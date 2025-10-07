NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|A.Brown, UNLV
|4
|4
|117
|2
|1.0
|A.Jackson, Louisiana Tech
|1
|1
|23
|1
|1.0
|L.Moore, Notre Dame
|3
|3
|4
|0
|1.0
|T.Tolmaire, Boise St.
|1
|1
|21
|0
|1.0
|E.Williams, Indiana
|1
|1
|0
|0
|1.0
|E.Green, Tulsa
|6
|5
|42
|0
|0.8
|J.Johnson, TCU
|4
|3
|71
|0
|0.8
|H.Masses, California
|6
|4
|91
|0
|0.7
|P.Zachman, Wisconsin
|3
|2
|17
|0
|0.7
|N.Avinger, Utah St.
|5
|3
|11
|0
|0.6
|J.Bennee, Utah
|5
|3
|103
|1
|0.6
|A.Ferrell, Indiana
|5
|3
|17
|0
|0.6
|B.Fitzgerald, Miami
|5
|3
|43
|0
|0.6
|B.Fitzgerald, Southern Cal
|5
|3
|72
|1
|0.6
|J.Foster, Louisiana Tech
|5
|3
|67
|1
|0.6
|B.Pollock, Texas Tech
|5
|3
|0
|0
|0.6
|B.Trotter, Marshall
|5
|3
|60
|0
|0.6
|J.White, Tulane
|5
|3
|1
|0
|0.6
|B.Clark, TCU
|4
|2
|25
|1
|0.5
|J.Cole, Arizona
|4
|2
|27
|1
|0.5
|T.Davis, Washington
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Esteen, Washington
|4
|2
|0
|0
|0.5
|J.Gaston, Middle Tennessee
|4
|2
|29
|0
|0.5
|M.Hartzog, Nebraska
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Joseph, Penn St.
|2
|1
|49
|1
|0.5
|J.Kane, Rice
|2
|1
|0
|0
|0.5
|M.Kane, Duke
|4
|2
|3
|0
|0.5
|C.Logan, Memphis
|2
|1
|0
|0
|0.5
|A.McLaughlin, Washington
|4
|2
|74
|1
|0.5
|R.Moore, Michigan
|2
|1
|0
|0
|0.5
|L.Moore, Indiana
|4
|2
|41
|0
|0.5
|A.Moses, SMU
|4
|2
|95
|1
|0.5
|G.Pomerantz, Southern Cal
|2
|1
|37
|0
|0.5
|L.Roland, Maryland
|4
|2
|100
|1
|0.5
|E.Schaper, Duke
|2
|1
|5
|0
|0.5
|D.Snyder, Umass
|2
|1
|0
|0
|0.5
|E.Allen, Sam Houston St.
|5
|2
|66
|1
|0.4
|J.Bainer, San Jose St.
|5
|2
|0
|0
|0.4
|S.Banks, UTSA
|5
|2
|27
|0
|0.4
|S.Bruce, Coastal Carolina
|5
|2
|0
|0
|0.4
|T.Bryant, Kentucky
|5
|2
|25
|0
|0.4
|D.Burks, Appalachian St.
|5
|2
|25
|0
|0.4
|J.Carter, Old Dominion
|5
|2
|3
|0
|0.4
|J.Chenault, South Florida
|5
|2
|0
|0
|0.4
|J.Davis-Robinson, SMU
|5
|2
|0
|0
|0.4
|K.Fields, Louisiana Tech
|5
|2
|40
|1
|0.4
|I.Foster, Southern Miss.
|5
|2
|148
|2
|0.4
|C.Hondru, Miami (Ohio)
|5
|2
|77
|1
|0.4
|B.Hubbard, Alabama
|5
|2
|8
|0
|0.4
|J.Huskey, Maryland
|5
|2
|78
|0
|0.4
|M.Jammeh, N. Illinois
|5
|2
|11
|0
|0.4
|C.Johnson, San Diego St.
|5
|2
|101
|1
|0.4
|E.Johnson, BYU
|5
|2
|15
|1
|0.4
|J.Johnson, Tulane
|5
|2
|26
|0
|0.4
|G.Kilgore, South Carolina
|5
|2
|45
|1
|0.4
|J.Lee, South Florida
|5
|2
|53
|0
|0.4
|M.Mack, Ohio
|5
|2
|4
|0
|0.4
|J.McDonald, Texas
|5
|2
|16
|0
|0.4
|M.McDuffie, UNLV
|5
|2
|10
|0
|0.4
|J.Mixon, Oregon
|5
|2
|62
|1
|0.4
|J.Neal, Arkansas
|5
|2
|34
|0
|0.4
|J.Nestor, Minnesota
|5
|2
|29
|1
|0.4
|M.Pollard, Delaware
|5
|2
|0
|0
|0.4
|T.Quinn, Louisville
|5
|2
|0
|0
|0.4
|J.Redding, Baylor
|5
|2
|66
|1
|0.4
|M.Richard, Louisiana Tech
|5
|2
|0
|0
|0.4
|E.Robinson, Georgia
|5
|2
|0
|0
|0.4
|J.Rodriguez, Texas Tech
|5
|2
|26
|0
|0.4
|D.Singleton, Nebraska
|5
|2
|7
|0
|0.4
|E.Smith, Nevada
|5
|2
|30
|0
|0.4
|D.Spears, LSU
|5
|2
|70
|1
|0.4
|C.Sullivan, Michigan
|5
|2
|0
|0
|0.4
|L.Talich, Notre Dame
|5
|2
|0
|0
|0.4
|M.Uihlein, Northwestern
|5
|2
|7
|0
|0.4
|S.Walters, Miami (Ohio)
|5
|2
|0
|0
|0.4
|A.Watts, Louisville
|5
|2
|0
|0
|0.4
|L.Welch, UNLV
|5
|2
|27
|0
|0.4
|J.Wilson, Florida St.
|5
|2
|1
|0
|0.4
|C.Wilson, West Virginia
|5
|2
|19
|0
|0.4
|C.Bracha, Fresno St.
|6
|2
|0
|0
|0.3
|J.Campbell, New Mexico St.
|3
|1
|13
|0
|0.3
|D.Crouch, Boston College
|3
|1
|28
|1
|0.3
|B.Deasfernandes, Cent. Michigan
|6
|2
|0
|0
|0.3
|A.Dickerson, Arkansas St.
|6
|2
|0
|0
|0.3
|A.Ford, Penn St.
|3
|1
|3
|0
|0.3
|C.Gamble, Georgia Southern
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Golden, Notre Dame
|3
|1
|0
|0
|0.3
|G.Grayton, Kentucky
|3
|1
|21
|0
|0.3
|S.Harris, Fresno St.
|6
|2
|20
|0
|0.3
|C.Hollobaugh, Ohio
|6
|2
|92
|1
|0.3
|R.Johnson, Colorado
|3
|1
|2
|0
|0.3
|J.Jones, Temple
|3
|1
|12
|0
|0.3
|D.Kerr, Syracuse
|6
|2
|27
|0
|0.3
|A.Kilgore, SMU
|3
|1
|10
|1
|0.3
|T.Kirksey, Arkansas St.
|3
|1
|18
|0
|0.3
|J.Lewis, W. Kentucky
|6
|2
|6
|0
|0.3
|D.Lewis, West Virginia
|6
|2
|41
|0
|0.3
|J.Luttrell, Arizona
|3
|1
|2
|0
|0.3
|C.Matteson, Army
|3
|1
|8
|0
|0.3
|J.McBurrows, Appalachian St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|E.McDowell, Georgia Southern
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.Moon, W. Michigan
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Q.Moss, Kansas St.
|6
|2
|0
|0
|0.3
|J.Patton, Iowa St.
|6
|2
|32
|0
|0.3
|J.Prevard, Virginia
|6
|2
|9
|0
|0.3
|D.Pringle, Bowling Green
|3
|1
|0
|0
|0.3
|Q.Reddish, Virginia Tech
|3
|1
|0
|0
|0.3
|K.Robinson, Virginia
|3
|1
|47
|1
|0.3
|T.Stukes, Arizona
|3
|1
|15
|0
|0.3
|K.Thunderbird, Fresno St.
|6
|2
|59
|1
|0.3
|D.Ward, Memphis
|6
|2
|58
|2
|0.3
|S.Williams, Texas A&M
|3
|1
|3
|0
|0.3
|K.Wilson, Memphis
|6
|2
|20
|0
|0.3
|J.Apalit-Williams, San Jose St.
|4
|1
|41
|0
|0.2
|T.Benefield, Boise St.
|4
|1
|23
|0
|0.2
|A.Boyd, Texas Tech
|4
|1
|7
|0
|0.2
|T.Brown, James Madison
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Castell, Florida
|4
|1
|18
|0
|0.2
|M.Caswell, Southern Miss.
|4
|1
|23
|0
|0.2
|J.Clark, Louisiana-Lafayette
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Cooley, LSU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Cooper, Arizona St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Cooper, Iowa St.
|4
|1
|24
|0
|0.2
|R.Damuni, BYU
|4
|1
|26
|0
|0.2
|C.Diagne, Georgia St.
|4
|1
|25
|0
|0.2
|E.Dotson, Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Flowers, Louisiana-Lafayette
|4
|1
|35
|1
|0.2
|Z.Gamble, Appalachian St.
|4
|1
|9
|0
|0.2
|T.Guy, Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Hearns, Wyoming
|4
|1
|-2
|0
|0.2
|G.Hunter, Arizona
|4
|1
|28
|0
|0.2
|E.Jackson, North Texas
|4
|1
|60
|0
|0.2
|J.Jarrett, Southern Cal
|4
|1
|70
|1
|0.2
|D.Johnson, Florida
|4
|1
|7
|0
|0.2
|J.Johnson, Bowling Green
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Johnson, Notre Dame
|4
|1
|24
|0
|0.2
|A.Laing, Temple
|4
|1
|0
|0
|0.2
|K.Lewis, North Texas
|4
|1
|0
|0
|0.2
|T.Martinez, New Mexico St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Mayes, Utah St.
|4
|1
|17
|0
|0.2
|D.McClellan, Missouri
|4
|1
|83
|1
|0.2
|W.Miller, South Alabama
|4
|1
|7
|0
|0.2
|M.Mustell, Air Force
|4
|1
|0
|0
|0.2
|M.Myers, Marshall
|4
|1
|34
|0
|0.2
|S.Nnadozie, Army
|4
|1
|2
|0
|0.2
|I.Nwokobia, SMU
|4
|1
|16
|0
|0.2
|J.O’Neal, Missouri St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Ponds, Indiana
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Rawls, Florida St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Renwick, Uconn
|4
|1
|27
|0
|0.2
|P.Robertson, Oklahoma St.
|4
|1
|33
|0
|0.2
|P.Royster, UAB
|4
|1
|-5
|0
|0.2
|G.Shields, Army
|4
|1
|21
|0
|0.2
|S.Smith, Boise St.
|4
|1
|-2
|0
|0.2
|D.Staley, San Diego St.
|4
|1
|-1
|0
|0.2
|S.Sterlin, FIU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|P.Stevenson, Rice
|4
|1
|0
|0
|0.2
|D.Stone, Duke
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.Thomas, James Madison
|4
|1
|32
|0
|0.2
|J.Thompson, New Mexico St.
|4
|1
|8
|0
|0.2
|T.Wall, BYU
|4
|1
|0
|0
|0.2
|A.Williams, Liberty
|4
|1
|0
|0
|0.2
|C.Wright, Stanford
|4
|1
|19
|1
|0.2
|K.Abney, Arizona St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Afalava, Wake Forest
|5
|1
|3
|0
|0.2
|O.Agard, Wisconsin
|5
|1
|0
|0
|0.2
|X.Atkins, Auburn
|5
|1
|73
|0
|0.2
|M.Barnes, SMU
|5
|1
|0
|0
|0.2
|C.Beavers, Mississippi
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Bellamy, UCF
|5
|1
|0
|0
|0.2
|T.Brown, Arizona
|5
|1
|5
|0
|0.2
|J.Celestine, FIU
|5
|1
|5
|0
|0.2
|M.Clark, FIU
|5
|1
|25
|0
|0.2
|D.Cobbs, Kansas St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|T.Combs, New Mexico
|5
|1
|11
|0
|0.2
|J.Conley, Charlotte
|5
|1
|56
|0
|0.2
|J.Content, UTEP
|5
|1
|0
|0
|0.2
|R.Cooper, Maryland
|5
|1
|2
|0
|0.2
|K.Cost, North Carolina
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Crawford, Auburn
|5
|1
|1
|0
|0.2
|O.Daniels, Georgia Tech
|5
|1
|45
|0
|0.2
|M.Delane, LSU
|5
|1
|0
|0
|0.2
|C.Douglas, Houston
|5
|1
|0
|0
|0.2
|R.Edmonson, Colorado St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|E.Eller, Wyoming
|5
|1
|0
|0
|0.2
|L.Fields, Oklahoma St.
|5
|1
|55
|1
|0.2
|A.Foster, Southern Miss.
|5
|1
|20
|0
|0.2
|A.Fuller, Toledo
|5
|1
|0
|0
|0.2
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|5
|1
|55
|1
|0.2
|D.Godsey, Louisiana-Monroe
|5
|1
|0
|0
|0.2
|X.Gordon, Coastal Carolina
|5
|1
|12
|0
|0.2
|C.Gray, Notre Dame
|5
|1
|8
|0
|0.2
|J.Guilbeau, Texas
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Hall, Utah
|5
|1
|4
|0
|0.2
|T.Hallock, W. Michigan
|5
|1
|32
|1
|0.2
|F.Hamilton, Kennesaw St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Hardy, Oklahoma
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Harris, South Florida
|5
|1
|7
|0
|0.2
|Z.Harris, Mississippi
|5
|1
|1
|0
|0.2
|L.Harris, Louisiana-Monroe
|5
|1
|5
|0
|0.2
|M.Harris, South Florida
|5
|1
|93
|1
|0.2
|S.Harrison, Pittsburgh
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Haulcy, LSU
|5
|1
|10
|0
|0.2
|K.Hayward, W. Kentucky
|5
|1
|25
|1
|0.2
|C.Heard, Vanderbilt
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Hector, Colorado St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Henderson, UCF
|5
|1
|0
|0
|0.2
|E.Herring, Florida St.
|5
|1
|15
|0
|0.2
|B.Hillman, Michigan
|5
|1
|0
|0
|0.2
|T.Hinspeter, Umass
|5
|1
|63
|0
|0.2
|C.Hood, Tennessee
|5
|1
|23
|1
|0.2
|M.Hughes, Arizona St.
|5
|1
|6
|0
|0.2
|D.Jackson, Kent St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|W.James, Houston
|5
|1
|37
|1
|0.2
|T.Johnson, Utah
|5
|1
|0
|0
|0.2
|R.Jones, Clemson
|5
|1
|0
|0
|0.2
|R.Jones, Air Force
|5
|1
|3
|0
|0.2
|B.Jordan, Texas Tech
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Joyner, Maryland
|5
|1
|9
|0
|0.2
|N.Kelly, UCF
|5
|1
|4
|0
|0.2
|Q.Keyes, UNLV
|5
|1
|26
|0
|0.2
|G.Littleton, Texas
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Louis, Pittsburgh
|5
|1
|21
|0
|0.2
|B.Lovelace, Pittsburgh
|5
|1
|1
|0
|0.2
|J.Lovett, Kentucky
|5
|1
|20
|0
|0.2
|Z.Lutmer, Iowa
|5
|1
|38
|0
|0.2
|J.Maldonado, Nevada
|5
|1
|36
|1
|0.2
|B.Marshall, UCF
|5
|1
|2
|0
|0.2
|T.Martin, Umass
|5
|1
|23
|1
|0.2
|D.Martin, UTSA
|5
|1
|0
|0
|0.2
|B.Mascoe, Rutgers
|5
|1
|68
|0
|0.2
|J.Mathews, Ohio St.
|5
|1
|5
|0
|0.2
|W.Matthews, Michigan St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|E.Mc-Cantos, Appalachian St.
|5
|1
|2
|0
|0.2
|A.McCoy, Boise St.
|5
|1
|26
|1
|0.2
|J.McDonald, UCF
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.McGrew, FIU
|5
|1
|30
|0
|0.2
|E.McNeil-Warren, Toledo
|5
|1
|37
|1
|0.2
|A.Mitchell, Ohio
|5
|1
|0
|0
|0.2
|B.Miyazono, SMU
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Moore, Florida
|5
|1
|0
|0
|0.2
|C.Mosley, Louisiana-Monroe
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Moten, Southern Miss.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Murphy, New Mexico
|5
|1
|0
|0
|0.2
|W.O’Steen, Jacksonville St.
|5
|1
|17
|0
|0.2
|N.Obiazor, TCU
|5
|1
|26
|0
|0.2
|J.Okoronkwo, South Carolina
|5
|1
|20
|0
|0.2
|B.Osueke, Temple
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Pascal, Bowling Green
|5
|1
|4
|0
|0.2
|J.Patterson, North Carolina
|5
|1
|7
|0
|0.2
|C.Phares, Appalachian St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Pickett, LSU
|5
|1
|4
|0
|0.2
|J.Pope, W. Michigan
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Powell, Temple
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Rayner, Kentucky
|5
|1
|25
|0
|0.2
|R.Reason, East Carolina
|5
|1
|0
|0
|0.2
|T.Redmond, Tennessee
|5
|1
|38
|0
|0.2
|N.Reinicke, Iowa St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Rexroth, Iowa
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Richard, Southern Miss.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Riddle, East Carolina
|5
|1
|35
|0
|0.2
|K.Robinson, Louisiana-Monroe
|5
|1
|10
|0
|0.2
|J.Rogers, Colorado St.
|5
|1
|16
|0
|0.2
|D.Rosiek, Illinois
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Sabb, Alabama
|5
|1
|12
|0
|0.2
|F.Satuala, BYU
|5
|1
|24
|0
|0.2
|L.Scruggs, Maryland
|5
|1
|0
|0
|0.2
|X.Slayton, New Mexico
|5
|1
|0
|0
|0.2
|G.Smith, North Carolina
|5
|1
|30
|0
|0.2
|I.Smith, Mississippi St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Smith, Middle Tennessee
|5
|1
|7
|0
|0.2
|K.Smith, Oklahoma St.
|5
|1
|1
|0
|0.2
|D.Smith, Marshall
|5
|1
|0
|0
|0.2
|X.Smith, UTEP
|5
|1
|5
|0
|0.2
|X.Sorey, Arkansas
|5
|1
|25
|0
|0.2
|M.Stampley, Houston
|5
|1
|17
|0
|0.2
|Z.Stevenson, Wake Forest
|5
|1
|5
|0
|0.2
|M.Taaffe, Texas
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Telander, Tennessee
|5
|1
|0
|0
|0.2
|K.Terrell, Texas State
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Thieneman, Oregon
|5
|1
|0
|0
|0.2
|J.Thomas, Miami
|5
|1
|0
|0
|0.2
|T.Thompson, Troy
|5
|1
|4
|1
|0.2
|B.Thompson, Houston
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Townley, Missouri St.
|5
|1
|25
|0
|0.2
|J.Tucker, Oregon St.
|5
|1
|31
|0
|0.2
|L.Turner-Gooden, San Jose St.
|5
|1
|9
|0
|0.2
|A.Turrentine, Tennessee
|5
|1
|1
|0
|0.2
|D.Walker, Ohio
|5
|1
|0
|0
|0.2
|E.Washington, Penn St.
|5
|1
|12
|0
|0.2
|E.Wesloski, North Texas
|5
|1
|14
|0
|0.2
|J.White, Troy
|5
|1
|1
|0
|0.2
|C.Whitfield, Louisiana-Lafayette
|5
|1
|1
|0
|0.2
|T.Wilk, East Carolina
|5
|1
|20
|0
|0.2
|J.Williams, Iowa St.
|5
|1
|42
|0
|0.2
|W.Williams, Mississippi
|5
|1
|0
|0
|0.2
|A.Wilson, Arizona St.
|5
|1
|5
|0
|0.2
|P.Woodland, LSU
|5
|1
|31
|0
|0.2
|T.Woods, Jacksonville St.
|5
|1
|4
|0
|0.2
|M.Ziglar, North Carolina
|5
|1
|4
|0
|0.2
