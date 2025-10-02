Live Radio
Home » Sports » MLB Postseason Glance

MLB Postseason Glance

The Associated Press

October 2, 2025, 10:53 PM

Detroit 2, Cleveland 1

Tuesday, Sept. 30: Detroit 2, Cleveland 1

Wednesday, Oct. 1: Cleveland 6, Detroit 1

Thursday, Oct. 2: Detroit 6, Cleveland 3

New York 2, Boston 1

Tuesday, Sept. 30: Boston 3, New York 1

Wednesday, Oct. 1: New York 4, Boston 3

Thursday, Oct. 2: New York 4, Boston 0

Chicago 2, San Diego 1

Tuesday, Sept. 30: Chicago 3, San Diego 1

Wednesday, Oct. 1: San Diego 3, Chicago 0

Thursday, Oct. 2: Chicago 3, San Diego 1

Los Angeles 2, Cincinnati 0

Tuesday, Sept. 30: Los Angeles 10, Cincinnati 5

Toronto vs. New York

Saturday, Oct. 4: New York at Toronto, 4:08 p.m. (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 5: New York at Toronto, 4:08 p.m. (FS1)

Tuesday, Oct. 7: Toronto at New York, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 8: Toronto at New York, TBD (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 10: New York at Toronto, TBD (FOX/FS1)

Seattle vs. Detroit

Saturday, Oct. 4: Cleveland at Seattle, 8:38 p.m. (FOX/FS1)

Sunday, Oct. 5: Cleveland at Seattle, 8:03 p.m. (FS1)

Tuesday, Oct. 7: Seattle at Cleveland, TBD (FOX/FS1)

x-Wednesday, Oct. 8: Seattle at Cleveland, TBD (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 10: Cleveland at Seattle, TBD (FOX/FS1)

Milwaukee vs. San Diego

Saturday, Oct. 4: Chicago at Milwaukee (Peralta 17-6), 2:08 p.m. (TBS)

Monday, Oct. 6: Chicago at Milwaukee, 9:08 p.m. (TBS)

Wednesday, Oct. 8: Milwaukee at Chicago, TBD (TBS)

x-Thursday, Oct. 9: Milwaukee at Chicago, TBD (TBS)

x-Saturday, Oct. 11: Chicago at Milwaukee, TBD (TBS)

Philadelphia vs. Los Angeles

Saturday, Oct. 4: Los Angeles (Ohtani 1-1) at Philadelphia (Sanchez 13-5), 6:38 p.m. (TBS)

Monday, Oct. 6: Los Angeles at Philadelphia, 6:08 p.m. (TBS)

Wednesday, Oct. 8: Philadelphia at Los Angeles, TBD (TBS)

x-Thursday, Oct. 9: Philadelphia at Los Angeles, TBD (TBS)

Sunday, Oct. 12:

Monday, Oct. 13:

Wednesday, Oct. 15:

Thursday, Oct. 16:

x-Friday, Oct. 17:

x-Saturday, Oct. 18:

Monday, Oct. 13:

Tuesday, Oct. 14:

Thursday, Oct. 16:

x-Friday, Oct. 17:

x-Saturday, Oct. 18:

x-Monday, Oct. 20:

Friday, Oct. 24:

Saturday, Oct. 25:

Monday, Oct. 27:

Tuesday, Oct. 28:

x-Wednesday, Oct. 29:

x-Friday, Oct. 31:

x-Saturday, Nov. 1:

