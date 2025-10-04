NASCAR-Xfinity Blue Cross NC 250 Results

Saturday
At Charlotte Motor Speedway Road Course
Concord, N.C.
Lap length: 2.28 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Connor Zilisch, Chevrolet, 68 laps, 51 points.
2. (10) Austin Green, Chevrolet, 68, 35.
3. (4) Sammy Smith, Chevrolet, 68, 50.
4. (9) Kaz Grala, Toyota, 68, 0.
5. (3) Connor Mosack, Chevrolet, 68, 0.
6. (30) Jeb Burton, Chevrolet, 68, 31.
7. (15) William Sawalich, Toyota, 68, 30.
8. (2) Justin Allgaier, Chevrolet, 68, 37.
9. (14) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 68, 32.
10. (18) Christian Eckes, Chevrolet, 68, 27.
11. (13) Sheldon Creed, Ford, 68, 35.
12. (17) Taylor Gray, Toyota, 68, 25.
13. (8) Jesse Love, Chevrolet, 68, 43.
14. (11) Aric Almirola, Toyota, 68, 26.
15. (5) Carson Kvapil, Chevrolet, 68, 34.
16. (26) Parker Retzlaff, Chevrolet, 68, 21.
17. (27) Daniel Hemric, Chevrolet, 68, 0.
18. (23) Brandon Jones, Toyota, 68, 19.
19. (7) Sam Mayer, Ford, 68, 23.
20. (22) Ryan Sieg, Ford, 68, 17.
21. (24) Josh Bilicki, Chevrolet, 68, 19.
22. (6) Corey Day, Chevrolet, 68, 15.
23. (34) Anthony Alfredo, Chevrolet, 68, 14.
24. (29) Ryan Ellis, Chevrolet, 68, 13.
25. (25) Sage Karam, Toyota, 68, 14.
26. (31) Leland Honeyman, Chevrolet, 68, 11.
27. (36) Jeremy Clements, Chevrolet, 68, 10.
28. (16) Austin Hill, Chevrolet, 68, 22.
29. (35) Blaine Perkins, Chevrolet, 68, 8.
30. (21) Alex Labbe, Chevrolet, 67, 11.
31. (12) Brennan Poole, Chevrolet, 67, 6.
32. (20) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 67, 5.
33. (37) Kyle Sieg, Ford, 67, 4.
34. (28) Harrison Burton, Ford, 64, 3.
35. (33) Dean Thompson, Toyota, 62, 2.
36. (38) Daniel Dye, Chevrolet, accident, 44, 1.
37. (32) Josh Williams, Chevrolet, accident, 20, 1.
38. (19) Preston Pardus, Chevrolet, accident, 7, 1.
___
Race Statistics were not immediately available.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.