NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

October 14, 2025, 11:16 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
T.Tolmaire, Boise St. 1 1 21 0 1.0
B.Fitzgerald, Southern Cal 6 5 86 1 0.8
E.Green, Tulsa 6 5 42 0 0.8
A.Brown, UNLV 5 4 117 2 0.8
L.Moore, Notre Dame 4 3 4 0 0.8
H.Masses, California 6 4 91 0 0.7
L.Moore, Indiana 3 2 24 0 0.7
B.Trotter, Marshall 6 4 82 1 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
B.Fitzgerald, Miami 5 3 43 0 0.6
J.Johnson, TCU 5 3 71 0 0.6
N.Avinger, Utah St. 6 3 11 0 0.5
J.Bainer, San Jose St. 6 3 0 0 0.5
J.Bellah, Colorado St. 4 2 53 0 0.5
J.Bennee, Utah 6 3 103 1 0.5
A.Ferrell, Indiana 6 3 17 0 0.5
J.Foster, Louisiana Tech 6 3 67 1 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
B.Hubbard, Alabama 6 3 8 0 0.5
A.Jackson, Louisiana Tech 2 1 23 1 0.5
C.Johnson, San Diego St. 6 3 141 2 0.5
M.Kane, Duke 4 2 3 0 0.5
C.Logan, Memphis 2 1 0 0 0.5
J.Nestor, Minnesota 6 3 37 1 0.5
B.Pollock, Texas Tech 6 3 0 0 0.5
E.Schaper, Duke 2 1 5 0 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
T.Stukes, Arizona 4 2 15 0 0.5
J.White, Tulane 6 3 1 0 0.5
S.Bruce, Coastal Carolina 5 2 0 0 0.4
T.Bryant, Kentucky 5 2 25 0 0.4
J.Castell, Florida 5 2 18 0 0.4
B.Clark, TCU 5 2 25 1 0.4
J.Cole, Arizona 5 2 27 1 0.4
T.Cooley, LSU 5 2 0 0 0.4
M.Esteen, Washington 5 2 0 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Gaston, Middle Tennessee 5 2 29 0 0.4
R.Jones, Clemson 5 2 0 0 0.4
M.Mack, Ohio 5 2 4 0 0.4
D.Mayes, Utah St. 5 2 39 0 0.4
A.McLaughlin, Washington 5 2 74 1 0.4
M.Muhammad, Texas 5 2 0 0 0.4
M.Pollard, Delaware 5 2 0 0 0.4
T.Quinn, Louisville 5 2 0 0 0.4
L.Roland, Maryland 5 2 100 1 0.4
E.Smith, Nevada 5 2 30 0 0.4
J.Thomas, James Madison 5 2 32 0 0.4
A.Watts, Louisville 5 2 0 0 0.4
C.Wilson, West Virginia 5 2 19 0 0.4
E.Allen, Sam Houston St. 6 2 66 1 0.3
S.Banks, UTSA 6 2 27 0 0.3
T.Benefield, Boise St. 6 2 37 0 0.3
K.Brown, Minnesota 6 2 28 0 0.3
D.Burks, Appalachian St. 6 2 25 0 0.3
J.Campbell, New Mexico St. 3 1 13 0 0.3
J.Carter, Old Dominion 6 2 3 0 0.3
J.Chenault, South Florida 6 2 0 0 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
T.Davis, Washington 3 1 0 0 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 6 2 0 0 0.3
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 6 2 0 0 0.3
A.Dickerson, Arkansas St. 6 2 0 0 0.3
I.Foster, Southern Miss. 6 2 148 2 0.3
I.Glasker, BYU 6 2 3 0 0.3
X.Gordon, Coastal Carolina 6 2 12 0 0.3
G.Grayton, Kentucky 3 1 21 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 6 2 20 0 0.3
C.Hollobaugh, Ohio 6 2 92 1 0.3
C.Hondru, Miami (Ohio) 6 2 77 1 0.3
J.Huskey, Maryland 6 2 78 0 0.3
M.Jammeh, N. Illinois 6 2 11 0 0.3
E.Johnson, BYU 6 2 15 1 0.3
J.Johnson, Tulane 6 2 26 0 0.3
B.Johnson, Wyoming 6 2 83 1 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
E.Joseph, Florida St. 6 2 28 0 0.3
J.Joseph, Penn St. 3 1 49 1 0.3
D.Joyner, Maryland 6 2 76 1 0.3
J.Kane, Rice 3 1 0 0 0.3
D.Kerr, Syracuse 6 2 27 0 0.3
G.Kilgore, South Carolina 6 2 45 1 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
J.Lee, South Florida 6 2 53 0 0.3
D.Lewis, West Virginia 6 2 41 0 0.3
J.Lewis, W. Kentucky 6 2 6 0 0.3
E.Little, Florida St. 6 2 48 0 0.3
G.Littleton, Texas 6 2 11 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
A.McCoy, Boise St. 6 2 22 1 0.3
J.McDonald, Texas 6 2 16 0 0.3
M.McDuffie, UNLV 6 2 10 0 0.3
J.Mixon, Oregon 6 2 62 1 0.3
M.Montgomery, Southern Miss. 6 2 21 0 0.3
R.Moore, Michigan 3 1 0 0 0.3
L.Moore, Indiana 3 1 17 0 0.3
A.Moses, SMU 6 2 95 1 0.3
J.Moten, Southern Miss. 6 2 3 0 0.3
J.Neal, Arkansas 6 2 34 0 0.3
C.Phares, Appalachian St. 6 2 3 0 0.3
G.Pomerantz, Southern Cal 3 1 37 0 0.3
J.Prevard, Virginia 6 2 9 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
J.Redding, Baylor 6 2 66 1 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
M.Richard, Louisiana Tech 6 2 0 0 0.3
E.Robinson, Georgia 6 2 0 0 0.3
K.Robinson, Virginia 3 1 47 1 0.3
J.Rodriguez, Texas Tech 6 2 26 0 0.3
D.Singleton, Nebraska 6 2 7 0 0.3
D.Smith, Marshall 6 2 0 0 0.3
D.Spears, LSU 6 2 70 1 0.3
C.Sullivan, Michigan 6 2 0 0 0.3
L.Talich, Notre Dame 6 2 0 0 0.3
M.Uihlein, Northwestern 6 2 7 0 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 6 2 0 0 0.3
D.Ward, Memphis 6 2 58 2 0.3
L.Welch, UNLV 6 2 27 0 0.3
P.Williams, South Carolina 6 2 23 0 0.3
E.Williams, Indiana 3 1 0 0 0.3
K.Wilson, Memphis 6 2 20 0 0.3
J.Wilson, Florida St. 6 2 1 0 0.3
C.Wright, Stanford 3 1 19 1 0.3
C.Bracha, Fresno St. 7 2 0 0 0.3
B.Llewellyn, E. Michigan 7 2 39 0 0.3
Q.Moss, Kansas St. 7 2 0 0 0.3
J.Patton, Iowa St. 7 2 32 0 0.3
D.Purnell, Kansas St. 7 2 46 1 0.3
E.Reed, Akron 7 2 5 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
Z.Berry, Michigan 4 1 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
A.Cooper, Arizona St. 4 1 0 0 0.2
A.Ford, Penn St. 4 1 3 0 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
J.Glasker, Maryland 4 1 6 0 0.2
D.Golden, Notre Dame 4 1 0 0 0.2
K.Hobbs, Notre Dame 4 1 11 0 0.2
G.Hunter, Arizona 4 1 28 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
J.Jones, Temple 4 1 12 0 0.2
A.Kilgore, SMU 4 1 10 1 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
E.McDowell, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
D.Moon, W. Michigan 4 1 0 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
R.Shelley, Georgia Tech 4 1 0 0 0.2
D.Stone, Duke 4 1 0 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 4 1 8 0 0.2
O.Adeyi, Northwestern 5 1 33 0 0.2
A.Ali, W. Kentucky 5 1 0 0 0.2
K.Ali, Delaware 5 1 45 1 0.2
J.Apalit-Williams, San Jose St. 5 1 41 0 0.2
R.Bain, Miami 5 1 12 0 0.2
K.Blackshire, UTSA 5 1 17 1 0.2
J.Boamah, Kent St. 5 1 0 0 0.2
A.Boyd, Texas Tech 5 1 7 0 0.2
M.Caswell, Southern Miss. 5 1 23 0 0.2
J.Celestine, FIU 5 1 5 0 0.2
M.Clark, FIU 5 1 25 0 0.2
T.Combs, New Mexico 5 1 11 0 0.2
E.Coppess, Miami (Ohio) 5 1 40 0 0.2
K.Cost, North Carolina 5 1 0 0 0.2
R.Damuni, BYU 5 1 26 0 0.2
C.Diagne, Georgia St. 5 1 25 0 0.2
E.Dotson, Michigan 5 1 0 0 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 5 1 9 0 0.2
B.Green, Liberty 5 1 0 0 0.2
T.Guy, Michigan 5 1 0 0 0.2
J.Hardaway, Kentucky 5 1 0 0 0.2
K.Hayward, W. Kentucky 5 1 25 1 0.2
D.Hearns, Wyoming 5 1 -2 0 0.2
A.Hector, Colorado St. 5 1 0 0 0.2
K.Holmes, James Madison 5 1 17 0 0.2
D.Hutchinson, Louisville 5 1 5 0 0.2
B.Iya, New Mexico St. 5 1 0 0 0.2
E.Jackson, North Texas 5 1 60 0 0.2
J.Johnson, Bowling Green 5 1 0 0 0.2
A.Jones, Coastal Carolina 5 1 0 0 0.2
K.Jones, Kennesaw St. 5 1 29 0 0.2
A.Laing, Temple 5 1 0 0 0.2
K.Lewis, North Texas 5 1 0 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 5 1 20 0 0.2
J.Mack, Louisville 5 1 0 0 0.2
C.Matteson, Army 5 1 8 0 0.2
D.McClellan, Missouri 5 1 83 1 0.2
D.McDougle, San Diego St. 5 1 0 0 0.2
J.McGrew, FIU 5 1 30 0 0.2
W.Miller, South Alabama 5 1 7 0 0.2
A.Mitchell, Ohio 5 1 0 0 0.2
N.Mitchell, New Mexico St. 5 1 71 1 0.2
D.Murphy, New Mexico 5 1 0 0 0.2
M.Mustell, Air Force 5 1 0 0 0.2
S.Nnadozie, Army 5 1 2 0 0.2
J.Patterson, North Carolina 5 1 7 0 0.2
D.Ponds, Indiana 5 1 0 0 0.2
J.Rawls, Florida St. 5 1 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 5 1 25 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 5 1 10 0 0.2
J.Ross, Navy 5 1 3 0 0.2
P.Royster, UAB 5 1 -5 0 0.2
K.Seay, Delaware 5 1 0 0 0.2
I.Smith, Mississippi St. 5 1 0 0 0.2
D.Smith, South Carolina 5 1 0 0 0.2
X.Smith, UTEP 5 1 5 0 0.2
G.Smith, North Carolina 5 1 30 0 0.2
S.Smith, Boise St. 5 1 -2 0 0.2
D.Staley, San Diego St. 5 1 -1 0 0.2
S.Sterlin, FIU 5 1 0 0 0.2
J.Thomas, Miami 5 1 0 0 0.2
L.Thornton, Baylor 5 1 0 0 0.2
T.Wall, BYU 5 1 0 0 0.2
A.Williams, Liberty 5 1 0 0 0.2
S.Williams, Texas A&M 5 1 3 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
M.Ziglar, North Carolina 5 1 4 0 0.2
K.Beasley, Miami (Ohio) 6 1 0 0 0.2
C.Beavers, Mississippi 6 1 0 0 0.2
J.Beeler, N. Illinois 6 1 0 0 0.2
J.Bellamy, UCF 6 1 0 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 6 1 75 1 0.2
C.Blocker, Colorado St. 6 1 0 0 0.2
K.Bolden, Georgia 6 1 0 0 0.2
N.Bowers, Toledo 6 1 0 0 0.2
C.Bracy, Memphis 6 1 0 0 0.2
T.Brown, James Madison 6 1 0 0 0.2
W.Brown, Houston 6 1 40 0 0.2
K.Burns, Baylor 6 1 0 0 0.2
T.Byard, Colorado 6 1 18 0 0.2
M.Cannon, Bowling Green 6 1 0 0 0.2
D.Carnell, Missouri 6 1 0 0 0.2
B.Cisse, South Carolina 6 1 0 0 0.2
B.Crutchfield, Old Dominion 6 1 31 0 0.2
T.Davis, Temple 6 1 0 0 0.2
J.Denis, Memphis 6 1 0 0 0.2
C.Douglas, Houston 6 1 0 0 0.2
C.Downs, Ohio St. 6 1 0 0 0.2
M.Easterly, Old Dominion 6 1 -1 0 0.2
J.Elad, Rutgers 6 1 21 0 0.2
L.Ferrelli, California 6 1 2 0 0.2
K.Franklin, Louisiana Tech 6 1 29 0 0.2
M.Gifford, Baylor 6 1 0 0 0.2
D.Godsey, Louisiana-Monroe 6 1 0 0 0.2
B.Greil, Arkansas St. 6 1 32 1 0.2
R.Hallman, Wisconsin 6 1 0 0 0.2
L.Harris, Louisiana-Monroe 6 1 5 0 0.2
Z.Harris, Mississippi 6 1 1 0 0.2
M.Harris, South Florida 6 1 93 1 0.2
J.Huff, Georgia St. 6 1 0 0 0.2
P.Hutson, Marshall 6 1 46 1 0.2
D.Jackson, Kent St. 6 1 0 0 0.2
W.James, Houston 6 1 37 1 0.2
J.Jefferson, Alabama 6 1 0 0 0.2
T.Johnson, Notre Dame 6 1 24 0 0.2
K.Jones, Mississippi St. 6 1 8 0 0.2
M.Kenion, Nevada 6 1 1 0 0.2
D.Lee, Alabama 6 1 0 0 0.2
B.Lee, Maryland 6 1 0 0 0.2
B.Longwell, Vanderbilt 6 1 7 0 0.2
B.Lovelace, Pittsburgh 6 1 1 0 0.2
J.Mack, Old Dominion 6 1 0 0 0.2
J.Manning, Mississippi St. 6 1 21 0 0.2
T.Martin, Umass 6 1 23 1 0.2
B.Mascoe, Rutgers 6 1 68 0 0.2
W.Matthews, Michigan St. 6 1 0 0 0.2
C.McClain, Florida 6 1 0 0 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
E.Minter, Virginia 6 1 10 0 0.2
L.Molette, Uconn 6 1 0 0 0.2
C.Mosley, Louisiana-Monroe 6 1 0 0 0.2
Z.Nason, Louisiana Tech 6 1 25 0 0.2
M.Parker, Navy 6 1 0 0 0.2
K.Perich, Minnesota 6 1 27 1 0.2
B.Phelps, Boise St. 6 1 33 1 0.2
A.Powell, Temple 6 1 0 0 0.2
K.Price, Boston College 6 1 31 0 0.2
L.Rawls, Kansas 6 1 0 0 0.2
R.Reason, East Carolina 6 1 0 0 0.2
T.Redmond, Tennessee 6 1 38 0 0.2
T.Reynolds, Utah 6 1 20 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 6 1 35 0 0.2
E.Rikard, Cent. Michigan 6 1 0 0 0.2
J.Rogers, Colorado St. 6 1 16 0 0.2
K.Schmitz, Charlotte 6 1 5 0 0.2
J.Shuler, South Florida 6 1 31 0 0.2
M.Slusher, Purdue 6 1 18 0 0.2
G.Smith, Arizona 6 1 25 0 0.2
C.Spann, Cent. Michigan 6 1 0 0 0.2
M.Thompson, Hawaii 6 1 14 0 0.2
Z.Tillman, Mississippi St. 6 1 26 0 0.2
C.Weaver, Duke 6 1 40 0 0.2
S.Whitter, North Texas 6 1 43 0 0.2
W.Williams, Mississippi 6 1 0 0 0.2
Z.Wood, Vanderbilt 6 1 11 0 0.2
T.Woods, Jacksonville St. 6 1 4 0 0.2
P.Woodyard, Oregon 6 1 30 1 0.2
C.Young, Kent St. 6 1 29 0 0.2

