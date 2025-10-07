Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Interceptions…

NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

October 7, 2025, 11:13 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
A.Brown, UNLV 4 4 117 2 1.0
A.Jackson, Louisiana Tech 1 1 23 1 1.0
L.Moore, Notre Dame 3 3 4 0 1.0
T.Tolmaire, Boise St. 1 1 21 0 1.0
E.Williams, Indiana 1 1 0 0 1.0
E.Green, Tulsa 6 5 42 0 0.8
J.Johnson, TCU 4 3 71 0 0.8
H.Masses, California 6 4 91 0 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
N.Avinger, Utah St. 5 3 11 0 0.6
J.Bennee, Utah 5 3 103 1 0.6
A.Ferrell, Indiana 5 3 17 0 0.6
B.Fitzgerald, Miami 5 3 43 0 0.6
B.Fitzgerald, Southern Cal 5 3 72 1 0.6
J.Foster, Louisiana Tech 5 3 67 1 0.6
B.Pollock, Texas Tech 5 3 0 0 0.6
B.Trotter, Marshall 5 3 60 0 0.6
J.White, Tulane 5 3 1 0 0.6
B.Clark, TCU 4 2 25 1 0.5
J.Cole, Arizona 4 2 27 1 0.5
T.Davis, Washington 2 1 0 0 0.5
M.Esteen, Washington 4 2 0 0 0.5
J.Gaston, Middle Tennessee 4 2 29 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
J.Joseph, Penn St. 2 1 49 1 0.5
J.Kane, Rice 2 1 0 0 0.5
M.Kane, Duke 4 2 3 0 0.5
C.Logan, Memphis 2 1 0 0 0.5
A.McLaughlin, Washington 4 2 74 1 0.5
R.Moore, Michigan 2 1 0 0 0.5
L.Moore, Indiana 4 2 41 0 0.5
A.Moses, SMU 4 2 95 1 0.5
G.Pomerantz, Southern Cal 2 1 37 0 0.5
L.Roland, Maryland 4 2 100 1 0.5
E.Schaper, Duke 2 1 5 0 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
E.Allen, Sam Houston St. 5 2 66 1 0.4
J.Bainer, San Jose St. 5 2 0 0 0.4
S.Banks, UTSA 5 2 27 0 0.4
S.Bruce, Coastal Carolina 5 2 0 0 0.4
T.Bryant, Kentucky 5 2 25 0 0.4
D.Burks, Appalachian St. 5 2 25 0 0.4
J.Carter, Old Dominion 5 2 3 0 0.4
J.Chenault, South Florida 5 2 0 0 0.4
J.Davis-Robinson, SMU 5 2 0 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
I.Foster, Southern Miss. 5 2 148 2 0.4
C.Hondru, Miami (Ohio) 5 2 77 1 0.4
B.Hubbard, Alabama 5 2 8 0 0.4
J.Huskey, Maryland 5 2 78 0 0.4
M.Jammeh, N. Illinois 5 2 11 0 0.4
C.Johnson, San Diego St. 5 2 101 1 0.4
E.Johnson, BYU 5 2 15 1 0.4
J.Johnson, Tulane 5 2 26 0 0.4
G.Kilgore, South Carolina 5 2 45 1 0.4
J.Lee, South Florida 5 2 53 0 0.4
M.Mack, Ohio 5 2 4 0 0.4
J.McDonald, Texas 5 2 16 0 0.4
M.McDuffie, UNLV 5 2 10 0 0.4
J.Mixon, Oregon 5 2 62 1 0.4
J.Neal, Arkansas 5 2 34 0 0.4
J.Nestor, Minnesota 5 2 29 1 0.4
M.Pollard, Delaware 5 2 0 0 0.4
T.Quinn, Louisville 5 2 0 0 0.4
J.Redding, Baylor 5 2 66 1 0.4
M.Richard, Louisiana Tech 5 2 0 0 0.4
E.Robinson, Georgia 5 2 0 0 0.4
J.Rodriguez, Texas Tech 5 2 26 0 0.4
D.Singleton, Nebraska 5 2 7 0 0.4
E.Smith, Nevada 5 2 30 0 0.4
D.Spears, LSU 5 2 70 1 0.4
C.Sullivan, Michigan 5 2 0 0 0.4
L.Talich, Notre Dame 5 2 0 0 0.4
M.Uihlein, Northwestern 5 2 7 0 0.4
S.Walters, Miami (Ohio) 5 2 0 0 0.4
A.Watts, Louisville 5 2 0 0 0.4
L.Welch, UNLV 5 2 27 0 0.4
J.Wilson, Florida St. 5 2 1 0 0.4
C.Wilson, West Virginia 5 2 19 0 0.4
C.Bracha, Fresno St. 6 2 0 0 0.3
J.Campbell, New Mexico St. 3 1 13 0 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 6 2 0 0 0.3
A.Dickerson, Arkansas St. 6 2 0 0 0.3
A.Ford, Penn St. 3 1 3 0 0.3
C.Gamble, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
D.Golden, Notre Dame 3 1 0 0 0.3
G.Grayton, Kentucky 3 1 21 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 6 2 20 0 0.3
C.Hollobaugh, Ohio 6 2 92 1 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
J.Jones, Temple 3 1 12 0 0.3
D.Kerr, Syracuse 6 2 27 0 0.3
A.Kilgore, SMU 3 1 10 1 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
J.Lewis, W. Kentucky 6 2 6 0 0.3
D.Lewis, West Virginia 6 2 41 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
C.Matteson, Army 3 1 8 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
E.McDowell, Georgia Southern 3 1 0 0 0.3
D.Moon, W. Michigan 3 1 0 0 0.3
Q.Moss, Kansas St. 6 2 0 0 0.3
J.Patton, Iowa St. 6 2 32 0 0.3
J.Prevard, Virginia 6 2 9 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
K.Robinson, Virginia 3 1 47 1 0.3
T.Stukes, Arizona 3 1 15 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 6 2 59 1 0.3
D.Ward, Memphis 6 2 58 2 0.3
S.Williams, Texas A&M 3 1 3 0 0.3
K.Wilson, Memphis 6 2 20 0 0.3
J.Apalit-Williams, San Jose St. 4 1 41 0 0.2
T.Benefield, Boise St. 4 1 23 0 0.2
A.Boyd, Texas Tech 4 1 7 0 0.2
T.Brown, James Madison 4 1 0 0 0.2
J.Castell, Florida 4 1 18 0 0.2
M.Caswell, Southern Miss. 4 1 23 0 0.2
J.Clark, Louisiana-Lafayette 4 1 0 0 0.2
T.Cooley, LSU 4 1 0 0 0.2
A.Cooper, Arizona St. 4 1 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
R.Damuni, BYU 4 1 26 0 0.2
C.Diagne, Georgia St. 4 1 25 0 0.2
E.Dotson, Michigan 4 1 0 0 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 4 1 35 1 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 4 1 9 0 0.2
T.Guy, Michigan 4 1 0 0 0.2
D.Hearns, Wyoming 4 1 -2 0 0.2
G.Hunter, Arizona 4 1 28 0 0.2
E.Jackson, North Texas 4 1 60 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
J.Johnson, Bowling Green 4 1 0 0 0.2
T.Johnson, Notre Dame 4 1 24 0 0.2
A.Laing, Temple 4 1 0 0 0.2
K.Lewis, North Texas 4 1 0 0 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 4 1 17 0 0.2
D.McClellan, Missouri 4 1 83 1 0.2
W.Miller, South Alabama 4 1 7 0 0.2
M.Mustell, Air Force 4 1 0 0 0.2
M.Myers, Marshall 4 1 34 0 0.2
S.Nnadozie, Army 4 1 2 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 4 1 16 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
D.Ponds, Indiana 4 1 0 0 0.2
J.Rawls, Florida St. 4 1 0 0 0.2
A.Renwick, Uconn 4 1 27 0 0.2
P.Robertson, Oklahoma St. 4 1 33 0 0.2
P.Royster, UAB 4 1 -5 0 0.2
G.Shields, Army 4 1 21 0 0.2
S.Smith, Boise St. 4 1 -2 0 0.2
D.Staley, San Diego St. 4 1 -1 0 0.2
S.Sterlin, FIU 4 1 0 0 0.2
P.Stevenson, Rice 4 1 0 0 0.2
D.Stone, Duke 4 1 0 0 0.2
J.Thomas, James Madison 4 1 32 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 4 1 8 0 0.2
T.Wall, BYU 4 1 0 0 0.2
A.Williams, Liberty 4 1 0 0 0.2
C.Wright, Stanford 4 1 19 1 0.2
K.Abney, Arizona St. 5 1 0 0 0.2
D.Afalava, Wake Forest 5 1 3 0 0.2
O.Agard, Wisconsin 5 1 0 0 0.2
X.Atkins, Auburn 5 1 73 0 0.2
M.Barnes, SMU 5 1 0 0 0.2
C.Beavers, Mississippi 5 1 0 0 0.2
J.Bellamy, UCF 5 1 0 0 0.2
T.Brown, Arizona 5 1 5 0 0.2
J.Celestine, FIU 5 1 5 0 0.2
M.Clark, FIU 5 1 25 0 0.2
D.Cobbs, Kansas St. 5 1 0 0 0.2
T.Combs, New Mexico 5 1 11 0 0.2
J.Conley, Charlotte 5 1 56 0 0.2
J.Content, UTEP 5 1 0 0 0.2
R.Cooper, Maryland 5 1 2 0 0.2
K.Cost, North Carolina 5 1 0 0 0.2
K.Crawford, Auburn 5 1 1 0 0.2
O.Daniels, Georgia Tech 5 1 45 0 0.2
M.Delane, LSU 5 1 0 0 0.2
C.Douglas, Houston 5 1 0 0 0.2
R.Edmonson, Colorado St. 5 1 0 0 0.2
E.Eller, Wyoming 5 1 0 0 0.2
L.Fields, Oklahoma St. 5 1 55 1 0.2
A.Foster, Southern Miss. 5 1 20 0 0.2
A.Fuller, Toledo 5 1 0 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 5 1 55 1 0.2
D.Godsey, Louisiana-Monroe 5 1 0 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 5 1 12 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 5 1 8 0 0.2
J.Guilbeau, Texas 5 1 0 0 0.2
J.Hall, Utah 5 1 4 0 0.2
T.Hallock, W. Michigan 5 1 32 1 0.2
F.Hamilton, Kennesaw St. 5 1 0 0 0.2
J.Hardy, Oklahoma 5 1 0 0 0.2
D.Harris, South Florida 5 1 7 0 0.2
Z.Harris, Mississippi 5 1 1 0 0.2
L.Harris, Louisiana-Monroe 5 1 5 0 0.2
M.Harris, South Florida 5 1 93 1 0.2
S.Harrison, Pittsburgh 5 1 0 0 0.2
A.Haulcy, LSU 5 1 10 0 0.2
K.Hayward, W. Kentucky 5 1 25 1 0.2
C.Heard, Vanderbilt 5 1 0 0 0.2
A.Hector, Colorado St. 5 1 0 0 0.2
D.Henderson, UCF 5 1 0 0 0.2
E.Herring, Florida St. 5 1 15 0 0.2
B.Hillman, Michigan 5 1 0 0 0.2
T.Hinspeter, Umass 5 1 63 0 0.2
C.Hood, Tennessee 5 1 23 1 0.2
M.Hughes, Arizona St. 5 1 6 0 0.2
D.Jackson, Kent St. 5 1 0 0 0.2
W.James, Houston 5 1 37 1 0.2
T.Johnson, Utah 5 1 0 0 0.2
R.Jones, Clemson 5 1 0 0 0.2
R.Jones, Air Force 5 1 3 0 0.2
B.Jordan, Texas Tech 5 1 0 0 0.2
D.Joyner, Maryland 5 1 9 0 0.2
N.Kelly, UCF 5 1 4 0 0.2
Q.Keyes, UNLV 5 1 26 0 0.2
G.Littleton, Texas 5 1 0 0 0.2
K.Louis, Pittsburgh 5 1 21 0 0.2
B.Lovelace, Pittsburgh 5 1 1 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 5 1 20 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 5 1 38 0 0.2
J.Maldonado, Nevada 5 1 36 1 0.2
B.Marshall, UCF 5 1 2 0 0.2
T.Martin, Umass 5 1 23 1 0.2
D.Martin, UTSA 5 1 0 0 0.2
B.Mascoe, Rutgers 5 1 68 0 0.2
J.Mathews, Ohio St. 5 1 5 0 0.2
W.Matthews, Michigan St. 5 1 0 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 5 1 2 0 0.2
A.McCoy, Boise St. 5 1 26 1 0.2
J.McDonald, UCF 5 1 0 0 0.2
J.McGrew, FIU 5 1 30 0 0.2
E.McNeil-Warren, Toledo 5 1 37 1 0.2
A.Mitchell, Ohio 5 1 0 0 0.2
B.Miyazono, SMU 5 1 0 0 0.2
D.Moore, Florida 5 1 0 0 0.2
C.Mosley, Louisiana-Monroe 5 1 0 0 0.2
J.Moten, Southern Miss. 5 1 0 0 0.2
D.Murphy, New Mexico 5 1 0 0 0.2
W.O’Steen, Jacksonville St. 5 1 17 0 0.2
N.Obiazor, TCU 5 1 26 0 0.2
J.Okoronkwo, South Carolina 5 1 20 0 0.2
B.Osueke, Temple 5 1 0 0 0.2
K.Pascal, Bowling Green 5 1 4 0 0.2
J.Patterson, North Carolina 5 1 7 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 5 1 0 0 0.2
D.Pickett, LSU 5 1 4 0 0.2
J.Pope, W. Michigan 5 1 0 0 0.2
A.Powell, Temple 5 1 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 5 1 25 0 0.2
R.Reason, East Carolina 5 1 0 0 0.2
T.Redmond, Tennessee 5 1 38 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
J.Rexroth, Iowa 5 1 0 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 5 1 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 5 1 35 0 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 5 1 10 0 0.2
J.Rogers, Colorado St. 5 1 16 0 0.2
D.Rosiek, Illinois 5 1 0 0 0.2
K.Sabb, Alabama 5 1 12 0 0.2
F.Satuala, BYU 5 1 24 0 0.2
L.Scruggs, Maryland 5 1 0 0 0.2
X.Slayton, New Mexico 5 1 0 0 0.2
G.Smith, North Carolina 5 1 30 0 0.2
I.Smith, Mississippi St. 5 1 0 0 0.2
D.Smith, Middle Tennessee 5 1 7 0 0.2
K.Smith, Oklahoma St. 5 1 1 0 0.2
D.Smith, Marshall 5 1 0 0 0.2
X.Smith, UTEP 5 1 5 0 0.2
X.Sorey, Arkansas 5 1 25 0 0.2
M.Stampley, Houston 5 1 17 0 0.2
Z.Stevenson, Wake Forest 5 1 5 0 0.2
M.Taaffe, Texas 5 1 0 0 0.2
J.Telander, Tennessee 5 1 0 0 0.2
K.Terrell, Texas State 5 1 0 0 0.2
D.Thieneman, Oregon 5 1 0 0 0.2
J.Thomas, Miami 5 1 0 0 0.2
T.Thompson, Troy 5 1 4 1 0.2
B.Thompson, Houston 5 1 0 0 0.2
D.Townley, Missouri St. 5 1 25 0 0.2
J.Tucker, Oregon St. 5 1 31 0 0.2
L.Turner-Gooden, San Jose St. 5 1 9 0 0.2
A.Turrentine, Tennessee 5 1 1 0 0.2
D.Walker, Ohio 5 1 0 0 0.2
E.Washington, Penn St. 5 1 12 0 0.2
E.Wesloski, North Texas 5 1 14 0 0.2
J.White, Troy 5 1 1 0 0.2
C.Whitfield, Louisiana-Lafayette 5 1 1 0 0.2
T.Wilk, East Carolina 5 1 20 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
W.Williams, Mississippi 5 1 0 0 0.2
A.Wilson, Arizona St. 5 1 5 0 0.2
P.Woodland, LSU 5 1 31 0 0.2
T.Woods, Jacksonville St. 5 1 4 0 0.2
M.Ziglar, North Carolina 5 1 4 0 0.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up