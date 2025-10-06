MLB Postseason Glance

Detroit 2, Cleveland 1
Wednesday, Oct. 1: Cleveland 6, Detroit 1
Thursday, Oct. 2: Detroit 6, Cleveland 3
New York 2, Boston 1
Tuesday, Sept. 30: Boston 3, New York 1
Wednesday, Oct. 1: New York 4, Boston 3
Thursday, Oct. 2: New York 4, Boston 0
Chicago 2, San Diego 1
Tuesday, Sept. 30: Chicago 3, San Diego 1
Wednesday, Oct. 1: San Diego 3, Chicago 0
Thursday, Oct. 2: Chicago 3, San Diego 1
Los Angeles 2, Cincinnati 0
Tuesday, Sept. 30: Los Angeles 10, Cincinnati 5
Toronto 2, New York 0
Saturday, Oct. 4: Toronto 10, New York 1
Sunday, Oct. 5: Toronto 13, New York 7
Tuesday, Oct. 7: Toronto (Bieber 4-2) at New York (Rodon 18-9), 8:08 p.m. (FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Toronto at New York (Schlittler 4-3), 7:08 p.m. (FS1)
x-Friday, Oct. 10: New York at Toronto, 8:08 p.m. (FOX)
Detroit 1, Seattle 1
Saturday, Oct. 4: Detroit 3, Seattle 2, 11 innings
Sunday, Oct. 5: Seattle 3, Detroit 2
Tuesday, Oct. 7: Seattle at Detroit, 4:08 p.m. (FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Seattle at Detroit (Mize 14-6), 3:08 p.m. (FS1)
x-Friday, Oct. 10: Detroit at Seattle, 4:40 p.m. (FS1)
Milwaukee 1, Chicago 0
Saturday, Oct. 4: Milwaukee 9, Chicago 3
Monday, Oct. 6: Chicago (Imanaga 9-8) at Milwaukee (Ashby 5-2), 9:08 p.m. (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Milwaukee at Chicago, 5:08 p.m. (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Milwaukee at Chicago, 9:08 p.m. (TBS)
x-Saturday, Oct. 11: Chicago at Milwaukee, 4:38 p.m. (TBS)
Los Angeles 1, Philadelphia 0
Saturday, Oct. 4: Los Angeles 5, Philadelphia 3
Monday, Oct. 6: Los Angeles (Snell 5-4) at Philadelphia (Luzardo 15-7), 6:08 p.m. (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Philadelphia at Los Angeles (Yamamoto 12-8), 9:08 p.m. (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Philadelphia at Los Angeles, 6:08 p.m. (TBS)
Sunday, Oct. 12:
Monday, Oct. 13:
Wednesday, Oct. 15:
Thursday, Oct. 16:
x-Friday, Oct. 17:
x-Sunday, Oct. 19:
x-Monday, Oct. 20:
Monday, Oct. 13:
Tuesday, Oct. 14:
Thursday, Oct. 16:
Friday, Oct. 17:
x-Saturday, Oct. 18:
x-Monday, Oct. 20:
Friday, Oct. 24:
Saturday, Oct. 25:
Monday, Oct. 27:
Tuesday, Oct. 28:
x-Wednesday, Oct. 29:
x-Friday, Oct. 31:
x-Saturday, Nov. 1:
