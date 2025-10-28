Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

October 28, 2025, 11:14 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 7 949 167 0 0 0 176 1116 159.43
W.Knight, James Madison 7 611 165 122 89 0 133 987 141.00
R.Henry, UTSA 7 868 105 0 0 0 118 973 139.00
J.Love, Notre Dame 7 758 197 0 0 0 145 955 136.43
M.Lemon, Southern Cal 7 -2 758 32 144 0 62 932 133.14
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
J.Price, Notre Dame 7 509 44 0 340 0 86 893 127.57
E.Johnson, Nebraska 8 837 182 0 0 0 177 1019 127.38
J.Coleman, Washington 8 643 316 0 57 0 156 1016 127.00
S.Beebe, UAB 7 216 239 0 428 0 69 883 126.14
J.Platt, FAU 8 36 471 0 499 0 56 1005 125.62
C.Lacy, Louisville 7 18 369 316 171 0 70 874 124.86
H.Smothers, NC State 8 825 170 0 0 0 148 995 124.38
D.Scudero, San Jose St. 7 0 870 0 0 0 56 870 124.29
K.Owens, FIU 7 824 45 0 0 0 131 869 124.14
A.Hardy, Missouri 8 937 17 0 0 0 164 954 119.25
J.Napier, San Diego St. 7 23 567 172 60 0 71 822 117.43
C.Harris, Air Force 7 240 492 7 82 0 69 821 117.29
C.Hendricks, Ohio 8 0 805 128 0 0 63 933 116.62
R.Brown, Arizona St. 8 706 159 31 35 0 153 931 116.38
B.Horvath, Navy 7 814 0 0 0 0 122 814 116.29
C.Hawkins, North Texas 7 547 264 0 0 0 109 811 115.86
A.Randall, Clemson 7 433 182 0 182 0 118 797 113.86
K.Concepcion, Texas A&M 8 47 545 317 0 0 56 909 113.62
J.De Jesus, California 8 -12 492 183 245 0 86 908 113.50
E.Heidenreich, Navy 7 285 507 0 0 0 67 792 113.14
C.Pettaway, Bowling Green 7 248 139 0 396 0 70 783 111.86
J.Middlebrook, Middle Tennessee 7 501 218 58 0 0 119 777 111.00
H.Beatty, Illinois 8 25 690 170 0 0 55 885 110.62
L.Pare, Texas State 7 608 165 0 0 0 135 773 110.43
D.Trayanum, Toledo 6 601 61 0 0 0 110 662 110.33
E.Henderson, Kansas 8 5 554 0 321 0 48 880 110.00
T.King, New Mexico St. 3 21 222 28 59 0 25 330 110.00
A.Raymond, Rutgers 8 731 149 0 0 0 162 880 110.00
D.Bankston, New Mexico 8 410 201 0 267 0 94 878 109.75
L.Martin, BYU 8 789 82 0 0 0 144 871 108.88
J.Nixon, UCF 7 405 54 0 303 0 54 762 108.86
C.Barnes, Wake Forest 7 51 476 0 234 0 43 761 108.71
J.Williams, Texas Tech 8 388 295 0 186 0 96 869 108.62
R.Dubinion, Appalachian St. 8 756 103 0 0 0 154 859 107.38
D.Riley, Boise St. 8 729 130 0 0 0 107 859 107.38
K.Wilson, Baylor 8 -4 377 0 484 0 51 857 107.12
C.Cobb, Arkansas St. 8 0 555 0 298 0 63 853 106.62
I.Sategna, Oklahoma 8 4 624 224 0 0 65 852 106.50
K.Johnson, Pittsburgh 8 9 505 177 159 0 52 850 106.25
D.Lacey, Marshall 7 92 484 167 0 0 58 743 106.14
R.Fields, Oklahoma St. 6 420 215 0 0 0 95 635 105.83
C.Edwards, Uconn 8 753 91 0 0 0 138 844 105.50
M.Washington, Arkansas 8 712 132 0 0 0 120 844 105.50
V.Brown, Florida 7 14 463 139 122 0 50 738 105.43
S.Bell, Uconn 8 -2 845 0 0 0 68 843 105.38
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
B.Sparks, Texas State 7 23 674 39 0 0 57 736 105.14
Q.Jackson, Rice 8 655 74 3 102 0 129 834 104.25
D.Reid, Pittsburgh 6 266 254 105 0 0 77 625 104.17
J.Baugh, Florida 7 611 115 0 0 0 136 726 103.71
L.Szarka, Air Force 7 725 0 0 0 0 129 725 103.57
E.Messer, FAU 8 4 631 188 3 0 81 826 103.25
D.McMillan, E. Michigan 9 723 206 0 0 0 151 929 103.22
K.Wetjen, Iowa 8 41 129 391 262 0 47 823 102.88
C.Dickey, Texas Tech 8 680 133 0 9 0 128 822 102.75
S.Smith, Memphis 8 515 63 111 133 0 110 822 102.75
J.Thomas, UNLV 7 615 100 0 0 0 100 715 102.14
K.Lacy, Mississippi 8 696 114 0 0 0 183 810 101.25
A.Smith, East Carolina 3 0 303 0 0 0 13 303 101.00
M.Toney, Miami 7 27 562 116 0 0 53 705 100.71
I.Brown, Louisville 7 652 42 0 0 0 86 694 99.14
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
M.Davis, Utah St. 8 576 143 0 68 0 110 787 98.38
C.Bell, Louisville 7 0 687 0 0 0 48 687 98.14
D.Claiborne, Wake Forest 7 612 74 0 0 0 110 686 98.00
M.Craver, Texas A&M 8 65 710 0 0 0 45 775 96.88
S.Bangura, Ohio 8 728 43 0 0 0 147 771 96.38
D.Boston, Washington 8 0 668 103 0 0 51 771 96.38
R.Luke, Fresno St. 8 407 163 0 201 0 96 771 96.38
Q.Ashley, Ball St. 8 513 87 0 170 0 127 770 96.25
G.Benyard, Kennesaw St. 7 64 495 110 0 0 52 669 95.57
D.Richardson, Tulsa 8 675 89 0 0 0 164 764 95.50
C.Ross, Virginia 7 19 329 111 207 0 46 666 95.14
K.Duff, Rutgers 8 0 761 0 0 0 42 761 95.12
D.Voisin, South Alabama 8 0 642 119 0 0 58 761 95.12
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
S.McGowan, Kentucky 6 476 94 0 0 0 104 570 95.00
T.Pena, Penn St. 2 46 134 10 0 0 18 190 95.00
L.Sutton, San Diego St. 7 662 2 0 0 0 127 664 94.86
V.Snow, Buffalo 8 45 578 123 5 0 67 751 93.88
J.Cobb, Auburn 8 717 30 0 0 0 122 747 93.38
R.Hemby, Indiana 8 513 131 0 103 0 122 747 93.38
H.King, Georgia Tech 7 651 0 0 0 0 113 651 93.00
N.Sheppard, Duke 7 497 132 0 22 0 90 651 93.00
M.Montgomery, UCF 7 522 128 0 0 0 112 650 92.86
C.Brazzell, Tennessee 8 0 740 0 0 0 43 740 92.50
C.Barkate, Duke 7 0 647 0 0 0 39 647 92.43
K.Allen, Penn St. 7 612 33 0 0 0 108 645 92.14
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
G.Desrosiers, Memphis 6 422 126 0 0 0 89 548 91.33
K.Bullock, South Alabama 8 681 49 0 0 0 152 730 91.25
B.Jackson, Ohio St. 6 433 114 0 0 0 79 547 91.17
E.McAlister, TCU 8 0 727 0 0 0 37 727 90.88
I.Strong, Rutgers 6 0 543 0 0 0 37 543 90.50
J.Tyson, Arizona St. 7 4 628 0 0 0 60 632 90.29
A.Hankerson, Oregon St. 8 671 48 0 0 0 162 719 89.88
A.Henderson, Buffalo 8 544 174 0 0 0 168 718 89.75
D.Connors, Houston 8 586 130 0 1 0 154 717 89.62
C.Milliner, UAB 3 0 268 0 0 0 17 268 89.33
J.Gray, Liberty 7 102 210 0 313 0 44 625 89.29
P.Kingston, BYU 8 78 516 120 0 0 58 714 89.25
J.Taylor, Virginia 8 581 113 0 20 0 153 714 89.25
K.Coleman, Missouri 8 49 558 105 0 0 67 712 89.00
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
M.Fletcher, Miami 7 552 66 0 0 0 117 618 88.29
I.Hooks, UAB 7 0 560 57 1 0 47 618 88.29
J.Smith, Ohio St. 7 20 602 -6 0 0 53 616 88.00
C.Hellums, Army 7 613 0 0 0 0 148 613 87.57
D.Cobb, Georgia Southern 8 42 333 0 323 0 63 698 87.25
J.Ducker, Temple 8 638 60 0 0 0 129 698 87.25
A.Evans, Mississippi St. 8 23 542 132 0 0 61 697 87.12
N.Biggins, Cent. Michigan 8 415 158 0 123 0 97 696 87.00
D.Bishop, Tennessee 8 652 44 0 0 0 94 696 87.00
D.Miles, W. Michigan 7 209 21 0 378 0 73 608 86.86
I.Mahdi, Arizona 7 445 79 0 82 0 92 606 86.57
T.Richard, Boston College 7 431 175 0 0 0 107 606 86.57
J.Silver, Delaware 7 426 180 0 0 0 103 606 86.57
M.Danzy, Florida St. 7 168 436 0 0 0 27 604 86.29
C.Tate, Ohio St. 7 16 587 0 0 0 36 603 86.14
T.Hurst, Georgia St. 8 0 689 0 0 0 47 689 86.12
K.Moulton, Iowa 6 435 81 0 0 0 93 516 86.00
K.Duplessis, Delaware 7 21 495 68 17 0 40 601 85.86
M.Allen, Marshall 5 310 101 0 17 0 67 428 85.60
J.Brown, Kansas St. 8 106 577 0 0 0 41 683 85.38
T.Walker, Oregon St. 8 0 609 68 6 0 56 683 85.38
C.Hansen, Iowa St. 7 500 96 0 0 0 108 596 85.14
B.Washington, Baylor 8 603 75 0 0 0 134 678 84.75
N.Whittington, Oregon 6 433 34 0 41 0 60 508 84.67
C.Dawn, Texas State 6 -2 505 0 0 0 26 503 83.83
B.Pegan, Utah St. 8 0 654 0 0 0 42 669 83.62
O.Cooper, Indiana 8 74 583 0 0 0 42 657 82.12
D.Booth, Mississippi St. 8 470 135 0 47 0 119 652 81.50
R.Williams, Louisiana-Lafayette 7 0 246 21 303 0 38 570 81.43
T.Johnson, N. Illinois 8 581 70 0 0 0 106 651 81.38
J.Nicholas, Charlotte 8 28 541 82 0 0 53 651 81.38
D.Taylor, Minnesota 6 354 134 0 0 0 97 488 81.33
V.Anthony, Wisconsin 8 16 291 0 343 0 42 650 81.25
J.Gant, Akron 9 697 34 0 0 0 148 731 81.22
J.Pittman, Southern Miss. 6 419 66 0 0 0 107 485 80.83
A.Mohammed, Washington 8 191 91 0 364 0 64 646 80.75
J.Bradley, UNLV 7 0 528 36 0 0 30 564 80.57
C.Bennett, Kennesaw St. 7 383 180 0 0 0 90 563 80.43
O.Blake, Arkansas 8 0 643 0 0 0 48 643 80.38
C.Brown, Georgia Southern 8 0 642 0 0 0 40 642 80.25
J.Jenkins, Texas State 7 167 5 0 389 0 44 561 80.14
T.Richardson, Vanderbilt 8 58 304 0 279 0 42 641 80.12
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
J.Cameron, Baylor 8 0 576 57 0 0 57 633 79.12
A.Tecza, Navy 7 464 89 0 0 0 87 553 79.00
K.Raphael, California 8 566 63 0 0 0 148 629 78.62
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
J.Jackson, UAB 7 442 107 0 0 0 102 549 78.43
B.Staley, Tennessee 8 0 628 -5 0 0 49 623 77.88
L.Avant, Colorado St. 8 342 49 0 231 0 79 622 77.75
C.Nimrod, South Florida 6 0 466 0 0 0 23 466 77.67
J.Miller, Alabama 5 308 80 0 0 0 92 388 77.60
G.Bernard, Alabama 8 94 526 0 0 0 53 620 77.50
D.Robinson, Florida St. 7 0 541 0 0 0 29 541 77.29
B.Thompson, Mississippi St. 8 9 609 0 0 0 38 618 77.25
C.Komolafe, Northwestern 8 608 9 0 0 0 128 617 77.12
O.Arnold, Georgia Southern 8 512 104 0 0 0 97 616 77.00
K.Barnes, TCU 6 418 42 0 0 0 90 460 76.67
J.Vandeross, Toledo 8 5 608 0 0 0 54 613 76.62
Q.Brown, Duke 7 0 443 93 0 0 38 536 76.57
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 7 487 49 0 0 0 90 536 76.57
K.Perry, Miami (Ohio) 8 0 612 0 0 0 22 612 76.50
D.Luke, Missouri St. 7 0 339 55 141 0 40 535 76.43
L.Montgomery, East Carolina 7 365 56 0 114 0 89 535 76.43
J.Barney, Nebraska 8 15 378 217 0 0 51 610 76.25
E.Sarratt, Indiana 8 0 609 0 0 0 45 609 76.12
B.Brown, LSU 8 33 361 0 211 0 49 605 75.62
J.Jacobs, Utah St. 8 242 201 31 135 0 88 604 75.50
T.Green, Arkansas 8 603 0 0 0 0 91 603 75.38
N.Short, Army 7 353 174 0 0 0 74 527 75.29
S.Harris, Wyoming 8 430 172 0 0 0 91 602 75.25
R.Niblett, Texas 8 15 41 408 138 0 34 602 75.25
J.Barnes, Appalachian St. 8 0 445 154 1 0 57 600 75.00
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
M.Jackson, Purdue 8 -5 398 11 195 0 61 599 74.88
G.Sawchuk, Florida St. 7 422 102 0 0 0 96 524 74.86
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
B.Noernberg, Kansas St. 6 0 0 0 448 0 15 448 74.67
W.Young, North Texas 8 11 586 0 0 0 36 597 74.62
B.Brown, South Florida 8 596 0 0 0 0 120 596 74.50
J.Haynes, Georgia Tech 8 432 164 0 0 0 106 596 74.50
A.Isaac, South Florida 8 236 83 126 151 0 69 596 74.50
L.Sims, Hawaii 8 382 213 0 0 0 107 595 74.38
J.Marshall, Michigan 8 544 49 0 0 0 105 593 74.12
W.Parker, Utah 8 503 90 0 0 0 79 593 74.12
J.Himon, Northwestern 8 397 115 0 80 0 103 592 74.00
M.Hawkins, Virginia Tech 8 531 60 0 0 0 94 591 73.88
C.Roberts, BYU 8 0 591 0 0 0 32 591 73.88
M.Sherrod, Boise St. 8 250 125 32 184 0 87 591 73.88
Z.Branch, Georgia 7 7 362 57 91 0 49 517 73.86

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up