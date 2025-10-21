Live Radio
NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
J.Charles, Nebraska 7 1 85 85.00
K.Brown, Louisville 5 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
B.Hammer, Toledo 7 1 52 52.00
M.Henry, W. Kentucky 7 1 48 48.00
S.Smith, Memphis 7 3 133 44.33
I.Foster, Southern Miss. 7 1 44 44.00
D.Morris, Tennessee 3 1 44 44.00
J.Williams, Texas Tech 7 2 87 43.50
J.Price, Notre Dame 7 8 340 42.50
C.Ross, Virginia 7 5 207 41.40
A.Brown, Michigan St. 2 3 122 40.67
C.Barnes, Wake Forest 6 6 234 39.00
K.Courtney, Virginia 7 1 38 38.00
J.Howse, Middle Tennessee 4 1 35 35.00
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
K.Reynolds, Miami (Ohio) 7 6 207 34.50
J.Brown, Georgia Southern 7 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 7 1 34 34.00
D.Bankston, New Mexico 7 7 236 33.71
G.Hart, W. Kentucky 7 1 33 33.00
C.Pettaway, Bowling Green 7 12 396 33.00
K.Wetjen, Iowa 7 8 262 32.75
J.Johnson, San Jose St. 6 6 196 32.67
B.Noernberg, Kansas St. 5 12 387 32.25
D.Reynolds, N. Illinois 7 10 322 32.20
A.Brundidge, UAB 6 1 32 32.00
J.Grier, Appalachian St. 4 1 32 32.00
S.Hagans, Duke 7 3 96 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 7 5 159 31.80
B.Cain, Auburn 7 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 5 1 31 31.00
J.Himon, Northwestern 7 2 62 31.00
C.Harris-Lopez, James Madison 6 5 154 30.80
K.Mack, Penn St. 7 4 123 30.75
D.Clark, Kent St. 7 12 367 30.58
T.Richardson, Vanderbilt 7 8 242 30.25
R.Pleasant, Auburn 6 7 211 30.14
V.Anthony, Wisconsin 7 9 271 30.11
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
J.Morrow, Texas A&M 7 1 30 30.00
K.Boone-Nelson, W. Michigan 7 2 59 29.50
D.Cobb, Georgia Southern 7 9 262 29.11
E.Henderson, Kansas 7 10 290 29.00
M.Pollard, Delaware 6 8 231 28.88
L.Avant, Colorado St. 7 5 144 28.80
C.Cobb, Arkansas St. 7 9 257 28.56
J.Gray, Liberty 7 11 313 28.45
D.Bryson, Kennesaw St. 5 1 28 28.00
W.Philord, FAU 6 1 28 28.00
J.Whatley, Arizona 7 1 27 27.00
K.Washington, Tulsa 3 5 133 26.60
T.Shelton, Buffalo 4 2 53 26.50
R.Hemby, Indiana 7 3 79 26.33
C.Smith, Penn St. 5 4 105 26.25
H.Gilmore, Kentucky 6 1 26 26.00
I.Mozee, Nebraska 7 2 52 26.00
J.Price, Kansas St. 7 1 26 26.00
K.Salter, Colorado 5 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 7 1 26 26.00
T.White, N. Illinois 2 1 26 26.00
J.Jenkins, Texas State 7 15 389 25.93
J.Platt, FAU 7 16 413 25.81
T.Horton, Ball St. 6 5 129 25.80
A.Mohammed, Washington 7 11 282 25.64
C.Hagen, BYU 7 8 205 25.62
T.Bussey, Texas A&M 7 9 230 25.56
M.Everhart, TCU 5 4 101 25.25
J.Nixon, UCF 7 12 303 25.25
S.Beebe, UAB 7 17 428 25.18
R.Luke, Fresno St. 7 8 201 25.12
Q.Gibson, Colorado 7 17 427 25.12
D.Hill, Oregon 7 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 5 1 25 25.00
C.Ramseur, Nevada 7 2 50 25.00
J.Smith, South Florida 7 1 25 25.00
G.Stenger, Nebraska 0 1 25 25.00
C.Flowers, W. Kentucky 7 5 124 24.80
P.Fox, West Virginia 6 4 99 24.75
A.Flora, Iowa St. 5 3 74 24.67
L.Wilson, Cincinnati 6 7 172 24.57
J.Denman, TCU 7 6 147 24.50
J.Hayes, TCU 6 2 49 24.50
K.Jones, Kennesaw St. 5 2 49 24.50
J.Mattord, E. Michigan 7 2 49 24.50
D.Eley, Charlotte 6 7 170 24.29
T.Green, Boston College 5 4 97 24.25
P.Clacks, Buffalo 7 2 48 24.00
K.Frew, Air Force 7 1 24 24.00
J.Keough, Buffalo 7 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 2 2 48 24.00
C.Seldon, Virginia Tech 6 2 48 24.00
T.Thomas, Akron 7 2 48 24.00
T.Williams, Virginia Tech 7 2 48 24.00
M.Woods, South Alabama 7 1 24 24.00
T.Hill, Syracuse 3 8 190 23.75
J.Lucas, Florida St. 7 4 95 23.75
K.Marion, Miami 6 4 95 23.75
B.Brown, LSU 7 6 142 23.67
C.Johnson, Tulsa 6 3 71 23.67
C.Jnopierre, FIU 6 11 260 23.64
R.Hill, Arkansas 7 6 141 23.50
C.Valentine, Illinois 7 2 47 23.50
D.Fowlkes, Missouri 7 5 117 23.40
S.Evans, North Texas 7 7 161 23.00
C.Hatcher, Oregon St. 8 1 23 23.00
M.McDoom, Cincinnati 7 1 23 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
C.Washington, San Diego St. 6 1 23 23.00
D.Miles, W. Michigan 6 7 160 22.86
N.Harbor, South Carolina 7 6 137 22.83
L.Montgomery, East Carolina 7 5 114 22.80
K.Wilson, Baylor 7 18 410 22.78
A.Randall, Clemson 7 8 182 22.75
T.Smith, Uconn 7 10 227 22.70
A.Brown-Stephens, Tulane 7 12 271 22.58
T.Gentry, Texas Tech 4 2 45 22.50
K.Miller, Southern Cal 6 2 45 22.50
E.Porter, N. Illinois 7 2 45 22.50
D.Rice, Kansas St. 7 2 45 22.50
E.Small, TCU 6 2 45 22.50
E.Willis, UTEP 7 2 45 22.50
B.Hills, Akron 7 19 424 22.32
W.Knight, James Madison 7 4 89 22.25
K.Perich, Minnesota 7 8 177 22.12
B.Black, Rutgers 7 5 110 22.00
T.Brown, Clemson 7 1 22 22.00
N.Sheppard, Duke 7 1 22 22.00
Z.Thomas, LSU 7 1 22 22.00
T.Wallace, Kennesaw St. 5 1 22 22.00
J.De Jesus, California 7 10 219 21.90
J.Holman, South Carolina 5 4 87 21.75
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
J.Kelly, Delaware 6 4 87 21.75
M.Anderson, UTSA 4 6 130 21.67
D.Spann, Pittsburgh 7 3 65 21.67
A.Isaac, South Florida 7 7 151 21.57
Q.Craig, Arizona 7 2 43 21.50
D.Gandy, Louisiana Tech 6 6 129 21.50
B.Presley, Tulsa 7 4 86 21.50
I.Bryant, Navy 6 11 236 21.45
C.Lacy, Louisville 6 8 171 21.38
J.Benjamin, Rutgers 7 3 64 21.33
M.Mews, Houston 7 12 255 21.25
L.Rhodes, SMU 7 4 85 21.25
P.Prioleau, Virginia Tech 7 10 211 21.10
M.Allen, Baylor 5 2 42 21.00
E.Brow, UTSA 6 1 21 21.00
D.DeBlanc, Wyoming 6 4 84 21.00
D.Epps, Troy 7 6 126 21.00
J.Gibson, Umass 5 1 21 21.00
I.Jacobs, UAB 7 2 42 21.00
P.Lewis, Tennessee 7 2 42 21.00
J.McGill, North Carolina 4 6 126 21.00
J.Robinson, Missouri St. 5 3 63 21.00
J.Ruffin, Cent. Michigan 7 1 21 21.00
B.White, Hawaii 7 1 21 21.00
M.James, Old Dominion 7 5 104 20.80
M.Gillie, Coastal Carolina 7 8 166 20.75
J.Norman, E. Michigan 7 16 331 20.69
T.Mokiao-Atimalala, UCLA 7 3 62 20.67
M.Lemon, Southern Cal 7 7 144 20.57
S.Clower, North Carolina 3 4 82 20.50
C.Harris, Air Force 7 4 82 20.50
I.Mahdi, Arizona 7 4 82 20.50
R.Niblett, Texas 7 6 123 20.50
N.Whittington, Oregon 5 2 41 20.50
M.Sherrod, Boise St. 7 9 184 20.44
C.Culliver, North Carolina 6 5 102 20.40
A.Marsh, Michigan 7 6 122 20.33
F.Robertson, Louisiana Tech 4 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 7 9 182 20.22
M.Davis, Southern Miss. 7 5 101 20.20
A.Middleton, Bowling Green 7 5 101 20.20
K.Woods, Nevada 7 8 161 20.12
J.Anderson, Illinois 6 1 20 20.00
F.Brown, Syracuse 7 1 20 20.00
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
T.Bryant, Kentucky 6 1 20 20.00
S.Evans, North Texas 7 1 20 20.00
J.Gaston, Middle Tennessee 5 3 60 20.00
J.Hamilton, Arizona St. 6 4 80 20.00
D.Jackson, Texas State 7 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 7 1 20 20.00
P.Malbrue, LSU 7 1 20 20.00
J.Taylor, Virginia 7 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 7 3 60 20.00
A.Turner, Rice 7 2 40 20.00
M.Jackson, Purdue 7 7 139 19.86
K.Williams, Nebraska 7 7 138 19.71
L.Brooks, Alabama 7 6 118 19.67
T.King, New Mexico St. 2 3 59 19.67
J.Scott, NC State 7 5 98 19.60
J.Glover, UNLV 7 12 234 19.50
J.Moore, Duke 5 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 6 2 39 19.50
X.Turner-Bradshaw, Marshall 7 12 234 19.50
M.Phillips, Sam Houston St. 7 14 272 19.43
R.Williams, Louisiana-Lafayette 6 12 233 19.42
K.Alexander, Appalachian St. 7 10 194 19.40
R.Cooper, Maryland 7 3 58 19.33
C.Johnson, SMU 7 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 8 12 232 19.33
T.Peyton, Georgia St. 7 19 362 19.05
J.Berchal, Appalachian St. 6 1 19 19.00
J.Coleman, Washington 7 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 7 1 19 19.00
B.Inniss, Ohio St. 7 3 57 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 6 1 19 19.00
K.Mason, Akron 8 1 19 19.00
D.Stepney, Akron 6 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 6 2 38 19.00
Q.Ashley, Ball St. 7 9 170 18.89
C.High, Stanford 7 6 113 18.83
D.Williams, W. Kentucky 7 7 131 18.71
L.Benson, Army 7 2 37 18.50
M.Hudson, Texas Tech 6 6 111 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 7 2 37 18.50
Z.Branch, Georgia 7 5 91 18.20
T.Rudolph, Toledo 7 10 182 18.20
X.Alexander, Washington 7 1 18 18.00
D.Booth, Mississippi St. 7 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 5 1 18 18.00
K.Brown, UAB 6 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 7 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 7 1 18 18.00
J.Malau’ulu, Fresno St. 7 2 36 18.00
S.Marshall, Georgia Tech 7 5 90 18.00
D.McKinney, New Mexico 7 2 36 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
D.Stanley, New Mexico St. 5 3 54 18.00
M.Turner, Tulane 4 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 7 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 7 2 36 18.00
A.Frias, UCLA 7 10 179 17.90
D.Luke, Missouri St. 6 8 141 17.62
G.Glover, Jacksonville St. 6 5 88 17.60
N.Biggins, Cent. Michigan 7 7 123 17.57
R.Brown, Arizona St. 7 2 35 17.50
K.Parker, LSU 7 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 2 2 35 17.50
V.Brown, Florida 7 7 122 17.43
C.Hicks, Pittsburgh 7 3 52 17.33
M.Allen, Marshall 5 1 17 17.00
M.Davis, Utah St. 7 4 68 17.00
C.Davis, Minnesota 7 1 17 17.00
K.Duplessis, Delaware 6 1 17 17.00
K.Foreman, Oklahoma St. 3 1 17 17.00
C.Hampton, Stanford 4 1 17 17.00
W.Henderson, UTSA 7 2 34 17.00
Q.Jackson, Rice 7 6 102 17.00
W.McCoy, UTSA 4 2 34 17.00
M.Pettway, Jacksonville St. 5 1 17 17.00
J.Samuel, Georgia Southern 4 5 85 17.00
C.Thevenin, Louisiana Tech 6 1 17 17.00
L.Smithson, Washington St. 7 9 152 16.89
J.Jacobs, Utah St. 7 8 135 16.88
B.MacCormack, Boston College 6 6 101 16.83
T.Jones, Missouri 5 4 67 16.75
E.Weatherly, Ball St. 7 3 50 16.67
P.Higgins, Troy 7 7 116 16.57
P.Jenkins, East Carolina 6 2 33 16.50
J.Napier, San Diego St. 6 2 33 16.50
S.Singleton, Florida St. 7 2 33 16.50
M.Elston, Kansas St. 2 3 49 16.33
M.Taylor, UTEP 4 3 49 16.33
B.Wisloski, James Madison 7 6 98 16.33
T.Stewart, Temple 7 11 178 16.18
K.Law, Kentucky 6 6 97 16.17
J.Bates, San Jose St. 4 6 96 16.00
K.Calloway, New Mexico St. 6 1 16 16.00
N.Chandler, South Alabama 7 1 16 16.00
M.James, Syracuse 2 1 16 16.00
T.Mason, Virginia Tech 4 1 16 16.00
D.Riddick, Auburn 7 1 16 16.00
J.Thompson, UTEP 4 4 64 16.00
A.Williams, New Mexico 6 6 96 16.00
C.Yacamelli, Wisconsin 7 1 16 16.00
C.Barfield, Hawaii 8 4 63 15.75
I.Hartrup, Mississippi 7 3 47 15.67
J.Harper, Uconn 7 2 31 15.50
J.McLaurin, Maryland 3 4 62 15.50
S.Blanco, Louisiana-Lafayette 6 1 15 15.00
P.Bowen, Oklahoma 7 1 15 15.00
L.Christensen, UNLV 7 1 15 15.00
C.Hawkins, Arkansas St. 5 3 45 15.00
C.McCray, Michigan St. 7 2 30 15.00
Q.Wisner, Texas 4 1 15 15.00
A.Harris, Purdue 7 4 59 14.75
E.Sanders, Southern Cal 6 4 59 14.75
T.Washington, Iowa 7 3 44 14.67
I.Spencer, Virginia Tech 7 2 29 14.50
K.Cloud, Air Force 7 1 14 14.00
A.Jones, Liberty 7 1 14 14.00
E.Mason, Charlotte 6 1 14 14.00
J.Norris, Louisiana-Lafayette 5 1 14 14.00
J.Patterson, Kentucky 6 3 42 14.00

