NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

October 7, 2025, 11:14 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
R.Henry, UTSA 5 666 105 0 0 0 94 771 154.20
M.Lemon, Southern Cal 5 11 589 25 144 0 46 769 153.80
C.Lacy, Louisville 5 7 287 292 171 0 53 757 151.40
J.Coleman, Washington 5 474 223 0 57 0 104 754 150.80
T.King, New Mexico St. 1 -2 132 0 19 0 10 149 149.00
C.Cook, Jacksonville St. 5 614 125 0 0 0 122 739 147.80
A.Hardy, Missouri 5 730 2 0 0 0 104 732 146.40
W.Knight, James Madison 5 426 115 82 89 0 90 712 142.40
C.Harris, Air Force 5 190 446 7 58 0 50 701 140.20
J.Haynes, Michigan 5 654 29 0 0 0 94 683 136.60
H.Smothers, NC State 6 693 124 0 0 0 121 817 136.17
R.Brown, Arizona St. 5 506 107 31 35 0 101 679 135.80
D.Scudero, San Jose St. 5 0 665 0 0 0 40 665 133.00
S.Beebe, UAB 5 76 173 0 406 0 52 655 131.00
R.Dubinion, Appalachian St. 5 611 40 0 0 0 115 651 130.20
E.Heidenreich, Navy 5 232 413 0 0 0 51 645 129.00
E.Henderson, Kansas 6 4 488 0 278 0 38 770 128.33
H.Beatty, Illinois 6 25 569 170 0 0 42 764 127.33
G.Washington, Minnesota 1 126 0 0 0 0 20 126 126.00
A.Randall, Clemson 5 368 154 0 103 0 86 625 125.00
K.Concepcion, Texas A&M 5 22 401 185 0 0 37 608 121.60
J.Love, Notre Dame 5 444 160 0 0 0 98 604 120.80
D.McMillan, E. Michigan 6 533 180 0 0 0 97 713 118.83
J.Nixon, UCF 5 286 45 0 263 0 39 594 118.80
M.Craver, Texas A&M 5 35 557 0 0 0 32 592 118.40
J.Napier, San Diego St. 5 32 446 77 33 0 56 588 117.60
W.Jordan, Southern Cal 5 537 49 0 0 0 83 586 117.20
E.Johnson, Nebraska 5 474 110 0 0 0 106 584 116.80
L.Pare, Texas State 5 468 113 0 0 0 93 581 116.20
J.Price, Notre Dame 5 356 35 0 188 0 53 579 115.80
C.Edwards, Uconn 6 637 56 0 0 0 105 693 115.50
L.Martin, BYU 5 490 77 0 0 0 85 567 113.40
Q.Ashley, Ball St. 5 316 75 0 170 0 87 561 112.20
E.Messer, FAU 5 0 473 82 3 0 55 558 111.60
D.Wilson, Florida 1 0 111 0 0 0 7 111 111.00
K.Wilson, Baylor 6 -4 324 0 345 0 41 665 110.83
S.Smith, Memphis 6 454 58 111 34 0 92 657 109.50
J.Barney, Nebraska 5 7 348 192 0 0 37 547 109.40
C.Pettaway, Bowling Green 5 194 17 0 336 0 52 547 109.40
J.De Jesus, California 6 -9 301 156 200 0 58 648 108.00
I.Sategna, Oklahoma 5 4 359 176 0 0 43 539 107.80
D.Trayanum, Toledo 5 476 61 0 0 0 83 537 107.40
K.Wetjen, Iowa 5 16 55 252 213 0 24 536 107.20
J.Williams, Texas Tech 5 308 227 0 0 0 73 535 107.00
D.Bankston, New Mexico 5 289 148 0 97 0 59 534 106.80
C.Hawkins, North Texas 4 307 120 0 0 0 49 427 106.75
V.Brown, Florida 5 14 291 131 96 0 36 532 106.40
C.Brazzell, Tennessee 5 0 531 0 0 0 31 531 106.20
D.Reid, Pittsburgh 3 142 71 105 0 0 35 318 106.00
J.Thomas, UNLV 5 489 40 0 0 0 71 529 105.80
K.Johnson, Pittsburgh 5 0 292 77 159 0 35 528 105.60
I.Mahdi, Arizona 5 382 64 0 82 0 75 528 105.60
R.Luke, Fresno St. 6 346 105 0 177 0 79 628 104.67
C.Barnes, Wake Forest 5 44 308 0 171 0 31 523 104.60
J.Miller, Alabama 2 182 27 0 0 0 42 209 104.50
J.Platt, FAU 5 26 253 0 243 0 34 522 104.40
C.Hendricks, Ohio 6 0 585 40 0 0 39 625 104.17
C.Cobb, Arkansas St. 6 0 406 0 218 0 41 624 104.00
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 340 146 32 0 0 82 518 103.60
I.Strong, Rutgers 4 0 413 0 0 0 29 413 103.25
T.Walker, Oregon St. 6 0 584 27 6 0 49 617 102.83
D.Richardson, Tulsa 6 538 78 0 0 0 125 616 102.67
B.Washington, Baylor 6 557 59 0 0 0 113 616 102.67
K.Lacy, Mississippi 5 445 68 0 0 0 113 513 102.60
A.Raymond, Rutgers 5 471 42 0 0 0 91 513 102.60
O.Cooper, Indiana 5 78 432 0 0 0 25 510 102.00
D.Voisin, South Alabama 6 0 501 108 0 0 44 609 101.50
R.Hemby, Indiana 5 351 76 0 79 0 74 506 101.20
C.Ross, Virginia 6 0 329 101 176 0 43 606 101.00
C.Bell, Louisville 5 0 502 0 0 0 35 502 100.40
V.Anthony, Wisconsin 5 14 258 0 227 0 29 499 99.80
K.Owens, FIU 5 463 35 0 0 0 85 498 99.60
B.Jackson, Ohio St. 4 360 37 0 0 0 52 397 99.25
T.Richard, Boston College 5 331 165 0 0 0 81 496 99.20
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
D.Riley, Boise St. 5 393 100 0 0 0 59 493 98.60
M.Washington, Arkansas 5 393 99 0 0 0 68 492 98.40
B.Wesco, Clemson 5 4 431 57 0 0 32 492 98.40
M.Davis, Utah St. 5 314 128 0 48 0 69 490 98.00
M.Montgomery, UCF 5 378 112 0 0 0 82 490 98.00
G.Benyard, Kennesaw St. 5 39 363 84 0 0 33 486 97.20
B.Horvath, Navy 5 485 0 0 0 0 82 485 97.00
A.Henderson, Buffalo 6 418 163 0 0 0 131 581 96.83
Q.Jackson, Rice 6 481 -6 3 102 0 100 580 96.67
J.Tyson, Arizona St. 5 0 483 0 0 0 39 483 96.60
M.Fletcher, Miami 5 428 53 0 0 0 83 481 96.20
J.Baugh, Florida 5 396 84 0 0 0 89 480 96.00
A.Mohammed, Washington 5 165 69 0 243 0 48 477 95.40
K.Coleman, Missouri 5 5 386 85 0 0 50 476 95.20
N.Sheppard, Duke 6 447 102 0 22 0 71 571 95.17
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
H.King, Georgia Tech 4 380 0 0 0 0 73 380 95.00
D.Lacey, Marshall 5 60 275 140 0 0 37 475 95.00
J.Smith, Ohio St. 5 17 463 -6 0 0 38 474 94.80
B.Sparks, Texas State 5 14 428 30 0 0 38 472 94.40
S.Bell, Uconn 6 0 562 0 0 0 49 562 93.67
T.Jones, Old Dominion 5 451 14 0 0 0 51 465 93.00
J.Silver, Delaware 5 373 90 0 0 0 77 463 92.60
H.Wallace, Mississippi 5 1 361 100 0 0 28 462 92.40
J.Taylor, Virginia 6 465 89 0 0 0 108 554 92.33
N.Biggins, Cent. Michigan 6 278 152 0 123 0 76 553 92.17
S.McGowan, Kentucky 5 431 26 0 0 0 83 457 91.40
J.Bradley, UNLV 5 0 420 36 0 0 26 456 91.20
V.Snow, Buffalo 6 15 410 113 5 0 45 543 90.50
D.Cobb, Georgia Southern 5 29 218 0 205 0 38 452 90.40
L.Sutton, San Diego St. 5 450 2 0 0 0 89 452 90.40
O.Kelly, Michigan St. 5 7 326 118 0 0 30 451 90.20
C.Tate, Ohio St. 5 16 435 0 0 0 26 451 90.20
D.Boston, Washington 5 0 346 104 0 0 29 450 90.00
D.Mockobee, Purdue 5 304 145 0 0 0 95 449 89.80
L.Szarka, Air Force 5 448 0 0 0 0 76 448 89.60
C.Milliner, UAB 3 0 268 0 0 0 17 268 89.33
K.Duplessis, Delaware 5 21 340 68 17 0 27 446 89.20
G.Desrosiers, Memphis 4 315 41 0 0 0 54 356 89.00
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 411 33 0 0 0 67 444 88.80
D.Claiborne, Wake Forest 5 395 47 0 0 0 67 442 88.40
J.Dupree, Colorado St. 5 370 72 0 0 0 78 442 88.40
K.Bullock, South Alabama 6 496 34 0 0 0 113 530 88.33
T.Green, Arkansas 5 441 0 0 0 0 54 441 88.20
A.Tecza, Navy 5 379 62 0 0 0 62 441 88.20
R.Brinson, SMU 5 4 436 0 0 0 27 440 88.00
J.Jackson, UAB 5 369 70 0 0 0 74 439 87.80
E.Sanders, Southern Cal 5 264 115 0 59 0 58 438 87.60
A.Isaac, South Florida 5 142 83 110 102 0 40 437 87.40
J.Fuller, James Madison 3 262 0 0 0 0 41 262 87.33
C.Dickey, Texas Tech 5 330 106 0 0 0 78 436 87.20
J.Haynes, Georgia Tech 5 311 124 0 0 0 74 435 87.00
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 5 358 49 0 28 0 67 435 87.00
C.Joseph, Old Dominion 5 433 0 0 0 0 53 433 86.60
D.Luke, Missouri St. 5 0 310 55 68 0 33 433 86.60
D.Robinson, Florida St. 5 0 433 0 0 0 23 433 86.60
A.Evans, Mississippi St. 6 23 364 132 0 0 45 519 86.50
N.Short, Army 5 310 119 0 0 0 57 429 85.80
T.Meadows, Troy 5 416 12 0 0 0 77 428 85.60
K.Perry, Miami (Ohio) 5 0 428 0 0 0 15 428 85.60
S.Bangura, Ohio 6 481 31 0 0 0 106 512 85.33
M.Ford, Stanford 5 347 77 0 0 0 83 424 84.80
D.Connors, Houston 5 355 68 0 0 0 91 423 84.60
R.Fields, Oklahoma St. 4 213 125 0 0 0 55 338 84.50
C.Nimrod, South Florida 5 0 421 0 0 0 19 421 84.20
J.Roberts, Missouri 5 350 71 0 0 0 54 421 84.20
J.Gant, Akron 6 476 29 0 0 0 88 505 84.17
K.Duff, Rutgers 5 0 420 0 0 0 30 420 84.00
R.Williams, Alabama 4 0 336 0 0 0 21 336 84.00
K.Johnson, New Mexico 4 9 326 0 0 0 28 335 83.75
F.Bothwell, Mississippi St. 6 465 37 0 0 0 91 502 83.67
M.Toney, Miami 5 0 375 43 0 0 34 418 83.60
J.Cameron, Baylor 6 0 456 45 0 0 41 501 83.50
M.Sherrod, Boise St. 5 204 85 23 104 0 58 416 83.20
G.Bernard, Alabama 5 22 392 0 0 0 33 414 82.80
J.Cobb, Auburn 5 403 11 0 0 0 61 414 82.80
J.Brown, Kansas St. 6 104 390 0 0 0 32 494 82.33
Q.Brown, Duke 6 0 400 93 0 0 34 493 82.17
B.Donelson, Fresno St. 6 382 108 0 0 0 91 490 81.67
J.Thaw, Delaware 3 0 232 13 0 0 18 245 81.67
T.Hurst, Georgia St. 5 0 406 0 0 0 28 406 81.20
M.Jackson, Purdue 5 -7 305 7 101 0 43 406 81.20
K.Ives, Nebraska 2 119 43 0 0 0 19 162 81.00
K.Allen, Penn St. 5 377 25 0 0 0 60 402 80.40
J.Jenkins, Texas State 5 167 5 0 228 0 37 400 80.00
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
O.Blake, Arkansas 5 0 399 0 0 0 30 399 79.80
T.Harden, SMU 5 375 24 0 0 0 78 399 79.80
M.Allen, Marshall 4 273 46 0 0 0 53 319 79.75
B.Brown, LSU 5 33 239 0 126 0 33 398 79.60
J.Barnes, Appalachian St. 5 0 342 54 1 0 38 397 79.40
S.Patrick, Akron 4 199 89 29 0 0 52 317 79.25
L.Avant, Colorado St. 5 226 45 0 125 0 45 396 79.20
I.Hooks, UAB 5 0 338 57 1 0 31 396 79.20
C.Barkate, Duke 6 0 475 0 0 0 26 475 79.17
K.Barnes, TCU 3 204 33 0 0 0 42 237 79.00
C.Roberts, BYU 5 0 395 0 0 0 20 395 79.00
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
C.Brown, Georgia Southern 5 0 392 0 0 0 20 392 78.40
D.Wells, Oregon St. 6 26 212 0 232 0 32 470 78.33
N.Whittington, Oregon 3 184 10 0 41 0 25 235 78.33
J.Gibson, Umass 5 11 358 0 21 0 40 390 78.00
T.Stewart, Virginia Tech 4 301 10 0 0 0 37 311 77.75
E.Sarratt, Indiana 5 0 388 0 0 0 30 388 77.60
J.Nicholas, Charlotte 5 -2 306 83 0 0 35 387 77.40
B.Noernberg, Kansas St. 5 0 0 0 387 0 12 387 77.40
E.Dickens, Liberty 5 344 42 0 0 0 68 386 77.20
D.Alexander, Mississippi 5 72 313 0 0 0 27 385 77.00
E.McAlister, TCU 5 0 385 0 0 0 17 385 77.00
T.Richardson, Vanderbilt 6 37 242 0 183 0 30 462 77.00
D.Moore, Oregon 5 42 296 44 0 0 25 382 76.40
J.Faison, Notre Dame 5 -8 327 62 0 0 35 381 76.20
J.Jacobs, Utah St. 5 200 113 31 42 0 59 381 76.20
J.Vandeross, Toledo 5 0 380 0 0 0 31 380 76.00
D.Bishop, Tennessee 5 335 44 0 0 0 52 379 75.80
J.Ducker, Temple 5 349 28 0 0 0 74 377 75.40
B.Farrell, Stanford 5 8 346 4 19 0 22 377 75.40
T.Bussey, Texas A&M 5 1 110 48 217 0 21 376 75.20
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
G.Wilde, Northwestern 5 0 375 0 0 0 25 375 75.00
Z.Thomas, LSU 5 93 178 103 0 0 35 374 74.80
D.Taylor, Minnesota 3 173 51 0 0 0 47 224 74.67
M.Danzy, Florida St. 5 176 197 0 0 0 16 373 74.60
K.Raphael, California 6 414 32 0 0 0 101 446 74.33
C.Eakin, Texas Tech 5 0 341 30 0 0 25 371 74.20

