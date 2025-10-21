NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|7
|160
|949
|10
|135.6
|R.Henry, UTSA
|7
|104
|868
|9
|124.0
|A.Hardy, Missouri
|7
|139
|840
|11
|120.0
|J.Haynes, Michigan
|6
|95
|705
|8
|117.5
|L.Martin, BYU
|7
|127
|774
|4
|110.6
|K.Owens, FIU
|6
|98
|658
|6
|109.7
|J.Love, Notre Dame
|7
|124
|758
|9
|108.3
|B.Horvath, Navy
|6
|98
|640
|8
|106.7
|H.Smothers, NC State
|7
|112
|739
|5
|105.6
|L.Szarka, Air Force
|7
|129
|725
|9
|103.6
|E.Johnson, Nebraska
|7
|119
|713
|7
|101.9
|R.Dubinion, Appalachian St.
|7
|129
|705
|4
|100.7
|D.Trayanum, Toledo
|6
|103
|601
|7
|100.2
|D.Riley, Boise St.
|7
|86
|695
|6
|99.3
|C.Edwards, Uconn
|7
|113
|694
|7
|99.1
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|88
|576
|5
|96.0
|M.Washington, Arkansas
|7
|96
|671
|5
|95.9
|H.King, Georgia Tech
|6
|101
|560
|10
|93.3
|R.Brown, Arizona St.
|7
|110
|642
|3
|91.7
|C.Dickey, Texas Tech
|7
|101
|633
|8
|90.4
|D.Claiborne, Wake Forest
|6
|69
|539
|8
|89.8
|S.Bangura, Ohio
|7
|121
|628
|7
|89.7
|K.Lacy, Mississippi
|7
|138
|618
|10
|88.3
|A.Raymond, Rutgers
|7
|120
|615
|9
|87.9
|J.Thomas, UNLV
|7
|83
|615
|7
|87.9
|L.Sutton, San Diego St.
|6
|104
|526
|6
|87.7
|K.Allen, Penn St.
|7
|98
|612
|9
|87.4
|J.Baugh, Florida
|7
|117
|611
|4
|87.3
|W.Knight, James Madison
|7
|93
|611
|5
|87.3
|L.Pare, Texas State
|7
|118
|608
|9
|86.9
|C.Hellums, Army
|7
|148
|605
|10
|86.4
|D.Bishop, Tennessee
|7
|77
|604
|7
|86.3
|D.Richardson, Tulsa
|7
|129
|597
|2
|85.3
|D.McMillan, E. Michigan
|8
|116
|674
|2
|84.2
|T.Green, Arkansas
|7
|83
|589
|5
|84.1
|A.Hankerson, Oregon St.
|8
|154
|671
|6
|83.9
|C.Hawkins, North Texas
|6
|75
|499
|7
|83.2
|B.Washington, Baylor
|7
|113
|580
|6
|82.9
|K.Bullock, South Alabama
|7
|124
|568
|6
|81.1
|J.Coleman, Washington
|7
|112
|568
|12
|81.1
|J.Cobb, Auburn
|7
|89
|564
|4
|80.6
|J.Ducker, Temple
|7
|99
|560
|5
|80.0
|S.McGowan, Kentucky
|6
|93
|476
|7
|79.3
|K.Barnes, TCU
|5
|74
|391
|3
|78.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|6
|72
|466
|5
|77.7
|D.Connors, Houston
|7
|115
|538
|4
|76.9
|J.Gant, Akron
|8
|116
|605
|3
|75.6
|M.Montgomery, UCF
|7
|100
|522
|3
|74.6
|I.Brown, Louisville
|6
|61
|447
|3
|74.5
|M.Fletcher, Miami
|6
|86
|446
|6
|74.3
|J.Taylor, Virginia
|7
|108
|512
|8
|73.1
|J.Price, Notre Dame
|7
|76
|509
|8
|72.7
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|6
|76
|433
|2
|72.2
|C.Joseph, Old Dominion
|7
|72
|498
|6
|71.1
|T.Meadows, Troy
|7
|99
|498
|4
|71.1
|N.Sheppard, Duke
|7
|71
|497
|4
|71.0
|K.Raphael, California
|7
|115
|495
|5
|70.7
|D.Taylor, Minnesota
|5
|79
|353
|1
|70.6
|J.Miller, Alabama
|4
|70
|282
|2
|70.5
|R.Fields, Oklahoma St.
|6
|76
|420
|1
|70.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|95
|419
|6
|69.8
|Q.Jackson, Rice
|7
|96
|487
|3
|69.6
|C.Komolafe, Northwestern
|7
|107
|483
|5
|69.0
|A.Sama, Iowa St.
|7
|92
|481
|4
|68.7
|S.Smith, Memphis
|7
|75
|480
|6
|68.6
|A.Tecza, Navy
|6
|64
|409
|5
|68.2
|A.Henderson, Buffalo
|7
|132
|477
|4
|68.1
|Q.Ashley, Ball St.
|7
|90
|476
|4
|68.0
|B.Brown, South Florida
|7
|99
|475
|6
|67.9
|M.Davis, Utah St.
|7
|75
|466
|3
|66.6
|F.Bothwell, Mississippi St.
|7
|84
|465
|6
|66.4
|E.Dickens, Liberty
|6
|78
|394
|4
|65.7
|T.Johnson, N. Illinois
|7
|78
|459
|2
|65.6
|A.Flores, Cent. Michigan
|7
|95
|456
|7
|65.1
|L.Moss, Texas A&M
|6
|70
|389
|6
|64.8
|J.Retzlaff, Tulane
|7
|70
|450
|8
|64.3
|I.Mahdi, Arizona
|7
|77
|445
|1
|63.6
|D.Dampier, Utah
|7
|80
|442
|5
|63.1
|J.Jackson, UAB
|7
|88
|442
|3
|63.1
|P.Navarro, Ohio
|7
|74
|441
|4
|63.0
|B.Lewis, Memphis
|7
|86
|440
|7
|62.9
|O.Arnold, Georgia Southern
|7
|75
|439
|3
|62.7
|K.Black, Indiana
|7
|72
|439
|3
|62.7
|D.Pavia, Vanderbilt
|7
|77
|438
|4
|62.6
|J.Silver, Delaware
|6
|68
|375
|3
|62.5
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|7
|71
|437
|2
|62.4
|J.Marshall, Michigan
|7
|84
|434
|4
|62.0
|A.Randall, Clemson
|7
|85
|433
|4
|61.9
|R.Hemby, Indiana
|7
|90
|432
|2
|61.7
|T.Richard, Boston College
|7
|88
|431
|5
|61.6
|T.Harden, SMU
|7
|96
|430
|5
|61.4
|D.Mockobee, Purdue
|7
|109
|430
|4
|61.4
|J.Dupree, Colorado St.
|7
|83
|429
|2
|61.3
|B.Lowry, W. Michigan
|7
|83
|427
|7
|61.0
|C.Bennett, Kennesaw St.
|6
|76
|365
|2
|60.8
|M.Ford, Stanford
|7
|99
|425
|3
|60.7
|G.Sawchuk, Florida St.
|7
|87
|422
|6
|60.3
|Y.Willis, Syracuse
|6
|92
|358
|4
|59.7
|D.Coleman, Army
|5
|84
|296
|3
|59.2
|A.Colandrea, UNLV
|7
|77
|410
|4
|58.6
|J.Haynes, Georgia Tech
|7
|81
|409
|3
|58.4
|S.Lawrence, Missouri St.
|6
|77
|349
|2
|58.2
|C.Hansen, Iowa St.
|6
|79
|348
|2
|58.0
|B.Donelson, Fresno St.
|7
|85
|405
|3
|57.9
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|6
|84
|347
|4
|57.8
|C.Durham, LSU
|6
|74
|342
|2
|57.0
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|7
|84
|397
|3
|56.7
|R.Owens, Texas A&M
|7
|70
|396
|3
|56.6
|T.Blaylock, Oklahoma
|7
|87
|391
|4
|55.9
|M.McGill, North Texas
|7
|75
|389
|5
|55.6
|D.Finn, Miami (Ohio)
|6
|70
|332
|3
|55.3
|M.Frazier, Michigan St.
|7
|94
|384
|2
|54.9
|B.Jackson, Texas State
|7
|90
|384
|8
|54.9
|T.Walker, Cincinnati
|7
|71
|382
|3
|54.6
|J.Williams, Texas Tech
|7
|70
|378
|4
|54.0
|C.Bowens, Georgia
|7
|70
|376
|4
|53.7
|S.Gaines, Boise St.
|7
|75
|373
|4
|53.3
|D.Booth, Mississippi St.
|7
|81
|371
|6
|53.0
|D.Brune, Ohio
|7
|71
|367
|6
|52.4
|L.Montgomery, East Carolina
|7
|76
|365
|3
|52.1
|B.Barnes, Utah St.
|7
|97
|363
|7
|51.9
|D.Williams, Washington
|7
|79
|363
|4
|51.9
|J.Himon, Northwestern
|7
|73
|360
|0
|51.4
|N.Iamaleava, UCLA
|7
|74
|360
|4
|51.4
|B.Bachmeier, BYU
|7
|82
|359
|8
|51.3
|N.Frazier, Georgia
|7
|77
|349
|2
|49.9
|K.Feagin, Illinois
|7
|85
|338
|5
|48.3
|L.Sims, Hawaii
|8
|81
|382
|2
|47.8
|K.Kelly, Ball St.
|7
|114
|331
|5
|47.3
|C.Wright, N. Illinois
|7
|85
|325
|2
|46.4
|T.Chambliss, Mississippi
|7
|70
|323
|5
|46.1
|D.Dowdell, Kentucky
|6
|67
|274
|1
|45.7
|T.Castellanos, Florida St.
|7
|79
|319
|5
|45.6
|J.Jackson, Kansas St.
|7
|75
|313
|1
|44.7
|C.Ramseur, Nevada
|7
|70
|310
|2
|44.3
|J.Gordon, Tulane
|7
|72
|309
|3
|44.1
|J.Brunson, Miami (Ohio)
|7
|74
|305
|2
|43.6
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|6
|61
|261
|3
|43.5
|D.Jones, Wisconsin
|7
|76
|300
|2
|42.9
|N.Rogers, Utah
|7
|72
|300
|6
|42.9
|D.Williams, Maryland
|7
|83
|292
|2
|41.7
|J.Buckley, W. Michigan
|6
|74
|238
|1
|39.7
|K.Drones, Virginia Tech
|7
|92
|277
|5
|39.6
|C.Jenkins, Rice
|7
|80
|275
|4
|39.3
|N.Singleton, Penn St.
|7
|76
|274
|6
|39.1
|C.Brown, Miami
|6
|60
|234
|4
|39.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|7
|89
|272
|4
|38.9
|K.Calloway, New Mexico St.
|6
|63
|230
|3
|38.3
|G.Garcia, Kent St.
|7
|82
|268
|0
|38.3
|J.Arnold, Auburn
|7
|100
|261
|7
|37.3
|E.Vasko, Liberty
|6
|73
|192
|3
|32.0
|L.Sellers, South Carolina
|7
|84
|108
|1
|15.4
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.