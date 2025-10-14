Live Radio
NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 7 19 19 1.000 2.71
E.Sanchez, Houston 6 14 16 .875 2.33
P.Durkin, Tulane 6 13 13 1.000 2.17
S.O’Haire, Maryland 6 13 15 .867 2.17
A.Birr, Georgia Tech 6 12 13 .923 2.00
T.Butkowski, Pittsburgh 6 12 13 .923 2.00
L.Carneiro, Mississippi 6 12 14 .857 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
W.Ferrin, BYU 6 12 15 .800 2.00
J.Gomez, Arizona St. 6 12 16 .750 2.00
R.Kessinger, E. Michigan 7 14 18 .778 2.00
J.Kleather, Bowling Green 6 12 13 .923 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
D.Stevens, Iowa 6 12 15 .800 2.00
C.Freeman, Uconn 6 11 12 .917 1.83
M.Salgado-Medina, Arizona 6 11 16 .688 1.83
T.Sandell, Oklahoma 6 11 12 .917 1.83
R.Hawk, New Mexico St. 5 9 12 .750 1.80
C.Ranvier, Louisville 5 9 10 .900 1.80
K.Konrardy, Iowa St. 4 7 9 .778 1.75
J.Love, Virginia Tech 7 12 14 .857 1.71
D.Olano, Illinois 7 12 13 .923 1.71
R.Barker, Penn St. 6 10 11 .909 1.67
M.Bhaghani, UCLA 6 10 12 .833 1.67
M.Gilbert, Tennessee 6 10 12 .833 1.67
J.McFadden, Nevada 6 10 13 .769 1.67
G.Plascencia, San Diego St. 6 10 10 1.000 1.67
D.Ramos, LSU 6 10 12 .833 1.67
G.Rippa, Jacksonville St. 6 10 12 .833 1.67
N.Ruelas, UCF 6 10 11 .909 1.67
L.Ward, Oklahoma St. 6 10 12 .833 1.67
D.Dzioban, Miami (Ohio) 5 8 10 .800 1.60
J.Kauwe, Kentucky 5 8 9 .889 1.60
W.Bettridge, Virginia 6 9 12 .750 1.50
C.Calvert, Wake Forest 6 9 12 .750 1.50
J.Cannon, W. Kentucky 6 9 10 .900 1.50
K.Cunanan, Nebraska 6 9 10 .900 1.50
C.Graham, Cent. Michigan 6 9 11 .818 1.50
Y.Obeid, Missouri St. 6 9 14 .643 1.50
S.Porath, Purdue 6 9 10 .900 1.50
S.Rusnak, Cincinnati 6 9 9 1.000 1.50
R.Sayeri, Southern Cal 6 9 10 .900 1.50
T.Smack, Florida 6 9 12 .750 1.50
C.Talty, Alabama 6 9 13 .692 1.50
R.Villela, UNLV 6 9 11 .818 1.50
L.Marjan, Kansas 7 10 10 1.000 1.43
L.Rodriguez, Kansas St. 7 10 11 .909 1.43
J.Billingsley, Liberty 5 7 11 .636 1.40
R.Bond, Texas A&M 6 8 13 .615 1.33
D.De Freitas, Appalachian St. 6 8 11 .727 1.33
B.Denaburg, Minnesota 6 8 11 .727 1.33
N.Gramatica, South Florida 6 8 10 .800 1.33
S.Harrington, Texas Tech 6 8 10 .800 1.33
E.Kenney, Stanford 6 8 10 .800 1.33
D.Kinney, Kennesaw St. 3 4 4 1.000 1.33
T.Pelino, Duke 6 8 12 .667 1.33
L.Quinn, Marshall 6 8 12 .667 1.33
A.Sappington, Oregon 6 8 11 .727 1.33
M.Shipley, Texas 6 8 10 .800 1.33
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 6 8 12 .667 1.33
J.Stevens, Washington St. 6 8 9 .889 1.33
D.Zvada, Michigan 6 8 11 .727 1.33
N.Burnette, Notre Dame 4 5 5 1.000 1.25
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 5 6 6 1.000 1.20
U.Bellenfant, Texas Tech 5 6 6 1.000 1.20
N.Mazzie, East Carolina 5 6 8 .750 1.20
J.Olsen, Northwestern 5 6 7 .857 1.20
R.Verhoff, North Carolina 5 6 7 .857 1.20
R.Callaghan, Old Dominion 6 7 10 .700 1.17
K.Ferrie, Mississippi St. 6 7 8 .875 1.17
C.Hardin, Temple 6 7 9 .778 1.17
C.Hawkins, Baylor 6 7 8 .875 1.17
L.Lombardo, Boston College 6 7 7 1.000 1.17
R.Meyer, Missouri 6 7 8 .875 1.17
S.Morgan, Tulsa 6 7 10 .700 1.17
J.Patel, Rutgers 6 7 11 .636 1.17
T.Robles, Texas State 6 7 9 .778 1.17
G.Smith, FAU 6 7 7 1.000 1.17
G.Spetic, Memphis 6 7 9 .778 1.17
C.Van Andel, Arkansas St. 6 7 9 .778 1.17
T.Woody, Syracuse 6 7 8 .875 1.17
D.Lynch, Fresno St. 7 8 12 .667 1.14
L.Boyd, Charlotte 6 6 8 .750 1.00
M.Connington, Michigan St. 5 5 6 .833 1.00
T.Cragun, UTEP 1 1 1 1.000 1.00
H.DiBoyan, South Alabama 6 6 7 .857 1.00
L.Drzewiecki, New Mexico 6 6 6 1.000 1.00
J.Fielding, Ohio St. 6 6 7 .857 1.00
A.Glass, N. Illinois 6 6 8 .750 1.00
G.Gross, Washington 6 6 7 .857 1.00
J.Hathaway, Middle Tennessee 6 6 8 .750 1.00
N.Hauser, Clemson 6 6 8 .750 1.00
J.Howes, Buffalo 6 6 8 .750 1.00
D.Jones, Army 6 6 10 .600 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
D.Lynch, San Jose St. 4 4 10 .400 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
D.Morris, Umass 6 6 8 .750 1.00
A.Murray, California 3 3 3 1.000 1.00
N.Radicic, Indiana 6 6 6 1.000 1.00
M.Schramm, Akron 2 2 2 1.000 1.00
J.Weinberg, Florida St. 6 6 7 .857 1.00
P.Woodring, Georgia 6 6 7 .857 1.00
P.Domschke, W. Michigan 7 6 9 .667 .86
D.Cunanan, Toledo 6 5 6 .833 .83
D.Curtis, Utah 6 5 8 .625 .83
J.Delange, UAB 6 5 8 .625 .83
R.Harradine, Southern Miss. 6 5 8 .625 .83
K.Hensley, West Virginia 6 5 6 .833 .83
W.Joyce, South Carolina 6 5 7 .714 .83
N.Kirkwood, Navy 6 5 6 .833 .83
A.McPherson, Auburn 6 5 5 1.000 .83
K.Nguma, North Texas 6 5 6 .833 .83
M.Petro, UTSA 6 5 6 .833 .83
E.Sandvik, Wyoming 6 5 6 .833 .83
S.Starzyk, Arkansas 6 5 7 .714 .83
B.Taylor, Vanderbilt 6 5 5 1.000 .83
C.Davis, Miami 5 4 4 1.000 .80
B.Peacock, Ohio 4 3 5 .600 .75
E.Gota, Rice 7 5 8 .625 .71
C.Boomer, Boise St. 6 4 5 .800 .67
T.Bryant, Georgia Southern 6 4 5 .800 .67
R.Czeremcha, FIU 3 2 3 .667 .67
B.Franke, Indiana 3 2 2 1.000 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 6 4 5 .800 .67
S.Keltner, SMU 6 4 7 .571 .67
S.Renfroe, Troy 6 4 5 .800 .67
T.Rinker, Utah St. 6 4 4 1.000 .67
C.Arreola, UTEP 5 3 6 .500 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
N.Reed, Delaware 5 3 7 .429 .60
B.Williams, Kennesaw St. 5 3 6 .500 .60
A.Mata, Colorado 7 4 5 .800 .57
O.Wiley, Akron 7 4 10 .400 .57
L.Akers, Northwestern 6 3 3 1.000 .50
B.Auburn, Miami 2 1 1 1.000 .50
I.Hankins, Colorado St. 6 3 6 .500 .50
C.Holmer, Ball St. 6 3 5 .600 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Meyer, California 6 3 4 .750 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
M.Suarez, James Madison 6 3 6 .500 .50
N.Vakos, Wisconsin 6 3 5 .600 .50
J.Zirkel, Texas A&M 2 1 1 1.000 .50
C.Ojeda, Oregon St. 7 3 8 .375 .43
N.Keller, Louisville 5 2 3 .667 .40
C.Smith, Iowa St. 5 2 3 .667 .40
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
C.Allen, Rice 3 1 1 1.000 .33
K.Vinesett, NC State 6 2 3 .667 .33
C.Wilbanks, Southern Miss. 4 1 1 1.000 .25
N.Grant, FIU 5 1 2 .500 .20
J.Chance, Louisiana Tech 6 1 1 1.000 .17
D.Dellenbach, Ohio 6 1 2 .500 .17
W.Hryszko, Kent St. 6 1 2 .500 .17
B.McAlister, Georgia St. 6 1 5 .200 .17
P.McAteer, Troy 6 1 2 .500 .17
N.McCashland, TCU 6 1 3 .333 .17
C.Pavon, Sam Houston St. 6 1 1 1.000 .17
H.Smith, W. Michigan 7 1 2 .500 .14
E.Adele, Rice 4 0 0 .000 .00
M.Amedee, Boston College 3 0 0 .000 .00
R.Andersen, Texas 3 0 0 .000 .00
D.Anderson, North Carolina 5 0 0 .000 .00
M.Augustine, Notre Dame 1 0 0 .000 .00
S.Baddoo, Umass 6 0 0 .000 .00
M.Bailey, Illinois 7 0 0 .000 .00
J.Baka, UAB 0 0 0 .000 .00
D.Baker, East Carolina 1 0 0 .000 .00
M.Banuelos, Southern Cal 3 0 0 .000 .00
C.Baxter, Texas 3 0 0 .000 .00
J.Beckley, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00
S.Bell, E. Michigan 3 0 0 .000 .00
J.Bellamy, UCF 6 0 0 .000 .00
E.Black, Penn St. 2 0 0 .000 .00
J.Bolton, Missouri 0 0 0 .000 .00
L.Bowers, Ohio 1 0 0 .000 .00
J.Bowick, Illinois 6 0 0 .000 .00
K.Branham, Arkansas 6 0 0 .000 .00
S.Brousseau, Utah St. 0 0 0 .000 .00
D.Brown, California 5 0 0 .000 .00
K.Brown, Washington St. 1 0 0 .000 .00
K.Brown, Nevada 4 0 0 .000 .00
S.Brown, Louisville 1 0 0 .000 .00
R.Buell, Memphis 6 0 0 .000 .00
C.Burnette, Auburn 0 0 0 .000 .00
J.Burnette, Houston 3 0 0 .000 .00
J.Carrington, Buffalo 6 0 0 .000 .00
V.Carroll-Jackson, Uconn 6 0 0 .000 .00
A.Chavez, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Clayton, Marshall 3 0 0 .000 .00
J.Crawford, Auburn 5 0 0 .000 .00
J.Cunningham, Marshall 0 0 0 .000 .00
K.Davis, Florida St. 2 0 0 .000 .00
A.Deslauriers, Syracuse 6 0 0 .000 .00
J.Dixon-Veal, California 3 0 0 .000 .00
S.Dubose-Bourne, Old Dominion 6 0 0 .000 .00
M.Easterly, Old Dominion 6 0 0 .000 .00
C.Edwards, Rutgers 1 0 0 .000 .00
S.Ellis, Purdue 6 0 0 .000 .00
C.Epps, Oklahoma St. 2 0 0 .000 .00
S.Farrior, Appalachian St. 6 0 0 .000 .00
D.Fields, Ball St. 6 0 0 .000 .00
C.Flowers, W. Kentucky 6 0 0 .000 .00
K.Francis, Illinois 3 0 0 .000 .00
A.Frederique, Missouri St. 3 0 0 .000 .00
C.Gash, Michigan St. 1 0 0 .000 .00
M.Gbayor, North Carolina 5 0 0 .000 .00
D.Gissendanner, Kent St. 0 0 0 .000 .00
M.Goldman, Nebraska 6 0 0 .000 .00
C.Greene, Tulsa 0 0 0 .000 .00
K.Hall, Colorado St. 3 0 0 .000 .00
A.Harris, Penn St. 6 0 0 .000 .00
E.Harris, Arkansas 6 0 0 .000 .00
J.Holt, E. Michigan 0 0 0 .000 .00
D.Horsley, East Carolina 1 0 0 .000 .00
E.Hubbard, South Alabama 6 0 0 .000 .00
D.Hulak, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
D.Hutchinson, Louisville 5 0 0 .000 .00
D.Jackson, Oregon 6 0 0 .000 .00
G.Jenkins, South Florida 1 0 0 .000 .00
B.Jones, Texas Tech 3 0 0 .000 .00
C.Kaiser, Indiana 0 0 0 .000 .00
A.Kawecki, Oklahoma St. 6 0 0 .000 .00
N.Kelly, Miami 4 0 0 .000 .00
T.Kelly, Umass 6 0 0 .000 .00
K.Kropp, Indiana 0 0 0 .000 .00
M.Laster, UNLV 0 0 0 .000 .00
A.Lewellen, Purdue 1 0 0 .000 .00
G.Loftis, Charlotte 5 0 0 .000 .00
J.Lovett, Kentucky 5 0 0 .000 .00
O.Loy, W. Kentucky 0 0 0 .000 .00
C.Mangino, New Mexico St. 1 0 0 .000 .00
C.May, San Diego St. 3 0 0 .000 .00
C.McLaughlin, South Florida 6 0 0 .000 .00
T.Meadows, UTEP 2 0 0 .000 .00
S.Mikaele, Hawaii 7 0 0 .000 .00
E.Minter, Virginia 6 0 0 .000 .00
M.Mobley, Akron 7 0 0 .000 .00
E.Modozie, Georgia 6 0 0 .000 .00
J.Moore, Middle Tennessee 0 0 0 .000 .00
E.Morehead, Minnesota 0 0 0 .000 .00
K.Moss, Kennesaw St. 5 0 0 .000 .00
D.Murphy, New Mexico 5 0 0 .000 .00
R.Murphy, Uconn 6 0 0 .000 .00
M.Neolien, East Carolina 2 0 0 .000 .00
A.Odums, Nevada 6 0 0 .000 .00
J.Olsen, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
O.Omotosho, West Virginia 1 0 0 .000 .00
J.Ott, Purdue 5 0 0 .000 .00
W.Philord, FAU 6 0 0 .000 .00
K.Prentice, Baylor 6 0 0 .000 .00
B.Prosper, E. Michigan 7 0 0 .000 .00
A.Quinn, Boston College 4 0 0 .000 .00
A.Ramsey, Kentucky 4 0 0 .000 .00
P.Reeder, East Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Retzlaff, Tulane 6 0 0 .000 .00
D.Rice, Kansas St. 7 0 0 .000 .00
S.Riddy, East Carolina 0 0 0 .000 .00
B.Roberts, Texas Tech 6 0 0 .000 .00
J.Robertson, Oregon St. 1 0 0 .000 .00
N.Rogers, UAB 5 0 0 .000 .00
C.Ross, Memphis 6 0 0 .000 .00
J.Rowe, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
C.Rucker, Arkansas St. 6 0 0 .000 .00
S.Sehra, Southern Cal 2 0 0 .000 .00
L.Seymour, Georgia 1 0 0 .000 .00
W.Smiley, UTSA 0 0 0 .000 .00
D.Smith, Marshall 6 0 0 .000 .00
J.Smith, Ohio St. 6 0 0 .000 .00
B.Smith, Air Force 2 0 0 .000 .00
M.Smith, Army 0 0 0 .000 .00
K.Sperry, Florida St. 2 0 0 .000 .00
D.St. Clair, Charlotte 0 0 0 .000 .00
J.St. Clair, Georgia 0 0 0 .000 .00
T. Starling, North Texas 0 0 0 .000 .00
V.Tatafu, UTSA 0 0 0 .000 .00
L.Tate, N. Illinois 4 0 0 .000 .00
L.Thomas, UNLV 6 0 0 .000 .00
C.Thompson, Mississippi St. 3 0 0 .000 .00
M.Toney, Miami 5 0 0 .000 .00
M.Tounkara, Florida 3 0 0 .000 .00
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 0 0 .000 .00
I.Traore, Toledo 3 0 0 .000 .00
W.Upton, Auburn 0 0 0 .000 .00
S.Valeri, Northwestern 0 0 0 .000 .00
K.Walker, South Florida 0 0 0 .000 .00
J.Waller, Auburn 0 0 0 .000 .00
Z.Washington, Boise St. 5 0 0 .000 .00
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
F.Westphal, Florida 0 0 0 .000 .00
K.Williams, Nebraska 6 0 0 .000 .00
T.Williams, UCF 2 0 0 .000 .00
C.Williams, Kent St. 5 0 0 .000 .00
T.Williams, Purdue 1 0 0 .000 .00
D.Witten, Ohio St. 0 0 0 .000 .00
C.Witthoft, Delaware 5 0 0 .000 .00
T.Woods, Jacksonville St. 6 0 0 .000 .00
L.Wulffraat, Tulane 0 0 0 .000 .00
P.Yates, North Carolina 1 0 0 .000 .00

