NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|7
|949
|167
|0
|0
|0
|176
|1116
|159.43
|W.Knight, James Madison
|7
|611
|165
|122
|89
|0
|133
|987
|141.00
|R.Henry, UTSA
|7
|868
|105
|0
|0
|0
|118
|973
|139.00
|J.Love, Notre Dame
|7
|758
|197
|0
|0
|0
|145
|955
|136.43
|M.Lemon, Southern Cal
|7
|-2
|758
|32
|144
|0
|62
|932
|133.14
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|J.Price, Notre Dame
|7
|509
|44
|0
|340
|0
|86
|893
|127.57
|E.Johnson, Nebraska
|8
|837
|182
|0
|0
|0
|177
|1019
|127.38
|J.Coleman, Washington
|8
|643
|316
|0
|57
|0
|156
|1016
|127.00
|S.Beebe, UAB
|7
|216
|239
|0
|428
|0
|69
|883
|126.14
|J.Platt, FAU
|8
|36
|471
|0
|499
|0
|56
|1005
|125.62
|C.Lacy, Louisville
|7
|18
|369
|316
|171
|0
|70
|874
|124.86
|H.Smothers, NC State
|8
|825
|170
|0
|0
|0
|148
|995
|124.38
|D.Scudero, San Jose St.
|7
|0
|870
|0
|0
|0
|56
|870
|124.29
|K.Owens, FIU
|7
|824
|45
|0
|0
|0
|131
|869
|124.14
|A.Hardy, Missouri
|8
|937
|17
|0
|0
|0
|164
|954
|119.25
|J.Napier, San Diego St.
|7
|23
|567
|172
|60
|0
|71
|822
|117.43
|C.Harris, Air Force
|7
|240
|492
|7
|82
|0
|69
|821
|117.29
|C.Hendricks, Ohio
|8
|0
|805
|128
|0
|0
|63
|933
|116.62
|R.Brown, Arizona St.
|8
|706
|159
|31
|35
|0
|153
|931
|116.38
|B.Horvath, Navy
|7
|814
|0
|0
|0
|0
|122
|814
|116.29
|C.Hawkins, North Texas
|7
|547
|264
|0
|0
|0
|109
|811
|115.86
|A.Randall, Clemson
|7
|433
|182
|0
|182
|0
|118
|797
|113.86
|K.Concepcion, Texas A&M
|8
|47
|545
|317
|0
|0
|56
|909
|113.62
|J.De Jesus, California
|8
|-12
|492
|183
|245
|0
|86
|908
|113.50
|E.Heidenreich, Navy
|7
|285
|507
|0
|0
|0
|67
|792
|113.14
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|248
|139
|0
|396
|0
|70
|783
|111.86
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|7
|501
|218
|58
|0
|0
|119
|777
|111.00
|H.Beatty, Illinois
|8
|25
|690
|170
|0
|0
|55
|885
|110.62
|L.Pare, Texas State
|7
|608
|165
|0
|0
|0
|135
|773
|110.43
|D.Trayanum, Toledo
|6
|601
|61
|0
|0
|0
|110
|662
|110.33
|E.Henderson, Kansas
|8
|5
|554
|0
|321
|0
|48
|880
|110.00
|T.King, New Mexico St.
|3
|21
|222
|28
|59
|0
|25
|330
|110.00
|A.Raymond, Rutgers
|8
|731
|149
|0
|0
|0
|162
|880
|110.00
|D.Bankston, New Mexico
|8
|410
|201
|0
|267
|0
|94
|878
|109.75
|L.Martin, BYU
|8
|789
|82
|0
|0
|0
|144
|871
|108.88
|J.Nixon, UCF
|7
|405
|54
|0
|303
|0
|54
|762
|108.86
|C.Barnes, Wake Forest
|7
|51
|476
|0
|234
|0
|43
|761
|108.71
|J.Williams, Texas Tech
|8
|388
|295
|0
|186
|0
|96
|869
|108.62
|R.Dubinion, Appalachian St.
|8
|756
|103
|0
|0
|0
|154
|859
|107.38
|D.Riley, Boise St.
|8
|729
|130
|0
|0
|0
|107
|859
|107.38
|K.Wilson, Baylor
|8
|-4
|377
|0
|484
|0
|51
|857
|107.12
|C.Cobb, Arkansas St.
|8
|0
|555
|0
|298
|0
|63
|853
|106.62
|I.Sategna, Oklahoma
|8
|4
|624
|224
|0
|0
|65
|852
|106.50
|K.Johnson, Pittsburgh
|8
|9
|505
|177
|159
|0
|52
|850
|106.25
|D.Lacey, Marshall
|7
|92
|484
|167
|0
|0
|58
|743
|106.14
|R.Fields, Oklahoma St.
|6
|420
|215
|0
|0
|0
|95
|635
|105.83
|C.Edwards, Uconn
|8
|753
|91
|0
|0
|0
|138
|844
|105.50
|M.Washington, Arkansas
|8
|712
|132
|0
|0
|0
|120
|844
|105.50
|V.Brown, Florida
|7
|14
|463
|139
|122
|0
|50
|738
|105.43
|S.Bell, Uconn
|8
|-2
|845
|0
|0
|0
|68
|843
|105.38
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|B.Sparks, Texas State
|7
|23
|674
|39
|0
|0
|57
|736
|105.14
|Q.Jackson, Rice
|8
|655
|74
|3
|102
|0
|129
|834
|104.25
|D.Reid, Pittsburgh
|6
|266
|254
|105
|0
|0
|77
|625
|104.17
|J.Baugh, Florida
|7
|611
|115
|0
|0
|0
|136
|726
|103.71
|L.Szarka, Air Force
|7
|725
|0
|0
|0
|0
|129
|725
|103.57
|E.Messer, FAU
|8
|4
|631
|188
|3
|0
|81
|826
|103.25
|D.McMillan, E. Michigan
|9
|723
|206
|0
|0
|0
|151
|929
|103.22
|K.Wetjen, Iowa
|8
|41
|129
|391
|262
|0
|47
|823
|102.88
|C.Dickey, Texas Tech
|8
|680
|133
|0
|9
|0
|128
|822
|102.75
|S.Smith, Memphis
|8
|515
|63
|111
|133
|0
|110
|822
|102.75
|J.Thomas, UNLV
|7
|615
|100
|0
|0
|0
|100
|715
|102.14
|K.Lacy, Mississippi
|8
|696
|114
|0
|0
|0
|183
|810
|101.25
|A.Smith, East Carolina
|3
|0
|303
|0
|0
|0
|13
|303
|101.00
|M.Toney, Miami
|7
|27
|562
|116
|0
|0
|53
|705
|100.71
|I.Brown, Louisville
|7
|652
|42
|0
|0
|0
|86
|694
|99.14
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|M.Davis, Utah St.
|8
|576
|143
|0
|68
|0
|110
|787
|98.38
|C.Bell, Louisville
|7
|0
|687
|0
|0
|0
|48
|687
|98.14
|D.Claiborne, Wake Forest
|7
|612
|74
|0
|0
|0
|110
|686
|98.00
|M.Craver, Texas A&M
|8
|65
|710
|0
|0
|0
|45
|775
|96.88
|S.Bangura, Ohio
|8
|728
|43
|0
|0
|0
|147
|771
|96.38
|D.Boston, Washington
|8
|0
|668
|103
|0
|0
|51
|771
|96.38
|R.Luke, Fresno St.
|8
|407
|163
|0
|201
|0
|96
|771
|96.38
|Q.Ashley, Ball St.
|8
|513
|87
|0
|170
|0
|127
|770
|96.25
|G.Benyard, Kennesaw St.
|7
|64
|495
|110
|0
|0
|52
|669
|95.57
|D.Richardson, Tulsa
|8
|675
|89
|0
|0
|0
|164
|764
|95.50
|C.Ross, Virginia
|7
|19
|329
|111
|207
|0
|46
|666
|95.14
|K.Duff, Rutgers
|8
|0
|761
|0
|0
|0
|42
|761
|95.12
|D.Voisin, South Alabama
|8
|0
|642
|119
|0
|0
|58
|761
|95.12
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|S.McGowan, Kentucky
|6
|476
|94
|0
|0
|0
|104
|570
|95.00
|T.Pena, Penn St.
|2
|46
|134
|10
|0
|0
|18
|190
|95.00
|L.Sutton, San Diego St.
|7
|662
|2
|0
|0
|0
|127
|664
|94.86
|V.Snow, Buffalo
|8
|45
|578
|123
|5
|0
|67
|751
|93.88
|J.Cobb, Auburn
|8
|717
|30
|0
|0
|0
|122
|747
|93.38
|R.Hemby, Indiana
|8
|513
|131
|0
|103
|0
|122
|747
|93.38
|H.King, Georgia Tech
|7
|651
|0
|0
|0
|0
|113
|651
|93.00
|N.Sheppard, Duke
|7
|497
|132
|0
|22
|0
|90
|651
|93.00
|M.Montgomery, UCF
|7
|522
|128
|0
|0
|0
|112
|650
|92.86
|C.Brazzell, Tennessee
|8
|0
|740
|0
|0
|0
|43
|740
|92.50
|C.Barkate, Duke
|7
|0
|647
|0
|0
|0
|39
|647
|92.43
|K.Allen, Penn St.
|7
|612
|33
|0
|0
|0
|108
|645
|92.14
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|G.Desrosiers, Memphis
|6
|422
|126
|0
|0
|0
|89
|548
|91.33
|K.Bullock, South Alabama
|8
|681
|49
|0
|0
|0
|152
|730
|91.25
|B.Jackson, Ohio St.
|6
|433
|114
|0
|0
|0
|79
|547
|91.17
|E.McAlister, TCU
|8
|0
|727
|0
|0
|0
|37
|727
|90.88
|I.Strong, Rutgers
|6
|0
|543
|0
|0
|0
|37
|543
|90.50
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|4
|628
|0
|0
|0
|60
|632
|90.29
|A.Hankerson, Oregon St.
|8
|671
|48
|0
|0
|0
|162
|719
|89.88
|A.Henderson, Buffalo
|8
|544
|174
|0
|0
|0
|168
|718
|89.75
|D.Connors, Houston
|8
|586
|130
|0
|1
|0
|154
|717
|89.62
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|268
|0
|0
|0
|17
|268
|89.33
|J.Gray, Liberty
|7
|102
|210
|0
|313
|0
|44
|625
|89.29
|P.Kingston, BYU
|8
|78
|516
|120
|0
|0
|58
|714
|89.25
|J.Taylor, Virginia
|8
|581
|113
|0
|20
|0
|153
|714
|89.25
|K.Coleman, Missouri
|8
|49
|558
|105
|0
|0
|67
|712
|89.00
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|M.Fletcher, Miami
|7
|552
|66
|0
|0
|0
|117
|618
|88.29
|I.Hooks, UAB
|7
|0
|560
|57
|1
|0
|47
|618
|88.29
|J.Smith, Ohio St.
|7
|20
|602
|-6
|0
|0
|53
|616
|88.00
|C.Hellums, Army
|7
|613
|0
|0
|0
|0
|148
|613
|87.57
|D.Cobb, Georgia Southern
|8
|42
|333
|0
|323
|0
|63
|698
|87.25
|J.Ducker, Temple
|8
|638
|60
|0
|0
|0
|129
|698
|87.25
|A.Evans, Mississippi St.
|8
|23
|542
|132
|0
|0
|61
|697
|87.12
|N.Biggins, Cent. Michigan
|8
|415
|158
|0
|123
|0
|97
|696
|87.00
|D.Bishop, Tennessee
|8
|652
|44
|0
|0
|0
|94
|696
|87.00
|D.Miles, W. Michigan
|7
|209
|21
|0
|378
|0
|73
|608
|86.86
|I.Mahdi, Arizona
|7
|445
|79
|0
|82
|0
|92
|606
|86.57
|T.Richard, Boston College
|7
|431
|175
|0
|0
|0
|107
|606
|86.57
|J.Silver, Delaware
|7
|426
|180
|0
|0
|0
|103
|606
|86.57
|M.Danzy, Florida St.
|7
|168
|436
|0
|0
|0
|27
|604
|86.29
|C.Tate, Ohio St.
|7
|16
|587
|0
|0
|0
|36
|603
|86.14
|T.Hurst, Georgia St.
|8
|0
|689
|0
|0
|0
|47
|689
|86.12
|K.Moulton, Iowa
|6
|435
|81
|0
|0
|0
|93
|516
|86.00
|K.Duplessis, Delaware
|7
|21
|495
|68
|17
|0
|40
|601
|85.86
|M.Allen, Marshall
|5
|310
|101
|0
|17
|0
|67
|428
|85.60
|J.Brown, Kansas St.
|8
|106
|577
|0
|0
|0
|41
|683
|85.38
|T.Walker, Oregon St.
|8
|0
|609
|68
|6
|0
|56
|683
|85.38
|C.Hansen, Iowa St.
|7
|500
|96
|0
|0
|0
|108
|596
|85.14
|B.Washington, Baylor
|8
|603
|75
|0
|0
|0
|134
|678
|84.75
|N.Whittington, Oregon
|6
|433
|34
|0
|41
|0
|60
|508
|84.67
|C.Dawn, Texas State
|6
|-2
|505
|0
|0
|0
|26
|503
|83.83
|B.Pegan, Utah St.
|8
|0
|654
|0
|0
|0
|42
|669
|83.62
|O.Cooper, Indiana
|8
|74
|583
|0
|0
|0
|42
|657
|82.12
|D.Booth, Mississippi St.
|8
|470
|135
|0
|47
|0
|119
|652
|81.50
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|7
|0
|246
|21
|303
|0
|38
|570
|81.43
|T.Johnson, N. Illinois
|8
|581
|70
|0
|0
|0
|106
|651
|81.38
|J.Nicholas, Charlotte
|8
|28
|541
|82
|0
|0
|53
|651
|81.38
|D.Taylor, Minnesota
|6
|354
|134
|0
|0
|0
|97
|488
|81.33
|V.Anthony, Wisconsin
|8
|16
|291
|0
|343
|0
|42
|650
|81.25
|J.Gant, Akron
|9
|697
|34
|0
|0
|0
|148
|731
|81.22
|J.Pittman, Southern Miss.
|6
|419
|66
|0
|0
|0
|107
|485
|80.83
|A.Mohammed, Washington
|8
|191
|91
|0
|364
|0
|64
|646
|80.75
|J.Bradley, UNLV
|7
|0
|528
|36
|0
|0
|30
|564
|80.57
|C.Bennett, Kennesaw St.
|7
|383
|180
|0
|0
|0
|90
|563
|80.43
|O.Blake, Arkansas
|8
|0
|643
|0
|0
|0
|48
|643
|80.38
|C.Brown, Georgia Southern
|8
|0
|642
|0
|0
|0
|40
|642
|80.25
|J.Jenkins, Texas State
|7
|167
|5
|0
|389
|0
|44
|561
|80.14
|T.Richardson, Vanderbilt
|8
|58
|304
|0
|279
|0
|42
|641
|80.12
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|J.Cameron, Baylor
|8
|0
|576
|57
|0
|0
|57
|633
|79.12
|A.Tecza, Navy
|7
|464
|89
|0
|0
|0
|87
|553
|79.00
|K.Raphael, California
|8
|566
|63
|0
|0
|0
|148
|629
|78.62
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|J.Jackson, UAB
|7
|442
|107
|0
|0
|0
|102
|549
|78.43
|B.Staley, Tennessee
|8
|0
|628
|-5
|0
|0
|49
|623
|77.88
|L.Avant, Colorado St.
|8
|342
|49
|0
|231
|0
|79
|622
|77.75
|C.Nimrod, South Florida
|6
|0
|466
|0
|0
|0
|23
|466
|77.67
|J.Miller, Alabama
|5
|308
|80
|0
|0
|0
|92
|388
|77.60
|G.Bernard, Alabama
|8
|94
|526
|0
|0
|0
|53
|620
|77.50
|D.Robinson, Florida St.
|7
|0
|541
|0
|0
|0
|29
|541
|77.29
|B.Thompson, Mississippi St.
|8
|9
|609
|0
|0
|0
|38
|618
|77.25
|C.Komolafe, Northwestern
|8
|608
|9
|0
|0
|0
|128
|617
|77.12
|O.Arnold, Georgia Southern
|8
|512
|104
|0
|0
|0
|97
|616
|77.00
|K.Barnes, TCU
|6
|418
|42
|0
|0
|0
|90
|460
|76.67
|J.Vandeross, Toledo
|8
|5
|608
|0
|0
|0
|54
|613
|76.62
|Q.Brown, Duke
|7
|0
|443
|93
|0
|0
|38
|536
|76.57
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|7
|487
|49
|0
|0
|0
|90
|536
|76.57
|K.Perry, Miami (Ohio)
|8
|0
|612
|0
|0
|0
|22
|612
|76.50
|D.Luke, Missouri St.
|7
|0
|339
|55
|141
|0
|40
|535
|76.43
|L.Montgomery, East Carolina
|7
|365
|56
|0
|114
|0
|89
|535
|76.43
|J.Barney, Nebraska
|8
|15
|378
|217
|0
|0
|51
|610
|76.25
|E.Sarratt, Indiana
|8
|0
|609
|0
|0
|0
|45
|609
|76.12
|B.Brown, LSU
|8
|33
|361
|0
|211
|0
|49
|605
|75.62
|J.Jacobs, Utah St.
|8
|242
|201
|31
|135
|0
|88
|604
|75.50
|T.Green, Arkansas
|8
|603
|0
|0
|0
|0
|91
|603
|75.38
|N.Short, Army
|7
|353
|174
|0
|0
|0
|74
|527
|75.29
|S.Harris, Wyoming
|8
|430
|172
|0
|0
|0
|91
|602
|75.25
|R.Niblett, Texas
|8
|15
|41
|408
|138
|0
|34
|602
|75.25
|J.Barnes, Appalachian St.
|8
|0
|445
|154
|1
|0
|57
|600
|75.00
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|M.Jackson, Purdue
|8
|-5
|398
|11
|195
|0
|61
|599
|74.88
|G.Sawchuk, Florida St.
|7
|422
|102
|0
|0
|0
|96
|524
|74.86
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|B.Noernberg, Kansas St.
|6
|0
|0
|0
|448
|0
|15
|448
|74.67
|W.Young, North Texas
|8
|11
|586
|0
|0
|0
|36
|597
|74.62
|B.Brown, South Florida
|8
|596
|0
|0
|0
|0
|120
|596
|74.50
|J.Haynes, Georgia Tech
|8
|432
|164
|0
|0
|0
|106
|596
|74.50
|A.Isaac, South Florida
|8
|236
|83
|126
|151
|0
|69
|596
|74.50
|L.Sims, Hawaii
|8
|382
|213
|0
|0
|0
|107
|595
|74.38
|J.Marshall, Michigan
|8
|544
|49
|0
|0
|0
|105
|593
|74.12
|W.Parker, Utah
|8
|503
|90
|0
|0
|0
|79
|593
|74.12
|J.Himon, Northwestern
|8
|397
|115
|0
|80
|0
|103
|592
|74.00
|M.Hawkins, Virginia Tech
|8
|531
|60
|0
|0
|0
|94
|591
|73.88
|C.Roberts, BYU
|8
|0
|591
|0
|0
|0
|32
|591
|73.88
|M.Sherrod, Boise St.
|8
|250
|125
|32
|184
|0
|87
|591
|73.88
|Z.Branch, Georgia
|7
|7
|362
|57
|91
|0
|49
|517
|73.86
