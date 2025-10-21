NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|B.Fitzgerald, Southern Cal
|6
|5
|86
|1
|0.8
|J.Johnson, TCU
|5
|4
|71
|0
|0.8
|E.Green, Tulsa
|7
|5
|42
|0
|0.7
|A.Brown, UNLV
|6
|4
|117
|2
|0.7
|P.Zachman, Wisconsin
|3
|2
|17
|0
|0.7
|J.Bellah, Colorado St.
|5
|3
|53
|0
|0.6
|L.Moore, Notre Dame
|5
|3
|4
|0
|0.6
|H.Masses, California
|7
|4
|91
|0
|0.6
|B.Trotter, Marshall
|7
|4
|82
|1
|0.6
|J.Bennee, Utah
|6
|3
|103
|1
|0.5
|B.Fitzgerald, Miami
|6
|3
|43
|0
|0.5
|J.Foster, Louisiana Tech
|6
|3
|67
|1
|0.5
|M.Hartzog, Nebraska
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.Jackson, Louisiana Tech
|2
|1
|23
|1
|0.5
|C.Johnson, San Diego St.
|6
|3
|141
|2
|0.5
|B.Lanier, Mississippi St.
|6
|3
|29
|0
|0.5
|J.McGrew, FIU
|6
|3
|69
|0
|0.5
|L.Moore, Indiana
|4
|2
|24
|0
|0.5
|J.Nestor, Minnesota
|6
|3
|37
|1
|0.5
|D.Snyder, Umass
|2
|1
|0
|0
|0.5
|T.Tolmaire, Boise St.
|2
|1
|21
|0
|0.5
|A.Watts, Louisville
|6
|3
|0
|0
|0.5
|E.Allen, Sam Houston St.
|7
|3
|66
|1
|0.4
|N.Avinger, Utah St.
|7
|3
|11
|0
|0.4
|J.Bainer, San Jose St.
|7
|3
|0
|0
|0.4
|A.Ferrell, Indiana
|7
|3
|17
|0
|0.4
|C.Hondru, Miami (Ohio)
|7
|3
|88
|1
|0.4
|B.Hubbard, Alabama
|7
|3
|8
|0
|0.4
|J.Huskey, Maryland
|7
|3
|78
|0
|0.4
|R.Jones, Clemson
|7
|3
|0
|0
|0.4
|D.Kerr, Syracuse
|7
|3
|61
|0
|0.4
|E.Little, Florida St.
|7
|3
|48
|0
|0.4
|A.McCoy, Boise St.
|7
|3
|82
|2
|0.4
|B.Pollock, Texas Tech
|7
|3
|0
|0
|0.4
|J.Prevard, Virginia
|7
|3
|18
|0
|0.4
|C.Sullivan, Michigan
|7
|3
|8
|0
|0.4
|L.Talich, Notre Dame
|7
|3
|4
|0
|0.4
|M.Uihlein, Northwestern
|7
|3
|7
|0
|0.4
|L.Welch, UNLV
|7
|3
|27
|0
|0.4
|J.White, Tulane
|7
|3
|1
|0
|0.4
|S.Bruce, Coastal Carolina
|5
|2
|0
|0
|0.4
|J.Castell, Florida
|5
|2
|18
|0
|0.4
|B.Clark, TCU
|5
|2
|25
|1
|0.4
|K.Fields, Louisiana Tech
|5
|2
|40
|1
|0.4
|J.Gaston, Middle Tennessee
|5
|2
|29
|0
|0.4
|J.Glasker, Maryland
|5
|2
|14
|1
|0.4
|M.Kane, Duke
|5
|2
|3
|0
|0.4
|T.Stukes, Arizona
|5
|2
|15
|0
|0.4
|T.Wall, BYU
|5
|2
|0
|0
|0.4
|T.Benefield, Boise St.
|6
|2
|37
|0
|0.3
|T.Bryant, Kentucky
|6
|2
|25
|0
|0.3
|M.Clark, FIU
|6
|2
|25
|0
|0.3
|J.Cole, Arizona
|6
|2
|27
|1
|0.3
|T.Cooley, LSU
|6
|2
|0
|0
|0.3
|D.Crouch, Boston College
|3
|1
|28
|1
|0.3
|J.Davis-Robinson, SMU
|6
|2
|0
|0
|0.3
|M.Esteen, Washington
|6
|2
|0
|0
|0.3
|S.Harris, Fresno St.
|6
|2
|20
|0
|0.3
|R.Johnson, Colorado
|3
|1
|2
|0
|0.3
|J.Joseph, Penn St.
|3
|1
|49
|1
|0.3
|J.Kane, Rice
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Kirksey, Arkansas St.
|3
|1
|18
|0
|0.3
|A.Laing, Temple
|6
|2
|64
|1
|0.3
|C.Logan, Memphis
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Lott, Troy
|6
|2
|67
|1
|0.3
|J.Luttrell, Arizona
|3
|1
|2
|0
|0.3
|M.Mack, Ohio
|6
|2
|4
|0
|0.3
|J.Mack, Louisville
|6
|2
|0
|0
|0.3
|J.McBurrows, Appalachian St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.McLaughlin, Washington
|6
|2
|74
|1
|0.3
|L.Moore, Indiana
|3
|1
|17
|0
|0.3
|M.Muhammad, Texas
|6
|2
|0
|0
|0.3
|M.Pollard, Delaware
|6
|2
|0
|0
|0.3
|D.Pringle, Bowling Green
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Quinn, Louisville
|6
|2
|0
|0
|0.3
|J.Redding, Baylor
|6
|2
|66
|1
|0.3
|Q.Reddish, Virginia Tech
|3
|1
|0
|0
|0.3
|M.Richard, Louisiana Tech
|6
|2
|0
|0
|0.3
|L.Roland, Maryland
|6
|2
|100
|1
|0.3
|P.Royster, UAB
|6
|2
|-5
|0
|0.3
|E.Schaper, Duke
|3
|1
|5
|0
|0.3
|E.Smith, Nevada
|6
|2
|30
|0
|0.3
|J.Thomas, James Madison
|6
|2
|32
|0
|0.3
|T.Wilk, East Carolina
|3
|1
|20
|0
|0.3
|C.Wilson, West Virginia
|6
|2
|19
|0
|0.3
|B.Awls, Toledo
|7
|2
|0
|0
|0.3
|S.Banks, UTSA
|7
|2
|27
|0
|0.3
|C.Bracha, Fresno St.
|7
|2
|0
|0
|0.3
|K.Brown, Minnesota
|7
|2
|28
|0
|0.3
|D.Burks, Appalachian St.
|7
|2
|25
|0
|0.3
|J.Carter, Old Dominion
|7
|2
|3
|0
|0.3
|N.Chandler, South Alabama
|7
|2
|-7
|0
|0.3
|J.Chenault, South Florida
|7
|2
|0
|0
|0.3
|B.Deasfernandes, Cent. Michigan
|7
|2
|0
|0
|0.3
|A.Dickerson, Arkansas St.
|7
|2
|0
|0
|0.3
|J.Eaglin, James Madison
|7
|2
|0
|0
|0.3
|A.Foster, Southern Miss.
|7
|2
|54
|0
|0.3
|I.Foster, Southern Miss.
|7
|2
|148
|2
|0.3
|I.Glasker, BYU
|7
|2
|3
|0
|0.3
|X.Gordon, Coastal Carolina
|7
|2
|12
|0
|0.3
|C.Gray, Notre Dame
|7
|2
|19
|0
|0.3
|C.Hollobaugh, Ohio
|7
|2
|92
|1
|0.3
|M.Hughes, Arizona St.
|7
|2
|7
|0
|0.3
|M.Jammeh, N. Illinois
|7
|2
|11
|0
|0.3
|E.Johnson, BYU
|7
|2
|15
|1
|0.3
|B.Johnson, Wyoming
|7
|2
|83
|1
|0.3
|J.Johnson, Tulane
|7
|2
|26
|0
|0.3
|R.Jones, Air Force
|7
|2
|3
|0
|0.3
|E.Joseph, Florida St.
|7
|2
|28
|0
|0.3
|D.Joyner, Maryland
|7
|2
|76
|1
|0.3
|G.Kilgore, South Carolina
|7
|2
|45
|1
|0.3
|J.Kwiatkowski, Cent. Michigan
|7
|2
|44
|0
|0.3
|J.Lee, South Florida
|7
|2
|53
|0
|0.3
|D.Lewis, West Virginia
|7
|2
|41
|0
|0.3
|J.Lewis, W. Kentucky
|7
|2
|6
|0
|0.3
|G.Littleton, Texas
|7
|2
|11
|0
|0.3
|D.Mayes, Utah St.
|7
|2
|39
|0
|0.3
|E.Mc-Cantos, Appalachian St.
|7
|2
|35
|0
|0.3
|J.McDonald, Texas
|7
|2
|16
|0
|0.3
|M.McDuffie, UNLV
|7
|2
|10
|0
|0.3
|J.Mixon, Oregon
|7
|2
|62
|1
|0.3
|M.Montgomery, Southern Miss.
|7
|2
|21
|0
|0.3
|A.Moses, SMU
|7
|2
|95
|1
|0.3
|Q.Moss, Kansas St.
|7
|2
|0
|0
|0.3
|J.Moten, Southern Miss.
|7
|2
|3
|0
|0.3
|M.Mustell, Air Force
|7
|2
|0
|0
|0.3
|J.Neal, Arkansas
|7
|2
|34
|0
|0.3
|N.Obiazor, TCU
|7
|2
|28
|0
|0.3
|J.Patton, Iowa St.
|7
|2
|32
|0
|0.3
|C.Phares, Appalachian St.
|7
|2
|3
|0
|0.3
|D.Purnell, Kansas St.
|7
|2
|46
|1
|0.3
|E.Robinson, Georgia
|7
|2
|0
|0
|0.3
|J.Rodriguez, Texas Tech
|7
|2
|26
|0
|0.3
|D.Singleton, Nebraska
|7
|2
|7
|0
|0.3
|D.Smith, Marshall
|7
|2
|0
|0
|0.3
|D.Spears, LSU
|7
|2
|70
|1
|0.3
|K.Thunderbird, Fresno St.
|7
|2
|59
|1
|0.3
|S.Walters, Miami (Ohio)
|7
|2
|0
|0
|0.3
|D.Ward, Memphis
|7
|2
|58
|2
|0.3
|P.Williams, South Carolina
|7
|2
|23
|0
|0.3
|J.Wilson, Florida St.
|7
|2
|1
|0
|0.3
|K.Wilson, Memphis
|7
|2
|20
|0
|0.3
|J.Campbell, New Mexico St.
|4
|1
|13
|0
|0.2
|J.Cooper, Iowa St.
|4
|1
|24
|0
|0.2
|T.Davis, Washington
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Gamble, Georgia Southern
|4
|1
|0
|0
|0.2
|G.Grayton, Kentucky
|4
|1
|21
|0
|0.2
|K.Hobbs, Notre Dame
|4
|1
|11
|0
|0.2
|J.Jarrett, Southern Cal
|4
|1
|70
|1
|0.2
|D.Johnson, Florida
|4
|1
|7
|0
|0.2
|J.Jones, Temple
|4
|1
|12
|0
|0.2
|B.Llewellyn, E. Michigan
|8
|2
|39
|0
|0.2
|T.Lynum, Pittsburgh
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Martinez, New Mexico St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Moon, W. Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|R.Moore, Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.O’Neal, Missouri St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|G.Pomerantz, Southern Cal
|4
|1
|37
|0
|0.2
|R.Reason, East Carolina
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Reed, Akron
|8
|2
|5
|0
|0.2
|K.Robinson, Virginia
|4
|1
|47
|1
|0.2
|D.Stone, Duke
|4
|1
|0
|0
|0.2
|E.Williams, Indiana
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Wright, Stanford
|4
|1
|19
|1
|0.2
|Z.Berry, Michigan
|5
|1
|0
|0
|0.2
|M.Boireau, Florida
|5
|1
|5
|0
|0.2
|A.Cooper, Arizona St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|R.Damuni, BYU
|5
|1
|26
|0
|0.2
|J.Evans, Louisville
|5
|1
|5
|0
|0.2
|A.Ford, Penn St.
|5
|1
|3
|0
|0.2
|D.Golden, Notre Dame
|5
|1
|0
|0
|0.2
|B.Green, Liberty
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Hector, Colorado St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Holmes, James Madison
|5
|1
|17
|0
|0.2
|G.Hunter, Arizona
|5
|1
|28
|0
|0.2
|J.Johnson, Oklahoma
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Jones, Kennesaw St.
|5
|1
|29
|0
|0.2
|A.Kilgore, SMU
|5
|1
|10
|1
|0.2
|D.McClellan, Missouri
|5
|1
|83
|1
|0.2
|D.McDougle, San Diego St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|E.McDowell, Georgia Southern
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Rawls, Florida St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|N.Reinicke, Iowa St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Robinson, Louisiana-Monroe
|5
|1
|10
|0
|0.2
|J.Ross, Navy
|5
|1
|3
|0
|0.2
|C.Royal, Texas State
|5
|1
|0
|0
|0.2
|R.Shelley, Georgia Tech
|5
|1
|0
|0
|0.2
|I.Smith, Mississippi St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Staley, San Diego St.
|5
|1
|-1
|0
|0.2
|J.Thompson, New Mexico St.
|5
|1
|8
|0
|0.2
|J.Williams, Iowa St.
|5
|1
|42
|0
|0.2
|O.Adeyi, Northwestern
|6
|1
|33
|0
|0.2
|D.Afalava, Wake Forest
|6
|1
|3
|0
|0.2
|K.Ali, Delaware
|6
|1
|45
|1
|0.2
|A.Ali, W. Kentucky
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.Apalit-Williams, San Jose St.
|6
|1
|41
|0
|0.2
|R.Bain, Miami
|6
|1
|12
|0
|0.2
|R.Biles, Pittsburgh
|6
|1
|75
|1
|0.2
|K.Blackshire, UTSA
|6
|1
|17
|1
|0.2
|J.Boamah, Kent St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|A.Boyd, Texas Tech
|6
|1
|7
|0
|0.2
|C.Brookins, Pittsburgh
|6
|1
|19
|0
|0.2
|A.Brown, NC State
|6
|1
|0
|0
|0.2
|T.Byard, Colorado
|6
|1
|18
|0
|0.2
|T.Capers, Louisville
|6
|1
|0
|0
|0.2
|M.Caswell, Southern Miss.
|6
|1
|23
|0
|0.2
|J.Celestine, FIU
|6
|1
|5
|0
|0.2
|J.Charles, New Mexico St.
|6
|1
|17
|0
|0.2
|J.Clark, Louisiana-Lafayette
|6
|1
|0
|0
|0.2
|D.Cobbs, Kansas St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|E.Coppess, Miami (Ohio)
|6
|1
|40
|0
|0.2
|K.Cost, North Carolina
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.Crawford, Auburn
|6
|1
|0
|0
|0.2
|C.Diagne, Georgia St.
|6
|1
|25
|0
|0.2
|E.Dotson, Michigan
|6
|1
|0
|0
|0.2
|D.Dye, Kansas
|6
|1
|0
|0
|0.2
|K.Franklin, Louisiana Tech
|6
|1
|29
|0
|0.2
|Z.Gamble, Appalachian St.
|6
|1
|9
|0
|0.2
|N.Gatkuoth, Wake Forest
|6
|1
|0
|0
|0.2
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|6
|1
|55
|1
|0.2
|T.Guy, Michigan
|6
|1
|0
|0
|0.2
|P.Hamilton, Navy
|6
|1
|0
|0
|0.2
|F.Hamilton, Kennesaw St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.Hardaway, Kentucky
|6
|1
|0
|0
|0.2
|S.Harrison, Pittsburgh
|6
|1
|0
|0
|0.2
|K.Hayward, W. Kentucky
|6
|1
|25
|1
|0.2
|B.Hillman, Michigan
|6
|1
|0
|0
|0.2
|D.Hutchinson, Louisville
|6
|1
|5
|0
|0.2
|B.Iya, New Mexico St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|E.Jackson, North Texas
|6
|1
|60
|0
|0.2
|J.Johnson, Bowling Green
|6
|1
|0
|0
|0.2
|T.Johnson, Notre Dame
|6
|1
|24
|0
|0.2
|A.Jones, Coastal Carolina
|6
|1
|0
|0
|0.2
|S.Leota, Louisiana Tech
|6
|1
|5
|0
|0.2
|K.Lewis, North Texas
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.Lovett, Kentucky
|6
|1
|20
|0
|0.2
|J.Manning, Mississippi St.
|6
|1
|21
|0
|0.2
|C.Matteson, Army
|6
|1
|8
|0
|0.2
|C.McClain, Florida
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.McGill, Umass
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.Medlock, SMU
|6
|1
|96
|1
|0.2
|W.Miller, South Alabama
|6
|1
|7
|0
|0.2
|N.Mitchell, New Mexico St.
|6
|1
|71
|1
|0.2
|A.Mitchell, Ohio
|6
|1
|0
|0
|0.2
|C.Myrick, Southern Miss.
|6
|1
|27
|0
|0.2
|Z.Nason, Louisiana Tech
|6
|1
|25
|0
|0.2
|S.Nnadozie, Army
|6
|1
|2
|0
|0.2
|M.Parker, Navy
|6
|1
|0
|0
|0.2
|K.Pascal, Bowling Green
|6
|1
|4
|0
|0.2
|J.Patterson, North Carolina
|6
|1
|7
|0
|0.2
|B.Phelps, Boise St.
|6
|1
|33
|1
|0.2
|D.Ponds, Indiana
|6
|1
|0
|0
|0.2
|L.Rawls, Kansas
|6
|1
|0
|0
|0.2
|D.Rayner, Kentucky
|6
|1
|25
|0
|0.2
|P.Robertson, Oklahoma St.
|6
|1
|33
|0
|0.2
|Z.Rodriguez-Brown, New Mexico St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|D.Rosiek, Illinois
|6
|1
|0
|0
|0.2
|F.Satuala, BYU
|6
|1
|24
|0
|0.2
|K.Seay, Delaware
|6
|1
|0
|0
|0.2
|G.Shields, Army
|6
|1
|21
|0
|0.2
|A.Shuler, Notre Dame
|6
|1
|44
|0
|0.2
|T.Skipper, Louisiana-Lafayette
|6
|1
|18
|0
|0.2
|K.Smith, Oklahoma St.
|6
|1
|1
|0
|0.2
|D.Smith, South Carolina
|6
|1
|0
|0
|0.2
|G.Smith, North Carolina
|6
|1
|30
|0
|0.2
|S.Smith, Boise St.
|6
|1
|-2
|0
|0.2
|D.Smith, Middle Tennessee
|6
|1
|7
|0
|0.2
|S.Sterlin, FIU
|6
|1
|0
|0
|0.2
|A.Stevens, Kennesaw St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|Z.Stevenson, Wake Forest
|6
|1
|5
|0
|0.2
|P.Stevenson, Rice
|6
|1
|0
|0
|0.2
|J.Thomas, Miami
|6
|1
|0
|0
|0.2
|L.Thornton, Baylor
|6
|1
|0
|0
|0.2
|D.Townley, Missouri St.
|6
|1
|25
|0
|0.2
|J.Walker, West Virginia
|6
|1
|31
|0
|0.2
|W.Williams, Mississippi
|6
|1
|0
|0
|0.2
|A.Williams, Liberty
|6
|1
|0
|0
|0.2
|S.Williams, Texas A&M
|6
|1
|3
|0
|0.2
|P.Wyatt, Rice
|6
|1
|7
|0
|0.2
|K.Young, Missouri St.
|6
|1
|5
|0
|0.2
|M.Ziglar, North Carolina
|6
|1
|4
|0
|0.2
|K.Adams, Tulane
|7
|1
|0
|0
|0.1
|J.Bellamy, UCF
|7
|1
|0
|0
|0.1
|T.Brown, Arizona
|7
|1
|5
|0
|0.1
|M.Easterly, Old Dominion
|7
|1
|-1
|0
|0.1
|T.Fields, North Texas
|7
|1
|26
|0
|0.1
|A.Graves, Iowa
|7
|1
|35
|0
|0.1
|D.Hearns, Wyoming
|7
|1
|-2
|0
|0.1
|T.Heckel, Illinois
|7
|1
|-1
|0
|0.1
|D.Hightower, UAB
|7
|1
|7
|0
|0.1
|F.Johnson, South Carolina
|7
|1
|2
|0
|0.1
|E.Minter, Virginia
|7
|1
|10
|0
|0.1
|D.Murphy, New Mexico
|7
|1
|0
|0
|0.1
|A.Pellicciotta, Duke
|7
|1
|34
|0
|0.1
|C.Robinson, Kent St.
|7
|1
|43
|0
|0.1
|D.Sanford, Texas A&M
|7
|1
|10
|0
|0.1
|I.Shirley, NC State
|7
|1
|41
|1
|0.1
|Z.Wood, Vanderbilt
|7
|1
|11
|0
|0.1
|P.Woodland, LSU
|7
|1
|31
|0
|0.1
|T.Woods, Jacksonville St.
|7
|1
|4
|0
|0.1
