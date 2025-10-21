NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|7
|949
|167
|0
|0
|0
|176
|1116
|159.43
|W.Knight, James Madison
|7
|611
|165
|121
|89
|0
|133
|986
|140.86
|R.Henry, UTSA
|7
|868
|105
|0
|0
|0
|118
|973
|139.00
|C.Lacy, Louisville
|6
|9
|326
|316
|171
|0
|63
|822
|137.00
|J.Love, Notre Dame
|7
|758
|197
|0
|0
|0
|145
|955
|136.43
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|-2
|758
|32
|144
|0
|62
|932
|133.14
|T.King, New Mexico St.
|2
|8
|200
|-6
|59
|0
|21
|261
|130.50
|J.Napier, San Diego St.
|6
|32
|553
|162
|33
|0
|63
|780
|130.00
|J.Coleman, Washington
|7
|568
|284
|0
|57
|0
|138
|909
|129.86
|J.Price, Notre Dame
|7
|509
|44
|0
|340
|0
|86
|893
|127.57
|H.Smothers, NC State
|7
|739
|145
|0
|0
|0
|137
|884
|126.29
|S.Beebe, UAB
|7
|216
|239
|0
|428
|0
|69
|883
|126.14
|G.Washington, Minnesota
|1
|126
|0
|0
|0
|0
|20
|126
|126.00
|E.Johnson, Nebraska
|7
|713
|167
|0
|0
|0
|148
|880
|125.71
|E.Heidenreich, Navy
|6
|266
|485
|0
|0
|0
|59
|751
|125.17
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|0
|870
|0
|0
|0
|56
|870
|124.29
|J.Haynes, Michigan
|6
|705
|31
|0
|0
|0
|105
|736
|122.67
|L.Martin, BYU
|7
|774
|82
|0
|0
|0
|139
|856
|122.29
|A.Hardy, Missouri
|7
|840
|15
|0
|0
|0
|143
|855
|122.14
|R.Brown, Arizona St.
|7
|642
|139
|31
|35
|0
|140
|847
|121.00
|C.Hawkins, North Texas
|6
|499
|225
|0
|0
|0
|92
|724
|120.67
|E.Henderson, Kansas
|7
|5
|530
|0
|290
|0
|43
|825
|117.86
|C.Harris, Air Force
|7
|240
|492
|7
|82
|0
|69
|821
|117.29
|K.Owens, FIU
|6
|658
|42
|0
|0
|0
|109
|700
|116.67
|H.Beatty, Illinois
|7
|25
|617
|170
|0
|0
|49
|812
|116.00
|D.Riley, Boise St.
|7
|695
|114
|0
|0
|0
|93
|809
|115.57
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|49
|410
|0
|234
|0
|37
|693
|115.50
|J.Platt, FAU
|7
|36
|350
|0
|413
|0
|46
|798
|114.00
|A.Randall, Clemson
|7
|433
|182
|0
|182
|0
|118
|797
|113.86
|M.Washington, Arkansas
|7
|671
|121
|0
|0
|0
|107
|792
|113.14
|C.Hendricks, Ohio
|7
|0
|693
|92
|0
|0
|50
|785
|112.14
|R.Dubinion, Appalachian St.
|7
|705
|78
|0
|0
|0
|140
|783
|111.86
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|248
|139
|0
|396
|0
|70
|783
|111.86
|K.Wilson, Baylor
|7
|-4
|377
|0
|410
|0
|47
|783
|111.86
|S.Smith, Memphis
|7
|480
|58
|111
|133
|0
|98
|782
|111.71
|J.De Jesus, California
|7
|-12
|406
|168
|219
|0
|76
|781
|111.57
|D.Reid, Pittsburgh
|5
|225
|226
|105
|0
|0
|61
|556
|111.20
|L.Pare, Texas State
|7
|608
|165
|0
|0
|0
|135
|773
|110.43
|D.Trayanum, Toledo
|6
|601
|61
|0
|0
|0
|110
|662
|110.33
|C.Dickey, Texas Tech
|7
|633
|126
|0
|9
|0
|114
|768
|109.71
|D.McMillan, E. Michigan
|8
|674
|197
|0
|0
|0
|136
|871
|108.88
|D.Bankston, New Mexico
|7
|326
|200
|0
|236
|0
|79
|762
|108.86
|J.Nixon, UCF
|7
|405
|54
|0
|303
|0
|54
|762
|108.86
|C.Edwards, Uconn
|7
|694
|67
|0
|0
|0
|119
|761
|108.71
|E.Messer, FAU
|7
|10
|556
|188
|3
|0
|72
|757
|108.14
|B.Horvath, Navy
|6
|640
|0
|0
|0
|0
|101
|640
|106.67
|A.Raymond, Rutgers
|7
|615
|131
|0
|0
|0
|131
|746
|106.57
|C.Bell, Louisville
|6
|0
|638
|0
|0
|0
|44
|638
|106.33
|D.Lacey, Marshall
|7
|92
|484
|167
|0
|0
|58
|743
|106.14
|R.Fields, Oklahoma St.
|6
|420
|215
|0
|0
|0
|95
|635
|105.83
|V.Brown, Florida
|7
|14
|463
|139
|122
|0
|50
|738
|105.43
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|B.Sparks, Texas State
|7
|23
|674
|39
|0
|0
|57
|736
|105.14
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|6
|433
|165
|32
|0
|0
|102
|630
|105.00
|K.Concepcion, Texas A&M
|7
|47
|500
|185
|0
|0
|50
|732
|104.57
|C.Cobb, Arkansas St.
|7
|0
|474
|0
|257
|0
|49
|731
|104.43
|J.Baugh, Florida
|7
|611
|115
|0
|0
|0
|136
|726
|103.71
|Q.Ashley, Ball St.
|7
|476
|79
|0
|170
|0
|115
|725
|103.57
|L.Szarka, Air Force
|7
|725
|0
|0
|0
|0
|129
|725
|103.57
|K.Lacy, Mississippi
|7
|618
|97
|0
|0
|0
|154
|715
|102.14
|J.Thomas, UNLV
|7
|615
|100
|0
|0
|0
|100
|715
|102.14
|D.Claiborne, Wake Forest
|6
|539
|73
|0
|0
|0
|85
|612
|102.00
|M.Craver, Texas A&M
|7
|46
|668
|0
|0
|0
|39
|714
|102.00
|R.Luke, Fresno St.
|7
|384
|128
|0
|201
|0
|86
|713
|101.86
|A.Smith, East Carolina
|3
|0
|303
|0
|0
|0
|13
|303
|101.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|7
|9
|393
|143
|159
|0
|42
|704
|100.57
|J.Williams, Texas Tech
|7
|378
|235
|0
|87
|0
|88
|700
|100.00
|I.Sategna, Oklahoma
|7
|4
|493
|201
|0
|0
|57
|698
|99.71
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|K.Wetjen, Iowa
|7
|33
|80
|311
|262
|0
|39
|686
|98.00
|S.Bell, Uconn
|7
|-2
|687
|0
|0
|0
|60
|685
|97.86
|D.Taylor, Minnesota
|5
|353
|134
|0
|0
|0
|96
|487
|97.40
|O.Cooper, Indiana
|7
|74
|605
|0
|0
|0
|41
|679
|97.00
|D.Richardson, Tulsa
|7
|597
|81
|0
|0
|0
|143
|678
|96.86
|M.Davis, Utah St.
|7
|466
|140
|0
|68
|0
|98
|674
|96.29
|C.Ross, Virginia
|7
|19
|329
|111
|207
|0
|46
|666
|95.14
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|S.McGowan, Kentucky
|6
|476
|94
|0
|0
|0
|104
|570
|95.00
|T.Pena, Penn St.
|2
|46
|134
|10
|0
|0
|18
|190
|95.00
|V.Snow, Buffalo
|7
|20
|522
|118
|5
|0
|56
|665
|95.00
|M.Toney, Miami
|6
|14
|510
|43
|0
|0
|45
|567
|94.50
|G.Benyard, Kennesaw St.
|6
|64
|398
|103
|0
|0
|45
|565
|94.17
|S.Bangura, Ohio
|7
|628
|31
|0
|0
|0
|128
|659
|94.14
|G.Desrosiers, Memphis
|5
|389
|81
|0
|0
|0
|71
|470
|94.00
|H.King, Georgia Tech
|6
|560
|0
|0
|0
|0
|101
|560
|93.33
|D.Voisin, South Alabama
|7
|0
|544
|109
|0
|0
|49
|653
|93.29
|D.Connors, Houston
|7
|538
|113
|0
|0
|0
|131
|651
|93.00
|N.Sheppard, Duke
|7
|497
|132
|0
|22
|0
|90
|651
|93.00
|M.Montgomery, UCF
|7
|522
|128
|0
|0
|0
|112
|650
|92.86
|A.Henderson, Buffalo
|7
|477
|172
|0
|0
|0
|155
|649
|92.71
|D.Bishop, Tennessee
|7
|604
|44
|0
|0
|0
|80
|648
|92.57
|C.Barkate, Duke
|7
|0
|647
|0
|0
|0
|39
|647
|92.43
|K.Allen, Penn St.
|7
|612
|33
|0
|0
|0
|108
|645
|92.14
|B.Washington, Baylor
|7
|580
|60
|0
|0
|0
|125
|640
|91.43
|B.Jackson, Ohio St.
|6
|433
|114
|0
|0
|0
|79
|547
|91.17
|J.Taylor, Virginia
|7
|512
|102
|0
|20
|0
|128
|634
|90.57
|I.Strong, Rutgers
|6
|0
|543
|0
|0
|0
|37
|543
|90.50
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|4
|628
|0
|0
|0
|60
|632
|90.29
|R.Hemby, Indiana
|7
|432
|120
|0
|79
|0
|103
|631
|90.14
|H.Mack, E. Michigan
|2
|1
|179
|0
|0
|0
|7
|180
|90.00
|A.Hankerson, Oregon St.
|8
|671
|48
|0
|0
|0
|162
|719
|89.88
|D.Mockobee, Purdue
|7
|430
|197
|0
|0
|0
|125
|627
|89.57
|D.Boston, Washington
|7
|0
|515
|111
|0
|0
|40
|626
|89.43
|A.Evans, Mississippi St.
|7
|23
|471
|132
|0
|0
|56
|626
|89.43
|K.Duplessis, Delaware
|6
|21
|430
|68
|17
|0
|33
|536
|89.33
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|268
|0
|0
|0
|17
|268
|89.33
|J.Gray, Liberty
|7
|102
|210
|0
|313
|0
|44
|625
|89.29
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|81
|0
|0
|42
|622
|88.86
|D.Luke, Missouri St.
|6
|0
|335
|55
|141
|0
|39
|531
|88.50
|I.Hooks, UAB
|7
|0
|560
|57
|1
|0
|47
|618
|88.29
|K.Moulton, Iowa
|5
|360
|81
|0
|0
|0
|78
|441
|88.20
|K.Bullock, South Alabama
|7
|568
|49
|0
|0
|0
|132
|617
|88.14
|J.Silver, Delaware
|6
|375
|153
|0
|0
|0
|87
|528
|88.00
|J.Smith, Ohio St.
|7
|20
|602
|-6
|0
|0
|53
|616
|88.00
|L.Sutton, San Diego St.
|6
|526
|2
|0
|0
|0
|105
|528
|88.00
|K.Barnes, TCU
|5
|391
|42
|0
|0
|0
|82
|433
|86.60
|I.Mahdi, Arizona
|7
|445
|79
|0
|82
|0
|92
|606
|86.57
|T.Richard, Boston College
|7
|431
|175
|0
|0
|0
|107
|606
|86.57
|C.Hellums, Army
|7
|605
|0
|0
|0
|0
|149
|605
|86.43
|M.Danzy, Florida St.
|7
|168
|436
|0
|0
|0
|27
|604
|86.29
|E.McAlister, TCU
|7
|0
|603
|0
|0
|0
|28
|603
|86.14
|C.Tate, Ohio St.
|7
|16
|587
|0
|0
|0
|36
|603
|86.14
|C.Brazzell, Tennessee
|7
|0
|602
|0
|0
|0
|39
|602
|86.00
|M.Allen, Marshall
|5
|310
|101
|0
|17
|0
|67
|428
|85.60
|J.Cameron, Baylor
|7
|0
|542
|57
|0
|0
|53
|599
|85.57
|C.Brown, Georgia Southern
|7
|0
|598
|0
|0
|0
|35
|598
|85.43
|T.Walker, Oregon St.
|8
|0
|609
|68
|6
|0
|56
|683
|85.38
|D.Cobb, Georgia Southern
|7
|34
|301
|0
|262
|0
|54
|597
|85.29
|J.Ducker, Temple
|7
|560
|37
|0
|0
|0
|109
|597
|85.29
|N.Biggins, Cent. Michigan
|7
|321
|152
|0
|123
|0
|86
|596
|85.14
|J.Miller, Alabama
|4
|282
|57
|0
|0
|0
|79
|339
|84.75
|J.Barney, Nebraska
|7
|7
|365
|217
|0
|0
|45
|589
|84.14
|T.Green, Arkansas
|7
|589
|0
|0
|0
|0
|84
|589
|84.14
|C.Dawn, Texas State
|6
|-2
|505
|0
|0
|0
|26
|503
|83.83
|Q.Jackson, Rice
|7
|487
|-6
|3
|102
|0
|104
|586
|83.71
|A.Isaac, South Florida
|7
|225
|83
|126
|151
|0
|66
|585
|83.57
|M.Fletcher, Miami
|6
|446
|53
|0
|0
|0
|91
|499
|83.17
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|6
|466
|33
|0
|0
|0
|80
|499
|83.17
|O.Blake, Arkansas
|7
|0
|582
|0
|0
|0
|42
|582
|83.14
|T.Hurst, Georgia St.
|7
|0
|579
|0
|0
|0
|42
|579
|82.71
|E.Sarratt, Indiana
|7
|0
|579
|0
|0
|0
|42
|579
|82.71
|N.Whittington, Oregon
|5
|336
|34
|0
|41
|0
|46
|411
|82.20
|J.Cobb, Auburn
|7
|564
|11
|0
|0
|0
|92
|575
|82.14
|I.Brown, Louisville
|6
|447
|42
|0
|0
|0
|72
|489
|81.50
|P.Kingston, BYU
|7
|66
|383
|120
|0
|0
|49
|569
|81.29
|V.Anthony, Wisconsin
|7
|16
|279
|0
|271
|0
|38
|566
|80.86
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|419
|66
|0
|0
|0
|107
|485
|80.83
|J.Bradley, UNLV
|7
|0
|528
|36
|0
|0
|30
|564
|80.57
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|6
|0
|228
|22
|233
|0
|33
|483
|80.50
|M.Sherrod, Boise St.
|7
|223
|124
|32
|184
|0
|79
|563
|80.43
|J.Jenkins, Texas State
|7
|167
|5
|0
|389
|0
|44
|561
|80.14
|B.Pegan, Utah St.
|7
|0
|546
|0
|0
|0
|37
|561
|80.14
|J.Vandeross, Toledo
|7
|5
|556
|0
|0
|0
|47
|561
|80.14
|J.Jacobs, Utah St.
|7
|211
|188
|31
|135
|0
|79
|560
|80.00
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|A.Tecza, Navy
|6
|409
|71
|0
|0
|0
|70
|480
|80.00
|J.Gant, Akron
|8
|605
|34
|0
|0
|0
|123
|639
|79.88
|S.Harris, Wyoming
|7
|398
|158
|0
|0
|0
|83
|556
|79.43
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|K.Coleman, Missouri
|7
|5
|449
|96
|0
|0
|57
|550
|78.57
|J.Jackson, UAB
|7
|442
|107
|0
|0
|0
|102
|549
|78.43
|C.Bennett, Kennesaw St.
|6
|365
|104
|0
|0
|0
|85
|469
|78.17
|J.Gibson, Umass
|5
|11
|358
|0
|21
|0
|40
|390
|78.00
|J.Haynes, Georgia Tech
|7
|409
|136
|0
|0
|0
|97
|545
|77.86
|K.Miller, Southern Cal
|6
|380
|41
|0
|45
|0
|55
|466
|77.67
|C.Nimrod, South Florida
|6
|0
|466
|0
|0
|0
|23
|466
|77.67
|G.Bernard, Alabama
|7
|71
|472
|0
|0
|0
|45
|543
|77.57
|T.Richardson, Vanderbilt
|7
|59
|242
|0
|242
|0
|35
|543
|77.57
|O.Arnold, Georgia Southern
|7
|439
|103
|0
|0
|0
|82
|542
|77.43
|K.Raphael, California
|7
|495
|47
|0
|0
|0
|125
|542
|77.43
|B.Thompson, Mississippi St.
|7
|9
|533
|0
|0
|0
|32
|542
|77.43
|B.Noernberg, Kansas St.
|5
|0
|0
|0
|387
|0
|12
|387
|77.40
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|7
|437
|64
|0
|40
|0
|85
|541
|77.29
|D.Robinson, Florida St.
|7
|0
|541
|0
|0
|0
|29
|541
|77.29
|Q.Wisner, Texas
|4
|222
|72
|0
|15
|0
|69
|309
|77.25
|J.Barnes, Appalachian St.
|7
|0
|382
|154
|1
|0
|47
|537
|76.71
|A.Mohammed, Washington
|7
|182
|72
|0
|282
|0
|56
|536
|76.57
|M.Jackson, Purdue
|7
|-5
|390
|11
|139
|0
|57
|535
|76.43
|L.Montgomery, East Carolina
|7
|365
|56
|0
|114
|0
|89
|535
|76.43
|Q.Brown, Duke
|7
|0
|439
|93
|0
|0
|37
|532
|76.00
|T.Johnson, N. Illinois
|7
|459
|70
|0
|0
|0
|91
|529
|75.57
|O.Kelly, Michigan St.
|7
|5
|406
|118
|0
|0
|36
|529
|75.57
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|7
|90
|230
|0
|207
|0
|44
|527
|75.29
|N.Short, Army
|7
|353
|174
|0
|0
|0
|74
|527
|75.29
|C.Eakin, Texas Tech
|7
|0
|407
|119
|0
|0
|35
|526
|75.14
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|J.Himon, Northwestern
|7
|360
|103
|0
|62
|0
|90
|525
|75.00
|G.Sawchuk, Florida St.
|7
|422
|102
|0
|0
|0
|96
|524
|74.86
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|L.Avant, Colorado St.
|7
|328
|49
|0
|144
|0
|71
|521
|74.43
|J.Brown, Kansas St.
|7
|104
|417
|0
|0
|0
|35
|521
|74.43
|L.Sims, Hawaii
|8
|382
|213
|0
|0
|0
|107
|595
|74.38
|K.Duff, Rutgers
|7
|0
|520
|0
|0
|0
|36
|520
|74.29
|B.Donelson, Fresno St.
|7
|405
|114
|0
|0
|0
|100
|519
|74.14
|B.Staley, Tennessee
|7
|0
|523
|-5
|0
|0
|43
|518
|74.00
|Z.Branch, Georgia
|7
|7
|362
|57
|91
|0
|49
|517
|73.86
|T.Meadows, Troy
|7
|498
|19
|0
|0
|0
|104
|517
|73.86
|J.Roberts, Missouri
|7
|406
|111
|0
|0
|0
|67
|517
|73.86
|G.Wilde, Northwestern
|7
|0
|516
|0
|0
|0
|36
|516
|73.71
|J.Dupree, Colorado St.
|7
|429
|86
|0
|0
|0
|94
|515
|73.57
