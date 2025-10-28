NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals
|G
|FG
|FGA
|Pct
|PG
|K.Matsuzawa, Hawaii
|8
|20
|20
|1.000
|2.50
|T.Butkowski, Pittsburgh
|8
|19
|21
|.905
|2.38
|J.Gomez, Arizona St.
|8
|17
|23
|.739
|2.12
|A.Birr, Georgia Tech
|8
|16
|17
|.941
|2.00
|L.Carneiro, Mississippi
|8
|16
|18
|.889
|2.00
|B.Craig, Missouri
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|P.Durkin, Tulane
|7
|14
|14
|1.000
|2.00
|K.Lemmermann, TCU
|1
|2
|2
|1.000
|2.00
|S.O’Haire, Maryland
|7
|14
|16
|.875
|2.00
|E.Sanchez, Houston
|8
|16
|19
|.842
|2.00
|D.Stevens, Iowa
|8
|16
|21
|.762
|2.00
|W.Ferrin, BYU
|8
|15
|18
|.833
|1.88
|G.Plascencia, San Diego St.
|7
|13
|13
|1.000
|1.86
|K.Konrardy, Iowa St.
|5
|9
|11
|.818
|1.80
|M.Bhaghani, UCLA
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|C.Freeman, Uconn
|8
|14
|16
|.875
|1.75
|J.Kleather, Bowling Green
|8
|14
|16
|.875
|1.75
|J.Love, Virginia Tech
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|J.McFadden, Nevada
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|D.Ramos, LSU
|8
|14
|17
|.824
|1.75
|T.Sandell, Oklahoma
|8
|14
|15
|.933
|1.75
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|7
|12
|14
|.857
|1.71
|R.Hawk, New Mexico St.
|7
|12
|17
|.706
|1.71
|L.Quinn, Marshall
|7
|12
|16
|.750
|1.71
|R.Sayeri, Southern Cal
|7
|12
|13
|.923
|1.71
|T.Smack, Florida
|7
|12
|15
|.800
|1.71
|J.Billingsley, Liberty
|6
|10
|14
|.714
|1.67
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|5
|6
|.833
|1.67
|D.Olano, Illinois
|8
|13
|14
|.929
|1.62
|R.Barker, Penn St.
|7
|11
|12
|.917
|1.57
|C.Calvert, Wake Forest
|7
|11
|15
|.733
|1.57
|C.Ranvier, Louisville
|7
|11
|13
|.846
|1.57
|G.Rippa, Jacksonville St.
|7
|11
|15
|.733
|1.57
|N.Ruelas, UCF
|7
|11
|12
|.917
|1.57
|M.Salgado-Medina, Arizona
|7
|11
|16
|.688
|1.57
|R.Kessinger, E. Michigan
|9
|14
|19
|.737
|1.56
|W.Bettridge, Virginia
|8
|12
|15
|.800
|1.50
|C.Graham, Cent. Michigan
|8
|12
|14
|.857
|1.50
|A.McPherson, Auburn
|8
|12
|15
|.800
|1.50
|M.Shipley, Texas
|8
|12
|15
|.800
|1.50
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|8
|12
|17
|.706
|1.50
|C.Van Andel, Arkansas St.
|8
|12
|15
|.800
|1.50
|J.Kauwe, Kentucky
|7
|10
|13
|.769
|1.43
|Y.Obeid, Missouri St.
|7
|10
|16
|.625
|1.43
|J.Olsen, Northwestern
|7
|10
|12
|.833
|1.43
|S.Porath, Purdue
|7
|10
|11
|.909
|1.43
|T.Robles, Texas State
|7
|10
|12
|.833
|1.43
|R.Villela, UNLV
|7
|10
|12
|.833
|1.43
|J.Cannon, W. Kentucky
|8
|11
|13
|.846
|1.38
|K.Cunanan, Nebraska
|8
|11
|13
|.846
|1.38
|D.De Freitas, Appalachian St.
|8
|11
|14
|.786
|1.38
|N.Gramatica, South Florida
|8
|11
|15
|.733
|1.38
|L.Lombardo, Boston College
|8
|11
|11
|1.000
|1.38
|L.Marjan, Kansas
|8
|11
|11
|1.000
|1.38
|S.Rusnak, Cincinnati
|8
|11
|11
|1.000
|1.38
|G.Smith, FAU
|8
|11
|13
|.846
|1.38
|L.Ward, Oklahoma St.
|8
|11
|13
|.846
|1.38
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|4
|4
|1.000
|1.33
|C.Hawkins, Baylor
|7
|9
|10
|.900
|1.29
|T.Pelino, Duke
|7
|9
|14
|.643
|1.29
|P.Woodring, Georgia
|7
|9
|10
|.900
|1.29
|B.Denaburg, Minnesota
|8
|10
|13
|.769
|1.25
|M.Gilbert, Tennessee
|8
|10
|12
|.833
|1.25
|J.Howes, Buffalo
|8
|10
|12
|.833
|1.25
|E.Kenney, Stanford
|8
|10
|12
|.833
|1.25
|S.Morgan, Tulsa
|8
|10
|13
|.769
|1.25
|J.Patel, Rutgers
|8
|10
|15
|.667
|1.25
|L.Rodriguez, Kansas St.
|8
|10
|11
|.909
|1.25
|M.Schramm, Akron
|4
|5
|5
|1.000
|1.25
|G.Spetic, Memphis
|8
|10
|13
|.769
|1.25
|J.Stevens, Washington St.
|8
|10
|11
|.909
|1.25
|D.Zvada, Michigan
|8
|10
|14
|.714
|1.25
|D.Lynch, San Jose St.
|5
|6
|12
|.500
|1.20
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|6
|7
|7
|1.000
|1.17
|J.Fielding, Ohio St.
|7
|8
|10
|.800
|1.14
|R.Verhoff, North Carolina
|7
|8
|10
|.800
|1.14
|J.Weinberg, Florida St.
|7
|8
|10
|.800
|1.14
|R.Bond, Texas A&M
|8
|9
|14
|.643
|1.12
|S.Keltner, SMU
|8
|9
|13
|.692
|1.12
|R.Meyer, Missouri
|8
|9
|12
|.750
|1.12
|K.Nguma, North Texas
|8
|9
|10
|.900
|1.12
|C.Talty, Alabama
|8
|9
|13
|.692
|1.12
|L.Boyd, Charlotte
|8
|8
|10
|.800
|1.00
|N.Burnette, Notre Dame
|5
|5
|6
|.833
|1.00
|R.Callaghan, Old Dominion
|8
|8
|14
|.571
|1.00
|M.Connington, Michigan St.
|7
|7
|9
|.778
|1.00
|D.Curtis, Utah
|8
|8
|12
|.667
|1.00
|L.Drzewiecki, New Mexico
|8
|8
|9
|.889
|1.00
|K.Ferrie, Mississippi St.
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|N.Grant, FIU
|7
|7
|9
|.778
|1.00
|C.Hardin, Temple
|8
|8
|10
|.800
|1.00
|S.Harrington, Texas Tech
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|N.Hauser, Clemson
|7
|7
|9
|.778
|1.00
|D.Jones, Army
|7
|7
|12
|.583
|1.00
|W.Joyce, South Carolina
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|D.Little, South Alabama
|1
|1
|1
|1.000
|1.00
|D.Lynch, Fresno St.
|8
|8
|12
|.667
|1.00
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|3
|4
|.750
|1.00
|C.Moore, Boise St.
|1
|1
|2
|.500
|1.00
|D.Morris, Umass
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|A.Murray, California
|3
|3
|3
|1.000
|1.00
|A.Sappington, Oregon
|8
|8
|11
|.727
|1.00
|S.Starzyk, Arkansas
|8
|8
|10
|.800
|1.00
|T.Woody, Syracuse
|8
|8
|9
|.889
|1.00
|T.Bryant, Georgia Southern
|8
|7
|8
|.875
|.88
|P.Domschke, W. Michigan
|8
|7
|10
|.700
|.88
|N.Radicic, Indiana
|8
|7
|7
|1.000
|.88
|S.Renfroe, Troy
|8
|7
|9
|.778
|.88
|T.Rinker, Utah St.
|8
|7
|7
|1.000
|.88
|B.Taylor, Vanderbilt
|8
|7
|7
|1.000
|.88
|U.Bellenfant, Texas Tech
|7
|6
|6
|1.000
|.86
|C.Davis, Miami
|7
|6
|7
|.857
|.86
|J.Delange, UAB
|7
|6
|9
|.667
|.86
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|7
|6
|8
|.750
|.86
|M.Petro, UTSA
|7
|6
|7
|.857
|.86
|D.Cunanan, Toledo
|8
|6
|7
|.857
|.75
|H.DiBoyan, South Alabama
|8
|6
|9
|.667
|.75
|A.Glass, N. Illinois
|8
|6
|8
|.750
|.75
|E.Gota, Rice
|8
|6
|9
|.667
|.75
|G.Gross, Washington
|8
|6
|8
|.750
|.75
|K.Hensley, West Virginia
|8
|6
|8
|.750
|.75
|N.Kirkwood, Navy
|7
|5
|6
|.833
|.71
|R.Czeremcha, FIU
|3
|2
|3
|.667
|.67
|D.Henderson, Louisiana Tech
|6
|4
|5
|.800
|.67
|B.Williams, Kennesaw St.
|6
|4
|7
|.571
|.67
|C.Boomer, Boise St.
|8
|5
|6
|.833
|.62
|R.Harradine, Southern Miss.
|8
|5
|8
|.625
|.62
|C.Meyer, California
|8
|5
|7
|.714
|.62
|E.Sandvik, Wyoming
|8
|5
|6
|.833
|.62
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|3
|6
|.500
|.60
|B.Peacock, Ohio
|5
|3
|6
|.500
|.60
|N.Reed, Delaware
|7
|4
|8
|.500
|.57
|C.Arreola, UTEP
|6
|3
|6
|.500
|.50
|T.Cragun, UTEP
|2
|1
|2
|.500
|.50
|N.Konieczynski, NC State
|2
|1
|3
|.333
|.50
|A.Mata, Colorado
|8
|4
|5
|.800
|.50
|N.McCashland, TCU
|8
|4
|6
|.667
|.50
|J.Medina, Air Force
|6
|3
|6
|.500
|.50
|C.Ojeda, Oregon St.
|8
|4
|9
|.444
|.50
|C.Rogers, SMU
|2
|1
|4
|.250
|.50
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|6
|3
|4
|.750
|.50
|O.Wiley, Akron
|9
|4
|10
|.400
|.44
|J.Chance, Louisiana Tech
|7
|3
|5
|.600
|.43
|M.Suarez, James Madison
|7
|3
|6
|.500
|.43
|R.Tubbs, Air Force
|7
|3
|3
|1.000
|.43
|L.Rickman, Georgia St.
|5
|2
|4
|.500
|.40
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|5
|2
|4
|.500
|.40
|L.Akers, Northwestern
|8
|3
|3
|1.000
|.38
|I.Hankins, Colorado St.
|8
|3
|6
|.500
|.38
|C.Holmer, Ball St.
|8
|3
|7
|.429
|.38
|W.Hryszko, Kent St.
|8
|3
|4
|.750
|.38
|N.Vakos, Wisconsin
|8
|3
|5
|.600
|.38
|C.Allen, Rice
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|B.Auburn, Miami
|3
|1
|1
|1.000
|.33
|B.Franke, Indiana
|6
|2
|2
|1.000
|.33
|C.Smith, Iowa St.
|6
|2
|3
|.667
|.33
|N.Keller, Louisville
|7
|2
|3
|.667
|.29
|C.Pavon, Sam Houston St.
|7
|2
|3
|.667
|.29
|K.Vinesett, NC State
|7
|2
|3
|.667
|.29
|J.Cassidy, W. Kentucky
|8
|2
|2
|1.000
|.25
|J.Zirkel, Texas A&M
|4
|1
|1
|1.000
|.25
|D.Dellenbach, Ohio
|8
|1
|2
|.500
|.12
|B.McAlister, Georgia St.
|8
|1
|6
|.167
|.12
|P.McAteer, Troy
|8
|1
|2
|.500
|.12
|H.Smith, W. Michigan
|8
|1
|2
|.500
|.12
|B.Abbe, Umass
|0
|0
|0
|.000
|.00
|B.Alexander, BYU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Alexander, Texas State
|7
|0
|0
|.000
|.00
|R.Alexander, Texas Tech
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Amofa, Pittsburgh
|0
|0
|0
|.000
|.00
|D.Anderson, Washington St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Anderson, Akron
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Archie, Rutgers
|3
|0
|0
|.000
|.00
|S.Badmus, Temple
|6
|0
|0
|.000
|.00
|J.Balis, Vanderbilt
|0
|0
|0
|.000
|.00
|H.Barth, Stanford
|8
|0
|0
|.000
|.00
|L.Beemer, Wake Forest
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Bell, Colorado St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|C.Benning, Nebraska
|6
|0
|0
|.000
|.00
|R.Boe, Northwestern
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Booras, Louisiana Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Boschma, Oregon St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|N.Bowers, Toledo
|8
|0
|0
|.000
|.00
|D.Brame, Tennessee
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Brown, West Virginia
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Brown, Colorado
|7
|0
|0
|.000
|.00
|S.Carpenter, Pittsburgh
|7
|0
|0
|.000
|.00
|G.Carrillo, San Jose St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Chestnut, Middle Tennessee
|7
|0
|0
|.000
|.00
|A.Clay, Bowling Green
|0
|0
|0
|.000
|.00
|V.Cobb, Purdue
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Collier, Old Dominion
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Cromartie, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|C.Crouch, Georgia Southern
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Daley, Utah
|8
|0
|0
|.000
|.00
|C.Daly, Army
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Davis, South Florida
|2
|0
|0
|.000
|.00
|T.Davis, Kansas
|8
|0
|0
|.000
|.00
|K.Davis, FIU
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Denson, Jacksonville St.
|3
|0
|0
|.000
|.00
|B.Despanie, Tulane
|6
|0
|0
|.000
|.00
|K.Diop, New Mexico
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Faga, San Jose St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|N.Fattig, Stanford
|3
|0
|0
|.000
|.00
|J.Ferguson, Arkansas
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Fitzpatrick, Oklahoma St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Fletcher, Kent St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|T.Francis, LSU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Franke, California
|0
|0
|0
|.000
|.00
|C.Gamble, Georgia Southern
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Garcia, UTSA
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Garner, Wisconsin
|4
|0
|0
|.000
|.00
|J.Gayer, Utah St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Goodman, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|.000
|.00
|I.Green, Memphis
|7
|0
|0
|.000
|.00
|K.Griffin, Rutgers
|8
|0
|0
|.000
|.00
|D.Gusta, Kentucky
|7
|0
|0
|.000
|.00
|W.Harris, Oregon St.
|5
|0
|0
|.000
|.00
|I.Hartrup, Mississippi
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Hawkes, Oregon St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|K.Hawkins, Colorado
|8
|0
|0
|.000
|.00
|G.Hill, Tennessee
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Hobbs, Virginia Tech
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Holmes, Pittsburgh
|7
|0
|0
|.000
|.00
|R.Jackson, Jacksonville St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|C.Jackson, LSU
|3
|0
|0
|.000
|.00
|T.Jackson, Houston
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.James, Florida
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Johnson, Oregon St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|D.Johnson, East Carolina
|7
|0
|0
|.000
|.00
|K.Jones, Boise St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Joseph, Florida St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Knapp, Notre Dame
|7
|0
|0
|.000
|.00
|K.Krebs, BYU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Lee, Minnesota
|1
|0
|0
|.000
|.00
|G.Leeper, Miami (Ohio)
|2
|0
|0
|.000
|.00
|I.Letuli, Hawaii
|4
|0
|0
|.000
|.00
|K.Lewis, Oklahoma
|6
|0
|0
|.000
|.00
|E.Lightsey, Georgia Tech
|8
|0
|0
|.000
|.00
|D.Lowe, Georgia Southern
|8
|0
|0
|.000
|.00
|G.Lyons, Miami (Ohio)
|8
|0
|0
|.000
|.00
|C.Madoski, Arizona
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Manfred, Missouri
|1
|0
|0
|.000
|.00
|B.Manning, E. Michigan
|9
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Marker, Delaware
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Mattord, E. Michigan
|8
|0
|0
|.000
|.00
|M.Melson, Oklahoma
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Mendoza, Indiana
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.Munguia, New Mexico
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Myers, Arkansas St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|P.Navarro, Ohio
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Nocco, Florida St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Okundaye, Arizona
|5
|0
|0
|.000
|.00
|J.Olafsson, Georgia St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Oquendo, Air Force
|5
|0
|0
|.000
|.00
|C.Owens, Georgia St.
|8
|0
|0
|.000
|.00
|N.Owusu-Boateng, Michigan
|2
|0
|0
|.000
|.00
|J.Payne, TCU
|6
|0
|0
|.000
|.00
|T.Penright, Fresno St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|S.Purcell, Rutgers
|0
|0
|0
|.000
|.00
|Z.Ragins, Oklahoma
|3
|0
|0
|.000
|.00
|M.Redmon, Florida St.
|2
|0
|0
|.000
|.00
|W.Reed, Georgia Tech
|2
|0
|0
|.000
|.00
|A.Reese, Mississippi St.
|6
|0
|0
|.000
|.00
|A.Rhodes, Texas State
|1
|0
|0
|.000
|.00
|K.Rogers, Oregon
|4
|0
|0
|.000
|.00
|H.Ryan, SMU
|0
|0
|0
|.000
|.00
|L.Samsula, Wyoming
|8
|0
|0
|.000
|.00
|J.Scala, Old Dominion
|1
|0
|0
|.000
|.00
|J.Schorsch, Miami (Ohio)
|7
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Shemwell, California
|6
|0
|0
|.000
|.00
|C.Shepler, Liberty
|2
|0
|0
|.000
|.00
|T.Shettron, Oklahoma St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|M.Smith, Northwestern
|0
|0
|0
|.000
|.00
|E.Smith, Texas A&M
|8
|0
|0
|.000
|.00
|S.Smith, Purdue
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Smith, Army
|4
|0
|0
|.000
|.00
|G.Smith, Miami (Ohio)
|8
|0
|0
|.000
|.00
|T.Smith, Texas
|8
|0
|0
|.000
|.00
|A.Smith, Georgia Southern
|8
|0
|0
|.000
|.00
|I.Solomon, Mississippi
|4
|0
|0
|.000
|.00
|Q.Staten, Cincinnati
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Stewart, Louisville
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Strickland, Liberty
|7
|0
|0
|.000
|.00
|M.Strickland, TCU
|2
|0
|0
|.000
|.00
|M.Thompson, Hawaii
|7
|0
|0
|.000
|.00
|T.Tillman, UTEP
|6
|0
|0
|.000
|.00
|N.Tiyce, Mississippi St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|W.Tucker, Baylor
|0
|0
|0
|.000
|.00
|J.Valsin, Oregon St.
|0
|0
|0
|.000
|.00
|K.Wall, BYU
|1
|0
|0
|.000
|.00
|P.Walsh, Minnesota
|8
|0
|0
|.000
|.00
|B.Weaver, Rutgers
|8
|0
|0
|.000
|.00
|S.Weller, Baylor
|4
|0
|0
|.000
|.00
|C.White, Akron
|1
|0
|0
|.000
|.00
|E.White, Penn St.
|4
|0
|0
|.000
|.00
|R.Williams, Tulane
|1
|0
|0
|.000
|.00
|M.Williams, Arkansas St.
|7
|0
|0
|.000
|.00
|J.Zeno, Texas A&M
|0
|0
|0
|.000
|.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.