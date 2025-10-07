NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|R.Henry, UTSA
|5
|666
|105
|0
|0
|0
|94
|771
|154.20
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|11
|589
|25
|144
|0
|46
|769
|153.80
|C.Lacy, Louisville
|5
|7
|287
|292
|171
|0
|53
|757
|151.40
|J.Coleman, Washington
|5
|474
|223
|0
|57
|0
|104
|754
|150.80
|T.King, New Mexico St.
|1
|-2
|132
|0
|19
|0
|10
|149
|149.00
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|614
|125
|0
|0
|0
|122
|739
|147.80
|A.Hardy, Missouri
|5
|730
|2
|0
|0
|0
|104
|732
|146.40
|W.Knight, James Madison
|5
|426
|115
|82
|89
|0
|90
|712
|142.40
|C.Harris, Air Force
|5
|190
|446
|7
|58
|0
|50
|701
|140.20
|J.Haynes, Michigan
|5
|654
|29
|0
|0
|0
|94
|683
|136.60
|H.Smothers, NC State
|6
|693
|124
|0
|0
|0
|121
|817
|136.17
|R.Brown, Arizona St.
|5
|506
|107
|31
|35
|0
|101
|679
|135.80
|D.Scudero, San Jose St.
|5
|0
|665
|0
|0
|0
|40
|665
|133.00
|S.Beebe, UAB
|5
|76
|173
|0
|406
|0
|52
|655
|131.00
|R.Dubinion, Appalachian St.
|5
|611
|40
|0
|0
|0
|115
|651
|130.20
|E.Heidenreich, Navy
|5
|232
|413
|0
|0
|0
|51
|645
|129.00
|E.Henderson, Kansas
|6
|4
|488
|0
|278
|0
|38
|770
|128.33
|H.Beatty, Illinois
|6
|25
|569
|170
|0
|0
|42
|764
|127.33
|G.Washington, Minnesota
|1
|126
|0
|0
|0
|0
|20
|126
|126.00
|A.Randall, Clemson
|5
|368
|154
|0
|103
|0
|86
|625
|125.00
|K.Concepcion, Texas A&M
|5
|22
|401
|185
|0
|0
|37
|608
|121.60
|J.Love, Notre Dame
|5
|444
|160
|0
|0
|0
|98
|604
|120.80
|D.McMillan, E. Michigan
|6
|533
|180
|0
|0
|0
|97
|713
|118.83
|J.Nixon, UCF
|5
|286
|45
|0
|263
|0
|39
|594
|118.80
|M.Craver, Texas A&M
|5
|35
|557
|0
|0
|0
|32
|592
|118.40
|J.Napier, San Diego St.
|5
|32
|446
|77
|33
|0
|56
|588
|117.60
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|537
|49
|0
|0
|0
|83
|586
|117.20
|E.Johnson, Nebraska
|5
|474
|110
|0
|0
|0
|106
|584
|116.80
|L.Pare, Texas State
|5
|468
|113
|0
|0
|0
|93
|581
|116.20
|J.Price, Notre Dame
|5
|356
|35
|0
|188
|0
|53
|579
|115.80
|C.Edwards, Uconn
|6
|637
|56
|0
|0
|0
|105
|693
|115.50
|L.Martin, BYU
|5
|490
|77
|0
|0
|0
|85
|567
|113.40
|Q.Ashley, Ball St.
|5
|316
|75
|0
|170
|0
|87
|561
|112.20
|E.Messer, FAU
|5
|0
|473
|82
|3
|0
|55
|558
|111.60
|D.Wilson, Florida
|1
|0
|111
|0
|0
|0
|7
|111
|111.00
|K.Wilson, Baylor
|6
|-4
|324
|0
|345
|0
|41
|665
|110.83
|S.Smith, Memphis
|6
|454
|58
|111
|34
|0
|92
|657
|109.50
|J.Barney, Nebraska
|5
|7
|348
|192
|0
|0
|37
|547
|109.40
|C.Pettaway, Bowling Green
|5
|194
|17
|0
|336
|0
|52
|547
|109.40
|J.De Jesus, California
|6
|-9
|301
|156
|200
|0
|58
|648
|108.00
|I.Sategna, Oklahoma
|5
|4
|359
|176
|0
|0
|43
|539
|107.80
|D.Trayanum, Toledo
|5
|476
|61
|0
|0
|0
|83
|537
|107.40
|K.Wetjen, Iowa
|5
|16
|55
|252
|213
|0
|24
|536
|107.20
|J.Williams, Texas Tech
|5
|308
|227
|0
|0
|0
|73
|535
|107.00
|D.Bankston, New Mexico
|5
|289
|148
|0
|97
|0
|59
|534
|106.80
|C.Hawkins, North Texas
|4
|307
|120
|0
|0
|0
|49
|427
|106.75
|V.Brown, Florida
|5
|14
|291
|131
|96
|0
|36
|532
|106.40
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|0
|531
|0
|0
|0
|31
|531
|106.20
|D.Reid, Pittsburgh
|3
|142
|71
|105
|0
|0
|35
|318
|106.00
|J.Thomas, UNLV
|5
|489
|40
|0
|0
|0
|71
|529
|105.80
|K.Johnson, Pittsburgh
|5
|0
|292
|77
|159
|0
|35
|528
|105.60
|I.Mahdi, Arizona
|5
|382
|64
|0
|82
|0
|75
|528
|105.60
|R.Luke, Fresno St.
|6
|346
|105
|0
|177
|0
|79
|628
|104.67
|C.Barnes, Wake Forest
|5
|44
|308
|0
|171
|0
|31
|523
|104.60
|J.Miller, Alabama
|2
|182
|27
|0
|0
|0
|42
|209
|104.50
|J.Platt, FAU
|5
|26
|253
|0
|243
|0
|34
|522
|104.40
|C.Hendricks, Ohio
|6
|0
|585
|40
|0
|0
|39
|625
|104.17
|C.Cobb, Arkansas St.
|6
|0
|406
|0
|218
|0
|41
|624
|104.00
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|340
|146
|32
|0
|0
|82
|518
|103.60
|I.Strong, Rutgers
|4
|0
|413
|0
|0
|0
|29
|413
|103.25
|T.Walker, Oregon St.
|6
|0
|584
|27
|6
|0
|49
|617
|102.83
|D.Richardson, Tulsa
|6
|538
|78
|0
|0
|0
|125
|616
|102.67
|B.Washington, Baylor
|6
|557
|59
|0
|0
|0
|113
|616
|102.67
|K.Lacy, Mississippi
|5
|445
|68
|0
|0
|0
|113
|513
|102.60
|A.Raymond, Rutgers
|5
|471
|42
|0
|0
|0
|91
|513
|102.60
|O.Cooper, Indiana
|5
|78
|432
|0
|0
|0
|25
|510
|102.00
|D.Voisin, South Alabama
|6
|0
|501
|108
|0
|0
|44
|609
|101.50
|R.Hemby, Indiana
|5
|351
|76
|0
|79
|0
|74
|506
|101.20
|C.Ross, Virginia
|6
|0
|329
|101
|176
|0
|43
|606
|101.00
|C.Bell, Louisville
|5
|0
|502
|0
|0
|0
|35
|502
|100.40
|V.Anthony, Wisconsin
|5
|14
|258
|0
|227
|0
|29
|499
|99.80
|K.Owens, FIU
|5
|463
|35
|0
|0
|0
|85
|498
|99.60
|B.Jackson, Ohio St.
|4
|360
|37
|0
|0
|0
|52
|397
|99.25
|T.Richard, Boston College
|5
|331
|165
|0
|0
|0
|81
|496
|99.20
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|D.Riley, Boise St.
|5
|393
|100
|0
|0
|0
|59
|493
|98.60
|M.Washington, Arkansas
|5
|393
|99
|0
|0
|0
|68
|492
|98.40
|B.Wesco, Clemson
|5
|4
|431
|57
|0
|0
|32
|492
|98.40
|M.Davis, Utah St.
|5
|314
|128
|0
|48
|0
|69
|490
|98.00
|M.Montgomery, UCF
|5
|378
|112
|0
|0
|0
|82
|490
|98.00
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|39
|363
|84
|0
|0
|33
|486
|97.20
|B.Horvath, Navy
|5
|485
|0
|0
|0
|0
|82
|485
|97.00
|A.Henderson, Buffalo
|6
|418
|163
|0
|0
|0
|131
|581
|96.83
|Q.Jackson, Rice
|6
|481
|-6
|3
|102
|0
|100
|580
|96.67
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|0
|483
|0
|0
|0
|39
|483
|96.60
|M.Fletcher, Miami
|5
|428
|53
|0
|0
|0
|83
|481
|96.20
|J.Baugh, Florida
|5
|396
|84
|0
|0
|0
|89
|480
|96.00
|A.Mohammed, Washington
|5
|165
|69
|0
|243
|0
|48
|477
|95.40
|K.Coleman, Missouri
|5
|5
|386
|85
|0
|0
|50
|476
|95.20
|N.Sheppard, Duke
|6
|447
|102
|0
|22
|0
|71
|571
|95.17
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|H.King, Georgia Tech
|4
|380
|0
|0
|0
|0
|73
|380
|95.00
|D.Lacey, Marshall
|5
|60
|275
|140
|0
|0
|37
|475
|95.00
|J.Smith, Ohio St.
|5
|17
|463
|-6
|0
|0
|38
|474
|94.80
|B.Sparks, Texas State
|5
|14
|428
|30
|0
|0
|38
|472
|94.40
|S.Bell, Uconn
|6
|0
|562
|0
|0
|0
|49
|562
|93.67
|T.Jones, Old Dominion
|5
|451
|14
|0
|0
|0
|51
|465
|93.00
|J.Silver, Delaware
|5
|373
|90
|0
|0
|0
|77
|463
|92.60
|H.Wallace, Mississippi
|5
|1
|361
|100
|0
|0
|28
|462
|92.40
|J.Taylor, Virginia
|6
|465
|89
|0
|0
|0
|108
|554
|92.33
|N.Biggins, Cent. Michigan
|6
|278
|152
|0
|123
|0
|76
|553
|92.17
|S.McGowan, Kentucky
|5
|431
|26
|0
|0
|0
|83
|457
|91.40
|J.Bradley, UNLV
|5
|0
|420
|36
|0
|0
|26
|456
|91.20
|V.Snow, Buffalo
|6
|15
|410
|113
|5
|0
|45
|543
|90.50
|D.Cobb, Georgia Southern
|5
|29
|218
|0
|205
|0
|38
|452
|90.40
|L.Sutton, San Diego St.
|5
|450
|2
|0
|0
|0
|89
|452
|90.40
|O.Kelly, Michigan St.
|5
|7
|326
|118
|0
|0
|30
|451
|90.20
|C.Tate, Ohio St.
|5
|16
|435
|0
|0
|0
|26
|451
|90.20
|D.Boston, Washington
|5
|0
|346
|104
|0
|0
|29
|450
|90.00
|D.Mockobee, Purdue
|5
|304
|145
|0
|0
|0
|95
|449
|89.80
|L.Szarka, Air Force
|5
|448
|0
|0
|0
|0
|76
|448
|89.60
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|268
|0
|0
|0
|17
|268
|89.33
|K.Duplessis, Delaware
|5
|21
|340
|68
|17
|0
|27
|446
|89.20
|G.Desrosiers, Memphis
|4
|315
|41
|0
|0
|0
|54
|356
|89.00
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|411
|33
|0
|0
|0
|67
|444
|88.80
|D.Claiborne, Wake Forest
|5
|395
|47
|0
|0
|0
|67
|442
|88.40
|J.Dupree, Colorado St.
|5
|370
|72
|0
|0
|0
|78
|442
|88.40
|K.Bullock, South Alabama
|6
|496
|34
|0
|0
|0
|113
|530
|88.33
|T.Green, Arkansas
|5
|441
|0
|0
|0
|0
|54
|441
|88.20
|A.Tecza, Navy
|5
|379
|62
|0
|0
|0
|62
|441
|88.20
|R.Brinson, SMU
|5
|4
|436
|0
|0
|0
|27
|440
|88.00
|J.Jackson, UAB
|5
|369
|70
|0
|0
|0
|74
|439
|87.80
|E.Sanders, Southern Cal
|5
|264
|115
|0
|59
|0
|58
|438
|87.60
|A.Isaac, South Florida
|5
|142
|83
|110
|102
|0
|40
|437
|87.40
|J.Fuller, James Madison
|3
|262
|0
|0
|0
|0
|41
|262
|87.33
|C.Dickey, Texas Tech
|5
|330
|106
|0
|0
|0
|78
|436
|87.20
|J.Haynes, Georgia Tech
|5
|311
|124
|0
|0
|0
|74
|435
|87.00
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|5
|358
|49
|0
|28
|0
|67
|435
|87.00
|C.Joseph, Old Dominion
|5
|433
|0
|0
|0
|0
|53
|433
|86.60
|D.Luke, Missouri St.
|5
|0
|310
|55
|68
|0
|33
|433
|86.60
|D.Robinson, Florida St.
|5
|0
|433
|0
|0
|0
|23
|433
|86.60
|A.Evans, Mississippi St.
|6
|23
|364
|132
|0
|0
|45
|519
|86.50
|N.Short, Army
|5
|310
|119
|0
|0
|0
|57
|429
|85.80
|T.Meadows, Troy
|5
|416
|12
|0
|0
|0
|77
|428
|85.60
|K.Perry, Miami (Ohio)
|5
|0
|428
|0
|0
|0
|15
|428
|85.60
|S.Bangura, Ohio
|6
|481
|31
|0
|0
|0
|106
|512
|85.33
|M.Ford, Stanford
|5
|347
|77
|0
|0
|0
|83
|424
|84.80
|D.Connors, Houston
|5
|355
|68
|0
|0
|0
|91
|423
|84.60
|R.Fields, Oklahoma St.
|4
|213
|125
|0
|0
|0
|55
|338
|84.50
|C.Nimrod, South Florida
|5
|0
|421
|0
|0
|0
|19
|421
|84.20
|J.Roberts, Missouri
|5
|350
|71
|0
|0
|0
|54
|421
|84.20
|J.Gant, Akron
|6
|476
|29
|0
|0
|0
|88
|505
|84.17
|K.Duff, Rutgers
|5
|0
|420
|0
|0
|0
|30
|420
|84.00
|R.Williams, Alabama
|4
|0
|336
|0
|0
|0
|21
|336
|84.00
|K.Johnson, New Mexico
|4
|9
|326
|0
|0
|0
|28
|335
|83.75
|F.Bothwell, Mississippi St.
|6
|465
|37
|0
|0
|0
|91
|502
|83.67
|M.Toney, Miami
|5
|0
|375
|43
|0
|0
|34
|418
|83.60
|J.Cameron, Baylor
|6
|0
|456
|45
|0
|0
|41
|501
|83.50
|M.Sherrod, Boise St.
|5
|204
|85
|23
|104
|0
|58
|416
|83.20
|G.Bernard, Alabama
|5
|22
|392
|0
|0
|0
|33
|414
|82.80
|J.Cobb, Auburn
|5
|403
|11
|0
|0
|0
|61
|414
|82.80
|J.Brown, Kansas St.
|6
|104
|390
|0
|0
|0
|32
|494
|82.33
|Q.Brown, Duke
|6
|0
|400
|93
|0
|0
|34
|493
|82.17
|B.Donelson, Fresno St.
|6
|382
|108
|0
|0
|0
|91
|490
|81.67
|J.Thaw, Delaware
|3
|0
|232
|13
|0
|0
|18
|245
|81.67
|T.Hurst, Georgia St.
|5
|0
|406
|0
|0
|0
|28
|406
|81.20
|M.Jackson, Purdue
|5
|-7
|305
|7
|101
|0
|43
|406
|81.20
|K.Ives, Nebraska
|2
|119
|43
|0
|0
|0
|19
|162
|81.00
|K.Allen, Penn St.
|5
|377
|25
|0
|0
|0
|60
|402
|80.40
|J.Jenkins, Texas State
|5
|167
|5
|0
|228
|0
|37
|400
|80.00
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|O.Blake, Arkansas
|5
|0
|399
|0
|0
|0
|30
|399
|79.80
|T.Harden, SMU
|5
|375
|24
|0
|0
|0
|78
|399
|79.80
|M.Allen, Marshall
|4
|273
|46
|0
|0
|0
|53
|319
|79.75
|B.Brown, LSU
|5
|33
|239
|0
|126
|0
|33
|398
|79.60
|J.Barnes, Appalachian St.
|5
|0
|342
|54
|1
|0
|38
|397
|79.40
|S.Patrick, Akron
|4
|199
|89
|29
|0
|0
|52
|317
|79.25
|L.Avant, Colorado St.
|5
|226
|45
|0
|125
|0
|45
|396
|79.20
|I.Hooks, UAB
|5
|0
|338
|57
|1
|0
|31
|396
|79.20
|C.Barkate, Duke
|6
|0
|475
|0
|0
|0
|26
|475
|79.17
|K.Barnes, TCU
|3
|204
|33
|0
|0
|0
|42
|237
|79.00
|C.Roberts, BYU
|5
|0
|395
|0
|0
|0
|20
|395
|79.00
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|0
|392
|0
|0
|0
|20
|392
|78.40
|D.Wells, Oregon St.
|6
|26
|212
|0
|232
|0
|32
|470
|78.33
|N.Whittington, Oregon
|3
|184
|10
|0
|41
|0
|25
|235
|78.33
|J.Gibson, Umass
|5
|11
|358
|0
|21
|0
|40
|390
|78.00
|T.Stewart, Virginia Tech
|4
|301
|10
|0
|0
|0
|37
|311
|77.75
|E.Sarratt, Indiana
|5
|0
|388
|0
|0
|0
|30
|388
|77.60
|J.Nicholas, Charlotte
|5
|-2
|306
|83
|0
|0
|35
|387
|77.40
|B.Noernberg, Kansas St.
|5
|0
|0
|0
|387
|0
|12
|387
|77.40
|E.Dickens, Liberty
|5
|344
|42
|0
|0
|0
|68
|386
|77.20
|D.Alexander, Mississippi
|5
|72
|313
|0
|0
|0
|27
|385
|77.00
|E.McAlister, TCU
|5
|0
|385
|0
|0
|0
|17
|385
|77.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|6
|37
|242
|0
|183
|0
|30
|462
|77.00
|D.Moore, Oregon
|5
|42
|296
|44
|0
|0
|25
|382
|76.40
|J.Faison, Notre Dame
|5
|-8
|327
|62
|0
|0
|35
|381
|76.20
|J.Jacobs, Utah St.
|5
|200
|113
|31
|42
|0
|59
|381
|76.20
|J.Vandeross, Toledo
|5
|0
|380
|0
|0
|0
|31
|380
|76.00
|D.Bishop, Tennessee
|5
|335
|44
|0
|0
|0
|52
|379
|75.80
|J.Ducker, Temple
|5
|349
|28
|0
|0
|0
|74
|377
|75.40
|B.Farrell, Stanford
|5
|8
|346
|4
|19
|0
|22
|377
|75.40
|T.Bussey, Texas A&M
|5
|1
|110
|48
|217
|0
|21
|376
|75.20
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|G.Wilde, Northwestern
|5
|0
|375
|0
|0
|0
|25
|375
|75.00
|Z.Thomas, LSU
|5
|93
|178
|103
|0
|0
|35
|374
|74.80
|D.Taylor, Minnesota
|3
|173
|51
|0
|0
|0
|47
|224
|74.67
|M.Danzy, Florida St.
|5
|176
|197
|0
|0
|0
|16
|373
|74.60
|K.Raphael, California
|6
|414
|32
|0
|0
|0
|101
|446
|74.33
|C.Eakin, Texas Tech
|5
|0
|341
|30
|0
|0
|25
|371
|74.20
