7 79.3
K.Barnes, TCU 5 74 391 3 78.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 6 72 466 5 77.7
D.Connors, Houston 7 115 538 4 76.9
J.Gant, Akron 8 116 605 3 75.6
M.Montgomery, UCF 7 100 522 3 74.6
I.Brown, Louisville 6 61 447 3 74.5
M.Fletcher, Miami 6 86 446 6 74.3
J.Taylor, Virginia 7 108 512 8 73.1
J.Price, Notre Dame 7 76 509 8 72.7
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 76 433 2 72.2
C.Joseph, Old Dominion 7 72 498 6 71.1
T.Meadows, Troy 7 99 498 4 71.1
N.Sheppard, Duke 7 71 497 4 71.0
K.Raphael, California 7 115 495 5 70.7
D.Taylor, Minnesota 5 79 353 1 70.6
J.Miller, Alabama 4 70 282 2 70.5
R.Fields, Oklahoma St. 6 76 420 1 70.0
J.Pittman, Southern Miss. 6 95 419 6 69.8
Q.Jackson, Rice 7 96 487 3 69.6
C.Komolafe, Northwestern 7 107 483 5 69.0
A.Sama, Iowa St. 7 92 481 4 68.7
S.Smith, Memphis 7 75 480 6 68.6
A.Tecza, Navy 6 64 409 5 68.2
A.Henderson, Buffalo 7 132 477 4 68.1
Q.Ashley, Ball St. 7 90 476 4 68.0
B.Brown, South Florida 7 99 475 6 67.9
M.Davis, Utah St. 7 75 466 3 66.6
F.Bothwell, Mississippi St. 7 84 465 6 66.4
E.Dickens, Liberty 6 78 394 4 65.7
T.Johnson, N. Illinois 7 78 459 2 65.6
A.Flores, Cent. Michigan 7 95 456 7 65.1
L.Moss, Texas A&M 6 70 389 6 64.8
J.Retzlaff, Tulane 7 70 450 8 64.3
I.Mahdi, Arizona 7 77 445 1 63.6
D.Dampier, Utah 7 80 442 5 63.1
J.Jackson, UAB 7 88 442 3 63.1
P.Navarro, Ohio 7 74 441 4 63.0
B.Lewis, Memphis 7 86 440 7 62.9
O.Arnold, Georgia Southern 7 75 439 3 62.7
K.Black, Indiana 7 72 439 3 62.7
D.Pavia, Vanderbilt 7 77 438 4 62.6
J.Silver, Delaware 6 68 375 3 62.5
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 7 71 437 2 62.4
J.Marshall, Michigan 7 84 434 4 62.0
A.Randall, Clemson 7 85 433 4 61.9
R.Hemby, Indiana 7 90 432 2 61.7
T.Richard, Boston College 7 88 431 5 61.6
T.Harden, SMU 7 96 430 5 61.4
D.Mockobee, Purdue 7 109 430 4 61.4
J.Dupree, Colorado St. 7 83 429 2 61.3
B.Lowry, W. Michigan 7 83 427 7 61.0
C.Bennett, Kennesaw St. 6 76 365 2 60.8
M.Ford, Stanford 7 99 425 3 60.7
G.Sawchuk, Florida St. 7 87 422 6 60.3
Y.Willis, Syracuse 6 92 358 4 59.7
D.Coleman, Army 5 84 296 3 59.2
A.Colandrea, UNLV 7 77 410 4 58.6
J.Haynes, Georgia Tech 7 81 409 3 58.4
S.Lawrence, Missouri St. 6 77 349 2 58.2
C.Hansen, Iowa St. 6 79 348 2 58.0
B.Donelson, Fresno St. 7 85 405 3 57.9
C.Del Rio-Wilson, Marshall 6 84 347 4 57.8
C.Durham, LSU 6 74 342 2 57.0
B.Davis, Louisiana-Lafayette 7 84 397 3 56.7
R.Owens, Texas A&M 7 70 396 3 56.6
T.Blaylock, Oklahoma 7 87 391 4 55.9
M.McGill, North Texas 7 75 389 5 55.6
D.Finn, Miami (Ohio) 6 70 332 3 55.3
M.Frazier, Michigan St. 7 94 384 2 54.9
B.Jackson, Texas State 7 90 384 8 54.9
T.Walker, Cincinnati 7 71 382 3 54.6
J.Williams, Texas Tech 7 70 378 4 54.0
C.Bowens, Georgia 7 70 376 4 53.7
S.Gaines, Boise St. 7 75 373 4 53.3
D.Booth, Mississippi St. 7 81 371 6 53.0
D.Brune, Ohio 7 71 367 6 52.4
L.Montgomery, East Carolina 7 76 365 3 52.1
B.Barnes, Utah St. 7 97 363 7 51.9
D.Williams, Washington 7 79 363 4 51.9
J.Himon, Northwestern 7 73 360 0 51.4
N.Iamaleava, UCLA 7 74 360 4 51.4
B.Bachmeier, BYU 7 82 359 8 51.3
N.Frazier, Georgia 7 77 349 2 49.9
K.Feagin, Illinois 7 85 338 5 48.3
L.Sims, Hawaii 8 81 382 2 47.8
K.Kelly, Ball St. 7 114 331 5 47.3
C.Wright, N. Illinois 7 85 325 2 46.4
T.Chambliss, Mississippi 7 70 323 5 46.1
D.Dowdell, Kentucky 6 67 274 1 45.7
T.Castellanos, Florida St. 7 79 319 5 45.6
J.Jackson, Kansas St. 7 75 313 1 44.7
C.Ramseur, Nevada 7 70 310 2 44.3
J.Gordon, Tulane 7 72 309 3 44.1
J.Brunson, Miami (Ohio) 7 74 305 2 43.6
C.Thevenin, Louisiana Tech 6 61 261 3 43.5
D.Jones, Wisconsin 7 76 300 2 42.9
N.Rogers, Utah 7 72 300 6 42.9
D.Williams, Maryland 7 83 292 2 41.7
J.Buckley, W. Michigan 6 74 238 1 39.7
K.Drones, Virginia Tech 7 92 277 5 39.6
C.Jenkins, Rice 7 80 275 4 39.3
N.Singleton, Penn St. 7 76 274 6 39.1
C.Brown, Miami 6 60 234 4 39.0
J.Raynor, Arkansas St. 7 89 272 4 38.9
K.Calloway, New Mexico St. 6 63 230 3 38.3
G.Garcia, Kent St. 7 82 268 0 38.3
J.Arnold, Auburn 7 100 261 7 37.3
E.Vasko, Liberty 6 73 192 3 32.0
L.Sellers, South Carolina 7 84 108 1 15.4

