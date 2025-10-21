NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|J.Charles, Nebraska
|7
|1
|85
|85.00
|K.Brown, Louisville
|5
|1
|65
|65.00
|T.Magee, Umass
|3
|1
|57
|57.00
|B.Hammer, Toledo
|7
|1
|52
|52.00
|M.Henry, W. Kentucky
|7
|1
|48
|48.00
|S.Smith, Memphis
|7
|3
|133
|44.33
|I.Foster, Southern Miss.
|7
|1
|44
|44.00
|D.Morris, Tennessee
|3
|1
|44
|44.00
|J.Williams, Texas Tech
|7
|2
|87
|43.50
|J.Price, Notre Dame
|7
|8
|340
|42.50
|C.Ross, Virginia
|7
|5
|207
|41.40
|A.Brown, Michigan St.
|2
|3
|122
|40.67
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|6
|234
|39.00
|K.Courtney, Virginia
|7
|1
|38
|38.00
|J.Howse, Middle Tennessee
|4
|1
|35
|35.00
|S.Moa, BYU
|3
|1
|35
|35.00
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|7
|6
|207
|34.50
|J.Brown, Georgia Southern
|7
|1
|34
|34.00
|T.Nagy, Kansas
|7
|1
|34
|34.00
|D.Bankston, New Mexico
|7
|7
|236
|33.71
|G.Hart, W. Kentucky
|7
|1
|33
|33.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|12
|396
|33.00
|K.Wetjen, Iowa
|7
|8
|262
|32.75
|J.Johnson, San Jose St.
|6
|6
|196
|32.67
|B.Noernberg, Kansas St.
|5
|12
|387
|32.25
|D.Reynolds, N. Illinois
|7
|10
|322
|32.20
|A.Brundidge, UAB
|6
|1
|32
|32.00
|J.Grier, Appalachian St.
|4
|1
|32
|32.00
|S.Hagans, Duke
|7
|3
|96
|32.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|7
|5
|159
|31.80
|B.Cain, Auburn
|7
|1
|31
|31.00
|B.Cardwell, San Diego St.
|5
|1
|31
|31.00
|J.Himon, Northwestern
|7
|2
|62
|31.00
|C.Harris-Lopez, James Madison
|6
|5
|154
|30.80
|K.Mack, Penn St.
|7
|4
|123
|30.75
|D.Clark, Kent St.
|7
|12
|367
|30.58
|T.Richardson, Vanderbilt
|7
|8
|242
|30.25
|R.Pleasant, Auburn
|6
|7
|211
|30.14
|V.Anthony, Wisconsin
|7
|9
|271
|30.11
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|1
|30
|30.00
|J.Morrow, Texas A&M
|7
|1
|30
|30.00
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|7
|2
|59
|29.50
|D.Cobb, Georgia Southern
|7
|9
|262
|29.11
|E.Henderson, Kansas
|7
|10
|290
|29.00
|M.Pollard, Delaware
|6
|8
|231
|28.88
|L.Avant, Colorado St.
|7
|5
|144
|28.80
|C.Cobb, Arkansas St.
|7
|9
|257
|28.56
|J.Gray, Liberty
|7
|11
|313
|28.45
|D.Bryson, Kennesaw St.
|5
|1
|28
|28.00
|W.Philord, FAU
|6
|1
|28
|28.00
|J.Whatley, Arizona
|7
|1
|27
|27.00
|K.Washington, Tulsa
|3
|5
|133
|26.60
|T.Shelton, Buffalo
|4
|2
|53
|26.50
|R.Hemby, Indiana
|7
|3
|79
|26.33
|C.Smith, Penn St.
|5
|4
|105
|26.25
|H.Gilmore, Kentucky
|6
|1
|26
|26.00
|I.Mozee, Nebraska
|7
|2
|52
|26.00
|J.Price, Kansas St.
|7
|1
|26
|26.00
|K.Salter, Colorado
|5
|1
|26
|26.00
|J.Wayne, Coastal Carolina
|7
|1
|26
|26.00
|T.White, N. Illinois
|2
|1
|26
|26.00
|J.Jenkins, Texas State
|7
|15
|389
|25.93
|J.Platt, FAU
|7
|16
|413
|25.81
|T.Horton, Ball St.
|6
|5
|129
|25.80
|A.Mohammed, Washington
|7
|11
|282
|25.64
|C.Hagen, BYU
|7
|8
|205
|25.62
|T.Bussey, Texas A&M
|7
|9
|230
|25.56
|M.Everhart, TCU
|5
|4
|101
|25.25
|J.Nixon, UCF
|7
|12
|303
|25.25
|S.Beebe, UAB
|7
|17
|428
|25.18
|R.Luke, Fresno St.
|7
|8
|201
|25.12
|Q.Gibson, Colorado
|7
|17
|427
|25.12
|D.Hill, Oregon
|7
|2
|50
|25.00
|J.Hunter, San Diego St.
|5
|1
|25
|25.00
|C.Ramseur, Nevada
|7
|2
|50
|25.00
|J.Smith, South Florida
|7
|1
|25
|25.00
|G.Stenger, Nebraska
|0
|1
|25
|25.00
|C.Flowers, W. Kentucky
|7
|5
|124
|24.80
|P.Fox, West Virginia
|6
|4
|99
|24.75
|A.Flora, Iowa St.
|5
|3
|74
|24.67
|L.Wilson, Cincinnati
|6
|7
|172
|24.57
|J.Denman, TCU
|7
|6
|147
|24.50
|J.Hayes, TCU
|6
|2
|49
|24.50
|K.Jones, Kennesaw St.
|5
|2
|49
|24.50
|J.Mattord, E. Michigan
|7
|2
|49
|24.50
|D.Eley, Charlotte
|6
|7
|170
|24.29
|T.Green, Boston College
|5
|4
|97
|24.25
|P.Clacks, Buffalo
|7
|2
|48
|24.00
|K.Frew, Air Force
|7
|1
|24
|24.00
|J.Keough, Buffalo
|7
|1
|24
|24.00
|I.McMorris, Missouri St.
|2
|2
|48
|24.00
|C.Seldon, Virginia Tech
|6
|2
|48
|24.00
|T.Thomas, Akron
|7
|2
|48
|24.00
|T.Williams, Virginia Tech
|7
|2
|48
|24.00
|M.Woods, South Alabama
|7
|1
|24
|24.00
|T.Hill, Syracuse
|3
|8
|190
|23.75
|J.Lucas, Florida St.
|7
|4
|95
|23.75
|K.Marion, Miami
|6
|4
|95
|23.75
|B.Brown, LSU
|7
|6
|142
|23.67
|C.Johnson, Tulsa
|6
|3
|71
|23.67
|C.Jnopierre, FIU
|6
|11
|260
|23.64
|R.Hill, Arkansas
|7
|6
|141
|23.50
|C.Valentine, Illinois
|7
|2
|47
|23.50
|D.Fowlkes, Missouri
|7
|5
|117
|23.40
|S.Evans, North Texas
|7
|7
|161
|23.00
|C.Hatcher, Oregon St.
|8
|1
|23
|23.00
|M.McDoom, Cincinnati
|7
|1
|23
|23.00
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|23
|23.00
|C.Washington, San Diego St.
|6
|1
|23
|23.00
|D.Miles, W. Michigan
|6
|7
|160
|22.86
|N.Harbor, South Carolina
|7
|6
|137
|22.83
|L.Montgomery, East Carolina
|7
|5
|114
|22.80
|K.Wilson, Baylor
|7
|18
|410
|22.78
|A.Randall, Clemson
|7
|8
|182
|22.75
|T.Smith, Uconn
|7
|10
|227
|22.70
|A.Brown-Stephens, Tulane
|7
|12
|271
|22.58
|T.Gentry, Texas Tech
|4
|2
|45
|22.50
|K.Miller, Southern Cal
|6
|2
|45
|22.50
|E.Porter, N. Illinois
|7
|2
|45
|22.50
|D.Rice, Kansas St.
|7
|2
|45
|22.50
|E.Small, TCU
|6
|2
|45
|22.50
|E.Willis, UTEP
|7
|2
|45
|22.50
|B.Hills, Akron
|7
|19
|424
|22.32
|W.Knight, James Madison
|7
|4
|89
|22.25
|K.Perich, Minnesota
|7
|8
|177
|22.12
|B.Black, Rutgers
|7
|5
|110
|22.00
|T.Brown, Clemson
|7
|1
|22
|22.00
|N.Sheppard, Duke
|7
|1
|22
|22.00
|Z.Thomas, LSU
|7
|1
|22
|22.00
|T.Wallace, Kennesaw St.
|5
|1
|22
|22.00
|J.De Jesus, California
|7
|10
|219
|21.90
|J.Holman, South Carolina
|5
|4
|87
|21.75
|P.Jones, Duke
|4
|4
|87
|21.75
|J.Kelly, Delaware
|6
|4
|87
|21.75
|M.Anderson, UTSA
|4
|6
|130
|21.67
|D.Spann, Pittsburgh
|7
|3
|65
|21.67
|A.Isaac, South Florida
|7
|7
|151
|21.57
|Q.Craig, Arizona
|7
|2
|43
|21.50
|D.Gandy, Louisiana Tech
|6
|6
|129
|21.50
|B.Presley, Tulsa
|7
|4
|86
|21.50
|I.Bryant, Navy
|6
|11
|236
|21.45
|C.Lacy, Louisville
|6
|8
|171
|21.38
|J.Benjamin, Rutgers
|7
|3
|64
|21.33
|M.Mews, Houston
|7
|12
|255
|21.25
|L.Rhodes, SMU
|7
|4
|85
|21.25
|P.Prioleau, Virginia Tech
|7
|10
|211
|21.10
|M.Allen, Baylor
|5
|2
|42
|21.00
|E.Brow, UTSA
|6
|1
|21
|21.00
|D.DeBlanc, Wyoming
|6
|4
|84
|21.00
|D.Epps, Troy
|7
|6
|126
|21.00
|J.Gibson, Umass
|5
|1
|21
|21.00
|I.Jacobs, UAB
|7
|2
|42
|21.00
|P.Lewis, Tennessee
|7
|2
|42
|21.00
|J.McGill, North Carolina
|4
|6
|126
|21.00
|J.Robinson, Missouri St.
|5
|3
|63
|21.00
|J.Ruffin, Cent. Michigan
|7
|1
|21
|21.00
|B.White, Hawaii
|7
|1
|21
|21.00
|M.James, Old Dominion
|7
|5
|104
|20.80
|M.Gillie, Coastal Carolina
|7
|8
|166
|20.75
|J.Norman, E. Michigan
|7
|16
|331
|20.69
|T.Mokiao-Atimalala, UCLA
|7
|3
|62
|20.67
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|7
|144
|20.57
|S.Clower, North Carolina
|3
|4
|82
|20.50
|C.Harris, Air Force
|7
|4
|82
|20.50
|I.Mahdi, Arizona
|7
|4
|82
|20.50
|R.Niblett, Texas
|7
|6
|123
|20.50
|N.Whittington, Oregon
|5
|2
|41
|20.50
|M.Sherrod, Boise St.
|7
|9
|184
|20.44
|C.Culliver, North Carolina
|6
|5
|102
|20.40
|A.Marsh, Michigan
|7
|6
|122
|20.33
|F.Robertson, Louisiana Tech
|4
|4
|81
|20.25
|E.Dennis, Ohio
|7
|9
|182
|20.22
|M.Davis, Southern Miss.
|7
|5
|101
|20.20
|A.Middleton, Bowling Green
|7
|5
|101
|20.20
|K.Woods, Nevada
|7
|8
|161
|20.12
|J.Anderson, Illinois
|6
|1
|20
|20.00
|F.Brown, Syracuse
|7
|1
|20
|20.00
|M.Brown, Uconn
|3
|6
|120
|20.00
|T.Bryant, Kentucky
|6
|1
|20
|20.00
|S.Evans, North Texas
|7
|1
|20
|20.00
|J.Gaston, Middle Tennessee
|5
|3
|60
|20.00
|J.Hamilton, Arizona St.
|6
|4
|80
|20.00
|D.Jackson, Texas State
|7
|1
|20
|20.00
|K.Lando, Jacksonville St.
|7
|1
|20
|20.00
|P.Malbrue, LSU
|7
|1
|20
|20.00
|J.Taylor, Virginia
|7
|1
|20
|20.00
|T.Thompson, Rice
|7
|3
|60
|20.00
|A.Turner, Rice
|7
|2
|40
|20.00
|M.Jackson, Purdue
|7
|7
|139
|19.86
|K.Williams, Nebraska
|7
|7
|138
|19.71
|L.Brooks, Alabama
|7
|6
|118
|19.67
|T.King, New Mexico St.
|2
|3
|59
|19.67
|J.Scott, NC State
|7
|5
|98
|19.60
|J.Glover, UNLV
|7
|12
|234
|19.50
|J.Moore, Duke
|5
|2
|39
|19.50
|L.Thorpe, Stanford
|6
|2
|39
|19.50
|X.Turner-Bradshaw, Marshall
|7
|12
|234
|19.50
|M.Phillips, Sam Houston St.
|7
|14
|272
|19.43
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|6
|12
|233
|19.42
|K.Alexander, Appalachian St.
|7
|10
|194
|19.40
|R.Cooper, Maryland
|7
|3
|58
|19.33
|C.Johnson, SMU
|7
|3
|58
|19.33
|D.Wells, Oregon St.
|8
|12
|232
|19.33
|T.Peyton, Georgia St.
|7
|19
|362
|19.05
|J.Berchal, Appalachian St.
|6
|1
|19
|19.00
|J.Coleman, Washington
|7
|3
|57
|19.00
|B.Farrell, Stanford
|7
|1
|19
|19.00
|B.Inniss, Ohio St.
|7
|3
|57
|19.00
|N.James, Notre Dame
|2
|1
|19
|19.00
|R.Johnson, Missouri St.
|6
|1
|19
|19.00
|K.Mason, Akron
|8
|1
|19
|19.00
|D.Stepney, Akron
|6
|1
|19
|19.00
|V.Wilkins, Boston College
|6
|2
|38
|19.00
|Q.Ashley, Ball St.
|7
|9
|170
|18.89
|C.High, Stanford
|7
|6
|113
|18.83
|D.Williams, W. Kentucky
|7
|7
|131
|18.71
|L.Benson, Army
|7
|2
|37
|18.50
|M.Hudson, Texas Tech
|6
|6
|111
|18.50
|J.Marshall, UCLA
|1
|2
|37
|18.50
|D.Miles, W. Michigan
|1
|2
|37
|18.50
|W.Nixon, Syracuse
|7
|2
|37
|18.50
|Z.Branch, Georgia
|7
|5
|91
|18.20
|T.Rudolph, Toledo
|7
|10
|182
|18.20
|X.Alexander, Washington
|7
|1
|18
|18.00
|D.Booth, Mississippi St.
|7
|1
|18
|18.00
|J.Bowie, West Virginia
|5
|1
|18
|18.00
|K.Brown, UAB
|6
|1
|18
|18.00
|J.Edwards, Coastal Carolina
|7
|1
|18
|18.00
|M.Greer, Buffalo
|7
|1
|18
|18.00
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|7
|2
|36
|18.00
|S.Marshall, Georgia Tech
|7
|5
|90
|18.00
|D.McKinney, New Mexico
|7
|2
|36
|18.00
|T.Russell, Syracuse
|3
|2
|36
|18.00
|D.Stanley, New Mexico St.
|5
|3
|54
|18.00
|M.Turner, Tulane
|4
|1
|18
|18.00
|A.Waseem, FAU
|7
|2
|36
|18.00
|A.Woods, UCLA
|7
|2
|36
|18.00
|A.Frias, UCLA
|7
|10
|179
|17.90
|D.Luke, Missouri St.
|6
|8
|141
|17.62
|G.Glover, Jacksonville St.
|6
|5
|88
|17.60
|N.Biggins, Cent. Michigan
|7
|7
|123
|17.57
|R.Brown, Arizona St.
|7
|2
|35
|17.50
|K.Parker, LSU
|7
|2
|35
|17.50
|J.Watkins, LSU
|2
|2
|35
|17.50
|V.Brown, Florida
|7
|7
|122
|17.43
|C.Hicks, Pittsburgh
|7
|3
|52
|17.33
|M.Allen, Marshall
|5
|1
|17
|17.00
|M.Davis, Utah St.
|7
|4
|68
|17.00
|C.Davis, Minnesota
|7
|1
|17
|17.00
|K.Duplessis, Delaware
|6
|1
|17
|17.00
|K.Foreman, Oklahoma St.
|3
|1
|17
|17.00
|C.Hampton, Stanford
|4
|1
|17
|17.00
|W.Henderson, UTSA
|7
|2
|34
|17.00
|Q.Jackson, Rice
|7
|6
|102
|17.00
|W.McCoy, UTSA
|4
|2
|34
|17.00
|M.Pettway, Jacksonville St.
|5
|1
|17
|17.00
|J.Samuel, Georgia Southern
|4
|5
|85
|17.00
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|6
|1
|17
|17.00
|L.Smithson, Washington St.
|7
|9
|152
|16.89
|J.Jacobs, Utah St.
|7
|8
|135
|16.88
|B.MacCormack, Boston College
|6
|6
|101
|16.83
|T.Jones, Missouri
|5
|4
|67
|16.75
|E.Weatherly, Ball St.
|7
|3
|50
|16.67
|P.Higgins, Troy
|7
|7
|116
|16.57
|P.Jenkins, East Carolina
|6
|2
|33
|16.50
|J.Napier, San Diego St.
|6
|2
|33
|16.50
|S.Singleton, Florida St.
|7
|2
|33
|16.50
|M.Elston, Kansas St.
|2
|3
|49
|16.33
|M.Taylor, UTEP
|4
|3
|49
|16.33
|B.Wisloski, James Madison
|7
|6
|98
|16.33
|T.Stewart, Temple
|7
|11
|178
|16.18
|K.Law, Kentucky
|6
|6
|97
|16.17
|J.Bates, San Jose St.
|4
|6
|96
|16.00
|K.Calloway, New Mexico St.
|6
|1
|16
|16.00
|N.Chandler, South Alabama
|7
|1
|16
|16.00
|M.James, Syracuse
|2
|1
|16
|16.00
|T.Mason, Virginia Tech
|4
|1
|16
|16.00
|D.Riddick, Auburn
|7
|1
|16
|16.00
|J.Thompson, UTEP
|4
|4
|64
|16.00
|A.Williams, New Mexico
|6
|6
|96
|16.00
|C.Yacamelli, Wisconsin
|7
|1
|16
|16.00
|C.Barfield, Hawaii
|8
|4
|63
|15.75
|I.Hartrup, Mississippi
|7
|3
|47
|15.67
|J.Harper, Uconn
|7
|2
|31
|15.50
|J.McLaurin, Maryland
|3
|4
|62
|15.50
|S.Blanco, Louisiana-Lafayette
|6
|1
|15
|15.00
|P.Bowen, Oklahoma
|7
|1
|15
|15.00
|L.Christensen, UNLV
|7
|1
|15
|15.00
|C.Hawkins, Arkansas St.
|5
|3
|45
|15.00
|C.McCray, Michigan St.
|7
|2
|30
|15.00
|Q.Wisner, Texas
|4
|1
|15
|15.00
|A.Harris, Purdue
|7
|4
|59
|14.75
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|4
|59
|14.75
|T.Washington, Iowa
|7
|3
|44
|14.67
|I.Spencer, Virginia Tech
|7
|2
|29
|14.50
|K.Cloud, Air Force
|7
|1
|14
|14.00
|A.Jones, Liberty
|7
|1
|14
|14.00
|E.Mason, Charlotte
|6
|1
|14
|14.00
|J.Norris, Louisiana-Lafayette
|5
|1
|14
|14.00
|J.Patterson, Kentucky
|6
|3
|42
|14.00
