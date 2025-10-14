Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 6 142 832 7 138.7
A.Hardy, Missouri 6 115 782 9 130.3
R.Henry, UTSA 6 92 730 8 121.7
J.Haynes, Michigan 6 95 705 8 117.5
R.Dubinion, Appalachian St. 6 119 667 3 111.2
L.Martin, BYU 6 101 652 4 108.7
E.Johnson, Nebraska 6 105 650 7 108.3
B.Horvath, Navy 6 98 640 8 106.7
C.Edwards, Uconn 6 101 637 7 106.2
H.Smothers, NC State 7 112 739 5 105.6
D.Trayanum, Toledo 6 103 601 7 100.2
C.Dickey, Texas Tech 6 92 593 8 98.8
K.Lacy, Mississippi 6 126 587 8 97.8
L.Szarka, Air Force 6 103 584 8 97.3
L.Pare, Texas State 6 104 581 8 96.8
J.Thomas, UNLV 6 72 577 6 96.2
W.Jordan, Southern Cal 6 88 576 5 96.0
R.Brown, Arizona St. 6 91 573 2 95.5
A.Raymond, Rutgers 6 102 560 9 93.3
B.Washington, Baylor 6 102 557 5 92.8
K.Owens, FIU 5 76 463 5 92.6
D.McMillan, E. Michigan 7 105 637 2 91.0
D.Claiborne, Wake Forest 6 69 539 8 89.8
D.Richardson, Tulsa 6 112 538 2 89.7
W.Knight, James Madison 6 81 537 4 89.5
J.Love, Notre Dame 6 100 530 8 88.3
H.King, Georgia Tech 5 87 440 9 88.0
L.Sutton, San Diego St. 6 104 526 6 87.7
M.Washington, Arkansas 6 80 524 5 87.3
J.Coleman, Washington 6 96 518 11 86.3
S.McGowan, Kentucky 5 79 431 7 86.2
M.Fletcher, Miami 5 78 428 5 85.6
T.Green, Arkansas 6 71 504 3 84.0
K.Bullock, South Alabama 6 108 496 5 82.7
D.Riley, Boise St. 6 71 494 5 82.3
C.Joseph, Old Dominion 6 64 483 6 80.5
S.Bangura, Ohio 6 99 481 4 80.2
D.Bishop, Tennessee 6 63 481 5 80.2
K.Allen, Penn St. 6 70 467 7 77.8
F.Bothwell, Mississippi St. 6 84 465 6 77.5
J.Taylor, Virginia 6 91 465 8 77.5
J.Baugh, Florida 6 94 461 3 76.8
S.Smith, Memphis 6 70 454 6 75.7
J.Cobb, Auburn 6 70 453 4 75.5
C.Hellums, Army 6 109 450 8 75.0
J.Silver, Delaware 5 62 373 3 74.6
J.Ducker, Temple 6 90 446 4 74.3
D.Connors, Houston 6 95 438 4 73.0
J.Gant, Akron 7 97 511 3 73.0
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 6 70 436 2 72.7
M.Montgomery, UCF 6 86 434 3 72.3
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 76 433 2 72.2
T.Meadows, Troy 6 85 432 3 72.0
B.Lewis, Memphis 6 79 425 7 70.8
J.Price, Notre Dame 6 63 422 7 70.3
R.Hemby, Indiana 6 84 421 2 70.2
A.Henderson, Buffalo 6 112 418 4 69.7
Q.Jackson, Rice 7 96 487 3 69.6
M.Davis, Utah St. 6 65 416 3 69.3
C.Komolafe, Northwestern 6 95 416 5 69.3
J.Pittman, Southern Miss. 5 74 346 6 69.2
T.Harden, SMU 6 85 414 5 69.0
K.Raphael, California 6 93 414 4 69.0
E.Dickens, Liberty 5 65 344 2 68.8
A.Sama, Iowa St. 7 92 481 4 68.7
A.Tecza, Navy 6 64 409 5 68.2
T.Richard, Boston College 6 82 406 5 67.7
Y.Willis, Syracuse 5 78 337 4 67.4
A.Randall, Clemson 6 75 404 4 67.3
I.Mahdi, Arizona 6 71 403 1 67.2
D.Mockobee, Purdue 6 102 402 4 67.0
J.Dupree, Colorado St. 6 76 401 2 66.8
A.Hankerson, Oregon St. 7 129 467 2 66.7
M.Ford, Stanford 6 91 400 3 66.7
P.Navarro, Ohio 6 65 398 3 66.3
T.Johnson, N. Illinois 6 67 395 2 65.8
L.Moss, Texas A&M 6 70 389 6 64.8
J.Jackson, UAB 6 71 388 3 64.7
J.Retzlaff, Tulane 6 62 388 7 64.7
A.Flores, Cent. Michigan 6 77 384 4 64.0
M.Frazier, Michigan St. 6 87 383 2 63.8
D.Williams, Washington 6 74 382 4 63.7
J.Haynes, Georgia Tech 6 73 380 3 63.3
D.Dampier, Utah 6 65 378 5 63.0
K.Black, Indiana 6 62 375 2 62.5
B.Lowry, W. Michigan 7 83 427 7 61.0
O.Arnold, Georgia Southern 6 63 365 3 60.8
C.Bennett, Kennesaw St. 6 76 365 2 60.8
B.Brown, South Florida 6 85 364 5 60.7
J.Williams, Texas Tech 6 67 356 4 59.3
D.Coleman, Army 5 84 296 3 59.2
D.Pavia, Vanderbilt 6 60 352 2 58.7
G.Sawchuk, Florida St. 6 67 352 6 58.7
S.Gaines, Boise St. 6 69 349 3 58.2
S.Lawrence, Missouri St. 6 77 349 2 58.2
M.McGill, North Texas 6 70 349 5 58.2
C.Hansen, Iowa St. 6 79 348 2 58.0
B.Donelson, Fresno St. 7 85 405 3 57.9
T.Walker, Cincinnati 6 64 344 3 57.3
C.Durham, LSU 5 67 283 2 56.6
B.Jackson, Texas State 6 71 336 7 56.0
B.Davis, Louisiana-Lafayette 6 70 335 3 55.8
N.Iamaleava, UCLA 6 66 335 4 55.8
Q.Ashley, Ball St. 6 70 333 3 55.5
D.Finn, Miami (Ohio) 5 61 274 1 54.8
S.Thomas, Tennessee 6 62 328 4 54.7
A.Colandrea, UNLV 6 64 323 3 53.8
H.Reed, Army 6 69 322 3 53.7
C.Bowens, Georgia 6 60 315 4 52.5
C.Wright, N. Illinois 6 82 314 1 52.3
C.Del Rio-Wilson, Marshall 5 67 259 4 51.8
B.Barnes, Utah St. 6 81 309 6 51.5
N.Rogers, Utah 6 71 298 6 49.7
D.Dowdell, Kentucky 5 56 247 1 49.4
B.Bachmeier, BYU 6 71 295 7 49.2
C.Purdy, Nevada 6 60 292 2 48.7
T.Blaylock, Oklahoma 6 68 290 3 48.3
K.Feagin, Illinois 7 85 338 5 48.3
T.Castellanos, Florida St. 6 65 286 4 47.7
D.Jones, Wisconsin 6 68 286 2 47.7
T.Chambliss, Mississippi 6 61 281 3 46.8
N.Frazier, Georgia 6 60 277 2 46.2
S.Scott, Wyoming 6 63 274 1 45.7
K.Kelly, Ball St. 6 95 273 2 45.5
C.Brown, Miami 5 57 225 4 45.0
J.Gordon, Tulane 6 60 269 3 44.8
J.Jackson, Kansas St. 7 75 313 1 44.7
C.Thevenin, Louisiana Tech 6 61 261 3 43.5
N.Singleton, Penn St. 6 70 259 6 43.2
G.Garcia, Kent St. 6 75 254 0 42.3
H.Watson, Sam Houston St. 5 61 208 2 41.6
J.Arnold, Auburn 6 83 247 6 41.2
D.Williams, Maryland 6 69 245 2 40.8
L.Montgomery, East Carolina 6 60 240 2 40.0
J.Buckley, W. Michigan 6 74 238 1 39.7
K.Drones, Virginia Tech 7 92 277 5 39.6
C.Jenkins, Rice 7 80 275 4 39.3
E.Vasko, Liberty 5 65 173 3 34.6
J.Raynor, Arkansas St. 6 75 196 4 32.7
B.Davenport, South Alabama 6 62 187 3 31.2
T.Kilcrease, Troy 5 61 130 2 26.0
N.Minicucci, Delaware 5 51 128 7 25.6
L.Sellers, South Carolina 6 70 117 1 19.5

