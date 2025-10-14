NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|6
|832
|140
|0
|0
|0
|155
|972
|162.00
|C.Lacy, Louisville
|5
|7
|287
|292
|171
|0
|53
|757
|151.40
|T.King, New Mexico St.
|1
|-2
|132
|0
|19
|0
|10
|149
|149.00
|W.Knight, James Madison
|6
|537
|138
|121
|89
|0
|119
|885
|147.50
|M.Lemon, Southern Cal
|6
|11
|682
|32
|144
|0
|57
|869
|144.83
|D.Scudero, San Jose St.
|6
|0
|845
|0
|0
|0
|50
|845
|140.83
|R.Henry, UTSA
|6
|730
|105
|0
|0
|0
|106
|835
|139.17
|J.Coleman, Washington
|6
|518
|243
|0
|57
|0
|119
|818
|136.33
|C.Harris, Air Force
|6
|235
|492
|7
|58
|0
|66
|792
|132.00
|A.Hardy, Missouri
|6
|782
|4
|0
|0
|0
|118
|786
|131.00
|E.Johnson, Nebraska
|6
|650
|130
|0
|0
|0
|129
|780
|130.00
|J.Napier, San Diego St.
|6
|32
|553
|162
|33
|0
|63
|780
|130.00
|D.Reid, Pittsburgh
|4
|187
|226
|105
|0
|0
|55
|518
|129.50
|S.Beebe, UAB
|6
|110
|236
|0
|428
|0
|63
|774
|129.00
|R.Brown, Arizona St.
|6
|573
|124
|31
|35
|0
|117
|763
|127.17
|H.Smothers, NC State
|7
|739
|145
|0
|0
|0
|137
|884
|126.29
|G.Washington, Minnesota
|1
|126
|0
|0
|0
|0
|20
|126
|126.00
|E.Heidenreich, Navy
|6
|266
|485
|0
|0
|0
|59
|751
|125.17
|J.Haynes, Michigan
|6
|705
|31
|0
|0
|0
|105
|736
|122.67
|R.Dubinion, Appalachian St.
|6
|667
|65
|0
|0
|0
|128
|732
|122.00
|L.Martin, BYU
|6
|652
|77
|0
|0
|0
|111
|729
|121.50
|J.Platt, FAU
|6
|36
|327
|0
|363
|0
|41
|725
|120.83
|D.Bankston, New Mexico
|6
|307
|200
|0
|215
|0
|72
|722
|120.33
|C.Pettaway, Bowling Green
|6
|200
|135
|0
|386
|0
|59
|721
|120.17
|C.Dickey, Texas Tech
|6
|593
|122
|0
|0
|0
|102
|715
|119.17
|D.McMillan, E. Michigan
|7
|637
|191
|0
|0
|0
|124
|828
|118.29
|E.Henderson, Kansas
|7
|5
|530
|0
|290
|0
|43
|825
|117.86
|A.Randall, Clemson
|6
|404
|163
|0
|139
|0
|100
|706
|117.67
|L.Pare, Texas State
|6
|581
|121
|0
|0
|0
|116
|702
|117.00
|H.Beatty, Illinois
|7
|25
|617
|170
|0
|0
|49
|812
|116.00
|C.Barnes, Wake Forest
|6
|49
|410
|0
|234
|0
|37
|693
|115.50
|C.Edwards, Uconn
|6
|637
|56
|0
|0
|0
|105
|693
|115.50
|A.Raymond, Rutgers
|6
|560
|131
|0
|0
|0
|113
|691
|115.17
|J.Love, Notre Dame
|6
|530
|160
|0
|0
|0
|116
|690
|115.00
|J.Price, Notre Dame
|6
|422
|35
|0
|227
|0
|70
|684
|114.00
|J.Thomas, UNLV
|6
|577
|98
|0
|0
|0
|88
|675
|112.50
|K.Lacy, Mississippi
|6
|587
|87
|0
|0
|0
|139
|674
|112.33
|M.Craver, Texas A&M
|6
|35
|634
|0
|0
|0
|34
|669
|111.50
|K.Wilson, Baylor
|6
|-4
|324
|0
|345
|0
|41
|665
|110.83
|K.Concepcion, Texas A&M
|6
|31
|447
|185
|0
|0
|44
|663
|110.50
|D.Trayanum, Toledo
|6
|601
|61
|0
|0
|0
|110
|662
|110.33
|S.Smith, Memphis
|6
|454
|58
|111
|34
|0
|92
|657
|109.50
|E.Messer, FAU
|6
|10
|502
|135
|3
|0
|62
|650
|108.33
|J.De Jesus, California
|6
|-9
|301
|156
|200
|0
|58
|648
|108.00
|I.Strong, Rutgers
|5
|0
|537
|0
|0
|0
|36
|537
|107.40
|V.Brown, Florida
|6
|14
|368
|139
|122
|0
|44
|643
|107.17
|B.Horvath, Navy
|6
|640
|0
|0
|0
|0
|101
|640
|106.67
|J.Miller, Alabama
|3
|267
|52
|0
|0
|0
|66
|319
|106.33
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|6
|433
|165
|32
|0
|0
|102
|630
|105.00
|M.Washington, Arkansas
|6
|524
|105
|0
|0
|0
|88
|629
|104.83
|C.Hendricks, Ohio
|6
|0
|585
|40
|0
|0
|39
|625
|104.17
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|0
|406
|0
|218
|0
|41
|624
|104.00
|D.Richardson, Tulsa
|6
|538
|78
|0
|0
|0
|125
|616
|102.67
|B.Washington, Baylor
|6
|557
|59
|0
|0
|0
|113
|616
|102.67
|J.Nixon, UCF
|6
|289
|52
|0
|273
|0
|44
|614
|102.33
|I.Sategna, Oklahoma
|6
|4
|420
|189
|0
|0
|48
|613
|102.17
|D.Claiborne, Wake Forest
|6
|539
|73
|0
|0
|0
|85
|612
|102.00
|R.Luke, Fresno St.
|7
|384
|128
|0
|201
|0
|86
|713
|101.86
|D.Lacey, Marshall
|6
|74
|396
|140
|0
|0
|46
|610
|101.67
|D.Voisin, South Alabama
|6
|0
|501
|108
|0
|0
|44
|609
|101.50
|D.Riley, Boise St.
|6
|494
|114
|0
|0
|0
|78
|608
|101.33
|K.Wetjen, Iowa
|6
|26
|59
|286
|236
|0
|32
|607
|101.17
|C.Ross, Virginia
|6
|0
|329
|101
|176
|0
|43
|606
|101.00
|M.Davis, Utah St.
|6
|416
|140
|0
|48
|0
|87
|604
|100.67
|C.Bell, Louisville
|5
|0
|502
|0
|0
|0
|35
|502
|100.40
|R.Hemby, Indiana
|6
|421
|101
|0
|79
|0
|95
|601
|100.17
|B.Wesco, Clemson
|6
|4
|537
|60
|0
|0
|38
|601
|100.17
|K.Owens, FIU
|5
|463
|35
|0
|0
|0
|85
|498
|99.60
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|C.Hawkins, North Texas
|5
|356
|135
|0
|0
|0
|66
|491
|98.20
|L.Szarka, Air Force
|6
|584
|0
|0
|0
|0
|103
|584
|97.33
|J.Williams, Texas Tech
|6
|356
|227
|0
|0
|0
|82
|583
|97.17
|Q.Ashley, Ball St.
|6
|333
|78
|0
|170
|0
|94
|581
|96.83
|A.Henderson, Buffalo
|6
|418
|163
|0
|0
|0
|131
|581
|96.83
|M.Fletcher, Miami
|5
|428
|53
|0
|0
|0
|83
|481
|96.20
|T.Richard, Boston College
|6
|406
|171
|0
|0
|0
|100
|577
|96.17
|N.Sheppard, Duke
|6
|447
|102
|0
|22
|0
|71
|571
|95.17
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|6
|0
|334
|77
|159
|0
|36
|570
|95.00
|T.Pena, Penn St.
|2
|46
|134
|10
|0
|0
|18
|190
|95.00
|J.Barney, Nebraska
|6
|7
|364
|195
|0
|0
|42
|566
|94.33
|G.Benyard, Kennesaw St.
|6
|64
|398
|103
|0
|0
|45
|565
|94.17
|O.Cooper, Indiana
|6
|74
|490
|0
|0
|0
|33
|564
|94.00
|S.Bell, Uconn
|6
|0
|562
|0
|0
|0
|49
|562
|93.67
|I.Mahdi, Arizona
|6
|403
|74
|0
|82
|0
|85
|559
|93.17
|B.Sparks, Texas State
|6
|14
|506
|39
|0
|0
|47
|559
|93.17
|B.Jackson, Ohio St.
|5
|407
|57
|0
|0
|0
|64
|464
|92.80
|J.Silver, Delaware
|5
|373
|90
|0
|0
|0
|77
|463
|92.60
|J.Baugh, Florida
|6
|461
|94
|0
|0
|0
|111
|555
|92.50
|J.Taylor, Virginia
|6
|465
|89
|0
|0
|0
|108
|554
|92.33
|N.Biggins, Cent. Michigan
|6
|278
|152
|0
|123
|0
|76
|553
|92.17
|D.Boston, Washington
|6
|0
|444
|107
|0
|0
|35
|551
|91.83
|M.Montgomery, UCF
|6
|434
|117
|0
|0
|0
|96
|551
|91.83
|V.Anthony, Wisconsin
|6
|5
|274
|0
|271
|0
|36
|550
|91.67
|C.Brown, Georgia Southern
|6
|0
|550
|0
|0
|0
|32
|550
|91.67
|A.Isaac, South Florida
|6
|206
|83
|126
|134
|0
|56
|549
|91.50
|S.McGowan, Kentucky
|5
|431
|26
|0
|0
|0
|83
|457
|91.40
|D.Mockobee, Purdue
|6
|402
|145
|0
|0
|0
|116
|547
|91.17
|V.Snow, Buffalo
|6
|15
|410
|113
|5
|0
|45
|543
|90.50
|E.McAlister, TCU
|6
|0
|541
|0
|0
|0
|21
|541
|90.17
|T.Walker, Oregon St.
|7
|0
|598
|27
|6
|0
|51
|631
|90.14
|J.Jenkins, Texas State
|6
|167
|5
|0
|365
|0
|43
|537
|89.50
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|5
|0
|223
|22
|202
|0
|29
|447
|89.40
|C.Brazzell, Tennessee
|6
|0
|536
|0
|0
|0
|32
|536
|89.33
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|268
|0
|0
|0
|17
|268
|89.33
|K.Duplessis, Delaware
|5
|21
|340
|68
|17
|0
|27
|446
|89.20
|G.Desrosiers, Memphis
|4
|315
|41
|0
|0
|0
|54
|356
|89.00
|R.Fields, Oklahoma St.
|5
|257
|188
|0
|0
|0
|71
|445
|89.00
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|411
|33
|0
|0
|0
|67
|444
|88.80
|D.Luke, Missouri St.
|6
|0
|335
|55
|141
|0
|39
|531
|88.50
|K.Bullock, South Alabama
|6
|496
|34
|0
|0
|0
|113
|530
|88.33
|J.Bradley, UNLV
|6
|0
|493
|36
|0
|0
|29
|529
|88.17
|H.King, Georgia Tech
|5
|440
|0
|0
|0
|0
|87
|440
|88.00
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|6
|436
|64
|0
|28
|0
|83
|528
|88.00
|L.Sutton, San Diego St.
|6
|526
|2
|0
|0
|0
|105
|528
|88.00
|D.Cobb, Georgia Southern
|6
|29
|258
|0
|239
|0
|44
|526
|87.67
|J.Tyson, Arizona St.
|6
|3
|523
|0
|0
|0
|48
|526
|87.67
|D.Bishop, Tennessee
|6
|481
|44
|0
|0
|0
|66
|525
|87.50
|A.Mohammed, Washington
|6
|173
|69
|0
|282
|0
|52
|524
|87.33
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|23
|364
|132
|0
|0
|45
|519
|86.50
|J.Smith, Ohio St.
|6
|20
|505
|-6
|0
|0
|44
|519
|86.50
|J.Haynes, Georgia Tech
|6
|380
|136
|0
|0
|0
|89
|516
|86.00
|M.Allen, Marshall
|5
|310
|101
|0
|17
|0
|67
|428
|85.60
|D.Connors, Houston
|6
|438
|75
|0
|0
|0
|108
|513
|85.50
|S.Bangura, Ohio
|6
|481
|31
|0
|0
|0
|106
|512
|85.33
|Q.Wisner, Texas
|3
|185
|56
|0
|15
|0
|55
|256
|85.33
|T.Hurst, Georgia St.
|6
|0
|511
|0
|0
|0
|37
|511
|85.17
|E.Sarratt, Indiana
|6
|0
|509
|0
|0
|0
|38
|509
|84.83
|J.Jacobs, Utah St.
|6
|200
|147
|31
|135
|0
|69
|508
|84.67
|K.Perry, Miami (Ohio)
|6
|0
|505
|0
|0
|0
|17
|505
|84.17
|T.Green, Arkansas
|6
|504
|0
|0
|0
|0
|72
|504
|84.00
|Q.Jackson, Rice
|7
|487
|-6
|3
|102
|0
|104
|586
|83.71
|F.Bothwell, Mississippi St.
|6
|465
|37
|0
|0
|0
|91
|502
|83.67
|M.Toney, Miami
|5
|0
|375
|43
|0
|0
|34
|418
|83.60
|J.Cameron, Baylor
|6
|0
|456
|45
|0
|0
|41
|501
|83.50
|P.Kingston, BYU
|6
|50
|333
|118
|0
|0
|42
|501
|83.50
|M.Danzy, Florida St.
|6
|168
|330
|0
|0
|0
|24
|498
|83.00
|K.Moulton, Iowa
|4
|261
|71
|0
|0
|0
|59
|332
|83.00
|J.Roberts, Missouri
|6
|400
|98
|0
|0
|0
|62
|498
|83.00
|J.Jackson, UAB
|6
|388
|107
|0
|0
|0
|85
|495
|82.50
|K.Allen, Penn St.
|6
|467
|26
|0
|0
|0
|77
|493
|82.17
|Q.Brown, Duke
|6
|0
|400
|93
|0
|0
|34
|493
|82.17
|N.Short, Army
|6
|330
|163
|0
|0
|0
|66
|493
|82.17
|C.Tate, Ohio St.
|6
|16
|476
|0
|0
|0
|30
|492
|82.00
|T.Jones, Old Dominion
|6
|477
|14
|0
|0
|0
|57
|491
|81.83
|J.Pittman, Southern Miss.
|5
|346
|63
|0
|0
|0
|85
|409
|81.80
|K.Barnes, TCU
|4
|285
|42
|0
|0
|0
|57
|327
|81.75
|J.Thaw, Delaware
|3
|0
|232
|13
|0
|0
|18
|245
|81.67
|R.Brinson, SMU
|6
|4
|484
|0
|0
|0
|34
|488
|81.33
|K.Coleman, Missouri
|6
|5
|388
|93
|0
|0
|52
|486
|81.00
|D.Taylor, Minnesota
|4
|205
|118
|0
|0
|0
|67
|323
|80.75
|J.Vandeross, Toledo
|6
|4
|480
|0
|0
|0
|38
|484
|80.67
|C.Joseph, Old Dominion
|6
|483
|0
|0
|0
|0
|65
|483
|80.50
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|A.Tecza, Navy
|6
|409
|71
|0
|0
|0
|70
|480
|80.00
|K.Duff, Rutgers
|6
|0
|479
|0
|0
|0
|33
|479
|79.83
|J.Ducker, Temple
|6
|446
|32
|0
|0
|0
|99
|478
|79.67
|M.Ford, Stanford
|6
|400
|77
|0
|0
|0
|99
|477
|79.50
|M.Sherrod, Boise St.
|6
|220
|103
|30
|123
|0
|70
|476
|79.33
|C.Barkate, Duke
|6
|0
|475
|0
|0
|0
|26
|475
|79.17
|J.Fuller, James Madison
|4
|312
|4
|0
|0
|0
|54
|316
|79.00
|J.Dupree, Colorado St.
|6
|401
|72
|0
|0
|0
|85
|473
|78.83
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|O.Kelly, Michigan St.
|6
|5
|347
|118
|0
|0
|33
|470
|78.33
|C.Bennett, Kennesaw St.
|6
|365
|104
|0
|0
|0
|85
|469
|78.17
|G.Wilde, Northwestern
|6
|0
|469
|0
|0
|0
|32
|469
|78.17
|J.Gibson, Umass
|5
|11
|358
|0
|21
|0
|40
|390
|78.00
|B.Pegan, Utah St.
|6
|0
|453
|0
|0
|0
|28
|468
|78.00
|C.Nimrod, South Florida
|6
|0
|466
|0
|0
|0
|23
|466
|77.67
|B.Noernberg, Kansas St.
|5
|0
|0
|0
|387
|0
|12
|387
|77.40
|O.Blake, Arkansas
|6
|0
|464
|0
|0
|0
|35
|464
|77.33
|J.Cobb, Auburn
|6
|453
|11
|0
|0
|0
|73
|464
|77.33
|E.Dickens, Liberty
|5
|344
|42
|0
|0
|0
|68
|386
|77.20
|J.Gant, Akron
|7
|511
|29
|0
|0
|0
|102
|540
|77.14
|T.Richardson, Vanderbilt
|6
|37
|242
|0
|183
|0
|30
|462
|77.00
|H.Wallace, Mississippi
|6
|1
|361
|100
|0
|0
|28
|462
|77.00
|M.Jackson, Purdue
|6
|-7
|354
|11
|101
|0
|48
|459
|76.50
|K.Miller, Southern Cal
|5
|310
|27
|0
|45
|0
|35
|382
|76.40
|T.Johnson, N. Illinois
|6
|395
|61
|0
|0
|0
|79
|456
|76.00
|J.Faison, Notre Dame
|6
|-8
|376
|85
|0
|0
|40
|453
|75.50
|G.Sawchuk, Florida St.
|6
|352
|101
|0
|0
|0
|74
|453
|75.50
|D.Wells, Oregon St.
|7
|26
|270
|0
|232
|0
|38
|528
|75.43
|L.Avant, Colorado St.
|6
|278
|49
|0
|125
|0
|62
|452
|75.33
|A.McCaskill, Sam Houston St.
|3
|197
|29
|0
|0
|0
|41
|226
|75.33
|L.Sims, Hawaii
|7
|323
|204
|0
|0
|0
|92
|527
|75.29
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|C.Hellums, Army
|6
|450
|0
|0
|0
|0
|109
|450
|75.00
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|K.Johnson, New Mexico
|5
|9
|364
|0
|0
|0
|33
|373
|74.60
|J.Brown, Kansas St.
|7
|104
|417
|0
|0
|0
|35
|521
|74.43
|Z.Branch, Georgia
|6
|7
|291
|57
|91
|0
|41
|446
|74.33
|I.Hooks, UAB
|6
|0
|388
|57
|1
|0
|36
|446
|74.33
|T.Meadows, Troy
|6
|432
|14
|0
|0
|0
|89
|446
|74.33
|K.Raphael, California
|6
|414
|32
|0
|0
|0
|101
|446
|74.33
|B.Donelson, Fresno St.
|7
|405
|114
|0
|0
|0
|100
|519
|74.14
|I.Brown, Louisville
|5
|334
|36
|0
|0
|0
|55
|370
|74.00
|A.Thomas, Houston
|6
|3
|441
|0
|0
|0
|24
|444
|74.00
|J.White, West Virginia
|2
|133
|15
|0
|0
|0
|27
|148
|74.00
|D.Robinson, Florida St.
|6
|0
|443
|0
|0
|0
|25
|443
|73.83
