NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
A.Hardy, Missouri 5 103 730 9 146.0
R.Henry, UTSA 5 80 666 7 133.2
J.Haynes, Michigan 5 85 654 8 130.8
C.Cook, Jacksonville St. 5 111 614 5 122.8
R.Dubinion, Appalachian St. 5 107 611 3 122.2
H.Smothers, NC State 6 100 693 5 115.5
W.Jordan, Southern Cal 5 77 537 5 107.4
C.Edwards, Uconn 6 101 637 7 106.2
R.Brown, Arizona St. 5 77 506 2 101.2
L.Martin, BYU 5 76 490 3 98.0
J.Thomas, UNLV 5 61 489 5 97.8
B.Horvath, Navy 5 79 485 6 97.0
D.Trayanum, Toledo 5 76 476 6 95.2
H.King, Georgia Tech 4 73 380 7 95.0
J.Coleman, Washington 5 82 474 10 94.8
E.Johnson, Nebraska 5 84 474 7 94.8
A.Raymond, Rutgers 5 87 471 9 94.2
L.Pare, Texas State 5 82 468 5 93.6
B.Washington, Baylor 6 102 557 5 92.8
K.Owens, FIU 5 76 463 5 92.6
L.Sutton, San Diego St. 5 88 450 5 90.0
D.Richardson, Tulsa 6 112 538 2 89.7
L.Szarka, Air Force 5 76 448 6 89.6
K.Lacy, Mississippi 5 102 445 8 89.0
D.McMillan, E. Michigan 6 82 533 2 88.8
J.Love, Notre Dame 5 82 444 6 88.8
T.Green, Arkansas 5 54 441 2 88.2
C.Joseph, Old Dominion 5 52 433 5 86.6
S.McGowan, Kentucky 5 79 431 7 86.2
M.Fletcher, Miami 5 78 428 5 85.6
W.Knight, James Madison 5 61 426 4 85.2
T.Meadows, Troy 5 75 416 3 83.2
K.Bullock, South Alabama 6 108 496 5 82.7
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 59 411 5 82.2
J.Cobb, Auburn 5 58 403 4 80.6
S.Bangura, Ohio 6 99 481 4 80.2
Q.Jackson, Rice 6 92 481 3 80.2
J.Gant, Akron 6 83 476 3 79.3
J.Baugh, Florida 5 76 396 3 79.2
D.Claiborne, Wake Forest 5 53 395 7 79.0
D.Riley, Boise St. 5 53 393 5 78.6
M.Washington, Arkansas 5 61 393 4 78.6
F.Bothwell, Mississippi St. 6 84 465 6 77.5
J.Taylor, Virginia 6 91 465 8 77.5
I.Mahdi, Arizona 5 64 382 1 76.4
A.Tecza, Navy 5 57 379 4 75.8
S.Smith, Memphis 6 70 454 6 75.7
M.Montgomery, UCF 5 73 378 3 75.6
K.Allen, Penn St. 5 54 377 6 75.4
T.Harden, SMU 5 73 375 5 75.0
J.Silver, Delaware 5 62 373 3 74.6
J.Dupree, Colorado St. 5 69 370 1 74.0
J.Jackson, UAB 5 63 369 3 73.8
A.Randall, Clemson 5 65 368 3 73.6
J.Retzlaff, Tulane 5 58 368 7 73.6
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 5 56 358 2 71.6
D.Connors, Houston 5 80 355 3 71.0
R.Hemby, Indiana 5 65 351 0 70.2
B.Lewis, Memphis 6 79 420 7 70.0
J.Ducker, Temple 5 66 349 2 69.8
A.Henderson, Buffalo 6 112 418 4 69.7
M.Ford, Stanford 5 75 347 3 69.4
K.Raphael, California 6 93 414 4 69.0
K.Black, Indiana 5 55 344 2 68.8
E.Dickens, Liberty 5 65 344 2 68.8
C.Komolafe, Northwestern 5 76 344 4 68.8
L.Moss, Texas A&M 5 65 343 5 68.6
D.Coleman, Army 4 77 274 3 68.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 59 340 2 68.0
Y.Willis, Syracuse 5 78 337 4 67.4
N.Iamaleava, UCLA 5 60 332 4 66.4
P.Navarro, Ohio 6 65 398 3 66.3
T.Richard, Boston College 5 64 331 4 66.2
C.Dickey, Texas Tech 5 71 330 6 66.0
M.Frazier, Michigan St. 5 75 325 2 65.0
A.Flores, Cent. Michigan 6 77 384 4 64.0
B.Donelson, Fresno St. 6 77 382 3 63.7
M.McGill, North Texas 5 63 318 4 63.6
Q.Ashley, Ball St. 5 64 316 3 63.2
B.Davis, Louisiana-Lafayette 5 61 314 3 62.8
M.Davis, Utah St. 5 50 314 2 62.8
T.Walker, Cincinnati 5 56 313 3 62.6
J.Haynes, Georgia Tech 5 59 311 3 62.2
C.Bowens, Georgia 5 56 310 3 62.0
O.Arnold, Georgia Southern 5 50 309 3 61.8
J.Williams, Texas Tech 5 58 308 4 61.6
C.Hellums, Army 5 88 307 6 61.4
A.Hankerson, Oregon St. 6 107 366 2 61.0
S.Thomas, Tennessee 5 52 305 4 61.0
D.Mockobee, Purdue 5 81 304 4 60.8
D.Pavia, Vanderbilt 6 60 352 2 58.7
C.Bennett, Kennesaw St. 5 59 292 2 58.4
C.Purdy, Nevada 5 60 292 2 58.4
C.Hansen, Iowa St. 6 79 348 2 58.0
S.Lawrence, Missouri St. 5 66 286 2 57.2
B.Brown, South Florida 5 64 282 3 56.4
S.Leavitt, Arizona St. 5 55 281 5 56.2
G.Sawchuk, Florida St. 5 53 281 6 56.2
T.Castellanos, Florida St. 5 57 274 4 54.8
S.Humphrey, New Mexico 5 53 273 4 54.6
C.Valentine, Illinois 6 61 323 3 53.8
H.Reed, Army 5 58 269 3 53.8
S.Scott, Wyoming 5 60 268 1 53.6
C.Durham, LSU 4 52 213 2 53.2
T.Chambliss, Mississippi 5 50 266 2 53.2
K.Kelly, Ball St. 5 83 266 2 53.2
B.Lowry, W. Michigan 6 70 319 6 53.2
C.Wright, N. Illinois 5 68 264 1 52.8
K.Feagin, Illinois 6 79 316 5 52.7
A.Colandrea, UNLV 5 57 261 1 52.2
B.Jackson, Texas State 5 53 259 6 51.8
D.Dampier, Utah 5 55 258 2 51.6
T.Johnson, N. Illinois 5 55 258 1 51.6
T.Blaylock, Oklahoma 5 57 257 3 51.4
A.Sama, Iowa St. 6 68 304 2 50.7
N.Frazier, Georgia 5 50 253 2 50.6
N.Rogers, Utah 5 59 250 4 50.0
D.Dowdell, Kentucky 5 56 247 1 49.4
D.Williams, Washington 5 61 246 2 49.2
B.Barnes, Utah St. 5 69 245 6 49.0
N.Singleton, Penn St. 5 63 239 5 47.8
J.Gordon, Tulane 5 50 235 3 47.0
R.Ashford, Wake Forest 5 57 233 4 46.6
C.Thevenin, Louisiana Tech 5 50 230 3 46.0
J.Buckley, W. Michigan 5 68 227 0 45.4
C.Brown, Miami 5 57 225 4 45.0
C.Jenkins, Rice 6 77 268 4 44.7
D.Jones, Wisconsin 5 52 217 2 43.4
L.Montgomery, East Carolina 5 51 209 2 41.8
D.Williams, Maryland 5 59 209 1 41.8
C.Del Rio-Wilson, Marshall 4 50 165 2 41.2
T.Dunlap, E. Michigan 6 68 232 3 38.7
J.Arnold, Auburn 5 70 192 5 38.4
G.Garcia, Kent St. 5 64 183 0 36.6
E.Vasko, Liberty 4 51 142 2 35.5
A.Chiles, Michigan St. 5 52 177 4 35.4
B.Braxton, Southern Miss. 5 51 169 1 33.8
J.Raynor, Arkansas St. 6 75 196 4 32.7
K.Drones, Virginia Tech 6 76 194 4 32.3
X.Terrell, FAU 5 54 161 1 32.2
B.Davenport, South Alabama 6 62 187 3 31.2
M.Gronowski, Iowa 5 54 150 7 30.0
N.Minicucci, Delaware 5 51 128 7 25.6

