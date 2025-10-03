MLB Postseason Glance

Detroit 2, Cleveland 1
Tuesday, Sept. 30: Detroit 2, Cleveland 1
Wednesday, Oct. 1: Cleveland 6, Detroit 1
Thursday, Oct. 2: Detroit 6, Cleveland 3
New York 2, Boston 1
Tuesday, Sept. 30: Boston 3, New York 1
Wednesday, Oct. 1: New York 4, Boston 3
Thursday, Oct. 2: New York 4, Boston 0
Chicago 2, San Diego 1
Tuesday, Sept. 30: Chicago 3, San Diego 1
Wednesday, Oct. 1: San Diego 3, Chicago 0
Thursday, Oct. 2: Chicago 3, San Diego 1
Los Angeles 2, Cincinnati 0
Tuesday, Sept. 30: Los Angeles 10, Cincinnati 5
Toronto vs. New York
Saturday, Oct. 4: New York (Gil 4-1) at Toronto (Gausman 10-11), 4:08 p.m. (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 5: New York (Fried 19-5) at Toronto, 4:08 p.m. (FS1)
Tuesday, Oct. 7: Toronto at New York (Rodon 18-9), 8:08 p.m. (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Toronto at New York (Schlittler 4-3), 7:08 p.m. (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 10: New York at Toronto, 8:08 p.m. (FOX/FS1)
Seattle vs. Detroit
Saturday, Oct. 4: Detroit (Melton 3-2) at Seattle (Kirby 10-8), 8:38 p.m. (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 5: Detroit (Skubal 13-6) at Seattle (Castillo 11-8), 8:03 p.m. (FS1)
Tuesday, Oct. 7: Seattle at Detroit, 4:08 p.m. (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Seattle at Detroit, 3:08 p.m. (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 10: Detroit at Seattle, 4:40 p.m. (FOX/FS1)
Milwaukee vs. Chicago
Saturday, Oct. 4: Chicago (Boyd 14-8) at Milwaukee (Peralta 17-6), 2:08 p.m. (TBS)
Monday, Oct. 6: Chicago at Milwaukee, 9:08 p.m. (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Milwaukee at Chicago, 5:08 p.m. (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Milwaukee at Chicago, 9:08 p.m. (TBS)
x-Saturday, Oct. 11: Chicago at Milwaukee, 4:38 p.m. (TBS)
Philadelphia vs. Los Angeles
Saturday, Oct. 4: Los Angeles (Ohtani 1-1) at Philadelphia (Sanchez 13-5), 6:38 p.m. (TBS)
Monday, Oct. 6: Los Angeles (Snell 5-4) at Philadelphia, 6:08 p.m. (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Philadelphia at Los Angeles (Yamamoto 12-8), 9:08 p.m. (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Philadelphia at Los Angeles, 6:08 p.m. (TBS)
