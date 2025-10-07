NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|C.Harris-Lopez, James Madison
|4
|1
|88
|88.00
|K.Brown, Louisville
|4
|1
|65
|65.00
|T.Magee, Umass
|3
|1
|57
|57.00
|B.Hammer, Toledo
|5
|1
|52
|52.00
|M.Henry, W. Kentucky
|6
|1
|48
|48.00
|J.Price, Notre Dame
|5
|4
|188
|47.00
|D.Morris, Tennessee
|3
|1
|44
|44.00
|C.Ross, Virginia
|6
|4
|176
|44.00
|C.Barnes, Wake Forest
|5
|4
|171
|42.75
|A.Brown, Michigan St.
|2
|3
|122
|40.67
|C.Flowers, W. Kentucky
|6
|1
|40
|40.00
|N.Dean, Kennesaw St.
|3
|1
|39
|39.00
|K.Courtney, Virginia
|6
|1
|38
|38.00
|C.Pettaway, Bowling Green
|5
|9
|336
|37.33
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|5
|4
|145
|36.25
|K.Wetjen, Iowa
|5
|6
|213
|35.50
|S.Moa, BYU
|3
|1
|35
|35.00
|D.Cobb, Georgia Southern
|5
|6
|205
|34.17
|J.Brown, Georgia Southern
|5
|1
|34
|34.00
|T.Nagy, Kansas
|6
|1
|34
|34.00
|G.Hart, W. Kentucky
|6
|1
|33
|33.00
|V.Anthony, Wisconsin
|5
|7
|227
|32.43
|B.Noernberg, Kansas St.
|5
|12
|387
|32.25
|A.Brundidge, UAB
|4
|1
|32
|32.00
|I.Foster, Southern Miss.
|5
|1
|32
|32.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|5
|5
|159
|31.80
|R.Pleasant, Auburn
|4
|6
|190
|31.67
|L.Avant, Colorado St.
|5
|4
|125
|31.25
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|7
|218
|31.14
|B.Cain, Auburn
|5
|1
|31
|31.00
|B.Cardwell, San Diego St.
|4
|1
|31
|31.00
|J.Himon, Northwestern
|5
|2
|62
|31.00
|A.Middleton, Bowling Green
|5
|1
|31
|31.00
|E.Henderson, Kansas
|6
|9
|278
|30.89
|K.Mack, Penn St.
|5
|4
|123
|30.75
|S.Hagans, Duke
|6
|2
|61
|30.50
|T.Richardson, Vanderbilt
|6
|6
|183
|30.50
|M.Pollard, Delaware
|5
|7
|212
|30.29
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|1
|30
|30.00
|J.Morrow, Texas A&M
|5
|1
|30
|30.00
|C.Smith, Penn St.
|3
|1
|30
|30.00
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|6
|2
|59
|29.50
|D.Reynolds, N. Illinois
|5
|7
|206
|29.43
|J.Nixon, UCF
|5
|9
|263
|29.22
|J.Hamilton, Arizona St.
|3
|1
|29
|29.00
|J.Jenkins, Texas State
|5
|8
|228
|28.50
|T.Horton, Ball St.
|4
|1
|28
|28.00
|J.Howse, Middle Tennessee
|3
|2
|56
|28.00
|I.Paul, Kennesaw St.
|4
|1
|28
|28.00
|W.Philord, FAU
|5
|1
|28
|28.00
|D.Eley, Charlotte
|4
|5
|138
|27.60
|D.Gandy, Louisiana Tech
|5
|2
|55
|27.50
|T.Bussey, Texas A&M
|5
|8
|217
|27.12
|A.Mohammed, Washington
|5
|9
|243
|27.00
|C.Hagen, BYU
|5
|7
|186
|26.57
|R.Hemby, Indiana
|5
|3
|79
|26.33
|M.Davis, Southern Miss.
|5
|3
|78
|26.00
|D.Fowlkes, Missouri
|5
|3
|78
|26.00
|J.Price, Kansas St.
|6
|1
|26
|26.00
|K.Salter, Colorado
|4
|1
|26
|26.00
|T.Shelton, Buffalo
|3
|1
|26
|26.00
|J.Wayne, Coastal Carolina
|5
|1
|26
|26.00
|L.Wilson, Cincinnati
|4
|5
|129
|25.80
|A.Randall, Clemson
|5
|4
|103
|25.75
|K.Perich, Minnesota
|5
|5
|128
|25.60
|A.Isaac, South Florida
|5
|4
|102
|25.50
|S.Beebe, UAB
|5
|16
|406
|25.38
|R.Hill, Arkansas
|5
|3
|76
|25.33
|K.Marion, Miami
|5
|3
|76
|25.33
|R.Luke, Fresno St.
|6
|7
|177
|25.29
|B.Brown, LSU
|5
|5
|126
|25.20
|D.Hill, Oregon
|5
|2
|50
|25.00
|J.Hunter, San Diego St.
|4
|1
|25
|25.00
|C.Ramseur, Nevada
|5
|1
|25
|25.00
|J.Smith, South Florida
|4
|1
|25
|25.00
|Q.Gibson, Colorado
|6
|13
|324
|24.92
|D.Clark, Kent St.
|5
|8
|198
|24.75
|P.Fox, West Virginia
|5
|4
|99
|24.75
|A.Flora, Iowa St.
|4
|3
|74
|24.67
|J.Denman, TCU
|5
|6
|147
|24.50
|J.Mattord, E. Michigan
|5
|2
|49
|24.50
|J.Platt, FAU
|5
|10
|243
|24.30
|D.Bankston, New Mexico
|5
|4
|97
|24.25
|M.Anderson, UTSA
|2
|3
|72
|24.00
|P.Clacks, Buffalo
|6
|2
|48
|24.00
|M.Everhart, TCU
|3
|1
|24
|24.00
|K.Frew, Air Force
|5
|1
|24
|24.00
|J.Keough, Buffalo
|5
|1
|24
|24.00
|I.McMorris, Missouri St.
|1
|2
|48
|24.00
|D.Miles, W. Michigan
|5
|6
|144
|24.00
|L.Montgomery, East Carolina
|5
|4
|96
|24.00
|D.Rice, Kansas St.
|6
|1
|24
|24.00
|C.Seldon, Virginia Tech
|6
|2
|48
|24.00
|E.Small, TCU
|5
|1
|24
|24.00
|T.Thomas, Akron
|5
|2
|48
|24.00
|T.Williams, Virginia Tech
|6
|2
|48
|24.00
|M.Woods, South Alabama
|6
|1
|24
|24.00
|T.Hill, Syracuse
|2
|3
|71
|23.67
|C.Johnson, Tulsa
|6
|3
|71
|23.67
|N.Harbor, South Carolina
|5
|4
|94
|23.50
|C.Valentine, Illinois
|6
|2
|47
|23.50
|M.McDoom, Cincinnati
|5
|1
|23
|23.00
|I.Mozee, Nebraska
|5
|1
|23
|23.00
|T.Smith, Uconn
|6
|8
|184
|23.00
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|23
|23.00
|K.Wilson, Baylor
|6
|15
|345
|23.00
|J.Gray, Liberty
|5
|8
|183
|22.88
|S.Evans, North Texas
|5
|6
|137
|22.83
|J.Norman, E. Michigan
|5
|13
|295
|22.69
|T.Green, Boston College
|3
|3
|68
|22.67
|C.Jnopierre, FIU
|5
|10
|226
|22.60
|T.Gentry, Texas Tech
|4
|2
|45
|22.50
|R.Niblett, Texas
|5
|4
|90
|22.50
|W.Knight, James Madison
|5
|4
|89
|22.25
|J.De Jesus, California
|6
|9
|200
|22.22
|M.Mews, Houston
|5
|11
|243
|22.09
|T.Brown, Clemson
|5
|1
|22
|22.00
|B.Hills, Akron
|5
|15
|330
|22.00
|J.Kelly, Delaware
|5
|3
|66
|22.00
|J.Lucas, Florida St.
|5
|1
|22
|22.00
|N.Sheppard, Duke
|6
|1
|22
|22.00
|T.Wallace, Kennesaw St.
|5
|1
|22
|22.00
|J.Holman, South Carolina
|3
|4
|87
|21.75
|P.Jones, Duke
|4
|4
|87
|21.75
|D.Spann, Pittsburgh
|5
|3
|65
|21.67
|J.McGill, North Carolina
|3
|2
|43
|21.50
|B.Presley, Tulsa
|6
|4
|86
|21.50
|C.Lacy, Louisville
|5
|8
|171
|21.38
|J.Benjamin, Rutgers
|5
|3
|64
|21.33
|L.Brooks, Alabama
|5
|3
|64
|21.33
|L.Rhodes, SMU
|5
|4
|85
|21.25
|I.Bryant, Navy
|5
|9
|191
|21.22
|M.Allen, Baylor
|5
|2
|42
|21.00
|D.Epps, Troy
|5
|6
|126
|21.00
|J.Gibson, Umass
|5
|1
|21
|21.00
|I.Jacobs, UAB
|5
|2
|42
|21.00
|J.Jacobs, Utah St.
|5
|2
|42
|21.00
|P.Lewis, Tennessee
|5
|2
|42
|21.00
|P.Prioleau, Virginia Tech
|6
|9
|189
|21.00
|J.Robinson, Missouri St.
|5
|3
|63
|21.00
|B.White, Hawaii
|6
|1
|21
|21.00
|K.Williams, Nebraska
|5
|5
|103
|20.60
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|7
|144
|20.57
|X.Turner-Bradshaw, Marshall
|5
|9
|185
|20.56
|S.Clower, North Carolina
|2
|4
|82
|20.50
|I.Mahdi, Arizona
|5
|4
|82
|20.50
|N.Whittington, Oregon
|3
|2
|41
|20.50
|K.Woods, Nevada
|5
|6
|123
|20.50
|C.Culliver, North Carolina
|5
|5
|102
|20.40
|K.Alexander, Appalachian St.
|5
|9
|183
|20.33
|B.Black, Rutgers
|5
|3
|61
|20.33
|A.Marsh, Michigan
|5
|6
|122
|20.33
|M.Phillips, Sam Houston St.
|5
|6
|122
|20.33
|F.Robertson, Louisiana Tech
|3
|4
|81
|20.25
|J.Scott, NC State
|6
|4
|81
|20.25
|E.Dennis, Ohio
|6
|9
|182
|20.22
|M.Jackson, Purdue
|5
|5
|101
|20.20
|M.Brown, Uconn
|3
|6
|120
|20.00
|F.Brown, Syracuse
|6
|1
|20
|20.00
|A.Brown-Stephens, Tulane
|5
|8
|160
|20.00
|T.Bryant, Kentucky
|5
|1
|20
|20.00
|Q.Craig, Arizona
|5
|1
|20
|20.00
|D.DeBlanc, Wyoming
|4
|1
|20
|20.00
|J.Gaston, Middle Tennessee
|4
|3
|60
|20.00
|D.Jackson, Texas State
|5
|1
|20
|20.00
|J.Johnson, San Jose St.
|3
|2
|40
|20.00
|K.Lando, Jacksonville St.
|5
|1
|20
|20.00
|C.McCray, Michigan St.
|5
|1
|20
|20.00
|T.Thompson, Rice
|6
|3
|60
|20.00
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|4
|8
|160
|20.00
|J.Moore, Duke
|4
|2
|39
|19.50
|L.Thorpe, Stanford
|4
|2
|39
|19.50
|T.Rudolph, Toledo
|5
|5
|97
|19.40
|C.Harris, Air Force
|5
|3
|58
|19.33
|C.Johnson, SMU
|5
|3
|58
|19.33
|S.Marshall, Georgia Tech
|5
|3
|58
|19.33
|D.Wells, Oregon St.
|6
|12
|232
|19.33
|J.Glover, UNLV
|5
|8
|154
|19.25
|M.James, Old Dominion
|5
|4
|77
|19.25
|B.Wisloski, James Madison
|5
|5
|96
|19.20
|J.Coleman, Washington
|5
|3
|57
|19.00
|B.Farrell, Stanford
|5
|1
|19
|19.00
|A.Harris, Purdue
|5
|3
|57
|19.00
|C.High, Stanford
|5
|3
|57
|19.00
|M.Hudson, Texas Tech
|5
|5
|95
|19.00
|N.James, Notre Dame
|2
|1
|19
|19.00
|R.Johnson, Missouri St.
|5
|1
|19
|19.00
|T.King, New Mexico St.
|1
|1
|19
|19.00
|K.Mason, Akron
|6
|1
|19
|19.00
|L.Smithson, Washington St.
|5
|8
|152
|19.00
|D.Stepney, Akron
|4
|1
|19
|19.00
|V.Wilkins, Boston College
|5
|2
|38
|19.00
|Q.Ashley, Ball St.
|5
|9
|170
|18.89
|D.Williams, W. Kentucky
|6
|7
|131
|18.71
|L.Benson, Army
|5
|2
|37
|18.50
|R.Cooper, Maryland
|5
|2
|37
|18.50
|A.Frias, UCLA
|5
|8
|148
|18.50
|M.Gillie, Coastal Carolina
|5
|6
|111
|18.50
|J.Marshall, UCLA
|1
|2
|37
|18.50
|D.Miles, W. Michigan
|1
|2
|37
|18.50
|W.Nixon, Syracuse
|6
|2
|37
|18.50
|E.Weatherly, Ball St.
|5
|2
|37
|18.50
|T.Peyton, Georgia St.
|5
|13
|239
|18.38
|X.Alexander, Washington
|5
|1
|18
|18.00
|D.Booth, Mississippi St.
|6
|1
|18
|18.00
|J.Bowie, West Virginia
|4
|1
|18
|18.00
|J.Edwards, Coastal Carolina
|5
|1
|18
|18.00
|M.Greer, Buffalo
|6
|1
|18
|18.00
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|6
|2
|36
|18.00
|D.McKinney, New Mexico
|5
|2
|36
|18.00
|T.Russell, Syracuse
|3
|2
|36
|18.00
|D.Stanley, New Mexico St.
|4
|3
|54
|18.00
|M.Turner, Tulane
|2
|1
|18
|18.00
|A.Waseem, FAU
|5
|2
|36
|18.00
|A.Woods, UCLA
|5
|2
|36
|18.00
|G.Glover, Jacksonville St.
|5
|5
|88
|17.60
|N.Biggins, Cent. Michigan
|6
|7
|123
|17.57
|R.Brown, Arizona St.
|5
|2
|35
|17.50
|K.Parker, LSU
|5
|2
|35
|17.50
|J.Watkins, LSU
|1
|2
|35
|17.50
|C.Hicks, Pittsburgh
|5
|3
|52
|17.33
|M.Sherrod, Boise St.
|5
|6
|104
|17.33
|K.Duplessis, Delaware
|5
|1
|17
|17.00
|K.Foreman, Oklahoma St.
|3
|1
|17
|17.00
|C.Hampton, Stanford
|5
|1
|17
|17.00
|Q.Jackson, Rice
|6
|6
|102
|17.00
|D.Luke, Missouri St.
|5
|4
|68
|17.00
|W.McCoy, UTSA
|4
|2
|34
|17.00
|J.Samuel, Georgia Southern
|4
|5
|85
|17.00
|S.Smith, Memphis
|6
|2
|34
|17.00
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|5
|1
|17
|17.00
|B.MacCormack, Boston College
|4
|6
|101
|16.83
|Z.Branch, Georgia
|5
|4
|67
|16.75
|T.Jones, Missouri
|4
|4
|67
|16.75
|P.Jenkins, East Carolina
|5
|2
|33
|16.50
|J.Napier, San Diego St.
|5
|2
|33
|16.50
|S.Singleton, Florida St.
|5
|2
|33
|16.50
|M.Elston, Kansas St.
|1
|3
|49
|16.33
|M.Taylor, UTEP
|3
|3
|49
|16.33
|J.Bates, San Jose St.
|4
|6
|96
|16.00
|V.Brown, Florida
|5
|6
|96
|16.00
|K.Calloway, New Mexico St.
|5
|1
|16
|16.00
|N.Chandler, South Alabama
|6
|1
|16
|16.00
|M.Davis, Utah St.
|5
|3
|48
|16.00
|I.Hartrup, Mississippi
|5
|2
|32
|16.00
|W.Henderson, UTSA
|5
|1
|16
|16.00
|M.James, Syracuse
|2
|1
|16
|16.00
|T.Mason, Virginia Tech
|4
|1
|16
|16.00
|D.Riddick, Auburn
|5
|1
|16
|16.00
|J.Thompson, UTEP
|4
|4
|64
|16.00
|A.Williams, New Mexico
|5
|6
|96
|16.00
|C.Barfield, Hawaii
|6
|4
|63
|15.75
|T.Stewart, Temple
|5
|9
|141
|15.67
|J.Harper, Uconn
|6
|2
|31
|15.50
|J.McLaurin, Maryland
|3
|4
|62
|15.50
|K.Law, Kentucky
|5
|5
|77
|15.40
|S.Blanco, Louisiana-Lafayette
|4
|1
|15
|15.00
|P.Bowen, Oklahoma
|5
|1
|15
|15.00
|L.Christensen, UNLV
|5
|1
|15
|15.00
|C.Hawkins, Arkansas St.
|5
|3
|45
|15.00
|L.Lucas, Tulsa
|6
|1
|15
|15.00
|Q.Wisner, Texas
|2
|1
|15
|15.00
|E.Sanders, Southern Cal
|5
|4
|59
|14.75
|T.Washington, Iowa
|5
|3
|44
|14.67
|D.Knicely, Coastal Carolina
|5
|2
|29
|14.50
|I.Spencer, Virginia Tech
|6
|2
|29
|14.50
|K.Cloud, Air Force
|5
|1
|14
|14.00
|J.Hamilton, Arizona St.
|2
|2
|28
|14.00
|A.Jones, Liberty
|5
|1
|14
|14.00
|E.Mason, Charlotte
|5
|1
|14
|14.00
|J.Norris, Louisiana-Lafayette
|5
|1
|14
|14.00
|J.Patterson, Kentucky
|5
|3
|42
|14.00
|S.Jackson, Oklahoma St.
|5
|5
|67
|13.40
|C.Tabb, Stanford
|4
|5
|66
|13.20
|J.Daniels, Mississippi St.
|3
|1
|13
|13.00
|D.Dugar, Oklahoma St.
|1
|1
|13
|13.00
|R.Glover, Utah
|5
|1
|13
|13.00
|R.Linder, Arkansas St.
|6
|6
|77
|12.83
|E.Tau-Tolliver, Michigan St.
|5
|2
|25
|12.50
|J.Bailey, TCU
|2
|1
|12
|12.00
|J.Emmers, Tulsa
|6
|3
|36
|12.00
|J.Hart, Syracuse
|6
|2
|24
|12.00
|J.Johnson, Marshall
|4
|1
|12
|12.00
|Z.Moore, Boston College
|5
|2
|24
|12.00
|A.Paul, Jacksonville St.
|2
|1
|12
|12.00
|R.Ward, West Virginia
|6
|1
|12
|12.00
|P.Higgins, Troy
|5
|4
|47
|11.75
|K.Anderson, Arizona St.
|5
|2
|22
|11.00
|B.Caufield, Oregon St.
|5
|1
|11
|11.00
|R.Fournet, FIU
|5
|1
|11
|11.00
|B.Hunt, South Carolina
|5
|1
|11
|11.00
|M.Lusardi, Wake Forest
|4
|1
|11
|11.00
|J.Washington, Texas
|5
|1
|11
|11.00
|F.West, Louisiana-Lafayette
|5
|1
|11
|11.00
|N.Henry, UTEP
|4
|5
|51
|10.20
|D.Bentley, Utah
|5
|1
|10
|10.00
|D.Gill, Colorado St.
|5
|1
|10
|10.00
|B.Inniss, Ohio St.
|5
|2
|20
|10.00
|K.Johnson, Baylor
|5
|2
|20
|10.00
|D.Roebuck, Washington
|5
|1
|10
|10.00
