NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|F.Mendoza, Indiana
|7
|181
|133
|2
|1755
|21
|191.0
|J.Sayin, Ohio St.
|7
|195
|156
|3
|1872
|19
|189.7
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|6
|121
|90
|1
|1133
|12
|184.1
|J.Daniels, Kansas
|7
|186
|130
|2
|1725
|18
|177.6
|D.Moore, Oregon
|7
|188
|136
|4
|1686
|19
|176.8
|B.Morton, Texas Tech
|6
|152
|104
|3
|1501
|13
|175.6
|B.Sorsby, Cincinnati
|7
|182
|119
|1
|1718
|17
|174.4
|J.Maiava, Southern Cal
|7
|213
|145
|4
|2180
|15
|173.5
|L.Altmyer, Illinois
|7
|192
|139
|1
|1821
|13
|173.4
|T.Simpson, Alabama
|7
|218
|153
|1
|1931
|18
|170.9
|C.Carr, Notre Dame
|7
|184
|121
|4
|1758
|14
|166.8
|D.Williams, Washington
|7
|190
|137
|4
|1837
|10
|166.5
|D.Mensah, Duke
|7
|249
|175
|2
|2211
|17
|165.8
|C.Joseph, Old Dominion
|7
|174
|109
|8
|1690
|16
|165.4
|D.Pavia, Vanderbilt
|7
|183
|129
|4
|1569
|15
|165.2
|B.Jackson, Texas State
|7
|188
|131
|2
|1786
|9
|163.2
|D.Raiola, Nebraska
|7
|213
|155
|5
|1768
|16
|162.6
|J.Fagnano, Uconn
|7
|226
|154
|0
|1918
|15
|161.3
|J.Hoover, TCU
|7
|246
|161
|6
|2124
|21
|161.3
|E.Holstein, Pittsburgh
|5
|118
|74
|5
|1058
|11
|160.3
|B.Barnes, Utah St.
|7
|186
|121
|2
|1644
|13
|160.2
|C.Bailey, NC State
|7
|215
|155
|7
|1846
|14
|159.2
|C.Beck, Miami
|6
|174
|127
|7
|1484
|11
|157.4
|E.Simon, Temple
|7
|174
|108
|0
|1343
|16
|157.2
|K.Jennings, SMU
|7
|234
|160
|7
|1948
|17
|156.3
|M.Reed, Texas A&M
|7
|202
|125
|4
|1770
|15
|156.0
|T.Green, Arkansas
|7
|221
|138
|5
|1910
|17
|155.9
|T.Chambliss, Mississippi
|7
|166
|104
|1
|1549
|8
|155.7
|B.Brown, South Florida
|7
|202
|128
|5
|1695
|16
|155.0
|A.Colandrea, UNLV
|7
|190
|127
|4
|1618
|12
|155.0
|J.Denegal, San Diego St.
|6
|126
|83
|2
|1097
|7
|154.2
|D.Mestemaker, North Texas
|7
|237
|158
|3
|1860
|17
|153.7
|J.Aguilar, Tennessee
|7
|226
|146
|6
|1948
|15
|153.6
|T.Gleason, Toledo
|7
|176
|114
|4
|1483
|12
|153.5
|T.Castellanos, Florida St.
|7
|166
|100
|5
|1607
|9
|153.4
|D.DeShields, Kent St.
|5
|101
|59
|2
|833
|9
|153.1
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1317
|10
|152.3
|N.Fifita, Arizona
|7
|235
|155
|4
|1829
|17
|151.8
|G.Stockton, Georgia
|7
|199
|140
|1
|1548
|10
|151.3
|B.Braxton, Southern Miss.
|7
|214
|141
|4
|1710
|14
|150.9
|K.Houser, East Carolina
|6
|206
|138
|2
|1704
|10
|150.6
|J.Clark, Missouri St.
|5
|135
|88
|6
|1195
|8
|150.2
|J.Kohl, Appalachian St.
|5
|105
|63
|0
|841
|7
|149.3
|B.Lewis, Memphis
|7
|164
|114
|4
|1337
|8
|149.2
|K.Salter, Colorado
|6
|142
|93
|4
|1156
|9
|149.2
|C.Weigman, Houston
|7
|171
|106
|2
|1380
|11
|148.7
|B.Bachmeier, BYU
|7
|166
|104
|3
|1386
|9
|147.1
|B.Shapen, Mississippi St.
|7
|185
|124
|5
|1525
|9
|146.9
|M.Madsen, Boise St.
|7
|223
|136
|6
|1823
|15
|146.5
|C.Morris, Virginia
|7
|211
|145
|4
|1607
|11
|146.1
|S.Robertson, Baylor
|7
|300
|183
|7
|2376
|21
|146.0
|C.Brown, Georgia St.
|7
|128
|86
|0
|882
|8
|145.7
|P.Navarro, Ohio
|7
|179
|117
|5
|1471
|9
|145.4
|T.Kilcrease, Troy
|6
|134
|80
|2
|1054
|9
|145.0
|B.Pribula, Missouri
|7
|213
|149
|7
|1622
|11
|144.4
|J.Kitna, UAB
|6
|233
|161
|4
|1776
|10
|143.9
|D.Dampier, Utah
|7
|201
|138
|4
|1375
|13
|143.5
|R.Becht, Iowa St.
|7
|201
|127
|3
|1622
|9
|142.8
|C.Klubnik, Clemson
|6
|202
|133
|5
|1530
|11
|142.5
|H.King, Georgia Tech
|6
|153
|108
|1
|1176
|4
|142.5
|L.Sellers, South Carolina
|7
|139
|90
|2
|1134
|5
|142.3
|A.Chiles, Michigan St.
|7
|175
|114
|3
|1262
|10
|141.1
|W.Eget, San Jose St.
|7
|280
|170
|3
|2156
|15
|140.9
|M.McIvor, W. Kentucky
|7
|254
|171
|5
|1863
|12
|140.6
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|7
|234
|146
|5
|1864
|11
|140.5
|A.Manning, Texas
|7
|189
|114
|5
|1449
|12
|140.4
|B.Underwood, Michigan
|7
|181
|113
|2
|1440
|7
|139.8
|Z.Eckhaus, Washington St.
|5
|132
|90
|4
|939
|7
|139.4
|A.Johnson, Kansas St.
|7
|223
|140
|2
|1556
|13
|138.8
|M.Moss, Louisville
|6
|216
|143
|4
|1606
|9
|138.7
|D.Lonergan, Boston College
|6
|197
|132
|3
|1394
|9
|138.5
|E.Warner, Fresno St.
|7
|202
|139
|9
|1486
|10
|138.0
|N.Minicucci, Delaware
|6
|238
|152
|3
|1801
|9
|137.4
|G.Nussmeier, LSU
|7
|232
|154
|5
|1638
|11
|137.0
|B.Davenport, South Alabama
|7
|172
|114
|4
|1181
|9
|136.6
|T.Jackson, UCF
|6
|158
|103
|2
|1183
|5
|136.0
|D.Allar, Penn St.
|6
|159
|103
|3
|1100
|8
|135.7
|J.Brousseau, Colorado St.
|5
|112
|69
|0
|741
|6
|134.9
|T.Roberson, Buffalo
|6
|188
|114
|3
|1337
|10
|134.7
|B.Lowry, W. Michigan
|7
|141
|92
|1
|992
|5
|134.6
|J.Mateer, Oklahoma
|6
|205
|133
|6
|1567
|7
|134.5
|M.Alejado, Hawaii
|6
|256
|168
|6
|1757
|12
|134.1
|A.Barnett, James Madison
|7
|181
|111
|2
|1252
|9
|133.6
|D.DeShields, Kent St.
|1
|15
|7
|0
|116
|1
|133.6
|J.Retzlaff, Tulane
|7
|190
|116
|1
|1428
|6
|133.6
|J.Layne, New Mexico
|7
|193
|128
|8
|1415
|8
|133.3
|D.Lindsey, Minnesota
|7
|208
|129
|3
|1437
|10
|133.0
|C.Veltkamp, FAU
|7
|301
|199
|10
|2029
|15
|132.5
|J.French, Georgia Southern
|7
|210
|126
|6
|1469
|12
|131.9
|N.Iamaleava, UCLA
|7
|207
|135
|5
|1355
|10
|131.3
|D.Finn, Miami (Ohio)
|6
|126
|71
|5
|997
|6
|130.6
|O.McCown, UTSA
|7
|216
|137
|4
|1310
|13
|130.5
|S.Leavitt, Arizona St.
|6
|204
|127
|3
|1358
|9
|129.8
|N.Kim, E. Michigan
|8
|263
|162
|6
|1792
|12
|129.3
|C.Boley, Kentucky
|5
|123
|79
|4
|885
|4
|128.9
|A.Swann, Appalachian St.
|4
|127
|76
|6
|943
|6
|128.4
|E.Vasko, Liberty
|6
|159
|94
|5
|1185
|6
|127.9
|D.Lagway, Florida
|7
|222
|145
|9
|1513
|9
|127.8
|K.Drones, Virginia Tech
|7
|218
|132
|5
|1397
|11
|126.4
|J.Raynor, Arkansas St.
|7
|266
|177
|5
|1660
|9
|126.4
|B.Gulbranson, Stanford
|7
|209
|122
|5
|1535
|7
|126.3
|L.Fife, New Mexico St.
|6
|209
|118
|4
|1514
|8
|126.1
|J.Sagapolutele, California
|7
|248
|151
|7
|1696
|10
|126.0
|M.Washington, Maryland
|7
|268
|160
|3
|1716
|11
|124.8
|P.Stone, Northwestern
|7
|187
|111
|7
|1213
|10
|124.0
|R.Ashford, Wake Forest
|5
|152
|91
|4
|1172
|2
|123.7
|R.Browne, Purdue
|7
|222
|133
|7
|1572
|7
|123.5
|K.Anderson, Wyoming
|7
|221
|130
|6
|1480
|9
|123.1
|J.Arnold, Auburn
|7
|195
|124
|1
|1190
|5
|122.3
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|6
|226
|138
|4
|1392
|8
|120.9
|B.Hayes, Tulsa
|5
|167
|100
|3
|1038
|6
|120.4
|H.Watson, Sam Houston St.
|6
|149
|90
|3
|915
|5
|119.0
|M.Murphy, Oregon St.
|8
|263
|154
|8
|1722
|9
|118.8
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|135
|87
|5
|830
|4
|118.5
|T.Finley, Georgia St.
|5
|136
|86
|4
|816
|4
|117.5
|B.Finley, Akron
|7
|225
|116
|6
|1448
|11
|116.4
|K.Kelly, Ball St.
|7
|145
|86
|3
|846
|5
|115.6
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|7
|157
|88
|6
|920
|8
|114.4
|K.Jenkins, FIU
|6
|165
|105
|4
|959
|3
|113.6
|M.Gronowski, Iowa
|7
|146
|95
|4
|811
|3
|113.0
|G.Lopez, North Carolina
|5
|102
|61
|3
|597
|3
|112.8
|J.Holst, N. Illinois
|5
|106
|67
|2
|537
|3
|111.3
|M.Nelson, UTEP
|6
|190
|104
|9
|1163
|8
|110.6
|K.Houser, East Carolina
|1
|42
|25
|2
|285
|0
|107.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|6
|107
|60
|2
|593
|2
|105.1
|R.Collins, Syracuse
|6
|127
|68
|8
|733
|5
|102.4
|A.Hairston, Umass
|6
|123
|61
|3
|636
|3
|96.2
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|140
|77
|3
|696
|0
|92.5
