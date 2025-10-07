NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|A.Hardy, Missouri
|5
|103
|730
|9
|146.0
|R.Henry, UTSA
|5
|80
|666
|7
|133.2
|J.Haynes, Michigan
|5
|85
|654
|8
|130.8
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|111
|614
|5
|122.8
|R.Dubinion, Appalachian St.
|5
|107
|611
|3
|122.2
|H.Smothers, NC State
|6
|100
|693
|5
|115.5
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|77
|537
|5
|107.4
|C.Edwards, Uconn
|6
|101
|637
|7
|106.2
|R.Brown, Arizona St.
|5
|77
|506
|2
|101.2
|L.Martin, BYU
|5
|76
|490
|3
|98.0
|J.Thomas, UNLV
|5
|61
|489
|5
|97.8
|B.Horvath, Navy
|5
|79
|485
|6
|97.0
|D.Trayanum, Toledo
|5
|76
|476
|6
|95.2
|H.King, Georgia Tech
|4
|73
|380
|7
|95.0
|J.Coleman, Washington
|5
|82
|474
|10
|94.8
|E.Johnson, Nebraska
|5
|84
|474
|7
|94.8
|A.Raymond, Rutgers
|5
|87
|471
|9
|94.2
|L.Pare, Texas State
|5
|82
|468
|5
|93.6
|B.Washington, Baylor
|6
|102
|557
|5
|92.8
|K.Owens, FIU
|5
|76
|463
|5
|92.6
|L.Sutton, San Diego St.
|5
|88
|450
|5
|90.0
|D.Richardson, Tulsa
|6
|112
|538
|2
|89.7
|L.Szarka, Air Force
|5
|76
|448
|6
|89.6
|K.Lacy, Mississippi
|5
|102
|445
|8
|89.0
|D.McMillan, E. Michigan
|6
|82
|533
|2
|88.8
|J.Love, Notre Dame
|5
|82
|444
|6
|88.8
|T.Green, Arkansas
|5
|54
|441
|2
|88.2
|C.Joseph, Old Dominion
|5
|52
|433
|5
|86.6
|S.McGowan, Kentucky
|5
|79
|431
|7
|86.2
|M.Fletcher, Miami
|5
|78
|428
|5
|85.6
|W.Knight, James Madison
|5
|61
|426
|4
|85.2
|T.Meadows, Troy
|5
|75
|416
|3
|83.2
|K.Bullock, South Alabama
|6
|108
|496
|5
|82.7
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|59
|411
|5
|82.2
|J.Cobb, Auburn
|5
|58
|403
|4
|80.6
|S.Bangura, Ohio
|6
|99
|481
|4
|80.2
|Q.Jackson, Rice
|6
|92
|481
|3
|80.2
|J.Gant, Akron
|6
|83
|476
|3
|79.3
|J.Baugh, Florida
|5
|76
|396
|3
|79.2
|D.Claiborne, Wake Forest
|5
|53
|395
|7
|79.0
|D.Riley, Boise St.
|5
|53
|393
|5
|78.6
|M.Washington, Arkansas
|5
|61
|393
|4
|78.6
|F.Bothwell, Mississippi St.
|6
|84
|465
|6
|77.5
|J.Taylor, Virginia
|6
|91
|465
|8
|77.5
|I.Mahdi, Arizona
|5
|64
|382
|1
|76.4
|A.Tecza, Navy
|5
|57
|379
|4
|75.8
|S.Smith, Memphis
|6
|70
|454
|6
|75.7
|M.Montgomery, UCF
|5
|73
|378
|3
|75.6
|K.Allen, Penn St.
|5
|54
|377
|6
|75.4
|T.Harden, SMU
|5
|73
|375
|5
|75.0
|J.Silver, Delaware
|5
|62
|373
|3
|74.6
|J.Dupree, Colorado St.
|5
|69
|370
|1
|74.0
|J.Jackson, UAB
|5
|63
|369
|3
|73.8
|A.Randall, Clemson
|5
|65
|368
|3
|73.6
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|58
|368
|7
|73.6
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|5
|56
|358
|2
|71.6
|D.Connors, Houston
|5
|80
|355
|3
|71.0
|R.Hemby, Indiana
|5
|65
|351
|0
|70.2
|B.Lewis, Memphis
|6
|79
|420
|7
|70.0
|J.Ducker, Temple
|5
|66
|349
|2
|69.8
|A.Henderson, Buffalo
|6
|112
|418
|4
|69.7
|M.Ford, Stanford
|5
|75
|347
|3
|69.4
|K.Raphael, California
|6
|93
|414
|4
|69.0
|K.Black, Indiana
|5
|55
|344
|2
|68.8
|E.Dickens, Liberty
|5
|65
|344
|2
|68.8
|C.Komolafe, Northwestern
|5
|76
|344
|4
|68.8
|L.Moss, Texas A&M
|5
|65
|343
|5
|68.6
|D.Coleman, Army
|4
|77
|274
|3
|68.5
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|59
|340
|2
|68.0
|Y.Willis, Syracuse
|5
|78
|337
|4
|67.4
|N.Iamaleava, UCLA
|5
|60
|332
|4
|66.4
|P.Navarro, Ohio
|6
|65
|398
|3
|66.3
|T.Richard, Boston College
|5
|64
|331
|4
|66.2
|C.Dickey, Texas Tech
|5
|71
|330
|6
|66.0
|M.Frazier, Michigan St.
|5
|75
|325
|2
|65.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|6
|77
|384
|4
|64.0
|B.Donelson, Fresno St.
|6
|77
|382
|3
|63.7
|M.McGill, North Texas
|5
|63
|318
|4
|63.6
|Q.Ashley, Ball St.
|5
|64
|316
|3
|63.2
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|5
|61
|314
|3
|62.8
|M.Davis, Utah St.
|5
|50
|314
|2
|62.8
|T.Walker, Cincinnati
|5
|56
|313
|3
|62.6
|J.Haynes, Georgia Tech
|5
|59
|311
|3
|62.2
|C.Bowens, Georgia
|5
|56
|310
|3
|62.0
|O.Arnold, Georgia Southern
|5
|50
|309
|3
|61.8
|J.Williams, Texas Tech
|5
|58
|308
|4
|61.6
|C.Hellums, Army
|5
|88
|307
|6
|61.4
|A.Hankerson, Oregon St.
|6
|107
|366
|2
|61.0
|S.Thomas, Tennessee
|5
|52
|305
|4
|61.0
|D.Mockobee, Purdue
|5
|81
|304
|4
|60.8
|D.Pavia, Vanderbilt
|6
|60
|352
|2
|58.7
|C.Bennett, Kennesaw St.
|5
|59
|292
|2
|58.4
|C.Purdy, Nevada
|5
|60
|292
|2
|58.4
|C.Hansen, Iowa St.
|6
|79
|348
|2
|58.0
|S.Lawrence, Missouri St.
|5
|66
|286
|2
|57.2
|B.Brown, South Florida
|5
|64
|282
|3
|56.4
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|55
|281
|5
|56.2
|G.Sawchuk, Florida St.
|5
|53
|281
|6
|56.2
|T.Castellanos, Florida St.
|5
|57
|274
|4
|54.8
|S.Humphrey, New Mexico
|5
|53
|273
|4
|54.6
|C.Valentine, Illinois
|6
|61
|323
|3
|53.8
|H.Reed, Army
|5
|58
|269
|3
|53.8
|S.Scott, Wyoming
|5
|60
|268
|1
|53.6
|C.Durham, LSU
|4
|52
|213
|2
|53.2
|T.Chambliss, Mississippi
|5
|50
|266
|2
|53.2
|K.Kelly, Ball St.
|5
|83
|266
|2
|53.2
|B.Lowry, W. Michigan
|6
|70
|319
|6
|53.2
|C.Wright, N. Illinois
|5
|68
|264
|1
|52.8
|K.Feagin, Illinois
|6
|79
|316
|5
|52.7
|A.Colandrea, UNLV
|5
|57
|261
|1
|52.2
|B.Jackson, Texas State
|5
|53
|259
|6
|51.8
|D.Dampier, Utah
|5
|55
|258
|2
|51.6
|T.Johnson, N. Illinois
|5
|55
|258
|1
|51.6
|T.Blaylock, Oklahoma
|5
|57
|257
|3
|51.4
|A.Sama, Iowa St.
|6
|68
|304
|2
|50.7
|N.Frazier, Georgia
|5
|50
|253
|2
|50.6
|N.Rogers, Utah
|5
|59
|250
|4
|50.0
|D.Dowdell, Kentucky
|5
|56
|247
|1
|49.4
|D.Williams, Washington
|5
|61
|246
|2
|49.2
|B.Barnes, Utah St.
|5
|69
|245
|6
|49.0
|N.Singleton, Penn St.
|5
|63
|239
|5
|47.8
|J.Gordon, Tulane
|5
|50
|235
|3
|47.0
|R.Ashford, Wake Forest
|5
|57
|233
|4
|46.6
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|5
|50
|230
|3
|46.0
|J.Buckley, W. Michigan
|5
|68
|227
|0
|45.4
|C.Brown, Miami
|5
|57
|225
|4
|45.0
|C.Jenkins, Rice
|6
|77
|268
|4
|44.7
|D.Jones, Wisconsin
|5
|52
|217
|2
|43.4
|L.Montgomery, East Carolina
|5
|51
|209
|2
|41.8
|D.Williams, Maryland
|5
|59
|209
|1
|41.8
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|4
|50
|165
|2
|41.2
|T.Dunlap, E. Michigan
|6
|68
|232
|3
|38.7
|J.Arnold, Auburn
|5
|70
|192
|5
|38.4
|G.Garcia, Kent St.
|5
|64
|183
|0
|36.6
|E.Vasko, Liberty
|4
|51
|142
|2
|35.5
|A.Chiles, Michigan St.
|5
|52
|177
|4
|35.4
|B.Braxton, Southern Miss.
|5
|51
|169
|1
|33.8
|J.Raynor, Arkansas St.
|6
|75
|196
|4
|32.7
|K.Drones, Virginia Tech
|6
|76
|194
|4
|32.3
|X.Terrell, FAU
|5
|54
|161
|1
|32.2
|B.Davenport, South Alabama
|6
|62
|187
|3
|31.2
|M.Gronowski, Iowa
|5
|54
|150
|7
|30.0
|N.Minicucci, Delaware
|5
|51
|128
|7
|25.6
