NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|F.Mendoza, Indiana
|5
|122
|89
|1
|1208
|16
|197.8
|J.Sayin, Ohio St.
|5
|126
|101
|3
|1313
|13
|197.0
|J.Maiava, Southern Cal
|5
|139
|98
|1
|1587
|11
|191.1
|L.Altmyer, Illinois
|6
|148
|109
|0
|1573
|12
|189.7
|D.Moore, Oregon
|5
|134
|100
|1
|1210
|14
|183.5
|J.Daniels, Kansas
|6
|153
|103
|2
|1497
|16
|181.4
|B.Morton, Texas Tech
|5
|140
|97
|3
|1410
|12
|177.9
|C.Carr, Notre Dame
|5
|127
|86
|2
|1280
|11
|177.8
|T.Simpson, Alabama
|5
|158
|111
|1
|1478
|13
|174.7
|B.Sorsby, Cincinnati
|5
|132
|87
|1
|1257
|12
|174.4
|C.Joseph, Old Dominion
|5
|124
|81
|4
|1215
|12
|173.1
|D.Williams, Washington
|5
|131
|96
|1
|1226
|8
|170.5
|C.Bailey, NC State
|6
|185
|138
|4
|1660
|13
|168.8
|C.Beck, Miami
|5
|139
|102
|3
|1213
|11
|168.5
|J.Hoover, TCU
|5
|168
|113
|4
|1517
|15
|167.8
|D.Mensah, Duke
|6
|205
|143
|2
|1838
|15
|167.3
|D.Raiola, Nebraska
|5
|159
|118
|2
|1331
|12
|166.9
|B.Barnes, Utah St.
|5
|129
|85
|1
|1143
|11
|166.9
|D.Pavia, Vanderbilt
|6
|162
|115
|5
|1409
|14
|166.4
|L.Sellers, South Carolina
|5
|87
|58
|1
|886
|4
|165.1
|T.Chambliss, Mississippi
|5
|101
|65
|1
|1033
|5
|164.6
|K.Jennings, SMU
|5
|161
|115
|6
|1411
|13
|164.2
|J.Aguilar, Tennessee
|5
|157
|102
|5
|1459
|13
|164.0
|A.Odom, Kennesaw St.
|4
|81
|58
|1
|754
|4
|163.6
|B.Bachmeier, BYU
|5
|115
|79
|1
|1048
|7
|163.6
|B.Pribula, Missouri
|5
|145
|110
|3
|1203
|9
|161.9
|E.Holstein, Pittsburgh
|5
|118
|74
|5
|1058
|11
|160.3
|D.Mestemaker, North Texas
|5
|156
|106
|0
|1247
|11
|158.4
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|5
|159
|107
|2
|1399
|9
|157.4
|A.Colandrea, UNLV
|5
|128
|89
|3
|1042
|9
|156.4
|N.Fifita, Arizona
|5
|164
|106
|3
|1341
|13
|155.8
|S.Robertson, Baylor
|6
|248
|158
|4
|2058
|19
|155.5
|B.Jackson, Texas State
|5
|128
|86
|1
|1094
|7
|155.5
|T.Green, Arkansas
|5
|158
|98
|5
|1398
|12
|155.1
|M.Reed, Texas A&M
|5
|144
|86
|3
|1256
|11
|154.0
|D.DeShields, Kent St.
|3
|60
|37
|1
|526
|4
|154.0
|J.Fagnano, Uconn
|6
|195
|131
|0
|1556
|11
|152.8
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1316
|10
|152.3
|T.Castellanos, Florida St.
|5
|115
|70
|5
|1120
|6
|151.2
|A.Manning, Texas
|5
|135
|81
|5
|1151
|11
|151.1
|R.Becht, Iowa St.
|6
|168
|109
|2
|1417
|9
|151.0
|E.Simon, Temple
|5
|117
|69
|0
|805
|12
|150.6
|J.Clark, Missouri St.
|5
|135
|88
|6
|1195
|8
|150.2
|C.Morris, Virginia
|6
|186
|130
|4
|1428
|11
|149.6
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|141
|95
|3
|1215
|6
|149.5
|B.Lewis, Memphis
|6
|154
|105
|4
|1269
|8
|149.3
|B.Shapen, Mississippi St.
|6
|149
|100
|4
|1199
|9
|149.3
|G.Stockton, Georgia
|5
|132
|91
|1
|1047
|6
|149.1
|D.Dampier, Utah
|5
|153
|111
|3
|1027
|11
|148.7
|M.McIvor, W. Kentucky
|6
|223
|151
|2
|1704
|12
|147.9
|K.Houser, East Carolina
|5
|180
|123
|4
|1509
|7
|147.1
|J.Kitna, UAB
|5
|192
|132
|4
|1515
|9
|146.3
|A.Chiles, Michigan St.
|5
|125
|79
|3
|953
|9
|146.2
|P.Navarro, Ohio
|6
|156
|100
|4
|1266
|9
|146.2
|B.Brown, South Florida
|5
|150
|92
|4
|1194
|10
|144.9
|B.Braxton, Southern Miss.
|5
|168
|109
|3
|1236
|11
|144.7
|J.Denegal, San Diego St.
|5
|109
|69
|2
|895
|5
|143.7
|K.Salter, Colorado
|5
|117
|77
|4
|901
|7
|143.4
|T.Gleason, Toledo
|5
|118
|74
|3
|925
|7
|143.1
|E.Warner, Fresno St.
|6
|153
|111
|6
|1136
|7
|142.2
|D.O’Neil, Wisconsin
|5
|85
|60
|5
|640
|5
|141.5
|D.Lonergan, Boston College
|5
|178
|120
|3
|1277
|9
|141.0
|C.Harrell, Charlotte
|4
|96
|64
|2
|737
|4
|140.7
|C.Klubnik, Clemson
|5
|172
|111
|4
|1250
|10
|140.1
|J.Layne, New Mexico
|5
|154
|107
|6
|1162
|7
|140.1
|W.Eget, San Jose St.
|5
|194
|120
|3
|1521
|9
|139.9
|D.Lindsey, Minnesota
|5
|143
|92
|2
|1052
|7
|139.5
|M.Moss, Louisville
|5
|179
|120
|4
|1358
|7
|139.2
|D.Allar, Penn St.
|5
|139
|90
|2
|963
|8
|139.1
|M.Madsen, Boise St.
|5
|168
|101
|5
|1344
|9
|139.0
|B.Davenport, South Alabama
|6
|149
|96
|4
|1063
|9
|138.9
|E.Vasko, Liberty
|4
|96
|55
|3
|763
|6
|138.4
|Z.Eckhaus, Washington St.
|3
|75
|49
|2
|540
|4
|138.1
|C.Weigman, Houston
|5
|118
|70
|2
|910
|6
|137.5
|N.Minicucci, Delaware
|5
|188
|120
|3
|1379
|8
|136.3
|A.Johnson, Kansas St.
|6
|197
|124
|2
|1358
|10
|135.6
|R.Browne, Purdue
|5
|172
|107
|5
|1338
|7
|135.2
|H.King, Georgia Tech
|4
|108
|74
|1
|758
|3
|134.8
|T.Roberson, Buffalo
|5
|133
|78
|2
|934
|8
|134.5
|G.Nussmeier, LSU
|5
|171
|115
|3
|1159
|7
|134.2
|D.DeShields, Kent St.
|1
|15
|7
|0
|116
|1
|133.6
|T.Jackson, UCF
|5
|124
|80
|1
|906
|3
|132.3
|M.Washington, Maryland
|5
|183
|110
|2
|1257
|9
|131.9
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|98
|66
|2
|720
|2
|131.7
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|157
|99
|3
|1039
|8
|131.6
|J.Potter, Washington St.
|3
|95
|67
|3
|604
|4
|131.5
|C.Veltkamp, FAU
|5
|221
|144
|8
|1488
|11
|130.9
|J.Raynor, Arkansas St.
|6
|221
|148
|4
|1451
|8
|130.4
|J.Arnold, Auburn
|5
|134
|87
|0
|846
|5
|130.3
|B.Underwood, Michigan
|5
|130
|77
|1
|1003
|3
|130.1
|D.Lagway, Florida
|5
|151
|104
|7
|988
|7
|129.9
|B.Gulbranson, Stanford
|5
|156
|94
|3
|1167
|5
|129.8
|N.Iamaleava, UCLA
|5
|148
|98
|3
|954
|6
|129.7
|J.Sagapolutele, California
|6
|209
|130
|7
|1487
|9
|129.5
|N.Kim, E. Michigan
|6
|195
|123
|3
|1336
|7
|129.4
|C.Boley, Kentucky
|4
|84
|48
|3
|627
|4
|128.4
|A.Swann, Appalachian St.
|4
|127
|76
|6
|943
|6
|128.4
|T.Finley, Georgia St.
|4
|110
|73
|3
|725
|4
|128.3
|J.French, Georgia Southern
|5
|142
|85
|3
|946
|7
|127.9
|P.Stone, Northwestern
|5
|135
|83
|6
|918
|7
|126.8
|M.Alejado, Hawaii
|4
|164
|108
|4
|1043
|6
|126.5
|L.Fife, New Mexico St.
|5
|172
|98
|4
|1270
|6
|125.9
|D.Finn, Miami (Ohio)
|4
|79
|44
|4
|635
|3
|125.6
|M.Murphy, Oregon St.
|6
|221
|132
|7
|1523
|9
|124.7
|R.Ashford, Wake Forest
|5
|152
|91
|4
|1172
|2
|123.7
|K.Drones, Virginia Tech
|6
|197
|119
|4
|1216
|9
|123.3
|O.McCown, UTSA
|5
|174
|110
|4
|985
|9
|123.2
|B.Lowry, W. Michigan
|6
|114
|69
|1
|751
|3
|122.8
|K.Kelly, Ball St.
|5
|104
|63
|2
|657
|4
|122.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|5
|96
|55
|3
|573
|6
|121.8
|M.Gronowski, Iowa
|5
|106
|68
|2
|636
|3
|120.1
|L.Weaver, Hawaii
|4
|102
|61
|3
|600
|5
|119.5
|B.Hayes, Tulsa
|4
|126
|77
|3
|787
|4
|119.3
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|135
|87
|5
|830
|4
|118.5
|K.Anderson, Wyoming
|5
|153
|84
|3
|965
|6
|116.9
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|5
|185
|109
|4
|1132
|6
|116.7
|A.Barnett, James Madison
|5
|116
|68
|1
|667
|4
|116.6
|B.Finley, Akron
|5
|146
|73
|3
|946
|7
|116.1
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|125
|68
|0
|820
|2
|114.8
|M.Nelson, UTEP
|5
|180
|100
|9
|1142
|8
|113.5
|K.Jenkins, FIU
|5
|140
|88
|4
|775
|2
|108.4
|R.Collins, Syracuse
|5
|96
|53
|5
|607
|3
|108.2
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|5
|104
|58
|2
|576
|2
|104.8
|H.Watson, Sam Houston St.
|4
|111
|65
|3
|618
|1
|102.9
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|82
|44
|2
|488
|1
|102.8
|J.Holst, N. Illinois
|4
|77
|46
|2
|376
|1
|99.8
|T.Hudson, Coastal Carolina
|5
|100
|54
|3
|429
|3
|93.9
|Z.Flores, Oklahoma St.
|5
|140
|77
|3
|696
|0
|92.5
|C.Purdy, Nevada
|5
|77
|40
|8
|494
|1
|89.3
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|84
|42
|4
|395
|1
|83.9
