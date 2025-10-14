NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

Live Radio
The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 6 832 140 0 0 0 155 972 162.00
C.Lacy, Louisville 5 7 287 292 171 0 53 757 151.40
T.King, New Mexico St. 1 -2 132 0 19 0 10 149 149.00
W.Knight, James Madison 6 537 138 121 89 0 119 885 147.50
M.Lemon, Southern Cal 6 11 682 32 144 0 57 869 144.83
D.Scudero, San Jose St. 6 0 845 0 0 0 50 845 140.83
R.Henry, UTSA 6 730 105 0 0 0 106 835 139.17
J.Coleman, Washington 6 518 243 0 57 0 119 818 136.33
C.Harris, Air Force 6 235 492 7 58 0 66 792 132.00
A.Hardy, Missouri 6 782 4 0 0 0 118 786 131.00
E.Johnson, Nebraska 6 650 130 0 0 0 129 780 130.00
J.Napier, San Diego St. 6 32 553 162 33 0 63 780 130.00
D.Reid, Pittsburgh 4 187 226 105 0 0 55 518 129.50
S.Beebe, UAB 6 110 236 0 428 0 63 774 129.00
R.Brown, Arizona St. 6 573 124 31 35 0 117 763 127.17
H.Smothers, NC State 7 739 145 0 0 0 137 884 126.29
G.Washington, Minnesota 1 126 0 0 0 0 20 126 126.00
E.Heidenreich, Navy 6 266 485 0 0 0 59 751 125.17
J.Haynes, Michigan 6 705 31 0 0 0 105 736 122.67
R.Dubinion, Appalachian St. 6 667 65 0 0 0 128 732 122.00
L.Martin, BYU 6 652 77 0 0 0 111 729 121.50
J.Platt, FAU 6 36 327 0 363 0 41 725 120.83
D.Bankston, New Mexico 6 307 200 0 215 0 72 722 120.33
C.Pettaway, Bowling Green 6 200 135 0 386 0 59 721 120.17
C.Dickey, Texas Tech 6 593 122 0 0 0 102 715 119.17
D.McMillan, E. Michigan 7 637 191 0 0 0 124 828 118.29
E.Henderson, Kansas 7 5 530 0 290 0 43 825 117.86
A.Randall, Clemson 6 404 163 0 139 0 100 706 117.67
L.Pare, Texas State 6 581 121 0 0 0 116 702 117.00
H.Beatty, Illinois 7 25 617 170 0 0 49 812 116.00
C.Barnes, Wake Forest 6 49 410 0 234 0 37 693 115.50
C.Edwards, Uconn 6 637 56 0 0 0 105 693 115.50
A.Raymond, Rutgers 6 560 131 0 0 0 113 691 115.17
J.Love, Notre Dame 6 530 160 0 0 0 116 690 115.00
J.Price, Notre Dame 6 422 35 0 227 0 70 684 114.00
J.Thomas, UNLV 6 577 98 0 0 0 88 675 112.50
K.Lacy, Mississippi 6 587 87 0 0 0 139 674 112.33
M.Craver, Texas A&M 6 35 634 0 0 0 34 669 111.50
K.Wilson, Baylor 6 -4 324 0 345 0 41 665 110.83
K.Concepcion, Texas A&M 6 31 447 185 0 0 44 663 110.50
D.Trayanum, Toledo 6 601 61 0 0 0 110 662 110.33
S.Smith, Memphis 6 454 58 111 34 0 92 657 109.50
E.Messer, FAU 6 10 502 135 3 0 62 650 108.33
J.De Jesus, California 6 -9 301 156 200 0 58 648 108.00
I.Strong, Rutgers 5 0 537 0 0 0 36 537 107.40
V.Brown, Florida 6 14 368 139 122 0 44 643 107.17
B.Horvath, Navy 6 640 0 0 0 0 101 640 106.67
J.Miller, Alabama 3 267 52 0 0 0 66 319 106.33
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
J.Middlebrook, Middle Tennessee 6 433 165 32 0 0 102 630 105.00
M.Washington, Arkansas 6 524 105 0 0 0 88 629 104.83
C.Hendricks, Ohio 6 0 585 40 0 0 39 625 104.17
C.Cobb, Arkansas St. 6 0 406 0 218 0 41 624 104.00
D.Richardson, Tulsa 6 538 78 0 0 0 125 616 102.67
B.Washington, Baylor 6 557 59 0 0 0 113 616 102.67
J.Nixon, UCF 6 289 52 0 273 0 44 614 102.33
I.Sategna, Oklahoma 6 4 420 189 0 0 48 613 102.17
D.Claiborne, Wake Forest 6 539 73 0 0 0 85 612 102.00
R.Luke, Fresno St. 7 384 128 0 201 0 86 713 101.86
D.Lacey, Marshall 6 74 396 140 0 0 46 610 101.67
D.Voisin, South Alabama 6 0 501 108 0 0 44 609 101.50
D.Riley, Boise St. 6 494 114 0 0 0 78 608 101.33
K.Wetjen, Iowa 6 26 59 286 236 0 32 607 101.17
C.Ross, Virginia 6 0 329 101 176 0 43 606 101.00
M.Davis, Utah St. 6 416 140 0 48 0 87 604 100.67
C.Bell, Louisville 5 0 502 0 0 0 35 502 100.40
R.Hemby, Indiana 6 421 101 0 79 0 95 601 100.17
B.Wesco, Clemson 6 4 537 60 0 0 38 601 100.17
K.Owens, FIU 5 463 35 0 0 0 85 498 99.60
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
C.Hawkins, North Texas 5 356 135 0 0 0 66 491 98.20
L.Szarka, Air Force 6 584 0 0 0 0 103 584 97.33
J.Williams, Texas Tech 6 356 227 0 0 0 82 583 97.17
Q.Ashley, Ball St. 6 333 78 0 170 0 94 581 96.83
A.Henderson, Buffalo 6 418 163 0 0 0 131 581 96.83
M.Fletcher, Miami 5 428 53 0 0 0 83 481 96.20
T.Richard, Boston College 6 406 171 0 0 0 100 577 96.17
N.Sheppard, Duke 6 447 102 0 22 0 71 571 95.17
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
K.Johnson, Pittsburgh 6 0 334 77 159 0 36 570 95.00
T.Pena, Penn St. 2 46 134 10 0 0 18 190 95.00
J.Barney, Nebraska 6 7 364 195 0 0 42 566 94.33
G.Benyard, Kennesaw St. 6 64 398 103 0 0 45 565 94.17
O.Cooper, Indiana 6 74 490 0 0 0 33 564 94.00
S.Bell, Uconn 6 0 562 0 0 0 49 562 93.67
I.Mahdi, Arizona 6 403 74 0 82 0 85 559 93.17
B.Sparks, Texas State 6 14 506 39 0 0 47 559 93.17
B.Jackson, Ohio St. 5 407 57 0 0 0 64 464 92.80
J.Silver, Delaware 5 373 90 0 0 0 77 463 92.60
J.Baugh, Florida 6 461 94 0 0 0 111 555 92.50
J.Taylor, Virginia 6 465 89 0 0 0 108 554 92.33
N.Biggins, Cent. Michigan 6 278 152 0 123 0 76 553 92.17
D.Boston, Washington 6 0 444 107 0 0 35 551 91.83
M.Montgomery, UCF 6 434 117 0 0 0 96 551 91.83
V.Anthony, Wisconsin 6 5 274 0 271 0 36 550 91.67
C.Brown, Georgia Southern 6 0 550 0 0 0 32 550 91.67
A.Isaac, South Florida 6 206 83 126 134 0 56 549 91.50
S.McGowan, Kentucky 5 431 26 0 0 0 83 457 91.40
D.Mockobee, Purdue 6 402 145 0 0 0 116 547 91.17
V.Snow, Buffalo 6 15 410 113 5 0 45 543 90.50
E.McAlister, TCU 6 0 541 0 0 0 21 541 90.17
T.Walker, Oregon St. 7 0 598 27 6 0 51 631 90.14
J.Jenkins, Texas State 6 167 5 0 365 0 43 537 89.50
R.Williams, Louisiana-Lafayette 5 0 223 22 202 0 29 447 89.40
C.Brazzell, Tennessee 6 0 536 0 0 0 32 536 89.33
C.Milliner, UAB 3 0 268 0 0 0 17 268 89.33
K.Duplessis, Delaware 5 21 340 68 17 0 27 446 89.20
G.Desrosiers, Memphis 4 315 41 0 0 0 54 356 89.00
R.Fields, Oklahoma St. 5 257 188 0 0 0 71 445 89.00
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 411 33 0 0 0 67 444 88.80
D.Luke, Missouri St. 6 0 335 55 141 0 39 531 88.50
K.Bullock, South Alabama 6 496 34 0 0 0 113 530 88.33
J.Bradley, UNLV 6 0 493 36 0 0 29 529 88.17
H.King, Georgia Tech 5 440 0 0 0 0 87 440 88.00
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 6 436 64 0 28 0 83 528 88.00
L.Sutton, San Diego St. 6 526 2 0 0 0 105 528 88.00
D.Cobb, Georgia Southern 6 29 258 0 239 0 44 526 87.67
J.Tyson, Arizona St. 6 3 523 0 0 0 48 526 87.67
D.Bishop, Tennessee 6 481 44 0 0 0 66 525 87.50
A.Mohammed, Washington 6 173 69 0 282 0 52 524 87.33
A.Evans, Mississippi St. 6 23 364 132 0 0 45 519 86.50
J.Smith, Ohio St. 6 20 505 -6 0 0 44 519 86.50
J.Haynes, Georgia Tech 6 380 136 0 0 0 89 516 86.00
M.Allen, Marshall 5 310 101 0 17 0 67 428 85.60
D.Connors, Houston 6 438 75 0 0 0 108 513 85.50
S.Bangura, Ohio 6 481 31 0 0 0 106 512 85.33
Q.Wisner, Texas 3 185 56 0 15 0 55 256 85.33
T.Hurst, Georgia St. 6 0 511 0 0 0 37 511 85.17
E.Sarratt, Indiana 6 0 509 0 0 0 38 509 84.83
J.Jacobs, Utah St. 6 200 147 31 135 0 69 508 84.67
K.Perry, Miami (Ohio) 6 0 505 0 0 0 17 505 84.17
T.Green, Arkansas 6 504 0 0 0 0 72 504 84.00
Q.Jackson, Rice 7 487 -6 3 102 0 104 586 83.71
F.Bothwell, Mississippi St. 6 465 37 0 0 0 91 502 83.67
M.Toney, Miami 5 0 375 43 0 0 34 418 83.60
J.Cameron, Baylor 6 0 456 45 0 0 41 501 83.50
P.Kingston, BYU 6 50 333 118 0 0 42 501 83.50
M.Danzy, Florida St. 6 168 330 0 0 0 24 498 83.00
K.Moulton, Iowa 4 261 71 0 0 0 59 332 83.00
J.Roberts, Missouri 6 400 98 0 0 0 62 498 83.00
J.Jackson, UAB 6 388 107 0 0 0 85 495 82.50
K.Allen, Penn St. 6 467 26 0 0 0 77 493 82.17
Q.Brown, Duke 6 0 400 93 0 0 34 493 82.17
N.Short, Army 6 330 163 0 0 0 66 493 82.17
C.Tate, Ohio St. 6 16 476 0 0 0 30 492 82.00
T.Jones, Old Dominion 6 477 14 0 0 0 57 491 81.83
J.Pittman, Southern Miss. 5 346 63 0 0 0 85 409 81.80
K.Barnes, TCU 4 285 42 0 0 0 57 327 81.75
J.Thaw, Delaware 3 0 232 13 0 0 18 245 81.67
R.Brinson, SMU 6 4 484 0 0 0 34 488 81.33
K.Coleman, Missouri 6 5 388 93 0 0 52 486 81.00
D.Taylor, Minnesota 4 205 118 0 0 0 67 323 80.75
J.Vandeross, Toledo 6 4 480 0 0 0 38 484 80.67
C.Joseph, Old Dominion 6 483 0 0 0 0 65 483 80.50
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
A.Tecza, Navy 6 409 71 0 0 0 70 480 80.00
K.Duff, Rutgers 6 0 479 0 0 0 33 479 79.83
J.Ducker, Temple 6 446 32 0 0 0 99 478 79.67
M.Ford, Stanford 6 400 77 0 0 0 99 477 79.50
M.Sherrod, Boise St. 6 220 103 30 123 0 70 476 79.33
C.Barkate, Duke 6 0 475 0 0 0 26 475 79.17
J.Fuller, James Madison 4 312 4 0 0 0 54 316 79.00
J.Dupree, Colorado St. 6 401 72 0 0 0 85 473 78.83
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
O.Kelly, Michigan St. 6 5 347 118 0 0 33 470 78.33
C.Bennett, Kennesaw St. 6 365 104 0 0 0 85 469 78.17
G.Wilde, Northwestern 6 0 469 0 0 0 32 469 78.17
J.Gibson, Umass 5 11 358 0 21 0 40 390 78.00
B.Pegan, Utah St. 6 0 453 0 0 0 28 468 78.00
C.Nimrod, South Florida 6 0 466 0 0 0 23 466 77.67
B.Noernberg, Kansas St. 5 0 0 0 387 0 12 387 77.40
O.Blake, Arkansas 6 0 464 0 0 0 35 464 77.33
J.Cobb, Auburn 6 453 11 0 0 0 73 464 77.33
E.Dickens, Liberty 5 344 42 0 0 0 68 386 77.20
J.Gant, Akron 7 511 29 0 0 0 102 540 77.14
T.Richardson, Vanderbilt 6 37 242 0 183 0 30 462 77.00
H.Wallace, Mississippi 6 1 361 100 0 0 28 462 77.00
M.Jackson, Purdue 6 -7 354 11 101 0 48 459 76.50
K.Miller, Southern Cal 5 310 27 0 45 0 35 382 76.40
T.Johnson, N. Illinois 6 395 61 0 0 0 79 456 76.00
J.Faison, Notre Dame 6 -8 376 85 0 0 40 453 75.50
G.Sawchuk, Florida St. 6 352 101 0 0 0 74 453 75.50
D.Wells, Oregon St. 7 26 270 0 232 0 38 528 75.43
L.Avant, Colorado St. 6 278 49 0 125 0 62 452 75.33
A.McCaskill, Sam Houston St. 3 197 29 0 0 0 41 226 75.33
L.Sims, Hawaii 7 323 204 0 0 0 92 527 75.29
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
C.Hellums, Army 6 450 0 0 0 0 109 450 75.00
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
K.Johnson, New Mexico 5 9 364 0 0 0 33 373 74.60
J.Brown, Kansas St. 7 104 417 0 0 0 35 521 74.43
Z.Branch, Georgia 6 7 291 57 91 0 41 446 74.33
I.Hooks, UAB 6 0 388 57 1 0 36 446 74.33
T.Meadows, Troy 6 432 14 0 0 0 89 446 74.33
K.Raphael, California 6 414 32 0 0 0 101 446 74.33
B.Donelson, Fresno St. 7 405 114 0 0 0 100 519 74.14
I.Brown, Louisville 5 334 36 0 0 0 55 370 74.00
A.Thomas, Houston 6 3 441 0 0 0 24 444 74.00
J.White, West Virginia 2 133 15 0 0 0 27 148 74.00
D.Robinson, Florida St. 6 0 443 0 0 0 25 443 73.83

