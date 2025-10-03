NASCAR Craftsman Truck Ecosave 250 Results

Friday
At Charlotte Motor Speedway Road Course
Concord, N.C.
Lap length: 2.28 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Corey Heim, Toyota, 70 laps, 43 points.
2. (3) Brent Crews, Toyota, 70, 48.
3. (7) Giovanni Ruggiero, Toyota, 70, 37.
4. (18) Rajah Caruth, Chevrolet, 70, 45.
5. (6) Connor Zilisch, Chevrolet, 70, 0.
6. (10) Josh Bilicki, Chevrolet, 70, 0.
7. (4) Grant Enfinger, Chevrolet, 70, 39.
8. (9) Ty Majeski, Ford, 70, 38.
9. (11) Tyler Ankrum, Chevrolet, 70, 41.
10. (15) Connor Mosack, Chevrolet, 70, 27.
11. (34) Daniel Hemric, Chevrolet, 70, 40.
12. (12) Bayley Currey, Chevrolet, 70, 25.
13. (19) Dawson Sutton, Chevrolet, 70, 24.
14. (5) Kaden Honeycutt, Toyota, 70, 43.
15. (31) Will Rodgers, Chevrolet, 70, 0.
16. (26) Timmy Hill, Toyota, 70, 21.
17. (17) Matt Mills, Chevrolet, 70, 22.
18. (8) Corey LaJoie, Chevrolet, 70, 21.
19. (20) Chandler Smith, Ford, 70, 18.
20. (32) Spencer Boyd, Chevrolet, 70, 17.
21. (2) Layne Riggs, Ford, 70, 17.
22. (27) Jack Wood, Chevrolet, 70, 15.
23. (23) Jake Garcia, Ford, 70, 14.
24. (24) Matt Crafton, Ford, 69, 13.
25. (21) Ben Maier, Chevrolet, 69, 12.
26. (25) Kris Wright, Chevrolet, 69, 0.
27. (28) Wesley Slimp, Toyota, 69, 10.
28. (29) Mason Maggio, Ford, 69, 0.
29. (33) Tyler Tomassi, Ford, 69, 0.
30. (30) Toni Breidinger, Toyota, electrical, 63, 7.
31. (14) Tanner Gray, Toyota, transmission, 55, 6.
32. (13) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 54, 5.
33. (35) Josh Reaume, Ford, dvp, 52, 4.
34. (36) Carter Fartuch, Ford, engine, 24, 3.
35. (16) Parker Kligerman, Chevrolet, suspension, 20, 2.
36. (22) Ben Rhodes, Ford, accident, 2, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 75.243 mph.
Time of Race: 2 hours, 7 minutes, 16 seconds.
Margin of Victory: 1.338 seconds.
Caution Flags: 4 for 12 laps.
Lead Changes: 8 among 4 drivers.
Lap Leaders: C.Heim 0; B.Crews 1-17; K.Honeycutt 18-21; T.Majeski 22; B.Crews 23-37; C.Heim 38; K.Honeycutt 39-41; B.Crews 42-65; C.Heim 66-70
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): B.Crews, 3 times for 56 laps; K.Honeycutt, 2 times for 7 laps; C.Heim, 2 times for 6 laps; T.Majeski, 1 time for 1 lap.
Wins: C.Heim, 10; L.Riggs, 3; C.Smith, 2; D.Hemric, 1; T.Ankrum, 1; R.Caruth, 1; S.Friesen, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Heim, 3122; 2. D.Hemric, 3051; 3. T.Ankrum, 3051; 4. R.Caruth, 3050; 5. L.Riggs, 3049; 6. T.Majeski, 3048; 7. G.Enfinger, 3046; 8. K.Honeycutt, 3046; 9. C.Smith, 2104; 10. J.Garcia, 2085; 11. G.Ruggiero, 614; 12. B.Rhodes, 572; 13. T.Gray, 506; 14. C.Mosack, 471; 15. A.Perez De Lara, 436; 16. M.Crafton, 431.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
