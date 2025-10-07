Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

October 7, 2025, 1:50 PM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
F.Mendoza, Indiana 5 122 89 1 1208 16 197.8
J.Sayin, Ohio St. 5 126 101 3 1313 13 197.0
J.Maiava, Southern Cal 5 139 98 1 1587 11 191.1
L.Altmyer, Illinois 6 148 109 0 1573 12 189.7
D.Moore, Oregon 5 134 100 1 1210 14 183.5
J.Daniels, Kansas 6 153 103 2 1497 16 181.4
B.Morton, Texas Tech 5 140 97 3 1410 12 177.9
C.Carr, Notre Dame 5 127 86 2 1280 11 177.8
T.Simpson, Alabama 5 158 111 1 1478 13 174.7
B.Sorsby, Cincinnati 5 132 87 1 1257 12 174.4
C.Joseph, Old Dominion 5 124 81 4 1215 12 173.1
D.Williams, Washington 5 131 96 1 1226 8 170.5
C.Bailey, NC State 6 185 138 4 1660 13 168.8
C.Beck, Miami 5 139 102 3 1213 11 168.5
J.Hoover, TCU 5 168 113 4 1517 15 167.8
D.Mensah, Duke 6 205 143 2 1838 15 167.3
D.Raiola, Nebraska 5 159 118 2 1331 12 166.9
B.Barnes, Utah St. 5 129 85 1 1143 11 166.9
D.Pavia, Vanderbilt 6 162 115 5 1409 14 166.4
L.Sellers, South Carolina 5 87 58 1 886 4 165.1
T.Chambliss, Mississippi 5 101 65 1 1033 5 164.6
K.Jennings, SMU 5 161 115 6 1411 13 164.2
J.Aguilar, Tennessee 5 157 102 5 1459 13 164.0
A.Odom, Kennesaw St. 4 81 58 1 754 4 163.6
B.Bachmeier, BYU 5 115 79 1 1048 7 163.6
B.Pribula, Missouri 5 145 110 3 1203 9 161.9
E.Holstein, Pittsburgh 5 118 74 5 1058 11 160.3
D.Mestemaker, North Texas 5 156 106 0 1247 11 158.4
A.Kaliakmanis, Rutgers 5 159 107 2 1399 9 157.4
A.Colandrea, UNLV 5 128 89 3 1042 9 156.4
N.Fifita, Arizona 5 164 106 3 1341 13 155.8
S.Robertson, Baylor 6 248 158 4 2058 19 155.5
B.Jackson, Texas State 5 128 86 1 1094 7 155.5
T.Green, Arkansas 5 158 98 5 1398 12 155.1
M.Reed, Texas A&M 5 144 86 3 1256 11 154.0
D.DeShields, Kent St. 3 60 37 1 526 4 154.0
J.Fagnano, Uconn 6 195 131 0 1556 11 152.8
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1316 10 152.3
T.Castellanos, Florida St. 5 115 70 5 1120 6 151.2
A.Manning, Texas 5 135 81 5 1151 11 151.1
R.Becht, Iowa St. 6 168 109 2 1417 9 151.0
E.Simon, Temple 5 117 69 0 805 12 150.6
J.Clark, Missouri St. 5 135 88 6 1195 8 150.2
C.Morris, Virginia 6 186 130 4 1428 11 149.6
J.Mateer, Oklahoma 4 141 95 3 1215 6 149.5
B.Lewis, Memphis 6 154 105 4 1269 8 149.3
B.Shapen, Mississippi St. 6 149 100 4 1199 9 149.3
G.Stockton, Georgia 5 132 91 1 1047 6 149.1
D.Dampier, Utah 5 153 111 3 1027 11 148.7
M.McIvor, W. Kentucky 6 223 151 2 1704 12 147.9
K.Houser, East Carolina 5 180 123 4 1509 7 147.1
J.Kitna, UAB 5 192 132 4 1515 9 146.3
A.Chiles, Michigan St. 5 125 79 3 953 9 146.2
P.Navarro, Ohio 6 156 100 4 1266 9 146.2
B.Brown, South Florida 5 150 92 4 1194 10 144.9
B.Braxton, Southern Miss. 5 168 109 3 1236 11 144.7
J.Denegal, San Diego St. 5 109 69 2 895 5 143.7
K.Salter, Colorado 5 117 77 4 901 7 143.4
T.Gleason, Toledo 5 118 74 3 925 7 143.1
E.Warner, Fresno St. 6 153 111 6 1136 7 142.2
D.O’Neil, Wisconsin 5 85 60 5 640 5 141.5
D.Lonergan, Boston College 5 178 120 3 1277 9 141.0
C.Harrell, Charlotte 4 96 64 2 737 4 140.7
C.Klubnik, Clemson 5 172 111 4 1250 10 140.1
J.Layne, New Mexico 5 154 107 6 1162 7 140.1
W.Eget, San Jose St. 5 194 120 3 1521 9 139.9
D.Lindsey, Minnesota 5 143 92 2 1052 7 139.5
M.Moss, Louisville 5 179 120 4 1358 7 139.2
D.Allar, Penn St. 5 139 90 2 963 8 139.1
M.Madsen, Boise St. 5 168 101 5 1344 9 139.0
B.Davenport, South Alabama 6 149 96 4 1063 9 138.9
E.Vasko, Liberty 4 96 55 3 763 6 138.4
Z.Eckhaus, Washington St. 3 75 49 2 540 4 138.1
C.Weigman, Houston 5 118 70 2 910 6 137.5
N.Minicucci, Delaware 5 188 120 3 1379 8 136.3
A.Johnson, Kansas St. 6 197 124 2 1358 10 135.6
R.Browne, Purdue 5 172 107 5 1338 7 135.2
H.King, Georgia Tech 4 108 74 1 758 3 134.8
T.Roberson, Buffalo 5 133 78 2 934 8 134.5
G.Nussmeier, LSU 5 171 115 3 1159 7 134.2
D.DeShields, Kent St. 1 15 7 0 116 1 133.6
T.Jackson, UCF 5 124 80 1 906 3 132.3
M.Washington, Maryland 5 183 110 2 1257 9 131.9
N.Marchiol, West Virginia 4 98 66 2 720 2 131.7
S.Leavitt, Arizona St. 5 157 99 3 1039 8 131.6
J.Potter, Washington St. 3 95 67 3 604 4 131.5
C.Veltkamp, FAU 5 221 144 8 1488 11 130.9
J.Raynor, Arkansas St. 6 221 148 4 1451 8 130.4
J.Arnold, Auburn 5 134 87 0 846 5 130.3
B.Underwood, Michigan 5 130 77 1 1003 3 130.1
D.Lagway, Florida 5 151 104 7 988 7 129.9
B.Gulbranson, Stanford 5 156 94 3 1167 5 129.8
N.Iamaleava, UCLA 5 148 98 3 954 6 129.7
J.Sagapolutele, California 6 209 130 7 1487 9 129.5
N.Kim, E. Michigan 6 195 123 3 1336 7 129.4
C.Boley, Kentucky 4 84 48 3 627 4 128.4
A.Swann, Appalachian St. 4 127 76 6 943 6 128.4
T.Finley, Georgia St. 4 110 73 3 725 4 128.3
J.French, Georgia Southern 5 142 85 3 946 7 127.9
P.Stone, Northwestern 5 135 83 6 918 7 126.8
M.Alejado, Hawaii 4 164 108 4 1043 6 126.5
L.Fife, New Mexico St. 5 172 98 4 1270 6 125.9
D.Finn, Miami (Ohio) 4 79 44 4 635 3 125.6
M.Murphy, Oregon St. 6 221 132 7 1523 9 124.7
R.Ashford, Wake Forest 5 152 91 4 1172 2 123.7
K.Drones, Virginia Tech 6 197 119 4 1216 9 123.3
O.McCown, UTSA 5 174 110 4 985 9 123.2
B.Lowry, W. Michigan 6 114 69 1 751 3 122.8
K.Kelly, Ball St. 5 104 63 2 657 4 122.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 5 96 55 3 573 6 121.8
M.Gronowski, Iowa 5 106 68 2 636 3 120.1
L.Weaver, Hawaii 4 102 61 3 600 5 119.5
B.Hayes, Tulsa 4 126 77 3 787 4 119.3
D.Pyne, Bowling Green 5 135 87 5 830 4 118.5
K.Anderson, Wyoming 5 153 84 3 965 6 116.9
N.Vattiato, Middle Tennessee 5 185 109 4 1132 6 116.7
A.Barnett, James Madison 5 116 68 1 667 4 116.6
B.Finley, Akron 5 146 73 3 946 7 116.1
J.Retzlaff, Tulane 5 125 68 0 820 2 114.8
M.Nelson, UTEP 5 180 100 9 1142 8 113.5
K.Jenkins, FIU 5 140 88 4 775 2 108.4
R.Collins, Syracuse 5 96 53 5 607 3 108.2
G.Wimsatt, Jacksonville St. 5 104 58 2 576 2 104.8
H.Watson, Sam Houston St. 4 111 65 3 618 1 102.9
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 82 44 2 488 1 102.8
J.Holst, N. Illinois 4 77 46 2 376 1 99.8
T.Hudson, Coastal Carolina 5 100 54 3 429 3 93.9
Z.Flores, Oklahoma St. 5 140 77 3 696 0 92.5
C.Purdy, Nevada 5 77 40 8 494 1 89.3
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 84 42 4 395 1 83.9

