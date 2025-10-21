Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Interceptions…

NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
B.Fitzgerald, Southern Cal 6 5 86 1 0.8
J.Johnson, TCU 5 4 71 0 0.8
E.Green, Tulsa 7 5 42 0 0.7
A.Brown, UNLV 6 4 117 2 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
J.Bellah, Colorado St. 5 3 53 0 0.6
L.Moore, Notre Dame 5 3 4 0 0.6
H.Masses, California 7 4 91 0 0.6
B.Trotter, Marshall 7 4 82 1 0.6
J.Bennee, Utah 6 3 103 1 0.5
B.Fitzgerald, Miami 6 3 43 0 0.5
J.Foster, Louisiana Tech 6 3 67 1 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
A.Jackson, Louisiana Tech 2 1 23 1 0.5
C.Johnson, San Diego St. 6 3 141 2 0.5
B.Lanier, Mississippi St. 6 3 29 0 0.5
J.McGrew, FIU 6 3 69 0 0.5
L.Moore, Indiana 4 2 24 0 0.5
J.Nestor, Minnesota 6 3 37 1 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
T.Tolmaire, Boise St. 2 1 21 0 0.5
A.Watts, Louisville 6 3 0 0 0.5
E.Allen, Sam Houston St. 7 3 66 1 0.4
N.Avinger, Utah St. 7 3 11 0 0.4
J.Bainer, San Jose St. 7 3 0 0 0.4
A.Ferrell, Indiana 7 3 17 0 0.4
C.Hondru, Miami (Ohio) 7 3 88 1 0.4
B.Hubbard, Alabama 7 3 8 0 0.4
J.Huskey, Maryland 7 3 78 0 0.4
R.Jones, Clemson 7 3 0 0 0.4
D.Kerr, Syracuse 7 3 61 0 0.4
E.Little, Florida St. 7 3 48 0 0.4
A.McCoy, Boise St. 7 3 82 2 0.4
B.Pollock, Texas Tech 7 3 0 0 0.4
J.Prevard, Virginia 7 3 18 0 0.4
C.Sullivan, Michigan 7 3 8 0 0.4
L.Talich, Notre Dame 7 3 4 0 0.4
M.Uihlein, Northwestern 7 3 7 0 0.4
L.Welch, UNLV 7 3 27 0 0.4
J.White, Tulane 7 3 1 0 0.4
S.Bruce, Coastal Carolina 5 2 0 0 0.4
J.Castell, Florida 5 2 18 0 0.4
B.Clark, TCU 5 2 25 1 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Gaston, Middle Tennessee 5 2 29 0 0.4
J.Glasker, Maryland 5 2 14 1 0.4
M.Kane, Duke 5 2 3 0 0.4
T.Stukes, Arizona 5 2 15 0 0.4
T.Wall, BYU 5 2 0 0 0.4
T.Benefield, Boise St. 6 2 37 0 0.3
T.Bryant, Kentucky 6 2 25 0 0.3
M.Clark, FIU 6 2 25 0 0.3
J.Cole, Arizona 6 2 27 1 0.3
T.Cooley, LSU 6 2 0 0 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 6 2 0 0 0.3
M.Esteen, Washington 6 2 0 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 6 2 20 0 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
J.Joseph, Penn St. 3 1 49 1 0.3
J.Kane, Rice 3 1 0 0 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
A.Laing, Temple 6 2 64 1 0.3
C.Logan, Memphis 3 1 0 0 0.3
J.Lott, Troy 6 2 67 1 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
M.Mack, Ohio 6 2 4 0 0.3
J.Mack, Louisville 6 2 0 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
A.McLaughlin, Washington 6 2 74 1 0.3
L.Moore, Indiana 3 1 17 0 0.3
M.Muhammad, Texas 6 2 0 0 0.3
M.Pollard, Delaware 6 2 0 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
T.Quinn, Louisville 6 2 0 0 0.3
J.Redding, Baylor 6 2 66 1 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
M.Richard, Louisiana Tech 6 2 0 0 0.3
L.Roland, Maryland 6 2 100 1 0.3
P.Royster, UAB 6 2 -5 0 0.3
E.Schaper, Duke 3 1 5 0 0.3
E.Smith, Nevada 6 2 30 0 0.3
J.Thomas, James Madison 6 2 32 0 0.3
T.Wilk, East Carolina 3 1 20 0 0.3
C.Wilson, West Virginia 6 2 19 0 0.3
B.Awls, Toledo 7 2 0 0 0.3
S.Banks, UTSA 7 2 27 0 0.3
C.Bracha, Fresno St. 7 2 0 0 0.3
K.Brown, Minnesota 7 2 28 0 0.3
D.Burks, Appalachian St. 7 2 25 0 0.3
J.Carter, Old Dominion 7 2 3 0 0.3
N.Chandler, South Alabama 7 2 -7 0 0.3
J.Chenault, South Florida 7 2 0 0 0.3
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 7 2 0 0 0.3
A.Dickerson, Arkansas St. 7 2 0 0 0.3
J.Eaglin, James Madison 7 2 0 0 0.3
A.Foster, Southern Miss. 7 2 54 0 0.3
I.Foster, Southern Miss. 7 2 148 2 0.3
I.Glasker, BYU 7 2 3 0 0.3
X.Gordon, Coastal Carolina 7 2 12 0 0.3
C.Gray, Notre Dame 7 2 19 0 0.3
C.Hollobaugh, Ohio 7 2 92 1 0.3
M.Hughes, Arizona St. 7 2 7 0 0.3
M.Jammeh, N. Illinois 7 2 11 0 0.3
E.Johnson, BYU 7 2 15 1 0.3
B.Johnson, Wyoming 7 2 83 1 0.3
J.Johnson, Tulane 7 2 26 0 0.3
R.Jones, Air Force 7 2 3 0 0.3
E.Joseph, Florida St. 7 2 28 0 0.3
D.Joyner, Maryland 7 2 76 1 0.3
G.Kilgore, South Carolina 7 2 45 1 0.3
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 7 2 44 0 0.3
J.Lee, South Florida 7 2 53 0 0.3
D.Lewis, West Virginia 7 2 41 0 0.3
J.Lewis, W. Kentucky 7 2 6 0 0.3
G.Littleton, Texas 7 2 11 0 0.3
D.Mayes, Utah St. 7 2 39 0 0.3
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 7 2 35 0 0.3
J.McDonald, Texas 7 2 16 0 0.3
M.McDuffie, UNLV 7 2 10 0 0.3
J.Mixon, Oregon 7 2 62 1 0.3
M.Montgomery, Southern Miss. 7 2 21 0 0.3
A.Moses, SMU 7 2 95 1 0.3
Q.Moss, Kansas St. 7 2 0 0 0.3
J.Moten, Southern Miss. 7 2 3 0 0.3
M.Mustell, Air Force 7 2 0 0 0.3
J.Neal, Arkansas 7 2 34 0 0.3
N.Obiazor, TCU 7 2 28 0 0.3
J.Patton, Iowa St. 7 2 32 0 0.3
C.Phares, Appalachian St. 7 2 3 0 0.3
D.Purnell, Kansas St. 7 2 46 1 0.3
E.Robinson, Georgia 7 2 0 0 0.3
J.Rodriguez, Texas Tech 7 2 26 0 0.3
D.Singleton, Nebraska 7 2 7 0 0.3
D.Smith, Marshall 7 2 0 0 0.3
D.Spears, LSU 7 2 70 1 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 7 2 0 0 0.3
D.Ward, Memphis 7 2 58 2 0.3
P.Williams, South Carolina 7 2 23 0 0.3
J.Wilson, Florida St. 7 2 1 0 0.3
K.Wilson, Memphis 7 2 20 0 0.3
J.Campbell, New Mexico St. 4 1 13 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
T.Davis, Washington 4 1 0 0 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
G.Grayton, Kentucky 4 1 21 0 0.2
K.Hobbs, Notre Dame 4 1 11 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
J.Jones, Temple 4 1 12 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 8 2 39 0 0.2
T.Lynum, Pittsburgh 4 1 0 0 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
D.Moon, W. Michigan 4 1 0 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
G.Pomerantz, Southern Cal 4 1 37 0 0.2
R.Reason, East Carolina 4 1 0 0 0.2
E.Reed, Akron 8 2 5 0 0.2
K.Robinson, Virginia 4 1 47 1 0.2
D.Stone, Duke 4 1 0 0 0.2
E.Williams, Indiana 4 1 0 0 0.2
C.Wright, Stanford 4 1 19 1 0.2
Z.Berry, Michigan 5 1 0 0 0.2
M.Boireau, Florida 5 1 5 0 0.2
A.Cooper, Arizona St. 5 1 0 0 0.2
R.Damuni, BYU 5 1 26 0 0.2
J.Evans, Louisville 5 1 5 0 0.2
A.Ford, Penn St. 5 1 3 0 0.2
D.Golden, Notre Dame 5 1 0 0 0.2
B.Green, Liberty 5 1 0 0 0.2
A.Hector, Colorado St. 5 1 0 0 0.2
K.Holmes, James Madison 5 1 17 0 0.2
G.Hunter, Arizona 5 1 28 0 0.2
J.Johnson, Oklahoma 5 1 0 0 0.2
K.Jones, Kennesaw St. 5 1 29 0 0.2
A.Kilgore, SMU 5 1 10 1 0.2
D.McClellan, Missouri 5 1 83 1 0.2
D.McDougle, San Diego St. 5 1 0 0 0.2
E.McDowell, Georgia Southern 5 1 0 0 0.2
J.Rawls, Florida St. 5 1 0 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 5 1 10 0 0.2
J.Ross, Navy 5 1 3 0 0.2
C.Royal, Texas State 5 1 0 0 0.2
R.Shelley, Georgia Tech 5 1 0 0 0.2
I.Smith, Mississippi St. 5 1 0 0 0.2
D.Staley, San Diego St. 5 1 -1 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 5 1 8 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
O.Adeyi, Northwestern 6 1 33 0 0.2
D.Afalava, Wake Forest 6 1 3 0 0.2
K.Ali, Delaware 6 1 45 1 0.2
A.Ali, W. Kentucky 6 1 0 0 0.2
J.Apalit-Williams, San Jose St. 6 1 41 0 0.2
R.Bain, Miami 6 1 12 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 6 1 75 1 0.2
K.Blackshire, UTSA 6 1 17 1 0.2
J.Boamah, Kent St. 6 1 0 0 0.2
A.Boyd, Texas Tech 6 1 7 0 0.2
C.Brookins, Pittsburgh 6 1 19 0 0.2
A.Brown, NC State 6 1 0 0 0.2
T.Byard, Colorado 6 1 18 0 0.2
T.Capers, Louisville 6 1 0 0 0.2
M.Caswell, Southern Miss. 6 1 23 0 0.2
J.Celestine, FIU 6 1 5 0 0.2
J.Charles, New Mexico St. 6 1 17 0 0.2
J.Clark, Louisiana-Lafayette 6 1 0 0 0.2
D.Cobbs, Kansas St. 6 1 0 0 0.2
E.Coppess, Miami (Ohio) 6 1 40 0 0.2
K.Cost, North Carolina 6 1 0 0 0.2
J.Crawford, Auburn 6 1 0 0 0.2
C.Diagne, Georgia St. 6 1 25 0 0.2
E.Dotson, Michigan 6 1 0 0 0.2
D.Dye, Kansas 6 1 0 0 0.2
K.Franklin, Louisiana Tech 6 1 29 0 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 6 1 9 0 0.2
N.Gatkuoth, Wake Forest 6 1 0 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
T.Guy, Michigan 6 1 0 0 0.2
P.Hamilton, Navy 6 1 0 0 0.2
F.Hamilton, Kennesaw St. 6 1 0 0 0.2
J.Hardaway, Kentucky 6 1 0 0 0.2
S.Harrison, Pittsburgh 6 1 0 0 0.2
K.Hayward, W. Kentucky 6 1 25 1 0.2
B.Hillman, Michigan 6 1 0 0 0.2
D.Hutchinson, Louisville 6 1 5 0 0.2
B.Iya, New Mexico St. 6 1 0 0 0.2
E.Jackson, North Texas 6 1 60 0 0.2
J.Johnson, Bowling Green 6 1 0 0 0.2
T.Johnson, Notre Dame 6 1 24 0 0.2
A.Jones, Coastal Carolina 6 1 0 0 0.2
S.Leota, Louisiana Tech 6 1 5 0 0.2
K.Lewis, North Texas 6 1 0 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 6 1 20 0 0.2
J.Manning, Mississippi St. 6 1 21 0 0.2
C.Matteson, Army 6 1 8 0 0.2
C.McClain, Florida 6 1 0 0 0.2
J.McGill, Umass 6 1 0 0 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
W.Miller, South Alabama 6 1 7 0 0.2
N.Mitchell, New Mexico St. 6 1 71 1 0.2
A.Mitchell, Ohio 6 1 0 0 0.2
C.Myrick, Southern Miss. 6 1 27 0 0.2
Z.Nason, Louisiana Tech 6 1 25 0 0.2
S.Nnadozie, Army 6 1 2 0 0.2
M.Parker, Navy 6 1 0 0 0.2
K.Pascal, Bowling Green 6 1 4 0 0.2
J.Patterson, North Carolina 6 1 7 0 0.2
B.Phelps, Boise St. 6 1 33 1 0.2
D.Ponds, Indiana 6 1 0 0 0.2
L.Rawls, Kansas 6 1 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 6 1 25 0 0.2
P.Robertson, Oklahoma St. 6 1 33 0 0.2
Z.Rodriguez-Brown, New Mexico St. 6 1 0 0 0.2
D.Rosiek, Illinois 6 1 0 0 0.2
F.Satuala, BYU 6 1 24 0 0.2
K.Seay, Delaware 6 1 0 0 0.2
G.Shields, Army 6 1 21 0 0.2
A.Shuler, Notre Dame 6 1 44 0 0.2
T.Skipper, Louisiana-Lafayette 6 1 18 0 0.2
K.Smith, Oklahoma St. 6 1 1 0 0.2
D.Smith, South Carolina 6 1 0 0 0.2
G.Smith, North Carolina 6 1 30 0 0.2
S.Smith, Boise St. 6 1 -2 0 0.2
D.Smith, Middle Tennessee 6 1 7 0 0.2
S.Sterlin, FIU 6 1 0 0 0.2
A.Stevens, Kennesaw St. 6 1 0 0 0.2
Z.Stevenson, Wake Forest 6 1 5 0 0.2
P.Stevenson, Rice 6 1 0 0 0.2
J.Thomas, Miami 6 1 0 0 0.2
L.Thornton, Baylor 6 1 0 0 0.2
D.Townley, Missouri St. 6 1 25 0 0.2
J.Walker, West Virginia 6 1 31 0 0.2
W.Williams, Mississippi 6 1 0 0 0.2
A.Williams, Liberty 6 1 0 0 0.2
S.Williams, Texas A&M 6 1 3 0 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2
K.Young, Missouri St. 6 1 5 0 0.2
M.Ziglar, North Carolina 6 1 4 0 0.2
K.Adams, Tulane 7 1 0 0 0.1
J.Bellamy, UCF 7 1 0 0 0.1
T.Brown, Arizona 7 1 5 0 0.1
M.Easterly, Old Dominion 7 1 -1 0 0.1
T.Fields, North Texas 7 1 26 0 0.1
A.Graves, Iowa 7 1 35 0 0.1
D.Hearns, Wyoming 7 1 -2 0 0.1
T.Heckel, Illinois 7 1 -1 0 0.1
D.Hightower, UAB 7 1 7 0 0.1
F.Johnson, South Carolina 7 1 2 0 0.1
E.Minter, Virginia 7 1 10 0 0.1
D.Murphy, New Mexico 7 1 0 0 0.1
A.Pellicciotta, Duke 7 1 34 0 0.1
C.Robinson, Kent St. 7 1 43 0 0.1
D.Sanford, Texas A&M 7 1 10 0 0.1
I.Shirley, NC State 7 1 41 1 0.1
Z.Wood, Vanderbilt 7 1 11 0 0.1
P.Woodland, LSU 7 1 31 0 0.1
T.Woods, Jacksonville St. 7 1 4 0 0.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up