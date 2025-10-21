Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
F.Mendoza, Indiana 7 181 133 2 1755 21 191.0
J.Sayin, Ohio St. 7 195 156 3 1872 19 189.7
C.Del Rio-Wilson, Marshall 6 121 90 1 1133 12 184.1
J.Daniels, Kansas 7 186 130 2 1725 18 177.6
D.Moore, Oregon 7 188 136 4 1686 19 176.8
B.Morton, Texas Tech 6 152 104 3 1501 13 175.6
B.Sorsby, Cincinnati 7 182 119 1 1718 17 174.4
J.Maiava, Southern Cal 7 213 145 4 2180 15 173.5
L.Altmyer, Illinois 7 192 139 1 1821 13 173.4
T.Simpson, Alabama 7 218 153 1 1931 18 170.9
C.Carr, Notre Dame 7 184 121 4 1758 14 166.8
D.Williams, Washington 7 190 137 4 1837 10 166.5
D.Mensah, Duke 7 249 175 2 2211 17 165.8
C.Joseph, Old Dominion 7 174 109 8 1690 16 165.4
D.Pavia, Vanderbilt 7 183 129 4 1569 15 165.2
B.Jackson, Texas State 7 188 131 2 1786 9 163.2
D.Raiola, Nebraska 7 213 155 5 1768 16 162.6
J.Fagnano, Uconn 7 226 154 0 1918 15 161.3
J.Hoover, TCU 7 246 161 6 2124 21 161.3
E.Holstein, Pittsburgh 5 118 74 5 1058 11 160.3
B.Barnes, Utah St. 7 186 121 2 1644 13 160.2
C.Bailey, NC State 7 215 155 7 1846 14 159.2
C.Beck, Miami 6 174 127 7 1484 11 157.4
E.Simon, Temple 7 174 108 0 1343 16 157.2
K.Jennings, SMU 7 234 160 7 1948 17 156.3
M.Reed, Texas A&M 7 202 125 4 1770 15 156.0
T.Green, Arkansas 7 221 138 5 1910 17 155.9
T.Chambliss, Mississippi 7 166 104 1 1549 8 155.7
B.Brown, South Florida 7 202 128 5 1695 16 155.0
A.Colandrea, UNLV 7 190 127 4 1618 12 155.0
J.Denegal, San Diego St. 6 126 83 2 1097 7 154.2
D.Mestemaker, North Texas 7 237 158 3 1860 17 153.7
J.Aguilar, Tennessee 7 226 146 6 1948 15 153.6
T.Gleason, Toledo 7 176 114 4 1483 12 153.5
T.Castellanos, Florida St. 7 166 100 5 1607 9 153.4
D.DeShields, Kent St. 5 101 59 2 833 9 153.1
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1317 10 152.3
N.Fifita, Arizona 7 235 155 4 1829 17 151.8
G.Stockton, Georgia 7 199 140 1 1548 10 151.3
B.Braxton, Southern Miss. 7 214 141 4 1710 14 150.9
K.Houser, East Carolina 6 206 138 2 1704 10 150.6
J.Clark, Missouri St. 5 135 88 6 1195 8 150.2
J.Kohl, Appalachian St. 5 105 63 0 841 7 149.3
B.Lewis, Memphis 7 164 114 4 1337 8 149.2
K.Salter, Colorado 6 142 93 4 1156 9 149.2
C.Weigman, Houston 7 171 106 2 1380 11 148.7
B.Bachmeier, BYU 7 166 104 3 1386 9 147.1
B.Shapen, Mississippi St. 7 185 124 5 1525 9 146.9
M.Madsen, Boise St. 7 223 136 6 1823 15 146.5
C.Morris, Virginia 7 211 145 4 1607 11 146.1
S.Robertson, Baylor 7 300 183 7 2376 21 146.0
C.Brown, Georgia St. 7 128 86 0 882 8 145.7
P.Navarro, Ohio 7 179 117 5 1471 9 145.4
T.Kilcrease, Troy 6 134 80 2 1054 9 145.0
B.Pribula, Missouri 7 213 149 7 1622 11 144.4
J.Kitna, UAB 6 233 161 4 1776 10 143.9
D.Dampier, Utah 7 201 138 4 1375 13 143.5
R.Becht, Iowa St. 7 201 127 3 1622 9 142.8
C.Klubnik, Clemson 6 202 133 5 1530 11 142.5
H.King, Georgia Tech 6 153 108 1 1176 4 142.5
L.Sellers, South Carolina 7 139 90 2 1134 5 142.3
A.Chiles, Michigan St. 7 175 114 3 1262 10 141.1
W.Eget, San Jose St. 7 280 170 3 2156 15 140.9
M.McIvor, W. Kentucky 7 254 171 5 1863 12 140.6
A.Kaliakmanis, Rutgers 7 234 146 5 1864 11 140.5
A.Manning, Texas 7 189 114 5 1449 12 140.4
B.Underwood, Michigan 7 181 113 2 1440 7 139.8
Z.Eckhaus, Washington St. 5 132 90 4 939 7 139.4
A.Johnson, Kansas St. 7 223 140 2 1556 13 138.8
M.Moss, Louisville 6 216 143 4 1606 9 138.7
D.Lonergan, Boston College 6 197 132 3 1394 9 138.5
E.Warner, Fresno St. 7 202 139 9 1486 10 138.0
N.Minicucci, Delaware 6 238 152 3 1801 9 137.4
G.Nussmeier, LSU 7 232 154 5 1638 11 137.0
B.Davenport, South Alabama 7 172 114 4 1181 9 136.6
T.Jackson, UCF 6 158 103 2 1183 5 136.0
D.Allar, Penn St. 6 159 103 3 1100 8 135.7
J.Brousseau, Colorado St. 5 112 69 0 741 6 134.9
T.Roberson, Buffalo 6 188 114 3 1337 10 134.7
B.Lowry, W. Michigan 7 141 92 1 992 5 134.6
J.Mateer, Oklahoma 6 205 133 6 1567 7 134.5
M.Alejado, Hawaii 6 256 168 6 1757 12 134.1
A.Barnett, James Madison 7 181 111 2 1252 9 133.6
D.DeShields, Kent St. 1 15 7 0 116 1 133.6
J.Retzlaff, Tulane 7 190 116 1 1428 6 133.6
J.Layne, New Mexico 7 193 128 8 1415 8 133.3
D.Lindsey, Minnesota 7 208 129 3 1437 10 133.0
C.Veltkamp, FAU 7 301 199 10 2029 15 132.5
J.French, Georgia Southern 7 210 126 6 1469 12 131.9
N.Iamaleava, UCLA 7 207 135 5 1355 10 131.3
D.Finn, Miami (Ohio) 6 126 71 5 997 6 130.6
O.McCown, UTSA 7 216 137 4 1310 13 130.5
S.Leavitt, Arizona St. 6 204 127 3 1358 9 129.8
N.Kim, E. Michigan 8 263 162 6 1792 12 129.3
C.Boley, Kentucky 5 123 79 4 885 4 128.9
A.Swann, Appalachian St. 4 127 76 6 943 6 128.4
E.Vasko, Liberty 6 159 94 5 1185 6 127.9
D.Lagway, Florida 7 222 145 9 1513 9 127.8
K.Drones, Virginia Tech 7 218 132 5 1397 11 126.4
J.Raynor, Arkansas St. 7 266 177 5 1660 9 126.4
B.Gulbranson, Stanford 7 209 122 5 1535 7 126.3
L.Fife, New Mexico St. 6 209 118 4 1514 8 126.1
J.Sagapolutele, California 7 248 151 7 1696 10 126.0
M.Washington, Maryland 7 268 160 3 1716 11 124.8
P.Stone, Northwestern 7 187 111 7 1213 10 124.0
R.Ashford, Wake Forest 5 152 91 4 1172 2 123.7
R.Browne, Purdue 7 222 133 7 1572 7 123.5
K.Anderson, Wyoming 7 221 130 6 1480 9 123.1
J.Arnold, Auburn 7 195 124 1 1190 5 122.3
N.Vattiato, Middle Tennessee 6 226 138 4 1392 8 120.9
B.Hayes, Tulsa 5 167 100 3 1038 6 120.4
H.Watson, Sam Houston St. 6 149 90 3 915 5 119.0
M.Murphy, Oregon St. 8 263 154 8 1722 9 118.8
D.Pyne, Bowling Green 5 135 87 5 830 4 118.5
T.Finley, Georgia St. 5 136 86 4 816 4 117.5
B.Finley, Akron 7 225 116 6 1448 11 116.4
K.Kelly, Ball St. 7 145 86 3 846 5 115.6
A.Armenta, Louisiana-Monroe 7 157 88 6 920 8 114.4
K.Jenkins, FIU 6 165 105 4 959 3 113.6
M.Gronowski, Iowa 7 146 95 4 811 3 113.0
G.Lopez, North Carolina 5 102 61 3 597 3 112.8
J.Holst, N. Illinois 5 106 67 2 537 3 111.3
M.Nelson, UTEP 6 190 104 9 1163 8 110.6
K.Houser, East Carolina 1 42 25 2 285 0 107.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 6 107 60 2 593 2 105.1
R.Collins, Syracuse 6 127 68 8 733 5 102.4
A.Hairston, Umass 6 123 61 3 636 3 96.2
Z.Flores, Oklahoma St. 5 140 77 3 696 0 92.5

