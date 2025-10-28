Live Radio
NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

October 28, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 8 20 20 1.000 2.50
T.Butkowski, Pittsburgh 8 19 21 .905 2.38
J.Gomez, Arizona St. 8 17 23 .739 2.12
A.Birr, Georgia Tech 8 16 17 .941 2.00
L.Carneiro, Mississippi 8 16 18 .889 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
P.Durkin, Tulane 7 14 14 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
S.O’Haire, Maryland 7 14 16 .875 2.00
E.Sanchez, Houston 8 16 19 .842 2.00
D.Stevens, Iowa 8 16 21 .762 2.00
W.Ferrin, BYU 8 15 18 .833 1.88
G.Plascencia, San Diego St. 7 13 13 1.000 1.86
K.Konrardy, Iowa St. 5 9 11 .818 1.80
M.Bhaghani, UCLA 8 14 17 .824 1.75
C.Freeman, Uconn 8 14 16 .875 1.75
J.Kleather, Bowling Green 8 14 16 .875 1.75
J.Love, Virginia Tech 8 14 17 .824 1.75
J.McFadden, Nevada 8 14 17 .824 1.75
D.Ramos, LSU 8 14 17 .824 1.75
T.Sandell, Oklahoma 8 14 15 .933 1.75
D.Dzioban, Miami (Ohio) 7 12 14 .857 1.71
R.Hawk, New Mexico St. 7 12 17 .706 1.71
L.Quinn, Marshall 7 12 16 .750 1.71
R.Sayeri, Southern Cal 7 12 13 .923 1.71
T.Smack, Florida 7 12 15 .800 1.71
J.Billingsley, Liberty 6 10 14 .714 1.67
N.Mazzie, East Carolina 3 5 6 .833 1.67
D.Olano, Illinois 8 13 14 .929 1.62
R.Barker, Penn St. 7 11 12 .917 1.57
C.Calvert, Wake Forest 7 11 15 .733 1.57
C.Ranvier, Louisville 7 11 13 .846 1.57
G.Rippa, Jacksonville St. 7 11 15 .733 1.57
N.Ruelas, UCF 7 11 12 .917 1.57
M.Salgado-Medina, Arizona 7 11 16 .688 1.57
R.Kessinger, E. Michigan 9 14 19 .737 1.56
W.Bettridge, Virginia 8 12 15 .800 1.50
C.Graham, Cent. Michigan 8 12 14 .857 1.50
A.McPherson, Auburn 8 12 15 .800 1.50
M.Shipley, Texas 8 12 15 .800 1.50
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 8 12 17 .706 1.50
C.Van Andel, Arkansas St. 8 12 15 .800 1.50
J.Kauwe, Kentucky 7 10 13 .769 1.43
Y.Obeid, Missouri St. 7 10 16 .625 1.43
J.Olsen, Northwestern 7 10 12 .833 1.43
S.Porath, Purdue 7 10 11 .909 1.43
T.Robles, Texas State 7 10 12 .833 1.43
R.Villela, UNLV 7 10 12 .833 1.43
J.Cannon, W. Kentucky 8 11 13 .846 1.38
K.Cunanan, Nebraska 8 11 13 .846 1.38
D.De Freitas, Appalachian St. 8 11 14 .786 1.38
N.Gramatica, South Florida 8 11 15 .733 1.38
L.Lombardo, Boston College 8 11 11 1.000 1.38
L.Marjan, Kansas 8 11 11 1.000 1.38
S.Rusnak, Cincinnati 8 11 11 1.000 1.38
G.Smith, FAU 8 11 13 .846 1.38
L.Ward, Oklahoma St. 8 11 13 .846 1.38
D.Kinney, Kennesaw St. 3 4 4 1.000 1.33
C.Hawkins, Baylor 7 9 10 .900 1.29
T.Pelino, Duke 7 9 14 .643 1.29
P.Woodring, Georgia 7 9 10 .900 1.29
B.Denaburg, Minnesota 8 10 13 .769 1.25
M.Gilbert, Tennessee 8 10 12 .833 1.25
J.Howes, Buffalo 8 10 12 .833 1.25
E.Kenney, Stanford 8 10 12 .833 1.25
S.Morgan, Tulsa 8 10 13 .769 1.25
J.Patel, Rutgers 8 10 15 .667 1.25
L.Rodriguez, Kansas St. 8 10 11 .909 1.25
M.Schramm, Akron 4 5 5 1.000 1.25
G.Spetic, Memphis 8 10 13 .769 1.25
J.Stevens, Washington St. 8 10 11 .909 1.25
D.Zvada, Michigan 8 10 14 .714 1.25
D.Lynch, San Jose St. 5 6 12 .500 1.20
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 6 7 7 1.000 1.17
J.Fielding, Ohio St. 7 8 10 .800 1.14
R.Verhoff, North Carolina 7 8 10 .800 1.14
J.Weinberg, Florida St. 7 8 10 .800 1.14
R.Bond, Texas A&M 8 9 14 .643 1.12
S.Keltner, SMU 8 9 13 .692 1.12
R.Meyer, Missouri 8 9 12 .750 1.12
K.Nguma, North Texas 8 9 10 .900 1.12
C.Talty, Alabama 8 9 13 .692 1.12
L.Boyd, Charlotte 8 8 10 .800 1.00
N.Burnette, Notre Dame 5 5 6 .833 1.00
R.Callaghan, Old Dominion 8 8 14 .571 1.00
M.Connington, Michigan St. 7 7 9 .778 1.00
D.Curtis, Utah 8 8 12 .667 1.00
L.Drzewiecki, New Mexico 8 8 9 .889 1.00
K.Ferrie, Mississippi St. 8 8 11 .727 1.00
N.Grant, FIU 7 7 9 .778 1.00
C.Hardin, Temple 8 8 10 .800 1.00
S.Harrington, Texas Tech 8 8 11 .727 1.00
N.Hauser, Clemson 7 7 9 .778 1.00
D.Jones, Army 7 7 12 .583 1.00
W.Joyce, South Carolina 8 8 11 .727 1.00
D.Little, South Alabama 1 1 1 1.000 1.00
D.Lynch, Fresno St. 8 8 12 .667 1.00
N.Mazzie, East Carolina 3 3 4 .750 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
D.Morris, Umass 8 8 11 .727 1.00
A.Murray, California 3 3 3 1.000 1.00
A.Sappington, Oregon 8 8 11 .727 1.00
S.Starzyk, Arkansas 8 8 10 .800 1.00
T.Woody, Syracuse 8 8 9 .889 1.00
T.Bryant, Georgia Southern 8 7 8 .875 .88
P.Domschke, W. Michigan 8 7 10 .700 .88
N.Radicic, Indiana 8 7 7 1.000 .88
S.Renfroe, Troy 8 7 9 .778 .88
T.Rinker, Utah St. 8 7 7 1.000 .88
B.Taylor, Vanderbilt 8 7 7 1.000 .88
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
C.Davis, Miami 7 6 7 .857 .86
J.Delange, UAB 7 6 9 .667 .86
J.Hathaway, Middle Tennessee 7 6 8 .750 .86
M.Petro, UTSA 7 6 7 .857 .86
D.Cunanan, Toledo 8 6 7 .857 .75
H.DiBoyan, South Alabama 8 6 9 .667 .75
A.Glass, N. Illinois 8 6 8 .750 .75
E.Gota, Rice 8 6 9 .667 .75
G.Gross, Washington 8 6 8 .750 .75
K.Hensley, West Virginia 8 6 8 .750 .75
N.Kirkwood, Navy 7 5 6 .833 .71
R.Czeremcha, FIU 3 2 3 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 6 4 5 .800 .67
B.Williams, Kennesaw St. 6 4 7 .571 .67
C.Boomer, Boise St. 8 5 6 .833 .62
R.Harradine, Southern Miss. 8 5 8 .625 .62
C.Meyer, California 8 5 7 .714 .62
E.Sandvik, Wyoming 8 5 6 .833 .62
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
B.Peacock, Ohio 5 3 6 .500 .60
N.Reed, Delaware 7 4 8 .500 .57
C.Arreola, UTEP 6 3 6 .500 .50
T.Cragun, UTEP 2 1 2 .500 .50
N.Konieczynski, NC State 2 1 3 .333 .50
A.Mata, Colorado 8 4 5 .800 .50
N.McCashland, TCU 8 4 6 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
C.Ojeda, Oregon St. 8 4 9 .444 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
C.Wilbanks, Southern Miss. 6 3 4 .750 .50
O.Wiley, Akron 9 4 10 .400 .44
J.Chance, Louisiana Tech 7 3 5 .600 .43
M.Suarez, James Madison 7 3 6 .500 .43
R.Tubbs, Air Force 7 3 3 1.000 .43
L.Rickman, Georgia St. 5 2 4 .500 .40
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
L.Akers, Northwestern 8 3 3 1.000 .38
I.Hankins, Colorado St. 8 3 6 .500 .38
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
W.Hryszko, Kent St. 8 3 4 .750 .38
N.Vakos, Wisconsin 8 3 5 .600 .38
C.Allen, Rice 3 1 1 1.000 .33
B.Auburn, Miami 3 1 1 1.000 .33
B.Franke, Indiana 6 2 2 1.000 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
N.Keller, Louisville 7 2 3 .667 .29
C.Pavon, Sam Houston St. 7 2 3 .667 .29
K.Vinesett, NC State 7 2 3 .667 .29
J.Cassidy, W. Kentucky 8 2 2 1.000 .25
J.Zirkel, Texas A&M 4 1 1 1.000 .25
D.Dellenbach, Ohio 8 1 2 .500 .12
B.McAlister, Georgia St. 8 1 6 .167 .12
P.McAteer, Troy 8 1 2 .500 .12
H.Smith, W. Michigan 8 1 2 .500 .12
B.Abbe, Umass 0 0 0 .000 .00
B.Alexander, BYU 0 0 0 .000 .00
K.Alexander, Texas State 7 0 0 .000 .00
R.Alexander, Texas Tech 3 0 0 .000 .00
M.Amofa, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00
D.Anderson, Washington St. 0 0 0 .000 .00
J.Anderson, Akron 6 0 0 .000 .00
K.Archie, Rutgers 3 0 0 .000 .00
S.Badmus, Temple 6 0 0 .000 .00
J.Balis, Vanderbilt 0 0 0 .000 .00
H.Barth, Stanford 8 0 0 .000 .00
L.Beemer, Wake Forest 0 0 0 .000 .00
L.Bell, Colorado St. 3 0 0 .000 .00
C.Benning, Nebraska 6 0 0 .000 .00
R.Boe, Northwestern 4 0 0 .000 .00
T.Booras, Louisiana Tech 0 0 0 .000 .00
K.Boschma, Oregon St. 7 0 0 .000 .00
N.Bowers, Toledo 8 0 0 .000 .00
D.Brame, Tennessee 2 0 0 .000 .00
M.Brown, West Virginia 1 0 0 .000 .00
J.Brown, Colorado 7 0 0 .000 .00
S.Carpenter, Pittsburgh 7 0 0 .000 .00
G.Carrillo, San Jose St. 0 0 0 .000 .00
J.Chestnut, Middle Tennessee 7 0 0 .000 .00
A.Clay, Bowling Green 0 0 0 .000 .00
V.Cobb, Purdue 1 0 0 .000 .00
K.Collier, Old Dominion 2 0 0 .000 .00
A.Cromartie, Florida St. 2 0 0 .000 .00
C.Crouch, Georgia Southern 8 0 0 .000 .00
J.Daley, Utah 8 0 0 .000 .00
C.Daly, Army 1 0 0 .000 .00
J.Davis, South Florida 2 0 0 .000 .00
T.Davis, Kansas 8 0 0 .000 .00
K.Davis, FIU 7 0 0 .000 .00
T.Denson, Jacksonville St. 3 0 0 .000 .00
B.Despanie, Tulane 6 0 0 .000 .00
K.Diop, New Mexico 1 0 0 .000 .00
G.Faga, San Jose St. 7 0 0 .000 .00
N.Fattig, Stanford 3 0 0 .000 .00
J.Ferguson, Arkansas 4 0 0 .000 .00
C.Fitzpatrick, Oklahoma St. 8 0 0 .000 .00
Z.Fletcher, Kent St. 4 0 0 .000 .00
T.Francis, LSU 1 0 0 .000 .00
J.Franke, California 0 0 0 .000 .00
C.Gamble, Georgia Southern 4 0 0 .000 .00
C.Garcia, UTSA 0 0 0 .000 .00
M.Garner, Wisconsin 4 0 0 .000 .00
J.Gayer, Utah St. 0 0 0 .000 .00
J.Goodman, Louisiana-Monroe 0 0 0 .000 .00
I.Green, Memphis 7 0 0 .000 .00
K.Griffin, Rutgers 8 0 0 .000 .00
D.Gusta, Kentucky 7 0 0 .000 .00
W.Harris, Oregon St. 5 0 0 .000 .00
I.Hartrup, Mississippi 8 0 0 .000 .00
A.Hawkes, Oregon St. 2 0 0 .000 .00
K.Hawkins, Colorado 8 0 0 .000 .00
G.Hill, Tennessee 0 0 0 .000 .00
J.Hobbs, Virginia Tech 0 0 0 .000 .00
J.Holmes, Pittsburgh 7 0 0 .000 .00
R.Jackson, Jacksonville St. 7 0 0 .000 .00
C.Jackson, LSU 3 0 0 .000 .00
T.Jackson, Houston 0 0 0 .000 .00
K.James, Florida 7 0 0 .000 .00
J.Johnson, Oregon St. 7 0 0 .000 .00
D.Johnson, East Carolina 7 0 0 .000 .00
K.Jones, Boise St. 0 0 0 .000 .00
E.Joseph, Florida St. 7 0 0 .000 .00
A.Kaliakmanis, Rutgers 8 0 0 .000 .00
A.Knapp, Notre Dame 7 0 0 .000 .00
K.Krebs, BYU 0 0 0 .000 .00
K.Lee, Minnesota 1 0 0 .000 .00
G.Leeper, Miami (Ohio) 2 0 0 .000 .00
I.Letuli, Hawaii 4 0 0 .000 .00
K.Lewis, Oklahoma 6 0 0 .000 .00
E.Lightsey, Georgia Tech 8 0 0 .000 .00
D.Lowe, Georgia Southern 8 0 0 .000 .00
G.Lyons, Miami (Ohio) 8 0 0 .000 .00
C.Madoski, Arizona 0 0 0 .000 .00
M.Manfred, Missouri 1 0 0 .000 .00
B.Manning, E. Michigan 9 0 0 .000 .00
Z.Marker, Delaware 1 0 0 .000 .00
J.Mattord, E. Michigan 8 0 0 .000 .00
M.Melson, Oklahoma 8 0 0 .000 .00
A.Mendoza, Indiana 4 0 0 .000 .00
C.Munguia, New Mexico 0 0 0 .000 .00
M.Myers, Arkansas St. 7 0 0 .000 .00
P.Navarro, Ohio 8 0 0 .000 .00
A.Nocco, Florida St. 0 0 0 .000 .00
E.Okundaye, Arizona 5 0 0 .000 .00
J.Olafsson, Georgia St. 0 0 0 .000 .00
J.Oquendo, Air Force 5 0 0 .000 .00
C.Owens, Georgia St. 8 0 0 .000 .00
N.Owusu-Boateng, Michigan 2 0 0 .000 .00
J.Payne, TCU 6 0 0 .000 .00
T.Penright, Fresno St. 4 0 0 .000 .00
S.Purcell, Rutgers 0 0 0 .000 .00
Z.Ragins, Oklahoma 3 0 0 .000 .00
M.Redmon, Florida St. 2 0 0 .000 .00
W.Reed, Georgia Tech 2 0 0 .000 .00
A.Reese, Mississippi St. 6 0 0 .000 .00
A.Rhodes, Texas State 1 0 0 .000 .00
K.Rogers, Oregon 4 0 0 .000 .00
H.Ryan, SMU 0 0 0 .000 .00
L.Samsula, Wyoming 8 0 0 .000 .00
J.Scala, Old Dominion 1 0 0 .000 .00
J.Schorsch, Miami (Ohio) 7 0 0 .000 .00
Q.Shemwell, California 6 0 0 .000 .00
C.Shepler, Liberty 2 0 0 .000 .00
T.Shettron, Oklahoma St. 0 0 0 .000 .00
M.Smith, Northwestern 0 0 0 .000 .00
E.Smith, Texas A&M 8 0 0 .000 .00
S.Smith, Purdue 7 0 0 .000 .00
J.Smith, Army 4 0 0 .000 .00
G.Smith, Miami (Ohio) 8 0 0 .000 .00
T.Smith, Texas 8 0 0 .000 .00
A.Smith, Georgia Southern 8 0 0 .000 .00
I.Solomon, Mississippi 4 0 0 .000 .00
Q.Staten, Cincinnati 0 0 0 .000 .00
J.Stewart, Louisville 7 0 0 .000 .00
J.Strickland, Liberty 7 0 0 .000 .00
M.Strickland, TCU 2 0 0 .000 .00
M.Thompson, Hawaii 7 0 0 .000 .00
T.Tillman, UTEP 6 0 0 .000 .00
N.Tiyce, Mississippi St. 7 0 0 .000 .00
W.Tucker, Baylor 0 0 0 .000 .00
J.Valsin, Oregon St. 0 0 0 .000 .00
K.Wall, BYU 1 0 0 .000 .00
P.Walsh, Minnesota 8 0 0 .000 .00
B.Weaver, Rutgers 8 0 0 .000 .00
S.Weller, Baylor 4 0 0 .000 .00
C.White, Akron 1 0 0 .000 .00
E.White, Penn St. 4 0 0 .000 .00
R.Williams, Tulane 1 0 0 .000 .00
M.Williams, Arkansas St. 7 0 0 .000 .00
J.Zeno, Texas A&M 0 0 0 .000 .00

