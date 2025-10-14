Live Radio
NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

October 14, 2025, 11:16 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
J.Charles, Nebraska 6 1 85 85.00
K.Brown, Louisville 4 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
B.Hammer, Toledo 6 1 52 52.00
M.Henry, W. Kentucky 6 1 48 48.00
I.Foster, Southern Miss. 6 1 44 44.00
D.Morris, Tennessee 3 1 44 44.00
C.Ross, Virginia 6 4 176 44.00
A.Brown, Michigan St. 2 3 122 40.67
C.Flowers, W. Kentucky 6 1 40 40.00
J.Johnson, San Jose St. 4 4 158 39.50
C.Barnes, Wake Forest 6 6 234 39.00
K.Courtney, Virginia 6 1 38 38.00
J.Price, Notre Dame 6 6 227 37.83
K.Reynolds, Miami (Ohio) 6 4 145 36.25
D.Bankston, New Mexico 6 6 215 35.83
C.Pettaway, Bowling Green 6 11 386 35.09
J.Howse, Middle Tennessee 4 1 35 35.00
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
J.Brown, Georgia Southern 6 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 7 1 34 34.00
K.Wetjen, Iowa 6 7 236 33.71
C.Harris-Lopez, James Madison 5 4 134 33.50
G.Hart, W. Kentucky 6 1 33 33.00
B.Noernberg, Kansas St. 5 12 387 32.25
D.Clark, Kent St. 6 9 289 32.11
A.Brundidge, UAB 5 1 32 32.00
J.Grier, Appalachian St. 4 1 32 32.00
C.Smith, Penn St. 4 2 64 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 6 5 159 31.80
R.Pleasant, Auburn 5 6 190 31.67
L.Avant, Colorado St. 6 4 125 31.25
C.Cobb, Arkansas St. 6 7 218 31.14
B.Cain, Auburn 6 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 5 1 31 31.00
J.Himon, Northwestern 6 2 62 31.00
K.Mack, Penn St. 6 4 123 30.75
S.Hagans, Duke 6 2 61 30.50
T.Richardson, Vanderbilt 6 6 183 30.50
M.Pollard, Delaware 5 7 212 30.29
V.Anthony, Wisconsin 6 9 271 30.11
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
J.Morrow, Texas A&M 6 1 30 30.00
D.Cobb, Georgia Southern 6 8 239 29.88
K.Boone-Nelson, W. Michigan 7 2 59 29.50
E.Henderson, Kansas 7 10 290 29.00
D.Reynolds, N. Illinois 6 8 231 28.88
D.Bryson, Kennesaw St. 5 1 28 28.00
W.Philord, FAU 6 1 28 28.00
J.Nixon, UCF 6 10 273 27.30
T.Bussey, Texas A&M 6 8 217 27.12
C.Hagen, BYU 6 7 186 26.57
R.Hemby, Indiana 6 3 79 26.33
J.Jenkins, Texas State 6 14 365 26.07
I.Mozee, Nebraska 6 2 52 26.00
J.Price, Kansas St. 7 1 26 26.00
K.Salter, Colorado 5 1 26 26.00
T.Shelton, Buffalo 3 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 6 1 26 26.00
J.Platt, FAU 6 14 363 25.93
L.Wilson, Cincinnati 5 5 129 25.80
A.Mohammed, Washington 6 11 282 25.64
K.Marion, Miami 5 3 76 25.33
M.Everhart, TCU 4 4 101 25.25
B.Brown, LSU 6 5 126 25.20
S.Beebe, UAB 6 17 428 25.18
R.Luke, Fresno St. 7 8 201 25.12
Q.Gibson, Colorado 7 17 427 25.12
D.Hill, Oregon 6 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 5 1 25 25.00
C.Ramseur, Nevada 6 2 50 25.00
J.Smith, South Florida 6 1 25 25.00
G.Stenger, Nebraska 0 1 25 25.00
P.Fox, West Virginia 5 4 99 24.75
A.Flora, Iowa St. 5 3 74 24.67
J.Denman, TCU 6 6 147 24.50
K.Jones, Kennesaw St. 5 2 49 24.50
J.Mattord, E. Michigan 6 2 49 24.50
D.Eley, Charlotte 5 7 170 24.29
M.Anderson, UTSA 3 3 72 24.00
P.Clacks, Buffalo 6 2 48 24.00
K.Frew, Air Force 6 1 24 24.00
J.Keough, Buffalo 6 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 2 2 48 24.00
C.Seldon, Virginia Tech 6 2 48 24.00
T.Thomas, Akron 6 2 48 24.00
T.Williams, Virginia Tech 7 2 48 24.00
M.Woods, South Alabama 6 1 24 24.00
R.Hill, Arkansas 6 5 119 23.80
T.Hill, Syracuse 2 3 71 23.67
C.Johnson, Tulsa 6 3 71 23.67
C.Valentine, Illinois 7 2 47 23.50
D.Fowlkes, Missouri 6 5 117 23.40
J.Lucas, Florida St. 6 3 70 23.33
A.Middleton, Bowling Green 6 3 70 23.33
A.Randall, Clemson 6 6 139 23.17
S.Evans, North Texas 6 7 161 23.00
M.McDoom, Cincinnati 6 1 23 23.00
K.Perich, Minnesota 6 7 161 23.00
E.Porter, N. Illinois 6 1 23 23.00
T.Smith, Uconn 6 8 184 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
C.Washington, San Diego St. 6 1 23 23.00
E.Willis, UTEP 6 1 23 23.00
K.Wilson, Baylor 6 15 345 23.00
J.Gray, Liberty 6 8 183 22.88
D.Miles, W. Michigan 6 7 160 22.86
N.Harbor, South Carolina 6 6 137 22.83
L.Montgomery, East Carolina 6 5 114 22.80
T.Green, Boston College 4 3 68 22.67
C.Jnopierre, FIU 5 10 226 22.60
T.Gentry, Texas Tech 4 2 45 22.50
K.Miller, Southern Cal 5 2 45 22.50
D.Rice, Kansas St. 7 2 45 22.50
E.Small, TCU 6 2 45 22.50
R.Niblett, Texas 6 5 112 22.40
B.Hills, Akron 6 18 402 22.33
A.Isaac, South Florida 6 6 134 22.33
W.Knight, James Madison 6 4 89 22.25
J.De Jesus, California 6 9 200 22.22
T.Brown, Clemson 6 1 22 22.00
J.Kelly, Delaware 5 3 66 22.00
N.Sheppard, Duke 6 1 22 22.00
Z.Thomas, LSU 6 1 22 22.00
T.Wallace, Kennesaw St. 5 1 22 22.00
J.Holman, South Carolina 4 4 87 21.75
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
D.Spann, Pittsburgh 6 3 65 21.67
J.Norman, E. Michigan 6 14 302 21.57
D.Gandy, Louisiana Tech 6 6 129 21.50
J.McGill, North Carolina 3 2 43 21.50
B.Presley, Tulsa 6 4 86 21.50
A.Brown-Stephens, Tulane 6 11 236 21.45
I.Bryant, Navy 6 11 236 21.45
C.Lacy, Louisville 5 8 171 21.38
J.Benjamin, Rutgers 6 3 64 21.33
B.Black, Rutgers 6 4 85 21.25
M.Mews, Houston 6 12 255 21.25
L.Rhodes, SMU 6 4 85 21.25
P.Prioleau, Virginia Tech 7 10 211 21.10
M.Allen, Baylor 5 2 42 21.00
E.Brow, UTSA 4 1 21 21.00
D.Epps, Troy 6 6 126 21.00
J.Gibson, Umass 5 1 21 21.00
I.Jacobs, UAB 6 2 42 21.00
P.Lewis, Tennessee 6 2 42 21.00
J.Robinson, Missouri St. 5 3 63 21.00
B.White, Hawaii 7 1 21 21.00
K.Williams, Nebraska 6 6 126 21.00
M.Lemon, Southern Cal 6 7 144 20.57
X.Turner-Bradshaw, Marshall 6 9 185 20.56
S.Clower, North Carolina 2 4 82 20.50
I.Mahdi, Arizona 6 4 82 20.50
N.Whittington, Oregon 4 2 41 20.50
K.Woods, Nevada 6 6 123 20.50
C.Culliver, North Carolina 5 5 102 20.40
K.Alexander, Appalachian St. 6 9 183 20.33
D.DeBlanc, Wyoming 5 3 61 20.33
A.Marsh, Michigan 6 6 122 20.33
F.Robertson, Louisiana Tech 4 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 6 9 182 20.22
M.Jackson, Purdue 6 5 101 20.20
R.Williams, Louisiana-Lafayette 5 10 202 20.20
J.Anderson, Illinois 6 1 20 20.00
L.Brooks, Alabama 6 5 100 20.00
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
F.Brown, Syracuse 6 1 20 20.00
T.Bryant, Kentucky 5 1 20 20.00
Q.Craig, Arizona 6 1 20 20.00
J.Gaston, Middle Tennessee 5 3 60 20.00
J.Hamilton, Arizona St. 5 4 80 20.00
D.Jackson, Texas State 6 1 20 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 6 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 7 3 60 20.00
A.Turner, Rice 7 2 40 20.00
J.Scott, NC State 7 5 98 19.60
J.Glover, UNLV 6 11 215 19.55
J.Moore, Duke 4 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 5 2 39 19.50
R.Cooper, Maryland 6 3 58 19.33
C.Harris, Air Force 6 3 58 19.33
C.Johnson, SMU 6 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 7 12 232 19.33
M.Davis, Southern Miss. 6 4 77 19.25
M.James, Old Dominion 6 4 77 19.25
M.Phillips, Sam Houston St. 6 9 173 19.22
C.High, Stanford 6 5 96 19.20
B.Wisloski, James Madison 6 5 96 19.20
J.Coleman, Washington 6 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 6 1 19 19.00
A.Harris, Purdue 6 3 57 19.00
M.Hudson, Texas Tech 5 5 95 19.00
B.Inniss, Ohio St. 6 3 57 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 6 1 19 19.00
T.King, New Mexico St. 1 1 19 19.00
S.Marshall, Georgia Tech 6 4 76 19.00
K.Mason, Akron 7 1 19 19.00
L.Smithson, Washington St. 6 8 152 19.00
D.Stepney, Akron 5 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 5 2 38 19.00
Q.Ashley, Ball St. 6 9 170 18.89
M.Gillie, Coastal Carolina 6 7 132 18.86
D.Williams, W. Kentucky 6 7 131 18.71
L.Benson, Army 6 2 37 18.50
A.Frias, UCLA 6 8 148 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 6 2 37 18.50
Z.Branch, Georgia 6 5 91 18.20
X.Alexander, Washington 6 1 18 18.00
D.Booth, Mississippi St. 6 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 4 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 6 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 6 1 18 18.00
J.Malau’ulu, Fresno St. 7 2 36 18.00
D.McKinney, New Mexico 6 2 36 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
D.Stanley, New Mexico St. 4 3 54 18.00
M.Turner, Tulane 3 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 6 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 6 2 36 18.00
T.Peyton, Georgia St. 6 14 250 17.86
D.Luke, Missouri St. 6 8 141 17.62
G.Glover, Jacksonville St. 5 5 88 17.60
N.Biggins, Cent. Michigan 6 7 123 17.57
M.Sherrod, Boise St. 6 7 123 17.57
R.Brown, Arizona St. 6 2 35 17.50
K.Parker, LSU 6 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 1 2 35 17.50
V.Brown, Florida 6 7 122 17.43
C.Hicks, Pittsburgh 6 3 52 17.33
M.Allen, Marshall 5 1 17 17.00
K.Duplessis, Delaware 5 1 17 17.00
K.Foreman, Oklahoma St. 3 1 17 17.00
C.Hampton, Stanford 2 1 17 17.00
Q.Jackson, Rice 7 6 102 17.00
W.McCoy, UTSA 4 2 34 17.00
M.Pettway, Jacksonville St. 4 1 17 17.00
J.Samuel, Georgia Southern 4 5 85 17.00
S.Smith, Memphis 6 2 34 17.00
C.Thevenin, Louisiana Tech 6 1 17 17.00
J.Jacobs, Utah St. 6 8 135 16.88
B.MacCormack, Boston College 5 6 101 16.83
T.Jones, Missouri 4 4 67 16.75
E.Weatherly, Ball St. 6 3 50 16.67
T.Stewart, Temple 6 10 166 16.60
P.Jenkins, East Carolina 6 2 33 16.50
J.Napier, San Diego St. 6 2 33 16.50
T.Rudolph, Toledo 6 8 132 16.50
S.Singleton, Florida St. 6 2 33 16.50
M.Elston, Kansas St. 2 3 49 16.33
M.Taylor, UTEP 4 3 49 16.33
J.Bates, San Jose St. 4 6 96 16.00
K.Calloway, New Mexico St. 5 1 16 16.00
N.Chandler, South Alabama 6 1 16 16.00
M.Davis, Utah St. 6 3 48 16.00
I.Hartrup, Mississippi 6 2 32 16.00
W.Henderson, UTSA 6 1 16 16.00
M.James, Syracuse 2 1 16 16.00
T.Mason, Virginia Tech 4 1 16 16.00
D.Riddick, Auburn 6 1 16 16.00
J.Thompson, UTEP 4 4 64 16.00
A.Williams, New Mexico 5 6 96 16.00
C.Barfield, Hawaii 7 4 63 15.75
J.Harper, Uconn 6 2 31 15.50
J.McLaurin, Maryland 3 4 62 15.50
K.Law, Kentucky 5 5 77 15.40
S.Blanco, Louisiana-Lafayette 5 1 15 15.00
P.Bowen, Oklahoma 6 1 15 15.00
L.Christensen, UNLV 6 1 15 15.00
C.Hawkins, Arkansas St. 5 3 45 15.00
L.Lucas, Tulsa 6 1 15 15.00
C.McCray, Michigan St. 6 2 30 15.00
Q.Wisner, Texas 3 1 15 15.00
E.Sanders, Southern Cal 6 4 59 14.75
T.Washington, Iowa 6 3 44 14.67
I.Spencer, Virginia Tech 7 2 29 14.50
K.Cloud, Air Force 6 1 14 14.00
I.Howard, Maryland 6 1 14 14.00
A.Jones, Liberty 6 1 14 14.00
E.Mason, Charlotte 6 1 14 14.00
J.Norris, Louisiana-Lafayette 5 1 14 14.00
J.Patterson, Kentucky 5 3 42 14.00
M.Sanders, Illinois 3 1 14 14.00
D.Taylor, Middle Tennessee 4 2 27 13.50
S.Jackson, Oklahoma St. 6 5 67 13.40
C.Tabb, Stanford 5 5 66 13.20
J.Daniels, Mississippi St. 3 1 13 13.00
D.Dugar, Oklahoma St. 1 1 13 13.00
R.Glover, Utah 6 1 13 13.00
R.Linder, Arkansas St. 6 6 77 12.83
N.Sullivan, Louisiana-Monroe 6 2 25 12.50
E.Tau-Tolliver, Michigan St. 6 2 25 12.50
T.Horton, Ball St. 5 3 37 12.33
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 6 1 12 12.00
J.Hart, Syracuse 6 2 24 12.00
Z.Moore, Boston College 6 2 24 12.00
A.Paul, Jacksonville St. 3 1 12 12.00
R.Ward, West Virginia 6 1 12 12.00

