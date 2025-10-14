NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|K.Matsuzawa, Hawaii
|7
|19
|19
|1.000
|2.71
|E.Sanchez, Houston
|6
|14
|16
|.875
|2.33
|P.Durkin, Tulane
|6
|13
|13
|1.000
|2.17
|S.O’Haire, Maryland
|6
|13
|15
|.867
|2.17
|A.Birr, Georgia Tech
|6
|12
|13
|.923
|2.00
|T.Butkowski, Pittsburgh
|6
|12
|13
|.923
|2.00
|L.Carneiro, Mississippi
|6
|12
|14
|.857
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|W.Ferrin, BYU
|6
|12
|15
|.800
|2.00
|J.Gomez, Arizona St.
|6
|12
|16
|.750
|2.00
|R.Kessinger, E. Michigan
|7
|14
|18
|.778
|2.00
|J.Kleather, Bowling Green
|6
|12
|13
|.923
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|D.Stevens, Iowa
|6
|12
|15
|.800
|2.00
|C.Freeman, Uconn
|6
|11
|12
|.917
|1.83
|M.Salgado-Medina, Arizona
|6
|11
|16
|.688
|1.83
|T.Sandell, Oklahoma
|6
|11
|12
|.917
|1.83
|R.Hawk, New Mexico St.
|5
|9
|12
|.750
|1.80
|C.Ranvier, Louisville
|5
|9
|10
|.900
|1.80
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|7
|9
|.778
|1.75
|J.Love, Virginia Tech
|7
|12
|14
|.857
|1.71
|D.Olano, Illinois
|7
|12
|13
|.923
|1.71
|R.Barker, Penn St.
|6
|10
|11
|.909
|1.67
|M.Bhaghani, UCLA
|6
|10
|12
|.833
|1.67
|M.Gilbert, Tennessee
|6
|10
|12
|.833
|1.67
|J.McFadden, Nevada
|6
|10
|13
|.769
|1.67
|G.Plascencia, San Diego St.
|6
|10
|10
|1.000
|1.67
|D.Ramos, LSU
|6
|10
|12
|.833
|1.67
|G.Rippa, Jacksonville St.
|6
|10
|12
|.833
|1.67
|N.Ruelas, UCF
|6
|10
|11
|.909
|1.67
|L.Ward, Oklahoma St.
|6
|10
|12
|.833
|1.67
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|5
|8
|10
|.800
|1.60
|J.Kauwe, Kentucky
|5
|8
|9
|.889
|1.60
|W.Bettridge, Virginia
|6
|9
|12
|.750
|1.50
|C.Calvert, Wake Forest
|6
|9
|12
|.750
|1.50
|J.Cannon, W. Kentucky
|6
|9
|10
|.900
|1.50
|K.Cunanan, Nebraska
|6
|9
|10
|.900
|1.50
|C.Graham, Cent. Michigan
|6
|9
|11
|.818
|1.50
|Y.Obeid, Missouri St.
|6
|9
|14
|.643
|1.50
|S.Porath, Purdue
|6
|9
|10
|.900
|1.50
|S.Rusnak, Cincinnati
|6
|9
|9
|1.000
|1.50
|R.Sayeri, Southern Cal
|6
|9
|10
|.900
|1.50
|T.Smack, Florida
|6
|9
|12
|.750
|1.50
|C.Talty, Alabama
|6
|9
|13
|.692
|1.50
|R.Villela, UNLV
|6
|9
|11
|.818
|1.50
|L.Marjan, Kansas
|7
|10
|10
|1.000
|1.43
|L.Rodriguez, Kansas St.
|7
|10
|11
|.909
|1.43
|J.Billingsley, Liberty
|5
|7
|11
|.636
|1.40
|R.Bond, Texas A&M
|6
|8
|13
|.615
|1.33
|D.De Freitas, Appalachian St.
|6
|8
|11
|.727
|1.33
|B.Denaburg, Minnesota
|6
|8
|11
|.727
|1.33
|N.Gramatica, South Florida
|6
|8
|10
|.800
|1.33
|S.Harrington, Texas Tech
|6
|8
|10
|.800
|1.33
|E.Kenney, Stanford
|6
|8
|10
|.800
|1.33
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|T.Pelino, Duke
|6
|8
|12
|.667
|1.33
|L.Quinn, Marshall
|6
|8
|12
|.667
|1.33
|A.Sappington, Oregon
|6
|8
|11
|.727
|1.33
|M.Shipley, Texas
|6
|8
|10
|.800
|1.33
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|6
|8
|12
|.667
|1.33
|J.Stevens, Washington St.
|6
|8
|9
|.889
|1.33
|D.Zvada, Michigan
|6
|8
|11
|.727
|1.33
|N.Burnette, Notre Dame
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|5
|6
|6
|1.000
|1.20
|U.Bellenfant, Texas Tech
|5
|6
|6
|1.000
|1.20
|N.Mazzie, East Carolina
|5
|6
|8
|.750
|1.20
|J.Olsen, Northwestern
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|R.Verhoff, North Carolina
|5
|6
|7
|.857
|1.20
|R.Callaghan, Old Dominion
|6
|7
|10
|.700
|1.17
|K.Ferrie, Mississippi St.
|6
|7
|8
|.875
|1.17
|C.Hardin, Temple
|6
|7
|9
|.778
|1.17
|C.Hawkins, Baylor
|6
|7
|8
|.875
|1.17
|L.Lombardo, Boston College
|6
|7
|7
|1.000
|1.17
|R.Meyer, Missouri
|6
|7
|8
|.875
|1.17
|S.Morgan, Tulsa
|6
|7
|10
|.700
|1.17
|J.Patel, Rutgers
|6
|7
|11
|.636
|1.17
|T.Robles, Texas State
|6
|7
|9
|.778
|1.17
|G.Smith, FAU
|6
|7
|7
|1.000
|1.17
|G.Spetic, Memphis
|6
|7
|9
|.778
|1.17
|C.Van Andel, Arkansas St.
|6
|7
|9
|.778
|1.17
|T.Woody, Syracuse
|6
|7
|8
|.875
|1.17
|D.Lynch, Fresno St.
|7
|8
|12
|.667
|1.14
|L.Boyd, Charlotte
|6
|6
|8
|.750
|1.00
|M.Connington, Michigan St.
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|T.Cragun, UTEP
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|H.DiBoyan, South Alabama
|6
|6
|7
|.857
|1.00
|L.Drzewiecki, New Mexico
|6
|6
|6
|1.000
|1.00
|J.Fielding, Ohio St.
|6
|6
|7
|.857
|1.00
|A.Glass, N. Illinois
|6
|6
|8
|.750
|1.00
|G.Gross, Washington
|6
|6
|7
|.857
|1.00
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|6
|6
|8
|.750
|1.00
|N.Hauser, Clemson
|6
|6
|8
|.750
|1.00
|J.Howes, Buffalo
|6
|6
|8
|.750
|1.00
|D.Jones, Army
|6
|6
|10
|.600
|1.00
|N.Konieczynski, NC State
|1
|1
|3
|.333
|1.00
|D.Lynch, San Jose St.
|4
|4
|10
|.400
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|D.Morris, Umass
|6
|6
|8
|.750
|1.00
|A.Murray, California
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|N.Radicic, Indiana
|6
|6
|6
|1.000
|1.00
|M.Schramm, Akron
|2
|2
|2
|1.000
|1.00
|J.Weinberg, Florida St.
|6
|6
|7
|.857
|1.00
|P.Woodring, Georgia
|6
|6
|7
|.857
|1.00
|P.Domschke, W. Michigan
|7
|6
|9
|.667
|.86
|D.Cunanan, Toledo
|6
|5
|6
|.833
|.83
|D.Curtis, Utah
|6
|5
|8
|.625
|.83
|J.Delange, UAB
|6
|5
|8
|.625
|.83
|R.Harradine, Southern Miss.
|6
|5
|8
|.625
|.83
|K.Hensley, West Virginia
|6
|5
|6
|.833
|.83
|W.Joyce, South Carolina
|6
|5
|7
|.714
|.83
|N.Kirkwood, Navy
|6
|5
|6
|.833
|.83
|A.McPherson, Auburn
|6
|5
|5
|1.000
|.83
|K.Nguma, North Texas
|6
|5
|6
|.833
|.83
|M.Petro, UTSA
|6
|5
|6
|.833
|.83
|E.Sandvik, Wyoming
|6
|5
|6
|.833
|.83
|S.Starzyk, Arkansas
|6
|5
|7
|.714
|.83
|B.Taylor, Vanderbilt
|6
|5
|5
|1.000
|.83
|C.Davis, Miami
|5
|4
|4
|1.000
|.80
|B.Peacock, Ohio
|4
|3
|5
|.600
|.75
|E.Gota, Rice
|7
|5
|8
|.625
|.71
|C.Boomer, Boise St.
|6
|4
|5
|.800
|.67
|T.Bryant, Georgia Southern
|6
|4
|5
|.800
|.67
|R.Czeremcha, FIU
|3
|2
|3
|.667
|.67
|B.Franke, Indiana
|3
|2
|2
|1.000
|.67
|D.Henderson, Louisiana Tech
|6
|4
|5
|.800
|.67
|S.Keltner, SMU
|6
|4
|7
|.571
|.67
|S.Renfroe, Troy
|6
|4
|5
|.800
|.67
|T.Rinker, Utah St.
|6
|4
|4
|1.000
|.67
|C.Arreola, UTEP
|5
|3
|6
|.500
|.60
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|N.Reed, Delaware
|5
|3
|7
|.429
|.60
|B.Williams, Kennesaw St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|A.Mata, Colorado
|7
|4
|5
|.800
|.57
|O.Wiley, Akron
|7
|4
|10
|.400
|.57
|L.Akers, Northwestern
|6
|3
|3
|1.000
|.50
|B.Auburn, Miami
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|I.Hankins, Colorado St.
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Holmer, Ball St.
|6
|3
|5
|.600
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Meyer, California
|6
|3
|4
|.750
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|M.Suarez, James Madison
|6
|3
|6
|.500
|.50
|N.Vakos, Wisconsin
|6
|3
|5
|.600
|.50
|J.Zirkel, Texas A&M
|2
|1
|1
|1.000
|.50
|C.Ojeda, Oregon St.
|7
|3
|8
|.375
|.43
|N.Keller, Louisville
|5
|2
|3
|.667
|.40
|C.Smith, Iowa St.
|5
|2
|3
|.667
|.40
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|C.Allen, Rice
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|K.Vinesett, NC State
|6
|2
|3
|.667
|.33
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|4
|1
|1
|1.000
|.25
|N.Grant, FIU
|5
|1
|2
|.500
|.20
|J.Chance, Louisiana Tech
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|D.Dellenbach, Ohio
|6
|1
|2
|.500
|.17
|W.Hryszko, Kent St.
|6
|1
|2
|.500
|.17
|B.McAlister, Georgia St.
|6
|1
|5
|.200
|.17
|P.McAteer, Troy
|6
|1
|2
|.500
|.17
|N.McCashland, TCU
|6
|1
|3
|.333
|.17
|C.Pavon, Sam Houston St.
|6
|1
|1
|1.000
|.17
|H.Smith, W. Michigan
|7
|1
|2
|.500
|.14
|E.Adele, Rice
|4
|0
|0
|.000
|.00
|M.Amedee, Boston College
|3
|0
|0
|.000
|.00
|R.Andersen, Texas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|D.Anderson, North Carolina
|5
|0
|0
|.000
|.00
|M.Augustine, Notre Dame
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Baddoo, Umass
|6
|0
|0
|.000
|.00
|M.Bailey, Illinois
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Baka, UAB
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Baker, East Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Banuelos, Southern Cal
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Baxter, Texas
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Beckley, Oklahoma St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Bell, E. Michigan
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bellamy, UCF
|6
|0
|0
|.000
|.00
|E.Black, Penn St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bolton, Missouri
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Bowers, Ohio
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Bowick, Illinois
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Branham, Arkansas
|6
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brousseau, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brown, California
|5
|0
|0
|.000
|.00
|K.Brown, Washington St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Brown, Nevada
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Brown, Louisville
|1
|0
|0
|.000
|.00
|R.Buell, Memphis
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Burnette, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Burnette, Houston
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Carrington, Buffalo
|6
|0
|0
|.000
|.00
|V.Carroll-Jackson, Uconn
|6
|0
|0
|.000
|.00
|A.Chavez, Stanford
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Clayton, Marshall
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Crawford, Auburn
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Cunningham, Marshall
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Davis, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Deslauriers, Syracuse
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Dixon-Veal, California
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Dubose-Bourne, Old Dominion
|6
|0
|0
|.000
|.00
|M.Easterly, Old Dominion
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Edwards, Rutgers
|1
|0
|0
|.000
|.00
|S.Ellis, Purdue
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Epps, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Farrior, Appalachian St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|D.Fields, Ball St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Flowers, W. Kentucky
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Francis, Illinois
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Gash, Michigan St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Gbayor, North Carolina
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Gissendanner, Kent St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Goldman, Nebraska
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Greene, Tulsa
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hall, Colorado St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|A.Harris, Penn St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|E.Harris, Arkansas
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Holt, E. Michigan
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Horsley, East Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.Hubbard, South Alabama
|6
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hulak, Notre Dame
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Hutchinson, Louisville
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Jackson, Oregon
|6
|0
|0
|.000
|.00
|G.Jenkins, South Florida
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Jones, Texas Tech
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Kaiser, Indiana
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Kawecki, Oklahoma St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|N.Kelly, Miami
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Kelly, Umass
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Kropp, Indiana
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Laster, UNLV
|0
|0
|0
|.000
|.00
|A.Lewellen, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Loftis, Charlotte
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Lovett, Kentucky
|5
|0
|0
|.000
|.00
|O.Loy, W. Kentucky
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Mangino, New Mexico St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|C.May, San Diego St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.McLaughlin, South Florida
|6
|0
|0
|.000
|.00
|T.Meadows, UTEP
|2
|0
|0
|.000
|.00
|S.Mikaele, Hawaii
|7
|0
|0
|.000
|.00
|E.Minter, Virginia
|6
|0
|0
|.000
|.00
|M.Mobley, Akron
|7
|0
|0
|.000
|.00
|E.Modozie, Georgia
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Moore, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Morehead, Minnesota
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Moss, Kennesaw St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|D.Murphy, New Mexico
|5
|0
|0
|.000
|.00
|R.Murphy, Uconn
|6
|0
|0
|.000
|.00
|M.Neolien, East Carolina
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Odums, Nevada
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Olsen, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|O.Omotosho, West Virginia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ott, Purdue
|5
|0
|0
|.000
|.00
|W.Philord, FAU
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Prentice, Baylor
|6
|0
|0
|.000
|.00
|B.Prosper, E. Michigan
|7
|0
|0
|.000
|.00
|A.Quinn, Boston College
|4
|0
|0
|.000
|.00
|A.Ramsey, Kentucky
|4
|0
|0
|.000
|.00
|P.Reeder, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Retzlaff, Tulane
|6
|0
|0
|.000
|.00
|D.Rice, Kansas St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|S.Riddy, East Carolina
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Roberts, Texas Tech
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Robertson, Oregon St.
|1
|0
|0
|.000
|.00
|N.Rogers, UAB
|5
|0
|0
|.000
|.00
|C.Ross, Memphis
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Rowe, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Rucker, Arkansas St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|S.Sehra, Southern Cal
|2
|0
|0
|.000
|.00
|L.Seymour, Georgia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|W.Smiley, UTSA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Smith, Marshall
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Ohio St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|B.Smith, Air Force
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Smith, Army
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Sperry, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|D.St. Clair, Charlotte
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.St. Clair, Georgia
|0
|0
|0
|.000
|.00
|T. Starling, North Texas
|0
|0
|0
|.000
|.00
|V.Tatafu, UTSA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Tate, N. Illinois
|4
|0
|0
|.000
|.00
|L.Thomas, UNLV
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Thompson, Mississippi St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Toney, Miami
|5
|0
|0
|.000
|.00
|M.Tounkara, Florida
|3
|0
|0
|.000
|.00
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|0
|0
|.000
|.00
|I.Traore, Toledo
|3
|0
|0
|.000
|.00
|W.Upton, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|S.Valeri, Northwestern
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Walker, South Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Waller, Auburn
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Washington, Boise St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0
|.000
|.00
|F.Westphal, Florida
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Williams, Nebraska
|6
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, UCF
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Williams, Kent St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|T.Williams, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|D.Witten, Ohio St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Witthoft, Delaware
|5
|0
|0
|.000
|.00
|T.Woods, Jacksonville St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|L.Wulffraat, Tulane
|0
|0
|0
|.000
|.00
|P.Yates, North Carolina
|1
|0
|0
|.000
|.00
