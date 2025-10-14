NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|6
|142
|832
|7
|138.7
|A.Hardy, Missouri
|6
|115
|782
|9
|130.3
|R.Henry, UTSA
|6
|92
|730
|8
|121.7
|J.Haynes, Michigan
|6
|95
|705
|8
|117.5
|R.Dubinion, Appalachian St.
|6
|119
|667
|3
|111.2
|L.Martin, BYU
|6
|101
|652
|4
|108.7
|E.Johnson, Nebraska
|6
|105
|650
|7
|108.3
|B.Horvath, Navy
|6
|98
|640
|8
|106.7
|C.Edwards, Uconn
|6
|101
|637
|7
|106.2
|H.Smothers, NC State
|7
|112
|739
|5
|105.6
|D.Trayanum, Toledo
|6
|103
|601
|7
|100.2
|C.Dickey, Texas Tech
|6
|92
|593
|8
|98.8
|K.Lacy, Mississippi
|6
|126
|587
|8
|97.8
|L.Szarka, Air Force
|6
|103
|584
|8
|97.3
|L.Pare, Texas State
|6
|104
|581
|8
|96.8
|J.Thomas, UNLV
|6
|72
|577
|6
|96.2
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|88
|576
|5
|96.0
|R.Brown, Arizona St.
|6
|91
|573
|2
|95.5
|A.Raymond, Rutgers
|6
|102
|560
|9
|93.3
|B.Washington, Baylor
|6
|102
|557
|5
|92.8
|K.Owens, FIU
|5
|76
|463
|5
|92.6
|D.McMillan, E. Michigan
|7
|105
|637
|2
|91.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|6
|69
|539
|8
|89.8
|D.Richardson, Tulsa
|6
|112
|538
|2
|89.7
|W.Knight, James Madison
|6
|81
|537
|4
|89.5
|J.Love, Notre Dame
|6
|100
|530
|8
|88.3
|H.King, Georgia Tech
|5
|87
|440
|9
|88.0
|L.Sutton, San Diego St.
|6
|104
|526
|6
|87.7
|M.Washington, Arkansas
|6
|80
|524
|5
|87.3
|J.Coleman, Washington
|6
|96
|518
|11
|86.3
|S.McGowan, Kentucky
|5
|79
|431
|7
|86.2
|M.Fletcher, Miami
|5
|78
|428
|5
|85.6
|T.Green, Arkansas
|6
|71
|504
|3
|84.0
|K.Bullock, South Alabama
|6
|108
|496
|5
|82.7
|D.Riley, Boise St.
|6
|71
|494
|5
|82.3
|C.Joseph, Old Dominion
|6
|64
|483
|6
|80.5
|S.Bangura, Ohio
|6
|99
|481
|4
|80.2
|D.Bishop, Tennessee
|6
|63
|481
|5
|80.2
|K.Allen, Penn St.
|6
|70
|467
|7
|77.8
|F.Bothwell, Mississippi St.
|6
|84
|465
|6
|77.5
|J.Taylor, Virginia
|6
|91
|465
|8
|77.5
|J.Baugh, Florida
|6
|94
|461
|3
|76.8
|S.Smith, Memphis
|6
|70
|454
|6
|75.7
|J.Cobb, Auburn
|6
|70
|453
|4
|75.5
|C.Hellums, Army
|6
|109
|450
|8
|75.0
|J.Silver, Delaware
|5
|62
|373
|3
|74.6
|J.Ducker, Temple
|6
|90
|446
|4
|74.3
|D.Connors, Houston
|6
|95
|438
|4
|73.0
|J.Gant, Akron
|7
|97
|511
|3
|73.0
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|6
|70
|436
|2
|72.7
|M.Montgomery, UCF
|6
|86
|434
|3
|72.3
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|6
|76
|433
|2
|72.2
|T.Meadows, Troy
|6
|85
|432
|3
|72.0
|B.Lewis, Memphis
|6
|79
|425
|7
|70.8
|J.Price, Notre Dame
|6
|63
|422
|7
|70.3
|R.Hemby, Indiana
|6
|84
|421
|2
|70.2
|A.Henderson, Buffalo
|6
|112
|418
|4
|69.7
|Q.Jackson, Rice
|7
|96
|487
|3
|69.6
|M.Davis, Utah St.
|6
|65
|416
|3
|69.3
|C.Komolafe, Northwestern
|6
|95
|416
|5
|69.3
|J.Pittman, Southern Miss.
|5
|74
|346
|6
|69.2
|T.Harden, SMU
|6
|85
|414
|5
|69.0
|K.Raphael, California
|6
|93
|414
|4
|69.0
|E.Dickens, Liberty
|5
|65
|344
|2
|68.8
|A.Sama, Iowa St.
|7
|92
|481
|4
|68.7
|A.Tecza, Navy
|6
|64
|409
|5
|68.2
|T.Richard, Boston College
|6
|82
|406
|5
|67.7
|Y.Willis, Syracuse
|5
|78
|337
|4
|67.4
|A.Randall, Clemson
|6
|75
|404
|4
|67.3
|I.Mahdi, Arizona
|6
|71
|403
|1
|67.2
|D.Mockobee, Purdue
|6
|102
|402
|4
|67.0
|J.Dupree, Colorado St.
|6
|76
|401
|2
|66.8
|A.Hankerson, Oregon St.
|7
|129
|467
|2
|66.7
|M.Ford, Stanford
|6
|91
|400
|3
|66.7
|P.Navarro, Ohio
|6
|65
|398
|3
|66.3
|T.Johnson, N. Illinois
|6
|67
|395
|2
|65.8
|L.Moss, Texas A&M
|6
|70
|389
|6
|64.8
|J.Jackson, UAB
|6
|71
|388
|3
|64.7
|J.Retzlaff, Tulane
|6
|62
|388
|7
|64.7
|A.Flores, Cent. Michigan
|6
|77
|384
|4
|64.0
|M.Frazier, Michigan St.
|6
|87
|383
|2
|63.8
|D.Williams, Washington
|6
|74
|382
|4
|63.7
|J.Haynes, Georgia Tech
|6
|73
|380
|3
|63.3
|D.Dampier, Utah
|6
|65
|378
|5
|63.0
|K.Black, Indiana
|6
|62
|375
|2
|62.5
|B.Lowry, W. Michigan
|7
|83
|427
|7
|61.0
|O.Arnold, Georgia Southern
|6
|63
|365
|3
|60.8
|C.Bennett, Kennesaw St.
|6
|76
|365
|2
|60.8
|B.Brown, South Florida
|6
|85
|364
|5
|60.7
|J.Williams, Texas Tech
|6
|67
|356
|4
|59.3
|D.Coleman, Army
|5
|84
|296
|3
|59.2
|D.Pavia, Vanderbilt
|6
|60
|352
|2
|58.7
|G.Sawchuk, Florida St.
|6
|67
|352
|6
|58.7
|S.Gaines, Boise St.
|6
|69
|349
|3
|58.2
|S.Lawrence, Missouri St.
|6
|77
|349
|2
|58.2
|M.McGill, North Texas
|6
|70
|349
|5
|58.2
|C.Hansen, Iowa St.
|6
|79
|348
|2
|58.0
|B.Donelson, Fresno St.
|7
|85
|405
|3
|57.9
|T.Walker, Cincinnati
|6
|64
|344
|3
|57.3
|C.Durham, LSU
|5
|67
|283
|2
|56.6
|B.Jackson, Texas State
|6
|71
|336
|7
|56.0
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|6
|70
|335
|3
|55.8
|N.Iamaleava, UCLA
|6
|66
|335
|4
|55.8
|Q.Ashley, Ball St.
|6
|70
|333
|3
|55.5
|D.Finn, Miami (Ohio)
|5
|61
|274
|1
|54.8
|S.Thomas, Tennessee
|6
|62
|328
|4
|54.7
|A.Colandrea, UNLV
|6
|64
|323
|3
|53.8
|H.Reed, Army
|6
|69
|322
|3
|53.7
|C.Bowens, Georgia
|6
|60
|315
|4
|52.5
|C.Wright, N. Illinois
|6
|82
|314
|1
|52.3
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|5
|67
|259
|4
|51.8
|B.Barnes, Utah St.
|6
|81
|309
|6
|51.5
|N.Rogers, Utah
|6
|71
|298
|6
|49.7
|D.Dowdell, Kentucky
|5
|56
|247
|1
|49.4
|B.Bachmeier, BYU
|6
|71
|295
|7
|49.2
|C.Purdy, Nevada
|6
|60
|292
|2
|48.7
|T.Blaylock, Oklahoma
|6
|68
|290
|3
|48.3
|K.Feagin, Illinois
|7
|85
|338
|5
|48.3
|T.Castellanos, Florida St.
|6
|65
|286
|4
|47.7
|D.Jones, Wisconsin
|6
|68
|286
|2
|47.7
|T.Chambliss, Mississippi
|6
|61
|281
|3
|46.8
|N.Frazier, Georgia
|6
|60
|277
|2
|46.2
|S.Scott, Wyoming
|6
|63
|274
|1
|45.7
|K.Kelly, Ball St.
|6
|95
|273
|2
|45.5
|C.Brown, Miami
|5
|57
|225
|4
|45.0
|J.Gordon, Tulane
|6
|60
|269
|3
|44.8
|J.Jackson, Kansas St.
|7
|75
|313
|1
|44.7
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|6
|61
|261
|3
|43.5
|N.Singleton, Penn St.
|6
|70
|259
|6
|43.2
|G.Garcia, Kent St.
|6
|75
|254
|0
|42.3
|H.Watson, Sam Houston St.
|5
|61
|208
|2
|41.6
|J.Arnold, Auburn
|6
|83
|247
|6
|41.2
|D.Williams, Maryland
|6
|69
|245
|2
|40.8
|L.Montgomery, East Carolina
|6
|60
|240
|2
|40.0
|J.Buckley, W. Michigan
|6
|74
|238
|1
|39.7
|K.Drones, Virginia Tech
|7
|92
|277
|5
|39.6
|C.Jenkins, Rice
|7
|80
|275
|4
|39.3
|E.Vasko, Liberty
|5
|65
|173
|3
|34.6
|J.Raynor, Arkansas St.
|6
|75
|196
|4
|32.7
|B.Davenport, South Alabama
|6
|62
|187
|3
|31.2
|T.Kilcrease, Troy
|5
|61
|130
|2
|26.0
|N.Minicucci, Delaware
|5
|51
|128
|7
|25.6
|L.Sellers, South Carolina
|6
|70
|117
|1
|19.5
