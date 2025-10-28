Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Sayin, Ohio St. 7 195 156 3 1872 19 189.7
F.Mendoza, Indiana 8 203 148 3 1923 24 188.5
C.Del Rio-Wilson, Marshall 6 121 90 1 1133 12 184.1
B.Morton, Texas Tech 6 152 104 3 1501 13 175.6
J.Maiava, Southern Cal 7 213 145 4 2180 15 173.5
D.Moore, Oregon 8 203 145 4 1772 19 171.7
B.Sorsby, Cincinnati 8 203 132 1 1829 19 170.6
D.Williams, Washington 8 223 163 4 2117 14 170.0
C.Carr, Notre Dame 7 184 121 4 1758 14 166.8
D.Mensah, Duke 7 249 175 2 2211 17 165.8
L.Altmyer, Illinois 8 226 161 3 2020 15 165.6
C.Joseph, Old Dominion 8 209 130 9 2000 19 164.0
B.Jackson, Texas State 7 188 131 2 1786 9 163.2
J.Aguilar, Tennessee 8 252 166 6 2344 18 162.8
T.Simpson, Alabama 8 261 177 1 2184 20 162.6
J.Daniels, Kansas 8 221 147 3 1881 18 162.2
D.Mestemaker, North Texas 8 286 195 4 2468 21 162.1
E.Simon, Temple 8 209 132 0 1610 21 161.0
D.Raiola, Nebraska 8 235 171 6 1909 17 159.8
D.Pavia, Vanderbilt 8 202 139 5 1698 15 159.0
J.Fagnano, Uconn 8 274 186 0 2262 18 158.9
B.Braxton, Southern Miss. 8 237 159 4 1958 18 158.2
J.Hoover, TCU 8 285 185 6 2371 22 156.1
B.Barnes, Utah St. 8 209 134 3 1808 14 156.0
T.Green, Arkansas 8 243 152 8 2178 18 155.7
C.Beck, Miami 7 202 148 7 1673 12 155.5
M.Reed, Texas A&M 8 223 137 6 1972 17 155.5
A.Colandrea, UNLV 7 190 127 4 1618 12 155.0
C.Bailey, NC State 8 255 179 7 2071 17 154.9
T.Castellanos, Florida St. 7 166 100 5 1607 9 153.4
M.Heintschel, Pittsburgh 5 146 95 3 1246 9 153.0
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1317 10 152.3
N.Fifita, Arizona 7 235 155 4 1829 17 151.8
H.King, Georgia Tech 7 184 133 1 1480 7 151.3
G.Stockton, Georgia 7 200 141 1 1553 10 151.2
B.Shapen, Mississippi St. 8 227 150 5 1906 13 151.1
C.Weigman, Houston 8 193 123 2 1581 12 151.0
P.Navarro, Ohio 8 207 140 7 1786 11 150.9
K.Houser, East Carolina 6 206 138 2 1704 10 150.6
T.Chambliss, Mississippi 8 210 128 1 1864 9 148.7
B.Bachmeier, BYU 8 201 126 3 1693 11 148.5
B.Brown, South Florida 8 245 154 6 1964 17 148.2
D.DeShields, Kent St. 7 138 79 2 1109 11 148.2
J.Denegal, San Diego St. 7 145 94 3 1221 7 147.4
C.Brown, Georgia St. 8 161 105 1 1123 12 147.2
T.Gleason, Toledo 8 217 140 5 1721 13 146.3
B.Lewis, Memphis 8 208 141 4 1644 10 146.2
K.Jennings, SMU 8 273 181 8 2119 17 146.2
A.Kaliakmanis, Rutgers 8 261 165 5 2223 12 146.1
J.Clark, Missouri St. 6 179 116 8 1478 11 145.5
S.Robertson, Baylor 8 326 201 7 2513 23 145.4
B.Davenport, South Alabama 8 194 130 4 1461 11 144.9
A.Johnson, Kansas St. 8 240 151 2 1792 15 144.6
J.Kitna, UAB 6 233 161 4 1776 10 143.9
C.Boley, Kentucky 6 158 105 5 1215 9 143.5
D.Dampier, Utah 7 201 138 4 1375 13 143.5
C.Klubnik, Clemson 6 202 133 5 1530 11 142.5
B.Pribula, Missouri 8 227 158 7 1690 11 142.0
T.Kilcrease, Troy 7 158 96 3 1234 9 141.4
M.Madsen, Boise St. 8 251 151 7 1997 15 141.1
R.Becht, Iowa St. 8 237 151 6 1933 10 141.1
A.Manning, Texas 8 235 143 6 1795 15 141.0
W.Eget, San Jose St. 7 280 170 3 2156 15 140.9
C.Morris, Virginia 8 246 165 5 1807 12 140.8
M.McIvor, W. Kentucky 7 254 171 5 1863 12 140.6
N.Minicucci, Delaware 7 279 179 3 2070 13 139.7
D.Lonergan, Boston College 6 197 132 3 1394 9 138.5
E.Warner, Fresno St. 7 202 139 9 1486 10 138.0
L.Sellers, South Carolina 8 171 108 3 1356 6 137.8
M.Moss, Louisville 7 243 158 5 1793 10 136.5
B.Baker, Louisiana Tech 6 127 81 2 989 4 136.4
J.French, Georgia Southern 8 234 144 6 1677 14 136.4
Z.Eckhaus, Washington St. 6 154 100 6 1098 9 136.3
J.Layne, New Mexico 8 215 145 8 1598 9 136.2
T.Jackson, UCF 6 158 103 2 1183 5 136.0
D.Allar, Penn St. 6 159 103 3 1100 8 135.7
B.Underwood, Michigan 8 198 121 2 1526 7 135.5
K.Salter, Colorado 7 164 102 5 1193 9 135.3
A.Swann, Appalachian St. 5 143 88 6 1083 8 135.2
M.Alejado, Hawaii 6 256 168 6 1757 12 134.1
A.Chiles, Michigan St. 8 203 128 3 1392 10 134.0
G.Nussmeier, LSU 8 267 176 5 1806 12 133.8
A.Barnett, James Madison 7 181 111 2 1252 9 133.6
J.Retzlaff, Tulane 7 190 116 1 1428 6 133.6
J.Mateer, Oklahoma 7 236 150 6 1790 8 133.4
D.Finn, Miami (Ohio) 7 156 89 5 1257 7 133.1
N.Kim, E. Michigan 9 293 183 6 2051 14 132.9
B.Lowry, W. Michigan 8 169 108 1 1164 6 132.3
C.Veltkamp, FAU 8 344 225 11 2324 17 132.1
J.Kohl, Appalachian St. 6 142 82 2 979 8 131.4
T.Roberson, Buffalo 7 224 137 7 1603 11 131.2
O.McCown, UTSA 7 216 137 4 1310 13 130.5
S.Leavitt, Arizona St. 7 239 145 3 1628 10 129.2
B.Hayes, Tulsa 6 198 119 3 1334 9 128.7
K.Drones, Virginia Tech 8 236 141 6 1516 14 128.2
E.Vasko, Liberty 6 159 94 5 1185 6 127.9
D.Lagway, Florida 7 222 145 9 1513 9 127.8
J.Sagapolutele, California 8 287 175 7 1982 11 126.8
J.Brousseau, Colorado St. 6 130 79 3 840 6 125.7
K.Anderson, Wyoming 8 245 146 6 1634 11 125.5
D.Lindsey, Minnesota 8 236 145 6 1546 10 125.4
M.Washington, Maryland 7 268 160 3 1716 11 124.8
J.Raynor, Arkansas St. 8 303 201 6 1876 9 124.2
N.Iamaleava, UCLA 8 234 148 7 1468 10 124.1
R.Browne, Purdue 8 242 144 7 1689 8 123.3
L.Fife, New Mexico St. 7 243 140 8 1721 9 122.7
N.Vattiato, Middle Tennessee 7 274 169 5 1673 11 122.6
R.Ashford, Wake Forest 6 162 95 4 1205 3 122.3
J.Arnold, Auburn 8 207 131 2 1263 6 122.2
B.Gulbranson, Stanford 8 230 131 7 1585 8 120.2
H.Watson, Sam Houston St. 6 149 90 3 915 5 119.0
M.Murphy, Oregon St. 8 263 154 8 1722 9 118.8
P.Stone, Northwestern 8 216 126 9 1372 10 118.6
D.Pyne, Bowling Green 5 135 87 5 830 4 118.5
K.Jenkins, FIU 7 201 127 4 1255 4 118.2
B.Finley, Akron 8 257 133 7 1678 13 117.8
T.Finley, Georgia St. 5 136 86 4 816 4 117.5
M.Gronowski, Iowa 8 165 107 4 946 4 116.2
A.Armenta, Louisiana-Monroe 7 157 88 6 920 8 114.4
G.Lopez, North Carolina 6 138 84 5 805 4 112.2
K.Kelly, Ball St. 8 168 96 5 982 6 112.1
M.Nelson, UTEP 6 190 104 9 1163 8 110.6
G.Loftis, Charlotte 7 125 63 4 766 5 108.7
R.Collins, Syracuse 7 156 85 8 957 6 108.5
K.Houser, East Carolina 1 42 25 2 285 0 107.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 6 107 60 2 593 2 105.1
Z.Flores, Oklahoma St. 5 140 77 3 696 0 92.5
A.Hairston, Umass 7 174 82 4 812 3 87.4

