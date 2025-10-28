NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Sayin, Ohio St.
|7
|195
|156
|3
|1872
|19
|189.7
|F.Mendoza, Indiana
|8
|203
|148
|3
|1923
|24
|188.5
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|6
|121
|90
|1
|1133
|12
|184.1
|B.Morton, Texas Tech
|6
|152
|104
|3
|1501
|13
|175.6
|J.Maiava, Southern Cal
|7
|213
|145
|4
|2180
|15
|173.5
|D.Moore, Oregon
|8
|203
|145
|4
|1772
|19
|171.7
|B.Sorsby, Cincinnati
|8
|203
|132
|1
|1829
|19
|170.6
|D.Williams, Washington
|8
|223
|163
|4
|2117
|14
|170.0
|C.Carr, Notre Dame
|7
|184
|121
|4
|1758
|14
|166.8
|D.Mensah, Duke
|7
|249
|175
|2
|2211
|17
|165.8
|L.Altmyer, Illinois
|8
|226
|161
|3
|2020
|15
|165.6
|C.Joseph, Old Dominion
|8
|209
|130
|9
|2000
|19
|164.0
|B.Jackson, Texas State
|7
|188
|131
|2
|1786
|9
|163.2
|J.Aguilar, Tennessee
|8
|252
|166
|6
|2344
|18
|162.8
|T.Simpson, Alabama
|8
|261
|177
|1
|2184
|20
|162.6
|J.Daniels, Kansas
|8
|221
|147
|3
|1881
|18
|162.2
|D.Mestemaker, North Texas
|8
|286
|195
|4
|2468
|21
|162.1
|E.Simon, Temple
|8
|209
|132
|0
|1610
|21
|161.0
|D.Raiola, Nebraska
|8
|235
|171
|6
|1909
|17
|159.8
|D.Pavia, Vanderbilt
|8
|202
|139
|5
|1698
|15
|159.0
|J.Fagnano, Uconn
|8
|274
|186
|0
|2262
|18
|158.9
|B.Braxton, Southern Miss.
|8
|237
|159
|4
|1958
|18
|158.2
|J.Hoover, TCU
|8
|285
|185
|6
|2371
|22
|156.1
|B.Barnes, Utah St.
|8
|209
|134
|3
|1808
|14
|156.0
|T.Green, Arkansas
|8
|243
|152
|8
|2178
|18
|155.7
|C.Beck, Miami
|7
|202
|148
|7
|1673
|12
|155.5
|M.Reed, Texas A&M
|8
|223
|137
|6
|1972
|17
|155.5
|A.Colandrea, UNLV
|7
|190
|127
|4
|1618
|12
|155.0
|C.Bailey, NC State
|8
|255
|179
|7
|2071
|17
|154.9
|T.Castellanos, Florida St.
|7
|166
|100
|5
|1607
|9
|153.4
|M.Heintschel, Pittsburgh
|5
|146
|95
|3
|1246
|9
|153.0
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1317
|10
|152.3
|N.Fifita, Arizona
|7
|235
|155
|4
|1829
|17
|151.8
|H.King, Georgia Tech
|7
|184
|133
|1
|1480
|7
|151.3
|G.Stockton, Georgia
|7
|200
|141
|1
|1553
|10
|151.2
|B.Shapen, Mississippi St.
|8
|227
|150
|5
|1906
|13
|151.1
|C.Weigman, Houston
|8
|193
|123
|2
|1581
|12
|151.0
|P.Navarro, Ohio
|8
|207
|140
|7
|1786
|11
|150.9
|K.Houser, East Carolina
|6
|206
|138
|2
|1704
|10
|150.6
|T.Chambliss, Mississippi
|8
|210
|128
|1
|1864
|9
|148.7
|B.Bachmeier, BYU
|8
|201
|126
|3
|1693
|11
|148.5
|B.Brown, South Florida
|8
|245
|154
|6
|1964
|17
|148.2
|D.DeShields, Kent St.
|7
|138
|79
|2
|1109
|11
|148.2
|J.Denegal, San Diego St.
|7
|145
|94
|3
|1221
|7
|147.4
|C.Brown, Georgia St.
|8
|161
|105
|1
|1123
|12
|147.2
|T.Gleason, Toledo
|8
|217
|140
|5
|1721
|13
|146.3
|B.Lewis, Memphis
|8
|208
|141
|4
|1644
|10
|146.2
|K.Jennings, SMU
|8
|273
|181
|8
|2119
|17
|146.2
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|8
|261
|165
|5
|2223
|12
|146.1
|J.Clark, Missouri St.
|6
|179
|116
|8
|1478
|11
|145.5
|S.Robertson, Baylor
|8
|326
|201
|7
|2513
|23
|145.4
|B.Davenport, South Alabama
|8
|194
|130
|4
|1461
|11
|144.9
|A.Johnson, Kansas St.
|8
|240
|151
|2
|1792
|15
|144.6
|J.Kitna, UAB
|6
|233
|161
|4
|1776
|10
|143.9
|C.Boley, Kentucky
|6
|158
|105
|5
|1215
|9
|143.5
|D.Dampier, Utah
|7
|201
|138
|4
|1375
|13
|143.5
|C.Klubnik, Clemson
|6
|202
|133
|5
|1530
|11
|142.5
|B.Pribula, Missouri
|8
|227
|158
|7
|1690
|11
|142.0
|T.Kilcrease, Troy
|7
|158
|96
|3
|1234
|9
|141.4
|M.Madsen, Boise St.
|8
|251
|151
|7
|1997
|15
|141.1
|R.Becht, Iowa St.
|8
|237
|151
|6
|1933
|10
|141.1
|A.Manning, Texas
|8
|235
|143
|6
|1795
|15
|141.0
|W.Eget, San Jose St.
|7
|280
|170
|3
|2156
|15
|140.9
|C.Morris, Virginia
|8
|246
|165
|5
|1807
|12
|140.8
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|254
|171
|5
|1863
|12
|140.6
|N.Minicucci, Delaware
|7
|279
|179
|3
|2070
|13
|139.7
|D.Lonergan, Boston College
|6
|197
|132
|3
|1394
|9
|138.5
|E.Warner, Fresno St.
|7
|202
|139
|9
|1486
|10
|138.0
|L.Sellers, South Carolina
|8
|171
|108
|3
|1356
|6
|137.8
|M.Moss, Louisville
|7
|243
|158
|5
|1793
|10
|136.5
|B.Baker, Louisiana Tech
|6
|127
|81
|2
|989
|4
|136.4
|J.French, Georgia Southern
|8
|234
|144
|6
|1677
|14
|136.4
|Z.Eckhaus, Washington St.
|6
|154
|100
|6
|1098
|9
|136.3
|J.Layne, New Mexico
|8
|215
|145
|8
|1598
|9
|136.2
|T.Jackson, UCF
|6
|158
|103
|2
|1183
|5
|136.0
|D.Allar, Penn St.
|6
|159
|103
|3
|1100
|8
|135.7
|B.Underwood, Michigan
|8
|198
|121
|2
|1526
|7
|135.5
|K.Salter, Colorado
|7
|164
|102
|5
|1193
|9
|135.3
|A.Swann, Appalachian St.
|5
|143
|88
|6
|1083
|8
|135.2
|M.Alejado, Hawaii
|6
|256
|168
|6
|1757
|12
|134.1
|A.Chiles, Michigan St.
|8
|203
|128
|3
|1392
|10
|134.0
|G.Nussmeier, LSU
|8
|267
|176
|5
|1806
|12
|133.8
|A.Barnett, James Madison
|7
|181
|111
|2
|1252
|9
|133.6
|J.Retzlaff, Tulane
|7
|190
|116
|1
|1428
|6
|133.6
|J.Mateer, Oklahoma
|7
|236
|150
|6
|1790
|8
|133.4
|D.Finn, Miami (Ohio)
|7
|156
|89
|5
|1257
|7
|133.1
|N.Kim, E. Michigan
|9
|293
|183
|6
|2051
|14
|132.9
|B.Lowry, W. Michigan
|8
|169
|108
|1
|1164
|6
|132.3
|C.Veltkamp, FAU
|8
|344
|225
|11
|2324
|17
|132.1
|J.Kohl, Appalachian St.
|6
|142
|82
|2
|979
|8
|131.4
|T.Roberson, Buffalo
|7
|224
|137
|7
|1603
|11
|131.2
|O.McCown, UTSA
|7
|216
|137
|4
|1310
|13
|130.5
|S.Leavitt, Arizona St.
|7
|239
|145
|3
|1628
|10
|129.2
|B.Hayes, Tulsa
|6
|198
|119
|3
|1334
|9
|128.7
|K.Drones, Virginia Tech
|8
|236
|141
|6
|1516
|14
|128.2
|E.Vasko, Liberty
|6
|159
|94
|5
|1185
|6
|127.9
|D.Lagway, Florida
|7
|222
|145
|9
|1513
|9
|127.8
|J.Sagapolutele, California
|8
|287
|175
|7
|1982
|11
|126.8
|J.Brousseau, Colorado St.
|6
|130
|79
|3
|840
|6
|125.7
|K.Anderson, Wyoming
|8
|245
|146
|6
|1634
|11
|125.5
|D.Lindsey, Minnesota
|8
|236
|145
|6
|1546
|10
|125.4
|M.Washington, Maryland
|7
|268
|160
|3
|1716
|11
|124.8
|J.Raynor, Arkansas St.
|8
|303
|201
|6
|1876
|9
|124.2
|N.Iamaleava, UCLA
|8
|234
|148
|7
|1468
|10
|124.1
|R.Browne, Purdue
|8
|242
|144
|7
|1689
|8
|123.3
|L.Fife, New Mexico St.
|7
|243
|140
|8
|1721
|9
|122.7
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|7
|274
|169
|5
|1673
|11
|122.6
|R.Ashford, Wake Forest
|6
|162
|95
|4
|1205
|3
|122.3
|J.Arnold, Auburn
|8
|207
|131
|2
|1263
|6
|122.2
|B.Gulbranson, Stanford
|8
|230
|131
|7
|1585
|8
|120.2
|H.Watson, Sam Houston St.
|6
|149
|90
|3
|915
|5
|119.0
|M.Murphy, Oregon St.
|8
|263
|154
|8
|1722
|9
|118.8
|P.Stone, Northwestern
|8
|216
|126
|9
|1372
|10
|118.6
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|135
|87
|5
|830
|4
|118.5
|K.Jenkins, FIU
|7
|201
|127
|4
|1255
|4
|118.2
|B.Finley, Akron
|8
|257
|133
|7
|1678
|13
|117.8
|T.Finley, Georgia St.
|5
|136
|86
|4
|816
|4
|117.5
|M.Gronowski, Iowa
|8
|165
|107
|4
|946
|4
|116.2
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|7
|157
|88
|6
|920
|8
|114.4
|G.Lopez, North Carolina
|6
|138
|84
|5
|805
|4
|112.2
|K.Kelly, Ball St.
|8
|168
|96
|5
|982
|6
|112.1
|M.Nelson, UTEP
|6
|190
|104
|9
|1163
|8
|110.6
|G.Loftis, Charlotte
|7
|125
|63
|4
|766
|5
|108.7
|R.Collins, Syracuse
|7
|156
|85
|8
|957
|6
|108.5
|K.Houser, East Carolina
|1
|42
|25
|2
|285
|0
|107.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|6
|107
|60
|2
|593
|2
|105.1
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|140
|77
|3
|696
|0
|92.5
|A.Hairston, Umass
|7
|174
|82
|4
|812
|3
|87.4
