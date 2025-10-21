Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

October 21, 2025, 11:15 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 7 949 167 0 0 0 176 1116 159.43
W.Knight, James Madison 7 611 165 121 89 0 133 986 140.86
R.Henry, UTSA 7 868 105 0 0 0 118 973 139.00
C.Lacy, Louisville 6 9 326 316 171 0 63 822 137.00
J.Love, Notre Dame 7 758 197 0 0 0 145 955 136.43
M.Lemon, Southern Cal 7 -2 758 32 144 0 62 932 133.14
T.King, New Mexico St. 2 8 200 -6 59 0 21 261 130.50
J.Napier, San Diego St. 6 32 553 162 33 0 63 780 130.00
J.Coleman, Washington 7 568 284 0 57 0 138 909 129.86
J.Price, Notre Dame 7 509 44 0 340 0 86 893 127.57
H.Smothers, NC State 7 739 145 0 0 0 137 884 126.29
S.Beebe, UAB 7 216 239 0 428 0 69 883 126.14
G.Washington, Minnesota 1 126 0 0 0 0 20 126 126.00
E.Johnson, Nebraska 7 713 167 0 0 0 148 880 125.71
E.Heidenreich, Navy 6 266 485 0 0 0 59 751 125.17
D.Scudero, San Jose St. 7 0 870 0 0 0 56 870 124.29
J.Haynes, Michigan 6 705 31 0 0 0 105 736 122.67
L.Martin, BYU 7 774 82 0 0 0 139 856 122.29
A.Hardy, Missouri 7 840 15 0 0 0 143 855 122.14
R.Brown, Arizona St. 7 642 139 31 35 0 140 847 121.00
C.Hawkins, North Texas 6 499 225 0 0 0 92 724 120.67
E.Henderson, Kansas 7 5 530 0 290 0 43 825 117.86
C.Harris, Air Force 7 240 492 7 82 0 69 821 117.29
K.Owens, FIU 6 658 42 0 0 0 109 700 116.67
H.Beatty, Illinois 7 25 617 170 0 0 49 812 116.00
D.Riley, Boise St. 7 695 114 0 0 0 93 809 115.57
C.Barnes, Wake Forest 6 49 410 0 234 0 37 693 115.50
J.Platt, FAU 7 36 350 0 413 0 46 798 114.00
A.Randall, Clemson 7 433 182 0 182 0 118 797 113.86
M.Washington, Arkansas 7 671 121 0 0 0 107 792 113.14
C.Hendricks, Ohio 7 0 693 92 0 0 50 785 112.14
R.Dubinion, Appalachian St. 7 705 78 0 0 0 140 783 111.86
C.Pettaway, Bowling Green 7 248 139 0 396 0 70 783 111.86
K.Wilson, Baylor 7 -4 377 0 410 0 47 783 111.86
S.Smith, Memphis 7 480 58 111 133 0 98 782 111.71
J.De Jesus, California 7 -12 406 168 219 0 76 781 111.57
D.Reid, Pittsburgh 5 225 226 105 0 0 61 556 111.20
L.Pare, Texas State 7 608 165 0 0 0 135 773 110.43
D.Trayanum, Toledo 6 601 61 0 0 0 110 662 110.33
C.Dickey, Texas Tech 7 633 126 0 9 0 114 768 109.71
D.McMillan, E. Michigan 8 674 197 0 0 0 136 871 108.88
D.Bankston, New Mexico 7 326 200 0 236 0 79 762 108.86
J.Nixon, UCF 7 405 54 0 303 0 54 762 108.86
C.Edwards, Uconn 7 694 67 0 0 0 119 761 108.71
E.Messer, FAU 7 10 556 188 3 0 72 757 108.14
B.Horvath, Navy 6 640 0 0 0 0 101 640 106.67
A.Raymond, Rutgers 7 615 131 0 0 0 131 746 106.57
C.Bell, Louisville 6 0 638 0 0 0 44 638 106.33
D.Lacey, Marshall 7 92 484 167 0 0 58 743 106.14
R.Fields, Oklahoma St. 6 420 215 0 0 0 95 635 105.83
V.Brown, Florida 7 14 463 139 122 0 50 738 105.43
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
B.Sparks, Texas State 7 23 674 39 0 0 57 736 105.14
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 433 165 32 0 0 102 630 105.00
K.Concepcion, Texas A&M 7 47 500 185 0 0 50 732 104.57
C.Cobb, Arkansas St. 7 0 474 0 257 0 49 731 104.43
J.Baugh, Florida 7 611 115 0 0 0 136 726 103.71
Q.Ashley, Ball St. 7 476 79 0 170 0 115 725 103.57
L.Szarka, Air Force 7 725 0 0 0 0 129 725 103.57
K.Lacy, Mississippi 7 618 97 0 0 0 154 715 102.14
J.Thomas, UNLV 7 615 100 0 0 0 100 715 102.14
D.Claiborne, Wake Forest 6 539 73 0 0 0 85 612 102.00
M.Craver, Texas A&M 7 46 668 0 0 0 39 714 102.00
R.Luke, Fresno St. 7 384 128 0 201 0 86 713 101.86
A.Smith, East Carolina 3 0 303 0 0 0 13 303 101.00
K.Johnson, Pittsburgh 7 9 393 143 159 0 42 704 100.57
J.Williams, Texas Tech 7 378 235 0 87 0 88 700 100.00
I.Sategna, Oklahoma 7 4 493 201 0 0 57 698 99.71
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
K.Wetjen, Iowa 7 33 80 311 262 0 39 686 98.00
S.Bell, Uconn 7 -2 687 0 0 0 60 685 97.86
D.Taylor, Minnesota 5 353 134 0 0 0 96 487 97.40
O.Cooper, Indiana 7 74 605 0 0 0 41 679 97.00
D.Richardson, Tulsa 7 597 81 0 0 0 143 678 96.86
M.Davis, Utah St. 7 466 140 0 68 0 98 674 96.29
C.Ross, Virginia 7 19 329 111 207 0 46 666 95.14
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
S.McGowan, Kentucky 6 476 94 0 0 0 104 570 95.00
T.Pena, Penn St. 2 46 134 10 0 0 18 190 95.00
V.Snow, Buffalo 7 20 522 118 5 0 56 665 95.00
M.Toney, Miami 6 14 510 43 0 0 45 567 94.50
G.Benyard, Kennesaw St. 6 64 398 103 0 0 45 565 94.17
S.Bangura, Ohio 7 628 31 0 0 0 128 659 94.14
G.Desrosiers, Memphis 5 389 81 0 0 0 71 470 94.00
H.King, Georgia Tech 6 560 0 0 0 0 101 560 93.33
D.Voisin, South Alabama 7 0 544 109 0 0 49 653 93.29
D.Connors, Houston 7 538 113 0 0 0 131 651 93.00
N.Sheppard, Duke 7 497 132 0 22 0 90 651 93.00
M.Montgomery, UCF 7 522 128 0 0 0 112 650 92.86
A.Henderson, Buffalo 7 477 172 0 0 0 155 649 92.71
D.Bishop, Tennessee 7 604 44 0 0 0 80 648 92.57
C.Barkate, Duke 7 0 647 0 0 0 39 647 92.43
K.Allen, Penn St. 7 612 33 0 0 0 108 645 92.14
B.Washington, Baylor 7 580 60 0 0 0 125 640 91.43
B.Jackson, Ohio St. 6 433 114 0 0 0 79 547 91.17
J.Taylor, Virginia 7 512 102 0 20 0 128 634 90.57
I.Strong, Rutgers 6 0 543 0 0 0 37 543 90.50
J.Tyson, Arizona St. 7 4 628 0 0 0 60 632 90.29
R.Hemby, Indiana 7 432 120 0 79 0 103 631 90.14
H.Mack, E. Michigan 2 1 179 0 0 0 7 180 90.00
A.Hankerson, Oregon St. 8 671 48 0 0 0 162 719 89.88
D.Mockobee, Purdue 7 430 197 0 0 0 125 627 89.57
D.Boston, Washington 7 0 515 111 0 0 40 626 89.43
A.Evans, Mississippi St. 7 23 471 132 0 0 56 626 89.43
K.Duplessis, Delaware 6 21 430 68 17 0 33 536 89.33
C.Milliner, UAB 3 0 268 0 0 0 17 268 89.33
J.Gray, Liberty 7 102 210 0 313 0 44 625 89.29
B.Wesco, Clemson 7 4 537 81 0 0 42 622 88.86
D.Luke, Missouri St. 6 0 335 55 141 0 39 531 88.50
I.Hooks, UAB 7 0 560 57 1 0 47 618 88.29
K.Moulton, Iowa 5 360 81 0 0 0 78 441 88.20
K.Bullock, South Alabama 7 568 49 0 0 0 132 617 88.14
J.Silver, Delaware 6 375 153 0 0 0 87 528 88.00
J.Smith, Ohio St. 7 20 602 -6 0 0 53 616 88.00
L.Sutton, San Diego St. 6 526 2 0 0 0 105 528 88.00
K.Barnes, TCU 5 391 42 0 0 0 82 433 86.60
I.Mahdi, Arizona 7 445 79 0 82 0 92 606 86.57
T.Richard, Boston College 7 431 175 0 0 0 107 606 86.57
C.Hellums, Army 7 605 0 0 0 0 149 605 86.43
M.Danzy, Florida St. 7 168 436 0 0 0 27 604 86.29
E.McAlister, TCU 7 0 603 0 0 0 28 603 86.14
C.Tate, Ohio St. 7 16 587 0 0 0 36 603 86.14
C.Brazzell, Tennessee 7 0 602 0 0 0 39 602 86.00
M.Allen, Marshall 5 310 101 0 17 0 67 428 85.60
J.Cameron, Baylor 7 0 542 57 0 0 53 599 85.57
C.Brown, Georgia Southern 7 0 598 0 0 0 35 598 85.43
T.Walker, Oregon St. 8 0 609 68 6 0 56 683 85.38
D.Cobb, Georgia Southern 7 34 301 0 262 0 54 597 85.29
J.Ducker, Temple 7 560 37 0 0 0 109 597 85.29
N.Biggins, Cent. Michigan 7 321 152 0 123 0 86 596 85.14
J.Miller, Alabama 4 282 57 0 0 0 79 339 84.75
J.Barney, Nebraska 7 7 365 217 0 0 45 589 84.14
T.Green, Arkansas 7 589 0 0 0 0 84 589 84.14
C.Dawn, Texas State 6 -2 505 0 0 0 26 503 83.83
Q.Jackson, Rice 7 487 -6 3 102 0 104 586 83.71
A.Isaac, South Florida 7 225 83 126 151 0 66 585 83.57
M.Fletcher, Miami 6 446 53 0 0 0 91 499 83.17
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 6 466 33 0 0 0 80 499 83.17
O.Blake, Arkansas 7 0 582 0 0 0 42 582 83.14
T.Hurst, Georgia St. 7 0 579 0 0 0 42 579 82.71
E.Sarratt, Indiana 7 0 579 0 0 0 42 579 82.71
N.Whittington, Oregon 5 336 34 0 41 0 46 411 82.20
J.Cobb, Auburn 7 564 11 0 0 0 92 575 82.14
I.Brown, Louisville 6 447 42 0 0 0 72 489 81.50
P.Kingston, BYU 7 66 383 120 0 0 49 569 81.29
V.Anthony, Wisconsin 7 16 279 0 271 0 38 566 80.86
J.Pittman, Southern Miss. 6 419 66 0 0 0 107 485 80.83
J.Bradley, UNLV 7 0 528 36 0 0 30 564 80.57
R.Williams, Louisiana-Lafayette 6 0 228 22 233 0 33 483 80.50
M.Sherrod, Boise St. 7 223 124 32 184 0 79 563 80.43
J.Jenkins, Texas State 7 167 5 0 389 0 44 561 80.14
B.Pegan, Utah St. 7 0 546 0 0 0 37 561 80.14
J.Vandeross, Toledo 7 5 556 0 0 0 47 561 80.14
J.Jacobs, Utah St. 7 211 188 31 135 0 79 560 80.00
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
A.Tecza, Navy 6 409 71 0 0 0 70 480 80.00
J.Gant, Akron 8 605 34 0 0 0 123 639 79.88
S.Harris, Wyoming 7 398 158 0 0 0 83 556 79.43
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
K.Coleman, Missouri 7 5 449 96 0 0 57 550 78.57
J.Jackson, UAB 7 442 107 0 0 0 102 549 78.43
C.Bennett, Kennesaw St. 6 365 104 0 0 0 85 469 78.17
J.Gibson, Umass 5 11 358 0 21 0 40 390 78.00
J.Haynes, Georgia Tech 7 409 136 0 0 0 97 545 77.86
K.Miller, Southern Cal 6 380 41 0 45 0 55 466 77.67
C.Nimrod, South Florida 6 0 466 0 0 0 23 466 77.67
G.Bernard, Alabama 7 71 472 0 0 0 45 543 77.57
T.Richardson, Vanderbilt 7 59 242 0 242 0 35 543 77.57
O.Arnold, Georgia Southern 7 439 103 0 0 0 82 542 77.43
K.Raphael, California 7 495 47 0 0 0 125 542 77.43
B.Thompson, Mississippi St. 7 9 533 0 0 0 32 542 77.43
B.Noernberg, Kansas St. 5 0 0 0 387 0 12 387 77.40
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 7 437 64 0 40 0 85 541 77.29
D.Robinson, Florida St. 7 0 541 0 0 0 29 541 77.29
Q.Wisner, Texas 4 222 72 0 15 0 69 309 77.25
J.Barnes, Appalachian St. 7 0 382 154 1 0 47 537 76.71
A.Mohammed, Washington 7 182 72 0 282 0 56 536 76.57
M.Jackson, Purdue 7 -5 390 11 139 0 57 535 76.43
L.Montgomery, East Carolina 7 365 56 0 114 0 89 535 76.43
Q.Brown, Duke 7 0 439 93 0 0 37 532 76.00
T.Johnson, N. Illinois 7 459 70 0 0 0 91 529 75.57
O.Kelly, Michigan St. 7 5 406 118 0 0 36 529 75.57
K.Reynolds, Miami (Ohio) 7 90 230 0 207 0 44 527 75.29
N.Short, Army 7 353 174 0 0 0 74 527 75.29
C.Eakin, Texas Tech 7 0 407 119 0 0 35 526 75.14
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
J.Himon, Northwestern 7 360 103 0 62 0 90 525 75.00
G.Sawchuk, Florida St. 7 422 102 0 0 0 96 524 74.86
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
L.Avant, Colorado St. 7 328 49 0 144 0 71 521 74.43
J.Brown, Kansas St. 7 104 417 0 0 0 35 521 74.43
L.Sims, Hawaii 8 382 213 0 0 0 107 595 74.38
K.Duff, Rutgers 7 0 520 0 0 0 36 520 74.29
B.Donelson, Fresno St. 7 405 114 0 0 0 100 519 74.14
B.Staley, Tennessee 7 0 523 -5 0 0 43 518 74.00
Z.Branch, Georgia 7 7 362 57 91 0 49 517 73.86
T.Meadows, Troy 7 498 19 0 0 0 104 517 73.86
J.Roberts, Missouri 7 406 111 0 0 0 67 517 73.86
G.Wilde, Northwestern 7 0 516 0 0 0 36 516 73.71
J.Dupree, Colorado St. 7 429 86 0 0 0 94 515 73.57

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up