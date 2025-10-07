Live Radio
NCAA FBS Individual Kickoff Returns

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
C.Harris-Lopez, James Madison 4 1 88 88.00
K.Brown, Louisville 4 1 65 65.00
T.Magee, Umass 3 1 57 57.00
B.Hammer, Toledo 5 1 52 52.00
M.Henry, W. Kentucky 6 1 48 48.00
J.Price, Notre Dame 5 4 188 47.00
D.Morris, Tennessee 3 1 44 44.00
C.Ross, Virginia 6 4 176 44.00
C.Barnes, Wake Forest 5 4 171 42.75
A.Brown, Michigan St. 2 3 122 40.67
C.Flowers, W. Kentucky 6 1 40 40.00
N.Dean, Kennesaw St. 3 1 39 39.00
K.Courtney, Virginia 6 1 38 38.00
C.Pettaway, Bowling Green 5 9 336 37.33
K.Reynolds, Miami (Ohio) 5 4 145 36.25
K.Wetjen, Iowa 5 6 213 35.50
S.Moa, BYU 3 1 35 35.00
D.Cobb, Georgia Southern 5 6 205 34.17
J.Brown, Georgia Southern 5 1 34 34.00
T.Nagy, Kansas 6 1 34 34.00
G.Hart, W. Kentucky 6 1 33 33.00
V.Anthony, Wisconsin 5 7 227 32.43
B.Noernberg, Kansas St. 5 12 387 32.25
A.Brundidge, UAB 4 1 32 32.00
I.Foster, Southern Miss. 5 1 32 32.00
K.Johnson, Pittsburgh 5 5 159 31.80
R.Pleasant, Auburn 4 6 190 31.67
L.Avant, Colorado St. 5 4 125 31.25
C.Cobb, Arkansas St. 6 7 218 31.14
B.Cain, Auburn 5 1 31 31.00
B.Cardwell, San Diego St. 4 1 31 31.00
J.Himon, Northwestern 5 2 62 31.00
A.Middleton, Bowling Green 5 1 31 31.00
E.Henderson, Kansas 6 9 278 30.89
K.Mack, Penn St. 5 4 123 30.75
S.Hagans, Duke 6 2 61 30.50
T.Richardson, Vanderbilt 6 6 183 30.50
M.Pollard, Delaware 5 7 212 30.29
J.Cross, Arkansas St. 1 1 30 30.00
J.Morrow, Texas A&M 5 1 30 30.00
C.Smith, Penn St. 3 1 30 30.00
K.Boone-Nelson, W. Michigan 6 2 59 29.50
D.Reynolds, N. Illinois 5 7 206 29.43
J.Nixon, UCF 5 9 263 29.22
J.Hamilton, Arizona St. 3 1 29 29.00
J.Jenkins, Texas State 5 8 228 28.50
T.Horton, Ball St. 4 1 28 28.00
J.Howse, Middle Tennessee 3 2 56 28.00
I.Paul, Kennesaw St. 4 1 28 28.00
W.Philord, FAU 5 1 28 28.00
D.Eley, Charlotte 4 5 138 27.60
D.Gandy, Louisiana Tech 5 2 55 27.50
T.Bussey, Texas A&M 5 8 217 27.12
A.Mohammed, Washington 5 9 243 27.00
C.Hagen, BYU 5 7 186 26.57
R.Hemby, Indiana 5 3 79 26.33
M.Davis, Southern Miss. 5 3 78 26.00
D.Fowlkes, Missouri 5 3 78 26.00
J.Price, Kansas St. 6 1 26 26.00
K.Salter, Colorado 4 1 26 26.00
T.Shelton, Buffalo 3 1 26 26.00
J.Wayne, Coastal Carolina 5 1 26 26.00
L.Wilson, Cincinnati 4 5 129 25.80
A.Randall, Clemson 5 4 103 25.75
K.Perich, Minnesota 5 5 128 25.60
A.Isaac, South Florida 5 4 102 25.50
S.Beebe, UAB 5 16 406 25.38
R.Hill, Arkansas 5 3 76 25.33
K.Marion, Miami 5 3 76 25.33
R.Luke, Fresno St. 6 7 177 25.29
B.Brown, LSU 5 5 126 25.20
D.Hill, Oregon 5 2 50 25.00
J.Hunter, San Diego St. 4 1 25 25.00
C.Ramseur, Nevada 5 1 25 25.00
J.Smith, South Florida 4 1 25 25.00
Q.Gibson, Colorado 6 13 324 24.92
D.Clark, Kent St. 5 8 198 24.75
P.Fox, West Virginia 5 4 99 24.75
A.Flora, Iowa St. 4 3 74 24.67
J.Denman, TCU 5 6 147 24.50
J.Mattord, E. Michigan 5 2 49 24.50
J.Platt, FAU 5 10 243 24.30
D.Bankston, New Mexico 5 4 97 24.25
M.Anderson, UTSA 2 3 72 24.00
P.Clacks, Buffalo 6 2 48 24.00
M.Everhart, TCU 3 1 24 24.00
K.Frew, Air Force 5 1 24 24.00
J.Keough, Buffalo 5 1 24 24.00
I.McMorris, Missouri St. 1 2 48 24.00
D.Miles, W. Michigan 5 6 144 24.00
L.Montgomery, East Carolina 5 4 96 24.00
D.Rice, Kansas St. 6 1 24 24.00
C.Seldon, Virginia Tech 6 2 48 24.00
E.Small, TCU 5 1 24 24.00
T.Thomas, Akron 5 2 48 24.00
T.Williams, Virginia Tech 6 2 48 24.00
M.Woods, South Alabama 6 1 24 24.00
T.Hill, Syracuse 2 3 71 23.67
C.Johnson, Tulsa 6 3 71 23.67
N.Harbor, South Carolina 5 4 94 23.50
C.Valentine, Illinois 6 2 47 23.50
M.McDoom, Cincinnati 5 1 23 23.00
I.Mozee, Nebraska 5 1 23 23.00
T.Smith, Uconn 6 8 184 23.00
D.Taylor, Colorado 4 1 23 23.00
K.Wilson, Baylor 6 15 345 23.00
J.Gray, Liberty 5 8 183 22.88
S.Evans, North Texas 5 6 137 22.83
J.Norman, E. Michigan 5 13 295 22.69
T.Green, Boston College 3 3 68 22.67
C.Jnopierre, FIU 5 10 226 22.60
T.Gentry, Texas Tech 4 2 45 22.50
R.Niblett, Texas 5 4 90 22.50
W.Knight, James Madison 5 4 89 22.25
J.De Jesus, California 6 9 200 22.22
M.Mews, Houston 5 11 243 22.09
T.Brown, Clemson 5 1 22 22.00
B.Hills, Akron 5 15 330 22.00
J.Kelly, Delaware 5 3 66 22.00
J.Lucas, Florida St. 5 1 22 22.00
N.Sheppard, Duke 6 1 22 22.00
T.Wallace, Kennesaw St. 5 1 22 22.00
J.Holman, South Carolina 3 4 87 21.75
P.Jones, Duke 4 4 87 21.75
D.Spann, Pittsburgh 5 3 65 21.67
J.McGill, North Carolina 3 2 43 21.50
B.Presley, Tulsa 6 4 86 21.50
C.Lacy, Louisville 5 8 171 21.38
J.Benjamin, Rutgers 5 3 64 21.33
L.Brooks, Alabama 5 3 64 21.33
L.Rhodes, SMU 5 4 85 21.25
I.Bryant, Navy 5 9 191 21.22
M.Allen, Baylor 5 2 42 21.00
D.Epps, Troy 5 6 126 21.00
J.Gibson, Umass 5 1 21 21.00
I.Jacobs, UAB 5 2 42 21.00
J.Jacobs, Utah St. 5 2 42 21.00
P.Lewis, Tennessee 5 2 42 21.00
P.Prioleau, Virginia Tech 6 9 189 21.00
J.Robinson, Missouri St. 5 3 63 21.00
B.White, Hawaii 6 1 21 21.00
K.Williams, Nebraska 5 5 103 20.60
M.Lemon, Southern Cal 5 7 144 20.57
X.Turner-Bradshaw, Marshall 5 9 185 20.56
S.Clower, North Carolina 2 4 82 20.50
I.Mahdi, Arizona 5 4 82 20.50
N.Whittington, Oregon 3 2 41 20.50
K.Woods, Nevada 5 6 123 20.50
C.Culliver, North Carolina 5 5 102 20.40
K.Alexander, Appalachian St. 5 9 183 20.33
B.Black, Rutgers 5 3 61 20.33
A.Marsh, Michigan 5 6 122 20.33
M.Phillips, Sam Houston St. 5 6 122 20.33
F.Robertson, Louisiana Tech 3 4 81 20.25
J.Scott, NC State 6 4 81 20.25
E.Dennis, Ohio 6 9 182 20.22
M.Jackson, Purdue 5 5 101 20.20
M.Brown, Uconn 3 6 120 20.00
F.Brown, Syracuse 6 1 20 20.00
A.Brown-Stephens, Tulane 5 8 160 20.00
T.Bryant, Kentucky 5 1 20 20.00
Q.Craig, Arizona 5 1 20 20.00
D.DeBlanc, Wyoming 4 1 20 20.00
J.Gaston, Middle Tennessee 4 3 60 20.00
D.Jackson, Texas State 5 1 20 20.00
J.Johnson, San Jose St. 3 2 40 20.00
K.Lando, Jacksonville St. 5 1 20 20.00
C.McCray, Michigan St. 5 1 20 20.00
T.Thompson, Rice 6 3 60 20.00
R.Williams, Louisiana-Lafayette 4 8 160 20.00
J.Moore, Duke 4 2 39 19.50
L.Thorpe, Stanford 4 2 39 19.50
T.Rudolph, Toledo 5 5 97 19.40
C.Harris, Air Force 5 3 58 19.33
C.Johnson, SMU 5 3 58 19.33
S.Marshall, Georgia Tech 5 3 58 19.33
D.Wells, Oregon St. 6 12 232 19.33
J.Glover, UNLV 5 8 154 19.25
M.James, Old Dominion 5 4 77 19.25
B.Wisloski, James Madison 5 5 96 19.20
J.Coleman, Washington 5 3 57 19.00
B.Farrell, Stanford 5 1 19 19.00
A.Harris, Purdue 5 3 57 19.00
C.High, Stanford 5 3 57 19.00
M.Hudson, Texas Tech 5 5 95 19.00
N.James, Notre Dame 2 1 19 19.00
R.Johnson, Missouri St. 5 1 19 19.00
T.King, New Mexico St. 1 1 19 19.00
K.Mason, Akron 6 1 19 19.00
L.Smithson, Washington St. 5 8 152 19.00
D.Stepney, Akron 4 1 19 19.00
V.Wilkins, Boston College 5 2 38 19.00
Q.Ashley, Ball St. 5 9 170 18.89
D.Williams, W. Kentucky 6 7 131 18.71
L.Benson, Army 5 2 37 18.50
R.Cooper, Maryland 5 2 37 18.50
A.Frias, UCLA 5 8 148 18.50
M.Gillie, Coastal Carolina 5 6 111 18.50
J.Marshall, UCLA 1 2 37 18.50
D.Miles, W. Michigan 1 2 37 18.50
W.Nixon, Syracuse 6 2 37 18.50
E.Weatherly, Ball St. 5 2 37 18.50
T.Peyton, Georgia St. 5 13 239 18.38
X.Alexander, Washington 5 1 18 18.00
D.Booth, Mississippi St. 6 1 18 18.00
J.Bowie, West Virginia 4 1 18 18.00
J.Edwards, Coastal Carolina 5 1 18 18.00
M.Greer, Buffalo 6 1 18 18.00
J.Malau’ulu, Fresno St. 6 2 36 18.00
D.McKinney, New Mexico 5 2 36 18.00
T.Russell, Syracuse 3 2 36 18.00
D.Stanley, New Mexico St. 4 3 54 18.00
M.Turner, Tulane 2 1 18 18.00
A.Waseem, FAU 5 2 36 18.00
A.Woods, UCLA 5 2 36 18.00
G.Glover, Jacksonville St. 5 5 88 17.60
N.Biggins, Cent. Michigan 6 7 123 17.57
R.Brown, Arizona St. 5 2 35 17.50
K.Parker, LSU 5 2 35 17.50
J.Watkins, LSU 1 2 35 17.50
C.Hicks, Pittsburgh 5 3 52 17.33
M.Sherrod, Boise St. 5 6 104 17.33
K.Duplessis, Delaware 5 1 17 17.00
K.Foreman, Oklahoma St. 3 1 17 17.00
C.Hampton, Stanford 5 1 17 17.00
Q.Jackson, Rice 6 6 102 17.00
D.Luke, Missouri St. 5 4 68 17.00
W.McCoy, UTSA 4 2 34 17.00
J.Samuel, Georgia Southern 4 5 85 17.00
S.Smith, Memphis 6 2 34 17.00
C.Thevenin, Louisiana Tech 5 1 17 17.00
B.MacCormack, Boston College 4 6 101 16.83
Z.Branch, Georgia 5 4 67 16.75
T.Jones, Missouri 4 4 67 16.75
P.Jenkins, East Carolina 5 2 33 16.50
J.Napier, San Diego St. 5 2 33 16.50
S.Singleton, Florida St. 5 2 33 16.50
M.Elston, Kansas St. 1 3 49 16.33
M.Taylor, UTEP 3 3 49 16.33
J.Bates, San Jose St. 4 6 96 16.00
V.Brown, Florida 5 6 96 16.00
K.Calloway, New Mexico St. 5 1 16 16.00
N.Chandler, South Alabama 6 1 16 16.00
M.Davis, Utah St. 5 3 48 16.00
I.Hartrup, Mississippi 5 2 32 16.00
W.Henderson, UTSA 5 1 16 16.00
M.James, Syracuse 2 1 16 16.00
T.Mason, Virginia Tech 4 1 16 16.00
D.Riddick, Auburn 5 1 16 16.00
J.Thompson, UTEP 4 4 64 16.00
A.Williams, New Mexico 5 6 96 16.00
C.Barfield, Hawaii 6 4 63 15.75
T.Stewart, Temple 5 9 141 15.67
J.Harper, Uconn 6 2 31 15.50
J.McLaurin, Maryland 3 4 62 15.50
K.Law, Kentucky 5 5 77 15.40
S.Blanco, Louisiana-Lafayette 4 1 15 15.00
P.Bowen, Oklahoma 5 1 15 15.00
L.Christensen, UNLV 5 1 15 15.00
C.Hawkins, Arkansas St. 5 3 45 15.00
L.Lucas, Tulsa 6 1 15 15.00
Q.Wisner, Texas 2 1 15 15.00
E.Sanders, Southern Cal 5 4 59 14.75
T.Washington, Iowa 5 3 44 14.67
D.Knicely, Coastal Carolina 5 2 29 14.50
I.Spencer, Virginia Tech 6 2 29 14.50
K.Cloud, Air Force 5 1 14 14.00
J.Hamilton, Arizona St. 2 2 28 14.00
A.Jones, Liberty 5 1 14 14.00
E.Mason, Charlotte 5 1 14 14.00
J.Norris, Louisiana-Lafayette 5 1 14 14.00
J.Patterson, Kentucky 5 3 42 14.00
S.Jackson, Oklahoma St. 5 5 67 13.40
C.Tabb, Stanford 4 5 66 13.20
J.Daniels, Mississippi St. 3 1 13 13.00
D.Dugar, Oklahoma St. 1 1 13 13.00
R.Glover, Utah 5 1 13 13.00
R.Linder, Arkansas St. 6 6 77 12.83
E.Tau-Tolliver, Michigan St. 5 2 25 12.50
J.Bailey, TCU 2 1 12 12.00
J.Emmers, Tulsa 6 3 36 12.00
J.Hart, Syracuse 6 2 24 12.00
J.Johnson, Marshall 4 1 12 12.00
Z.Moore, Boston College 5 2 24 12.00
A.Paul, Jacksonville St. 2 1 12 12.00
R.Ward, West Virginia 6 1 12 12.00
P.Higgins, Troy 5 4 47 11.75
K.Anderson, Arizona St. 5 2 22 11.00
B.Caufield, Oregon St. 5 1 11 11.00
R.Fournet, FIU 5 1 11 11.00
B.Hunt, South Carolina 5 1 11 11.00
M.Lusardi, Wake Forest 4 1 11 11.00
J.Washington, Texas 5 1 11 11.00
F.West, Louisiana-Lafayette 5 1 11 11.00
N.Henry, UTEP 4 5 51 10.20
D.Bentley, Utah 5 1 10 10.00
D.Gill, Colorado St. 5 1 10 10.00
B.Inniss, Ohio St. 5 2 20 10.00
K.Johnson, Baylor 5 2 20 10.00
D.Roebuck, Washington 5 1 10 10.00

